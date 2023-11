Eurazeo affiche ses objectifs stratégiques pour la période 2024-2027 :

construire un leader sur le marché des actifs privés

générer une croissance dynamique du résultat d'exploitation

accélérer la bascule vers un modèle « asset light », conjugué à une augmentation significative des retours aux actionnaires

Eurazeo tient ce jour un Capital Markets Day à l'occasion duquel Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, co-CEOs d'Eurazeo, présentent les objectifs stratégiques du Groupe pour la période 2024-2027 :

« Avec un héritage riche et prestigieux, Eurazeo détecte et accompagne depuis plus de 50 ans des champions économiques européens aux ambitions mondiales, bénéficiant de la confiance d'actionnaires, d'entrepreneurs et de clients de premier plan. Le Groupe a su, sur cette période, se transformer pour devenir un acteur majeur de la gestion d'actifs alternatifs.

Avec près de 34 milliards d'euros d'actifs sous gestion, des franchises clients fortes, une marque et des talents reconnus, le Groupe entame une nouvelle phase de développement et de passage à l'échelle de son modèle.

Notre ambition est de créer l'acteur de référence de la gestion d'actifs privés en Europe sur les segments du mid-market, de la croissance et de l'impact. Cette ambition s'appuiera sur quatre leviers stratégiques prioritaires :

Premièrement, concentrer la proposition de valeur pour nos clients sur nos domaines d'excellence. Forts de notre modèle de plateforme intégrée et de notre présence dans onze pays, nous visons le leadership sur des segments attractifs et en croissance des marchés privés. Nous disposons d'une offre diversifiée et reconnue dans le mid-market européen, au travers de stratégies performantes et à fort potentiel : Buyout, Secondaire, Dette Privée, Actifs Réels et Growth equity. Au travers de nos activités d'investissement et de gestion de fonds, nous sommes un acteur tourné vers les valeurs de croissance, grâce à notre méthode de création de valeur visant la constitution de champions mondiaux, à nos choix sectoriels (services aux entreprises, services financiers de spécialité, santé, transition climatique et nouvelles tendances de consommation) et à notre position de leader dans la tech européenne. Nous allons également renforcer notre offre en matière de fonds à impact positif, qui rencontrent une forte demande des clients institutionnels et particuliers, en nous appuyant sur notre approche exigeante en matière d'ESG et les succès d'ores et déjà engrangés dans plusieurs classes d'actifs.

Deuxièmement, accélérer la transition vers un modèle d'affaires moins consommateur de bilan (« asset light »). Le Groupe vise un modèle d'affaires unique de gestionnaire d'actifs, dans lequel le bilan est utilisé pour développer des avantages compétitifs et assurer un alignement optimal avec l'intérêt de nos clients. La gestion active de l'allocation de capital permettra une réduction progressive du poids du bilan dans les fonds. Compte tenu de la rotation d'actifs prévue au cours des prochaines années, cette gestion dynamique du bilan permettra de générer un capital excédentaire de l'ordre de quatre milliards d'euros sur la période. Plus de la moitié de cet excédent sera rendu aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions, le Groupe conservant une flexibilité stratégique importante, dans un contexte de consolidation du secteur.

Troisièmement, faire croître et diversifier nos franchises clients pour accélérer la levée de fonds. Eurazeo dispose d'une base de clients institutionnels internationaux étendue, stable et loyale, ainsi que d'une franchise leader en France auprès de la clientèle des particuliers. Nous visons un développement de notre clientèle institutionnelle ainsi qu'un accroissement de nos parts de marché à l'international, notamment en renforçant les moyens de couverture senior dans des zones géographiques clés et en approfondissant notre orientation clients. Notre plan ambitionne également le déploiement de notre offre destinée aux particuliers en Allemagne, au Bénélux et en Italie.

Quatrièmement, améliorer notre efficacité opérationnelle. Une attention particulière est portée à la mutualisation des moyens à travers la plateforme, allant des fonctions supports aux expertises métier. Une gestion rigoureuse des coûts, la simplification et l'amélioration des process opérationnels ainsi que la digitalisation et l'utilisation de l'intelligence artificielle permettront au Groupe d'absorber la hausse prévue des volumes dans de bonnes conditions financières tout en améliorant la satisfaction clients.

Ces évolutions stratégiques vont ainsi nous permettre de générer une croissance dynamique et régulière de nos revenus, associée à une progression de notre rentabilité opérationnelle. »

PERSPECTIVES FINANCIÈRES 2024-2027

Perspectives de l'activité de gestion d'actifs pour la période 2024-2027

Les marchés privés devraient voir leurs encours (AUM) croitre d'environ 11% par an au niveau mondial sur les prochaines années selon Preqin 1

Croissance attendue des AUM de tiers d'Eurazeo supérieure à la croissance du marché : Renforcement de nos stratégies dans chacune de nos classes d'actifs Augmentation de la part de marché auprès des LPs internationaux Développement de l'activité Wealth, notamment hors de France. Ce canal devrait représenter 20% des AUM de tiers à horizon 2027

Croissance attendue des commissions de gestion (revenus récurrents) : en provenance de tiers : en hausse de +15% par an en moyenne en provenance du bilan : baisse volontaire des engagements du bilan

Confirmation de l'objectif de marge de FRE (Fee Related Earnings) à 35-40% à moyen terme Croissance attendue des revenus Discipline sur les coûts, notamment grâce à la digitalisation et à l'automatisation

Les commissions de performance (PRE) en provenance de tiers devraient représenter plus de 10% des revenues en provenance de tiers sur un cycle d'investissement

La création de valeur des investissements du bilan est attendue en ligne avec l'historique

Le portefeuille d'Eurazeo porté au bilan est valorisé 8,5 Mds€ à fin septembre 2023

Ce portefeuille est très diversifié, investi dans des sociétés de grande qualité valorisées rigoureusement

Historique de création de valeur nette d'environ 12% par an sur 10 ans sur le portefeuille

Depuis 2023, les sociétés du portefeuille ne sont plus consolidées (exemption IFRS10). La création de valeur nette du portefeuille passe en compte de résultat

Le Groupe compte générer c.4 Mds€ de capital excédentaire sur la période 2024-2027

Réalisations pour environ 7 Mds€, soit des cessions de c.25% de la valeur du portefeuille par an, en ligne avec l'historique du Groupe (24% p.a. sur les 10 dernières années)

Réinvestissements limités à c.3 Mds€. Objectif de réduire à 20% la part maximum du bilan dans les fonds en 2027, contre environ 35% en moyenne sur les derniers vintages

Le capital investi (6,6 Md€ à fin septembre 2023) devrait baisser de 30% sur la période

Utilisation du capital excédentaire privilégiant le retour aux actionnaires avec une flexibilité stratégique accrue

Retour aux actionnaires prévu de 2,3 Mds€ sur 2024-2027 : c.800 M€ en dividendes ordinaires, avec un dividende 2024 en hausse de 10% 1 500 M€ de rachats d'actions, soit 200 M€ par an d'achats au fil de l'eau, complété par des achats en fonction du calendrier de cessions

Le reste du capital excédentaire généré donnera au Groupe une flexibilité stratégique accrue dans un marché en consolidation

1- Etude au 31 décembre 2022