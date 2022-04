Eurazeo : Brochure institutionnelle 2022 (version PDF)

Sommaire

Power Better Growth 02

Manifeste 03

Les événements 2021 04

Profil 08

Implantations 09

Chiffres clés 10

Message de Michel David-Weill 12

Marché et tendances 14

Modèle d'affaires 16

Stratégie 18

Responsabilité 22

Organisation 24

L'équipe dirigeante 30

Gouvernance 32

Actionnaires individuels 34

1

_ Power Better Growth

Trois mots qui guident nos actions pour répondre pleinement à notre ambition : devenir LE partenaire de référence sur tous les marchés porteurs.

ENGAGEMENTS

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Power Better Growth

EXPERTISES

Manifeste

Pour relever les grands défis contemporains, les entreprises doivent se transformer, grandir, innover, s'internationaliser et voir plus loin que leur cœur de métier.

Pour les accompagner, elles ont besoin d'un partenaire solide, audacieux et visionnaire, exemplaire et engagé.

Eurazeo est ce partenaire.

Du projet naissant à la PME, à l'ETI et au groupe international, nous détectons, finançons, accompagnons et valorisons les entreprises qui s'inventent et se ré-inventent, les entrepreneurs qui innovent, les talents qui émergent.

Nous transformons les contraintes en opportunités, les challenges en création de valeur, l'audace en succès.

Tous les jours, sur le terrain, nous sommes aux côtés des dirigeants et des investisseurs. Au bon endroit, au bon moment et dans la durée, pour révéler le meilleur de chacun et donner du sens à la croissance.

Power Better Growth

_ Manifeste

01

02

03

Anticiper et activer les bons leviers aux bons moments pour créer de la valeur partagée.

Détecter, cibler et investir les secteurs d'avenir au profit d'une nouvelle économie, plus vertueuse et durable.

Mobiliser les ressources et les énergies pour participer à relever les grands défis contemporains.

_ Les événements 2021

PORTEURS, EURAZEO ACHÈVE 2021 ENGRÂCE À L'ENGAGEMENT DE SES

ÉQUIPES, À LEUR AGILITÉ ET À LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS

DU GROUPE DANS LES SECTEURS

CROISSANCE SUR TOUS LES FRONTS.

5,2 Mds€

Levés en 2021

En hausse de 80% par rapport à 2020, ce montant reflète la confiance de nos investisseurs - dont 2/3 sont internationaux - qui reconnaissent en Eurazeo une diversification pertinente, de fortes expertises sectorielles, en particulier dans la Tech et la santé, une capacité d'innovation, et un engagement fort en faveur d'une croissance durable.

EURAZEO RENFORCE SA PRÉSENCE

dans le secteur des services financiers et la Fintech

avec un 5ème investissement dans ce secteur pour le portefeuille

Growth, PPRO, après Younited, Wefox, Thought Machine et Tink, ainsi que Planet et groupe Premium pour le Buyout, attestant de la dynamique d'innovation dans ce domaine en Europe.

UN GROUPE, UNE MARQUE UNIQUE POUR UNE NOUVELLE AMBITION.

Power Better Growth reflète notre modèle qui diversifie et mobilise ses ressources financières et opérationnelles au service de projets entrepreneuriaux, crée de la valeur et aligne les intérêts de ses actionnaires sur ceux de ses investisseurs privés. Notre marque traduit l'ambition d'un Groupe pionnier et leader en ESG dont l'engagement se manifeste notamment par O+, une stratégie ESG ambitieuse au travers de laquelle Eurazeo s'est engagé à atteindre la neutralité nette carbone d'ici à 2040 et à favoriser une société plus inclusive. Cet engagement s'illustre par le financement d'actifs à fort potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la mobilité, l'énergie, l'infrastructure et la logistique, et d'entreprises du secteur de la santé, vecteur essentiel d'amélioration du bien- être social et du développement de l'économie. Aujourd'hui, 20% des actifs sous gestion en Private

Equity, soit près de 4,1 milliards

d'euros, y sont dédiés.

de femmes

Preuve du dynamisme d'Eurazeo, le Groupe a recruté plus de 100 talents en 2021. 50% de ces recrutements sont des femmes. 25 nationalités sont aujourd'hui représentées.

2021

Financeur majeur de la French Tech 11 des 26 licornes françaises sont accompagnées par Eurazeo qui se positionne au cœur de la French Tech. 1,6 Md€ ont été levés pour financer la stratégie Growth d'Eurazeo, dépassant l'objectif initial. Ce succès est une reconnaissance de l'expertise des fonds Venture et Growth qui gèrent plus de 4 Mds€

Engagé dès 2020 dans la Science Based Targets Initiative (SBTi), Eurazeo renforce son ambition de soutenir la transition vers une économie décarbonée avec la création de trois fonds dédiés. Smart City II, classé

Article 8 selon le règlement Disclosure (1),

investit dans les sociétés digitales innovantes les plus prometteuses de la mobilité, de l'énergie, du bâtiment et de la logistique.

Eurazeo Transition Infrastructure Fund, classé Article 9, se focalise sur l'investissement dans des infrastructures durables soutenant la transition énergétique et digitale en Europe. Eurazeo Sustainable Maritime

Infrastructure, créé avec le soutien du Fonds

Européen d'Investissement et classé Article 9, finance des infrastructures et des technologies plus respectueuses de l'environnement dans le secteur maritime. Enfin, Eurazeo a rejoint l'initiative One Planet Summit aux côtés de plusieurs fonds souverains, gestionnaires d'actifs et sociétés d'investissement, pour relever le défi du changement climatique en accord avec les objectifs de l'Accord de Paris.

(1) Le règlement Disclosure (ou SFDR) instaure des obligations de transparence aux acteurs des marchés financiers concernant l'intégration des risques en matière de durabilité dans leur processus d'investissement, la prise en compte d'incidences négatives de leurs décisions d'investissement et les produits financiers faisant la « promotion de caractéristiques environnementales et/ou sociales » (Article 8), ou ayant un « objectif d'investissement durable » (Article 9).

dans des sociétés Tech en forte croissance et soutiennent 24 des 40 sociétés du Next40.

Investissements dans les marques

Engagement pour une économie bas carbone

Leader de l'offre

Private Equity auprès des épargnants

Eurazeo est pionnier en France de l'offre Private Equity aux particuliers.

En témoigne le succès de Private Value Europe 3, le plus important FCPR français dédié aux investisseurs particuliers non professionnels, qui a dépassé les 625 M€ d'actifs net au 31 décembre 2021.

Eurazeo accélère ses investissements dans les marques et le secteur de la consommation avec Ultra Premium Direct, marque d'alimentation animale française, Aroma-Zone, pionnier français en matière d'aromathérapie, de beauté et de bien-être nature, ou encore l'acquisition stratégique de Briochin par Altaïr.

Partenaire de premier plan des

PME et ETI françaises et européennes

Après le closing final de son cinquième fonds de « direct lending » à 1,5 Md€, portant à 2 Mds€ le 5ème programme Private Debt, Eurazeo est choisi pour gérer une poche de 280 M€ du fonds « Obligations

Relance », dispositif du Plan de Relance du

Ministère de l'Économie et des Finances.

Avec 5 Mds€ investis en dette privée à travers une gamme de fonds complète, ces succès révèlent l'expertise du Groupe en dette privée pour répondre aux besoins des PME et ETI françaises et européennes.

Renforcement et reconnaissance dans le secteur de la santé

11% des actifs sous gestion en Private Equity d'Eurazeo sont investis dans la santé, secteur incontournable pour construire une économie plus inclusive.

Eurazeo se positionne donc comme un contributeur majeur dans le développement de la filière santé en France et en Europe.

La décision de la Fédération Française d'Assurance et de la Caisse des Dépôts de confier à Eurazeo la gestion du fonds Nov

Santé de 420 M€ illustre cette expertise.

Closing du 4ème programme secondaire d'Eurazeo à 1 Md€

Ce closing souligne l'expertise du Groupe dans le mid-market européen et la pertinence de la plateforme Eurazeo dans le sourcing et l'exécution des transactions secondaires.

En 2021, le Groupe conforte sa position notamment en se renforçant à hauteurde 70,6% au capital de Kurma Partners, société de gestion spécialisée dans l'innovation médicale et les biotechs.

L'équipe Real Assets, qui accompagnait le groupe de cliniques privées C2S depuis 2018, a cédé sa participation après avoir profondément transformé la société grâce à d'importants programmes d'investissement.

Ces derniers ont permis de moderniser les établissements en les dotant d'outils technologiques de pointe et d'accélérer leur transformation numérique avec la digitalisation du parcours patient en partenariat avec la licorne française

Doctolib qu'Eurazeo soutient depuis 2017 et dont il est un des principaux actionnaires.