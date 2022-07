Eurazeo : Déclaration hebdomadaire d'opérations effectuées du 11 au 15 juillet 2022 18/07/2022 | 17:54 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Présentation agrégée par jour et par marché Code identifiant de Volume total Prix pondéré Nom de Code Identifiant de Jour de la moyen journalier l'instrument journalier (en nombre Marché l'émetteur l'émetteur transaction financier d'actions) d'acquisition des actions Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 11/07/2022 FR0000121121 6 420 61,676441 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 12/07/2022 FR0000121121 6 210 61,899831 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 13/07/2022 FR0000121121 5 847 62,075971 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 14/07/2022 FR0000121121 5 619 62,377941 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 15/07/2022 FR0000121121 5 648 62,070627 XPAR Détail transaction par transaction Nom de Code identifiant Prix Quantité Code identifiant Numéro de Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction de l'instrument unitaire Devise Objectif du rachat l'émetteur achetée marché référence de la financier (unité) transaction Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 09:00:07 FR0000121121 61,0500 EUR 62 XPAR OD_6xNHCwq-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 09:00:07 FR0000121121 61,0500 EUR 305 XPAR OD_6xNHCwo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 09:02:51 FR0000121121 60,9500 EUR 23 XPAR OD_6xNHtbd-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 09:02:51 FR0000121121 60,9500 EUR 113 XPAR OD_6xNHtbc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 09:03:33 FR0000121121 60,8500 EUR 33 XPAR OD_6xNI4Xh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 09:10:53 FR0000121121 61,3500 EUR 19 XPAR OD_6xNJuyH-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 09:10:53 FR0000121121 61,3500 EUR 60 XPAR OD_6xNJuyG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 09:11:19 FR0000121121 61,3000 EUR 35 XPAR OD_6xNK1nI-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 09:11:19 FR0000121121 61,3000 EUR 175 XPAR OD_6xNK1nH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 09:21:54 FR0000121121 61,4500 EUR 46 XPAR OD_6xNMgrE-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 09:21:54 FR0000121121 61,4500 EUR 23 XPAR OD_6xNMgrD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 09:23:13 FR0000121121 61,5000 EUR 58 XPAR OD_6xNN1Lf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 09:23:50 FR0000121121 61,4500 EUR 164 XPAR OD_6xNNB4H-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 09:28:04 FR0000121121 61,3500 EUR 17 XPAR OD_6xNOFH8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 09:28:04 FR0000121121 61,3500 EUR 27 XPAR OD_6xNOFH7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 09:31:42 FR0000121121 61,2500 EUR 49 XPAR OD_6xNP9z4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 09:45:08 FR0000121121 61,5000 EUR 24 XPAR OD_6xNSXbM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 09:45:08 FR0000121121 61,5000 EUR 101 XPAR OD_6xNSXbL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 09:45:08 FR0000121121 61,5000 EUR 74 XPAR OD_6xNSXbN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 09:45:16 FR0000121121 61,4000 EUR 1 XPAR OD_6xNSZdN-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 09:45:16 FR0000121121 61,4000 EUR 21 XPAR OD_6xNSZdN-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 09:45:16 FR0000121121 61,4000 EUR 30 XPAR OD_6xNSZdM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 09:49:00 FR0000121121 61,4500 EUR 25 XPAR OD_6xNTW19-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 09:50:15 FR0000121121 61,3500 EUR 29 XPAR OD_6xNTpPZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 10:06:37 FR0000121121 61,5500 EUR 25 XPAR OD_6xNXwmP-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 10:06:37 FR0000121121 61,5500 EUR 71 XPAR OD_6xNXwmO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 10:07:22 FR0000121121 61,5000 EUR 26 XPAR OD_6xNY8fA-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 10:07:22 FR0000121121 61,5000 EUR 61 XPAR OD_6xNY8f8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 10:07:22 FR0000121121 61,5000 EUR 67 XPAR OD_6xNY8f9-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 10:19:53 FR0000121121 61,6000 EUR 27 XPAR OD_6xNbHsD-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 10:19:53 FR0000121121 61,6000 EUR 52 XPAR OD_6xNbHsB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 10:19:53 FR0000121121 61,6000 EUR 76 XPAR OD_6xNbHsC-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 10:27:19 FR0000121121 61,6500 EUR 16 XPAR OD_6xNd9wl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 10:27:19 FR0000121121 61,6500 EUR 48 XPAR OD_6xNd9wk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 10:27:57 FR0000121121 61,6000 EUR 38 XPAR OD_6xNdJys-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 10:42:20 FR0000121121 61,7000 EUR 25 XPAR OD_6xNgwMP-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 10:42:20 FR0000121121 61,7000 EUR 112 XPAR OD_6xNgwMO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 10:42:20 FR0000121121 61,7000 EUR 36 XPAR OD_6xNgwMP-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 10:46:06 FR0000121121 61,6500 EUR 17 XPAR OD_6xNhtH9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 11:02:00 FR0000121121 61,7000 EUR 18 XPAR OD_6xNltQB-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 11:02:00 FR0000121121 61,7000 EUR 39 XPAR OD_6xNltQA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 11:02:07 FR0000121121 61,6500 EUR 24 XPAR OD_6xNlvIN-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 11:02:07 FR0000121121 61,6500 EUR 119 XPAR OD_6xNlvIM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 11:05:49 FR0000121121 61,9000 EUR 34 XPAR OD_6xNmqtL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 11:11:21 FR0000121121 62,0000 EUR 16 XPAR OD_6xNoFHV-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 11:11:21 FR0000121121 62,0000 EUR 18 XPAR OD_6xNoFHU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 11:15:41 FR0000121121 62,0500 EUR 60 XPAR OD_6xNpKtd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 11:18:15 FR0000121121 62,0000 EUR 16 XPAR OD_6xNpz2C-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 11:21:11 FR0000121121 61,9500 EUR 16 XPAR OD_6xNqikx-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 11:21:11 FR0000121121 61,9500 EUR 16 XPAR OD_6xNqikw-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 11:28:40 FR0000121121 61,9500 EUR 4 XPAR OD_6xNsbVK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 11:28:40 FR0000121121 61,9500 EUR 39 XPAR OD_6xNsbVL-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 11:28:40 FR0000121121 61,9500 EUR 31 XPAR OD_6xNsbVM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 11:49:39 FR0000121121 62,0000 EUR 45 XPAR OD_6xNxt7N-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 11:49:39 FR0000121121 62,0000 EUR 158 XPAR OD_6xNxt7N-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 12:02:04 FR0000121121 61,9500 EUR 22 XPAR OD_6xO10yS-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 12:25:12 FR0000121121 62,0500 EUR 120 XPAR OD_6xO6pxX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 12:25:12 FR0000121121 62,0500 EUR 115 XPAR OD_6xO6pxX-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 12:27:30 FR0000121121 62,0000 EUR 20 XPAR OD_6xO7PqW -00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 12:27:30 FR0000121121 62,0000 EUR 16 XPAR OD_6xO7PqW -02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 12:52:08 FR0000121121 62,0000 EUR 30 XPAR OD_6xODcN5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 12:52:08 FR0000121121 62,0000 EUR 107 XPAR OD_6xODcN6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 13:14:21 FR0000121121 62,0000 EUR 16 XPAR OD_6xOJD2n-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 13:14:21 FR0000121121 62,0000 EUR 22 XPAR OD_6xOJD2o-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 13:14:21 FR0000121121 62,0000 EUR 58 XPAR OD_6xOJD2o-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 13:25:54 FR0000121121 62,0000 EUR 18 XPAR OD_6xOM7Qu-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 13:25:54 FR0000121121 62,0000 EUR 8 XPAR OD_6xOM7Qt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 13:25:54 FR0000121121 62,0000 EUR 29 XPAR OD_6xOM7Qu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 13:34:01 FR0000121121 61,9500 EUR 64 XPAR OD_6xOOAFD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 13:34:01 FR0000121121 61,9500 EUR 28 XPAR OD_6xOOAFE-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 13:41:56 FR0000121121 61,9000 EUR 16 XPAR OD_6xOQ9cp-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 13:41:56 FR0000121121 61,9000 EUR 16 XPAR OD_6xOQ9co-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 13:41:56 FR0000121121 61,9000 EUR 24 XPAR OD_6xOQ9cq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 13:50:11 FR0000121121 62,0000 EUR 29 XPAR OD_6xOSERs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 14:02:15 FR0000121121 61,9500 EUR 16 XPAR OD_6xOVGqP-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 14:02:15 FR0000121121 61,9500 EUR 26 XPAR OD_6xOVGqQ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 14:02:15 FR0000121121 61,9500 EUR 17 XPAR OD_6xOVGqQ-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 14:02:15 FR0000121121 61,9500 EUR 59 XPAR OD_6xOVGqR-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 14:06:55 FR0000121121 61,9000 EUR 16 XPAR OD_6xOWRa1-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 14:06:55 FR0000121121 61,9000 EUR 16 XPAR OD_6xOWRa1-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 14:38:22 FR0000121121 62,0500 EUR 44 XPAR OD_6xOeMZi-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 14:38:22 FR0000121121 62,0500 EUR 5 XPAR OD_6xOeMZg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 14:38:22 FR0000121121 62,0500 EUR 175 XPAR OD_6xOeMZh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 14:38:22 FR0000121121 62,0500 EUR 29 XPAR OD_6xOeMZi-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 14:40:00 FR0000121121 62,0000 EUR 17 XPAR OD_6xOem2i-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 14:56:57 FR0000121121 61,9500 EUR 18 XPAR OD_6xOj2iP-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 14:56:57 FR0000121121 61,9500 EUR 97 XPAR OD_6xOj2iP-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 15:09:09 FR0000121121 61,9500 EUR 23 XPAR OD_6xOm74L-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 15:09:09 FR0000121121 61,9500 EUR 59 XPAR OD_6xOm74K-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 15:33:59 FR0000121121 62,0000 EUR 57 XPAR OD_6xOsMda-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 15:33:59 FR0000121121 62,0000 EUR 85 XPAR OD_6xOsMdb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 15:33:59 FR0000121121 62,0000 EUR 274 XPAR OD_6xOsMdb-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 15:35:11 FR0000121121 61,9500 EUR 19 XPAR OD_6xOsfWl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 15:35:37 FR0000121121 61,9000 EUR 16 XPAR OD_6xOsm3d-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 15:35:37 FR0000121121 61,9000 EUR 17 XPAR OD_6xOsm3e-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 15:45:24 FR0000121121 61,7500 EUR 16 XPAR OD_6xOvEuT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 15:45:24 FR0000121121 61,7500 EUR 150 XPAR OD_6xOvEuU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 15:48:20 FR0000121121 61,6500 EUR 20 XPAR OD_6xOvyhV-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 15:48:20 FR0000121121 61,6500 EUR 17 XPAR OD_6xOvyhV-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 15:48:44 FR0000121121 61,5500 EUR 46 XPAR OD_6xOw4yZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 16:01:46 FR0000121121 61,5500 EUR 47 XPAR OD_6xOzMEP-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 16:01:46 FR0000121121 61,5500 EUR 182 XPAR OD_6xOzMEO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 16:12:50 FR0000121121 61,5500 EUR 39 XPAR OD_6xP29Aq-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 16:12:50 FR0000121121 61,5500 EUR 192 XPAR OD_6xP29Aq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 16:21:25 FR0000121121 61,4500 EUR 16 XPAR OD_6xP4J1p-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 16:21:25 FR0000121121 61,4500 EUR 59 XPAR OD_6xP4J1q-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 16:21:25 FR0000121121 61,4500 EUR 83 XPAR OD_6xP4J1r-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 16:34:06 FR0000121121 61,6000 EUR 25 XPAR OD_6xP7V7B-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 16:35:30 FR0000121121 61,5500 EUR 50 XPAR OD_6xP7qrC-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 16:35:30 FR0000121121 61,5500 EUR 153 XPAR OD_6xP7qrB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 16:44:22 FR0000121121 61,6500 EUR 16 XPAR OD_6xPA5CZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 16:46:50 FR0000121121 61,6500 EUR 43 XPAR OD_6xPAhpa-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 16:46:50 FR0000121121 61,6500 EUR 53 XPAR OD_6xPAhpa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 16:56:03 FR0000121121 61,7000 EUR 50 XPAR OD_6xPD1aH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 16:56:03 FR0000121121 61,7000 EUR 22 XPAR OD_6xPD1aI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 16:56:03 FR0000121121 61,7000 EUR 27 XPAR OD_6xPD1aI-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 17:00:04 FR0000121121 61,7000 EUR 24 XPAR OD_6xPE2Ip-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 17:00:04 FR0000121121 61,7000 EUR 37 XPAR OD_6xPE2Ip-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 17:01:10 FR0000121121 61,6500 EUR 16 XPAR OD_6xPEJOl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 17:20:01 FR0000121121 61,9000 EUR 35 XPAR OD_6xPJ3nj-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 17:20:01 FR0000121121 61,9000 EUR 23 XPAR OD_6xPJ3nk-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 17:20:01 FR0000121121 61,9000 EUR 48 XPAR OD_6xPJ3nl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 17:20:01 FR0000121121 61,9000 EUR 40 XPAR OD_6xPJ3nl-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 17:20:01 FR0000121121 61,9000 EUR 50 XPAR OD_6xPJ3nm-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 17:20:01 FR0000121121 61,9000 EUR 88 XPAR OD_6xPJ3nn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/07/2022 17:20:05 FR0000121121 61,7500 EUR 46 XPAR OD_6xPJ4ju-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 09:07:41 FR0000121121 61,6000 EUR 79 XPAR OD_6xT9dbq-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 09:07:41 FR0000121121 61,6000 EUR 260 XPAR OD_6xT9dbr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 09:09:15 FR0000121121 61,6000 EUR 104 XPAR OD_6xTA28p-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 09:09:15 FR0000121121 61,6000 EUR 54 XPAR OD_6xTA28q-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 09:12:27 FR0000121121 61,7500 EUR 23 XPAR OD_6xTAq12-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 09:12:27 FR0000121121 61,7500 EUR 7 XPAR OD_6xTAq13-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 09:12:27 FR0000121121 61,7500 EUR 102 XPAR OD_6xTAq0n-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 09:12:27 FR0000121121 61,7500 EUR 12 XPAR OD_6xTAq0o-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 09:12:39 FR0000121121 61,6000 EUR 34 XPAR OD_6xTAt4I-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 09:12:39 FR0000121121 61,5500 EUR 166 XPAR OD_6xTAt4I-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 09:20:05 FR0000121121 61,4500 EUR 16 XPAR OD_6xTCl7z-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 09:20:05 FR0000121121 61,4000 EUR 158 XPAR OD_6xTCl8B-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 09:20:42 FR0000121121 61,3500 EUR 19 XPAR OD_6xTCust-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 09:20:42 FR0000121121 61,3500 EUR 18 XPAR OD_6xTCust-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 09:22:57 FR0000121121 61,2500 EUR 25 XPAR OD_6xTDTub-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 09:28:46 FR0000121121 61,4500 EUR 19 XPAR OD_6xTEwoS-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 09:28:46 FR0000121121 61,4500 EUR 66 XPAR OD_6xTEwoR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 09:34:08 FR0000121121 61,3000 EUR 16 XPAR OD_6xTGIUt-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 09:34:08 FR0000121121 61,3000 EUR 20 XPAR OD_6xTGIUs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 09:34:08 FR0000121121 61,3000 EUR 41 XPAR OD_6xTGIUu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 09:34:09 FR0000121121 61,3000 EUR 14 XPAR OD_6xTGIcM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 09:35:16 FR0000121121 61,1500 EUR 18 XPAR OD_6xTGa3n-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 09:42:58 FR0000121121 61,5000 EUR 1 XPAR OD_6xTIWEk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 09:42:58 FR0000121121 61,5000 EUR 16 XPAR OD_6xTIWEq-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 09:42:58 FR0000121121 61,5000 EUR 65 XPAR OD_6xTIWEq-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 09:45:31 FR0000121121 61,4500 EUR 18 XPAR OD_6xTJADk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 10:00:40 FR0000121121 61,5500 EUR 37 XPAR OD_6xTMyWh-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 10:00:40 FR0000121121 61,5500 EUR 31 XPAR OD_6xTMyWh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 10:00:40 FR0000121121 61,5500 EUR 42 XPAR OD_6xTMyWi-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 10:00:40 FR0000121121 61,5500 EUR 115 XPAR OD_6xTMyWj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 10:14:45 FR0000121121 61,6000 EUR 158 XPAR OD_6xTQWRf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 10:26:18 FR0000121121 61,6000 EUR 113 XPAR OD_6xTTQmp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 10:38:03 FR0000121121 61,6500 EUR 60 XPAR OD_6xTWO8h-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 10:38:44 FR0000121121 61,6000 EUR 26 XPAR OD_6xTWYla-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 10:38:44 FR0000121121 61,6000 EUR 66 XPAR OD_6xTWYlZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 10:38:44 FR0000121121 61,6000 EUR 59 XPAR OD_6xTWYlb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 10:44:35 FR0000121121 61,6000 EUR 54 XPAR OD_6xTY27q-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 10:59:45 FR0000121121 61,5000 EUR 28 XPAR OD_6xTbqnR-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 10:59:45 FR0000121121 61,5000 EUR 80 XPAR OD_6xTbqnR-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 10:59:45 FR0000121121 61,5000 EUR 36 XPAR OD_6xTbqnS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 11:02:04 FR0000121121 61,5000 EUR 16 XPAR OD_6xTcQxM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 11:02:10 FR0000121121 61,4500 EUR 22 XPAR OD_6xTcSdV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 11:19:52 FR0000121121 61,5000 EUR 44 XPAR OD_6xTguqp-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 11:23:35 FR0000121121 61,4500 EUR 35 XPAR OD_6xThqj9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 11:31:24 FR0000121121 61,5000 EUR 16 XPAR OD_6xTjorr-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 11:31:24 FR0000121121 61,5000 EUR 8 XPAR OD_6xTjors-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 11:31:24 FR0000121121 61,5000 EUR 5 XPAR OD_6xTjort-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 11:31:24 FR0000121121 61,5000 EUR 9 XPAR OD_6xTjort-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 11:31:24 FR0000121121 61,5000 EUR 157 XPAR OD_6xTjoru-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 11:38:19 FR0000121121 61,5000 EUR 26 XPAR OD_6xTlYtJ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 11:38:19 FR0000121121 61,5000 EUR 8 XPAR OD_6xTlYtK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 11:38:19 FR0000121121 61,5000 EUR 10 XPAR OD_6xTlYtK-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 11:38:19 FR0000121121 61,5000 EUR 5 XPAR OD_6xTlYtL-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 11:38:19 FR0000121121 61,5000 EUR 12 XPAR OD_6xTlYtL-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 11:38:19 FR0000121121 61,5000 EUR 18 XPAR OD_6xTlYtU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 11:47:35 FR0000121121 61,4500 EUR 20 XPAR OD_6xTntXT-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 11:47:35 FR0000121121 61,4500 EUR 29 XPAR OD_6xTntXS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 11:47:35 FR0000121121 61,4500 EUR 37 XPAR OD_6xTntXU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 12:13:27 FR0000121121 61,5000 EUR 38 XPAR OD_6xTuPJO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 12:42:12 FR0000121121 61,6000 EUR 41 XPAR OD_6xU1dxe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 12:42:12 FR0000121121 61,6000 EUR 152 XPAR OD_6xU1dxf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 12:42:12 FR0000121121 61,6000 EUR 39 XPAR OD_6xU1dxf-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 12:47:52 FR0000121121 61,8000 EUR 33 XPAR OD_6xU34Ug-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 12:47:52 FR0000121121 61,8000 EUR 101 XPAR OD_6xU34Uf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 12:47:52 FR0000121121 61,8000 EUR 11 XPAR OD_6xU34Uh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 13:07:02 FR0000121121 61,9000 EUR 24 XPAR OD_6xU7tWU-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 13:07:02 FR0000121121 61,9000 EUR 114 XPAR OD_6xU7tWV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 13:33:47 FR0000121121 61,9500 EUR 16 XPAR OD_6xUEdBp-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 13:33:47 FR0000121121 61,9500 EUR 74 XPAR OD_6xUEdBo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 13:33:47 FR0000121121 61,9500 EUR 26 XPAR OD_6xUEdBq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 13:46:17 FR0000121121 62,0000 EUR 16 XPAR OD_6xUHmJq-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 13:46:17 FR0000121121 62,0000 EUR 23 XPAR OD_6xUHmJp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 13:46:17 FR0000121121 62,0000 EUR 38 XPAR OD_6xUHmJr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 14:00:20 FR0000121121 61,9500 EUR 20 XPAR OD_6xULJbS-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 14:07:12 FR0000121121 62,0500 EUR 37 XPAR OD_6xUN2ge-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 14:11:13 FR0000121121 62,0500 EUR 16 XPAR OD_6xUO3Nm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 14:11:13 FR0000121121 62,0500 EUR 4 XPAR OD_6xUO3Nm-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 14:11:13 FR0000121121 62,0500 EUR 1 XPAR OD_6xUO3Nn-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 14:39:02 FR0000121121 62,0500 EUR 29 XPAR OD_6xUV3Z6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 14:39:14 FR0000121121 62,0500 EUR 164 XPAR OD_6xUV6h1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 14:39:14 FR0000121121 62,0500 EUR 12 XPAR OD_6xUV6h2-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 14:40:14 FR0000121121 61,9500 EUR 21 XPAR OD_6xUVMMS-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 14:48:12 FR0000121121 61,9500 EUR 129 XPAR OD_6xUXMdW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 14:48:12 FR0000121121 61,9500 EUR 26 XPAR OD_6xUXMdX-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 14:57:23 FR0000121121 62,0000 EUR 23 XPAR OD_6xUZg3z-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 14:57:23 FR0000121121 62,0000 EUR 22 XPAR OD_6xUZg40-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 14:57:23 FR0000121121 62,0000 EUR 41 XPAR OD_6xUZg41-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 15:11:49 FR0000121121 62,0500 EUR 17 XPAR OD_6xUdJHm-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 15:11:49 FR0000121121 62,0500 EUR 104 XPAR OD_6xUdJHn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 15:19:36 FR0000121121 62,0000 EUR 16 XPAR OD_6xUfGeS-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 15:19:36 FR0000121121 62,0000 EUR 50 XPAR OD_6xUfGeR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 15:34:05 FR0000121121 62,0000 EUR 28 XPAR OD_6xUiukd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 15:39:59 FR0000121121 62,1000 EUR 34 XPAR OD_6xUkOwj-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 15:39:59 FR0000121121 62,1000 EUR 38 XPAR OD_6xUkOwi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 15:39:59 FR0000121121 62,1000 EUR 103 XPAR OD_6xUkOwj-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 15:48:20 FR0000121121 62,2500 EUR 22 XPAR OD_6xUmVGn-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 15:48:20 FR0000121121 62,2500 EUR 108 XPAR OD_6xUmVGm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 15:50:04 FR0000121121 62,2000 EUR 68 XPAR OD_6xUmwAz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 15:55:09 FR0000121121 62,3000 EUR 27 XPAR OD_6xUoDkR-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 15:55:09 FR0000121121 62,3000 EUR 67 XPAR OD_6xUoDkS-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 15:59:06 FR0000121121 62,2500 EUR 28 XPAR OD_6xUpDQ3-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 15:59:06 FR0000121121 62,2500 EUR 140 XPAR OD_6xUpDQ6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 15:59:06 FR0000121121 62,2500 EUR 61 XPAR OD_6xUpDQ6-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 16:28:15 FR0000121121 62,4500 EUR 58 XPAR OD_6xUwYO9-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 16:28:15 FR0000121121 62,4000 EUR 25 XPAR OD_6xUwYPg-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 16:28:15 FR0000121121 62,4500 EUR 217 XPAR OD_6xUwYO8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 16:28:15 FR0000121121 62,4500 EUR 62 XPAR OD_6xUwYO9-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 16:28:15 FR0000121121 62,4000 EUR 10 XPAR OD_6xUwYPg-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 16:28:15 FR0000121121 62,4000 EUR 116 XPAR OD_6xUwYPh-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 16:41:03 FR0000121121 62,5000 EUR 34 XPAR OD_6xUzmD9-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 16:41:03 FR0000121121 62,5000 EUR 102 XPAR OD_6xUzmDA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 16:47:14 FR0000121121 62,5500 EUR 21 XPAR OD_6xV1KTZ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 16:47:14 FR0000121121 62,5500 EUR 20 XPAR OD_6xV1KTX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 16:47:14 FR0000121121 62,5500 EUR 82 XPAR OD_6xV1KTY-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 16:52:23 FR0000121121 62,5000 EUR 26 XPAR OD_6xV2cwr-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 16:52:23 FR0000121121 62,5000 EUR 130 XPAR OD_6xV2cwr-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 16:52:23 FR0000121121 62,5000 EUR 5 XPAR OD_6xV2cws-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 16:52:23 FR0000121121 62,5000 EUR 2 XPAR OD_6xV2cwt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 16:56:07 FR0000121121 62,5000 EUR 2 XPAR OD_6xV3ZGZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 17:03:37 FR0000121121 62,7000 EUR 64 XPAR OD_6xV5SKU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 17:03:45 FR0000121121 62,6500 EUR 38 XPAR OD_6xV5UWV-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 17:03:45 FR0000121121 62,6500 EUR 122 XPAR OD_6xV5UWW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 17:08:30 FR0000121121 62,6500 EUR 50 XPAR OD_6xV6gX9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 17:08:30 FR0000121121 62,6500 EUR 46 XPAR OD_6xV6gX9-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/07/2022 17:08:40 FR0000121121 62,6500 EUR 23 XPAR OD_6xV6j2c-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:00:16 FR0000121121 62,4000 EUR 59 XPAR OD_6xYyIKi-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:00:16 FR0000121121 62,4000 EUR 288 XPAR OD_6xYyIKg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:05:24 FR0000121121 62,7000 EUR 30 XPAR OD_6xYzadW -01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:05:24 FR0000121121 62,7000 EUR 147 XPAR OD_6xYzadV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:09:01 FR0000121121 62,4000 EUR 6 XPAR OD_6xZ0V7V-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:09:01 FR0000121121 62,4000 EUR 10 XPAR OD_6xZ0V7W -00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:09:01 FR0000121121 62,4000 EUR 78 XPAR OD_6xZ0V7U-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:14:10 FR0000121121 62,5000 EUR 32 XPAR OD_6xZ1nRW -00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:14:10 FR0000121121 62,5000 EUR 160 XPAR OD_6xZ1nRV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:17:48 FR0000121121 62,4000 EUR 15 XPAR OD_6xZ2i1O-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:17:48 FR0000121121 62,4000 EUR 55 XPAR OD_6xZ2i1N-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:18:02 FR0000121121 62,3500 EUR 56 XPAR OD_6xZ2lqD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:19:05 FR0000121121 62,3500 EUR 21 XPAR OD_6xZ321h-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:20:11 FR0000121121 62,4000 EUR 16 XPAR OD_6xZ3JAb-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:20:26 FR0000121121 62,3500 EUR 20 XPAR OD_6xZ3NIC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:26:03 FR0000121121 62,3000 EUR 15 XPAR OD_6xZ4mtP-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:26:03 FR0000121121 62,3000 EUR 68 XPAR OD_6xZ4mtO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:26:56 FR0000121121 62,2000 EUR 16 XPAR OD_6xZ50Ya-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:27:39 FR0000121121 62,0500 EUR 15 XPAR OD_6xZ5BqF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:30:13 FR0000121121 61,9500 EUR 16 XPAR OD_6xZ5ptw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:31:19 FR0000121121 61,8000 EUR 13 XPAR OD_6xZ677D-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:31:19 FR0000121121 61,8000 EUR 8 XPAR OD_6xZ677E-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:34:42 FR0000121121 61,8500 EUR 23 XPAR OD_6xZ6xkx-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:34:42 FR0000121121 61,8500 EUR 49 XPAR OD_6xZ6xkw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:37:29 FR0000121121 61,7500 EUR 18 XPAR OD_6xZ7fQn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:38:16 FR0000121121 61,6500 EUR 15 XPAR OD_6xZ7reT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:53:17 FR0000121121 62,0000 EUR 14 XPAR OD_6xZBdwb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:53:17 FR0000121121 62,0000 EUR 25 XPAR OD_6xZBdwc-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:53:17 FR0000121121 62,0000 EUR 15 XPAR OD_6xZBdwd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:53:17 FR0000121121 62,0000 EUR 5 XPAR OD_6xZBdwd-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:57:17 FR0000121121 62,0000 EUR 28 XPAR OD_6xZCeNt-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 09:57:18 FR0000121121 62,0000 EUR 41 XPAR OD_6xZCedk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 10:00:33 FR0000121121 62,0500 EUR 27 XPAR OD_6xZDTLK-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 10:00:33 FR0000121121 62,0500 EUR 43 XPAR OD_6xZDTLD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 10:00:33 FR0000121121 62,0500 EUR 34 XPAR OD_6xZDTLD-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 10:00:33 FR0000121121 62,0500 EUR 56 XPAR OD_6xZDTLJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 10:07:49 FR0000121121 61,9500 EUR 15 XPAR OD_6xZFIpH-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 10:07:49 FR0000121121 61,9500 EUR 1 XPAR OD_6xZFIpF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 10:07:49 FR0000121121 61,9500 EUR 14 XPAR OD_6xZFIpF-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 10:07:49 FR0000121121 61,9500 EUR 46 XPAR OD_6xZFIpG-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 10:08:32 FR0000121121 61,8500 EUR 32 XPAR OD_6xZFTtI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 10:31:36 FR0000121121 62,1000 EUR 26 XPAR OD_6xZLI1Q-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 10:32:00 FR0000121121 62,1000 EUR 112 XPAR OD_6xZLOGL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 10:44:00 FR0000121121 62,2500 EUR 17 XPAR OD_6xZOPZF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 10:44:00 FR0000121121 62,2500 EUR 24 XPAR OD_6xZOPZG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 10:44:00 FR0000121121 62,2500 EUR 78 XPAR OD_6xZOPZG-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 10:45:29 FR0000121121 62,2500 EUR 19 XPAR OD_6xZOmik-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 10:45:29 FR0000121121 62,2500 EUR 9 XPAR OD_6xZOmik-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 10:56:02 FR0000121121 62,2500 EUR 28 XPAR OD_6xZRRSr-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 10:56:02 FR0000121121 62,2500 EUR 148 XPAR OD_6xZRRSr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 10:56:02 FR0000121121 62,2500 EUR 31 XPAR OD_6xZRRSs-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 11:16:22 FR0000121121 62,2000 EUR 22 XPAR OD_6xZWYeF-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 11:16:22 FR0000121121 62,2000 EUR 19 XPAR OD_6xZWYeI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 11:16:22 FR0000121121 62,2000 EUR 20 XPAR OD_6xZWYeF-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 11:16:22 FR0000121121 62,2000 EUR 10 XPAR OD_6xZWYeG-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 11:16:22 FR0000121121 62,2000 EUR 68 XPAR OD_6xZWYeH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 11:16:22 FR0000121121 62,2000 EUR 47 XPAR OD_6xZWYeH-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 11:16:25 FR0000121121 62,1500 EUR 27 XPAR OD_6xZWZW5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 11:18:27 FR0000121121 62,0500 EUR 16 XPAR OD_6xZX5AF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 11:30:48 FR0000121121 62,2000 EUR 16 XPAR OD_6xZaC3j-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 11:30:48 FR0000121121 62,2000 EUR 62 XPAR OD_6xZaC3i-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 11:47:03 FR0000121121 62,2500 EUR 7 XPAR OD_6xZeHbo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 11:55:15 FR0000121121 62,2500 EUR 38 XPAR OD_6xZgLf4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 11:59:42 FR0000121121 62,2500 EUR 1 XPAR OD_6xZhT94-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 12:01:06 FR0000121121 62,2500 EUR 29 XPAR OD_6xZhp6v-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 12:01:06 FR0000121121 62,2500 EUR 17 XPAR OD_6xZhp6x-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 12:01:06 FR0000121121 62,2500 EUR 26 XPAR OD_6xZhp6w-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 12:01:06 FR0000121121 62,2500 EUR 103 XPAR OD_6xZhp6w-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 12:02:15 FR0000121121 62,2000 EUR 40 XPAR OD_6xZi6uk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 12:02:21 FR0000121121 62,2000 EUR 25 XPAR OD_6xZi8QX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 12:12:42 FR0000121121 62,1500 EUR 15 XPAR OD_6xZkk0u-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 12:12:42 FR0000121121 62,1500 EUR 16 XPAR OD_6xZkk0t-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 12:12:42 FR0000121121 62,1500 EUR 48 XPAR OD_6xZkk14-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 12:15:28 FR0000121121 62,1500 EUR 16 XPAR OD_6xZlR8j-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 12:28:21 FR0000121121 62,2000 EUR 15 XPAR OD_6xZogQf-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 12:28:21 FR0000121121 62,2000 EUR 26 XPAR OD_6xZogQe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 12:28:21 FR0000121121 62,2000 EUR 28 XPAR OD_6xZogQf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 12:28:49 FR0000121121 62,1500 EUR 15 XPAR OD_6xZonYK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 12:56:01 FR0000121121 62,2500 EUR 29 XPAR OD_6xZveBI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 13:02:43 FR0000121121 62,2000 EUR 15 XPAR OD_6xZxKj5-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 13:02:43 FR0000121121 62,2000 EUR 17 XPAR OD_6xZxKj7-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 13:02:43 FR0000121121 62,2000 EUR 35 XPAR OD_6xZxKj4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 13:02:43 FR0000121121 62,2000 EUR 91 XPAR OD_6xZxKj7-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 13:22:48 FR0000121121 62,3000 EUR 67 XPAR OD_6xa2OCg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 13:23:57 FR0000121121 62,2000 EUR 20 XPAR OD_6xa2g8C-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 13:23:57 FR0000121121 62,2000 EUR 18 XPAR OD_6xa2g8B-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 13:43:04 FR0000121121 62,2000 EUR 15 XPAR OD_6xa7UgI-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 13:43:04 FR0000121121 62,2000 EUR 43 XPAR OD_6xa7UgH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 13:43:04 FR0000121121 62,2000 EUR 31 XPAR OD_6xa7UgI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 13:52:46 FR0000121121 62,2500 EUR 15 XPAR OD_6xa9vtF-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 14:00:42 FR0000121121 62,2500 EUR 86 XPAR OD_6xaBvpf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 14:00:42 FR0000121121 62,2500 EUR 20 XPAR OD_6xaBvpg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 14:05:37 FR0000121121 62,2500 EUR 13 XPAR OD_6xaDAWU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 14:11:59 FR0000121121 62,2000 EUR 13 XPAR OD_6xaElnX-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 14:11:59 FR0000121121 62,2000 EUR 4 XPAR OD_6xaElq6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 14:11:59 FR0000121121 62,2000 EUR 31 XPAR OD_6xaElnX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 14:29:58 FR0000121121 62,5000 EUR 25 XPAR OD_6xaJIVl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 14:29:58 FR0000121121 62,5000 EUR 21 XPAR OD_6xaJIVk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 14:30:01 FR0000121121 62,4500 EUR 105 XPAR OD_6xaJJIl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 14:32:52 FR0000121121 61,8000 EUR 16 XPAR OD_6xaK1uy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 14:35:12 FR0000121121 61,7000 EUR 15 XPAR OD_6xaKcHF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 14:37:04 FR0000121121 61,7000 EUR 15 XPAR OD_6xaL5N2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 14:40:01 FR0000121121 61,6000 EUR 15 XPAR OD_6xaLpUt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 14:42:11 FR0000121121 61,5500 EUR 16 XPAR OD_6xaMNFQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 14:44:41 FR0000121121 61,5000 EUR 15 XPAR OD_6xaN0P8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 14:44:41 FR0000121121 61,5000 EUR 15 XPAR OD_6xaN0P9-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 14:47:38 FR0000121121 61,5000 EUR 15 XPAR OD_6xaNkRD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 14:53:57 FR0000121121 61,7500 EUR 16 XPAR OD_6xaPKzV-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 14:53:57 FR0000121121 61,7500 EUR 45 XPAR OD_6xaPKzU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 14:58:19 FR0000121121 61,6500 EUR 15 XPAR OD_6xaQRDz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 15:07:02 FR0000121121 61,7500 EUR 15 XPAR OD_6xaSdJf-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 15:07:02 FR0000121121 61,7500 EUR 58 XPAR OD_6xaSdJe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 15:07:02 FR0000121121 61,7500 EUR 25 XPAR OD_6xaSdJf-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 15:07:02 FR0000121121 61,7500 EUR 4 XPAR OD_6xaSdJg-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 15:14:44 FR0000121121 61,7500 EUR 15 XPAR OD_6xaUZO8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 15:14:44 FR0000121121 61,7500 EUR 40 XPAR OD_6xaUZO7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 15:17:16 FR0000121121 61,7000 EUR 15 XPAR OD_6xaVCpB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 15:22:03 FR0000121121 61,6000 EUR 19 XPAR OD_6xaWPZe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 15:22:03 FR0000121121 61,6000 EUR 35 XPAR OD_6xaWPZf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 15:23:42 FR0000121121 61,5500 EUR 15 XPAR OD_6xaWpFF-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 15:23:42 FR0000121121 61,5500 EUR 15 XPAR OD_6xaWpFG-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 15:28:19 FR0000121121 61,5000 EUR 15 XPAR OD_6xaXzIw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 15:30:14 FR0000121121 61,5500 EUR 22 XPAR OD_6xaYTJ1-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 15:30:14 FR0000121121 61,5500 EUR 86 XPAR OD_6xaYTJ0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 15:33:15 FR0000121121 61,5000 EUR 20 XPAR OD_6xaZEIc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 15:35:02 FR0000121121 61,5000 EUR 42 XPAR OD_6xaZgFi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 15:35:08 FR0000121121 61,4500 EUR 15 XPAR OD_6xaZhkr-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 15:35:08 FR0000121121 61,4500 EUR 20 XPAR OD_6xaZhks-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 15:38:09 FR0000121121 61,4000 EUR 19 XPAR OD_6xaaSkV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 15:43:56 FR0000121121 61,6000 EUR 23 XPAR OD_6xabvDR-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 15:43:56 FR0000121121 61,6000 EUR 3 XPAR OD_6xabvDl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 15:43:56 FR0000121121 61,6000 EUR 102 XPAR OD_6xabvDQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 15:55:28 FR0000121121 61,7000 EUR 21 XPAR OD_6xaepGi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 15:55:35 FR0000121121 61,6500 EUR 31 XPAR OD_6xaeqrU-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 15:55:35 FR0000121121 61,6500 EUR 131 XPAR OD_6xaeqrT-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 16:00:45 FR0000121121 61,6000 EUR 15 XPAR OD_6xag9bg-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 16:00:45 FR0000121121 61,6000 EUR 32 XPAR OD_6xag9bg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 16:00:45 FR0000121121 61,6000 EUR 57 XPAR OD_6xag9bh-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 16:06:19 FR0000121121 61,6000 EUR 15 XPAR OD_6xahYV4-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 16:06:19 FR0000121121 61,6000 EUR 46 XPAR OD_6xahYV3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 16:18:03 FR0000121121 61,7000 EUR 40 XPAR OD_6xakVYd-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 16:18:03 FR0000121121 61,7000 EUR 133 XPAR OD_6xakVYc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 16:18:03 FR0000121121 61,7000 EUR 73 XPAR OD_6xakVYd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 16:18:59 FR0000121121 61,5500 EUR 15 XPAR OD_6xakkCj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 16:21:00 FR0000121121 61,4500 EUR 15 XPAR OD_6xalFmT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 16:32:25 FR0000121121 61,8000 EUR 7 XPAR OD_6xao7uf-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 16:32:25 FR0000121121 61,8000 EUR 8 XPAR OD_6xao7uf-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 16:33:02 FR0000121121 61,7000 EUR 28 XPAR OD_6xaoHSh-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 16:33:02 FR0000121121 61,7000 EUR 25 XPAR OD_6xaoHSh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 16:33:44 FR0000121121 61,6500 EUR 137 XPAR OD_6xaoSUk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 16:45:23 FR0000121121 61,9500 EUR 64 XPAR OD_6xarOQz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 17:00:27 FR0000121121 62,1500 EUR 40 XPAR OD_6xavBXc-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 17:00:27 FR0000121121 62,1500 EUR 105 XPAR OD_6xavBXb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 17:00:27 FR0000121121 62,1500 EUR 43 XPAR OD_6xavBXc-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 17:02:56 FR0000121121 62,1000 EUR 100 XPAR OD_6xavoCC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 17:08:04 FR0000121121 62,3500 EUR 46 XPAR OD_6xax6TX-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 17:14:30 FR0000121121 62,4000 EUR 14 XPAR OD_6xayikm-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 17:14:30 FR0000121121 62,4000 EUR 153 XPAR OD_6xayikn-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/07/2022 17:15:07 FR0000121121 62,4000 EUR 9 XPAR OD_6xaysTE-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 09:05:13 FR0000121121 62,4000 EUR 62 XPAR OD_6xeq4MD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 09:05:39 FR0000121121 62,4000 EUR 13 XPAR OD_6xeqAuM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 09:05:39 FR0000121121 62,4000 EUR 43 XPAR OD_6xeqAuM-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 09:05:39 FR0000121121 62,3500 EUR 43 XPAR OD_6xeqAuc-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 09:05:39 FR0000121121 62,4000 EUR 211 XPAR OD_6xeqAuL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 09:05:39 FR0000121121 62,3500 EUR 210 XPAR OD_6xeqAuc-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 09:10:14 FR0000121121 62,4500 EUR 16 XPAR OD_6xerKXQ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 09:10:14 FR0000121121 62,4500 EUR 79 XPAR OD_6xerKXR-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 09:17:54 FR0000121121 62,9000 EUR 42 XPAR OD_6xetG9y-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 09:20:51 FR0000121121 63,1000 EUR 21 XPAR OD_6xeu0K6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 09:29:24 FR0000121121 63,3500 EUR 45 XPAR OD_6xew9jU-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 09:29:24 FR0000121121 63,3500 EUR 279 XPAR OD_6xew9jV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 09:30:05 FR0000121121 63,2000 EUR 33 XPAR OD_6xewKHp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 09:32:13 FR0000121121 63,1500 EUR 17 XPAR OD_6xewrdX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 09:32:59 FR0000121121 63,0000 EUR 19 XPAR OD_6xex3ii-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 09:33:56 FR0000121121 62,9500 EUR 16 XPAR OD_6xexIQN-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 09:33:56 FR0000121121 62,9500 EUR 17 XPAR OD_6xexIQO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 09:37:58 FR0000121121 62,9500 EUR 18 XPAR OD_6xeyJT3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 09:39:59 FR0000121121 62,9000 EUR 23 XPAR OD_6xeyp1I-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 09:43:08 FR0000121121 63,0000 EUR 17 XPAR OD_6xezcB7-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 09:43:08 FR0000121121 62,9500 EUR 16 XPAR OD_6xezcBK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 09:48:36 FR0000121121 62,9500 EUR 16 XPAR OD_6xf0zNS-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 09:48:36 FR0000121121 62,9500 EUR 40 XPAR OD_6xf0zNS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 09:48:36 FR0000121121 62,9500 EUR 51 XPAR OD_6xf0zNT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 09:52:14 FR0000121121 62,9500 EUR 26 XPAR OD_6xf1uA0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 09:53:14 FR0000121121 62,8000 EUR 21 XPAR OD_6xf29mY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 09:57:37 FR0000121121 62,9000 EUR 16 XPAR OD_6xf3G7x-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 09:58:17 FR0000121121 62,8000 EUR 53 XPAR OD_6xf3QTJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 10:08:06 FR0000121121 62,9500 EUR 3 XPAR OD_6xf5trg-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 10:08:06 FR0000121121 62,9500 EUR 13 XPAR OD_6xf5trh-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 10:17:00 FR0000121121 63,0500 EUR 86 XPAR OD_6xf88nV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 10:17:00 FR0000121121 63,0500 EUR 76 XPAR OD_6xf88nW -01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 10:18:29 FR0000121121 63,0000 EUR 16 XPAR OD_6xf8Vrc-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 10:18:29 FR0000121121 62,9500 EUR 25 XPAR OD_6xf8Vro-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 10:19:42 FR0000121121 63,0500 EUR 22 XPAR OD_6xf8ol5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 10:23:40 FR0000121121 62,9500 EUR 16 XPAR OD_6xf9orn-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 10:23:40 FR0000121121 62,9500 EUR 16 XPAR OD_6xf9oro-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 10:24:04 FR0000121121 62,9000 EUR 22 XPAR OD_6xf9uvC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 10:30:00 FR0000121121 63,0000 EUR 44 XPAR OD_6xfBPWo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 10:30:06 FR0000121121 62,9500 EUR 14 XPAR OD_6xfBRJ2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 10:30:06 FR0000121121 62,9500 EUR 2 XPAR OD_6xfBRJ2-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 10:34:12 FR0000121121 62,9000 EUR 40 XPAR OD_6xfCT4O-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 10:39:47 FR0000121121 62,7500 EUR 16 XPAR OD_6xfDsGh-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 10:39:47 FR0000121121 62,7500 EUR 16 XPAR OD_6xfDsGg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 10:39:47 FR0000121121 62,7500 EUR 39 XPAR OD_6xfDsGh-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 10:47:48 FR0000121121 62,6500 EUR 16 XPAR OD_6xfFtUU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 10:47:48 FR0000121121 62,6500 EUR 27 XPAR OD_6xfFtUV-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 10:48:24 FR0000121121 62,5500 EUR 16 XPAR OD_6xfG2n7-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 10:48:24 FR0000121121 62,5500 EUR 23 XPAR OD_6xfG2n6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 11:08:26 FR0000121121 62,5500 EUR 29 XPAR OD_6xfL5af-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 11:08:26 FR0000121121 62,5500 EUR 143 XPAR OD_6xfL5ae-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 11:16:19 FR0000121121 62,5500 EUR 34 XPAR OD_6xfN4hf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 11:18:00 FR0000121121 62,6000 EUR 16 XPAR OD_6xfNUrJ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 11:18:02 FR0000121121 62,5500 EUR 30 XPAR OD_6xfNVIg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 11:23:02 FR0000121121 62,5500 EUR 13 XPAR OD_6xfOlUH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 11:23:15 FR0000121121 62,5500 EUR 20 XPAR OD_6xfOosy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 11:37:23 FR0000121121 62,6500 EUR 33 XPAR OD_6xfSNSP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 11:59:07 FR0000121121 62,6500 EUR 25 XPAR OD_6xfXqbO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 11:59:07 FR0000121121 62,6500 EUR 24 XPAR OD_6xfXqbP-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 11:59:07 FR0000121121 62,6500 EUR 26 XPAR OD_6xfXqbN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 11:59:07 FR0000121121 62,6500 EUR 44 XPAR OD_6xfXqbO-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 11:59:07 FR0000121121 62,6500 EUR 76 XPAR OD_6xfXqbP-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 11:59:07 FR0000121121 62,6500 EUR 79 XPAR OD_6xfXqbQ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 12:13:47 FR0000121121 62,7000 EUR 19 XPAR OD_6xfbXXk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 12:13:47 FR0000121121 62,7000 EUR 55 XPAR OD_6xfbXXj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 12:13:47 FR0000121121 62,7000 EUR 43 XPAR OD_6xfbXXk-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 12:44:04 FR0000121121 62,6500 EUR 19 XPAR OD_6xfjAHe-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 12:44:04 FR0000121121 62,6500 EUR 24 XPAR OD_6xfjAHd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 12:44:04 FR0000121121 62,6500 EUR 95 XPAR OD_6xfjAHe-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 12:48:35 FR0000121121 62,5500 EUR 19 XPAR OD_6xfkIl3-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 12:48:35 FR0000121121 62,5500 EUR 16 XPAR OD_6xfkIl2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 12:50:21 FR0000121121 62,4000 EUR 16 XPAR OD_6xfkkO7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 13:11:56 FR0000121121 62,4500 EUR 17 XPAR OD_6xfqB8I-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 13:11:56 FR0000121121 62,4500 EUR 44 XPAR OD_6xfqB8H-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 13:11:56 FR0000121121 62,4500 EUR 30 XPAR OD_6xfqB8I-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 13:11:56 FR0000121121 62,4500 EUR 20 XPAR OD_6xfqB8J-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 13:26:02 FR0000121121 62,5000 EUR 16 XPAR OD_6xftjFn-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 13:26:02 FR0000121121 62,5000 EUR 41 XPAR OD_6xftjFo-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 13:33:53 FR0000121121 62,4500 EUR 38 XPAR OD_6xfvhrK-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 13:43:37 FR0000121121 62,5000 EUR 17 XPAR OD_6xfy9gn-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 13:43:37 FR0000121121 62,4500 EUR 64 XPAR OD_6xfy9nT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 14:04:09 FR0000121121 62,4500 EUR 20 XPAR OD_6xg3K7d-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 14:06:13 FR0000121121 62,4000 EUR 17 XPAR OD_6xg3qNv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 14:06:13 FR0000121121 62,4000 EUR 87 XPAR OD_6xg3qNw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 14:07:22 FR0000121121 62,3000 EUR 19 XPAR OD_6xg48Y6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 14:16:00 FR0000121121 62,1500 EUR 37 XPAR OD_6xg6J9c-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 14:22:02 FR0000121121 62,1000 EUR 16 XPAR OD_6xg7pJP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 14:25:04 FR0000121121 62,0500 EUR 20 XPAR OD_6xg8aqq-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 14:25:04 FR0000121121 62,0500 EUR 21 XPAR OD_6xg8aqp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 14:30:04 FR0000121121 61,9000 EUR 7 XPAR OD_6xg9qp8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 14:30:04 FR0000121121 61,9000 EUR 9 XPAR OD_6xg9qsY-05 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 14:30:04 FR0000121121 61,9000 EUR 28 XPAR OD_6xg9qsZ-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 14:41:32 FR0000121121 61,9500 EUR 21 XPAR OD_6xgCjki-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 14:41:32 FR0000121121 61,9500 EUR 38 XPAR OD_6xgCjkj-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 14:41:32 FR0000121121 61,9500 EUR 30 XPAR OD_6xgCjkk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 14:48:44 FR0000121121 61,8500 EUR 17 XPAR OD_6xgEY7k-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 14:48:44 FR0000121121 61,8500 EUR 21 XPAR OD_6xgEY7l-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 14:59:59 FR0000121121 61,9500 EUR 49 XPAR OD_6xgHNii-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 14:59:59 FR0000121121 61,9500 EUR 31 XPAR OD_6xgHNij-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 15:00:00 FR0000121121 61,9000 EUR 27 XPAR OD_6xgHNty-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 15:07:35 FR0000121121 61,9500 EUR 41 XPAR OD_6xgJIOb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 15:07:35 FR0000121121 61,9500 EUR 26 XPAR OD_6xgJIOc-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 15:15:20 FR0000121121 61,9000 EUR 16 XPAR OD_6xgLFCz-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 15:15:20 FR0000121121 61,9000 EUR 16 XPAR OD_6xgLFD0-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 15:15:20 FR0000121121 61,9000 EUR 28 XPAR OD_6xgLFD1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 15:25:57 FR0000121121 62,0000 EUR 22 XPAR OD_6xgNv3h-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 15:33:48 FR0000121121 61,9000 EUR 66 XPAR OD_6xgPtSH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 15:33:55 FR0000121121 61,8500 EUR 3 XPAR OD_6xgPvS4-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 15:33:55 FR0000121121 61,8500 EUR 115 XPAR OD_6xgPvS3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 15:33:55 FR0000121121 61,8500 EUR 9 XPAR OD_6xgPvS4-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 15:33:55 FR0000121121 61,8500 EUR 16 XPAR OD_6xgPvS5-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 15:33:59 FR0000121121 61,8500 EUR 26 XPAR OD_6xgPwRj-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 15:43:07 FR0000121121 61,8500 EUR 16 XPAR OD_6xgSEyp-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 15:43:07 FR0000121121 61,8500 EUR 91 XPAR OD_6xgSEyp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 15:43:07 FR0000121121 61,8500 EUR 57 XPAR OD_6xgSEyq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 15:45:01 FR0000121121 61,7500 EUR 16 XPAR OD_6xgSiXJ-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 15:45:01 FR0000121121 61,7500 EUR 16 XPAR OD_6xgSiXJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 15:49:53 FR0000121121 61,9000 EUR 16 XPAR OD_6xgTwf5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 15:56:29 FR0000121121 61,8500 EUR 16 XPAR OD_6xgVbdx-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 15:56:29 FR0000121121 61,8500 EUR 137 XPAR OD_6xgVbdw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 16:01:11 FR0000121121 61,7500 EUR 16 XPAR OD_6xgWn5d-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 16:01:11 FR0000121121 61,7500 EUR 43 XPAR OD_6xgWn5c-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 16:01:11 FR0000121121 61,7500 EUR 50 XPAR OD_6xgWn5d-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 16:01:11 FR0000121121 61,7500 EUR 5 XPAR OD_6xgWn5e-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 16:19:10 FR0000121121 61,7500 EUR 48 XPAR OD_6xgbJgx-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 16:19:10 FR0000121121 61,7500 EUR 80 XPAR OD_6xgbJgx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 16:21:56 FR0000121121 61,9000 EUR 35 XPAR OD_6xgc0tw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 16:21:56 FR0000121121 61,9000 EUR 14 XPAR OD_6xgc0tx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 16:21:57 FR0000121121 61,9000 EUR 33 XPAR OD_6xgc1A5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 16:26:45 FR0000121121 61,9500 EUR 61 XPAR OD_6xgdE5E-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 16:27:58 FR0000121121 61,9000 EUR 16 XPAR OD_6xgdX2J-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 16:33:22 FR0000121121 61,9500 EUR 72 XPAR OD_6xgetRK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 16:33:23 FR0000121121 61,9000 EUR 16 XPAR OD_6xgetSc-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 16:33:23 FR0000121121 61,9000 EUR 131 XPAR OD_6xgetSd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 16:36:04 FR0000121121 61,8000 EUR 16 XPAR OD_6xgfZMS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 16:36:40 FR0000121121 61,7500 EUR 16 XPAR OD_6xgfirp-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 16:36:40 FR0000121121 61,7500 EUR 24 XPAR OD_6xgfirq-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 16:36:40 FR0000121121 61,7500 EUR 15 XPAR OD_6xgfirr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 16:37:57 FR0000121121 61,7500 EUR 2 XPAR OD_6xgg2pC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 16:44:38 FR0000121121 61,7000 EUR 16 XPAR OD_6xghj4Y-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 16:44:38 FR0000121121 61,7000 EUR 61 XPAR OD_6xghj4Y-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 16:45:25 FR0000121121 61,6500 EUR 40 XPAR OD_6xghvVm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 17:03:09 FR0000121121 62,0000 EUR 8 XPAR OD_6xgmOF3-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 17:03:09 FR0000121121 62,0000 EUR 15 XPAR OD_6xgmOF4-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 17:03:09 FR0000121121 62,0000 EUR 58 XPAR OD_6xgmOF2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 17:03:09 FR0000121121 62,0000 EUR 23 XPAR OD_6xgmOF2-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 17:11:10 FR0000121121 62,0000 EUR 16 XPAR OD_6xgoPN7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 17:11:10 FR0000121121 62,0000 EUR 25 XPAR OD_6xgoPN7-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 17:11:11 FR0000121121 62,0000 EUR 20 XPAR OD_6xgoPdD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 17:12:09 FR0000121121 62,0000 EUR 42 XPAR OD_6xgoegY-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/07/2022 17:12:24 FR0000121121 62,0000 EUR 142 XPAR OD_6xgoiUL-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/07/2022 09:01:53 FR0000121121 62,0000 EUR 242 XPAR OD_6xkfkx1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/07/2022 09:01:53 FR0000121121 62,0000 EUR 49 XPAR OD_6xkfkx4-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/07/2022 09:02:08 FR0000121121 61,9500 EUR 55 XPAR OD_6xkforR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/07/2022 09:05:27 FR0000121121 61,8000 EUR 18 XPAR OD_6xkgeWI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/07/2022 09:05:27 FR0000121121 61,8000 EUR 16 XPAR OD_6xkgeWJ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/07/2022 09:08:28 FR0000121121 61,6500 EUR 1 XPAR OD_6xkhPdQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/07/2022 09:13:07 FR0000121121 61,8000 EUR 26 XPAR OD_6xkia3H-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/07/2022 09:17:06 FR0000121121 61,9000 EUR 21 XPAR OD_6xkjaKn-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/07/2022 09:25:00 FR0000121121 62,2500 EUR 31 XPAR OD_6xklZd4-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/07/2022 09:25:00 FR0000121121 62,2500 EUR 32 XPAR OD_6xklZd5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/07/2022 09:25:00 FR0000121121 62,2500 EUR 32 XPAR OD_6xklZd5-02 Annulation Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Disclaimer Eurazeo SA published this content on 18 July 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 July 2022 15:53:03 UTC.

