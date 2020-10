Eurazeo : C2S réalise l'acquisition de 4 cliniques

12/10/2020 | 17:28

Eurazeo Patrimoine soutient depuis mars 2018 le Groupe C2S. Cette société annonce aujourd'hui l'acquisition de quatre cliniques en région Franche-Comté : la clinique Saint- Vincent et la polyclinique de Franche-Comté à Besançon, la clinique Saint-Pierre à Pontarlier et la clinique du Parc à Dole.



' L'intégration de ces établissements va permettre au Groupe C2S de former un pôle territorial de santé de premier plan en Franche-Comté ' indique le groupe.



' L'intégration de sept nouvelles cliniques acquises en moins de trois ans à Auxerre, Vesoul, Grenoble, Besançon (2), Dole et Pontarlier, aux côtés des onze établissements déjà gérés par C2S en 2018 au moment de l'acquisition par Eurazeo Patrimoine, a permis au groupe de renforcer son maillage territorial au plus près des patients et de devenir le leader des cliniques généralistes en Auvergne- Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté '.



