Eurazeo Capital investit dans Questel aux côtés d'IK Investment

Partners, RAISE Investissement et l'équipe de management

Paris, le 2 novembre 2020

Comme annoncé précédemment Eurazeo Capital va investir, aux côtés de IK Investment Partners, RAISE Investissement et l'équipe de management dans la société Questel. L'opération porte sur 100% du capital de Questel. Eurazeo et IK - au capital de Questel depuis 2018 - investiront chacun un montant initial de près de 200 millions d'euros et détiendront conjointement la majorité du capital. Les termes définitifs de l'opération seront communiqués au closing.

Acteur technologique majeur au niveau mondial du marché de la gestion de la propriété intellectuelle, Questel est un éditeur de logiciels SaaS et une plateforme de services automatisés dédiés aux brevets et aux marques. La société accompagne près de 6 000 clients, parmi lesquels de grands groupes internationaux, avec dessolutions collaboratives de gestiondes brevets et des marques tout au long du cycle de l'innovation et de la propriété intellectuelle, depuis l'inventionjusqu'au dépôt et renouvellement.

Questel, qui emploie 900 personnes dans 30 pays à travers le monde, est reconnue pour son expertise technologique et a connu un fort développement, en particulier depuis 2018.

Eurazeo Capital, IK Investment Partners, et RAISE Investissement accompagneront le management de Questel dans sa stratégie de croissance, sur de nouveaux marchés, de nouvelles géographies, et de nouveaux métiers, toujours avec une forte composante technologique. Questel pourra notamment s'appuyer sur la force du réseau international d'Eurazeo, en particulier aux Etats-Unis et en Chine. Avec le soutien de ses actionnaires, Questel continuera d'affirmer ses ambitions, pourra mener des opérations de croissance externe et renforcera son offre de logiciels SaaS et de services à l'international.

Le fonds Eurazeo China Acceleration Fund, dont l'objet est d'investir aux côtés d'Eurazeo, dans des sociétés françaises et européennes appartenant à des secteurs d'activité à fort potentiel de développement sur le marché chinois et de les accompagner dans cette stratégie, investira également dans Questel.

| 1|

Charles Besson, Président de Questel, commente :

IK et Raise nous ont soutenus et fait une entière confiance ces dernières années pour

développer Questel. Le groupe a triplé de taille en moins de trois ans et a continué d'enrichir son

offre de logiciels et de services. Nous sommes ravis d'accueillir Eurazeo au capital pour ce

nouveau chapitre.

Marc Frappier, Managing Partner d'Eurazeo et directeur d'Eurazeo Capital, déclare :

Nous sommes ravis de pouvoir accompagner Questel dans sa prochaine phase de

développement. Cette opération s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'Eurazeo Capital de

soutenir l'expansion de sociétés technologiques à fort potentiel de croissance et de

développement à l'international. Nous sommes convaincus que la qualité de Charles Besson et

de son équipe, leur capacité d'innovation et la qualité de leur offre, alliées aux expertises

d'Eurazeo Capital, permettront à Questel de continuer à se développer sur un marché

extrêmement porteur.

Dan Soudry, Managing Partner d'IK et conseil des fonds IK IX, ajoute :

Nous sommes fiers d'avoir aidé Charles Besson et son équipe à renforcer la position de leader

de Questel sur le marché de la propriété intellectuelle. Au cours des deux dernières années, le

groupe a triplé de taille grâce à une forte croissance organique et une politique d'acquisitions

dynamique, permettant de diversifier son offre et d'étendre son positionnement géographique.

Nous sommes convaincus du fort potentiel de croissance de Questel et sommes ravis

d'accompagner son management dans cette nouvelle étape.

Mathieu Blanc, Directeur Associé de RAISE Investissement, précise :

Accompagner des entrepreneurs talentueux sur le long terme et à chaque étape de leur

développement est notre mission. Charles Besson et son équipe ont réalisé un travail

remarquable au cours des dernières années pour faire de Questel un des leaders mondiaux du

marché de la propriété intellectuelle. . A leurs côtés depuis 2015, nous sommes aujourd'hui très

fiers de leur réaffirmer une troisième fois notre soutien dans leur ambitieux plan de

développement.

A propos d'Eurazeo

• Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,5 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont 12,9 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, l'immobilier et la dette privée, le Groupe accompagne les entreprises de toutes tailles mettant au service de leur développement l'engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée.

• Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid.

• Eurazeo est cotée sur Euronext Paris

• ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

A propos d'IK

• IK Investment Partners (« IK ») est une société paneuropéenne de capital-investissement présente en France, dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), les pays nordiques, au Benelux et au Royaume-Uni. Depuis 1989, les fonds conseillés par IK ont investi plus de 13 milliards d'euros de fonds, levés dans plus de 135 entreprises européennes. Les fonds IK accompagnent des entreprises dotées d'un fort potentiel de croissance afin de créer des champions internationaux en collaboration avec les investisseurs et les équipes de management. Pour plus d'informations, consultez le sitewww.ikinvest.com

A propos de RAISE Investissement

• RAISE Investissement est une société de capital investissement développée au sein du Groupe RAISE, fondé par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières. Doté de 410M€, le fonds accompagne les ETI françaises, en croissance et à fort potentiel, ayant un chiffre d'affaires compris entre 30 et 500M€ en prenant des participations comprises entre 10 et 50 M€ pour soutenir leur développement.

• Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité puisque les équipes d'investissement (RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE Ventures, RAISE Impact et RAISE LAB) donnent 50% de leur intéressement afin de financer un Fonds de dotation interne, RAISESHERPAS, dédié à l'accompagnement de startups. Ce dispositif pionnier en France permet de créer un écosystème vertueux, mêlant les grands groupes et institutionnels actionnaires, les ETI et les startups. Pour en savoir plus :www.raise.co

CONTACTS IK INVESTMENT PARTNERS

Sibylle DESCAMPS mail : sibylle.descamps@ct-com.com

Tél : +33(0)6 82 097 007

CONTACT RAISE

Charlotte DOYEN

mail : charlotte.doyen@raise.com

Tél : +0674791846]