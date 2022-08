Eurazeo : Déclaration hebdomadaire d'opérations effectuées du 22 au 26 août 2022 29/08/2022 | 18:33 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Présentation agrégée par jour et par marché Code identifiant de Volume total Prix pondéré Nom de Code Identifiant de Jour de la moyen journalier l'instrument journalier (en nombre Marché l'émetteur l'émetteur transaction financier d'actions) d'acquisition des actions Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 22/08/2022 FR0000121121 3 972 61,989640 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 23/08/2022 FR0000121121 4 028 61,765405 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 24/08/2022 FR0000121121 4 044 61,376620 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 25/08/2022 FR0000121121 4 049 62,149099 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 26/08/2022 FR0000121121 3 935 62,076366 XPAR Détail transaction par transaction Nom de Code identifiant Prix Quantité Code identifiant Numéro de Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction de l'instrument unitaire Devise Objectif du rachat l'émetteur achetée marché référence de la financier (unité) transaction Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 09:00:26 FR0000121121 62,8000 EUR 41 XPAR OD_71KrMX4-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 09:00:26 FR0000121121 62,8000 EUR 114 XPAR OD_71KrMX3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 09:00:26 FR0000121121 62,8000 EUR 90 XPAR OD_71KrMX3-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 09:01:20 FR0000121121 62,6000 EUR 16 XPAR OD_71KraYH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 09:01:20 FR0000121121 62,6000 EUR 1 XPAR OD_71KraYI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 09:07:30 FR0000121121 62,7500 EUR 33 XPAR OD_71Kt8rG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 09:08:14 FR0000121121 62,7000 EUR 39 XPAR OD_71KtKFY-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 09:08:14 FR0000121121 62,7000 EUR 140 XPAR OD_71KtKFX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 09:16:48 FR0000121121 62,4500 EUR 15 XPAR OD_71KvU2n-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 09:16:48 FR0000121121 62,4500 EUR 28 XPAR OD_71KvU2o-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 09:16:51 FR0000121121 62,4000 EUR 80 XPAR OD_71KvUgW-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 09:16:52 FR0000121121 62,4000 EUR 28 XPAR OD_71KvUym-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 09:18:24 FR0000121121 62,3500 EUR 15 XPAR OD_71Kvsrw-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 09:18:24 FR0000121121 62,3500 EUR 15 XPAR OD_71Kvsrx-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 09:18:46 FR0000121121 62,3000 EUR 10 XPAR OD_71Kvyli-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 09:19:09 FR0000121121 62,3000 EUR 8 XPAR OD_71Kw4Xt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 09:20:40 FR0000121121 62,0500 EUR 15 XPAR OD_71KwSIf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 09:26:09 FR0000121121 61,9500 EUR 23 XPAR OD_71KxpoK-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 09:26:09 FR0000121121 62,0000 EUR 18 XPAR OD_71Kxpo3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 09:26:09 FR0000121121 62,0000 EUR 39 XPAR OD_71Kxpo4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 09:27:03 FR0000121121 61,8500 EUR 16 XPAR OD_71Ky3ro-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 09:30:21 FR0000121121 61,7500 EUR 15 XPAR OD_71KytMo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 09:33:32 FR0000121121 61,6500 EUR 36 XPAR OD_71Kzh9D-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 09:33:45 FR0000121121 61,6000 EUR 15 XPAR OD_71KzkQv-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 09:33:45 FR0000121121 61,5500 EUR 32 XPAR OD_71KzkU3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 09:50:04 FR0000121121 61,7500 EUR 40 XPAR OD_71L3r93-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 09:51:20 FR0000121121 61,7000 EUR 15 XPAR OD_71L4Av6-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 09:51:20 FR0000121121 61,7000 EUR 57 XPAR OD_71L4Av6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 09:51:20 FR0000121121 61,7000 EUR 32 XPAR OD_71L4Av7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 10:02:15 FR0000121121 61,5500 EUR 19 XPAR OD_71L6vOa-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 10:02:15 FR0000121121 61,5500 EUR 41 XPAR OD_71L6vOb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 10:02:15 FR0000121121 61,5500 EUR 28 XPAR OD_71L6vOb-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 10:04:36 FR0000121121 61,4000 EUR 16 XPAR OD_71L7W2P-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 10:08:59 FR0000121121 61,4000 EUR 17 XPAR OD_71L8cTa-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 10:08:59 FR0000121121 61,4000 EUR 26 XPAR OD_71L8cTa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 10:13:42 FR0000121121 61,4000 EUR 41 XPAR OD_71L9oAW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 10:17:13 FR0000121121 61,3000 EUR 16 XPAR OD_71LAgrS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 10:33:24 FR0000121121 61,4000 EUR 7 XPAR OD_71LElVe-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 10:33:24 FR0000121121 61,4000 EUR 21 XPAR OD_71LElVe-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 10:33:24 FR0000121121 61,4000 EUR 78 XPAR OD_71LElVd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 10:34:46 FR0000121121 61,3000 EUR 27 XPAR OD_71LF6ws-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 11:04:37 FR0000121121 61,6000 EUR 19 XPAR OD_71LMco6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 11:04:37 FR0000121121 61,6000 EUR 114 XPAR OD_71LMco5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 11:04:37 FR0000121121 61,6000 EUR 22 XPAR OD_71LMco6-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 11:14:58 FR0000121121 61,6500 EUR 23 XPAR OD_71LPELb-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 11:14:58 FR0000121121 61,6500 EUR 45 XPAR OD_71LPELa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 11:20:44 FR0000121121 61,8000 EUR 49 XPAR OD_71LQgO1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 11:37:56 FR0000121121 61,7000 EUR 22 XPAR OD_71LV0ui-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 11:37:56 FR0000121121 61,7000 EUR 48 XPAR OD_71LV0uh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 11:37:56 FR0000121121 61,7000 EUR 20 XPAR OD_71LV0ui-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 12:10:20 FR0000121121 62,4000 EUR 73 XPAR OD_71LdAVp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 12:11:29 FR0000121121 62,3000 EUR 31 XPAR OD_71LdSQv-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 12:11:29 FR0000121121 62,3000 EUR 66 XPAR OD_71LdSQv-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 12:17:52 FR0000121121 62,3000 EUR 8 XPAR OD_71Lf494-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 12:17:52 FR0000121121 62,3000 EUR 7 XPAR OD_71Lf495-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 12:31:55 FR0000121121 62,2500 EUR 26 XPAR OD_71LibU0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 12:34:41 FR0000121121 62,2000 EUR 20 XPAR OD_71LjIZt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 12:44:31 FR0000121121 62,1500 EUR 18 XPAR OD_71LlmDL-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 12:44:31 FR0000121121 62,1500 EUR 28 XPAR OD_71LlmDM-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 13:03:31 FR0000121121 62,1500 EUR 65 XPAR OD_71LqYfl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 13:12:19 FR0000121121 62,1000 EUR 17 XPAR OD_71Lsm4Q-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 13:12:19 FR0000121121 62,1000 EUR 15 XPAR OD_71Lsm4P-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 13:30:30 FR0000121121 62,0500 EUR 24 XPAR OD_71LxLmo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 13:30:30 FR0000121121 62,0500 EUR 24 XPAR OD_71LxLmo-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 13:56:06 FR0000121121 62,0000 EUR 3 XPAR OD_71M3nNv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 13:56:06 FR0000121121 62,0000 EUR 27 XPAR OD_71M3nNv-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 14:02:52 FR0000121121 62,1000 EUR 20 XPAR OD_71M5V0L-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 14:04:07 FR0000121121 62,1000 EUR 10 XPAR OD_71M5oW0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 14:04:07 FR0000121121 62,1000 EUR 16 XPAR OD_71M5oW1-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 14:04:22 FR0000121121 62,0500 EUR 63 XPAR OD_71M5sTO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 14:25:16 FR0000121121 62,0000 EUR 15 XPAR OD_71MB8rk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 14:25:16 FR0000121121 62,0000 EUR 28 XPAR OD_71MB8rk-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 14:25:16 FR0000121121 62,0000 EUR 31 XPAR OD_71MB8rl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 14:26:55 FR0000121121 61,9500 EUR 15 XPAR OD_71MBYU3-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 14:26:55 FR0000121121 61,9500 EUR 16 XPAR OD_71MBYU3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 14:33:36 FR0000121121 61,9500 EUR 15 XPAR OD_71MDElJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 14:33:36 FR0000121121 61,9500 EUR 22 XPAR OD_71MDElK-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 14:35:24 FR0000121121 61,9000 EUR 15 XPAR OD_71MDgvL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 14:43:26 FR0000121121 61,8500 EUR 15 XPAR OD_71MFiCi-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 14:43:26 FR0000121121 61,8500 EUR 15 XPAR OD_71MFiCi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 14:55:46 FR0000121121 61,9500 EUR 61 XPAR OD_71MIoin-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 15:19:44 FR0000121121 62,0000 EUR 16 XPAR OD_71MOqn4-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 15:19:44 FR0000121121 62,0000 EUR 29 XPAR OD_71MOqn2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 15:19:44 FR0000121121 62,0000 EUR 80 XPAR OD_71MOqn6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 15:33:27 FR0000121121 62,0500 EUR 16 XPAR OD_71MSJ4o-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 15:33:27 FR0000121121 62,0500 EUR 28 XPAR OD_71MSJ4q-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 15:33:27 FR0000121121 62,0500 EUR 85 XPAR OD_71MSJ4o-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 15:33:27 FR0000121121 62,0500 EUR 53 XPAR OD_71MSJ4p-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 15:35:04 FR0000121121 61,9000 EUR 17 XPAR OD_71MSi6I-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 15:48:09 FR0000121121 61,9500 EUR 23 XPAR OD_71MW0Ma-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 15:48:09 FR0000121121 61,9500 EUR 36 XPAR OD_71MW0Mb-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 15:49:12 FR0000121121 61,9000 EUR 26 XPAR OD_71MWGp1-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 15:49:12 FR0000121121 61,9000 EUR 92 XPAR OD_71MWGp1-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 15:59:09 FR0000121121 62,0500 EUR 21 XPAR OD_71MYm2b-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 16:02:21 FR0000121121 62,0000 EUR 33 XPAR OD_71MZa04-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 16:02:21 FR0000121121 62,0000 EUR 95 XPAR OD_71MZa05-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 16:07:39 FR0000121121 61,9500 EUR 15 XPAR OD_71MausK-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 16:07:39 FR0000121121 61,9500 EUR 74 XPAR OD_71MausL-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 16:15:28 FR0000121121 61,9000 EUR 15 XPAR OD_71Mcsks-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 16:15:28 FR0000121121 61,9000 EUR 41 XPAR OD_71Mcsks-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 16:15:28 FR0000121121 61,9000 EUR 39 XPAR OD_71Mcskt-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 16:18:36 FR0000121121 61,8000 EUR 17 XPAR OD_71MdfdJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 16:25:31 FR0000121121 61,7500 EUR 15 XPAR OD_71MfPmj-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 16:25:31 FR0000121121 61,7500 EUR 27 XPAR OD_71MfPmj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 16:25:31 FR0000121121 61,7500 EUR 39 XPAR OD_71MfPmk-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 16:40:52 FR0000121121 61,8000 EUR 1 XPAR OD_71MjHBX-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 16:49:42 FR0000121121 61,7500 EUR 20 XPAR OD_71MlV7r-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 16:49:42 FR0000121121 61,7500 EUR 23 XPAR OD_71MlV7t-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 16:49:42 FR0000121121 61,7500 EUR 76 XPAR OD_71MlV7q-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 16:49:42 FR0000121121 61,7500 EUR 22 XPAR OD_71MlV7s-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 16:49:42 FR0000121121 61,7500 EUR 94 XPAR OD_71MlV7s-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 16:51:48 FR0000121121 61,7000 EUR 39 XPAR OD_71Mm1oN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 16:57:13 FR0000121121 61,6500 EUR 15 XPAR OD_71MnOMH-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 16:57:13 FR0000121121 61,6500 EUR 15 XPAR OD_71MnOMG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 16:57:13 FR0000121121 61,6500 EUR 32 XPAR OD_71MnOMI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 17:13:01 FR0000121121 61,8000 EUR 53 XPAR OD_71MrN2H-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 17:13:01 FR0000121121 61,8000 EUR 31 XPAR OD_71MrN2H-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 17:13:01 FR0000121121 61,8000 EUR 7 XPAR OD_71MrN2J-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 17:13:01 FR0000121121 61,8000 EUR 12 XPAR OD_71MrN2R-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 17:13:01 FR0000121121 61,8000 EUR 14 XPAR OD_71MrN2S-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 17:13:01 FR0000121121 61,8000 EUR 16 XPAR OD_71MrN2X-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 17:13:01 FR0000121121 61,8000 EUR 6 XPAR OD_71MrN2X-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/08/2022 17:13:06 FR0000121121 61,8000 EUR 30 XPAR OD_71MrOIH-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 09:00:20 FR0000121121 61,3500 EUR 42 XPAR OD_71QhrVT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 09:00:20 FR0000121121 61,3500 EUR 209 XPAR OD_71QhrVU-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 09:09:43 FR0000121121 61,4000 EUR 17 XPAR OD_71QkDsq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 09:09:44 FR0000121121 61,3500 EUR 35 XPAR OD_71QkE95-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 09:09:44 FR0000121121 61,3500 EUR 152 XPAR OD_71QkE95-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 09:13:57 FR0000121121 61,6000 EUR 96 XPAR OD_71QlI5I-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 09:14:32 FR0000121121 61,5500 EUR 9 XPAR OD_71QlR9P-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 09:14:32 FR0000121121 61,5500 EUR 11 XPAR OD_71QlR9Q-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 09:15:01 FR0000121121 61,5000 EUR 25 XPAR OD_71QlYbf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 09:20:01 FR0000121121 61,5500 EUR 16 XPAR OD_71Qmoef-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 09:20:01 FR0000121121 61,5500 EUR 48 XPAR OD_71Qmoee-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 09:26:18 FR0000121121 61,9000 EUR 17 XPAR OD_71QoOog-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 09:26:18 FR0000121121 61,9000 EUR 2 XPAR OD_71QoOoh-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 09:26:18 FR0000121121 61,9000 EUR 100 XPAR OD_71QoOof-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 09:31:21 FR0000121121 61,8500 EUR 17 XPAR OD_71QpfhV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 09:31:21 FR0000121121 61,8500 EUR 52 XPAR OD_71QpfhV-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 09:51:54 FR0000121121 61,9000 EUR 30 XPAR OD_71QuqOf-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 09:51:54 FR0000121121 61,9000 EUR 137 XPAR OD_71QuqOe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 09:51:54 FR0000121121 61,9000 EUR 21 XPAR OD_71QuqOg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 09:52:55 FR0000121121 61,8000 EUR 19 XPAR OD_71Qv6LU-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 09:55:48 FR0000121121 61,9500 EUR 30 XPAR OD_71QvpJP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 10:19:02 FR0000121121 62,1000 EUR 87 XPAR OD_71R1fuw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 10:19:03 FR0000121121 62,1500 EUR 22 XPAR OD_71R1gBQ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 10:23:01 FR0000121121 62,1000 EUR 26 XPAR OD_71R2g5n-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 10:26:18 FR0000121121 62,0500 EUR 16 XPAR OD_71R3VFO-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 10:26:18 FR0000121121 62,0500 EUR 74 XPAR OD_71R3VFN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 10:45:12 FR0000121121 62,3000 EUR 25 XPAR OD_71R8GQ3-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 10:45:12 FR0000121121 62,3000 EUR 65 XPAR OD_71R8GQ2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 10:45:12 FR0000121121 62,3000 EUR 36 XPAR OD_71R8GQ3-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 10:45:12 FR0000121121 62,3000 EUR 19 XPAR OD_71R8GQ4-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 10:47:03 FR0000121121 62,2000 EUR 17 XPAR OD_71R8jIx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 10:51:56 FR0000121121 62,1000 EUR 16 XPAR OD_71R9xSN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 11:04:17 FR0000121121 62,1000 EUR 25 XPAR OD_71RD4DP-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 11:08:38 FR0000121121 62,2500 EUR 7 XPAR OD_71REA6x-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 11:08:38 FR0000121121 62,2500 EUR 15 XPAR OD_71REA6x-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 11:13:00 FR0000121121 62,3000 EUR 19 XPAR OD_71RFGGj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 11:14:47 FR0000121121 62,2500 EUR 67 XPAR OD_71RFiBA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 11:16:54 FR0000121121 62,2000 EUR 16 XPAR OD_71RGF8u-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 11:27:04 FR0000121121 62,1000 EUR 16 XPAR OD_71RInxf-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 11:27:04 FR0000121121 62,1000 EUR 16 XPAR OD_71RInxf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 11:32:28 FR0000121121 62,0500 EUR 25 XPAR OD_71RKACB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 11:32:31 FR0000121121 62,0500 EUR 27 XPAR OD_71RKB19-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 11:37:52 FR0000121121 61,8000 EUR 16 XPAR OD_71RLWM5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 12:02:48 FR0000121121 62,0000 EUR 21 XPAR OD_71RRnaR-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 12:02:48 FR0000121121 62,0000 EUR 109 XPAR OD_71RRnaQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 12:13:09 FR0000121121 61,9500 EUR 16 XPAR OD_71RUP61-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 12:13:09 FR0000121121 61,9500 EUR 17 XPAR OD_71RUP62-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 12:13:09 FR0000121121 61,9500 EUR 32 XPAR OD_71RUP62-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 12:19:53 FR0000121121 61,9000 EUR 16 XPAR OD_71RW6Ic-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 12:28:17 FR0000121121 61,8000 EUR 16 XPAR OD_71RYDL8-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 12:28:17 FR0000121121 61,8000 EUR 16 XPAR OD_71RYDL8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 12:34:50 FR0000121121 61,8000 EUR 27 XPAR OD_71RZrXe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 12:58:23 FR0000121121 61,8500 EUR 19 XPAR OD_71RfnJ1-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 12:58:23 FR0000121121 61,8500 EUR 20 XPAR OD_71RfnJ0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 12:58:23 FR0000121121 61,8500 EUR 50 XPAR OD_71RfnJ1-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 13:04:56 FR0000121121 61,7500 EUR 16 XPAR OD_71RhRMM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 13:28:00 FR0000121121 61,8000 EUR 44 XPAR OD_71RnFWh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 13:30:57 FR0000121121 61,7500 EUR 16 XPAR OD_71RnzX6-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 13:30:57 FR0000121121 61,7500 EUR 21 XPAR OD_71RnzX5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 14:09:09 FR0000121121 61,8500 EUR 133 XPAR OD_71Rxblv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 14:12:59 FR0000121121 61,8000 EUR 20 XPAR OD_71RyZWe-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 14:31:54 FR0000121121 61,8000 EUR 17 XPAR OD_71S3Kly-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 14:33:52 FR0000121121 61,8000 EUR 24 XPAR OD_71S3pXs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 14:36:05 FR0000121121 61,7500 EUR 16 XPAR OD_71S4O9n-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 14:39:28 FR0000121121 61,7000 EUR 16 XPAR OD_71S5Erc-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 14:39:28 FR0000121121 61,7000 EUR 46 XPAR OD_71S5Erb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 14:39:28 FR0000121121 61,7000 EUR 25 XPAR OD_71S5Erc-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 14:50:32 FR0000121121 61,6500 EUR 28 XPAR OD_71S81jJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 14:50:32 FR0000121121 61,6500 EUR 18 XPAR OD_71S81jK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 14:50:32 FR0000121121 61,6500 EUR 17 XPAR OD_71S81jK-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 15:27:44 FR0000121121 61,6500 EUR 33 XPAR OD_71SHOG3-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 15:27:44 FR0000121121 61,6500 EUR 204 XPAR OD_71SHOG4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 15:31:05 FR0000121121 61,6000 EUR 23 XPAR OD_71SIEgI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 15:31:05 FR0000121121 61,6000 EUR 19 XPAR OD_71SIEgJ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 15:40:01 FR0000121121 61,6500 EUR 4 XPAR OD_71SKUCC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 15:40:01 FR0000121121 61,6500 EUR 20 XPAR OD_71SKUCC-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 15:43:10 FR0000121121 61,6000 EUR 11 XPAR OD_71SLHGl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 15:43:10 FR0000121121 61,6000 EUR 13 XPAR OD_71SLHGm-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 15:43:10 FR0000121121 61,6000 EUR 93 XPAR OD_71SLHGk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 15:43:10 FR0000121121 61,6000 EUR 43 XPAR OD_71SLHGl-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 15:44:07 FR0000121121 61,5500 EUR 16 XPAR OD_71SLVyr-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 15:44:07 FR0000121121 61,5500 EUR 22 XPAR OD_71SLVyq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 15:58:28 FR0000121121 61,8000 EUR 16 XPAR OD_71SP82p-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 16:00:11 FR0000121121 61,7500 EUR 16 XPAR OD_71SPYnq-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 16:00:11 FR0000121121 61,7500 EUR 20 XPAR OD_71SPYnr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 16:00:11 FR0000121121 61,7500 EUR 130 XPAR OD_71SPYns-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 16:15:30 FR0000121121 61,9500 EUR 30 XPAR OD_71STPup-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 16:15:30 FR0000121121 61,9500 EUR 19 XPAR OD_71STPuq-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 16:15:30 FR0000121121 61,9500 EUR 50 XPAR OD_71STPur-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 16:17:00 FR0000121121 61,9000 EUR 18 XPAR OD_71STnKy-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 16:17:00 FR0000121121 61,9000 EUR 29 XPAR OD_71STnKx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 16:17:00 FR0000121121 61,9000 EUR 48 XPAR OD_71STnKy-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 16:17:00 FR0000121121 61,9000 EUR 13 XPAR OD_71STnKz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 16:19:15 FR0000121121 61,8500 EUR 38 XPAR OD_71SUMTP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 16:26:07 FR0000121121 61,7500 EUR 16 XPAR OD_71SW5ga-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 16:28:51 FR0000121121 61,7000 EUR 16 XPAR OD_71SWmJv-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 16:28:51 FR0000121121 61,7000 EUR 63 XPAR OD_71SWmJu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 16:28:51 FR0000121121 61,7000 EUR 36 XPAR OD_71SWmJw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 16:29:53 FR0000121121 61,6500 EUR 18 XPAR OD_71SX2Xz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 16:40:04 FR0000121121 61,6000 EUR 16 XPAR OD_71SZbUD-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 16:40:04 FR0000121121 61,6000 EUR 62 XPAR OD_71SZbUE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 16:40:04 FR0000121121 61,6000 EUR 38 XPAR OD_71SZbUE-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 16:53:41 FR0000121121 61,6500 EUR 20 XPAR OD_71Sd1pV-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 16:53:41 FR0000121121 61,6500 EUR 77 XPAR OD_71Sd1pV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 16:53:41 FR0000121121 61,6500 EUR 27 XPAR OD_71Sd1pW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 16:56:16 FR0000121121 61,5500 EUR 16 XPAR OD_71SdgFJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 17:02:09 FR0000121121 61,4000 EUR 16 XPAR OD_71SfA1d-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 17:02:09 FR0000121121 61,4000 EUR 16 XPAR OD_71SfA1c-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 17:02:09 FR0000121121 61,4000 EUR 44 XPAR OD_71SfA1d-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 17:06:19 FR0000121121 61,3500 EUR 50 XPAR OD_71SgDEH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/08/2022 17:26:00 FR0000121121 61,5500 EUR 16 XPAR OD_71SlAH8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:01:24 FR0000121121 61,2000 EUR 40 XPAR OD_71WYekf-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:01:24 FR0000121121 61,2000 EUR 198 XPAR OD_71WYekf-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:01:28 FR0000121121 61,1500 EUR 30 XPAR OD_71WYfoI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:01:28 FR0000121121 61,1500 EUR 22 XPAR OD_71WYfoJ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:07:29 FR0000121121 61,2500 EUR 30 XPAR OD_71WaBkO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:07:29 FR0000121121 61,2500 EUR 91 XPAR OD_71WaBkP-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:15:10 FR0000121121 61,5000 EUR 18 XPAR OD_71Wc7g1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:15:11 FR0000121121 61,4500 EUR 25 XPAR OD_71Wc7r1-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:15:11 FR0000121121 61,4500 EUR 112 XPAR OD_71Wc7r1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:16:03 FR0000121121 61,3500 EUR 47 XPAR OD_71WcLIc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:18:12 FR0000121121 61,2500 EUR 16 XPAR OD_71Wcsts-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:18:12 FR0000121121 61,2000 EUR 17 XPAR OD_71WcsuQ-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:20:32 FR0000121121 61,1000 EUR 29 XPAR OD_71WdTJO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:21:18 FR0000121121 61,0500 EUR 13 XPAR OD_71WdfMg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:21:18 FR0000121121 61,0500 EUR 22 XPAR OD_71WdfMh-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:23:17 FR0000121121 60,9500 EUR 7 XPAR OD_71WeASe-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:23:17 FR0000121121 60,9500 EUR 17 XPAR OD_71WeASd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:23:19 FR0000121121 60,9500 EUR 9 XPAR OD_71WeAwj-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:30:07 FR0000121121 60,8500 EUR 16 XPAR OD_71WfsuR-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:30:07 FR0000121121 60,8500 EUR 17 XPAR OD_71WfsuQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:30:07 FR0000121121 60,8500 EUR 45 XPAR OD_71WfsuS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:30:20 FR0000121121 60,7500 EUR 31 XPAR OD_71WfwPE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:32:45 FR0000121121 60,6000 EUR 18 XPAR OD_71WgXxv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:36:45 FR0000121121 60,5500 EUR 20 XPAR OD_71WhYej-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:42:08 FR0000121121 60,7000 EUR 20 XPAR OD_71WiuZf-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:42:08 FR0000121121 60,7000 EUR 51 XPAR OD_71WiuZe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:50:30 FR0000121121 60,6500 EUR 16 XPAR OD_71Wl14t-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:50:30 FR0000121121 60,6500 EUR 17 XPAR OD_71Wl14s-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:50:30 FR0000121121 60,6500 EUR 19 XPAR OD_71Wl14t-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:50:30 FR0000121121 60,6500 EUR 13 XPAR OD_71Wl14u-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:56:06 FR0000121121 60,6000 EUR 29 XPAR OD_71WmQSa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:56:06 FR0000121121 60,6000 EUR 24 XPAR OD_71WmQSb-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 09:59:24 FR0000121121 60,5500 EUR 16 XPAR OD_71WnG6E-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 10:27:56 FR0000121121 60,9500 EUR 25 XPAR OD_71WuRYm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 10:27:56 FR0000121121 60,9500 EUR 83 XPAR OD_71WuRYm-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 10:46:42 FR0000121121 61,2000 EUR 49 XPAR OD_71WzAU6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 10:46:42 FR0000121121 61,2000 EUR 9 XPAR OD_71WzAU7-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 10:46:42 FR0000121121 61,2000 EUR 136 XPAR OD_71WzAU2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 11:06:19 FR0000121121 61,3000 EUR 27 XPAR OD_71X46Qf-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 11:06:19 FR0000121121 61,3000 EUR 64 XPAR OD_71X46Qf-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 11:06:19 FR0000121121 61,3000 EUR 81 XPAR OD_71X46Qg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 11:06:19 FR0000121121 61,3000 EUR 13 XPAR OD_71X46Qh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 11:17:10 FR0000121121 61,3500 EUR 16 XPAR OD_71X6pok-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 11:17:10 FR0000121121 61,3500 EUR 23 XPAR OD_71X6pok-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 11:17:10 FR0000121121 61,3000 EUR 3 XPAR OD_71X6q1u-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 11:17:40 FR0000121121 61,3000 EUR 31 XPAR OD_71X6xjL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 11:26:47 FR0000121121 61,1500 EUR 16 XPAR OD_71X9G8B-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 11:26:47 FR0000121121 61,1500 EUR 18 XPAR OD_71X9G8C-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 11:30:31 FR0000121121 61,1000 EUR 16 XPAR OD_71XACDi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 11:32:51 FR0000121121 61,0000 EUR 16 XPAR OD_71XAmmS-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 11:32:51 FR0000121121 61,0000 EUR 16 XPAR OD_71XAmmR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 11:46:07 FR0000121121 61,1000 EUR 10 XPAR OD_71XE7qx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 11:46:07 FR0000121121 61,1000 EUR 32 XPAR OD_71XE7qy-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 11:48:44 FR0000121121 61,0500 EUR 17 XPAR OD_71XEmkP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 11:53:17 FR0000121121 61,0000 EUR 16 XPAR OD_71XFvcT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 11:53:17 FR0000121121 61,0000 EUR 16 XPAR OD_71XFvcS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 12:03:25 FR0000121121 61,1000 EUR 33 XPAR OD_71XITkt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 12:05:17 FR0000121121 61,1000 EUR 7 XPAR OD_71XIwpK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 12:05:17 FR0000121121 61,1000 EUR 14 XPAR OD_71XIwpL-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 12:25:37 FR0000121121 61,2000 EUR 75 XPAR OD_71XO4Fs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 12:26:38 FR0000121121 61,1500 EUR 21 XPAR OD_71XOK4V-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 12:32:41 FR0000121121 61,1000 EUR 16 XPAR OD_71XPqfF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 12:49:56 FR0000121121 61,2000 EUR 11 XPAR OD_71XUBnS-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 12:49:56 FR0000121121 61,2000 EUR 5 XPAR OD_71XUBnT-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 12:49:56 FR0000121121 61,2000 EUR 39 XPAR OD_71XUBnS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 12:54:32 FR0000121121 61,1500 EUR 17 XPAR OD_71XVLdf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 13:17:34 FR0000121121 61,3000 EUR 20 XPAR OD_71Xb9K3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 13:36:49 FR0000121121 61,2000 EUR 16 XPAR OD_71XfzfN-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 13:36:49 FR0000121121 61,2000 EUR 4 XPAR OD_71XfzfM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 13:36:49 FR0000121121 61,2000 EUR 55 XPAR OD_71XfzfO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 13:36:49 FR0000121121 61,2000 EUR 23 XPAR OD_71XfzfO-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 14:02:06 FR0000121121 61,4500 EUR 17 XPAR OD_71XmMQv-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 14:02:55 FR0000121121 61,4500 EUR 14 XPAR OD_71XmZB9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 14:02:55 FR0000121121 61,4500 EUR 37 XPAR OD_71XmZB9-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 14:21:38 FR0000121121 61,4500 EUR 20 XPAR OD_71XrH7k-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 14:21:38 FR0000121121 61,4500 EUR 83 XPAR OD_71XrH7j-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 14:21:38 FR0000121121 61,4500 EUR 30 XPAR OD_71XrH7k-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 14:38:44 FR0000121121 61,5000 EUR 31 XPAR OD_71XvaEQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 14:41:31 FR0000121121 61,4500 EUR 20 XPAR OD_71XwHYe-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 14:41:31 FR0000121121 61,4500 EUR 69 XPAR OD_71XwHYe-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 14:58:18 FR0000121121 61,5500 EUR 23 XPAR OD_71Y0Vdu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 15:02:18 FR0000121121 61,5500 EUR 22 XPAR OD_71Y1W4u-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 15:06:18 FR0000121121 61,5500 EUR 23 XPAR OD_71Y2WVx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 15:12:52 FR0000121121 61,5000 EUR 22 XPAR OD_71Y4AlO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 15:12:52 FR0000121121 61,5000 EUR 69 XPAR OD_71Y4AlP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 15:12:52 FR0000121121 61,5000 EUR 16 XPAR OD_71Y4AlP-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 15:13:03 FR0000121121 61,4500 EUR 3 XPAR OD_71Y4Drj-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 15:13:03 FR0000121121 61,4500 EUR 13 XPAR OD_71Y4Drm-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 15:33:05 FR0000121121 61,5500 EUR 16 XPAR OD_71Y9GZe-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 15:33:05 FR0000121121 61,5500 EUR 57 XPAR OD_71Y9GZd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 15:33:05 FR0000121121 61,5500 EUR 83 XPAR OD_71Y9GZe-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 15:39:58 FR0000121121 61,6500 EUR 17 XPAR OD_71YB00a-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 15:44:25 FR0000121121 61,7500 EUR 40 XPAR OD_71YC7T1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 15:44:26 FR0000121121 61,7500 EUR 24 XPAR OD_71YC7j8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 15:46:00 FR0000121121 61,6500 EUR 20 XPAR OD_71YCVwM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 15:46:00 FR0000121121 61,6500 EUR 21 XPAR OD_71YCVwL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 15:46:00 FR0000121121 61,6500 EUR 74 XPAR OD_71YCVwM-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 15:58:02 FR0000121121 61,7000 EUR 4 XPAR OD_71YFY0a-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 16:03:09 FR0000121121 61,7000 EUR 96 XPAR OD_71YGpmr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 16:15:54 FR0000121121 61,7500 EUR 58 XPAR OD_71YK2sO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 16:15:54 FR0000121121 61,7500 EUR 196 XPAR OD_71YK2sN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 16:28:14 FR0000121121 61,9500 EUR 70 XPAR OD_71YN9OY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 16:32:03 FR0000121121 61,9000 EUR 33 XPAR OD_71YO6kE-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 16:32:15 FR0000121121 61,9000 EUR 2 XPAR OD_71YOA5P-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 16:33:54 FR0000121121 61,8500 EUR 49 XPAR OD_71YOZj5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 16:33:54 FR0000121121 61,8500 EUR 81 XPAR OD_71YOZj5-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 16:38:23 FR0000121121 61,8500 EUR 16 XPAR OD_71YPhiW -00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 16:41:51 FR0000121121 61,8500 EUR 38 XPAR OD_71YQZkO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 16:41:51 FR0000121121 61,8500 EUR 29 XPAR OD_71YQZkP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 16:42:57 FR0000121121 61,7500 EUR 22 XPAR OD_71YQr5i-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 16:51:22 FR0000121121 61,7500 EUR 21 XPAR OD_71YSyHo-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 17:00:03 FR0000121121 61,8000 EUR 34 XPAR OD_71YVA0f-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 17:04:04 FR0000121121 61,8000 EUR 50 XPAR OD_71YWAhc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 17:04:04 FR0000121121 61,8000 EUR 9 XPAR OD_71YWAhd-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 17:07:21 FR0000121121 61,7500 EUR 22 XPAR OD_71YWznf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 17:07:43 FR0000121121 61,8000 EUR 30 XPAR OD_71YX5V1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 17:07:43 FR0000121121 61,8000 EUR 67 XPAR OD_71YX5V1-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 17:07:43 FR0000121121 61,8000 EUR 14 XPAR OD_71YX5V2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 17:07:43 FR0000121121 61,8000 EUR 15 XPAR OD_71YX5V2-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2022 17:07:53 FR0000121121 61,8000 EUR 40 XPAR OD_71YX8BL-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 09:02:02 FR0000121121 62,3500 EUR 43 XPAR OD_71cPLF0-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 09:02:02 FR0000121121 62,3500 EUR 215 XPAR OD_71cPLF1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 09:10:28 FR0000121121 62,4000 EUR 18 XPAR OD_71cRSsH-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 09:10:28 FR0000121121 62,4000 EUR 4 XPAR OD_71cRSsI-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 09:10:28 FR0000121121 62,4000 EUR 81 XPAR OD_71cRSsJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 09:15:02 FR0000121121 62,6000 EUR 20 XPAR OD_71cScGP-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 09:15:02 FR0000121121 62,6000 EUR 98 XPAR OD_71cScGQ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 09:15:06 FR0000121121 62,5500 EUR 23 XPAR OD_71cSd8U-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 09:15:06 FR0000121121 62,5500 EUR 114 XPAR OD_71cSd8V-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 09:22:45 FR0000121121 62,4500 EUR 17 XPAR OD_71cUYXj-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 09:22:45 FR0000121121 62,4500 EUR 18 XPAR OD_71cUYXj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 09:22:45 FR0000121121 62,4500 EUR 62 XPAR OD_71cUYXk-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 09:22:46 FR0000121121 62,3500 EUR 39 XPAR OD_71cUYxw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 09:26:08 FR0000121121 62,2500 EUR 17 XPAR OD_71cVPI5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 09:30:18 FR0000121121 62,1500 EUR 16 XPAR OD_71cWSOL-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 09:30:38 FR0000121121 62,1000 EUR 71 XPAR OD_71cWXcN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 09:33:37 FR0000121121 62,0500 EUR 16 XPAR OD_71cXI9i-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 09:33:37 FR0000121121 62,0500 EUR 16 XPAR OD_71cXI9h-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 09:34:57 FR0000121121 61,9500 EUR 20 XPAR OD_71cXczt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 09:49:41 FR0000121121 62,0500 EUR 16 XPAR OD_71cbL6c-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 09:49:41 FR0000121121 62,0500 EUR 31 XPAR OD_71cbL6c-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 09:49:41 FR0000121121 62,0500 EUR 84 XPAR OD_71cbL6d-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 10:16:03 FR0000121121 62,2500 EUR 19 XPAR OD_71chyWI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 10:16:03 FR0000121121 62,2500 EUR 14 XPAR OD_71chyWJ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 10:16:05 FR0000121121 62,2500 EUR 46 XPAR OD_71chz2Z-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 10:16:05 FR0000121121 62,2500 EUR 47 XPAR OD_71chz2a-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 10:16:05 FR0000121121 62,2500 EUR 25 XPAR OD_71chz2a-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 10:20:07 FR0000121121 62,2500 EUR 19 XPAR OD_71cizzm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 10:20:07 FR0000121121 62,2500 EUR 4 XPAR OD_71cizzn-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 10:28:09 FR0000121121 62,3000 EUR 50 XPAR OD_71cl1OB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 10:32:09 FR0000121121 62,3000 EUR 23 XPAR OD_71cm1oz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 10:32:55 FR0000121121 62,3000 EUR 21 XPAR OD_71cmDmv-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 10:46:34 FR0000121121 62,4000 EUR 27 XPAR OD_71cpepT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 10:46:34 FR0000121121 62,4000 EUR 141 XPAR OD_71cpepU-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 10:50:02 FR0000121121 62,3000 EUR 16 XPAR OD_71cqX0i-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 11:03:50 FR0000121121 62,3000 EUR 17 XPAR OD_71cu0IL-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 11:03:50 FR0000121121 62,3000 EUR 63 XPAR OD_71cu0IL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 11:09:06 FR0000121121 62,2000 EUR 18 XPAR OD_71cvKbx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 11:09:06 FR0000121121 62,2000 EUR 12 XPAR OD_71cvKby-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 11:09:06 FR0000121121 62,2000 EUR 8 XPAR OD_71cvKbz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 11:13:35 FR0000121121 62,1000 EUR 16 XPAR OD_71cwSSV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 11:26:17 FR0000121121 61,9500 EUR 16 XPAR OD_71czeqE-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 11:26:17 FR0000121121 61,9500 EUR 16 XPAR OD_71czeqD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 11:26:17 FR0000121121 61,9500 EUR 39 XPAR OD_71czeqE-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 11:37:59 FR0000121121 61,8000 EUR 19 XPAR OD_71d2bN0-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 11:37:59 FR0000121121 61,8000 EUR 53 XPAR OD_71d2bMz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 11:41:36 FR0000121121 61,8000 EUR 17 XPAR OD_71d3Vsz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 11:46:14 FR0000121121 61,7500 EUR 16 XPAR OD_71d4gJZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 11:50:11 FR0000121121 61,7000 EUR 16 XPAR OD_71d5foI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 11:59:45 FR0000121121 61,7500 EUR 16 XPAR OD_71d853A-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 11:59:45 FR0000121121 61,7500 EUR 35 XPAR OD_71d8539-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 12:11:13 FR0000121121 61,7500 EUR 22 XPAR OD_71dAyAj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 12:11:13 FR0000121121 61,7500 EUR 13 XPAR OD_71dAyAk-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 12:28:42 FR0000121121 61,9000 EUR 19 XPAR OD_71dFMwi-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 12:28:42 FR0000121121 61,9000 EUR 32 XPAR OD_71dFMwh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 12:28:42 FR0000121121 61,9000 EUR 29 XPAR OD_71dFMwi-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 12:37:46 FR0000121121 61,8500 EUR 16 XPAR OD_71dHebF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 13:09:01 FR0000121121 62,1500 EUR 61 XPAR OD_71dPWJK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 13:32:57 FR0000121121 62,1500 EUR 19 XPAR OD_71dVXxl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 13:32:57 FR0000121121 62,1500 EUR 77 XPAR OD_71dVXxm-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 13:32:57 FR0000121121 62,1500 EUR 17 XPAR OD_71dVXxn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 13:33:01 FR0000121121 62,1000 EUR 16 XPAR OD_71dVYuO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 13:49:11 FR0000121121 62,0500 EUR 19 XPAR OD_71dZdES-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 13:49:11 FR0000121121 62,0500 EUR 17 XPAR OD_71dZdET-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 13:49:11 FR0000121121 62,0500 EUR 28 XPAR OD_71dZdEU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 14:09:29 FR0000121121 62,1000 EUR 21 XPAR OD_71dek9u-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 14:09:29 FR0000121121 62,1000 EUR 59 XPAR OD_71dek9t-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 14:30:49 FR0000121121 62,1000 EUR 28 XPAR OD_71dk76I-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 14:33:34 FR0000121121 62,1000 EUR 24 XPAR OD_71dko25-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 14:34:24 FR0000121121 62,0500 EUR 16 XPAR OD_71dl11t-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 14:34:24 FR0000121121 62,0500 EUR 26 XPAR OD_71dl11s-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 14:34:24 FR0000121121 62,0500 EUR 53 XPAR OD_71dl11u-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 14:39:33 FR0000121121 62,0000 EUR 16 XPAR OD_71dmJYQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 14:40:05 FR0000121121 61,9500 EUR 16 XPAR OD_71dmRuk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 14:41:43 FR0000121121 61,9000 EUR 16 XPAR OD_71dmrLa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 15:05:41 FR0000121121 61,7500 EUR 21 XPAR OD_71dstTA-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 15:05:41 FR0000121121 61,7500 EUR 39 XPAR OD_71dstTA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 15:05:41 FR0000121121 61,7500 EUR 63 XPAR OD_71dstTB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 15:20:12 FR0000121121 61,8000 EUR 16 XPAR OD_71dwXwP-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 15:33:45 FR0000121121 61,7500 EUR 16 XPAR OD_71dzxU9-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 15:33:45 FR0000121121 61,8500 EUR 121 XPAR OD_71dzxQ0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 15:33:45 FR0000121121 61,8500 EUR 3 XPAR OD_71dzxQ0-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 15:33:45 FR0000121121 61,7500 EUR 18 XPAR OD_71dzxUA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 15:33:45 FR0000121121 61,7500 EUR 80 XPAR OD_71dzxUA-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 15:49:56 FR0000121121 61,8500 EUR 46 XPAR OD_71e41vr-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 15:49:56 FR0000121121 61,8500 EUR 152 XPAR OD_71e41vs-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 16:11:59 FR0000121121 62,1000 EUR 38 XPAR OD_71e9aGh-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 16:11:59 FR0000121121 62,1000 EUR 188 XPAR OD_71e9aGh-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 16:11:59 FR0000121121 62,1000 EUR 39 XPAR OD_71e9aGi-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 16:13:32 FR0000121121 62,0500 EUR 16 XPAR OD_71e9yU1-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 16:13:32 FR0000121121 62,0500 EUR 26 XPAR OD_71e9yU0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 16:25:14 FR0000121121 62,2500 EUR 24 XPAR OD_71eCuvw-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 16:45:18 FR0000121121 62,3500 EUR 32 XPAR OD_71eHy8G-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 16:45:18 FR0000121121 62,3500 EUR 138 XPAR OD_71eHy8G-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 16:45:18 FR0000121121 62,3500 EUR 75 XPAR OD_71eHy8H-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 16:45:34 FR0000121121 62,3000 EUR 83 XPAR OD_71eI2MS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 16:55:11 FR0000121121 62,2500 EUR 16 XPAR OD_71eKSOS-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 16:55:11 FR0000121121 62,2500 EUR 23 XPAR OD_71eKSOS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 16:55:11 FR0000121121 62,2500 EUR 51 XPAR OD_71eKSOU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 17:05:39 FR0000121121 62,1500 EUR 16 XPAR OD_71eN5wt-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 17:09:52 FR0000121121 62,1500 EUR 162 XPAR OD_71eO9ia-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/08/2022 17:10:10 FR0000121121 62,1500 EUR 19 XPAR OD_71eOEVD-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 09:04:43 FR0000121121 62,5500 EUR 31 XPAR OD_71iGXm5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 09:04:43 FR0000121121 62,5500 EUR 1 XPAR OD_71iGXm5-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 09:04:43 FR0000121121 62,5000 EUR 34 XPAR OD_71iGXmW -00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 09:04:43 FR0000121121 62,5500 EUR 159 XPAR OD_71iGXm6-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 09:04:43 FR0000121121 62,5000 EUR 169 XPAR OD_71iGXmX-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 09:06:39 FR0000121121 62,3000 EUR 17 XPAR OD_71iH1nS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 09:09:40 FR0000121121 62,4000 EUR 19 XPAR OD_71iHmwq-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 09:09:40 FR0000121121 62,4000 EUR 70 XPAR OD_71iHmwr-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 09:15:55 FR0000121121 62,4500 EUR 16 XPAR OD_71iJMeB-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 09:15:55 FR0000121121 62,4500 EUR 52 XPAR OD_71iJMeA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 09:28:32 FR0000121121 62,6000 EUR 36 XPAR OD_71iMXP8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 09:28:32 FR0000121121 62,6000 EUR 96 XPAR OD_71iMXP7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 09:28:35 FR0000121121 62,5500 EUR 88 XPAR OD_71iMYER-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 09:30:14 FR0000121121 62,4500 EUR 7 XPAR OD_71iMxzm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 09:30:14 FR0000121121 62,4500 EUR 35 XPAR OD_71iMxzo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 09:31:15 FR0000121121 62,4000 EUR 23 XPAR OD_71iNDoK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 09:35:34 FR0000121121 62,2500 EUR 16 XPAR OD_71iOJ8L-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 09:35:34 FR0000121121 62,3000 EUR 17 XPAR OD_71iOJ84-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 09:40:48 FR0000121121 62,4000 EUR 57 XPAR OD_71iPcqo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 09:43:31 FR0000121121 62,2500 EUR 16 XPAR OD_71iQJEI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 09:43:31 FR0000121121 62,3000 EUR 16 XPAR OD_71iQJE6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 09:55:34 FR0000121121 62,2500 EUR 16 XPAR OD_71iTLUK-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 09:55:34 FR0000121121 62,2500 EUR 106 XPAR OD_71iTLUL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 10:05:35 FR0000121121 62,2000 EUR 8 XPAR OD_71iVrhI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 10:05:35 FR0000121121 62,2000 EUR 8 XPAR OD_71iVrhI-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 10:05:35 FR0000121121 62,2000 EUR 17 XPAR OD_71iVrhG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 10:05:35 FR0000121121 62,2000 EUR 28 XPAR OD_71iVrhH-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 10:11:10 FR0000121121 62,1500 EUR 29 XPAR OD_71iXGso-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 10:11:10 FR0000121121 62,1500 EUR 28 XPAR OD_71iXGsq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 10:13:16 FR0000121121 62,0500 EUR 16 XPAR OD_71iXnZN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 10:27:14 FR0000121121 62,2500 EUR 17 XPAR OD_71ibJlC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 10:31:09 FR0000121121 62,1500 EUR 23 XPAR OD_71icInc-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 10:31:09 FR0000121121 62,1500 EUR 66 XPAR OD_71icInl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 10:42:59 FR0000121121 62,2000 EUR 17 XPAR OD_71ifHQI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 10:42:59 FR0000121121 62,2000 EUR 67 XPAR OD_71ifHQH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 10:42:59 FR0000121121 62,2000 EUR 20 XPAR OD_71ifHQI-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 10:52:10 FR0000121121 62,2000 EUR 34 XPAR OD_71ihaxk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 10:55:43 FR0000121121 62,1500 EUR 16 XPAR OD_71iiUL4-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 10:55:43 FR0000121121 62,1500 EUR 16 XPAR OD_71iiUL4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 11:00:32 FR0000121121 62,1000 EUR 36 XPAR OD_71ijhMz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 11:16:20 FR0000121121 62,0500 EUR 3 XPAR OD_71ing4g-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 11:16:20 FR0000121121 62,0500 EUR 16 XPAR OD_71ing4h-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 11:16:20 FR0000121121 62,0500 EUR 16 XPAR OD_71ing4f-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 11:16:20 FR0000121121 62,0500 EUR 57 XPAR OD_71ing4h-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 11:19:45 FR0000121121 62,0000 EUR 16 XPAR OD_71ioXX9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 11:30:57 FR0000121121 62,0000 EUR 16 XPAR OD_71irMFT-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 11:30:57 FR0000121121 62,0000 EUR 50 XPAR OD_71irMFT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 11:44:46 FR0000121121 62,0500 EUR 28 XPAR OD_71iupvQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 11:44:46 FR0000121121 62,0500 EUR 20 XPAR OD_71iupvR-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 11:49:26 FR0000121121 61,9500 EUR 16 XPAR OD_71iw0mi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 11:51:52 FR0000121121 61,9000 EUR 16 XPAR OD_71iwcdm-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 11:51:52 FR0000121121 61,9000 EUR 16 XPAR OD_71iwcdn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 11:58:15 FR0000121121 61,8500 EUR 1 XPAR OD_71iyELb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 12:06:19 FR0000121121 61,9500 EUR 55 XPAR OD_71j0GCh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 12:06:19 FR0000121121 61,9500 EUR 12 XPAR OD_71j0GCi-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 12:11:47 FR0000121121 61,9000 EUR 16 XPAR OD_71j1dbe-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 12:11:47 FR0000121121 61,9000 EUR 16 XPAR OD_71j1dbf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 12:15:45 FR0000121121 61,8500 EUR 16 XPAR OD_71j2dNU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 12:37:39 FR0000121121 61,7500 EUR 16 XPAR OD_71j89Nr-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 12:37:39 FR0000121121 61,7500 EUR 19 XPAR OD_71j89Np-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 12:37:39 FR0000121121 61,7500 EUR 36 XPAR OD_71j89Nq-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 12:44:57 FR0000121121 61,7000 EUR 16 XPAR OD_71j9zNz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 12:51:30 FR0000121121 61,7500 EUR 16 XPAR OD_71jBdOz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 13:01:33 FR0000121121 61,7500 EUR 20 XPAR OD_71jEAT4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 13:04:13 FR0000121121 61,7500 EUR 16 XPAR OD_71jEpwj-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 13:04:13 FR0000121121 61,7500 EUR 25 XPAR OD_71jEpwi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 13:27:27 FR0000121121 61,7500 EUR 59 XPAR OD_71jKgdb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 13:38:02 FR0000121121 61,8500 EUR 16 XPAR OD_71jNLpA-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 13:38:02 FR0000121121 61,8500 EUR 16 XPAR OD_71jNLp9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 13:56:12 FR0000121121 61,9500 EUR 76 XPAR OD_71jRvVA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 14:15:33 FR0000121121 61,9000 EUR 16 XPAR OD_71jWnRM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 14:15:33 FR0000121121 61,9000 EUR 16 XPAR OD_71jWnRN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 14:37:51 FR0000121121 62,0000 EUR 26 XPAR OD_71jcPYC-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 14:37:51 FR0000121121 62,0000 EUR 42 XPAR OD_71jcPYC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 14:37:51 FR0000121121 62,0000 EUR 23 XPAR OD_71jcPYD-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 14:43:56 FR0000121121 62,0000 EUR 106 XPAR OD_71jdwUK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 14:52:20 FR0000121121 62,1000 EUR 18 XPAR OD_71jg3Xz-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 14:52:20 FR0000121121 62,1000 EUR 36 XPAR OD_71jg3Y0-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 14:56:41 FR0000121121 62,1000 EUR 20 XPAR OD_71jh9Lo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 15:10:36 FR0000121121 62,3500 EUR 18 XPAR OD_71jkeny-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 15:10:36 FR0000121121 62,3500 EUR 69 XPAR OD_71jkeny-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 15:16:16 FR0000121121 62,2500 EUR 16 XPAR OD_71jm559-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 15:26:00 FR0000121121 62,2500 EUR 16 XPAR OD_71joX0P-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 15:26:00 FR0000121121 62,2500 EUR 60 XPAR OD_71joX0Q-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 15:27:14 FR0000121121 62,2000 EUR 18 XPAR OD_71joqP8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 15:29:59 FR0000121121 62,0500 EUR 17 XPAR OD_71jpXJD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 15:31:13 FR0000121121 61,9500 EUR 15 XPAR OD_71jpqPR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 15:32:08 FR0000121121 61,9500 EUR 16 XPAR OD_71jq4rz-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 15:32:08 FR0000121121 61,9500 EUR 18 XPAR OD_71jq4ry-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 15:33:28 FR0000121121 61,9000 EUR 34 XPAR OD_71jqPeY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 15:36:52 FR0000121121 61,8500 EUR 18 XPAR OD_71jrGe0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 15:40:05 FR0000121121 61,8500 EUR 20 XPAR OD_71js4tj-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 15:40:05 FR0000121121 61,8500 EUR 59 XPAR OD_71js4tk-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 15:42:05 FR0000121121 61,9000 EUR 17 XPAR OD_71jsa9C-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 15:45:03 FR0000121121 61,8500 EUR 22 XPAR OD_71jtKVL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 15:50:06 FR0000121121 61,8000 EUR 16 XPAR OD_71jubFR-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 15:50:06 FR0000121121 61,8000 EUR 23 XPAR OD_71jubFQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 15:50:06 FR0000121121 61,8000 EUR 32 XPAR OD_71jubFR-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 15:50:06 FR0000121121 61,8000 EUR 7 XPAR OD_71jubFS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 16:01:11 FR0000121121 61,8500 EUR 16 XPAR OD_71jxOIi-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 16:01:11 FR0000121121 61,8500 EUR 27 XPAR OD_71jxOIi-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 16:01:16 FR0000121121 61,8000 EUR 96 XPAR OD_71jxPPZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 16:02:33 FR0000121121 61,7000 EUR 16 XPAR OD_71jxjcw-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 16:03:05 FR0000121121 61,6500 EUR 18 XPAR OD_71jxrzq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 16:04:39 FR0000121121 61,6000 EUR 16 XPAR OD_71jyGE8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 16:19:17 FR0000121121 62,1500 EUR 49 XPAR OD_71k1wqw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 16:20:14 FR0000121121 62,1000 EUR 34 XPAR OD_71k2Bbk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 16:20:14 FR0000121121 62,1000 EUR 24 XPAR OD_71k2Bbl-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 16:20:14 FR0000121121 62,1000 EUR 67 XPAR OD_71k2Bbm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 16:21:58 FR0000121121 62,0500 EUR 19 XPAR OD_71k2ci8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 16:21:58 FR0000121121 62,0500 EUR 10 XPAR OD_71k2ci8-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 16:24:11 FR0000121121 61,9000 EUR 2 XPAR OD_71k3BHR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 16:24:11 FR0000121121 61,9000 EUR 14 XPAR OD_71k3BHR-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 16:26:35 FR0000121121 61,8000 EUR 16 XPAR OD_71k3md0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 16:27:36 FR0000121121 61,8000 EUR 16 XPAR OD_71k42Wd-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/08/2022 16:27:36 FR0000121121 61,8000 EUR 17 XPAR OD_71k42We-01 Annulation Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer Eurazeo SA published this content on 29 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 August 2022 16:31:53 UTC.

© Publicnow 2022 Toute l'actualité sur EURAZEO SE 18:33 EURAZEO : Déclaration hebdomadaire d'opérations effectuées du 22 au 26 août 2022 PU 22/08 EURAZEO : Déclaration hebdomadaire d'opérations effectuées du 15 au 19 août 2022 PU 17/08 Le fonds de rachat de Rothschild teste l'appétit pour l'entreprise de logiciels A2Mac1 .. ZR 16/08 EURAZEO : Déclaration hebdomadaire d'opérations effectuées du 8 au 12 août 2022 PU 08/08 EURAZEO : Déclaration hebdomadaire d'opérations effectuées du 1er au 5 août 2022 PU 05/08 BOURSE DE PARIS : Août sur la lancée de Juillet ? 05/08 Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 5 août 2022 AO 05/08 EN DIRECT DES MARCHES : Stellantis, Sanofi, Ipsen, EDF, Allianz, Lyft, Ahold Delhaize, Cré.. 05/08 BOURSE DE PARIS : Le CAC 40 attendu en légère hausse avant l'emploi américain DJ 05/08 EURAZEO : A suivre aujourd'hui AO Recommandations des analystes sur EURAZEO SE 28/07 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Airbus, Logitech, Valeo, Melexis, Eurazeo, Aramis, BASF, Akzo.... 06/06 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Airbus, BNP Paribas, EDF, Safran, Société Générale, Thales, Nor.. 12/04 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : STMicroelectronics, Atos, Thales, Valeo, Dassault Aviation, Fer..