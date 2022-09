Eurazeo : Déclaration hebdomadaire d'opérations effectuées du 12 au 16 septembre 2022 19/09/2022 | 18:50 Envoyer par e-mail :

Présentation agrégée par jour et par marché Code identifiant de Volume total Prix pondéré Nom de Code Identifiant de Jour de la moyen journalier l'instrument journalier (en nombre Marché l'émetteur l'émetteur transaction financier d'actions) d'acquisition des actions Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 12/09/2022 FR0000121121 8 600 59,624756 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 13/09/2022 FR0000121121 9 041 60,395067 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 14/09/2022 FR0000121121 9 570 58,133109 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 15/09/2022 FR0000121121 9 705 57,512669 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 16/09/2022 FR0000121121 9 750 56,795764 XPAR Détail transaction par transaction Nom de Code identifiant de Prix Quantité Code identifiant Numéro de Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction l'instrument unitaire Devise Objectif du rachat l'émetteur achetée marché référence de la financier (unité) transaction Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 09:01:33 FR0000121121 59,0000 EUR 101 XPAR OD_73JegES-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 09:01:33 FR0000121121 59,0000 EUR 493 XPAR OD_73JegER-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 09:07:45 FR0000121121 59,0000 EUR 45 XPAR OD_73JgEzQ-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 09:07:45 FR0000121121 59,0000 EUR 40 XPAR OD_73JgEzS-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 09:07:45 FR0000121121 59,0000 EUR 223 XPAR OD_73JgEzQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 09:07:45 FR0000121121 59,0000 EUR 107 XPAR OD_73JgEzR-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 09:07:45 FR0000121121 59,0000 EUR 89 XPAR OD_73JgEzS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 09:09:11 FR0000121121 58,9500 EUR 41 XPAR OD_73JgbHM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 09:11:31 FR0000121121 58,8500 EUR 7 XPAR OD_73JhBrk-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 09:11:31 FR0000121121 58,8500 EUR 26 XPAR OD_73JhBrk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 09:11:32 FR0000121121 58,8500 EUR 9 XPAR OD_73JhC2H-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 09:11:45 FR0000121121 58,8000 EUR 15 XPAR OD_73JhFM8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 09:11:45 FR0000121121 58,8000 EUR 65 XPAR OD_73JhFM9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 09:12:07 FR0000121121 58,7000 EUR 17 XPAR OD_73JhLB6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 09:12:07 FR0000121121 58,7000 EUR 19 XPAR OD_73JhLB7-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 09:15:48 FR0000121121 58,7500 EUR 16 XPAR OD_73JiGc8-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 09:15:48 FR0000121121 58,7500 EUR 18 XPAR OD_73JiGc8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 09:29:04 FR0000121121 59,0500 EUR 71 XPAR OD_73Jlbn5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 09:29:04 FR0000121121 59,0500 EUR 400 XPAR OD_73Jlbn4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 09:38:25 FR0000121121 59,1500 EUR 29 XPAR OD_73Jnxe3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 09:38:25 FR0000121121 59,1500 EUR 59 XPAR OD_73Jnxe3-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 09:38:47 FR0000121121 59,1000 EUR 53 XPAR OD_73Jo3Vq-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 09:45:37 FR0000121121 59,1500 EUR 16 XPAR OD_73Jpm5S-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 09:45:37 FR0000121121 59,1500 EUR 245 XPAR OD_73Jpm5R-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 09:52:10 FR0000121121 59,2000 EUR 16 XPAR OD_73JrQJR-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 09:52:10 FR0000121121 59,2000 EUR 56 XPAR OD_73JrQJR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 09:52:10 FR0000121121 59,2000 EUR 71 XPAR OD_73JrQJS-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 10:02:23 FR0000121121 59,4000 EUR 16 XPAR OD_73JtziY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 10:02:23 FR0000121121 59,4000 EUR 111 XPAR OD_73JtziZ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 10:02:23 FR0000121121 59,4000 EUR 22 XPAR OD_73Jtzia-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 10:06:43 FR0000121121 59,4500 EUR 56 XPAR OD_73Jv5S6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 10:06:43 FR0000121121 59,4500 EUR 79 XPAR OD_73Jv5S5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 10:09:31 FR0000121121 59,4000 EUR 17 XPAR OD_73JvnEg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 10:13:10 FR0000121121 59,4500 EUR 16 XPAR OD_73Jwi5p-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 10:13:10 FR0000121121 59,4500 EUR 41 XPAR OD_73Jwi5n-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 10:13:10 FR0000121121 59,4500 EUR 7 XPAR OD_73Jwi5o-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 10:25:00 FR0000121121 59,6500 EUR 20 XPAR OD_73Jzgnp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 10:25:00 FR0000121121 59,6500 EUR 110 XPAR OD_73Jzgnp-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 10:37:47 FR0000121121 59,7500 EUR 51 XPAR OD_73K2uPQ-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 10:37:47 FR0000121121 59,7500 EUR 132 XPAR OD_73K2uPP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 10:37:47 FR0000121121 59,7500 EUR 62 XPAR OD_73K2uPR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 10:46:24 FR0000121121 59,7500 EUR 19 XPAR OD_73K54lU-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 10:46:24 FR0000121121 59,7500 EUR 28 XPAR OD_73K54lT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 10:46:24 FR0000121121 59,7500 EUR 40 XPAR OD_73K54lV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 10:47:05 FR0000121121 59,7000 EUR 17 XPAR OD_73K5FTu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 10:47:05 FR0000121121 59,7000 EUR 16 XPAR OD_73K5FTv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 10:48:11 FR0000121121 59,7000 EUR 16 XPAR OD_73K5Wew-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 10:48:11 FR0000121121 59,7000 EUR 11 XPAR OD_73K5Wex-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 10:48:17 FR0000121121 59,7000 EUR 2 XPAR OD_73K5YDF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 10:48:56 FR0000121121 59,7000 EUR 3 XPAR OD_73K5iJH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 11:24:05 FR0000121121 59,9500 EUR 55 XPAR OD_73KEYy6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 11:24:05 FR0000121121 59,9500 EUR 30 XPAR OD_73KEYy6-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 11:24:05 FR0000121121 59,9500 EUR 52 XPAR OD_73KEYy7-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 11:24:05 FR0000121121 59,9500 EUR 50 XPAR OD_73KEYy7-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 11:26:31 FR0000121121 59,8500 EUR 56 XPAR OD_73KFB2C-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 11:26:31 FR0000121121 59,8500 EUR 104 XPAR OD_73KFB2B-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 11:26:31 FR0000121121 59,8500 EUR 40 XPAR OD_73KFB2C-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 11:26:34 FR0000121121 59,8000 EUR 3 XPAR OD_73KFBpR-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 11:26:34 FR0000121121 59,8000 EUR 36 XPAR OD_73KFBpQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 11:26:40 FR0000121121 59,8000 EUR 8 XPAR OD_73KFDKj-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 11:26:40 FR0000121121 59,8000 EUR 10 XPAR OD_73KFDKk-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 11:42:31 FR0000121121 59,9000 EUR 113 XPAR OD_73KJClS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 11:44:51 FR0000121121 59,9000 EUR 14 XPAR OD_73KJn9m-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 11:44:51 FR0000121121 59,9000 EUR 16 XPAR OD_73KJn9l-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 11:46:06 FR0000121121 59,9000 EUR 3 XPAR OD_73KK6lf-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 11:48:10 FR0000121121 59,9000 EUR 16 XPAR OD_73KKcvg-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 11:48:10 FR0000121121 59,9000 EUR 16 XPAR OD_73KKcvg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 11:54:39 FR0000121121 59,8500 EUR 20 XPAR OD_73KMGBI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 11:54:39 FR0000121121 59,8500 EUR 40 XPAR OD_73KMGBJ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 11:57:46 FR0000121121 59,8000 EUR 16 XPAR OD_73KN2rw-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 11:57:46 FR0000121121 59,8000 EUR 24 XPAR OD_73KN2rv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 11:58:50 FR0000121121 59,7500 EUR 22 XPAR OD_73KNJJF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 11:58:50 FR0000121121 59,7500 EUR 5 XPAR OD_73KNJWW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 12:07:05 FR0000121121 59,7500 EUR 16 XPAR OD_73KPO63-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 12:07:05 FR0000121121 59,7500 EUR 49 XPAR OD_73KPO62-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 12:42:38 FR0000121121 59,8000 EUR 20 XPAR OD_73KYL5N-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 12:42:38 FR0000121121 59,8000 EUR 22 XPAR OD_73KYL5O-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 12:42:38 FR0000121121 59,8000 EUR 77 XPAR OD_73KYL5M-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 12:42:38 FR0000121121 59,8000 EUR 128 XPAR OD_73KYL5N-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 12:42:40 FR0000121121 59,7000 EUR 11 XPAR OD_73KYLhL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 12:42:40 FR0000121121 59,7000 EUR 15 XPAR OD_73KYLhM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 12:48:21 FR0000121121 59,6500 EUR 16 XPAR OD_73KZmLh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 13:04:41 FR0000121121 59,6000 EUR 16 XPAR OD_73KdtCa-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 13:04:41 FR0000121121 59,6000 EUR 16 XPAR OD_73KdtCZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 13:04:41 FR0000121121 59,6000 EUR 88 XPAR OD_73KdtCa-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 13:14:15 FR0000121121 59,5500 EUR 19 XPAR OD_73KgIUl-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 13:14:15 FR0000121121 59,5500 EUR 2 XPAR OD_73KgIUk-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 13:14:15 FR0000121121 59,5500 EUR 21 XPAR OD_73KgIUl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 13:14:15 FR0000121121 59,5500 EUR 29 XPAR OD_73KgIUm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 13:18:11 FR0000121121 59,5500 EUR 17 XPAR OD_73KhHyE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 13:45:41 FR0000121121 59,6500 EUR 139 XPAR OD_73KoD8E-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 13:45:44 FR0000121121 59,6000 EUR 21 XPAR OD_73KoDv5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 13:47:44 FR0000121121 59,6000 EUR 16 XPAR OD_73KojBi-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 13:47:44 FR0000121121 59,6000 EUR 16 XPAR OD_73KojBj-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 13:51:31 FR0000121121 59,6000 EUR 14 XPAR OD_73KpgGI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 14:03:11 FR0000121121 59,5500 EUR 16 XPAR OD_73KscMY-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 14:03:11 FR0000121121 59,5500 EUR 40 XPAR OD_73KscMX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 14:03:11 FR0000121121 59,5500 EUR 54 XPAR OD_73KscMY-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 14:08:41 FR0000121121 59,5000 EUR 16 XPAR OD_73Ku0Fc-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 14:08:41 FR0000121121 59,5000 EUR 20 XPAR OD_73Ku0Fb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 14:08:41 FR0000121121 59,5000 EUR 24 XPAR OD_73Ku0Fd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 14:46:01 FR0000121121 59,7000 EUR 71 XPAR OD_73L3OvZ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 14:46:01 FR0000121121 59,7000 EUR 57 XPAR OD_73L3OvZ-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 14:49:52 FR0000121121 59,8000 EUR 258 XPAR OD_73L4N2l-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 15:01:56 FR0000121121 59,8000 EUR 52 XPAR OD_73L7PKj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 15:08:12 FR0000121121 59,8000 EUR 42 XPAR OD_73L8zBy-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 15:08:12 FR0000121121 59,8000 EUR 196 XPAR OD_73L8zBz-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 15:16:37 FR0000121121 59,8000 EUR 81 XPAR OD_73LB6dQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 15:29:39 FR0000121121 59,7500 EUR 16 XPAR OD_73LENuh-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 15:29:39 FR0000121121 59,7500 EUR 17 XPAR OD_73LENui-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 15:29:39 FR0000121121 59,7500 EUR 78 XPAR OD_73LENuj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 15:35:30 FR0000121121 59,8500 EUR 30 XPAR OD_73LFrGa-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 15:35:30 FR0000121121 59,8500 EUR 8 XPAR OD_73LFrGa-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 15:35:31 FR0000121121 59,8500 EUR 43 XPAR OD_73LFrWk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 15:35:31 FR0000121121 59,8500 EUR 33 XPAR OD_73LFrWl-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 15:47:47 FR0000121121 60,0000 EUR 59 XPAR OD_73LIwza-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 15:47:47 FR0000121121 60,0000 EUR 36 XPAR OD_73LIwzg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 15:47:47 FR0000121121 60,0000 EUR 8 XPAR OD_73LIwzh-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 15:47:47 FR0000121121 60,0000 EUR 214 XPAR OD_73LIwzi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:00:30 FR0000121121 60,1500 EUR 36 XPAR OD_73LM9Qa-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:00:30 FR0000121121 60,1500 EUR 61 XPAR OD_73LM9Qc-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:00:30 FR0000121121 60,1500 EUR 115 XPAR OD_73LM9Qb-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:00:30 FR0000121121 60,1500 EUR 93 XPAR OD_73LM9Qc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:00:30 FR0000121121 60,1500 EUR 80 XPAR OD_73LM9Qd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:00:30 FR0000121121 60,1000 EUR 119 XPAR OD_73LM9WJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:00:38 FR0000121121 60,1000 EUR 68 XPAR OD_73LMBbq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:00:38 FR0000121121 60,1000 EUR 31 XPAR OD_73LMBbr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:09:40 FR0000121121 60,1000 EUR 2 XPAR OD_73LOSZK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:11:41 FR0000121121 60,1000 EUR 16 XPAR OD_73LOy7z-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:11:41 FR0000121121 60,1000 EUR 33 XPAR OD_73LOy81-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:11:41 FR0000121121 60,1000 EUR 31 XPAR OD_73LOy7z-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:11:41 FR0000121121 60,1000 EUR 165 XPAR OD_73LOy80-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:12:20 FR0000121121 60,0500 EUR 53 XPAR OD_73LP89B-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:13:12 FR0000121121 60,0000 EUR 17 XPAR OD_73LPLl7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:15:35 FR0000121121 59,9500 EUR 16 XPAR OD_73LPws0-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:15:35 FR0000121121 59,9500 EUR 17 XPAR OD_73LPwrz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:21:47 FR0000121121 60,1000 EUR 121 XPAR OD_73LRVdI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:31:16 FR0000121121 60,1500 EUR 66 XPAR OD_73LTtrt-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:31:16 FR0000121121 60,1500 EUR 230 XPAR OD_73LTtrs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:31:25 FR0000121121 60,1000 EUR 35 XPAR OD_73LTwC4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:38:12 FR0000121121 60,0500 EUR 22 XPAR OD_73LVdyk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:38:21 FR0000121121 60,0500 EUR 10 XPAR OD_73LVgCX-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:41:32 FR0000121121 60,0000 EUR 17 XPAR OD_73LWU0U-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:41:32 FR0000121121 60,0000 EUR 27 XPAR OD_73LWU0V-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:41:32 FR0000121121 60,0000 EUR 123 XPAR OD_73LWU0W-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:41:32 FR0000121121 60,0000 EUR 5 XPAR OD_73LWU7T-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:46:04 FR0000121121 60,0000 EUR 30 XPAR OD_73LXcif-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:46:04 FR0000121121 60,0000 EUR 98 XPAR OD_73LXcie-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:53:44 FR0000121121 59,9500 EUR 16 XPAR OD_73LZYLf-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:53:44 FR0000121121 59,9500 EUR 16 XPAR OD_73LZYLe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:53:44 FR0000121121 59,9500 EUR 45 XPAR OD_73LZYLf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:59:23 FR0000121121 59,9000 EUR 16 XPAR OD_73LaybX-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:59:23 FR0000121121 59,9000 EUR 47 XPAR OD_73LaybX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:59:23 FR0000121121 59,9000 EUR 77 XPAR OD_73LaybY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 16:59:52 FR0000121121 59,9000 EUR 38 XPAR OD_73Lb6B0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 17:00:01 FR0000121121 59,9000 EUR 16 XPAR OD_73Lb8OP-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 17:01:00 FR0000121121 59,8500 EUR 17 XPAR OD_73LbNs6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 17:02:02 FR0000121121 59,8000 EUR 20 XPAR OD_73LbduA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 17:02:15 FR0000121121 59,7500 EUR 20 XPAR OD_73LbhUe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 17:07:26 FR0000121121 59,6500 EUR 16 XPAR OD_73Ld0Bt-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 17:07:26 FR0000121121 59,7000 EUR 10 XPAR OD_73Ld0Bg-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 17:07:26 FR0000121121 59,7000 EUR 4 XPAR OD_73Ld0Bh-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 17:07:26 FR0000121121 59,7000 EUR 29 XPAR OD_73Ld0Bh-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 17:07:26 FR0000121121 59,7000 EUR 43 XPAR OD_73Ld0Bi-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 17:07:26 FR0000121121 59,7000 EUR 73 XPAR OD_73Ld0Bj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 17:07:26 FR0000121121 59,7000 EUR 90 XPAR OD_73Ld0Bj-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/09/2022 17:10:02 FR0000121121 59,6000 EUR 45 XPAR OD_73Ldejm-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:04:04 FR0000121121 61,0500 EUR 73 XPAR OD_73PVq70-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:04:04 FR0000121121 61,0500 EUR 359 XPAR OD_73PVq6z-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:04:05 FR0000121121 61,0000 EUR 41 XPAR OD_73PVqQ4-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:04:05 FR0000121121 61,0000 EUR 48 XPAR OD_73PVqQ5-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:04:05 FR0000121121 61,0000 EUR 253 XPAR OD_73PVqQ3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:04:05 FR0000121121 61,0000 EUR 186 XPAR OD_73PVqQ4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:04:08 FR0000121121 60,8500 EUR 24 XPAR OD_73PVr8S-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:05:17 FR0000121121 60,8500 EUR 2 XPAR OD_73PW95E-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:05:17 FR0000121121 60,8500 EUR 16 XPAR OD_73PW95D-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:05:17 FR0000121121 60,8500 EUR 37 XPAR OD_73PW95D-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:05:33 FR0000121121 60,8500 EUR 16 XPAR OD_73PWD9o-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:06:02 FR0000121121 60,8000 EUR 20 XPAR OD_73PWKgv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:08:19 FR0000121121 60,7000 EUR 17 XPAR OD_73PWuLg-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:08:19 FR0000121121 60,7000 EUR 69 XPAR OD_73PWuLf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:10:01 FR0000121121 60,7500 EUR 18 XPAR OD_73PXKtF-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:10:01 FR0000121121 60,7500 EUR 88 XPAR OD_73PXKtF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:12:42 FR0000121121 60,6000 EUR 16 XPAR OD_73PY0wN-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:12:42 FR0000121121 60,6500 EUR 30 XPAR OD_73PY0sf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:13:49 FR0000121121 60,5000 EUR 50 XPAR OD_73PYIKm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:13:49 FR0000121121 60,5000 EUR 46 XPAR OD_73PYIKn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:19:48 FR0000121121 60,4500 EUR 16 XPAR OD_73PZnbl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:19:48 FR0000121121 60,4500 EUR 10 XPAR OD_73PZnbm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:19:50 FR0000121121 60,4500 EUR 29 XPAR OD_73PZoDn-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:19:50 FR0000121121 60,4500 EUR 29 XPAR OD_73PZoDn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:19:50 FR0000121121 60,4500 EUR 139 XPAR OD_73PZoDo-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:24:56 FR0000121121 60,6500 EUR 33 XPAR OD_73Pb5rb-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:24:56 FR0000121121 60,6500 EUR 119 XPAR OD_73Pb5ra-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:24:56 FR0000121121 60,6500 EUR 37 XPAR OD_73Pb5ra-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:25:02 FR0000121121 60,6000 EUR 40 XPAR OD_73Pb7T1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:28:46 FR0000121121 60,6500 EUR 87 XPAR OD_73Pc3gz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:28:51 FR0000121121 60,6500 EUR 29 XPAR OD_73Pc534-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:28:51 FR0000121121 60,6500 EUR 14 XPAR OD_73Pc533-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:33:02 FR0000121121 60,7500 EUR 21 XPAR OD_73Pd8Hh-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:33:02 FR0000121121 60,7500 EUR 100 XPAR OD_73Pd8Hg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:37:41 FR0000121121 60,7000 EUR 16 XPAR OD_73PeItC-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:45:21 FR0000121121 60,6500 EUR 16 XPAR OD_73PgEOD-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:45:21 FR0000121121 60,6500 EUR 80 XPAR OD_73PgEOC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:45:21 FR0000121121 60,6500 EUR 120 XPAR OD_73PgEOD-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:48:09 FR0000121121 60,7500 EUR 19 XPAR OD_73Pgw54-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:57:38 FR0000121121 60,7000 EUR 30 XPAR OD_73PjKJ4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:57:59 FR0000121121 60,7000 EUR 16 XPAR OD_73PjPbN-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 09:57:59 FR0000121121 60,7000 EUR 131 XPAR OD_73PjPbN-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 10:03:10 FR0000121121 60,7500 EUR 32 XPAR OD_73Pkife-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 10:03:10 FR0000121121 60,7500 EUR 125 XPAR OD_73Pkifd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 10:08:04 FR0000121121 60,8000 EUR 16 XPAR OD_73PlxAe-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 10:08:04 FR0000121121 60,8000 EUR 68 XPAR OD_73PlxAd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 10:09:03 FR0000121121 60,7500 EUR 34 XPAR OD_73PmCNd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 10:17:24 FR0000121121 60,7500 EUR 16 XPAR OD_73PoIdo-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 10:17:24 FR0000121121 60,7500 EUR 25 XPAR OD_73PoIdn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 10:17:24 FR0000121121 60,7500 EUR 57 XPAR OD_73PoIdo-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 10:20:20 FR0000121121 60,7000 EUR 50 XPAR OD_73Pp2T8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 10:21:17 FR0000121121 60,6500 EUR 16 XPAR OD_73PpHM0-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 10:21:17 FR0000121121 60,6500 EUR 37 XPAR OD_73PpHM1-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 10:21:59 FR0000121121 60,6000 EUR 16 XPAR OD_73PpSE5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 10:32:45 FR0000121121 60,6500 EUR 36 XPAR OD_73PsAK6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 10:32:45 FR0000121121 60,6500 EUR 111 XPAR OD_73PsAK5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 10:36:00 FR0000121121 60,6000 EUR 28 XPAR OD_73Psz9P-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 10:39:14 FR0000121121 60,5500 EUR 16 XPAR OD_73Ptnaa-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 10:39:14 FR0000121121 60,5500 EUR 52 XPAR OD_73PtnaZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 10:53:02 FR0000121121 60,6500 EUR 19 XPAR OD_73PxGx2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 10:53:02 FR0000121121 60,6500 EUR 104 XPAR OD_73PxGx1-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 10:53:02 FR0000121121 60,6500 EUR 38 XPAR OD_73PxGx2-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 11:06:12 FR0000121121 60,7000 EUR 40 XPAR OD_73Q0aTC-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 11:06:12 FR0000121121 60,7000 EUR 157 XPAR OD_73Q0aTB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 11:07:12 FR0000121121 60,6500 EUR 16 XPAR OD_73Q0q4v-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 11:19:47 FR0000121121 60,5000 EUR 16 XPAR OD_73Q40ZN-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 11:19:47 FR0000121121 60,5000 EUR 99 XPAR OD_73Q40ZO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 11:19:50 FR0000121121 60,4000 EUR 30 XPAR OD_73Q41JJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 11:25:11 FR0000121121 60,3500 EUR 16 XPAR OD_73Q5MmF-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 11:25:11 FR0000121121 60,3500 EUR 17 XPAR OD_73Q5MmH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 11:27:45 FR0000121121 60,3000 EUR 35 XPAR OD_73Q60id-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 11:27:55 FR0000121121 60,3000 EUR 24 XPAR OD_73Q63Pw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 11:29:33 FR0000121121 60,2500 EUR 16 XPAR OD_73Q6SwK-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 11:35:31 FR0000121121 60,2500 EUR 55 XPAR OD_73Q7yAD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 11:36:49 FR0000121121 60,2000 EUR 4 XPAR OD_73Q8IFe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 11:36:49 FR0000121121 60,2000 EUR 15 XPAR OD_73Q8IFf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 11:41:35 FR0000121121 60,2500 EUR 22 XPAR OD_73Q9UlR-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 11:41:35 FR0000121121 60,2500 EUR 44 XPAR OD_73Q9UlR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 11:48:21 FR0000121121 60,0500 EUR 16 XPAR OD_73QBCMx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 11:48:21 FR0000121121 60,0500 EUR 7 XPAR OD_73QBCMy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 11:48:22 FR0000121121 60,0500 EUR 20 XPAR OD_73QBCfI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 11:48:22 FR0000121121 60,0500 EUR 6 XPAR OD_73QBCg8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 11:58:41 FR0000121121 60,4000 EUR 20 XPAR OD_73QDnf0-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 11:58:41 FR0000121121 60,4000 EUR 50 XPAR OD_73QDnf0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 11:58:41 FR0000121121 60,4000 EUR 37 XPAR OD_73QDnf1-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 12:01:49 FR0000121121 60,3500 EUR 16 XPAR OD_73QEaZl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 12:15:29 FR0000121121 60,4000 EUR 23 XPAR OD_73QI1sZ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 12:15:29 FR0000121121 60,4000 EUR 1 XPAR OD_73QI1sZ-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 12:15:29 FR0000121121 60,4000 EUR 12 XPAR OD_73QI1sa-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 12:15:29 FR0000121121 60,4000 EUR 121 XPAR OD_73QI1sY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 12:18:14 FR0000121121 60,4500 EUR 17 XPAR OD_73QIijr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 12:22:19 FR0000121121 60,4000 EUR 17 XPAR OD_73QJkY1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 12:32:02 FR0000121121 60,4500 EUR 16 XPAR OD_73QMCJC-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 12:32:02 FR0000121121 60,4500 EUR 3 XPAR OD_73QMCJ0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 12:32:02 FR0000121121 60,4500 EUR 34 XPAR OD_73QMCJB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 12:35:28 FR0000121121 60,5500 EUR 42 XPAR OD_73QN3jS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 12:43:24 FR0000121121 60,6000 EUR 17 XPAR OD_73QP3W8-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 12:43:24 FR0000121121 60,6000 EUR 47 XPAR OD_73QP3W8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 13:03:19 FR0000121121 60,6000 EUR 37 XPAR OD_73QU4Wb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 13:13:06 FR0000121121 60,6500 EUR 23 XPAR OD_73QWX9E-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 13:13:55 FR0000121121 60,6000 EUR 16 XPAR OD_73QWk2y-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 13:13:55 FR0000121121 60,6000 EUR 19 XPAR OD_73QWk2z-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 13:15:57 FR0000121121 60,6000 EUR 23 XPAR OD_73QXFoa-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 13:15:57 FR0000121121 60,6000 EUR 73 XPAR OD_73QXFoY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 13:15:57 FR0000121121 60,6000 EUR 29 XPAR OD_73QXFoZ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 13:43:02 FR0000121121 60,7500 EUR 23 XPAR OD_73Qe4Os-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 13:43:02 FR0000121121 60,7500 EUR 20 XPAR OD_73Qe4Oq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 13:43:02 FR0000121121 60,7500 EUR 105 XPAR OD_73Qe4Or-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 13:43:02 FR0000121121 60,7500 EUR 31 XPAR OD_73Qe4Os-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 13:58:04 FR0000121121 60,7500 EUR 31 XPAR OD_73Qhr1b-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 13:58:04 FR0000121121 60,7500 EUR 24 XPAR OD_73Qhr1Z-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 13:58:04 FR0000121121 60,7500 EUR 94 XPAR OD_73Qhr1a-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 14:01:54 FR0000121121 60,7000 EUR 16 XPAR OD_73QiowP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 14:11:15 FR0000121121 60,7000 EUR 16 XPAR OD_73QlAmT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 14:11:15 FR0000121121 60,7000 EUR 62 XPAR OD_73QlAmU-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 14:30:01 FR0000121121 60,8000 EUR 28 XPAR OD_73Qptkm-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 14:30:01 FR0000121121 60,8000 EUR 137 XPAR OD_73Qptkl-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 14:30:02 FR0000121121 60,8000 EUR 47 XPAR OD_73Qpu6v-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 14:33:05 FR0000121121 60,2000 EUR 16 XPAR OD_73QqfcM-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 14:33:05 FR0000121121 60,2000 EUR 5 XPAR OD_73QqfcL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 14:33:05 FR0000121121 60,2000 EUR 19 XPAR OD_73QqfcM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 14:33:54 FR0000121121 60,3000 EUR 11 XPAR OD_73QqsKS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 14:33:54 FR0000121121 60,3000 EUR 11 XPAR OD_73QqsKT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 14:38:30 FR0000121121 60,4500 EUR 18 XPAR OD_73Qs2Fe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 14:38:42 FR0000121121 60,4500 EUR 37 XPAR OD_73Qs5Er-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 14:40:24 FR0000121121 60,3500 EUR 17 XPAR OD_73QsVwF-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 14:40:24 FR0000121121 60,3500 EUR 16 XPAR OD_73QsVwG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 14:43:26 FR0000121121 60,3000 EUR 16 XPAR OD_73QtH79-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 14:49:30 FR0000121121 60,2500 EUR 16 XPAR OD_73Quo0J-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 14:49:30 FR0000121121 60,2500 EUR 17 XPAR OD_73Quo0H-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 14:49:30 FR0000121121 60,2500 EUR 40 XPAR OD_73Quo0I-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 14:52:10 FR0000121121 60,2000 EUR 24 XPAR OD_73QvTW3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 14:54:24 FR0000121121 60,2500 EUR 30 XPAR OD_73Qw2LN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 14:57:38 FR0000121121 60,2500 EUR 16 XPAR OD_73QwqwJ-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 14:57:38 FR0000121121 60,2500 EUR 4 XPAR OD_73QwqnX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 14:57:38 FR0000121121 60,2500 EUR 10 XPAR OD_73QwqwI-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:00:05 FR0000121121 60,2000 EUR 39 XPAR OD_73QxT5C-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:01:25 FR0000121121 60,2000 EUR 16 XPAR OD_73QxnqZ-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:08:25 FR0000121121 60,2000 EUR 117 XPAR OD_73QzZBg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:09:56 FR0000121121 60,1000 EUR 16 XPAR OD_73Qzwlm-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:09:56 FR0000121121 60,1000 EUR 16 XPAR OD_73Qzwln-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:12:29 FR0000121121 60,0500 EUR 12 XPAR OD_73R0agc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:12:30 FR0000121121 60,0500 EUR 4 XPAR OD_73R0b0s-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:14:43 FR0000121121 60,0500 EUR 17 XPAR OD_73R19Xa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:22:11 FR0000121121 60,1500 EUR 67 XPAR OD_73R31zx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:22:21 FR0000121121 60,1000 EUR 21 XPAR OD_73R34kP-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:23:31 FR0000121121 60,0500 EUR 17 XPAR OD_73R3Myg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:24:23 FR0000121121 60,1500 EUR 21 XPAR OD_73R3aHy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:28:19 FR0000121121 60,1000 EUR 25 XPAR OD_73R4Zq8-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:28:19 FR0000121121 60,1000 EUR 85 XPAR OD_73R4Zq7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:30:05 FR0000121121 60,0500 EUR 16 XPAR OD_73R51Pg-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:30:05 FR0000121121 60,0500 EUR 19 XPAR OD_73R51Pf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:36:02 FR0000121121 60,2000 EUR 18 XPAR OD_73R6WCv-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:36:02 FR0000121121 60,2000 EUR 146 XPAR OD_73R6WCu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:44:09 FR0000121121 60,3000 EUR 29 XPAR OD_73R8Yw0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:44:34 FR0000121121 60,2500 EUR 49 XPAR OD_73R8fMM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:44:34 FR0000121121 60,2500 EUR 211 XPAR OD_73R8fML-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:46:45 FR0000121121 60,2500 EUR 17 XPAR OD_73R9Db8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:46:45 FR0000121121 60,2500 EUR 39 XPAR OD_73R9Db7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:53:40 FR0000121121 60,4500 EUR 23 XPAR OD_73RAxYX-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:53:40 FR0000121121 60,4500 EUR 155 XPAR OD_73RAxYX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:54:57 FR0000121121 60,4000 EUR 3 XPAR OD_73RBHZ4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:54:57 FR0000121121 60,4000 EUR 3 XPAR OD_73RBHZ5-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:54:57 FR0000121121 60,4000 EUR 37 XPAR OD_73RBHZ6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:55:45 FR0000121121 60,3500 EUR 16 XPAR OD_73RBTto-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:56:18 FR0000121121 60,3000 EUR 27 XPAR OD_73RBcSL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 15:56:32 FR0000121121 60,2500 EUR 31 XPAR OD_73RBg8Z-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:00:25 FR0000121121 60,2500 EUR 16 XPAR OD_73RCeiO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:00:45 FR0000121121 60,2000 EUR 38 XPAR OD_73RCk6X-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:00:45 FR0000121121 60,2000 EUR 47 XPAR OD_73RCk6Y-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:00:45 FR0000121121 60,2000 EUR 8 XPAR OD_73RCk8O-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:01:32 FR0000121121 60,1500 EUR 16 XPAR OD_73RCwJT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:01:32 FR0000121121 60,1500 EUR 37 XPAR OD_73RCwJS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:04:45 FR0000121121 60,0500 EUR 16 XPAR OD_73RDkUZ-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:04:45 FR0000121121 60,0500 EUR 18 XPAR OD_73RDkUY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:16:28 FR0000121121 60,0000 EUR 16 XPAR OD_73RGhDX-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:16:28 FR0000121121 60,0000 EUR 37 XPAR OD_73RGhDY-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:16:28 FR0000121121 60,0000 EUR 65 XPAR OD_73RGhDW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:16:28 FR0000121121 60,0000 EUR 61 XPAR OD_73RGhDX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:16:28 FR0000121121 60,0000 EUR 179 XPAR OD_73RGhDY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:17:28 FR0000121121 59,9500 EUR 28 XPAR OD_73RGwpy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:20:26 FR0000121121 59,9500 EUR 16 XPAR OD_73RHhEA-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:22:14 FR0000121121 59,9000 EUR 3 XPAR OD_73RI9MM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:23:14 FR0000121121 59,9000 EUR 16 XPAR OD_73RIOpv-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:23:14 FR0000121121 59,9000 EUR 21 XPAR OD_73RIOpo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:23:14 FR0000121121 59,9000 EUR 19 XPAR OD_73RIOpo-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:23:14 FR0000121121 59,9000 EUR 78 XPAR OD_73RIOpu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:27:06 FR0000121121 59,8000 EUR 4 XPAR OD_73RJNBf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:32:47 FR0000121121 59,8000 EUR 10 XPAR OD_73RKo6I-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:33:07 FR0000121121 59,8000 EUR 18 XPAR OD_73RKtJv-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:33:07 FR0000121121 59,8000 EUR 19 XPAR OD_73RKtJw-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:33:07 FR0000121121 59,8000 EUR 18 XPAR OD_73RKtJv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:33:07 FR0000121121 59,8000 EUR 176 XPAR OD_73RKtJw-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:34:46 FR0000121121 59,7500 EUR 44 XPAR OD_73RLIuz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:38:24 FR0000121121 59,6500 EUR 16 XPAR OD_73RMDny-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:38:24 FR0000121121 59,6500 EUR 30 XPAR OD_73RMDnx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:39:47 FR0000121121 59,6000 EUR 66 XPAR OD_73RMZAl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:39:47 FR0000121121 59,6000 EUR 7 XPAR OD_73RMZD3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:42:08 FR0000121121 59,5500 EUR 16 XPAR OD_73RNA3x-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:42:08 FR0000121121 59,5500 EUR 26 XPAR OD_73RNA3y-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:45:28 FR0000121121 59,5000 EUR 5 XPAR OD_73RNzrw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:45:39 FR0000121121 59,5000 EUR 4 XPAR OD_73RO2rZ-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:45:39 FR0000121121 59,5000 EUR 39 XPAR OD_73RO2rY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:46:52 FR0000121121 59,5000 EUR 12 XPAR OD_73ROLlh-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:49:38 FR0000121121 59,5000 EUR 64 XPAR OD_73RP30i-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:53:13 FR0000121121 59,4500 EUR 4 XPAR OD_73RPwzG-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:54:10 FR0000121121 59,4500 EUR 5 XPAR OD_73RQBfE-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:56:59 FR0000121121 59,4500 EUR 7 XPAR OD_73RQtmG-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:56:59 FR0000121121 59,4500 EUR 32 XPAR OD_73RQtmG-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:58:15 FR0000121121 59,4500 EUR 25 XPAR OD_73RRDP1-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:58:15 FR0000121121 59,4500 EUR 18 XPAR OD_73RRDP0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 16:58:15 FR0000121121 59,4500 EUR 142 XPAR OD_73RRDP2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 17:01:58 FR0000121121 59,3500 EUR 16 XPAR OD_73RS9TP-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 17:01:58 FR0000121121 59,3500 EUR 16 XPAR OD_73RS9TP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 17:20:58 FR0000121121 59,4000 EUR 30 XPAR OD_73RWw4M-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 17:20:58 FR0000121121 59,4000 EUR 170 XPAR OD_73RWw4M-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 17:20:58 FR0000121121 59,4000 EUR 69 XPAR OD_73RWw4d-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 17:20:58 FR0000121121 59,4000 EUR 61 XPAR OD_73RWw4k-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 17:20:58 FR0000121121 59,4000 EUR 17 XPAR OD_73RWw7T-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 17:21:02 FR0000121121 59,4000 EUR 50 XPAR OD_73RWxEL-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/09/2022 17:21:02 FR0000121121 59,4000 EUR 17 XPAR OD_73RWxEM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 09:06:04 FR0000121121 59,0500 EUR 50 XPAR OD_73VMrzA-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 09:06:04 FR0000121121 59,0500 EUR 130 XPAR OD_73VMrz9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 09:06:04 FR0000121121 59,0500 EUR 116 XPAR OD_73VMrz9-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 09:09:37 FR0000121121 59,0500 EUR 17 XPAR OD_73VNlF0-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 09:09:37 FR0000121121 59,0500 EUR 60 XPAR OD_73VNlEz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 09:14:23 FR0000121121 59,2500 EUR 50 XPAR OD_73VOxka-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 09:14:23 FR0000121121 59,2500 EUR 96 XPAR OD_73VOxkb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 09:16:27 FR0000121121 59,1500 EUR 28 XPAR OD_73VPU7m-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 09:16:27 FR0000121121 59,1500 EUR 23 XPAR OD_73VPU7n-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 09:16:27 FR0000121121 59,1500 EUR 174 XPAR OD_73VPU7n-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 09:16:44 FR0000121121 59,1000 EUR 74 XPAR OD_73VPYRX-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 09:16:44 FR0000121121 59,1000 EUR 251 XPAR OD_73VPYRX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 09:18:10 FR0000121121 58,9000 EUR 74 XPAR OD_73VPujg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 09:18:55 FR0000121121 58,7000 EUR 41 XPAR OD_73VQ6RS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 09:19:38 FR0000121121 58,6500 EUR 22 XPAR OD_73VQHgo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 09:19:40 FR0000121121 58,6000 EUR 17 XPAR OD_73VQIGs-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 09:19:40 FR0000121121 58,6000 EUR 21 XPAR OD_73VQIGt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 09:23:26 FR0000121121 58,4500 EUR 11 XPAR OD_73VREt2-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 09:23:26 FR0000121121 58,4500 EUR 19 XPAR OD_73VREt1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 09:23:44 FR0000121121 58,4500 EUR 7 XPAR OD_73VRJi5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 09:23:44 FR0000121121 58,4500 EUR 77 XPAR OD_73VRJi5-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 09:26:29 FR0000121121 58,4000 EUR 17 XPAR OD_73VS0c7-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 09:40:28 FR0000121121 58,6000 EUR 42 XPAR OD_73VVWvs-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 09:40:28 FR0000121121 58,6000 EUR 10 XPAR OD_73VVWvr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 09:40:28 FR0000121121 58,6000 EUR 255 XPAR OD_73VVWvs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 09:53:38 FR0000121121 58,8000 EUR 61 XPAR OD_73VYqOW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 10:00:13 FR0000121121 58,8000 EUR 60 XPAR OD_73VaV6C-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 10:00:13 FR0000121121 58,8000 EUR 23 XPAR OD_73VaV6D-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 10:00:13 FR0000121121 58,8000 EUR 108 XPAR OD_73VaV6B-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 10:00:13 FR0000121121 58,8000 EUR 222 XPAR OD_73VaV6B-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 10:00:57 FR0000121121 58,7500 EUR 64 XPAR OD_73Vage1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 10:04:36 FR0000121121 58,8000 EUR 22 XPAR OD_73VbbVv-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 10:04:36 FR0000121121 58,8000 EUR 59 XPAR OD_73VbbVu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 10:06:12 FR0000121121 58,7500 EUR 23 XPAR OD_73Vc0b4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 10:11:56 FR0000121121 58,8000 EUR 23 XPAR OD_73VdS0Z-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 10:11:56 FR0000121121 58,8000 EUR 91 XPAR OD_73VdS0Y-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 10:11:56 FR0000121121 58,8000 EUR 23 XPAR OD_73VdS28-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 10:13:59 FR0000121121 58,7000 EUR 18 XPAR OD_73VdxvY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 10:17:52 FR0000121121 58,7000 EUR 39 XPAR OD_73Vewdq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 10:17:52 FR0000121121 58,7000 EUR 22 XPAR OD_73Vewdr-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 10:27:30 FR0000121121 58,7500 EUR 44 XPAR OD_73VhN3l-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 10:27:30 FR0000121121 58,7500 EUR 61 XPAR OD_73VhN3j-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 10:27:30 FR0000121121 58,7500 EUR 49 XPAR OD_73VhN3k-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 10:39:47 FR0000121121 58,8000 EUR 24 XPAR OD_73VkSfB-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 10:39:47 FR0000121121 58,8000 EUR 77 XPAR OD_73VkSf9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 10:39:47 FR0000121121 58,8000 EUR 40 XPAR OD_73VkSfA-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 10:39:47 FR0000121121 58,8000 EUR 55 XPAR OD_73VkSfC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 10:49:50 FR0000121121 58,7000 EUR 17 XPAR OD_73VmzV5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 10:49:50 FR0000121121 58,7000 EUR 14 XPAR OD_73VmzV5-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 10:50:54 FR0000121121 58,7000 EUR 20 XPAR OD_73VnGFk-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 10:50:54 FR0000121121 58,7000 EUR 35 XPAR OD_73VnGFj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 10:50:54 FR0000121121 58,7000 EUR 79 XPAR OD_73VnGFk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 11:01:43 FR0000121121 58,7000 EUR 17 XPAR OD_73Vpz18-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 11:01:43 FR0000121121 58,7000 EUR 46 XPAR OD_73Vpz19-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 11:01:43 FR0000121121 58,7000 EUR 97 XPAR OD_73Vpz1A-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 11:07:09 FR0000121121 58,7500 EUR 32 XPAR OD_73VrLvx-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 11:07:09 FR0000121121 58,7500 EUR 5 XPAR OD_73VrLvv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 11:07:09 FR0000121121 58,7500 EUR 6 XPAR OD_73VrLvv-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 11:07:09 FR0000121121 58,7500 EUR 83 XPAR OD_73VrLvw-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 11:10:46 FR0000121121 58,7000 EUR 17 XPAR OD_73VsGPq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 11:30:49 FR0000121121 58,7000 EUR 71 XPAR OD_73VxJIq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 11:30:49 FR0000121121 58,7000 EUR 7 XPAR OD_73VxJIr-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 11:32:11 FR0000121121 58,6000 EUR 28 XPAR OD_73VxecV-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 11:32:11 FR0000121121 58,6000 EUR 27 XPAR OD_73VxecX-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 11:32:11 FR0000121121 58,6000 EUR 31 XPAR OD_73VxecU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 11:32:11 FR0000121121 58,6000 EUR 136 XPAR OD_73VxecW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 11:32:11 FR0000121121 58,6000 EUR 34 XPAR OD_73VxedY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 12:06:19 FR0000121121 58,5500 EUR 17 XPAR OD_73W6FPB-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 12:06:19 FR0000121121 58,5500 EUR 54 XPAR OD_73W6FPD-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 12:06:19 FR0000121121 58,5500 EUR 45 XPAR OD_73W6FPC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 12:06:19 FR0000121121 58,5500 EUR 285 XPAR OD_73W6FPE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 12:06:19 FR0000121121 58,5500 EUR 44 XPAR OD_73W6FQ4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 12:14:15 FR0000121121 58,4500 EUR 17 XPAR OD_73W8F6t-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 12:14:15 FR0000121121 58,4500 EUR 55 XPAR OD_73W8F6t-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 12:15:40 FR0000121121 58,4000 EUR 21 XPAR OD_73W8bDg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 12:28:33 FR0000121121 58,3500 EUR 17 XPAR OD_73WBqJU-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 12:28:33 FR0000121121 58,3500 EUR 20 XPAR OD_73WBqJT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 12:28:33 FR0000121121 58,3500 EUR 110 XPAR OD_73WBqJV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 12:33:33 FR0000121121 58,4500 EUR 20 XPAR OD_73WD6O8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 12:33:33 FR0000121121 58,4500 EUR 17 XPAR OD_73WD6O8-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 12:41:33 FR0000121121 58,4000 EUR 98 XPAR OD_73WF7Mc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 12:48:35 FR0000121121 58,3500 EUR 17 XPAR OD_73WGt54-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 12:48:35 FR0000121121 58,3500 EUR 17 XPAR OD_73WGt55-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 12:48:35 FR0000121121 58,3500 EUR 34 XPAR OD_73WGt56-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 12:51:51 FR0000121121 58,2500 EUR 8 XPAR OD_73WHi4d-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 12:51:51 FR0000121121 58,2500 EUR 10 XPAR OD_73WHi4e-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 12:51:51 FR0000121121 58,2500 EUR 19 XPAR OD_73WHi4e-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 13:02:30 FR0000121121 58,2000 EUR 24 XPAR OD_73WKOJS-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 13:02:30 FR0000121121 58,2000 EUR 90 XPAR OD_73WKOJR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 13:12:18 FR0000121121 58,1500 EUR 84 XPAR OD_73WMrHw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 13:16:35 FR0000121121 58,1000 EUR 17 XPAR OD_73WNw8d-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 13:16:35 FR0000121121 58,1000 EUR 17 XPAR OD_73WNw8d-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 13:18:28 FR0000121121 58,0000 EUR 29 XPAR OD_73WOPZT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 13:20:49 FR0000121121 57,9500 EUR 18 XPAR OD_73WP0FN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 13:24:37 FR0000121121 57,9500 EUR 10 XPAR OD_73WPxeG-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 13:25:38 FR0000121121 57,9500 EUR 7 XPAR OD_73WQDUU-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 13:25:43 FR0000121121 57,9000 EUR 19 XPAR OD_73WQEmM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 13:25:43 FR0000121121 57,9000 EUR 32 XPAR OD_73WQEmN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 13:29:43 FR0000121121 57,9500 EUR 17 XPAR OD_73WRF6I-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 13:34:16 FR0000121121 57,9500 EUR 14 XPAR OD_73WSO4f-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 13:34:16 FR0000121121 57,9500 EUR 1 XPAR OD_73WSO4f-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 13:34:16 FR0000121121 57,9500 EUR 1 XPAR OD_73WSO4g-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 13:34:16 FR0000121121 57,9500 EUR 1 XPAR OD_73WSO4g-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 13:34:16 FR0000121121 57,9500 EUR 2 XPAR OD_73WSO4d-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 13:34:16 FR0000121121 57,9500 EUR 32 XPAR OD_73WSO4e-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 13:34:24 FR0000121121 57,9000 EUR 28 XPAR OD_73WSQKh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 13:40:56 FR0000121121 57,9000 EUR 45 XPAR OD_73WU4AW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 13:44:25 FR0000121121 57,8500 EUR 15 XPAR OD_73WUwfI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 13:44:27 FR0000121121 57,8500 EUR 2 XPAR OD_73WUx29-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 13:49:47 FR0000121121 57,7500 EUR 51 XPAR OD_73WWIUj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 13:51:43 FR0000121121 57,7000 EUR 34 XPAR OD_73WWmR2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 13:54:08 FR0000121121 57,6500 EUR 17 XPAR OD_73WXOFV-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 13:54:08 FR0000121121 57,6500 EUR 17 XPAR OD_73WXOFU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 13:57:15 FR0000121121 57,6500 EUR 14 XPAR OD_73WYArp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 13:57:15 FR0000121121 57,6500 EUR 17 XPAR OD_73WYArp-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 14:01:43 FR0000121121 57,6500 EUR 54 XPAR OD_73WZIZ9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 14:08:18 FR0000121121 57,6500 EUR 24 XPAR OD_73WaxSe-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 14:08:18 FR0000121121 57,6500 EUR 51 XPAR OD_73WaxSf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 14:12:19 FR0000121121 57,6000 EUR 18 XPAR OD_73Wby28-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 14:30:17 FR0000121121 57,6500 EUR 25 XPAR OD_73WgUYJ-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 14:30:17 FR0000121121 57,6500 EUR 17 XPAR OD_73WgUYK-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 14:30:17 FR0000121121 57,6500 EUR 92 XPAR OD_73WgUYI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 14:30:17 FR0000121121 57,6500 EUR 80 XPAR OD_73WgUYK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 14:32:02 FR0000121121 57,6000 EUR 44 XPAR OD_73Wgvx5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 14:32:47 FR0000121121 57,5500 EUR 23 XPAR OD_73Wh7Rw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 14:57:23 FR0000121121 57,7500 EUR 1 XPAR OD_73WnJYL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 14:57:23 FR0000121121 57,7500 EUR 10 XPAR OD_73WnJYM-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 14:58:42 FR0000121121 57,7000 EUR 69 XPAR OD_73Wndxw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:00:03 FR0000121121 57,7000 EUR 44 XPAR OD_73WnzCO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:00:03 FR0000121121 57,7000 EUR 17 XPAR OD_73WnzCP-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:00:03 FR0000121121 57,7000 EUR 3 XPAR OD_73WnzD4-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:00:03 FR0000121121 57,7000 EUR 83 XPAR OD_73WnzCN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:00:03 FR0000121121 57,7000 EUR 11 XPAR OD_73WnzCO-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:00:03 FR0000121121 57,7000 EUR 84 XPAR OD_73WnzCP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:14:55 FR0000121121 57,7000 EUR 48 XPAR OD_73WrjIn-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:14:55 FR0000121121 57,7000 EUR 222 XPAR OD_73WrjIm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:14:59 FR0000121121 57,6500 EUR 20 XPAR OD_73WrkHS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:14:59 FR0000121121 57,6500 EUR 16 XPAR OD_73WrkHS-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:17:42 FR0000121121 57,6000 EUR 17 XPAR OD_73WsQfV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:21:37 FR0000121121 57,5000 EUR 17 XPAR OD_73WtPpm-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:21:37 FR0000121121 57,5000 EUR 18 XPAR OD_73WtPpd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:21:38 FR0000121121 57,5000 EUR 49 XPAR OD_73WtQ43-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:30:32 FR0000121121 57,4500 EUR 18 XPAR OD_73Wvf1x-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:30:32 FR0000121121 57,4500 EUR 76 XPAR OD_73Wvf1y-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:31:04 FR0000121121 57,4500 EUR 36 XPAR OD_73WvnAj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:31:04 FR0000121121 57,4500 EUR 77 XPAR OD_73WvnB0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:31:04 FR0000121121 57,4500 EUR 22 XPAR OD_73WvnB0-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:33:28 FR0000121121 57,4000 EUR 18 XPAR OD_73WwOdP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:36:46 FR0000121121 57,3500 EUR 69 XPAR OD_73WxECq-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:47:18 FR0000121121 57,6500 EUR 14 XPAR OD_73WzsZ3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:47:18 FR0000121121 57,6500 EUR 5 XPAR OD_73WzsZ3-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:48:10 FR0000121121 57,6500 EUR 47 XPAR OD_73X06IN-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:48:10 FR0000121121 57,6500 EUR 19 XPAR OD_73X06IN-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:48:10 FR0000121121 57,6500 EUR 100 XPAR OD_73X06EU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:48:10 FR0000121121 57,6500 EUR 262 XPAR OD_73X06IM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:48:11 FR0000121121 57,6500 EUR 53 XPAR OD_73X06TZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:51:32 FR0000121121 57,6500 EUR 17 XPAR OD_73X0wkn-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:55:39 FR0000121121 57,6000 EUR 18 XPAR OD_73X1yuK-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:55:39 FR0000121121 57,6000 EUR 4 XPAR OD_73X1yuI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:55:39 FR0000121121 57,6000 EUR 14 XPAR OD_73X1yuJ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 15:55:39 FR0000121121 57,6000 EUR 91 XPAR OD_73X1yuJ-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 16:00:24 FR0000121121 57,6500 EUR 1 XPAR OD_73X3B1X-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 16:00:49 FR0000121121 57,6500 EUR 94 XPAR OD_73X3HYv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 16:00:50 FR0000121121 57,6500 EUR 6 XPAR OD_73X3Hs9-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 16:00:50 FR0000121121 57,6500 EUR 23 XPAR OD_73X3HsT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 16:00:50 FR0000121121 57,6500 EUR 28 XPAR OD_73X3HrJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 16:00:50 FR0000121121 57,6500 EUR 24 XPAR OD_73X3Hs8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 16:01:50 FR0000121121 57,6000 EUR 4 XPAR OD_73X3XcL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 16:02:34 FR0000121121 57,6000 EUR 27 XPAR OD_73X3ixi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 16:02:34 FR0000121121 57,6000 EUR 21 XPAR OD_73X3j0l-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 16:02:35 FR0000121121 57,6000 EUR 15 XPAR OD_73X3j77-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 16:02:35 FR0000121121 57,6000 EUR 2 XPAR OD_73X3j78-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 16:03:11 FR0000121121 57,5500 EUR 5 XPAR OD_73X3sTq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 16:03:49 FR0000121121 57,5500 EUR 25 XPAR OD_73X42Ne-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 16:03:49 FR0000121121 57,5500 EUR 16 XPAR OD_73X42Pk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 16:05:55 FR0000121121 57,5000 EUR 17 XPAR OD_73X4ZHd-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 16:05:55 FR0000121121 57,5000 EUR 32 XPAR OD_73X4ZHc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 16:05:56 FR0000121121 57,4500 EUR 55 XPAR OD_73X4ZXW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 16:10:12 FR0000121121 57,4000 EUR 17 XPAR OD_73X5dzu-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 16:10:12 FR0000121121 57,4000 EUR 17 XPAR OD_73X5dzt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 16:12:52 FR0000121121 57,3500 EUR 17 XPAR OD_73X6Jm6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 16:12:58 FR0000121121 57,3500 EUR 21 XPAR OD_73X6LGA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 16:12:58 FR0000121121 57,3500 EUR 56 XPAR OD_73X6LMe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 16:13:06 FR0000121121 57,3500 EUR 68 XPAR OD_73X6NLU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 16:13:47 FR0000121121 57,3000 EUR 18 XPAR OD_73X6Y4y-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 16:19:15 FR0000121121 57,2500 EUR 19 XPAR OD_73X7vHc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 16:20:46 FR0000121121 57,2500 EUR 1 XPAR OD_73X8J7P-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 16:21:48 FR0000121121 57,2000 EUR 29 XPAR OD_73X8vtY-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 16:23:15 FR0000121121 57,2000 EUR 78 XPAR OD_73X8vtY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/09/2022 16:24:48 FR0000121121 57,1500 EUR 34 XPAR OD_73X9K6A-00 Annulation 