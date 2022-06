Eurazeo : Déclaration hebdomadaire d'opérations effectuées du 13 au 17 juin 2022 20/06/2022 | 18:04 Envoyer par e-mail :

Présentation agrégée par jour et par marché Code identifiant de Volume total Prix pondéré Nom de Code Identifiant de Jour de la moyen journalier l'instrument journalier (en nombre Marché l'émetteur l'émetteur transaction financier d'actions) d'acquisition des actions Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 13/06/2022 FR0000121121 13 078 67,907402 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 14/06/2022 FR0000121121 13 509 65,970897 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 15/06/2022 FR0000121121 14 233 64,939050 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 16/06/2022 FR0000121121 14 624 62,848704 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 17/06/2022 FR0000121121 14 640 62,220174 XPAR Détail transaction par transaction Nom de Code identifiant Prix Quantité Code identifiant Numéro de Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction de l'instrument unitaire Devise Objectif du rachat l'émetteur achetée marché référence de la financier (unité) transaction Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:00:31 FR0000121121 70,1000 EUR 441 XPAR OD_6ujYape-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:00:31 FR0000121121 70,1000 EUR 150 XPAR OD_6ujYapf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:00:31 FR0000121121 70,1000 EUR 3 XPAR OD_6ujYapg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:00:31 FR0000121121 70,1000 EUR 121 XPAR OD_6ujYapi-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:01:22 FR0000121121 69,8500 EUR 56 XPAR OD_6ujYo6Y-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:01:42 FR0000121121 69,7000 EUR 30 XPAR OD_6ujYtG2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:01:42 FR0000121121 69,7000 EUR 60 XPAR OD_6ujYtG3-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:02:36 FR0000121121 69,5000 EUR 45 XPAR OD_6ujZ7AH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:02:36 FR0000121121 69,5000 EUR 44 XPAR OD_6ujZ7AI-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:04:00 FR0000121121 69,2500 EUR 58 XPAR OD_6ujZT1R-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:05:44 FR0000121121 69,4000 EUR 183 XPAR OD_6ujZu2d-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:05:44 FR0000121121 69,4000 EUR 45 XPAR OD_6ujZu2e-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:10:11 FR0000121121 69,5500 EUR 182 XPAR OD_6ujb1Zl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:10:12 FR0000121121 69,5000 EUR 29 XPAR OD_6ujb1xM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:10:12 FR0000121121 69,5000 EUR 14 XPAR OD_6ujb1xO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:11:09 FR0000121121 69,5500 EUR 50 XPAR OD_6ujbGfC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:13:46 FR0000121121 69,6500 EUR 53 XPAR OD_6ujbvRi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:14:38 FR0000121121 69,5000 EUR 1 XPAR OD_6ujc97G-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:14:59 FR0000121121 69,5000 EUR 77 XPAR OD_6ujcEbd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:20:13 FR0000121121 69,4500 EUR 45 XPAR OD_6ujdY5g-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:24:34 FR0000121121 69,6000 EUR 137 XPAR OD_6ujee3i-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:24:34 FR0000121121 69,5500 EUR 259 XPAR OD_6ujee43-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:24:34 FR0000121121 69,5500 EUR 67 XPAR OD_6ujee44-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:26:59 FR0000121121 69,3000 EUR 43 XPAR OD_6ujfFkj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:28:49 FR0000121121 69,0500 EUR 7 XPAR OD_6ujfiKv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:28:49 FR0000121121 69,0500 EUR 37 XPAR OD_6ujfiL1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:30:49 FR0000121121 69,0000 EUR 53 XPAR OD_6ujgDdh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:33:10 FR0000121121 68,7000 EUR 4 XPAR OD_6ujgoEN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:33:12 FR0000121121 68,7000 EUR 39 XPAR OD_6ujgoyu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:35:04 FR0000121121 68,7000 EUR 55 XPAR OD_6ujhI7o-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:35:04 FR0000121121 68,7000 EUR 49 XPAR OD_6ujhI7o-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:36:56 FR0000121121 68,6500 EUR 42 XPAR OD_6ujhlE9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:38:33 FR0000121121 68,6000 EUR 42 XPAR OD_6ujiARO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:44:55 FR0000121121 68,5500 EUR 43 XPAR OD_6ujjlhG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:46:08 FR0000121121 68,5000 EUR 37 XPAR OD_6ujk4g8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:46:08 FR0000121121 68,5000 EUR 11 XPAR OD_6ujk4g9-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:46:08 FR0000121121 68,5000 EUR 9 XPAR OD_6ujk4gA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:46:08 FR0000121121 68,5000 EUR 54 XPAR OD_6ujk4gA-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:46:08 FR0000121121 68,5000 EUR 43 XPAR OD_6ujk4g4-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:48:52 FR0000121121 68,5000 EUR 89 XPAR OD_6ujklQI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:53:53 FR0000121121 68,6500 EUR 88 XPAR OD_6ujm1d2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:53:53 FR0000121121 68,6500 EUR 48 XPAR OD_6ujm1d3-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 09:54:37 FR0000121121 68,6000 EUR 47 XPAR OD_6ujmD7d-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:00:45 FR0000121121 68,5500 EUR 53 XPAR OD_6ujnkmw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:00:45 FR0000121121 68,5500 EUR 98 XPAR OD_6ujnkmx-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:03:07 FR0000121121 68,4000 EUR 42 XPAR OD_6ujoLoF-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:03:36 FR0000121121 68,3500 EUR 44 XPAR OD_6ujoTNw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:05:59 FR0000121121 68,3000 EUR 60 XPAR OD_6ujp4WX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:08:24 FR0000121121 68,2000 EUR 44 XPAR OD_6ujpgNY-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:11:28 FR0000121121 68,3500 EUR 98 XPAR OD_6ujqSAM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:11:28 FR0000121121 68,3500 EUR 10 XPAR OD_6ujqSAN-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:13:29 FR0000121121 68,3500 EUR 33 XPAR OD_6ujqxeI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:13:54 FR0000121121 68,3000 EUR 25 XPAR OD_6ujr490-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:13:54 FR0000121121 68,3000 EUR 18 XPAR OD_6ujr491-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:19:34 FR0000121121 68,2000 EUR 42 XPAR OD_6ujsUZ4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:24:56 FR0000121121 68,1500 EUR 17 XPAR OD_6ujtqS3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:24:56 FR0000121121 68,1500 EUR 40 XPAR OD_6ujtqSC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:24:56 FR0000121121 68,1500 EUR 18 XPAR OD_6ujtqSD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:24:56 FR0000121121 68,1500 EUR 77 XPAR OD_6ujtqSM-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:24:56 FR0000121121 68,1500 EUR 20 XPAR OD_6ujtqSJ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:24:56 FR0000121121 68,1500 EUR 11 XPAR OD_6ujtqSK-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:24:56 FR0000121121 68,1500 EUR 2 XPAR OD_6ujtqSL-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:24:56 FR0000121121 68,1500 EUR 10 XPAR OD_6ujtqSM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:27:12 FR0000121121 68,0500 EUR 60 XPAR OD_6ujuPqN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:36:58 FR0000121121 68,0500 EUR 198 XPAR OD_6ujwsDn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:36:58 FR0000121121 68,0500 EUR 65 XPAR OD_6ujwsDo-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:38:22 FR0000121121 67,9500 EUR 45 XPAR OD_6ujxE4R-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:41:38 FR0000121121 68,0500 EUR 82 XPAR OD_6ujy2tY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:48:29 FR0000121121 67,8500 EUR 61 XPAR OD_6ujzlt2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:48:29 FR0000121121 67,8500 EUR 42 XPAR OD_6ujzlt3-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:48:30 FR0000121121 67,8500 EUR 52 XPAR OD_6ujzm6w-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:52:08 FR0000121121 67,7000 EUR 44 XPAR OD_6uk0gpC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:52:57 FR0000121121 67,6500 EUR 42 XPAR OD_6uk0tfF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:58:05 FR0000121121 67,5500 EUR 46 XPAR OD_6uk2Bmt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 10:58:21 FR0000121121 67,5000 EUR 65 XPAR OD_6uk2FyJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 11:08:25 FR0000121121 67,5000 EUR 132 XPAR OD_6uk4n2s-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 11:08:25 FR0000121121 67,5000 EUR 68 XPAR OD_6uk4n2s-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 11:17:09 FR0000121121 67,4500 EUR 40 XPAR OD_6uk6zTr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 11:17:09 FR0000121121 67,4500 EUR 126 XPAR OD_6uk6zTs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 11:18:19 FR0000121121 67,3000 EUR 42 XPAR OD_6uk7Hfe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 11:18:19 FR0000121121 67,3000 EUR 7 XPAR OD_6uk7Hfe-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 11:18:19 FR0000121121 67,3000 EUR 35 XPAR OD_6uk7Hff-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 11:24:35 FR0000121121 67,4500 EUR 99 XPAR OD_6uk8rUs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 11:24:35 FR0000121121 67,4500 EUR 30 XPAR OD_6uk8rWl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 11:27:55 FR0000121121 67,2500 EUR 44 XPAR OD_6uk9hOT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 11:31:07 FR0000121121 67,0500 EUR 42 XPAR OD_6ukAVSJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 11:31:07 FR0000121121 67,0500 EUR 42 XPAR OD_6ukAVSI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 11:34:41 FR0000121121 67,0000 EUR 45 XPAR OD_6ukBOxF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 11:35:19 FR0000121121 67,2000 EUR 53 XPAR OD_6ukBZ03-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 11:41:39 FR0000121121 67,0500 EUR 42 XPAR OD_6ukD9m5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 11:44:06 FR0000121121 66,9500 EUR 45 XPAR OD_6ukDlvw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 11:44:06 FR0000121121 66,9500 EUR 61 XPAR OD_6ukDlvx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 11:44:06 FR0000121121 66,9500 EUR 6 XPAR OD_6ukDlxW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 11:49:30 FR0000121121 67,1500 EUR 108 XPAR OD_6ukF8Rm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 11:55:01 FR0000121121 66,9500 EUR 43 XPAR OD_6ukGWUE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 11:55:01 FR0000121121 66,9500 EUR 42 XPAR OD_6ukGWUE-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 12:00:28 FR0000121121 66,9000 EUR 55 XPAR OD_6ukHtXl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 12:00:28 FR0000121121 66,9000 EUR 63 XPAR OD_6ukHtXm-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 12:24:28 FR0000121121 67,3000 EUR 91 XPAR OD_6ukNw5O-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 12:46:45 FR0000121121 67,6500 EUR 280 XPAR OD_6ukTXwn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 12:46:45 FR0000121121 67,6500 EUR 97 XPAR OD_6ukTXwo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 12:46:45 FR0000121121 67,6500 EUR 53 XPAR OD_6ukTXwo-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 12:46:45 FR0000121121 67,6500 EUR 18 XPAR OD_6ukTXwp-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 12:57:04 FR0000121121 67,6000 EUR 44 XPAR OD_6ukW91I-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 12:57:04 FR0000121121 67,6000 EUR 45 XPAR OD_6ukW91I-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 13:07:43 FR0000121121 67,7500 EUR 45 XPAR OD_6ukYp81-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 13:07:43 FR0000121121 67,7500 EUR 97 XPAR OD_6ukYp82-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 13:07:43 FR0000121121 67,7500 EUR 48 XPAR OD_6ukYp8C-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 13:11:26 FR0000121121 67,6500 EUR 7 XPAR OD_6ukZl6F-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 13:19:42 FR0000121121 67,7000 EUR 78 XPAR OD_6ukbqFM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 13:19:42 FR0000121121 67,7000 EUR 3 XPAR OD_6ukbqFN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 13:23:35 FR0000121121 67,7500 EUR 49 XPAR OD_6ukcok0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 13:23:35 FR0000121121 67,7500 EUR 57 XPAR OD_6ukcok1-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 13:36:26 FR0000121121 67,7500 EUR 80 XPAR OD_6ukg3Xp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 13:43:43 FR0000121121 67,7500 EUR 36 XPAR OD_6ukht78-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 13:44:23 FR0000121121 67,7500 EUR 33 XPAR OD_6uki3R9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 13:44:23 FR0000121121 67,7500 EUR 52 XPAR OD_6uki3RA-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 13:53:13 FR0000121121 67,6500 EUR 21 XPAR OD_6ukkHOb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 13:54:09 FR0000121121 67,6500 EUR 26 XPAR OD_6ukkW3d-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 13:54:09 FR0000121121 67,6500 EUR 128 XPAR OD_6ukkW3e-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 13:56:15 FR0000121121 67,6000 EUR 43 XPAR OD_6ukl2nE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 14:04:20 FR0000121121 67,6000 EUR 33 XPAR OD_6ukn4nz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 14:04:20 FR0000121121 67,6000 EUR 20 XPAR OD_6ukn4o0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 14:04:20 FR0000121121 67,6000 EUR 11 XPAR OD_6ukn4o0-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 14:04:21 FR0000121121 67,6000 EUR 31 XPAR OD_6ukn55S-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 14:17:24 FR0000121121 67,7000 EUR 158 XPAR OD_6ukqMs2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 14:23:12 FR0000121121 67,6500 EUR 42 XPAR OD_6ukrpKg-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 14:27:47 FR0000121121 67,6000 EUR 4 XPAR OD_6uksypR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 14:27:47 FR0000121121 67,6000 EUR 103 XPAR OD_6uksypR-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 14:30:02 FR0000121121 67,6000 EUR 41 XPAR OD_6uktYB9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 14:36:24 FR0000121121 67,6500 EUR 81 XPAR OD_6ukv9Ws-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 14:36:25 FR0000121121 67,6000 EUR 2 XPAR OD_6ukv9kB-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 14:37:09 FR0000121121 67,6000 EUR 7 XPAR OD_6ukvL2T-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 14:37:24 FR0000121121 67,6000 EUR 103 XPAR OD_6ukvP1B-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 14:37:24 FR0000121121 67,6000 EUR 33 XPAR OD_6ukvP1A-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 14:42:02 FR0000121121 67,5000 EUR 43 XPAR OD_6ukwZUd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 14:44:06 FR0000121121 67,4500 EUR 27 XPAR OD_6ukx5Y0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 14:44:13 FR0000121121 67,4500 EUR 19 XPAR OD_6ukx7PI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 14:47:08 FR0000121121 67,5000 EUR 47 XPAR OD_6ukxqry-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 14:50:40 FR0000121121 67,4500 EUR 67 XPAR OD_6ukyk9M-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 14:53:18 FR0000121121 67,4000 EUR 29 XPAR OD_6ukzPKi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 14:53:21 FR0000121121 67,4000 EUR 32 XPAR OD_6ukzPtO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 14:53:21 FR0000121121 67,4000 EUR 18 XPAR OD_6ukzPtO-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 15:00:53 FR0000121121 67,3500 EUR 44 XPAR OD_6ul1JZO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 15:00:53 FR0000121121 67,3500 EUR 68 XPAR OD_6ul1JZP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 15:00:53 FR0000121121 67,3500 EUR 42 XPAR OD_6ul1JZP-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 15:04:42 FR0000121121 67,3000 EUR 14 XPAR OD_6ul2H4z-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 15:04:42 FR0000121121 67,3000 EUR 59 XPAR OD_6ul2H5O-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 15:05:08 FR0000121121 67,2500 EUR 10 XPAR OD_6ul2NoQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 15:06:07 FR0000121121 67,2500 EUR 34 XPAR OD_6ul2dCp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 15:06:07 FR0000121121 67,2500 EUR 17 XPAR OD_6ul2dOd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 15:10:02 FR0000121121 67,2000 EUR 8 XPAR OD_6ul3cHP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 15:10:21 FR0000121121 67,2000 EUR 34 XPAR OD_6ul3hGS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 15:10:21 FR0000121121 67,2000 EUR 32 XPAR OD_6ul3hGT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 15:17:42 FR0000121121 67,4000 EUR 111 XPAR OD_6ul5XxY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 15:18:39 FR0000121121 67,3000 EUR 62 XPAR OD_6ul5muh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 15:19:08 FR0000121121 67,3000 EUR 42 XPAR OD_6ul5uWO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 15:21:22 FR0000121121 67,2000 EUR 44 XPAR OD_6ul6TL8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 15:24:11 FR0000121121 67,2500 EUR 26 XPAR OD_6ul7BBv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 15:29:15 FR0000121121 67,2500 EUR 46 XPAR OD_6ul8SIP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 15:29:15 FR0000121121 67,2500 EUR 116 XPAR OD_6ul8SIQ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 15:29:15 FR0000121121 67,2500 EUR 43 XPAR OD_6ul8SIR-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 15:30:37 FR0000121121 67,3000 EUR 103 XPAR OD_6ul8noK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 15:38:28 FR0000121121 67,4000 EUR 251 XPAR OD_6ulAmEd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 15:38:28 FR0000121121 67,4000 EUR 72 XPAR OD_6ulAmEe-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 15:39:10 FR0000121121 67,3500 EUR 29 XPAR OD_6ulAxBk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 15:39:10 FR0000121121 67,3500 EUR 18 XPAR OD_6ulAxBs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 15:51:28 FR0000121121 67,6000 EUR 20 XPAR OD_6ulE35y-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 15:53:57 FR0000121121 67,5500 EUR 110 XPAR OD_6ulEfqp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 15:53:57 FR0000121121 67,5500 EUR 35 XPAR OD_6ulEfqq-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 15:53:57 FR0000121121 67,5500 EUR 61 XPAR OD_6ulEfqs-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 15:59:55 FR0000121121 67,6000 EUR 262 XPAR OD_6ulGB1O-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:00:59 FR0000121121 67,6000 EUR 107 XPAR OD_6ulGRZG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:00:59 FR0000121121 67,6000 EUR 218 XPAR OD_6ulGRZG-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:00:59 FR0000121121 67,6000 EUR 60 XPAR OD_6ulGRZH-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:03:33 FR0000121121 67,4500 EUR 17 XPAR OD_6ulH5oo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:03:33 FR0000121121 67,4500 EUR 32 XPAR OD_6ulH5oo-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:08:09 FR0000121121 67,5000 EUR 25 XPAR OD_6ulIFbE-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:08:24 FR0000121121 67,5000 EUR 2 XPAR OD_6ulIJSE-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:08:24 FR0000121121 67,5000 EUR 15 XPAR OD_6ulIJSE-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:08:34 FR0000121121 67,4500 EUR 107 XPAR OD_6ulIM1m-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:11:11 FR0000121121 67,4000 EUR 138 XPAR OD_6ulJ0lg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:12:01 FR0000121121 67,3000 EUR 31 XPAR OD_6ulJDzM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:12:13 FR0000121121 67,3000 EUR 14 XPAR OD_6ulJH5C-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:16:22 FR0000121121 67,2000 EUR 3 XPAR OD_6ulKJqr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:16:34 FR0000121121 67,2000 EUR 38 XPAR OD_6ulKMxP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:16:34 FR0000121121 67,2000 EUR 3 XPAR OD_6ulKMxP-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:16:34 FR0000121121 67,2000 EUR 42 XPAR OD_6ulKMxQ-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:20:27 FR0000121121 67,1500 EUR 4 XPAR OD_6ulLLSX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:20:31 FR0000121121 67,1500 EUR 63 XPAR OD_6ulLMXR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:20:31 FR0000121121 67,1500 EUR 20 XPAR OD_6ulLMXS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:20:31 FR0000121121 67,1500 EUR 15 XPAR OD_6ulLMXS-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:20:31 FR0000121121 67,1500 EUR 8 XPAR OD_6ulLMXT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:20:32 FR0000121121 67,1500 EUR 34 XPAR OD_6ulLMwC-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:20:32 FR0000121121 67,1500 EUR 44 XPAR OD_6ulLMwB-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:20:38 FR0000121121 67,1500 EUR 98 XPAR OD_6ulLOP5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:24:08 FR0000121121 67,0500 EUR 43 XPAR OD_6ulMH8P-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:26:51 FR0000121121 67,0000 EUR 32 XPAR OD_6ulMxSB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:30:54 FR0000121121 67,0000 EUR 23 XPAR OD_6ulNyZv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:30:54 FR0000121121 67,0000 EUR 130 XPAR OD_6ulNyZx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:30:54 FR0000121121 67,0000 EUR 43 XPAR OD_6ulNyZw-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:34:41 FR0000121121 67,0500 EUR 48 XPAR OD_6ulOvin-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:39:28 FR0000121121 67,0000 EUR 118 XPAR OD_6ulQ8HL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:39:28 FR0000121121 67,0000 EUR 76 XPAR OD_6ulQ8HW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:39:28 FR0000121121 67,0000 EUR 2 XPAR OD_6ulQ8HW -02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:39:28 FR0000121121 67,0000 EUR 13 XPAR OD_6ulQ8HX-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:40:10 FR0000121121 66,9500 EUR 180 XPAR OD_6ulQJHR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:41:02 FR0000121121 66,9500 EUR 1 XPAR OD_6ulQWkq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:41:02 FR0000121121 66,9500 EUR 42 XPAR OD_6ulQWkr-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:42:42 FR0000121121 66,9000 EUR 46 XPAR OD_6ulQwjH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:51:10 FR0000121121 67,0500 EUR 54 XPAR OD_6ulT51d-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:51:41 FR0000121121 67,0000 EUR 246 XPAR OD_6ulTD0O-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 16:54:19 FR0000121121 66,9500 EUR 32 XPAR OD_6ulTsFz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 17:07:59 FR0000121121 67,0000 EUR 17 XPAR OD_6ulXJQJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 17:07:59 FR0000121121 67,0000 EUR 22 XPAR OD_6ulXJQK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 17:07:59 FR0000121121 67,0000 EUR 1 XPAR OD_6ulXJQK-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 17:10:07 FR0000121121 66,9500 EUR 10 XPAR OD_6ulXqln-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 17:10:07 FR0000121121 66,9500 EUR 390 XPAR OD_6ulXqlq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 17:10:07 FR0000121121 66,9500 EUR 43 XPAR OD_6ulXqlo-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 17:12:33 FR0000121121 66,9000 EUR 10 XPAR OD_6ulYShf-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 17:12:43 FR0000121121 66,9000 EUR 20 XPAR OD_6ulYVN1-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 17:13:22 FR0000121121 66,9000 EUR 42 XPAR OD_6ulYfOh-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 17:13:22 FR0000121121 66,9000 EUR 33 XPAR OD_6ulYfOg-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 17:13:31 FR0000121121 66,9000 EUR 6 XPAR OD_6ulYhvy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 17:13:40 FR0000121121 66,8000 EUR 8 XPAR OD_6ulYk8m-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 17:13:40 FR0000121121 66,8000 EUR 65 XPAR OD_6ulYk8n-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 17:13:43 FR0000121121 66,8000 EUR 19 XPAR OD_6ulYkqX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 17:23:00 FR0000121121 67,1000 EUR 34 XPAR OD_6ulb5nW -02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 17:23:07 FR0000121121 67,1000 EUR 43 XPAR OD_6ulb7bk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 17:23:07 FR0000121121 67,1000 EUR 20 XPAR OD_6ulb7bk-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 13/06/2022 17:23:07 FR0000121121 67,1000 EUR 9 XPAR OD_6ulb7bl-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 09:00:46 FR0000121121 67,1500 EUR 7 XPAR OD_6upPBIy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 09:00:46 FR0000121121 67,1500 EUR 350 XPAR OD_6upPBJ0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 09:00:46 FR0000121121 67,1500 EUR 175 XPAR OD_6upPBJ1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 09:00:46 FR0000121121 67,1500 EUR 167 XPAR OD_6upPBJ2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 09:00:46 FR0000121121 67,1500 EUR 143 XPAR OD_6upPBIy-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 09:07:54 FR0000121121 67,7500 EUR 42 XPAR OD_6upQyUP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 09:07:54 FR0000121121 67,7500 EUR 283 XPAR OD_6upQyUh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 09:07:54 FR0000121121 67,7500 EUR 153 XPAR OD_6upQyUi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 09:07:54 FR0000121121 67,7500 EUR 98 XPAR OD_6upQyUP-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 09:09:14 FR0000121121 67,6000 EUR 72 XPAR OD_6upRJMi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 09:11:07 FR0000121121 67,8000 EUR 78 XPAR OD_6upRmhP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 09:12:29 FR0000121121 67,6500 EUR 44 XPAR OD_6upS80m-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 09:12:29 FR0000121121 67,6500 EUR 44 XPAR OD_6upS80m-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 09:20:25 FR0000121121 67,5000 EUR 283 XPAR OD_6upU80J-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 09:20:25 FR0000121121 67,5000 EUR 44 XPAR OD_6upU80I-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 09:20:58 FR0000121121 67,4000 EUR 125 XPAR OD_6upUGST-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 09:24:11 FR0000121121 67,2500 EUR 44 XPAR OD_6upV4kD-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 09:24:11 FR0000121121 67,2500 EUR 44 XPAR OD_6upV4kC-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 09:24:15 FR0000121121 67,2500 EUR 55 XPAR OD_6upV5gY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 09:26:38 FR0000121121 67,2500 EUR 47 XPAR OD_6upVgsr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 09:30:38 FR0000121121 67,3000 EUR 60 XPAR OD_6upWhNQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 09:54:36 FR0000121121 67,7000 EUR 406 XPAR OD_6upcjbV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 09:54:36 FR0000121121 67,7000 EUR 117 XPAR OD_6upcjbW -01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 09:54:40 FR0000121121 67,6500 EUR 14 XPAR OD_6upcke0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 09:54:40 FR0000121121 67,6500 EUR 244 XPAR OD_6upcke0-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 09:54:40 FR0000121121 67,6500 EUR 52 XPAR OD_6upckdz-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 10:01:56 FR0000121121 67,5000 EUR 102 XPAR OD_6upeZrc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 10:03:02 FR0000121121 67,4000 EUR 23 XPAR OD_6uper2S-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 10:03:02 FR0000121121 67,4000 EUR 56 XPAR OD_6uper2T-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 10:06:44 FR0000121121 67,3500 EUR 47 XPAR OD_6upfmmf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 10:06:44 FR0000121121 67,3500 EUR 44 XPAR OD_6upfmme-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 10:07:57 FR0000121121 67,2500 EUR 58 XPAR OD_6upg5v9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 10:14:11 FR0000121121 67,4500 EUR 123 XPAR OD_6uphfBu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 10:14:11 FR0000121121 67,4500 EUR 44 XPAR OD_6uphfBv-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 10:22:13 FR0000121121 67,2500 EUR 127 XPAR OD_6upjgQ0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 10:25:19 FR0000121121 67,2500 EUR 67 XPAR OD_6upkT0u-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 10:25:19 FR0000121121 67,2500 EUR 12 XPAR OD_6upkT0z-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 10:25:19 FR0000121121 67,2500 EUR 44 XPAR OD_6upkT11-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 10:30:53 FR0000121121 67,2000 EUR 73 XPAR OD_6uplroU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 10:30:53 FR0000121121 67,2000 EUR 79 XPAR OD_6uplroW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 10:35:54 FR0000121121 67,3000 EUR 46 XPAR OD_6upn83q-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 10:36:27 FR0000121121 67,2500 EUR 89 XPAR OD_6upnGbD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 10:37:02 FR0000121121 67,2000 EUR 86 XPAR OD_6upnPjf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 10:39:53 FR0000121121 67,1500 EUR 49 XPAR OD_6upo8PH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 10:42:25 FR0000121121 67,0000 EUR 47 XPAR OD_6upolx7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 10:53:48 FR0000121121 66,9500 EUR 72 XPAR OD_6uprdTF-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 10:53:48 FR0000121121 66,9500 EUR 5 XPAR OD_6uprdTG-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 10:54:40 FR0000121121 66,9000 EUR 69 XPAR OD_6uprr5e-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 10:54:40 FR0000121121 66,9000 EUR 124 XPAR OD_6uprr5e-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 10:57:57 FR0000121121 66,8000 EUR 57 XPAR OD_6upsgPa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 10:58:40 FR0000121121 66,7000 EUR 73 XPAR OD_6upsrNl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 11:03:16 FR0000121121 66,6500 EUR 25 XPAR OD_6upu1IW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 11:03:16 FR0000121121 66,6500 EUR 2 XPAR OD_6upu1IX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 11:03:16 FR0000121121 66,6500 EUR 25 XPAR OD_6upu1IY-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 11:03:16 FR0000121121 66,6500 EUR 10 XPAR OD_6upu1IZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 11:05:59 FR0000121121 66,6500 EUR 20 XPAR OD_6upuhlW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 11:05:59 FR0000121121 66,6500 EUR 44 XPAR OD_6upuhlW -02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 11:10:39 FR0000121121 66,5500 EUR 3 XPAR OD_6upvsT2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 11:10:39 FR0000121121 66,5500 EUR 18 XPAR OD_6upvsTh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 11:10:39 FR0000121121 66,5500 EUR 37 XPAR OD_6upvsVE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 11:10:39 FR0000121121 66,5500 EUR 16 XPAR OD_6upvsVF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 11:10:39 FR0000121121 66,5500 EUR 69 XPAR OD_6upvsVG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 11:13:36 FR0000121121 66,4500 EUR 48 XPAR OD_6upwcRK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 11:19:12 FR0000121121 66,4500 EUR 105 XPAR OD_6upy1qs-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 11:19:12 FR0000121121 66,4500 EUR 58 XPAR OD_6upy1qs-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 11:24:58 FR0000121121 66,5000 EUR 111 XPAR OD_6upzU2T-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 11:27:32 FR0000121121 66,3500 EUR 45 XPAR OD_6uq07yq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 11:30:45 FR0000121121 66,3500 EUR 13 XPAR OD_6uq0w9b-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 11:31:07 FR0000121121 66,3000 EUR 44 XPAR OD_6uq120U-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 11:31:07 FR0000121121 66,3500 EUR 31 XPAR OD_6uq120T-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 11:32:55 FR0000121121 66,1500 EUR 44 XPAR OD_6uq1TzB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 11:34:52 FR0000121121 66,1000 EUR 47 XPAR OD_6uq1ybx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 11:38:42 FR0000121121 66,1500 EUR 47 XPAR OD_6uq2wEr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 11:46:23 FR0000121121 66,1000 EUR 44 XPAR OD_6uq4sOU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 11:46:23 FR0000121121 66,1000 EUR 64 XPAR OD_6uq4sOW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 11:46:23 FR0000121121 66,1000 EUR 55 XPAR OD_6uq4sOU-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 11:52:35 FR0000121121 66,0000 EUR 52 XPAR OD_6uq6R64-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 11:52:35 FR0000121121 66,0000 EUR 62 XPAR OD_6uq6R66-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 11:55:13 FR0000121121 65,9000 EUR 48 XPAR OD_6uq764q-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 12:00:41 FR0000121121 65,9000 EUR 48 XPAR OD_6uq8TRO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 12:00:41 FR0000121121 65,9000 EUR 65 XPAR OD_6uq8TRP-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 12:00:41 FR0000121121 65,9000 EUR 44 XPAR OD_6uq8TRO-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 12:05:34 FR0000121121 65,6000 EUR 25 XPAR OD_6uq9hhm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 12:05:35 FR0000121121 65,6000 EUR 20 XPAR OD_6uq9i2I-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 12:08:18 FR0000121121 65,5000 EUR 47 XPAR OD_6uqAOOP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 12:12:27 FR0000121121 65,4000 EUR 47 XPAR OD_6uqBRB8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 12:16:44 FR0000121121 65,2500 EUR 44 XPAR OD_6uqCVxg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 12:20:16 FR0000121121 65,2500 EUR 47 XPAR OD_6uqDPGs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 12:20:16 FR0000121121 65,2500 EUR 44 XPAR OD_6uqDPGr-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 12:27:25 FR0000121121 65,1000 EUR 46 XPAR OD_6uqFCoR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 12:30:50 FR0000121121 65,2500 EUR 59 XPAR OD_6uqG41F-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 12:30:50 FR0000121121 65,2500 EUR 8 XPAR OD_6uqG41G-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 12:36:51 FR0000121121 65,0500 EUR 51 XPAR OD_6uqHa0n-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 12:49:11 FR0000121121 65,1500 EUR 27 XPAR OD_6uqKgPX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 12:49:11 FR0000121121 65,1500 EUR 53 XPAR OD_6uqKgPY-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 12:49:11 FR0000121121 65,1500 EUR 57 XPAR OD_6uqKgPX-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 13:00:01 FR0000121121 65,0500 EUR 11 XPAR OD_6uqNPbD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 13:00:01 FR0000121121 65,0500 EUR 48 XPAR OD_6uqNPbH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 13:00:01 FR0000121121 65,0500 EUR 109 XPAR OD_6uqNPbI-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 13:02:21 FR0000121121 65,0000 EUR 46 XPAR OD_6uqNzv6-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 13:02:21 FR0000121121 65,0000 EUR 45 XPAR OD_6uqNzv6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 13:06:41 FR0000121121 64,9500 EUR 49 XPAR OD_6uqP5hN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 13:22:20 FR0000121121 65,3000 EUR 132 XPAR OD_6uqT1rL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 13:28:25 FR0000121121 65,2000 EUR 10 XPAR OD_6uqUYoa-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 13:28:46 FR0000121121 65,2000 EUR 5 XPAR OD_6uqUeFb-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 13:28:46 FR0000121121 65,2000 EUR 39 XPAR OD_6uqUeFc-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 13:28:46 FR0000121121 65,2000 EUR 34 XPAR OD_6uqUeFb-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 13:33:09 FR0000121121 65,0500 EUR 44 XPAR OD_6uqVkq3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 13:55:00 FR0000121121 64,9000 EUR 3 XPAR OD_6uqbFkv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 13:55:00 FR0000121121 64,9000 EUR 42 XPAR OD_6uqbFkv-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 13:55:00 FR0000121121 64,9000 EUR 197 XPAR OD_6uqbFkw-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 13:55:00 FR0000121121 64,9000 EUR 54 XPAR OD_6uqbFkw-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 14:01:21 FR0000121121 65,1500 EUR 105 XPAR OD_6uqcqt7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 14:04:39 FR0000121121 65,1500 EUR 46 XPAR OD_6uqdgZP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 14:08:04 FR0000121121 65,1500 EUR 44 XPAR OD_6uqeXsl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 14:10:09 FR0000121121 65,1000 EUR 2 XPAR OD_6uqf4Os-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 14:10:09 FR0000121121 65,1000 EUR 45 XPAR OD_6uqf4Ot-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 14:27:02 FR0000121121 64,9500 EUR 3 XPAR OD_6uqjJp5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 14:30:10 FR0000121121 65,1500 EUR 63 XPAR OD_6uqk6oi-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 14:30:17 FR0000121121 65,1500 EUR 295 XPAR OD_6uqk8V2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 14:41:00 FR0000121121 65,1000 EUR 191 XPAR OD_6uqmpsN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 14:47:22 FR0000121121 65,2000 EUR 60 XPAR OD_6uqoR7s-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 14:47:45 FR0000121121 65,1500 EUR 46 XPAR OD_6uqoX6k-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 14:55:24 FR0000121121 65,1500 EUR 192 XPAR OD_6uqqSdq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 14:59:56 FR0000121121 65,0500 EUR 45 XPAR OD_6uqrbT3-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 15:05:57 FR0000121121 65,1500 EUR 200 XPAR OD_6uqt7Kg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 15:30:39 FR0000121121 65,1500 EUR 264 XPAR OD_6uqzKoR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 15:30:39 FR0000121121 65,1500 EUR 217 XPAR OD_6uqzKoS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 15:30:39 FR0000121121 65,1500 EUR 9 XPAR OD_6uqzKoR-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 15:30:39 FR0000121121 65,1500 EUR 82 XPAR OD_6uqzKoS-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 15:32:57 FR0000121121 65,0500 EUR 40 XPAR OD_6uqzuml-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 15:32:57 FR0000121121 65,0500 EUR 72 XPAR OD_6uqzumn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 15:32:57 FR0000121121 65,0500 EUR 55 XPAR OD_6uqzumm-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 15:33:39 FR0000121121 64,9500 EUR 37 XPAR OD_6ur05cu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 15:33:39 FR0000121121 64,9500 EUR 50 XPAR OD_6ur05cv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 15:35:22 FR0000121121 64,9000 EUR 47 XPAR OD_6ur0WKo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 15:37:54 FR0000121121 64,9500 EUR 96 XPAR OD_6ur1A1e-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 15:37:54 FR0000121121 64,9500 EUR 4 XPAR OD_6ur1A1f-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 15:37:54 FR0000121121 64,9500 EUR 43 XPAR OD_6ur1A1g-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 15:39:58 FR0000121121 64,8500 EUR 48 XPAR OD_6ur1gHn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 15:40:22 FR0000121121 64,8000 EUR 49 XPAR OD_6ur1mSa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 15:44:25 FR0000121121 64,6500 EUR 45 XPAR OD_6ur2ncp-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 15:44:25 FR0000121121 64,6500 EUR 45 XPAR OD_6ur2ncq-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 15:53:11 FR0000121121 64,8500 EUR 67 XPAR OD_6ur50Yt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 15:53:11 FR0000121121 64,8500 EUR 46 XPAR OD_6ur50Yu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 15:55:07 FR0000121121 64,9000 EUR 5 XPAR OD_6ur5UcB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 16:05:48 FR0000121121 65,2000 EUR 620 XPAR OD_6ur8BKy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 16:05:48 FR0000121121 65,2000 EUR 135 XPAR OD_6ur8BKx-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 16:05:54 FR0000121121 65,1500 EUR 10 XPAR OD_6ur8D3l-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 16:05:54 FR0000121121 65,1500 EUR 89 XPAR OD_6ur8D3m-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 16:09:15 FR0000121121 65,0000 EUR 48 XPAR OD_6ur93CC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 16:10:34 FR0000121121 64,9500 EUR 62 XPAR OD_6ur9NnM-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 16:10:34 FR0000121121 64,9500 EUR 46 XPAR OD_6ur9NnL-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 16:13:34 FR0000121121 65,0000 EUR 16 XPAR OD_6urA8j4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 16:13:34 FR0000121121 65,0000 EUR 90 XPAR OD_6urA8j4-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 16:19:32 FR0000121121 64,8500 EUR 44 XPAR OD_6urBdsJ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 16:20:01 FR0000121121 64,8000 EUR 137 XPAR OD_6urBlGs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 16:20:01 FR0000121121 64,8000 EUR 43 XPAR OD_6urBlGt-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 16:20:32 FR0000121121 64,7000 EUR 64 XPAR OD_6urBtVB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 16:25:02 FR0000121121 64,7500 EUR 44 XPAR OD_6urD1Wg-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 16:25:09 FR0000121121 64,7000 EUR 22 XPAR OD_6urD3Qc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 16:25:09 FR0000121121 64,7000 EUR 22 XPAR OD_6urD3Qc-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 16:28:55 FR0000121121 64,6000 EUR 102 XPAR OD_6urE0O3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 16:35:26 FR0000121121 64,7500 EUR 16 XPAR OD_6urFe4g-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 16:35:26 FR0000121121 64,7500 EUR 50 XPAR OD_6urFe4h-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 16:39:33 FR0000121121 64,7000 EUR 438 XPAR OD_6urGgC3-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 16:39:33 FR0000121121 64,7000 EUR 114 XPAR OD_6urGgC2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 16:42:22 FR0000121121 64,6500 EUR 45 XPAR OD_6urHO7H-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 16:42:43 FR0000121121 64,6000 EUR 46 XPAR OD_6urHTXw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 17:00:57 FR0000121121 64,7500 EUR 333 XPAR OD_6urM4Cm-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 17:00:57 FR0000121121 64,7500 EUR 131 XPAR OD_6urM4Cm-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 17:00:57 FR0000121121 64,7500 EUR 87 XPAR OD_6urM4Cl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 17:04:12 FR0000121121 64,7500 EUR 45 XPAR OD_6urMt2v-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 17:06:36 FR0000121121 64,7000 EUR 73 XPAR OD_6urNUWF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 17:06:36 FR0000121121 64,7000 EUR 103 XPAR OD_6urNUWG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 17:10:24 FR0000121121 64,6000 EUR 50 XPAR OD_6urORfL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 17:13:28 FR0000121121 64,5500 EUR 72 XPAR OD_6urPDjT-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 17:13:28 FR0000121121 64,5500 EUR 45 XPAR OD_6urPDjT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 17:18:55 FR0000121121 64,6500 EUR 1 XPAR OD_6urQala-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 14/06/2022 17:19:02 FR0000121121 64,6500 EUR 14 XPAR OD_6urQcbX-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 09:03:18 FR0000121121 65,3000 EUR 191 XPAR OD_6uvGLD0-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 09:03:18 FR0000121121 65,3500 EUR 245 XPAR OD_6uvGLCw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 09:03:18 FR0000121121 65,3000 EUR 686 XPAR OD_6uvGLD1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 09:04:56 FR0000121121 65,2500 EUR 60 XPAR OD_6uvGktz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 09:05:49 FR0000121121 65,1500 EUR 49 XPAR OD_6uvGyeq-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 09:05:49 FR0000121121 65,1500 EUR 123 XPAR OD_6uvGyep-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 09:13:36 FR0000121121 65,1500 EUR 31 XPAR OD_6uvIw6u-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 09:13:36 FR0000121121 65,1500 EUR 15 XPAR OD_6uvIw6v-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 09:13:36 FR0000121121 65,1500 EUR 373 XPAR OD_6uvIw6w-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 09:14:20 FR0000121121 65,0500 EUR 29 XPAR OD_6uvJ7Za-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 09:14:41 FR0000121121 65,0500 EUR 32 XPAR OD_6uvJCty-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 09:20:37 FR0000121121 64,9500 EUR 51 XPAR OD_6uvKheG-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 09:20:37 FR0000121121 64,9500 EUR 44 XPAR OD_6uvKheH-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 09:21:02 FR0000121121 64,9000 EUR 311 XPAR OD_6uvKo5J-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 09:24:41 FR0000121121 64,7500 EUR 59 XPAR OD_6uvLj31-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 09:26:17 FR0000121121 64,6500 EUR 65 XPAR OD_6uvM89U-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 09:26:17 FR0000121121 64,6500 EUR 6 XPAR OD_6uvM89V-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 09:26:17 FR0000121121 64,6500 EUR 16 XPAR OD_6uvM89W -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 09:29:23 FR0000121121 64,6000 EUR 53 XPAR OD_6uvMuMd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 09:29:24 FR0000121121 64,5500 EUR 46 XPAR OD_6uvMufV-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 09:29:24 FR0000121121 64,5500 EUR 22 XPAR OD_6uvMufW-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 09:29:25 FR0000121121 64,5500 EUR 58 XPAR OD_6uvMurR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 09:31:58 FR0000121121 64,4000 EUR 51 XPAR OD_6uvNYlQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 09:35:59 FR0000121121 64,6000 EUR 51 XPAR OD_6uvOZWS-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 09:43:09 FR0000121121 64,5500 EUR 145 XPAR OD_6uvQNEV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 09:45:39 FR0000121121 64,4500 EUR 143 XPAR OD_6uvR0FY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 09:47:14 FR0000121121 64,4000 EUR 47 XPAR OD_6uvRP63-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 09:47:14 FR0000121121 64,4000 EUR 84 XPAR OD_6uvRP62-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 09:47:17 FR0000121121 64,3000 EUR 48 XPAR OD_6uvRPkY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 09:55:34 FR0000121121 64,5500 EUR 12 XPAR OD_6uvTVI4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 10:06:22 FR0000121121 64,5500 EUR 92 XPAR OD_6uvWDdy-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 10:06:22 FR0000121121 64,5500 EUR 262 XPAR OD_6uvWDdw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 10:06:22 FR0000121121 64,5500 EUR 131 XPAR OD_6uvWDdx-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 10:28:19 FR0000121121 65,1000 EUR 108 XPAR OD_6uvbkQm-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 10:28:19 FR0000121121 65,1000 EUR 47 XPAR OD_6uvbkQn-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 10:28:19 FR0000121121 65,1000 EUR 386 XPAR OD_6uvbkQo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 10:28:44 FR0000121121 65,0500 EUR 93 XPAR OD_6uvbqup-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 10:48:23 FR0000121121 65,0000 EUR 338 XPAR OD_6uvgnS5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 10:48:23 FR0000121121 65,0000 EUR 68 XPAR OD_6uvgnS6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 11:00:12 FR0000121121 64,9500 EUR 91 XPAR OD_6uvjm4U-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 11:00:12 FR0000121121 64,9500 EUR 52 XPAR OD_6uvjm4W -02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 11:00:12 FR0000121121 64,9500 EUR 50 XPAR OD_6uvjm4V-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 11:00:12 FR0000121121 64,9500 EUR 176 XPAR OD_6uvjm4W -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 11:00:13 FR0000121121 64,9000 EUR 76 XPAR OD_6uvjmCm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 11:03:37 FR0000121121 64,7500 EUR 48 XPAR OD_6uvkdOx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 11:09:19 FR0000121121 64,7000 EUR 109 XPAR OD_6uvm4Nz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 11:09:19 FR0000121121 64,7000 EUR 15 XPAR OD_6uvm4O0-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 11:22:28 FR0000121121 64,7000 EUR 61 XPAR OD_6uvpNRl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 11:22:28 FR0000121121 64,7000 EUR 73 XPAR OD_6uvpNRm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 11:22:28 FR0000121121 64,7000 EUR 143 XPAR OD_6uvpNRm-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 11:35:35 FR0000121121 64,9000 EUR 82 XPAR OD_6uvsgLu-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 11:35:35 FR0000121121 64,9000 EUR 301 XPAR OD_6uvsgLv-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 11:43:53 FR0000121121 64,9000 EUR 154 XPAR OD_6uvull6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 11:47:01 FR0000121121 64,7500 EUR 50 XPAR OD_6uvvYd8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 11:56:04 FR0000121121 64,8000 EUR 20 XPAR OD_6uvxpvK-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 11:58:57 FR0000121121 64,8000 EUR 35 XPAR OD_6uvyYxh-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 11:58:57 FR0000121121 64,8000 EUR 140 XPAR OD_6uvyYxi-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 11:59:01 FR0000121121 64,7500 EUR 67 XPAR OD_6uvya0X-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 12:03:55 FR0000121121 64,7500 EUR 49 XPAR OD_6uvzoZP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 12:07:05 FR0000121121 64,8000 EUR 47 XPAR OD_6uw0bt1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 12:24:42 FR0000121121 64,8500 EUR 92 XPAR OD_6uw532J-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 12:43:24 FR0000121121 64,8000 EUR 77 XPAR OD_6uw9klT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 12:43:24 FR0000121121 64,8000 EUR 274 XPAR OD_6uw9klU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 13:04:56 FR0000121121 64,7500 EUR 47 XPAR OD_6uwFAtx-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 13:04:56 FR0000121121 64,7500 EUR 61 XPAR OD_6uwFAtw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 13:04:56 FR0000121121 64,7500 EUR 2 XPAR OD_6uwFAtw-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 13:04:56 FR0000121121 64,7500 EUR 50 XPAR OD_6uwFAty-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 13:04:56 FR0000121121 64,7500 EUR 181 XPAR OD_6uwFAty-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 13:39:19 FR0000121121 65,0500 EUR 68 XPAR OD_6uwNpUp-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 13:39:19 FR0000121121 65,0500 EUR 34 XPAR OD_6uwNpUq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 13:39:19 FR0000121121 65,0500 EUR 314 XPAR OD_6uwNpUq-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 13:48:01 FR0000121121 65,0000 EUR 55 XPAR OD_6uwQ1Vs-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 13:48:01 FR0000121121 65,0000 EUR 47 XPAR OD_6uwQ1Vt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 13:48:01 FR0000121121 65,0000 EUR 39 XPAR OD_6uwQ1Vt-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 13:48:01 FR0000121121 65,0000 EUR 65 XPAR OD_6uwQ1Vu-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 13:51:19 FR0000121121 65,0000 EUR 50 XPAR OD_6uwQqtx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 14:00:44 FR0000121121 65,0000 EUR 54 XPAR OD_6uwTE0A-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 14:09:16 FR0000121121 64,9500 EUR 97 XPAR OD_6uwVMyY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 14:09:16 FR0000121121 64,9500 EUR 105 XPAR OD_6uwVMyY-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 14:12:55 FR0000121121 64,8000 EUR 46 XPAR OD_6uwWHyA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 14:19:15 FR0000121121 64,8000 EUR 46 XPAR OD_6uwXt2x-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 14:29:47 FR0000121121 64,8500 EUR 36 XPAR OD_6uwaXGm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 14:29:47 FR0000121121 64,8500 EUR 144 XPAR OD_6uwaXGn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 14:29:47 FR0000121121 64,8500 EUR 72 XPAR OD_6uwaXGn-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 14:32:00 FR0000121121 64,9000 EUR 46 XPAR OD_6uwb5uf-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 14:32:00 FR0000121121 64,9000 EUR 50 XPAR OD_6uwb5ue-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 14:46:36 FR0000121121 65,0000 EUR 52 XPAR OD_6uwelt1-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 15:02:03 FR0000121121 65,0000 EUR 48 XPAR OD_6uwif4i-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 15:02:03 FR0000121121 65,0000 EUR 351 XPAR OD_6uwif4h-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 15:02:03 FR0000121121 65,0000 EUR 69 XPAR OD_6uwif4h-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 15:12:41 FR0000121121 64,9500 EUR 47 XPAR OD_6uwlKzd-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 15:12:41 FR0000121121 64,9500 EUR 308 XPAR OD_6uwlKze-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 15:20:13 FR0000121121 65,0000 EUR 83 XPAR OD_6uwnETv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 15:20:13 FR0000121121 65,0000 EUR 80 XPAR OD_6uwnETv-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 15:30:49 FR0000121121 65,0000 EUR 107 XPAR OD_6uwptrI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 15:30:49 FR0000121121 65,0000 EUR 357 XPAR OD_6uwptrK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 15:36:39 FR0000121121 65,0000 EUR 49 XPAR OD_6uwrN95-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 15:36:39 FR0000121121 65,0000 EUR 232 XPAR OD_6uwrN94-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 15:38:28 FR0000121121 64,9500 EUR 47 XPAR OD_6uwrpJ4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 15:44:02 FR0000121121 65,0000 EUR 117 XPAR OD_6uwtELW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 15:44:02 FR0000121121 65,0000 EUR 116 XPAR OD_6uwtELW -02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 15:48:13 FR0000121121 64,9500 EUR 46 XPAR OD_6uwuHhJ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 15:48:13 FR0000121121 64,9500 EUR 50 XPAR OD_6uwuHhK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 15:48:14 FR0000121121 64,9500 EUR 17 XPAR OD_6uwuHiy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 15:48:18 FR0000121121 64,9500 EUR 97 XPAR OD_6uwuIld-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 16:09:05 FR0000121121 64,9500 EUR 101 XPAR OD_6uwzXJp-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 16:09:05 FR0000121121 64,9500 EUR 9 XPAR OD_6uwzXKG-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 16:09:05 FR0000121121 64,9500 EUR 335 XPAR OD_6uwzXKH-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 16:09:05 FR0000121121 64,9500 EUR 27 XPAR OD_6uwzXKI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 16:09:07 FR0000121121 64,9500 EUR 56 XPAR OD_6uwzXlU-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 16:09:07 FR0000121121 64,9500 EUR 109 XPAR OD_6uwzXlT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 16:25:52 FR0000121121 65,0000 EUR 106 XPAR OD_6ux3lFp-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 16:25:52 FR0000121121 65,0000 EUR 555 XPAR OD_6ux3lFo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 16:25:52 FR0000121121 65,0000 EUR 138 XPAR OD_6ux3lFp-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 16:25:58 FR0000121121 64,9500 EUR 121 XPAR OD_6ux3mnz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 16:27:25 FR0000121121 65,0000 EUR 47 XPAR OD_6ux49MB-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 16:27:25 FR0000121121 65,0000 EUR 59 XPAR OD_6ux49MA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 16:31:33 FR0000121121 64,9500 EUR 52 XPAR OD_6ux5Bq9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 16:36:19 FR0000121121 64,9000 EUR 49 XPAR OD_6ux6OJf-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 16:36:19 FR0000121121 64,9000 EUR 119 XPAR OD_6ux6OJe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 16:36:19 FR0000121121 64,9000 EUR 159 XPAR OD_6ux6OJg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 16:38:28 FR0000121121 64,8500 EUR 52 XPAR OD_6ux6vtN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 16:40:50 FR0000121121 64,8500 EUR 48 XPAR OD_6ux7Wug-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 16:40:50 FR0000121121 64,8500 EUR 50 XPAR OD_6ux7Wuf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 16:53:20 FR0000121121 65,0000 EUR 27 XPAR OD_6uxAfqU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 17:05:11 FR0000121121 64,9500 EUR 65 XPAR OD_6uxDeuH-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 17:05:11 FR0000121121 64,9500 EUR 283 XPAR OD_6uxDeuH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 17:05:11 FR0000121121 64,9500 EUR 134 XPAR OD_6uxDeuI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 17:09:24 FR0000121121 65,0000 EUR 13 XPAR OD_6uxEics-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 17:09:24 FR0000121121 65,0000 EUR 23 XPAR OD_6uxEict-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 17:09:24 FR0000121121 65,0000 EUR 48 XPAR OD_6uxEict-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 17:09:25 FR0000121121 65,0000 EUR 31 XPAR OD_6uxEitE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 17:09:25 FR0000121121 65,0000 EUR 7 XPAR OD_6uxEitF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 17:09:26 FR0000121121 65,0000 EUR 5 XPAR OD_6uxEj95-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 17:13:23 FR0000121121 65,0500 EUR 8 XPAR OD_6uxFio9-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 17:13:24 FR0000121121 65,0500 EUR 63 XPAR OD_6uxFj3o-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 17:13:27 FR0000121121 65,0500 EUR 10 XPAR OD_6uxFjqU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 17:14:06 FR0000121121 64,9500 EUR 213 XPAR OD_6uxFuBL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 17:18:19 FR0000121121 64,9500 EUR 45 XPAR OD_6uxGxoK-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 17:18:19 FR0000121121 64,9500 EUR 114 XPAR OD_6uxGxoL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 15/06/2022 17:18:19 FR0000121121 64,9500 EUR 17 XPAR OD_6uxGxoL-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 16/06/2022 09:01:51 FR0000121121 64,8000 EUR 126 XPAR OD_6v16VLk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 16/06/2022 09:04:04 FR0000121121 64,7500 EUR 105 XPAR OD_6v173nU-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 16/06/2022 09:04:04 FR0000121121 64,7500 EUR 79 XPAR OD_6v173nV-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 16/06/2022 09:04:04 FR0000121121 64,7500 EUR 775 XPAR OD_6v173nW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 16/06/2022 09:06:54 FR0000121121 64,5500 EUR 48 XPAR OD_6v17m7U-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 16/06/2022 09:06:54 FR0000121121 64,5500 EUR 180 XPAR OD_6v17m7T-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 16/06/2022 09:08:41 FR0000121121 64,4000 EUR 202 XPAR OD_6v18DrJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 16/06/2022 09:09:51 FR0000121121 64,3500 EUR 52 XPAR OD_6v18WBN-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 16/06/2022 09:09:51 FR0000121121 64,3500 EUR 102 XPAR OD_6v18WBM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 16/06/2022 09:11:09 FR0000121121 64,3000 EUR 50 XPAR OD_6v18qO5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 16/06/2022 09:12:09 FR0000121121 64,1500 EUR 2 XPAR OD_6v195yE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 16/06/2022 09:12:21 FR0000121121 64,1500 EUR 14 XPAR OD_6v1994L-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 16/06/2022 09:13:15 FR0000121121 64,1500 EUR 36 XPAR OD_6v19NMI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 16/06/2022 09:17:34 FR0000121121 64,0500 EUR 47 XPAR OD_6v1ASbH-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 16/06/2022 09:17:34 FR0000121121 64,0000 EUR 194 XPAR OD_6v1ASbN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 16/06/2022 09:17:34 FR0000121121 64,0000 EUR 90 XPAR OD_6v1ASbO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 16/06/2022 09:26:35 FR0000121121 63,9000 EUR 85 XPAR OD_6v1CjLf-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 16/06/2022 09:26:35 FR0000121121 63,9000 EUR 263 XPAR OD_6v1CjLg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 16/06/2022 09:30:14 FR0000121121 64,0000 EUR 50 XPAR OD_6v1DeIf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 16/06/2022 09:30:14 FR0000121121 64,0000 EUR 116 XPAR OD_6v1DeIg-01 Annulation Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. 