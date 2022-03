Eurazeo : ACCORD D'EXCLUSIVITÉ EN VUE D'UN INVESTISSEMENT AU CAPITAL DE DILITRUST

PRESS RELEASE

CATHAY CAPITAL, EURAZEO, ET SAGARD NEWGEN SIGNENT UN ACCORD D'EXCLUSIVITÉ EN VUE D'UN INVESTISSEMENT AU CAPITAL DE DILITRUST, LEADER FRANÇAIS DES SOLUTIONS SECURISEES POUR LES DIRECTIONS JURIDIQUES ET INSTANCES DE GOUVERNANCE

Paris, le 18 mars 2022

Cathay Capital, Eurazeo à travers son équipe Small-mid buyout1 et Sagard NewGen annoncent la signature d'un accord d'exclusivité en vue d'investir au capital de DiliTrust aux côtés de l'équipe de management, emmenée par Yves Garagnon et Nadim Baklouti.

Le consortium d'investisseurs deviendrait actionnaire de référence du groupe et investirait un montant de plus de 130 millions d'euros. Au sein de ce consortium, Eurazeo investirait 52 millions d'euros. Calcium Capital, actionnaire financier depuis 2017, cède l'ensemble de sa participation.

DiliTrust offre, avec la suite DiliTrust Governance, une plateforme unifiée et sécurisée, composée de différents modules pour répondre aux besoins croissants de digitalisation des directions juridiques et des instances de gouvernance des multinationales, ETI ou entités publiques. L'éditeur SaaS accompagne plus de 2000 organisations dans leurs démarches d'automatisation des process, d'amélioration des performances et de protection de leurs données stratégiques et sensibles. Des objectifs que DiliTrust leur permet d'atteindre, notamment à travers un board portal pour la gestion des réunions de conseils d'administration, mais aussi des modules pour le pilotage des entités légales ou encore la gestion des contrats et litiges.

En 2021 le groupe, qui emploie plus de 160 personnes à travers le monde, a réalisé un chiffre d'affaires de près de 20 millions d'euros dont la moitié à l'international, en augmentation d'environ 30% par an ces dernières années. Déjà présent en France, au Canada, en Italie, au Moyen-Orient et en Afrique, DiliTrust a par ailleurs, suite à l'acquisition de Gobertia l'année dernière, renforcé sa présence en Espagne et étendu ses opérations vers l'Amérique latine.

La poursuite de l'expansion de DiliTrust via la conquête de nouveaux clients, en France et à l'international, sera complétée d'une politique active de buy and build, grâce au soutien de ses nouveaux partenaires financiers. En capitalisant sur le haut niveau d'expertise du management, la réputation de DiliTrust, ainsi que les fortes dynamiques sous-jacentes de son marché, Cathay Capital, Eurazeo, Sagard NewGen et l'équipe dirigeante partagent l'ambition d'accélérer fortement la croissance de DiliTrust afin de bâtir un leader mondial des solutions juridiques et de gouvernance.

regroupée au sein de la société de gestion Eurazeo Mid Cap

