Eurazeo : Chiffre d'Affaires du 1er trimestre 2023

Croissance dynamique de la gestion d'actifs au premier trimestre 2023

Actifs sous gestion (AUM) : +10% sur un an à 34,8 Mds€

Actifs générant des commissions (FPAUM) : +26% à 25 Mds€

Collecte auprès de tiers : 866 M€, dont 185 M€ auprès de clients particuliers

Commissions de gestion : +28% à 105 M€

Sélectivité des déploiements; importantes marges de manoeuvre

Réalisations : 0,3 Md€ (0,4 Md€ au premier trimestre 2022)

Déploiements : 0,9 Md€ (1,7 Md€ au premier trimestre 2022)

Importantes marges de manœuvre financières : 5,3 Mds€ de Dry Powder et 2,4 Mds€ d'engagements du bilan non tirés dans les fonds

Solide performance des sociétés du portefeuille

Croissance soutenue du chiffre d'affaires sur tous les segments

Bonne dynamique du segment Growth sur des bases de comparaison élevées

Nouvelles avancées en matière d'ESG

Eurazeo et la Société Générale unissent leurs forces pour accompagner la décarbonation du secteur maritime

Nouveau closing à 420M€ du fonds ETIF dédié à la transition énergétique

Qualification d'Eurazeo en « Société d'Investissement » au sens d'IFRS 10

Mise en œuvre au 1er janvier, conformément aux annonces faites lors des résultats annuels

Gain en résultat non-récurrent de 1,9 Md€, comptabilisé au S1 2023

Retour attractif à l'actionnaire

Versement le 3 mai 2023 d'un dividende de 2,2€ par action voté par les actionnaires le 26 avril 2023, soit environ 168 M€

Lancement du programme de rachat d'action de 100 M€ précédemment annoncé

Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, Co-CEOs, ont déclaré :

« Eurazeo réalise un bon premier trimestre, dans un environnement complexe et incertain. La croissance à deux chiffres des commissions de gestion, une collecte satisfaisante et la bonne tenue des revenus des sociétés en portefeuille, témoignent de la qualité des stratégies. Nous nous montrons particulièrement sélectifs et disciplinés dans l'exécution de notre rotation d'actifs et disposons d'importantes marges de manœuvre financières. Ce trimestre marque une nouvelle étape dans notre ambition de constituer le leader européen de la gestion d'actifs privés sur les segments du mid-market, des valeurs de croissance et de l'impact.»

1. ACTIVITÉ DE GESTION D'ACTIFS

A. ACTIFS SOUS GESTION

A fin mars 2023, les actifs sous gestion (Assets Under Management ou AUM) du groupe Eurazeo s'élèvent à 34,8 Mds€, en hausse de 10% sur 12 mois :

- les AUM pour compte de tiers (Limited Partners et clients particuliers) s'élèvent à 24,6 Mds (+8% sur 12 mois), dont 5,3 Mds€ d'engagements non tirés (drypowder),

- les AUM provenant du bilan incluent le portefeuille d'investissement porté au bilan du Groupe (7,8 Mds€) et les engagements du bilan d'Eurazeo dans les fonds du Groupe (2,4 Mds€).

Les AUM générant des commissions (Fee Paying AUM) s'élèvent à 25 Mds€, en hausse de +26% sur 12 mois. Les FPAUM du premier trimestre 2022 sont présentés en annexe 2.

B. LEVÉES DE FONDS

Au cours du premier trimestre 2023, Eurazeo a levé 866 M€ auprès de ses clients (+42% par rapport au Q1 2022 hors levées de fonds de Rhône) :

- la collecte reste forte pour l'activité de dette privée et dépasse 500M€ sur le trimestre pour les stratégies de Direct Lending et d'Asset based Finance.

- le fonds d'infrastructure de transition a réalisé un nouveau closing à 420 M€ (dont 144 M€ sur le T1) et a déjà atteint 80% de son objectif initial.

- la collecte en Private Equity s'élève à 209 M€ sur le trimestre, portée par les levées en cours dans le Venture et le Secondaire.

La collecte auprès de la clientèle de particuliers poursuit la bonne dynamique observée en 2022. Avec 185 M€ levés au premier trimestre 2023, en ligne avec le montant levé au premier trimestre 2022, elle représente 21% de la collecte totale sur le trimestre. La clientèle de particuliers représente 3,7 Mds€, soit plus de 15% des AUM en provenance de tiers.

Le bilan d'Eurazeo n'a pas donné d'engagements supplémentaires dans ses fonds sur le trimestre.

C. CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA GESTION D'ACTIFS

Les commissions de gestion ressortent à 105 M€ au premier trimestre 2023, en hausse de 28% à périmètre et change constant, et se répartissent entre :

i) L'activité de gestion pour compte de tiers, en progression de +19 % à 75,0 M€ ;

ii) les commissions de gestion liées au bilan d'Eurazeo qui s'élèvent à 30,5 M€, en hausse de +56% du fait principalement des engagements au titre du fonds EC V.

Les commissions de performance réalisées sont négligeables sur le trimestre compte-tenu d'un nombre limité de cessions.

2. ROTATION D'ACTIFS

Les réalisations du premier trimestre s'élèvent à 0,3 Md€ (0,4 Md€ au premier trimestre 2022). Dans un environnement moins favorable et un contexte de hausse des taux d'intérêts, le volume et les conditions de réalisation des actifs restent bons pour les opérations concernant des sociétés de grande qualité et de taille moyenne sur lesquelles Eurazeo est positionné.

Eurazeo s'est montré particulièrement sélectif dans ses investissements : les déploiements du Groupe totalisent 0,9 Md€ sur le premier trimestre 2023 contre 1,7 Md€ au premier trimestre 2022. L'activité Private Funds Group a su saisir des opportunités sur le marché secondaire et représente près de la moitié des investissements en Private Equity sur le trimestre.

Eurazeo dispose d'importantes marges de manœuvre pour réaliser ses investissements futurs : drypowder d'environ 5,3 Mds€ et engagements du bilan dans les fonds à hauteur de 2,4 Mds€.

3. SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2022, le portefeuille d'investissement porté par le bilan est valorisé à 7,8 Mds€ net (100€ par action), investi quasi exclusivement dans les programmes et fonds du Groupe. Ce portefeuille comprend plus de 70 sociétés dont aucune ne représente plus de 6% de la valeur totale. Elles sont principalement positionnées sur des segments structurellement porteurs tels que la santé, les services aux entreprises, le digital, les marques consommateurs fortes ou la transition énergétique.

Au premier trimestre, ces sociétés connaissent une nouvelle progression de leur chiffre d'affaires (4) :

- Mid-large buyout (+24% sur le trimestre) : Le portefeuille connait une croissance organique forte et quasi généralisée, sur des bases de comparaison particulièrement exigeantes (+55% au T1 2022). Cette performance reflète le positionnement du Groupe sur des sociétés de qualité dans les segments les plus porteurs du marché, et la poursuite du rebond sur le segment lié aux voyages et aux loisirs ;

- Small-mid buyout (+8%) : Les sociétés de service aux entreprises et de la santé conservent une forte croissance. Les sociétés exposées à la consommation connaissent un certain ralentissement et leur chiffre d'affaires est quasi stable sur le trimestre ;

- Brands (+13%) : Le portefeuille enregistre une nouvelle croissance robuste sur le trimestre ;

- Growth (+21%) : La croissance reste dynamique sur des bases de comparaison élevées (+50% au T1 2022), avec une bonne performance notable des sociétés de l'économie circulaire. Une attention particulière est portée par l'ensemble des sociétés sur la maîtrise des coûts ;

- Real Assets (+38%) : Forte croissance des activités hôtelières et bonne tenue des performances des actifs immobiliers en portefeuille.

Pour rappel, le portefeuille n'est pas revalorisé au trimestre et Eurazeo ne consolide plus ses sociétés de portefeuille depuis le 1er janvier 2023, conformément à l'exemption de consolidation stipulée par la norme IFRS 10 pour les « sociétés d'investissement ».

4. TRÉSORERIE ET MARGE DE MANŒUVRE FINANCIÈRE

Au 31 mars 2023, l'endettement net s'élève à 55 M€.

La trésorerie brute ressort à 5 M€.

Eurazeo dispose d'une ligne de crédit syndiquée (RCF) de 1,5 Md€, de maturité 2026, tirée à hauteur de 60 M€ à fin mars 2023.

Fin mars, le Groupe détient 3 484 195 actions propres, soit 4,4% du total des actions en circulation (79 224 529 actions).

5. RETOUR AUX ACTIONNAIRES

L'Assemblée Générale des actionnaires du 26 avril a validé la proposition du Directoire du versement d'un dividende de 2,20€ par action, (soit une augmentation de 26% par rapport au dividende ordinaire 2021) correspondant à une distribution d'environ 168 M€.

Le Directoire a lancé un nouveau programme de rachat d'actions de 100 M€, dont l'exécution a débuté fin mars 2023. Les actions ainsi acquises sont destinées à être annulées. Ce programme, signe de la confiance du management dans les perspectives du Groupe et la valeur de ses actifs, sera relutif pour les actionnaires. Le Groupe procédera en outre à des rachats d'actions au titre de la couverture des plans d'intéressement de long terme (LTIP).

6. NOUVELLES AVANCÉES EN MATIÈRE D'ESG

Eurazeo et la Société Générale unissent leurs forces pour développer une solution innovante destinée à accompagner la décarbonation du secteur maritime. En s'appuyant sur leurs expertises respectives dans le secteur du transport maritime et du financement d'actifs, l'objectif est de soutenir les armateurs en leur permettant d'améliorer les performances de leurs navires grâce à un système de cession-bail. L'offre sera officiellement lancée par Eurazeo auprès de ses clients en 2023. Cette nouvelle initiative conjointe vient compléter le fonds ESMI (Eurazeo Sustainable Maritime Fund) lancé par Eurazeo en 2021.

Par ailleurs, Eurazeo Transition Infrastructure Fund (ETIF), classé Article 9 (SFDR), poursuit son déploiement. Il réalise en mars un nouveau closing de 420 M€ (soit 80% de son objectif initial) seulement 3,5 mois après son premier closing. En février il a investi dans Etix Everywhere, un acteur français qui opère un réseau de data centers régionaux et en avril dans TSE, expert en développement photovoltaïque et agrivoltaïque, le cinquième investissement du fonds. Au travers de cet investissement, Eurazeo relève le défi d'une exploitation plus durable des data centers et soutiendra la société dans l'atteinte de ses objectifs environnementaux.

7. PERSPECTIVES

Fort de son positionnement dans le secteur de la gestion d'actifs privés, qui reste porté par des tendances structurelles favorables, Eurazeo confirme les perspectives annoncées lors de la présentation de ses résultats annuels le 10 mars 2022, notamment : la trajectoire de doublement de ses actifs sous gestion qui pourraient atteindre 60 Mds€ à 5 ans, ainsi qu'une augmentation de la marge de FRE à moyen terme à 35-40%. Les Performance Fees en provenance de tiers, aujourd'hui limités, devraient devenir plus substantiels avec l'arrivée à maturité des fonds du Groupe. Pour 2023 et dans un environnement normal de marché, le Groupe vise une nouvelle forte croissance de ses Fee Related Earnings, qui devraient être portés par des commissions de gestion en hausse et un bon contrôle des coûts.

8. ÉVÉNEMENTS POST CLOTÛRE

Dénouement du partenariat avec Rhône Group

Le 12 avril, le Groupe a annoncé le dénouement de sa participation croisée avec Rhône Group. Dans ce cadre, et à l'occasion de la cession par les Managing Directors et autres parties prenantes de Rhône de 1,1 millions actions Eurazeo via un Accelarated Book Building initié le 12 avril 2023, le Groupe a annoncé le rachat de 400 000 titres soit c.0,50 % du capital au prix unitaire de 63.89 € par action. Ce rachat, d'un montant de 25,6 M€, s'inscrit dans le cadre de la politique de rachat d'actions.

Evolution du Conseil de Surveillance

M. Robert Agostinelli, co-Fondateur et Managing Director de Rhône Group, a décidé de mettre fin à son mandat de censeur du Conseil de Surveillance avec effet au 13 mars 2023

M. Patrick Sayer, Président de chambre au Tribunal de Commerce de Paris, a décidé de mettre fin à son mandat de membre du Conseil de Surveillance avec effet au 31 juillet 2023.

ANNEXE 1 : PARTENARIATS

iM Global Partner (pas d'AUM consolidés)

Pour rappel, les actifs des partenaires d'iM Global Partner ne sont pas inclus dans les AuM publiés du groupe Eurazeo.

Les actifs sous gestion des partenaires d'iM Global (en quote part d'intérêt d'iMG) s'établissent à 36,9 Mds$ à fin mars 2023, à un niveau stable par rapport à mars 2022 malgré le contexte d'incertitude de l'environnement macro-économique actuel. iM Global Partner a notamment maintenu sa stratégie M&A dynamique en 2022, en particulier à travers la prise de participation à 45 % de Berkshire Asset Management, société de gestion focalisée sur les actions américaines et concentrée sur les rendements, en décembre 2022.

ANNEXE 2 : ACTIFS SOUS GESTION GÉNÉRANT DES COMMISSIONS (FEE PAYING AUM)

ANNEXE 3 : ACTIFS SOUS GESTION

ANNEXE 4 : QUALIFICATION IFRS 10 ET SIMULATION 2022

Au 1er janvier 2023, la société Eurazeo a déterminé qu'elle répond désormais aux critères d'une « Société d'Investissement » tels que définis dans la norme IFRS 10 "États financiers consolidés". Cette norme prévoit notamment une exemption de consolidation pour les Sociétés d'Investissement.

Eurazeo prend en compte ce changement de qualification de manière prospective à compter du 1er janvier 2023, avec les impacts suivants sur les états financiers au 1er janvier 2023 et sur les états financiers futurs :

- Les filiales d'Eurazeo qui fournissent des services liés aux investissements (principalement des entités de gestion d'actifs) continuent à être consolidées ;

- Les autres filiales ne sont plus consolidées ;

- Ces participations sont comptabilisées à leur juste valeur et ensuite évaluées à leur juste valeur par le résultat ;

- Un gain non-récurrent résultant de la différence entre la juste valeur de ces investissements et leur valeur comptable antérieure au 1er janvier 2023 est comptabilisé dans le compte de résultat en « autres produits et charges opérationnelles ». Ce gain non-récurrent s'élève à 1 942 M€ et sera comptabilisé dans les comptes au 30 juin 2023

Afin de faciliter la lecture et la comparabilité des comptes 2023, le Groupe présente ci-dessous une simulation des comptes de résultat pour l'année 2022 comme si le Groupe avait appliqué l'exemption de consolidation prévue par la norme « IFRS 10 » au 1er janvier 2022. Ces chiffres indicatifs ne sont pas audités, et ne tiennent pas compte du gain non-récurrent qui aurait alors été reconnu à cette date.

A. CONTRIBUTION DE L'ACTIVITÉ DE GESTION D'ACTIFS

La méthode de comptabilisation des PRE bilan a été alignée avec la méthodologie utilisée pour les tiers (uniquement commissions de performances réalisées).

B. CONTRIBUTION DE L'ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT

La variation de juste valeur du portefeuille tient compte des provisions pour taxes et carried et concerne uniquement les actifs du portefeuille. Les coûts relatifs aux investissements impactent désormais directement la variation de juste valeur des actifs du portefeuille. Les autres variations de juste valeur concernent les actifs hors portefeuille, notamment ceux liés à l'activité de gestion d'actifs.

------------------------

(1) Au trimestre, les actifs sous gestions ne sont pas réévalués. Les chiffres présentés au 31 mars 2022 sont pro forma et incluent les engagements du bilan d'Eurazeo dans les fonds du Groupe, ils excluent la valeur de l'activité de gestion d'actifs

(2) Inclus le portefeuille d'investissement du bilan et les engagements du bilan dans les fonds du Groupe

(3) dont 270 M€ levés su Rhône

(4) Chiffre d'affaires des sociétés du portefeuille, proportionnel au taux de détention des actifs par le bilan d'Eurazeo

(5) Portefeuille d'investissement du bilan, net des carried et taxes