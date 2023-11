Croissance dynamique de la gestion d'actifs sur les 9 premiers mois 2023

Actifs sous gestion (AUM) : +11% proforma sur un an à 33,5 Mds€

Actifs générant des commissions (FPAUM) : +19% proforma 1 à 24,2 Mds€

à 24,2 Mds€ Collecte auprès de tiers : 1,723 M€, dont 566 M€ auprès de clients particuliers

Commissions de gestion : +10% proforma1 à 305 M€

Solide performance des sociétés du portefeuille

Croissance soutenue du chiffre d'affaires sur tous les segments hors Growth (+11%)

Bonne dynamique du segment Growth (+17%)

Sélectivité des déploiements; réalisations attendues en hausse au S1 2024

Réalisations en baisse sur 12 mois : 0,8 Md€ contre 2,4 Mds € sur 9M 2022 ; le Groupe envisage une augmentation des volumes de cessions au premier semestre 2024

Déploiements sélectifs : 3,0 Mds€ (3,8 Mds€ sur 9M 2022)

Importantes marges de manœuvre : 4,0 Mds€ de Dry Powder2 et 2,2 Mds€ d'engagements du bilan non tirés dans les fonds

Nouvelles avancées en matière de stratégies d'impact

Closing final du fonds Eurazeo Smart City II supérieur à sa cible initiale

Collecte dynamique du fonds dédié à l'infrastructure de transition (ETIF), qui devrait prochainement dépasser son objectif initial

Perspectives 2023

Pour 2023, le Groupe anticipe une collecte de l'ordre de 3,0 Mds€ et confirme viser une nouvelle forte croissance de ses Fee Related Earnings

Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, Co-CEOs, ont déclaré :

« Eurazeo affiche une croissance solide sur les neuf premiers mois de l'année, en dépit d'un environnement complexe et incertain. Ceci traduit la qualité de nos franchises clients, ainsi que la bonne performance sous-jacente des investissements. Ces progressions nous donnent confiance dans la réalisation de nos perspectives 2023 en matière de levées de fonds et de croissance du résultat d'exploitation de la gestion d'actifs. Le Groupe présentera sa stratégie et ses perspectives de moyen terme à l'occasion d'un Capital Markets Day qui se tiendra le 30 novembre. »

ACTIVITÉ DE GESTION D'ACTIFS

A. ACTIFS SOUS GESTION

A fin septembre 2023, les actifs sous gestion (Assets Under Management ou AUM) d'Eurazeo s'élèvent à 33,5 Mds€ en hausse de 11% sur 12 mois, proforma de la cession de Rhône :

- les AUM pour compte de tiers (Limited Partners et clients particuliers) s'élèvent à 22,8 Mds (+10% sur 12 mois à périmètre constant), dont 4,0 Mds€ d'engagements non tirés (drypowder). Suite à la cession de Rhône, les AUM n'incluent plus Rhône, qui représentait 2,4 Mds€ d'AUM de tiers, dont 0,6 Md€ d'engagements non tirés avant cession.

- les AUM provenant du bilan incluent le portefeuille d'investissement porté au bilan du Groupe (8,5 Mds€, en hausse de 0,5 Md€ du fait des investissements réalisés sur le trimestre) et les engagements du bilan d'Eurazeo dans les fonds du Groupe (2,2 Mds€).

Les AUM générant des commissions (Fee Paying AUM) s'élèvent à 24,2 Mds€, en hausse de 19% sur 12 mois, proforma de Rhône. Les FPAUM de Rhône s'élevaient à 1,3 Md€ avant cession.

B. LEVÉES DE FONDS

Dans un marché attentiste et en retrait par rapport à l'année précédente, Eurazeo a levé 1,7 M€ auprès de ses clients au cours des neuf premiers mois de 2023 :

- la collecte reste forte pour l'activité de dette privée et dépasse 900M€ sur neuf mois, en hausse de plus de 30% par rapport à l'année précédente ;

- le fonds d'infrastructure de transition poursuit sa forte dynamique de collecte avec plus de 200M€ levés sur la période. Compte-tenu des engagements reçus, le fonds dépassera prochainement son objectif initial de 500 M€ ;

- la collecte en Private Equity s'élève à 625M€ sur neuf mois, portée par les levées en cours dans le Secondaire et le closing final du programme Eurazeo Smart City II, dont le fonds a dépassé son objectif initial.

La collecte auprès de la clientèle de particuliers poursuit la bonne dynamique observée en 2022. Avec 566 M€ levés au cours des neuf premiers mois 2023, en ligne avec le montant levé sur la même période 2022, elle cumule 33% de la collecte totale sur la période. La clientèle de particuliers représente 3,9 Mds€, soit plus de 17% des AUM en provenance de tiers. Le développement de l'offre auprès de la clientèle de particuliers continue de se renforcer avec la signature d'un partenariat avec iCapital. Ce partenariat vient compléter celui signé avec la plateforme digitale Moonfare, et permettra à Eurazeo d'étendre la distribution de ses produits auprès de Wealth Managers en Europe, notamment en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, en Italie, en Suisse, et aux Pays-Bas.

Post clôture, la stratégie MLBO a réalisé un premier closing intermédiaire du fonds EC V à 2,3 Mds€, dont c.600 M€ provenant de tiers. La réussite de la levée de cette stratégie, historiquement portée par le bilan, marque un pas important dans la transformation du Groupe vers la gestion pour compte de tiers.

Pour l'année 2023, le Groupe anticipe une collecte de l'ordre de 3,0 Mds€, comparé à 2,9 Mds€ hors Rhône en 2022.

C. CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA GESTION D'ACTIFS

Les commissions de gestion ressortent à 305 M€ sur les neuf premiers mois 2023, en hausse de +10% à périmètre et change constant (sortie de Rhône). Hors effet de base lié aux catch-up fees, elles sont en croissance de +12%. Elles se répartissent entre :

i) L'activité de gestion pour compte de tiers, en progression de +4 % à 214 M€ à périmètre et change constant. Hors catch-up fees, la croissance des commissions de gestion provenant de tiers s'établit à +7% ;

ii) les commissions de gestion liées au bilan d'Eurazeo qui s'élèvent à 92 M€, en hausse de +27% du fait principalement des engagements au titre du fonds EC V.

Les commissions de performance réalisées sont négligeables sur la période compte-tenu d'un nombre limité de cessions.

ROTATION D'ACTIFS

Les réalisations des neuf premiers mois de l'année s'élèvent à 0,8 Md€, en retrait par rapport aux 2,4 Mds€ réalisés au cours des neuf premiers mois 2022. Dans un contexte de marché moins favorable, le Groupe a choisi de décaler certaines opérations de sorties. Les processus de cessions enclenchés devraient se traduire par une augmentation des volumes de réalisations au premier semestre 2024.

Eurazeo demeure sélectif dans ses investissements : les déploiements du Groupe totalisent 3,0 Mds€ sur les neufs premiers mois de l'année 2023 contre 3,8 Mds€ sur la même période en 2022. Les déploiements sont essentiellement répartis entre la dette privée, le secondaire et le Buyout avec l'acquisition de BMS.

Eurazeo dispose d'importantes marges de manœuvre pour réaliser ses investissements futurs : drypowder de 4,0 Mds€7 et engagements du bilan dans les fonds à hauteur de 2,2 Mds€.

SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE

Le portefeuille d'investissement porté par le bilan est investi quasi exclusivement dans les programmes et fonds du Groupe. Ce portefeuille comprend plus de 70 sociétés dont aucune ne représente plus de 6% de la valeur totale. Elles sont principalement positionnées sur des segments structurellement porteurs tels que la santé, les services aux entreprises, les technologies et la transition énergétique.

Sur les neufs premiers mois de l'année, ces sociétés connaissent une nouvelle progression de leur chiffre d'affaires8 :

- Mid-large buyout (+15% sur neuf mois) : Le portefeuille connait une croissance organique forte et quasi généralisée. Cette performance reflète le positionnement du Groupe sur des actifs de qualité dans des segments porteurs ;

- Small-mid buyout (+3%) : Les sociétés de service aux entreprises et de la santé conservent une forte croissance. Les sociétés exposées à la consommation connaissent un certain ralentissement ;

- Growth (+17%) : La croissance demeure dynamique, avec des croissances comprises entre +20% à +45% pour la majorité du portefeuille. Une attention particulière est portée par l'ensemble des sociétés sur la maîtrise des coûts et l'accélération de leur trajectoire vers la profitabilité ;

- Brands (+11%) : Le portefeuille enregistre une nouvelle croissance robuste ;

- Real Assets (+10%) : Forte croissance des activités hôtelières et résilience des performances des actifs immobiliers en portefeuille.

Eurazeo ne consolide plus ses sociétés de portefeuille depuis le 1er janvier 2023, conformément à l'exemption de consolidation stipulée par la norme IFRS 10 pour les « sociétés d'investissement ».

NOUVELLES AVANCÉES DES STRATÉGIES D'IMPACT

Prenant appui sur son expertise reconnue en matière d'investissement durable, Eurazeo développe des stratégies d'investissement d'impact « return first » aux profils de rentabilité alignés avec les meilleurs standards de leurs classes d'actifs.

Le Groupe a réalisé le closing final du fonds Eurazeo Smart City II au-dessus de son objectif initial. Il a reçu le soutien d'investisseurs souverains et institutionnels de premier plan et, au 30 septembre, compte déjà 11 investissements dont 57% dans des sociétés impact-driven. Le programme dans son ensemble devrait avoir la capacité de déployer 400 M€.

Eurazeo Transition Infrastructure Fund (ETIF), classé Article 9 dans le cadre de la réglementation SFDR, continue sur sa dynamique de levée de fonds et devrait prochainement dépasser son objectif de 500 M€. Le fonds poursuit son déploiement dans le secteur de la transition énergétique et digitale avec un investissement dans 2BSI, un des leaders français de la valorisation et de la gestion des déchets d'infrastructure. ETIF a également permis à Etix de réaliser l'acquisition de 5 datacenters supplémentaires en France durant le trimestre, tout en continuant d'accompagner ce nouvel ensemble dans sa trajectoire de décarbonation, l'acquisition ayant été en partie financée par un sustainability linked bond.

RENFORCEMENT DES TALENTS

Le Groupe poursuit le renforcement de ses expertises clés sur des axes importants de développement, avec notamment le recrutement d'un nouvel Operating Partner pour MLBO, d'un directeur d'investissement Private Debt pour les pays nordiques, d'un managing director en charge du fundraising au Moyen Orient, ainsi que de nouveaux senior advisors de haut niveau pour les stratégies de Growth et d'Impact. Au cours du premier semestre, le Groupe avait procédé à des nominations à des postes clés (direction financière, secrétariat général, Conformité, Opérations, direction des stratégies MLBO et Growth,). D'autres nominations devraient intervenir dans les prochains trimestres.

BILAN ET TRÉSORERIE

Au 30 septembre 2023, le portefeuille d'investissement inscrit au bilan est valorisé à 8,5 Mds€ net (111,3€ par action en circulation). Pour rappel, le portefeuille n'est pas revalorisé au trimestre. La variation de valeur par rapport à fin juin 2023 (8,0 Mds€ soit 103€ par action) provient des acquisitions réalisées sur le troisième trimestre, qui se reflètent en trésorerie.

Au 30 septembre 2023, l'endettement net s'élève à 969 M€ (12,7€ par action) dont 16 M€ de trésorerie brute. Cet endettement représente un niveau de gearing modéré à environ 12%. A fin juin 2023, la dette nette s'élevait à 426 M€ (5,5€ par action).

Eurazeo dispose d'une ligne de crédit syndiquée (RCF) de 1,5 Md€, de maturité 2026, tirée à hauteur de 985 M€ à fin septembre 2023.

Au 30 septembre, le Groupe détient 5 150 783 actions propres, soit 6,5% du total d'actions (79 224 529 actions). Proforma des actions propres détenues en vue d'annulation et destinées à être annulées avant la fin de l'année, le nombre d'actions en circulation est de 76,4 millions.

RETOUR AUX ACTIONNAIRES

Le Directoire a lancé un nouveau programme de rachat d'actions de 100 M€, dont l'exécution a débuté fin mars 2023. Ce programme, signe de la confiance du management dans les perspectives du Groupe et la valeur de ses actifs, sera relutif pour les actionnaires. Le Groupe procédera en outre à des rachats d'actions au titre de la couverture des plans d'intéressement de long terme (LTIP).

Au 30 septembre 2023, le Groupe avait utilisé 71 M€ de cette enveloppe. Au 30 octobre, ce montant s'élevait à 83 M€.

PERSPECTIVES

Pour l'année 2023, le Groupe anticipe une collecte autour de 3,0 Md€ (comparé à 2,9 Mds€ hors Rhône en 2022). Le Groupe confirme viser une nouvelle forte croissance de ses Fee Related Earnings, qui devraient être portés par des commissions de gestion en hausse et un bon contrôle des coûts.

Le Groupe présentera sa stratégie et ses perspectives de moyen terme à l'occasion d'un Capital Markets Day le 30 novembre 2023 au matin. Cet événement sera présenté en webcast.

ÉVÉNEMENTS POST CLOTÛRE

Le 31 octobre, la stratégie MLBO a réalisé un premier closing du fonds de buyout EC V à 2,3 Mds€ dont c.600 M€ en provenance de tiers. Ce closing donnera lieu à une syndication partielle des actifs déjà acquis dans le cadre du fonds (Cranial, Scaled Agile, BMS et Sevetys).

ANNEXE 1 : PARTENARIATS

iM Global Partner (pas d'AUM consolidés)

Pour rappel, les actifs des partenaires d'iM Global Partner ne sont pas inclus dans les AuM publiés du groupe Eurazeo.

Les actifs sous gestion des partenaires d'iM Global (en quote part d'intérêt d'iMG) s'établissent à 37,1 Mds$ à fin septembre 2023, en hausse de 16% par rapport à fin septembre 2022. Cette croissance est notamment liée à la bonne performance des affiliés malgré le contexte d'incertitude de l'environnement macro-économique actuel et au maintien de la stratégie M&A dynamique d'iM Global Partner, en particulier à travers la prise de participation à 45 % de Berkshire Asset Management, société de gestion focalisée sur les actions américaines et concentrée sur les rendements, en décembre 2022, ainsi qu'à travers l'acquisition par Litman Gregory Wealth Management des activités de clientèle privée de Wedgewood Partners en août 2023 (275m$ AuM).

ANNEXE 2 : DETAIL AUM BILAN EURAZEO

ANNEXE 3 : ACTIFS SOUS GESTION

*********************

1 Proforma de Rhône qui représentait 2,4 Mds€ d'AUM tiers et 1,3 Md€ de FPAUM avant cession

2 Le drypowder de Rhône représentait 0,6 Md€

3 Au trimestre, les actifs sous gestions ne sont pas réévalués. Les chiffres présentés au 30 septembre sont pro forma et incluent les engagements du bilan d'Eurazeo dans les fonds du Groupe, ils excluent la valeur de l'activité de gestion d'actifs

4 Inclus le portefeuille d'investissement du bilan et les engagements du bilan dans les fonds du Groupe

5 y compris MCH pour 200 M€ en Private Equity, excluant Rhône cédé en 2023

6 Hors levée de fonds Rhône pour 270 M€

7 Rhône représentait 0,6 Md€ de drypowder avant cession

8 Chiffre d'affaires des sociétés du portefeuille, proportionnel au taux de détention des actifs par le bilan d'Eurazeo. MLBO, SMBO, Growth, Brands et Real Assets représentent c.95% du portefeuille d'investissement du bilan, voir annexe 2.