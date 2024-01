Eurazeo : A suivre aujourd'hui

Eurazeo annonce la réalisation d’un investissement minoritaire d’environ 25 millions d’euros dans Ex Nihilo, une marque de parfums de niche en forte croissance. Eurazeo investit aux cotés de Sylvie Loday, Olivier Royère et Benoît Verdier, co-fondateurs de la société Ex Nihilo, devenant actionnaires majoritaires. Eurazeo accompagnera Ex Nihilo dans son plan de croissance sur l'ensemble de ses canaux de distribution et zones géographiques.



Eurazeo mettra à disposition son réseau international en Europe, en Asie et aux Etats-Unis pour soutenir le développement de la marque sur ses marchés prioritaires. De plus, Eurazeo apportera son expertise opérationnelle pour développer la plateforme e-commerce d'Ex Nihilo, renforcer la marque et sa communauté, et structurer l'organisation au niveau mondial.