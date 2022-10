Eurazeo : Déclaration hebdomadaire d'opérations effectuées du 10 au 14 octobre 2022 17/10/2022 | 19:03 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Présentation agrégée par jour et par marché Code identifiant de Volume total Prix pondéré Nom de Code Identifiant de Jour de la moyen journalier l'instrument journalier (en nombre Marché l'émetteur l'émetteur transaction financier d'actions) d'acquisition des actions Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 10/10/2022 FR0000121121 11 373 54,814798 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 11/10/2022 FR0000121121 11 140 53,843083 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 12/10/2022 FR0000121121 10 809 52,854538 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 13/10/2022 FR0000121121 10 898 51,277083 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 14/10/2022 FR0000121121 11 691 53,681088 XPAR Détail transaction par transaction Nom de Code identifiant de Prix Quantité Code identifiant Numéro de Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction l'instrument unitaire Devise Objectif du rachat l'émetteur achetée marché référence de la financier (unité) transaction Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 09:00:24 FR0000121121 54,0000 EUR 74 XPAR OD_75xN6bj-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 09:00:24 FR0000121121 54,0000 EUR 363 XPAR OD_75xN6bk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 09:08:50 FR0000121121 54,3500 EUR 9 XPAR OD_75xPEQU-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 09:08:50 FR0000121121 54,3500 EUR 65 XPAR OD_75xPEQV-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 09:08:50 FR0000121121 54,3500 EUR 364 XPAR OD_75xPEQV-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 09:15:03 FR0000121121 54,8000 EUR 60 XPAR OD_75xQnQo-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 09:15:03 FR0000121121 54,8000 EUR 293 XPAR OD_75xQnQo-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 09:15:51 FR0000121121 54,7500 EUR 60 XPAR OD_75xQzll-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 09:19:46 FR0000121121 54,7000 EUR 19 XPAR OD_75xRz7K-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 09:24:32 FR0000121121 54,8000 EUR 55 XPAR OD_75xTBO9-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 09:24:32 FR0000121121 54,8000 EUR 299 XPAR OD_75xTBOA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 09:30:01 FR0000121121 54,7500 EUR 18 XPAR OD_75xUZ6U-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 09:30:01 FR0000121121 54,7500 EUR 140 XPAR OD_75xUZ6V-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 09:30:02 FR0000121121 54,7500 EUR 18 XPAR OD_75xUZ97-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 09:33:32 FR0000121121 54,7500 EUR 18 XPAR OD_75xVRmR-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 09:38:47 FR0000121121 54,9500 EUR 22 XPAR OD_75xWlxZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 09:52:40 FR0000121121 54,9500 EUR 42 XPAR OD_75xaGfI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 09:52:40 FR0000121121 54,9500 EUR 149 XPAR OD_75xaGfJ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 09:52:40 FR0000121121 54,9500 EUR 344 XPAR OD_75xaGfK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 09:55:13 FR0000121121 54,9000 EUR 45 XPAR OD_75xauGI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 09:55:13 FR0000121121 54,9000 EUR 31 XPAR OD_75xauGI-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 09:55:13 FR0000121121 54,9000 EUR 6 XPAR OD_75xauGY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 10:33:03 FR0000121121 55,0500 EUR 99 XPAR OD_75xkQt7-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 10:33:03 FR0000121121 55,0500 EUR 27 XPAR OD_75xkQt9-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 10:33:03 FR0000121121 55,0500 EUR 482 XPAR OD_75xkQt8-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 10:33:03 FR0000121121 55,0500 EUR 88 XPAR OD_75xkQt9-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 10:33:03 FR0000121121 55,0500 EUR 112 XPAR OD_75xkQtA-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 10:34:25 FR0000121121 55,0000 EUR 28 XPAR OD_75xkmE0-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 10:34:25 FR0000121121 55,0000 EUR 63 XPAR OD_75xkmE1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 10:41:25 FR0000121121 54,9000 EUR 23 XPAR OD_75xmXZR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 10:43:45 FR0000121121 54,9500 EUR 9 XPAR OD_75xn7qg-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 10:43:45 FR0000121121 54,9500 EUR 21 XPAR OD_75xn7qi-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 10:50:26 FR0000121121 55,0000 EUR 7 XPAR OD_75xooKE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 10:50:26 FR0000121121 55,0000 EUR 32 XPAR OD_75xooKG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 10:54:27 FR0000121121 55,0000 EUR 18 XPAR OD_75xpp1K-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 10:55:09 FR0000121121 55,0000 EUR 35 XPAR OD_75xpzrS-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 11:48:50 FR0000121121 55,3000 EUR 10 XPAR OD_75y3Vse-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 11:59:06 FR0000121121 55,4000 EUR 1 XPAR OD_75y667p-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 12:18:54 FR0000121121 55,3500 EUR 130 XPAR OD_75yB504-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 12:18:54 FR0000121121 55,3500 EUR 30 XPAR OD_75yB505-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 12:18:54 FR0000121121 55,3000 EUR 38 XPAR OD_75yB50J-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 12:18:54 FR0000121121 55,3500 EUR 375 XPAR OD_75yB503-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 12:18:54 FR0000121121 55,3500 EUR 502 XPAR OD_75yB504-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 12:18:54 FR0000121121 55,3500 EUR 339 XPAR OD_75yB505-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 12:26:55 FR0000121121 55,3000 EUR 26 XPAR OD_75yD6JP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 12:40:00 FR0000121121 55,2500 EUR 4 XPAR OD_75yGOSk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 13:07:28 FR0000121121 55,3000 EUR 38 XPAR OD_75yNJ7a-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 13:33:10 FR0000121121 55,3000 EUR 81 XPAR OD_75yTm9t-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 13:33:10 FR0000121121 55,3000 EUR 24 XPAR OD_75yTm9u-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 13:33:10 FR0000121121 55,3000 EUR 37 XPAR OD_75yTm9u-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 13:33:10 FR0000121121 55,3000 EUR 29 XPAR OD_75yTm9v-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 13:33:10 FR0000121121 55,3000 EUR 574 XPAR OD_75yTm9v-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 13:33:10 FR0000121121 55,3000 EUR 33 XPAR OD_75yTm9w-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 13:33:10 FR0000121121 55,3000 EUR 115 XPAR OD_75yTm9w-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 13:54:35 FR0000121121 55,2500 EUR 32 XPAR OD_75yZAdY-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 13:54:35 FR0000121121 55,2500 EUR 23 XPAR OD_75yZAdZ-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 13:54:35 FR0000121121 55,2500 EUR 60 XPAR OD_75yZAdZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 13:54:35 FR0000121121 55,2500 EUR 156 XPAR OD_75yZAda-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 13:55:02 FR0000121121 55,2000 EUR 54 XPAR OD_75yZHcN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 14:00:27 FR0000121121 55,1000 EUR 18 XPAR OD_75yae0y-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 14:00:27 FR0000121121 55,1000 EUR 19 XPAR OD_75yae0y-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 14:02:24 FR0000121121 55,0500 EUR 43 XPAR OD_75yb8VT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 14:04:37 FR0000121121 55,0000 EUR 18 XPAR OD_75ybh7N-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 14:04:37 FR0000121121 55,0000 EUR 21 XPAR OD_75ybh7M-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 14:57:28 FR0000121121 55,2500 EUR 53 XPAR OD_75yp0Cm-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 14:57:28 FR0000121121 55,2500 EUR 47 XPAR OD_75yp0Cm-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 14:57:28 FR0000121121 55,2500 EUR 33 XPAR OD_75yp0Cq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 14:57:29 FR0000121121 55,2500 EUR 89 XPAR OD_75yp0T9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:01:14 FR0000121121 55,1500 EUR 25 XPAR OD_75ypwxF-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:01:14 FR0000121121 55,1500 EUR 15 XPAR OD_75ypwxG-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:01:14 FR0000121121 55,1500 EUR 199 XPAR OD_75ypwxH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:01:14 FR0000121121 55,1500 EUR 384 XPAR OD_75ypwxH-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:01:16 FR0000121121 55,1500 EUR 33 XPAR OD_75ypxJg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:01:16 FR0000121121 55,1500 EUR 26 XPAR OD_75ypxJg-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:09:58 FR0000121121 55,0500 EUR 18 XPAR OD_75ys97u-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:09:58 FR0000121121 55,0500 EUR 18 XPAR OD_75ys97t-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:09:58 FR0000121121 55,0500 EUR 4 XPAR OD_75ys97u-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:09:58 FR0000121121 55,0500 EUR 56 XPAR OD_75ys97v-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:20:10 FR0000121121 55,0000 EUR 22 XPAR OD_75yuiPg-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:20:10 FR0000121121 55,0000 EUR 24 XPAR OD_75yuiPi-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:20:10 FR0000121121 55,0000 EUR 48 XPAR OD_75yuiPg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:20:10 FR0000121121 55,0000 EUR 117 XPAR OD_75yuiPh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:20:10 FR0000121121 55,0000 EUR 1 XPAR OD_75yuiPh-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:31:53 FR0000121121 54,9000 EUR 62 XPAR OD_75yxfHe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:31:53 FR0000121121 54,9000 EUR 154 XPAR OD_75yxfHe-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:32:21 FR0000121121 54,8500 EUR 74 XPAR OD_75yxmU8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:32:21 FR0000121121 54,8500 EUR 41 XPAR OD_75yxmU9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:32:21 FR0000121121 54,8500 EUR 1 XPAR OD_75yxmUC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:32:21 FR0000121121 54,8000 EUR 111 XPAR OD_75yxmUl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:34:06 FR0000121121 54,6500 EUR 19 XPAR OD_75yyDte-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:36:08 FR0000121121 54,6500 EUR 24 XPAR OD_75yyjVo-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:36:08 FR0000121121 54,6500 EUR 90 XPAR OD_75yyjVn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:36:10 FR0000121121 54,6000 EUR 32 XPAR OD_75yyk9g-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:37:00 FR0000121121 54,5500 EUR 18 XPAR OD_75yyx38-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:43:21 FR0000121121 54,5500 EUR 42 XPAR OD_75z0YDv-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:52:30 FR0000121121 54,5000 EUR 18 XPAR OD_75z2rE8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:52:30 FR0000121121 54,5000 EUR 115 XPAR OD_75z2rE7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:52:30 FR0000121121 54,5000 EUR 41 XPAR OD_75z2rE8-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:52:30 FR0000121121 54,5000 EUR 133 XPAR OD_75z2rE9-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 15:52:30 FR0000121121 54,5000 EUR 88 XPAR OD_75z2rEA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 16:09:40 FR0000121121 54,5000 EUR 5 XPAR OD_75z7Ax8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 16:09:40 FR0000121121 54,5000 EUR 121 XPAR OD_75z7Ax9-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 16:09:40 FR0000121121 54,5000 EUR 483 XPAR OD_75z7Ax9-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 16:13:52 FR0000121121 54,4000 EUR 22 XPAR OD_75z8EZV-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 16:13:52 FR0000121121 54,4000 EUR 23 XPAR OD_75z8EZW -01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 16:13:52 FR0000121121 54,4000 EUR 108 XPAR OD_75z8EZV-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 16:13:52 FR0000121121 54,4000 EUR 67 XPAR OD_75z8EZW -03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 16:13:52 FR0000121121 54,4000 EUR 44 XPAR OD_75z8EaG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 16:24:25 FR0000121121 54,2500 EUR 19 XPAR OD_75zAtGH-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 16:24:25 FR0000121121 54,2500 EUR 22 XPAR OD_75zAtGI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 16:24:25 FR0000121121 54,2500 EUR 20 XPAR OD_75zAtGG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 16:24:25 FR0000121121 54,2500 EUR 221 XPAR OD_75zAtGJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 16:25:30 FR0000121121 54,2500 EUR 57 XPAR OD_75zBA5X-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 16:30:46 FR0000121121 54,3500 EUR 56 XPAR OD_75zCULt-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 16:30:46 FR0000121121 54,3500 EUR 178 XPAR OD_75zCULu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 16:32:35 FR0000121121 54,4500 EUR 41 XPAR OD_75zCwjN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 16:33:01 FR0000121121 54,4000 EUR 21 XPAR OD_75zD3P0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 16:37:43 FR0000121121 54,2500 EUR 18 XPAR OD_75zEEke-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 16:37:43 FR0000121121 54,2500 EUR 19 XPAR OD_75zEEkd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 16:37:43 FR0000121121 54,2500 EUR 109 XPAR OD_75zEEke-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 16:38:18 FR0000121121 54,2000 EUR 22 XPAR OD_75zEO4M-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 16:46:37 FR0000121121 54,3000 EUR 44 XPAR OD_75zGTmQ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 16:47:16 FR0000121121 54,2500 EUR 202 XPAR OD_75zGdw8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 16:50:50 FR0000121121 54,2500 EUR 18 XPAR OD_75zHXcK-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 16:50:50 FR0000121121 54,2500 EUR 60 XPAR OD_75zHXcJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 16:53:21 FR0000121121 54,2000 EUR 48 XPAR OD_75zIAyY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 16:53:34 FR0000121121 54,2000 EUR 18 XPAR OD_75zIEJl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 16:53:34 FR0000121121 54,2000 EUR 28 XPAR OD_75zIEJk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 16:55:17 FR0000121121 54,1500 EUR 94 XPAR OD_75zIf20-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 17:01:00 FR0000121121 54,2000 EUR 99 XPAR OD_75zK6Hd-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 17:01:00 FR0000121121 54,2000 EUR 20 XPAR OD_75zK6Hb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 17:01:00 FR0000121121 54,2000 EUR 133 XPAR OD_75zK6Hd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 17:01:00 FR0000121121 54,2000 EUR 20 XPAR OD_75zK6He-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 17:01:00 FR0000121121 54,2000 EUR 153 XPAR OD_75zK6Hf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/10/2022 17:01:00 FR0000121121 54,2000 EUR 117 XPAR OD_75zK6Hf-04 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 09:00:28 FR0000121121 53,6500 EUR 70 XPAR OD_763DeSk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 09:00:28 FR0000121121 53,6500 EUR 154 XPAR OD_763DeSl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 09:00:28 FR0000121121 53,6500 EUR 188 XPAR OD_763DeSm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 09:02:01 FR0000121121 53,4500 EUR 18 XPAR OD_763E2XZ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 09:02:01 FR0000121121 53,4500 EUR 20 XPAR OD_763E2XY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 09:11:19 FR0000121121 53,4000 EUR 35 XPAR OD_763GNpY-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 09:11:19 FR0000121121 53,4000 EUR 40 XPAR OD_763GNpZ-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 09:11:19 FR0000121121 53,4000 EUR 236 XPAR OD_763GNpX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 09:11:19 FR0000121121 53,4000 EUR 193 XPAR OD_763GNpY-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 09:11:25 FR0000121121 53,3000 EUR 24 XPAR OD_763GPAp-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 09:11:25 FR0000121121 53,3000 EUR 118 XPAR OD_763GPAp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 09:29:54 FR0000121121 53,9000 EUR 118 XPAR OD_763L3hU-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 09:29:54 FR0000121121 53,9000 EUR 226 XPAR OD_763L3hT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 09:29:54 FR0000121121 53,9000 EUR 344 XPAR OD_763L3hV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 09:30:33 FR0000121121 53,7500 EUR 23 XPAR OD_763LDtc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 09:34:22 FR0000121121 53,7000 EUR 23 XPAR OD_763MBVM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 09:34:23 FR0000121121 53,6500 EUR 39 XPAR OD_763MBjx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 09:34:23 FR0000121121 53,6500 EUR 45 XPAR OD_763MBjy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 09:41:27 FR0000121121 53,7500 EUR 36 XPAR OD_763Nxyf-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 09:55:48 FR0000121121 53,7000 EUR 18 XPAR OD_763Ra3B-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 09:55:48 FR0000121121 53,7000 EUR 33 XPAR OD_763Ra3D-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 09:55:48 FR0000121121 53,7000 EUR 68 XPAR OD_763Ra3A-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 09:55:48 FR0000121121 53,7000 EUR 47 XPAR OD_763Ra3B-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 09:55:48 FR0000121121 53,7000 EUR 288 XPAR OD_763Ra3C-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 10:01:02 FR0000121121 53,8000 EUR 33 XPAR OD_763Stmj-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 10:01:02 FR0000121121 53,8000 EUR 125 XPAR OD_763Stmi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 10:01:58 FR0000121121 53,7500 EUR 51 XPAR OD_763T8Ex-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 10:08:00 FR0000121121 53,9000 EUR 30 XPAR OD_763UeTY-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 10:13:42 FR0000121121 54,0000 EUR 2 XPAR OD_763W5L3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 10:13:42 FR0000121121 54,0000 EUR 36 XPAR OD_763W5L4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 10:13:42 FR0000121121 54,0000 EUR 2 XPAR OD_763W5L4-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 10:17:43 FR0000121121 54,0000 EUR 55 XPAR OD_763X62C-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 10:20:33 FR0000121121 54,0500 EUR 44 XPAR OD_763XoSs-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 10:20:33 FR0000121121 54,0500 EUR 248 XPAR OD_763XoSt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 10:20:33 FR0000121121 54,0500 EUR 15 XPAR OD_763XoSt-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 10:29:34 FR0000121121 53,9500 EUR 25 XPAR OD_763a4zx-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 10:29:34 FR0000121121 53,9500 EUR 125 XPAR OD_763a4zw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 10:31:06 FR0000121121 53,8500 EUR 24 XPAR OD_763aT0Y-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 10:31:49 FR0000121121 53,8000 EUR 24 XPAR OD_763ae8l-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 10:36:02 FR0000121121 53,7500 EUR 18 XPAR OD_763bi9K-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 10:36:02 FR0000121121 53,7500 EUR 20 XPAR OD_763bi9J-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 10:45:43 FR0000121121 53,7500 EUR 29 XPAR OD_763e99m-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 10:45:43 FR0000121121 53,7500 EUR 177 XPAR OD_763e99m-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 10:53:16 FR0000121121 53,7000 EUR 18 XPAR OD_763g2vK-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 10:53:16 FR0000121121 53,7000 EUR 24 XPAR OD_763g2vJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 10:53:16 FR0000121121 53,7000 EUR 56 XPAR OD_763g2vL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 10:54:18 FR0000121121 53,6500 EUR 48 XPAR OD_763gJ4x-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 11:04:27 FR0000121121 53,6500 EUR 56 XPAR OD_763irhr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 11:07:29 FR0000121121 53,6500 EUR 43 XPAR OD_763jcrh-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 11:07:29 FR0000121121 53,6500 EUR 80 XPAR OD_763jcrg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 11:07:29 FR0000121121 53,6500 EUR 62 XPAR OD_763jcri-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 11:11:54 FR0000121121 53,6500 EUR 19 XPAR OD_763kjqZ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 11:11:54 FR0000121121 53,7000 EUR 40 XPAR OD_763kjoc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 11:43:24 FR0000121121 53,7000 EUR 83 XPAR OD_763sfd3-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 11:43:24 FR0000121121 53,7000 EUR 48 XPAR OD_763sfd2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 11:43:24 FR0000121121 53,7000 EUR 351 XPAR OD_763sfd3-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 12:01:11 FR0000121121 53,9000 EUR 74 XPAR OD_763x91K-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 12:04:11 FR0000121121 53,8000 EUR 21 XPAR OD_763xtsn-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 12:04:11 FR0000121121 53,8000 EUR 32 XPAR OD_763xtsn-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 12:04:11 FR0000121121 53,8000 EUR 186 XPAR OD_763xtsm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 12:11:01 FR0000121121 53,8000 EUR 20 XPAR OD_763zciJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 12:16:52 FR0000121121 53,8000 EUR 20 XPAR OD_76415py-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 12:16:52 FR0000121121 53,8000 EUR 41 XPAR OD_76415px-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 12:16:52 FR0000121121 53,8000 EUR 35 XPAR OD_76415py-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 12:16:52 FR0000121121 53,8000 EUR 43 XPAR OD_76415pz-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 12:22:20 FR0000121121 53,7000 EUR 18 XPAR OD_7642TGy-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 12:22:20 FR0000121121 53,7000 EUR 38 XPAR OD_7642TGv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 12:22:20 FR0000121121 53,7000 EUR 44 XPAR OD_7642TGy-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 12:34:16 FR0000121121 53,8000 EUR 18 XPAR OD_7645TcU-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 12:34:16 FR0000121121 53,8000 EUR 83 XPAR OD_7645TcV-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 12:34:16 FR0000121121 53,8000 EUR 42 XPAR OD_7645TcW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 12:39:30 FR0000121121 53,8000 EUR 25 XPAR OD_7646nE8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 12:39:30 FR0000121121 53,8000 EUR 48 XPAR OD_7646nE8-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 13:44:04 FR0000121121 54,2500 EUR 27 XPAR OD_764N2ti-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 13:44:04 FR0000121121 54,2500 EUR 147 XPAR OD_764N2tj-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 13:44:05 FR0000121121 54,2500 EUR 89 XPAR OD_764N39s-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 13:44:05 FR0000121121 54,2500 EUR 18 XPAR OD_764N39t-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 13:47:06 FR0000121121 54,1500 EUR 123 XPAR OD_764NoSr-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 13:47:06 FR0000121121 54,1500 EUR 176 XPAR OD_764NoSq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 13:47:06 FR0000121121 54,1500 EUR 82 XPAR OD_764NoSs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 13:47:06 FR0000121121 54,1500 EUR 93 XPAR OD_764NoSs-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 13:47:49 FR0000121121 54,0500 EUR 31 XPAR OD_764NzWb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 14:28:29 FR0000121121 54,2000 EUR 2 XPAR OD_764YELk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 14:36:36 FR0000121121 54,3000 EUR 108 XPAR OD_764aH4O-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 14:36:36 FR0000121121 54,3000 EUR 120 XPAR OD_764aH4P-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 14:36:36 FR0000121121 54,3000 EUR 345 XPAR OD_764aH4P-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 14:36:36 FR0000121121 54,3000 EUR 62 XPAR OD_764aH4Q-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 14:43:49 FR0000121121 54,2000 EUR 33 XPAR OD_764c5iR-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 14:43:49 FR0000121121 54,2000 EUR 59 XPAR OD_764c5iQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 14:43:49 FR0000121121 54,1500 EUR 34 XPAR OD_764c5k3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 14:45:43 FR0000121121 54,1000 EUR 35 XPAR OD_764cZ9u-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 14:57:50 FR0000121121 54,1500 EUR 30 XPAR OD_764fcSI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 14:57:50 FR0000121121 54,1500 EUR 117 XPAR OD_764fcSJ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 14:57:50 FR0000121121 54,1500 EUR 54 XPAR OD_764fcSK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 15:00:06 FR0000121121 54,0500 EUR 19 XPAR OD_764gBr1-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 15:00:06 FR0000121121 54,0500 EUR 32 XPAR OD_764gBr0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 15:25:07 FR0000121121 54,1000 EUR 25 XPAR OD_764mUEH-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 15:25:07 FR0000121121 54,1000 EUR 136 XPAR OD_764mUEH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 15:25:07 FR0000121121 54,1000 EUR 171 XPAR OD_764mUEI-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 15:29:50 FR0000121121 54,0500 EUR 15 XPAR OD_764nftC-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 15:29:50 FR0000121121 54,0500 EUR 25 XPAR OD_764nftD-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 15:29:50 FR0000121121 54,0500 EUR 36 XPAR OD_764nftE-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 15:29:50 FR0000121121 54,0500 EUR 93 XPAR OD_764nftC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 15:29:50 FR0000121121 54,0500 EUR 146 XPAR OD_764nftD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 15:30:28 FR0000121121 53,9500 EUR 19 XPAR OD_764npij-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 15:30:28 FR0000121121 53,9500 EUR 31 XPAR OD_764npii-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 15:33:01 FR0000121121 54,0000 EUR 91 XPAR OD_764oTTQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 15:34:25 FR0000121121 53,9500 EUR 19 XPAR OD_764opMj-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 15:34:25 FR0000121121 53,9500 EUR 24 XPAR OD_764opMl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 15:36:37 FR0000121121 53,9000 EUR 18 XPAR OD_764pNkD-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 15:36:37 FR0000121121 53,9000 EUR 45 XPAR OD_764pNkD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 15:38:06 FR0000121121 53,9000 EUR 57 XPAR OD_764pkue-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 15:38:38 FR0000121121 53,9000 EUR 21 XPAR OD_764pt8u-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 15:40:00 FR0000121121 53,9000 EUR 26 XPAR OD_764qEf1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 15:40:00 FR0000121121 53,9000 EUR 21 XPAR OD_764qEf2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 15:40:00 FR0000121121 53,9000 EUR 6 XPAR OD_764qEf2-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 15:47:57 FR0000121121 53,8500 EUR 18 XPAR OD_764sEeB-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 15:47:57 FR0000121121 53,8500 EUR 49 XPAR OD_764sEeP-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 15:47:57 FR0000121121 53,8500 EUR 19 XPAR OD_764sEeC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 15:47:57 FR0000121121 53,8500 EUR 24 XPAR OD_764sEeO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 15:47:57 FR0000121121 53,8500 EUR 121 XPAR OD_764sEeP-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 15:55:00 FR0000121121 53,8000 EUR 31 XPAR OD_764u0bs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 16:01:19 FR0000121121 53,7500 EUR 46 XPAR OD_764vbON-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 16:01:19 FR0000121121 53,7500 EUR 24 XPAR OD_764vbOO-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 16:01:19 FR0000121121 53,7500 EUR 79 XPAR OD_764vbON-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 16:01:19 FR0000121121 53,7500 EUR 162 XPAR OD_764vbOP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 16:01:19 FR0000121121 53,7500 EUR 117 XPAR OD_764vbOP-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 16:02:52 FR0000121121 53,6500 EUR 22 XPAR OD_764vzVk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 16:02:52 FR0000121121 53,6500 EUR 62 XPAR OD_764vzVl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 16:02:52 FR0000121121 53,6500 EUR 44 XPAR OD_764vzVl-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 16:05:35 FR0000121121 53,5000 EUR 47 XPAR OD_764wg09-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 16:05:41 FR0000121121 53,4500 EUR 18 XPAR OD_764whT2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 16:08:27 FR0000121121 53,4500 EUR 19 XPAR OD_764xOi8-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 16:11:54 FR0000121121 53,4000 EUR 2 XPAR OD_764yGPq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 16:11:54 FR0000121121 53,4000 EUR 80 XPAR OD_764yGPq-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 16:11:54 FR0000121121 53,4000 EUR 38 XPAR OD_764yGPr-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 16:11:54 FR0000121121 53,4000 EUR 71 XPAR OD_764yGQ0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 16:12:05 FR0000121121 53,3500 EUR 19 XPAR OD_764yJFk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 16:12:07 FR0000121121 53,3000 EUR 63 XPAR OD_764yJmO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 16:29:46 FR0000121121 53,6000 EUR 87 XPAR OD_7652lLC-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 16:29:46 FR0000121121 53,6000 EUR 395 XPAR OD_7652lLC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 16:30:42 FR0000121121 53,5000 EUR 20 XPAR OD_7652zs0-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 16:30:42 FR0000121121 53,5000 EUR 95 XPAR OD_7652zrz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 16:43:49 FR0000121121 53,7500 EUR 62 XPAR OD_7656IdD-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 16:43:49 FR0000121121 53,7500 EUR 300 XPAR OD_7656IdD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 16:53:34 FR0000121121 53,8000 EUR 52 XPAR OD_7658ktU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 16:53:40 FR0000121121 53,8000 EUR 11 XPAR OD_7658mPa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 16:58:01 FR0000121121 53,7500 EUR 62 XPAR OD_7659sOk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 16:58:01 FR0000121121 53,7500 EUR 22 XPAR OD_7659sOl-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 17:07:20 FR0000121121 53,9500 EUR 21 XPAR OD_765CDdP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 17:10:40 FR0000121121 53,9500 EUR 100 XPAR OD_765D3hH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 17:12:25 FR0000121121 54,0000 EUR 39 XPAR OD_765DVCF-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 17:12:25 FR0000121121 54,0000 EUR 61 XPAR OD_765DVCG-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 17:12:25 FR0000121121 54,0000 EUR 100 XPAR OD_765DVCF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 17:12:25 FR0000121121 54,0000 EUR 100 XPAR OD_765DVCH-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 17:12:25 FR0000121121 54,0000 EUR 100 XPAR OD_765DVCI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 17:12:25 FR0000121121 54,0000 EUR 64 XPAR OD_765DVCM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 17:13:01 FR0000121121 54,0000 EUR 36 XPAR OD_765DePq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 17:13:01 FR0000121121 54,0000 EUR 100 XPAR OD_765DePs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/10/2022 17:16:43 FR0000121121 54,1000 EUR 74 XPAR OD_765Ea9J-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:00:35 FR0000121121 53,9000 EUR 68 XPAR OD_7694Cey-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:00:35 FR0000121121 53,9000 EUR 136 XPAR OD_7694Cex-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:00:35 FR0000121121 53,9000 EUR 199 XPAR OD_7694Cey-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:02:01 FR0000121121 53,7500 EUR 19 XPAR OD_7694Z4J-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:02:01 FR0000121121 53,7500 EUR 24 XPAR OD_7694Z4J-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:02:03 FR0000121121 53,7000 EUR 84 XPAR OD_7694ZaW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:13:44 FR0000121121 53,7000 EUR 1 XPAR OD_7697W5w-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:13:44 FR0000121121 53,7000 EUR 32 XPAR OD_7697W5w-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:13:44 FR0000121121 53,7000 EUR 78 XPAR OD_7697W5x-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:13:54 FR0000121121 53,6500 EUR 111 XPAR OD_7697YWO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:13:54 FR0000121121 53,6500 EUR 5 XPAR OD_7697YWN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:13:54 FR0000121121 53,6500 EUR 120 XPAR OD_7697YWO-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:19:43 FR0000121121 53,6500 EUR 18 XPAR OD_76991Qv-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:19:43 FR0000121121 53,6500 EUR 73 XPAR OD_76991Qv-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:19:43 FR0000121121 53,6500 EUR 226 XPAR OD_76991Qw-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:19:43 FR0000121121 53,6500 EUR 139 XPAR OD_76991Qx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:20:02 FR0000121121 53,6000 EUR 57 XPAR OD_76996Nh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:21:05 FR0000121121 53,5500 EUR 24 XPAR OD_7699Mnm-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:21:05 FR0000121121 53,5500 EUR 18 XPAR OD_7699Mnn-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:21:12 FR0000121121 53,5000 EUR 16 XPAR OD_7699OWR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:26:29 FR0000121121 53,5000 EUR 18 XPAR OD_769Aj3Z-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:26:29 FR0000121121 53,5000 EUR 20 XPAR OD_769Aj6N-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:26:29 FR0000121121 53,5000 EUR 11 XPAR OD_769Aj3Z-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:26:29 FR0000121121 53,5000 EUR 103 XPAR OD_769Aj3a-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:26:29 FR0000121121 53,5000 EUR 37 XPAR OD_769Aj6N-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:28:35 FR0000121121 53,2500 EUR 18 XPAR OD_769BFjb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:28:42 FR0000121121 53,2000 EUR 43 XPAR OD_769BHic-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:30:15 FR0000121121 53,1000 EUR 18 XPAR OD_769BfkL-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:30:15 FR0000121121 53,1000 EUR 18 XPAR OD_769BfkK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:33:01 FR0000121121 53,0500 EUR 18 XPAR OD_769CMts-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:38:21 FR0000121121 53,0500 EUR 18 XPAR OD_769DiBN-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:38:21 FR0000121121 53,0500 EUR 131 XPAR OD_769DiBM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:38:21 FR0000121121 53,0500 EUR 88 XPAR OD_769DiBO-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:39:32 FR0000121121 52,9000 EUR 18 XPAR OD_769E0mO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:42:41 FR0000121121 52,8500 EUR 18 XPAR OD_769Enmc-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:42:41 FR0000121121 52,8500 EUR 18 XPAR OD_769Enmc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:45:51 FR0000121121 53,0000 EUR 20 XPAR OD_769FbDE-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:45:51 FR0000121121 53,0000 EUR 116 XPAR OD_769FbDD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:49:21 FR0000121121 53,0000 EUR 48 XPAR OD_769GTqI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:50:00 FR0000121121 53,0000 EUR 18 XPAR OD_769Gdyr-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:50:03 FR0000121121 52,9500 EUR 28 XPAR OD_769Gerw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:51:01 FR0000121121 52,9000 EUR 19 XPAR OD_769Gtr8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:57:15 FR0000121121 52,8500 EUR 13 XPAR OD_769ITGr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:57:59 FR0000121121 52,8500 EUR 19 XPAR OD_769Iemo-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:57:59 FR0000121121 52,8500 EUR 6 XPAR OD_769Iemn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:57:59 FR0000121121 52,8500 EUR 70 XPAR OD_769Iemn-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:59:52 FR0000121121 52,8000 EUR 19 XPAR OD_769J80B-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 09:59:52 FR0000121121 52,8000 EUR 54 XPAR OD_769J80A-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 10:04:02 FR0000121121 52,9000 EUR 18 XPAR OD_769KB1w-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 10:04:04 FR0000121121 52,8500 EUR 88 XPAR OD_769KBgh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 10:04:50 FR0000121121 52,8500 EUR 36 XPAR OD_769KNf0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 10:04:52 FR0000121121 52,8500 EUR 2 XPAR OD_769KO86-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 10:12:52 FR0000121121 52,8000 EUR 9 XPAR OD_769MOuP-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 10:12:52 FR0000121121 52,8000 EUR 20 XPAR OD_769MOuO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 10:13:02 FR0000121121 52,8000 EUR 9 XPAR OD_769MRVg-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 10:13:02 FR0000121121 52,8000 EUR 25 XPAR OD_769MRVh-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 10:14:54 FR0000121121 52,8000 EUR 18 XPAR OD_769MufB-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 10:14:54 FR0000121121 52,8000 EUR 123 XPAR OD_769MufA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 10:15:42 FR0000121121 52,7500 EUR 8 XPAR OD_769N78I-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 10:15:42 FR0000121121 52,7500 EUR 11 XPAR OD_769N78T-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 10:33:30 FR0000121121 53,2000 EUR 63 XPAR OD_769RbAQ-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 10:33:30 FR0000121121 53,2000 EUR 293 XPAR OD_769RbAQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 10:36:24 FR0000121121 53,1000 EUR 19 XPAR OD_769SKEc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 11:00:54 FR0000121121 53,0500 EUR 27 XPAR OD_769YUeG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 11:01:04 FR0000121121 53,0500 EUR 18 XPAR OD_769YXFW -02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 11:01:04 FR0000121121 53,0500 EUR 4 XPAR OD_769YXFW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 11:01:04 FR0000121121 53,0500 EUR 12 XPAR OD_769YXFX-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 11:01:24 FR0000121121 53,0500 EUR 34 XPAR OD_769YcS7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 11:01:27 FR0000121121 53,0500 EUR 81 XPAR OD_769YdSD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 11:05:01 FR0000121121 53,2500 EUR 56 XPAR OD_769ZX5v-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 11:05:01 FR0000121121 53,2500 EUR 12 XPAR OD_769ZX5v-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 11:05:01 FR0000121121 53,2500 EUR 119 XPAR OD_769ZX5u-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 11:06:46 FR0000121121 53,2000 EUR 155 XPAR OD_769ZyFe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 11:07:54 FR0000121121 53,1500 EUR 25 XPAR OD_769aFuS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 11:13:34 FR0000121121 53,2000 EUR 20 XPAR OD_769bgMG-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 11:13:34 FR0000121121 53,2000 EUR 36 XPAR OD_769bgMF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 11:15:54 FR0000121121 53,1500 EUR 49 XPAR OD_769cGmN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 11:18:04 FR0000121121 53,2000 EUR 15 XPAR OD_769cob6-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 11:18:04 FR0000121121 53,2000 EUR 3 XPAR OD_769cob7-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 11:18:04 FR0000121121 53,2000 EUR 36 XPAR OD_769cob6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 11:35:51 FR0000121121 53,3500 EUR 4 XPAR OD_769hIAm-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 11:37:46 FR0000121121 53,3500 EUR 15 XPAR OD_769hm8y-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 11:37:46 FR0000121121 53,3500 EUR 33 XPAR OD_769hm8z-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 11:37:46 FR0000121121 53,3500 EUR 52 XPAR OD_769hm8y-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 11:37:46 FR0000121121 53,3500 EUR 67 XPAR OD_769hm90-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 11:37:46 FR0000121121 53,3500 EUR 87 XPAR OD_769hm90-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 11:47:42 FR0000121121 53,3500 EUR 18 XPAR OD_769kHHH-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 11:47:42 FR0000121121 53,3500 EUR 101 XPAR OD_769kHHG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 11:47:42 FR0000121121 53,3500 EUR 47 XPAR OD_769kHHI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 11:47:45 FR0000121121 53,3000 EUR 41 XPAR OD_769kHv0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 11:49:35 FR0000121121 53,1500 EUR 7 XPAR OD_769kkXA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 11:51:15 FR0000121121 53,1500 EUR 18 XPAR OD_769lAY5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 11:51:15 FR0000121121 53,1500 EUR 12 XPAR OD_769lAY4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 12:10:46 FR0000121121 53,3000 EUR 27 XPAR OD_769q5B6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 12:10:46 FR0000121121 53,3000 EUR 153 XPAR OD_769q5B5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 12:10:46 FR0000121121 53,3000 EUR 88 XPAR OD_769q5B6-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 12:10:56 FR0000121121 53,2500 EUR 19 XPAR OD_769q7mN-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 12:14:16 FR0000121121 53,1500 EUR 20 XPAR OD_769qxoH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 12:21:37 FR0000121121 53,1000 EUR 18 XPAR OD_769soY5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 12:21:37 FR0000121121 53,1000 EUR 23 XPAR OD_769soY4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 12:21:37 FR0000121121 53,1000 EUR 43 XPAR OD_769soY5-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 12:22:07 FR0000121121 53,0500 EUR 30 XPAR OD_769swL1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 12:22:17 FR0000121121 53,0500 EUR 5 XPAR OD_769sywJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 12:28:06 FR0000121121 53,0000 EUR 18 XPAR OD_769uRyL-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 12:28:06 FR0000121121 53,0000 EUR 18 XPAR OD_769uRyK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 12:28:06 FR0000121121 53,0000 EUR 39 XPAR OD_769uRyL-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 12:30:47 FR0000121121 52,9500 EUR 18 XPAR OD_769v7c7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 12:34:17 FR0000121121 52,9000 EUR 8 XPAR OD_769w0FE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 12:34:27 FR0000121121 52,9000 EUR 10 XPAR OD_769w2qW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 12:42:57 FR0000121121 53,0000 EUR 27 XPAR OD_769yBWV-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 12:42:57 FR0000121121 53,0000 EUR 24 XPAR OD_769yBWK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 12:42:57 FR0000121121 53,0000 EUR 75 XPAR OD_769yBWU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 12:48:59 FR0000121121 52,9500 EUR 19 XPAR OD_769zhhr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 12:48:59 FR0000121121 52,9500 EUR 37 XPAR OD_769zhhw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 13:02:47 FR0000121121 52,9000 EUR 2 XPAR OD_76A3B5m-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 13:09:18 FR0000121121 53,0000 EUR 22 XPAR OD_76A4ozK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 13:09:18 FR0000121121 53,0000 EUR 10 XPAR OD_76A4ozL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 13:10:47 FR0000121121 53,0000 EUR 23 XPAR OD_76A5C8o-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 13:12:20 FR0000121121 52,9000 EUR 34 XPAR OD_76A5aLy-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 13:12:20 FR0000121121 52,9000 EUR 138 XPAR OD_76A5aLy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 13:12:20 FR0000121121 52,9000 EUR 37 XPAR OD_76A5aLz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 13:13:35 FR0000121121 52,8500 EUR 30 XPAR OD_76A5tke-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 13:40:30 FR0000121121 53,1000 EUR 53 XPAR OD_76ACfqI-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 13:40:30 FR0000121121 53,1000 EUR 243 XPAR OD_76ACfqH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 13:41:40 FR0000121121 53,0000 EUR 19 XPAR OD_76ACyBR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 13:46:07 FR0000121121 53,0000 EUR 18 XPAR OD_76AE5f6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 13:50:38 FR0000121121 52,9000 EUR 18 XPAR OD_76AFEDT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 13:50:38 FR0000121121 52,9000 EUR 29 XPAR OD_76AFEDS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 13:50:38 FR0000121121 52,9000 EUR 25 XPAR OD_76AFEDT-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 13:50:38 FR0000121121 52,9000 EUR 14 XPAR OD_76AFEDU-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 13:55:02 FR0000121121 52,8500 EUR 19 XPAR OD_76AGKe0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 13:57:48 FR0000121121 52,8500 EUR 18 XPAR OD_76AH1uL-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 13:57:48 FR0000121121 52,8500 EUR 37 XPAR OD_76AH1uK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 13:57:51 FR0000121121 52,8000 EUR 18 XPAR OD_76AH2cC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 14:05:06 FR0000121121 52,7500 EUR 59 XPAR OD_76AIrvb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 14:30:06 FR0000121121 52,9000 EUR 56 XPAR OD_76APA3F-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 14:30:06 FR0000121121 52,9000 EUR 210 XPAR OD_76APA3E-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 14:30:06 FR0000121121 52,9000 EUR 58 XPAR OD_76APA3F-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 14:30:06 FR0000121121 52,8500 EUR 29 XPAR OD_76APAAv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 14:30:33 FR0000121121 52,7500 EUR 15 XPAR OD_76APH7K-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 14:30:33 FR0000121121 52,7500 EUR 3 XPAR OD_76APH7L-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 14:34:53 FR0000121121 52,6000 EUR 19 XPAR OD_76AQMeq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 14:40:20 FR0000121121 52,8000 EUR 25 XPAR OD_76ARjmj-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 14:40:20 FR0000121121 52,8000 EUR 106 XPAR OD_76ARjmi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 14:43:37 FR0000121121 52,9000 EUR 51 XPAR OD_76ASZCP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 14:47:53 FR0000121121 52,8000 EUR 18 XPAR OD_76ATdZb-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 14:47:53 FR0000121121 52,8000 EUR 18 XPAR OD_76ATdZb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 14:49:23 FR0000121121 52,7500 EUR 45 XPAR OD_76AU0zW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 14:54:07 FR0000121121 52,7000 EUR 18 XPAR OD_76AVD6s-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 14:54:07 FR0000121121 52,7000 EUR 2 XPAR OD_76AVD6r-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 14:54:07 FR0000121121 52,7000 EUR 18 XPAR OD_76AVD6s-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 14:54:07 FR0000121121 52,7000 EUR 54 XPAR OD_76AVD6t-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 14:59:45 FR0000121121 52,6000 EUR 20 XPAR OD_76AWcnR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 14:59:55 FR0000121121 52,6000 EUR 18 XPAR OD_76AWfPR-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 14:59:55 FR0000121121 52,6000 EUR 59 XPAR OD_76AWfPS-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:02:06 FR0000121121 52,5500 EUR 19 XPAR OD_76AXDTo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:05:36 FR0000121121 52,5000 EUR 18 XPAR OD_76AY663-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:05:36 FR0000121121 52,5000 EUR 28 XPAR OD_76AY662-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:05:37 FR0000121121 52,4500 EUR 51 XPAR OD_76AY6U8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:08:30 FR0000121121 52,4000 EUR 19 XPAR OD_76AYpVv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:18:54 FR0000121121 52,4500 EUR 35 XPAR OD_76AbRr1-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:18:54 FR0000121121 52,4500 EUR 137 XPAR OD_76AbRr0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:30:45 FR0000121121 52,4000 EUR 18 XPAR OD_76AeQeZ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:30:45 FR0000121121 52,4000 EUR 58 XPAR OD_76AeQeY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:30:45 FR0000121121 52,4000 EUR 3 XPAR OD_76AeQeZ-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:30:45 FR0000121121 52,4000 EUR 52 XPAR OD_76AeQea-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:30:45 FR0000121121 52,4000 EUR 57 XPAR OD_76AeQea-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:31:27 FR0000121121 52,3000 EUR 22 XPAR OD_76Aebck-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:32:01 FR0000121121 52,3000 EUR 50 XPAR OD_76Aeke8-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:32:01 FR0000121121 52,3000 EUR 64 XPAR OD_76Aeke8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:32:01 FR0000121121 52,3000 EUR 74 XPAR OD_76Aeke9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:41:48 FR0000121121 52,4000 EUR 36 XPAR OD_76AhDFQ-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:41:48 FR0000121121 52,4000 EUR 80 XPAR OD_76AhDFP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:41:48 FR0000121121 52,4000 EUR 97 XPAR OD_76AhDFQ-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:41:48 FR0000121121 52,4000 EUR 109 XPAR OD_76AhDFR-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:46:28 FR0000121121 52,4500 EUR 48 XPAR OD_76AiO6o-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:46:28 FR0000121121 52,4500 EUR 45 XPAR OD_76AiO6n-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:46:28 FR0000121121 52,4500 EUR 80 XPAR OD_76AiO6o-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:54:09 FR0000121121 52,4000 EUR 18 XPAR OD_76AkK7A-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:54:09 FR0000121121 52,4000 EUR 55 XPAR OD_76AkK79-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:54:09 FR0000121121 52,4000 EUR 65 XPAR OD_76AkK7A-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:54:09 FR0000121121 52,4000 EUR 48 XPAR OD_76AkK7B-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:54:30 FR0000121121 52,3500 EUR 35 XPAR OD_76AkPZP-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:54:30 FR0000121121 52,3500 EUR 90 XPAR OD_76AkPZO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:58:31 FR0000121121 52,3000 EUR 18 XPAR OD_76AlQ7U-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 15:58:31 FR0000121121 52,3000 EUR 19 XPAR OD_76AlQ7T-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:01:45 FR0000121121 52,3500 EUR 18 XPAR OD_76AmEWo-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:01:45 FR0000121121 52,3500 EUR 75 XPAR OD_76AmEWp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:01:45 FR0000121121 52,3500 EUR 5 XPAR OD_76AmEWp-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:01:45 FR0000121121 52,3500 EUR 116 XPAR OD_76AmEWq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:05:26 FR0000121121 52,3500 EUR 19 XPAR OD_76AnADJ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:05:26 FR0000121121 52,3500 EUR 24 XPAR OD_76AnADI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:06:35 FR0000121121 52,3000 EUR 18 XPAR OD_76AnS1W -02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:06:35 FR0000121121 52,3000 EUR 97 XPAR OD_76AnS1W -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:11:35 FR0000121121 52,2500 EUR 19 XPAR OD_76Aoi4j-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:11:35 FR0000121121 52,2500 EUR 11 XPAR OD_76Aoi4i-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:11:35 FR0000121121 52,2500 EUR 21 XPAR OD_76Aoi4j-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:11:35 FR0000121121 52,2500 EUR 46 XPAR OD_76Aoi4k-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:11:35 FR0000121121 52,2500 EUR 57 XPAR OD_76Aoi4k-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:11:42 FR0000121121 52,2000 EUR 27 XPAR OD_76Aojpx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:14:08 FR0000121121 52,1500 EUR 18 XPAR OD_76ApM2N-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:14:08 FR0000121121 52,1500 EUR 20 XPAR OD_76ApM2N-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:18:41 FR0000121121 52,1500 EUR 154 XPAR OD_76AqUtC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:21:02 FR0000121121 52,1000 EUR 18 XPAR OD_76Ar5dD-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:21:02 FR0000121121 52,1000 EUR 18 XPAR OD_76Ar5dD-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:21:11 FR0000121121 52,0500 EUR 25 XPAR OD_76Ar7xQ-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:21:11 FR0000121121 52,0500 EUR 59 XPAR OD_76Ar7xP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:22:21 FR0000121121 52,0000 EUR 18 XPAR OD_76ArQC9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:31:48 FR0000121121 52,3000 EUR 28 XPAR OD_76Atnl7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:41:55 FR0000121121 52,2000 EUR 13 XPAR OD_76AwLgh-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:41:55 FR0000121121 52,2000 EUR 31 XPAR OD_76AwLgi-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:41:55 FR0000121121 52,2000 EUR 57 XPAR OD_76AwLgi-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:41:55 FR0000121121 52,2000 EUR 106 XPAR OD_76AwLgg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:41:55 FR0000121121 52,2000 EUR 343 XPAR OD_76AwLgh-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:42:06 FR0000121121 52,1500 EUR 54 XPAR OD_76AwOLl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:43:09 FR0000121121 52,1000 EUR 18 XPAR OD_76AwevO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:43:09 FR0000121121 52,1000 EUR 21 XPAR OD_76AwevN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:45:51 FR0000121121 52,0500 EUR 18 XPAR OD_76AxKt2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:49:17 FR0000121121 52,1000 EUR 28 XPAR OD_76AyCV8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:49:17 FR0000121121 52,1000 EUR 127 XPAR OD_76AyCV7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:59:15 FR0000121121 52,1000 EUR 24 XPAR OD_76B0i7Z-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:59:15 FR0000121121 52,1000 EUR 13 XPAR OD_76B0i7a-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:59:15 FR0000121121 52,1000 EUR 128 XPAR OD_76B0i7a-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:59:15 FR0000121121 52,1000 EUR 36 XPAR OD_76B0i7b-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 16:59:15 FR0000121121 52,1000 EUR 45 XPAR OD_76B0i7b-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 17:03:42 FR0000121121 51,9500 EUR 21 XPAR OD_76B1pil-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 17:09:10 FR0000121121 52,2000 EUR 80 XPAR OD_76B3CwI-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2022 17:09:10 FR0000121121 52,2000 EUR 341 XPAR OD_76B3CwH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:00:26 FR0000121121 51,4000 EUR 66 XPAR OD_76Euh0d-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:00:26 FR0000121121 51,4000 EUR 323 XPAR OD_76Euh0d-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:01:27 FR0000121121 51,3000 EUR 28 XPAR OD_76EuwxB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:01:54 FR0000121121 51,2000 EUR 20 XPAR OD_76Ev3vN-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:01:54 FR0000121121 51,2000 EUR 68 XPAR OD_76Ev3vO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:18:25 FR0000121121 51,5000 EUR 52 XPAR OD_76EzDhX-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:18:25 FR0000121121 51,5000 EUR 89 XPAR OD_76EzDhZ-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:18:25 FR0000121121 51,5000 EUR 40 XPAR OD_76EzDhY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:18:25 FR0000121121 51,5000 EUR 161 XPAR OD_76EzDhY-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:18:25 FR0000121121 51,5000 EUR 56 XPAR OD_76EzDhZ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:18:25 FR0000121121 51,5000 EUR 161 XPAR OD_76EzDha-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:19:18 FR0000121121 51,4500 EUR 276 XPAR OD_76EzRTb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:19:40 FR0000121121 51,4000 EUR 58 XPAR OD_76EzX8G-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:22:27 FR0000121121 51,5500 EUR 25 XPAR OD_76F0Eb3-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:22:27 FR0000121121 51,5500 EUR 59 XPAR OD_76F0Eb4-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:31:35 FR0000121121 51,5000 EUR 43 XPAR OD_76F2XDz-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:31:35 FR0000121121 51,5000 EUR 257 XPAR OD_76F2XE0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:31:37 FR0000121121 51,4500 EUR 30 XPAR OD_76F2XfO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:36:38 FR0000121121 51,3000 EUR 19 XPAR OD_76F3o0A-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:36:38 FR0000121121 51,3000 EUR 20 XPAR OD_76F3o0B-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:36:38 FR0000121121 51,3000 EUR 19 XPAR OD_76F3o0A-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:36:38 FR0000121121 51,3000 EUR 90 XPAR OD_76F3o0C-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:36:38 FR0000121121 51,3000 EUR 7 XPAR OD_76F3o0C-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:39:18 FR0000121121 51,3000 EUR 19 XPAR OD_76F4Tgn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:44:43 FR0000121121 51,3500 EUR 25 XPAR OD_76F5q5s-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:44:43 FR0000121121 51,3500 EUR 103 XPAR OD_76F5q5t-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:47:33 FR0000121121 51,2500 EUR 19 XPAR OD_76F6YTU-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:47:33 FR0000121121 51,2500 EUR 52 XPAR OD_76F6YTT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:59:44 FR0000121121 51,2000 EUR 19 XPAR OD_76F9cdC-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:59:44 FR0000121121 51,2000 EUR 31 XPAR OD_76F9cdD-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:59:44 FR0000121121 51,2000 EUR 20 XPAR OD_76F9cdB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:59:44 FR0000121121 51,2000 EUR 38 XPAR OD_76F9cdB-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 09:59:44 FR0000121121 51,2000 EUR 232 XPAR OD_76F9cdD-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 10:03:20 FR0000121121 51,1000 EUR 21 XPAR OD_76FAWnm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 10:03:20 FR0000121121 51,1000 EUR 57 XPAR OD_76FAWol-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 10:10:38 FR0000121121 51,0500 EUR 20 XPAR OD_76FCMm9-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 10:15:23 FR0000121121 51,1500 EUR 20 XPAR OD_76FDYuT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 10:15:23 FR0000121121 51,1500 EUR 34 XPAR OD_76FDYuU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 10:15:23 FR0000121121 51,1500 EUR 176 XPAR OD_76FDYuV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 10:17:26 FR0000121121 51,1000 EUR 1 XPAR OD_76FE4yv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 10:17:26 FR0000121121 51,1000 EUR 19 XPAR OD_76FE4z2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 10:29:59 FR0000121121 51,1500 EUR 68 XPAR OD_76FHEtZ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 10:33:44 FR0000121121 51,2000 EUR 33 XPAR OD_76FIBKD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 10:33:44 FR0000121121 51,2000 EUR 43 XPAR OD_76FIBKD-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 10:37:46 FR0000121121 51,2000 EUR 21 XPAR OD_76FJCHZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 10:37:46 FR0000121121 51,2000 EUR 45 XPAR OD_76FJCHa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 10:41:47 FR0000121121 51,2000 EUR 62 XPAR OD_76FKCyf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 10:42:45 FR0000121121 51,1000 EUR 4 XPAR OD_76FKRyy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 10:57:47 FR0000121121 51,2000 EUR 77 XPAR OD_76FOEaP-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 10:57:47 FR0000121121 51,2000 EUR 140 XPAR OD_76FOEaN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 10:57:47 FR0000121121 51,2000 EUR 238 XPAR OD_76FOEaO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 10:57:58 FR0000121121 51,2500 EUR 30 XPAR OD_76FOHaI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 11:01:03 FR0000121121 51,2000 EUR 20 XPAR OD_76FP3h1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 11:21:00 FR0000121121 51,7000 EUR 6 XPAR OD_76FU5CJ-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 11:21:00 FR0000121121 51,7000 EUR 61 XPAR OD_76FU5CK-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 11:21:00 FR0000121121 51,7000 EUR 285 XPAR OD_76FU5CI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 11:22:34 FR0000121121 51,6500 EUR 19 XPAR OD_76FUTZC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/10/2022 11:28:07 FR0000121121 51,6500 EUR 19 XPAR OD_76FVsAg-00 Affectation aux VMP Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer Eurazeo SA published this content on 17 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 October 2022 17:01:57 UTC.

© Publicnow 2022 Toute l'actualité sur EURAZEO SE 19:03 Eurazeo : Déclaration hebdomadaire d'opérations effectuées du 10 au 14 octobre 2022 PU 10/10 Eurazeo : Rapport Semestriel Financier - 30 juin 2022 PU 10/10 Eurazeo : Déclaration hebdomadaire d'opérations effectuées du 3 au 7 octobre 2022 PU 03/10 Eurazeo : Déclaration hebdomadaire d'opérations effectuées du 26 au 30 septembre 2022 PU 03/10 Carsales.com Ltd (ASX:CAR) a finalisé l'acquisition de la particip.. CI 26/09 Eurazeo : Disclosure of transactions in own shares on September 19 to September 23, 2022 PU 26/09 Eurazeo : Déclaration hebdomadaire d'opérations effectuées du 19 au 23 septembre 2022 PU 20/09 Google LLC a acquis BreezoMeter Ltd. CI 19/09 Eurazeo : Déclaration hebdomadaire d'opérations effectuées du 12 au 16 septembre 2022 PU 16/09 L'ombre des Sorcières et de la Fed plane sur les marchés Recommandations des analystes sur EURAZEO SE 28/07 Avis d'analystes du jour : Airbus, Logitech, Valeo, Melexis, Eu.. 06/06 Avis d'analystes du jour : Airbus, BNP Paribas, EDF, Safran, So.. 12/04 Avis d'analystes du jour : STMicroelectronics, Atos, Thales, Va..