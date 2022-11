Eurazeo : Déclaration hebdomadaire d'opérations effectuées du 24 au 31 octobre 2022 01/11/2022 | 19:10 Envoyer par e-mail :

Présentation agrégée par jour et par marché Code identifiant de Volume total Prix pondéré Nom de Code Identifiant de Jour de la moyen journalier l'instrument journalier (en nombre Marché l'émetteur l'émetteur transaction financier d'actions) d'acquisition des actions Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 24/10/2022 FR0000121121 10 565 55,232106 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 25/10/2022 FR0000121121 10 506 56,182943 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 26/10/2022 FR0000121121 10 451 57,447149 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 27/10/2022 FR0000121121 10 445 58,064567 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 28/10/2022 FR0000121121 10 293 57,503726 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 31/10/2022 FR0000121121 10 135 57,815456 XPAR Détail transaction par transaction Nom de Code identifiant Prix Quantité Code identifiant Numéro de Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction de l'instrument unitaire Devise Objectif du rachat l'émetteur achetée marché référence de la financier (unité) transaction Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:08:59 FR0000121121 55,4000 EUR 173 XPAR OD_77HGcuC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:08:59 FR0000121121 55,4000 EUR 368 XPAR OD_77HGcuD-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:10:05 FR0000121121 55,3500 EUR 109 XPAR OD_77HGtzH-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:10:05 FR0000121121 55,3500 EUR 69 XPAR OD_77HGtzI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:10:55 FR0000121121 55,2500 EUR 24 XPAR OD_77HH7Dv-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:10:55 FR0000121121 55,2500 EUR 49 XPAR OD_77HH7Dw-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:13:32 FR0000121121 55,3000 EUR 20 XPAR OD_77HHlxA-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:15:21 FR0000121121 55,2500 EUR 18 XPAR OD_77HIEIg-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:15:21 FR0000121121 55,2500 EUR 94 XPAR OD_77HIEIf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:16:39 FR0000121121 55,2000 EUR 125 XPAR OD_77HIYiA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:18:10 FR0000121121 55,0500 EUR 18 XPAR OD_77HIwCv-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:18:10 FR0000121121 55,0500 EUR 21 XPAR OD_77HIwCu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:18:38 FR0000121121 55,0000 EUR 46 XPAR OD_77HJ3QH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:24:58 FR0000121121 54,8500 EUR 19 XPAR OD_77HKeSv-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:24:58 FR0000121121 54,8500 EUR 52 XPAR OD_77HKeSu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:24:58 FR0000121121 54,8500 EUR 106 XPAR OD_77HKeSw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:25:05 FR0000121121 54,7500 EUR 23 XPAR OD_77HKg99-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:25:05 FR0000121121 54,8000 EUR 29 XPAR OD_77HKg8x-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:29:08 FR0000121121 54,7500 EUR 18 XPAR OD_77HLhNu-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:29:08 FR0000121121 54,7500 EUR 22 XPAR OD_77HLhNt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:39:03 FR0000121121 55,0000 EUR 13 XPAR OD_77HOCAs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:39:03 FR0000121121 55,0000 EUR 75 XPAR OD_77HOCAt-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:39:03 FR0000121121 55,0000 EUR 176 XPAR OD_77HOCAt-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:42:06 FR0000121121 55,0500 EUR 49 XPAR OD_77HOxmd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:42:06 FR0000121121 55,0500 EUR 2 XPAR OD_77HOxme-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:42:06 FR0000121121 55,0500 EUR 14 XPAR OD_77HOxmg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:42:06 FR0000121121 55,0500 EUR 6 XPAR OD_77HOxra-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:59:12 FR0000121121 55,0500 EUR 97 XPAR OD_77HTGl1-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:59:12 FR0000121121 55,0500 EUR 30 XPAR OD_77HTGl2-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:59:12 FR0000121121 55,0500 EUR 205 XPAR OD_77HTGl0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 09:59:12 FR0000121121 55,0500 EUR 144 XPAR OD_77HTGl2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 10:02:59 FR0000121121 55,0000 EUR 18 XPAR OD_77HUDmp-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 10:02:59 FR0000121121 55,0000 EUR 22 XPAR OD_77HUDmo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 10:13:46 FR0000121121 55,0000 EUR 37 XPAR OD_77HWw3a-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 10:13:46 FR0000121121 55,0000 EUR 207 XPAR OD_77HWw3b-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 10:13:46 FR0000121121 55,0000 EUR 43 XPAR OD_77HWw3b-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 10:17:09 FR0000121121 55,0000 EUR 50 XPAR OD_77HXmzk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 10:19:33 FR0000121121 54,9000 EUR 19 XPAR OD_77HYOKk-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 10:19:33 FR0000121121 54,9000 EUR 18 XPAR OD_77HYOKj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 10:42:52 FR0000121121 54,9000 EUR 7 XPAR OD_77HeGKq-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 10:42:52 FR0000121121 54,9000 EUR 23 XPAR OD_77HeGKr-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 10:42:52 FR0000121121 54,9000 EUR 25 XPAR OD_77HeGKt-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 10:42:52 FR0000121121 54,9000 EUR 218 XPAR OD_77HeGKs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 10:42:52 FR0000121121 54,9000 EUR 63 XPAR OD_77HeGKs-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 10:57:11 FR0000121121 55,0500 EUR 266 XPAR OD_77Hhrkt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 11:09:13 FR0000121121 55,0500 EUR 1 XPAR OD_77HktgT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 11:10:26 FR0000121121 55,1000 EUR 8 XPAR OD_77HlCWk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 11:10:26 FR0000121121 55,1000 EUR 83 XPAR OD_77HlCWl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 11:14:44 FR0000121121 55,0500 EUR 73 XPAR OD_77HmHcR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 11:14:44 FR0000121121 55,0500 EUR 70 XPAR OD_77HmHcR-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 11:14:44 FR0000121121 55,0500 EUR 58 XPAR OD_77HmHcW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 11:14:44 FR0000121121 55,0500 EUR 48 XPAR OD_77HmHcX-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 11:24:24 FR0000121121 54,9500 EUR 18 XPAR OD_77Hoify-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 11:24:24 FR0000121121 54,9500 EUR 19 XPAR OD_77Hoifx-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 11:24:24 FR0000121121 54,9500 EUR 100 XPAR OD_77Hoifz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 11:30:23 FR0000121121 54,9000 EUR 29 XPAR OD_77HqE5R-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 11:30:23 FR0000121121 54,9000 EUR 18 XPAR OD_77HqE5R-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 11:30:23 FR0000121121 54,9000 EUR 29 XPAR OD_77HqE5S-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 11:30:23 FR0000121121 54,9000 EUR 22 XPAR OD_77HqE5S-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 11:46:00 FR0000121121 55,0500 EUR 23 XPAR OD_77Hu9pI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 11:50:00 FR0000121121 55,0000 EUR 20 XPAR OD_77HvAHd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 11:50:00 FR0000121121 55,0000 EUR 1 XPAR OD_77HvAHe-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 12:03:26 FR0000121121 55,2500 EUR 78 XPAR OD_77HyXyl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 12:03:26 FR0000121121 55,2500 EUR 325 XPAR OD_77HyXyl-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 12:09:42 FR0000121121 55,1500 EUR 18 XPAR OD_77I07eU-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 12:09:42 FR0000121121 55,1500 EUR 31 XPAR OD_77I07eS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 12:09:42 FR0000121121 55,1500 EUR 44 XPAR OD_77I07eT-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 12:40:08 FR0000121121 55,1500 EUR 25 XPAR OD_77I7mn6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 12:40:08 FR0000121121 55,1500 EUR 25 XPAR OD_77I7mn7-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 12:40:08 FR0000121121 55,1500 EUR 137 XPAR OD_77I7mn7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 12:40:08 FR0000121121 55,1500 EUR 156 XPAR OD_77I7mn8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 13:10:23 FR0000121121 55,2000 EUR 37 XPAR OD_77IFOv9-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 13:10:45 FR0000121121 55,1500 EUR 29 XPAR OD_77IFUhK-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 13:11:19 FR0000121121 55,1500 EUR 3 XPAR OD_77IFdSZ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 13:11:19 FR0000121121 55,1500 EUR 24 XPAR OD_77IFdSa-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 13:11:19 FR0000121121 55,1500 EUR 37 XPAR OD_77IFdSa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 13:11:19 FR0000121121 55,1500 EUR 252 XPAR OD_77IFdSb-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 13:13:04 FR0000121121 55,2000 EUR 39 XPAR OD_77IG4jg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 13:15:19 FR0000121121 55,2000 EUR 18 XPAR OD_77IGdqj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 13:26:54 FR0000121121 55,2500 EUR 84 XPAR OD_77IJYfs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 13:59:56 FR0000121121 55,5000 EUR 62 XPAR OD_77IRsNg-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 13:59:56 FR0000121121 55,5000 EUR 176 XPAR OD_77IRsNh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 13:59:56 FR0000121121 55,5000 EUR 115 XPAR OD_77IRsNh-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 14:08:34 FR0000121121 55,5000 EUR 6 XPAR OD_77IU37I-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 14:08:34 FR0000121121 55,5000 EUR 19 XPAR OD_77IU37I-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 14:15:14 FR0000121121 55,4500 EUR 40 XPAR OD_77IVj7W -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 14:15:14 FR0000121121 55,4500 EUR 113 XPAR OD_77IVj7X-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 14:17:28 FR0000121121 55,4500 EUR 18 XPAR OD_77IWI1z-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 14:17:32 FR0000121121 55,4000 EUR 34 XPAR OD_77IWIwf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 14:17:43 FR0000121121 55,3500 EUR 24 XPAR OD_77IWLrP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 14:25:46 FR0000121121 55,3000 EUR 18 XPAR OD_77IYNSp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 14:25:46 FR0000121121 55,3000 EUR 41 XPAR OD_77IYNSq-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 14:25:47 FR0000121121 55,3000 EUR 27 XPAR OD_77IYNgg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 14:30:02 FR0000121121 55,2500 EUR 18 XPAR OD_77IZSC2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 14:30:02 FR0000121121 55,2500 EUR 20 XPAR OD_77IZSC3-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 14:33:34 FR0000121121 55,2500 EUR 24 XPAR OD_77IaLGn-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 14:33:34 FR0000121121 55,2500 EUR 92 XPAR OD_77IaLGm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 14:35:44 FR0000121121 55,2000 EUR 18 XPAR OD_77IatAa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 14:43:40 FR0000121121 55,3500 EUR 28 XPAR OD_77IcsyW -00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 14:43:40 FR0000121121 55,3500 EUR 14 XPAR OD_77IcsyW -02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 14:43:46 FR0000121121 55,3500 EUR 55 XPAR OD_77IcuPg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 14:43:46 FR0000121121 55,3500 EUR 56 XPAR OD_77IcuPg-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:06:32 FR0000121121 55,5000 EUR 48 XPAR OD_77Iidko-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:06:32 FR0000121121 55,5000 EUR 88 XPAR OD_77Iidkp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:06:32 FR0000121121 55,5000 EUR 146 XPAR OD_77IidoK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:06:32 FR0000121121 55,5000 EUR 57 XPAR OD_77IidoO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:17:45 FR0000121121 55,4000 EUR 18 XPAR OD_77IlSvK-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:17:45 FR0000121121 55,4000 EUR 30 XPAR OD_77IlSvI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:17:45 FR0000121121 55,4000 EUR 57 XPAR OD_77IlSvL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:17:45 FR0000121121 55,4000 EUR 51 XPAR OD_77IlSvM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:27:02 FR0000121121 55,4500 EUR 39 XPAR OD_77Innog-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:27:02 FR0000121121 55,4500 EUR 17 XPAR OD_77Innoh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:27:02 FR0000121121 55,4500 EUR 62 XPAR OD_77Innoh-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:27:02 FR0000121121 55,4500 EUR 2 XPAR OD_77Innoi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:27:02 FR0000121121 55,4500 EUR 25 XPAR OD_77Innoi-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:27:02 FR0000121121 55,4500 EUR 33 XPAR OD_77Innov-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:32:14 FR0000121121 55,3500 EUR 25 XPAR OD_77Ip6qb-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:32:14 FR0000121121 55,3500 EUR 35 XPAR OD_77Ip6qc-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:32:14 FR0000121121 55,3500 EUR 67 XPAR OD_77Ip6qc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:32:14 FR0000121121 55,3500 EUR 166 XPAR OD_77Ip6qd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:39:47 FR0000121121 55,3500 EUR 28 XPAR OD_77Ir0un-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:39:47 FR0000121121 55,3500 EUR 11 XPAR OD_77Ir0uo-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:39:47 FR0000121121 55,3500 EUR 125 XPAR OD_77Ir0up-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:39:47 FR0000121121 55,3500 EUR 1 XPAR OD_77Ir0ur-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:39:47 FR0000121121 55,3500 EUR 109 XPAR OD_77Ir0us-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:40:18 FR0000121121 55,3000 EUR 24 XPAR OD_77Ir8ve-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:40:18 FR0000121121 55,3000 EUR 3 XPAR OD_77Ir8vf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:40:18 FR0000121121 55,3000 EUR 16 XPAR OD_77Ir8vf-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:44:02 FR0000121121 55,2500 EUR 19 XPAR OD_77Is5GY-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:44:02 FR0000121121 55,2500 EUR 19 XPAR OD_77Is5G2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:49:20 FR0000121121 55,4000 EUR 19 XPAR OD_77ItPqT-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:49:20 FR0000121121 55,4000 EUR 147 XPAR OD_77ItPqS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:49:20 FR0000121121 55,4000 EUR 95 XPAR OD_77ItPxN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:52:23 FR0000121121 55,3500 EUR 19 XPAR OD_77IuBbr-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:52:23 FR0000121121 55,3500 EUR 19 XPAR OD_77IuBbr-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:57:54 FR0000121121 55,3500 EUR 39 XPAR OD_77IvZhl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:57:54 FR0000121121 55,3500 EUR 25 XPAR OD_77IvZhj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:57:54 FR0000121121 55,3500 EUR 92 XPAR OD_77IvZhk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:57:54 FR0000121121 55,3500 EUR 40 XPAR OD_77IvZhk-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 15:57:56 FR0000121121 55,3000 EUR 48 XPAR OD_77IvaDx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:00:21 FR0000121121 55,3500 EUR 18 XPAR OD_77IwBjd-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:00:32 FR0000121121 55,3000 EUR 21 XPAR OD_77IwEgn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:02:03 FR0000121121 55,2500 EUR 28 XPAR OD_77IwcMn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:02:03 FR0000121121 55,2500 EUR 34 XPAR OD_77IwcMo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:02:26 FR0000121121 55,2000 EUR 45 XPAR OD_77IwiMz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:03:06 FR0000121121 55,2000 EUR 19 XPAR OD_77IwshM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:04:51 FR0000121121 55,1500 EUR 18 XPAR OD_77IxK7w-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:05:39 FR0000121121 55,0500 EUR 58 XPAR OD_77IxWRR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:05:39 FR0000121121 55,0500 EUR 6 XPAR OD_77IxWRS-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:08:14 FR0000121121 55,0500 EUR 23 XPAR OD_77IyAsV-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:08:14 FR0000121121 55,0500 EUR 2 XPAR OD_77IyAsV-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:08:14 FR0000121121 55,0500 EUR 54 XPAR OD_77IyAsl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:09:16 FR0000121121 55,0000 EUR 19 XPAR OD_77IyR44-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:09:16 FR0000121121 55,0000 EUR 2 XPAR OD_77IyR46-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:09:16 FR0000121121 55,0000 EUR 13 XPAR OD_77IyR46-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:16:16 FR0000121121 55,0500 EUR 69 XPAR OD_77J0CLG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:16:16 FR0000121121 55,0500 EUR 5 XPAR OD_77J0CLH-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:16:16 FR0000121121 55,0500 EUR 43 XPAR OD_77J0CLH-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:20:42 FR0000121121 55,0500 EUR 52 XPAR OD_77J1JQh-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:20:42 FR0000121121 55,0500 EUR 24 XPAR OD_77J1JQc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:20:42 FR0000121121 55,0500 EUR 75 XPAR OD_77J1JQg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:20:42 FR0000121121 55,0500 EUR 105 XPAR OD_77J1JQi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:21:16 FR0000121121 55,0000 EUR 21 XPAR OD_77J1SEE-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:21:16 FR0000121121 55,0000 EUR 19 XPAR OD_77J1SEF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:23:24 FR0000121121 54,9500 EUR 18 XPAR OD_77J1zcZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:58:44 FR0000121121 55,3500 EUR 139 XPAR OD_77JAtFT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:58:44 FR0000121121 55,3500 EUR 453 XPAR OD_77JAtFT-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:58:44 FR0000121121 55,3500 EUR 3 XPAR OD_77JAtFU-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:58:44 FR0000121121 55,3500 EUR 192 XPAR OD_77JAtFV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:59:24 FR0000121121 55,4000 EUR 43 XPAR OD_77JB3bf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 16:59:24 FR0000121121 55,4000 EUR 9 XPAR OD_77JB3bg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 17:01:10 FR0000121121 55,4000 EUR 60 XPAR OD_77JBV9V-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 17:03:25 FR0000121121 55,4000 EUR 3 XPAR OD_77JC4Iu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 17:03:25 FR0000121121 55,4000 EUR 101 XPAR OD_77JC4Iu-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 17:09:51 FR0000121121 55,3500 EUR 27 XPAR OD_77JDgi2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 17:11:25 FR0000121121 55,4500 EUR 73 XPAR OD_77JE5Ah-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 17:11:25 FR0000121121 55,4500 EUR 55 XPAR OD_77JE5Ai-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 17:11:26 FR0000121121 55,4500 EUR 51 XPAR OD_77JE5R6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 17:12:26 FR0000121121 55,4500 EUR 27 XPAR OD_77JEKw7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 17:12:26 FR0000121121 55,4500 EUR 82 XPAR OD_77JEKw7-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 17:12:26 FR0000121121 55,4500 EUR 34 XPAR OD_77JEKw8-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 17:12:26 FR0000121121 55,4500 EUR 36 XPAR OD_77JEKw8-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 17:12:26 FR0000121121 55,4500 EUR 129 XPAR OD_77JEKw9-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 17:12:26 FR0000121121 55,4500 EUR 27 XPAR OD_77JEKwA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 17:12:26 FR0000121121 55,4500 EUR 43 XPAR OD_77JEKwA-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 17:12:35 FR0000121121 55,4500 EUR 87 XPAR OD_77JENJa-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/10/2022 17:12:35 FR0000121121 55,4500 EUR 6 XPAR OD_77JENJb-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 09:03:08 FR0000121121 56,0000 EUR 91 XPAR OD_77N5gJ7-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 09:03:08 FR0000121121 56,0500 EUR 48 XPAR OD_77N5gHm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 09:03:08 FR0000121121 56,0000 EUR 47 XPAR OD_77N5gJ6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 09:03:08 FR0000121121 56,0000 EUR 350 XPAR OD_77N5gJ7-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 09:11:27 FR0000121121 56,1500 EUR 19 XPAR OD_77N7m1o-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 09:11:27 FR0000121121 56,1500 EUR 96 XPAR OD_77N7m1p-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 09:11:38 FR0000121121 56,1000 EUR 62 XPAR OD_77N7os3-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 09:11:38 FR0000121121 56,1000 EUR 304 XPAR OD_77N7os3-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 09:12:03 FR0000121121 56,0000 EUR 19 XPAR OD_77N7vP7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 09:18:15 FR0000121121 55,9500 EUR 40 XPAR OD_77N9U8C-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 09:18:15 FR0000121121 55,9500 EUR 3 XPAR OD_77N9U8D-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 09:18:15 FR0000121121 55,9500 EUR 190 XPAR OD_77N9U8E-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 09:19:53 FR0000121121 55,8500 EUR 32 XPAR OD_77N9tjw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 09:20:45 FR0000121121 55,8000 EUR 18 XPAR OD_77NA79I-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 09:20:45 FR0000121121 55,8000 EUR 51 XPAR OD_77NA79H-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 09:24:40 FR0000121121 55,8000 EUR 5 XPAR OD_77NB6Ns-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 09:24:40 FR0000121121 55,8000 EUR 12 XPAR OD_77NB6Nw-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 09:28:37 FR0000121121 55,7000 EUR 17 XPAR OD_77NC5z8-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 09:28:37 FR0000121121 55,7000 EUR 127 XPAR OD_77NC5z8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 09:34:37 FR0000121121 55,7000 EUR 35 XPAR OD_77NDbaP-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 09:34:37 FR0000121121 55,6500 EUR 209 XPAR OD_77NDbfY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 09:43:28 FR0000121121 55,5500 EUR 17 XPAR OD_77NFpdv-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 09:43:28 FR0000121121 55,5500 EUR 29 XPAR OD_77NFpfU-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 09:43:28 FR0000121121 55,5500 EUR 47 XPAR OD_77NFpdu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 09:43:28 FR0000121121 55,5500 EUR 164 XPAR OD_77NFpdw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 09:57:54 FR0000121121 55,5500 EUR 13 XPAR OD_77NJT40-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 09:57:54 FR0000121121 55,5500 EUR 17 XPAR OD_77NJT41-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 09:57:54 FR0000121121 55,5500 EUR 162 XPAR OD_77NJT41-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 09:57:54 FR0000121121 55,5500 EUR 68 XPAR OD_77NJT42-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 10:17:03 FR0000121121 55,6000 EUR 80 XPAR OD_77NOHp4-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 10:17:03 FR0000121121 55,6000 EUR 70 XPAR OD_77NOHp5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 10:17:03 FR0000121121 55,6000 EUR 6 XPAR OD_77NOHp5-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 10:17:03 FR0000121121 55,6000 EUR 253 XPAR OD_77NOHp6-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 10:24:46 FR0000121121 55,5000 EUR 17 XPAR OD_77NQENu-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 10:24:46 FR0000121121 55,5000 EUR 60 XPAR OD_77NQENt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 10:24:46 FR0000121121 55,5000 EUR 6 XPAR OD_77NQENv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 10:24:46 FR0000121121 55,5000 EUR 59 XPAR OD_77NQENv-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 10:49:12 FR0000121121 55,6000 EUR 80 XPAR OD_77NWNrh-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 10:49:12 FR0000121121 55,6000 EUR 346 XPAR OD_77NWNrg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 10:49:12 FR0000121121 55,6000 EUR 53 XPAR OD_77NWNri-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 10:58:34 FR0000121121 55,6000 EUR 17 XPAR OD_77NYjtk-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 10:58:34 FR0000121121 55,6000 EUR 22 XPAR OD_77NYjtj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 10:58:34 FR0000121121 55,6000 EUR 8 XPAR OD_77NYjtn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 10:58:34 FR0000121121 55,6000 EUR 40 XPAR OD_77NYjtn-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 11:19:05 FR0000121121 55,6500 EUR 71 XPAR OD_77NduHy-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 11:19:05 FR0000121121 55,6500 EUR 52 XPAR OD_77NduHv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 11:19:05 FR0000121121 55,6500 EUR 7 XPAR OD_77NduHw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 11:19:05 FR0000121121 55,6500 EUR 10 XPAR OD_77NduHw-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 11:19:05 FR0000121121 55,6500 EUR 240 XPAR OD_77NduHx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 11:35:28 FR0000121121 55,8000 EUR 30 XPAR OD_77Ni20k-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 11:35:28 FR0000121121 55,8000 EUR 144 XPAR OD_77Ni20k-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 11:35:28 FR0000121121 55,8000 EUR 51 XPAR OD_77Ni20l-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 11:37:08 FR0000121121 55,8500 EUR 17 XPAR OD_77NiRv5-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 11:37:08 FR0000121121 55,8500 EUR 28 XPAR OD_77NiRv4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 11:37:45 FR0000121121 55,7500 EUR 19 XPAR OD_77NibRt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 12:12:36 FR0000121121 55,8000 EUR 30 XPAR OD_77NrNYE-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 12:12:36 FR0000121121 55,8000 EUR 33 XPAR OD_77NrNYF-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 12:12:36 FR0000121121 55,8000 EUR 289 XPAR OD_77NrNYE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 12:12:36 FR0000121121 55,8000 EUR 45 XPAR OD_77NrNYF-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 12:12:40 FR0000121121 55,7500 EUR 21 XPAR OD_77NrOYW -00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 12:12:40 FR0000121121 55,7500 EUR 60 XPAR OD_77NrOYV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 13:01:53 FR0000121121 56,0000 EUR 93 XPAR OD_77O3mnH-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 13:01:53 FR0000121121 56,0000 EUR 97 XPAR OD_77O3mnF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 13:01:53 FR0000121121 56,0000 EUR 81 XPAR OD_77O3mnG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 13:01:53 FR0000121121 56,0000 EUR 274 XPAR OD_77O3mnG-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 13:02:30 FR0000121121 56,0000 EUR 5 XPAR OD_77O3wVa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 13:02:30 FR0000121121 56,0000 EUR 22 XPAR OD_77O3wVa-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 13:47:20 FR0000121121 56,1000 EUR 60 XPAR OD_77OFEAJ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 13:47:20 FR0000121121 56,1000 EUR 23 XPAR OD_77OFEAK-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 13:47:20 FR0000121121 56,1000 EUR 183 XPAR OD_77OFEAH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 13:47:20 FR0000121121 56,1000 EUR 71 XPAR OD_77OFEAI-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 13:47:20 FR0000121121 56,1000 EUR 110 XPAR OD_77OFEAK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 14:00:10 FR0000121121 56,0000 EUR 53 XPAR OD_77OISV3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 14:00:10 FR0000121121 56,0000 EUR 98 XPAR OD_77OISV4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 14:05:07 FR0000121121 55,9500 EUR 24 XPAR OD_77OJhh2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 14:05:07 FR0000121121 55,9500 EUR 19 XPAR OD_77OJhh3-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 14:05:56 FR0000121121 55,9000 EUR 17 XPAR OD_77OJuQq-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 14:05:56 FR0000121121 55,9000 EUR 38 XPAR OD_77OJuQq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 14:11:12 FR0000121121 55,8000 EUR 54 XPAR OD_77OLEfl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 14:13:21 FR0000121121 55,8500 EUR 19 XPAR OD_77OLmGf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 14:19:50 FR0000121121 55,7500 EUR 17 XPAR OD_77ONPUi-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 14:19:50 FR0000121121 55,7500 EUR 17 XPAR OD_77ONPUj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 14:19:50 FR0000121121 55,7500 EUR 42 XPAR OD_77ONPUk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 14:20:48 FR0000121121 55,7000 EUR 17 XPAR OD_77ONeYT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 14:29:06 FR0000121121 55,7000 EUR 17 XPAR OD_77OPk7p-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 14:29:06 FR0000121121 55,7000 EUR 9 XPAR OD_77OPk7a-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 14:29:06 FR0000121121 55,7000 EUR 10 XPAR OD_77OPk7o-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 14:29:06 FR0000121121 55,7000 EUR 40 XPAR OD_77OPk7q-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 14:35:02 FR0000121121 55,6500 EUR 32 XPAR OD_77OREiq-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 14:35:02 FR0000121121 55,6500 EUR 1 XPAR OD_77OREip-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 14:35:02 FR0000121121 55,6500 EUR 118 XPAR OD_77OREip-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 14:59:38 FR0000121121 55,7000 EUR 8 XPAR OD_77OXQdR-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 14:59:38 FR0000121121 55,7000 EUR 25 XPAR OD_77OXQdR-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 15:17:10 FR0000121121 55,9000 EUR 48 XPAR OD_77ObqKK-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 15:17:10 FR0000121121 55,9000 EUR 51 XPAR OD_77ObqKI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 15:17:10 FR0000121121 55,9000 EUR 153 XPAR OD_77ObqKI-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 15:17:10 FR0000121121 55,9000 EUR 358 XPAR OD_77ObqKJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 15:28:04 FR0000121121 56,0000 EUR 34 XPAR OD_77OeaRJ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 15:56:50 FR0000121121 56,8500 EUR 208 XPAR OD_77OlpXn-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 15:56:50 FR0000121121 56,8500 EUR 1018 XPAR OD_77OlpXm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 16:03:02 FR0000121121 56,9000 EUR 49 XPAR OD_77OnOH1-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 16:03:02 FR0000121121 56,9000 EUR 238 XPAR OD_77OnOH0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 16:08:00 FR0000121121 56,9000 EUR 17 XPAR OD_77Oodjo-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 16:08:00 FR0000121121 56,9000 EUR 108 XPAR OD_77Oodjp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 16:11:38 FR0000121121 56,8500 EUR 17 XPAR OD_77OpYVL-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 16:11:42 FR0000121121 56,8000 EUR 5 XPAR OD_77OpZSo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 16:11:42 FR0000121121 56,8000 EUR 43 XPAR OD_77OpZSw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 16:14:04 FR0000121121 56,7500 EUR 17 XPAR OD_77OqAXY-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 16:14:04 FR0000121121 56,7500 EUR 94 XPAR OD_77OqAXX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 16:18:24 FR0000121121 56,7500 EUR 18 XPAR OD_77OrG9A-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 16:18:24 FR0000121121 56,7500 EUR 64 XPAR OD_77OrG99-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 16:18:24 FR0000121121 56,7500 EUR 56 XPAR OD_77OrG9B-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 16:18:24 FR0000121121 56,7500 EUR 48 XPAR OD_77OrG9B-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 16:24:53 FR0000121121 56,7500 EUR 35 XPAR OD_77OstME-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 16:24:53 FR0000121121 56,7500 EUR 51 XPAR OD_77OstLu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 16:24:53 FR0000121121 56,7500 EUR 42 XPAR OD_77OstMD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 16:29:53 FR0000121121 56,8500 EUR 46 XPAR OD_77Ou9Ov-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 16:30:18 FR0000121121 56,8500 EUR 33 XPAR OD_77OuFvE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 16:34:44 FR0000121121 56,9500 EUR 22 XPAR OD_77OvN1S-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 16:34:45 FR0000121121 56,9500 EUR 29 XPAR OD_77OvNHX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 16:36:15 FR0000121121 56,8500 EUR 1 XPAR OD_77Ovkld-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 16:36:45 FR0000121121 56,8500 EUR 27 XPAR OD_77OvsaD-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 16:36:45 FR0000121121 56,8500 EUR 14 XPAR OD_77OvsaD-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 16:36:45 FR0000121121 56,8500 EUR 50 XPAR OD_77OvsaC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 16:38:23 FR0000121121 56,8500 EUR 8 XPAR OD_77OwI8Z-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 16:38:23 FR0000121121 56,8500 EUR 183 XPAR OD_77OwI8a-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 16:56:33 FR0000121121 56,9500 EUR 105 XPAR OD_77P0rX5-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 16:56:33 FR0000121121 56,9500 EUR 108 XPAR OD_77P0rX2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 16:56:33 FR0000121121 56,9500 EUR 408 XPAR OD_77P0rX5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 16:58:11 FR0000121121 56,8500 EUR 18 XPAR OD_77P1H9Z-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 17:10:49 FR0000121121 56,9500 EUR 70 XPAR OD_77P4SPw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 17:10:49 FR0000121121 56,9500 EUR 37 XPAR OD_77P4SPx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 17:10:50 FR0000121121 56,9500 EUR 22 XPAR OD_77P4SgN-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 17:11:29 FR0000121121 56,9500 EUR 59 XPAR OD_77P4cjt-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 17:11:29 FR0000121121 56,9500 EUR 43 XPAR OD_77P4cju-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 17:11:29 FR0000121121 56,9500 EUR 126 XPAR OD_77P4cjv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 17:11:29 FR0000121121 56,9500 EUR 20 XPAR OD_77P4cjv-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/10/2022 17:11:40 FR0000121121 56,9500 EUR 55 XPAR OD_77P4fc3-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 09:03:02 FR0000121121 57,0000 EUR 91 XPAR OD_77SwBGb-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 09:03:02 FR0000121121 57,0500 EUR 54 XPAR OD_77SwBGQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 09:03:02 FR0000121121 57,0000 EUR 10 XPAR OD_77SwBGc-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 09:03:02 FR0000121121 57,0000 EUR 382 XPAR OD_77SwBGc-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 09:03:10 FR0000121121 56,9500 EUR 30 XPAR OD_77SwDKq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 09:05:12 FR0000121121 56,9000 EUR 18 XPAR OD_77Swj7z-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 09:05:12 FR0000121121 56,9000 EUR 53 XPAR OD_77Swj7y-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 09:05:24 FR0000121121 56,8000 EUR 49 XPAR OD_77Swm5X-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 09:13:13 FR0000121121 56,7500 EUR 1 XPAR OD_77Syk3o-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 09:13:13 FR0000121121 56,7500 EUR 25 XPAR OD_77Syk3v-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 09:13:13 FR0000121121 56,7500 EUR 23 XPAR OD_77Syk3y-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 09:13:13 FR0000121121 56,7500 EUR 19 XPAR OD_77Syk3w-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 09:13:13 FR0000121121 56,7500 EUR 106 XPAR OD_77Syk3w-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 09:13:13 FR0000121121 56,7500 EUR 68 XPAR OD_77Syk3x-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 09:18:22 FR0000121121 56,7500 EUR 58 XPAR OD_77T02fx-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 09:18:22 FR0000121121 56,7500 EUR 285 XPAR OD_77T02fy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 09:18:25 FR0000121121 56,6500 EUR 26 XPAR OD_77T03HD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 09:23:10 FR0000121121 56,6000 EUR 17 XPAR OD_77T1FYW -00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 09:32:57 FR0000121121 56,9500 EUR 52 XPAR OD_77T3iHm-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 09:32:57 FR0000121121 56,9500 EUR 6 XPAR OD_77T3iHm-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 09:32:57 FR0000121121 56,9500 EUR 341 XPAR OD_77T3iHn-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 09:38:03 FR0000121121 56,9000 EUR 20 XPAR OD_77T4zuW -00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 09:38:03 FR0000121121 56,9000 EUR 137 XPAR OD_77T4zuX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 09:50:30 FR0000121121 56,9500 EUR 49 XPAR OD_77T8855-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 09:50:30 FR0000121121 56,9500 EUR 201 XPAR OD_77T8855-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 09:52:51 FR0000121121 56,9000 EUR 17 XPAR OD_77T8ii9-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 09:52:51 FR0000121121 56,9000 EUR 60 XPAR OD_77T8ii8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 09:58:58 FR0000121121 56,9500 EUR 111 XPAR OD_77TAGZO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 10:15:16 FR0000121121 57,1500 EUR 78 XPAR OD_77TEMa9-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 10:15:16 FR0000121121 57,1500 EUR 292 XPAR OD_77TEMaA-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 10:18:19 FR0000121121 57,1500 EUR 32 XPAR OD_77TF8BH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 10:41:03 FR0000121121 57,4000 EUR 45 XPAR OD_77TKr1Z-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 10:41:03 FR0000121121 57,4000 EUR 32 XPAR OD_77TKr1a-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 10:41:03 FR0000121121 57,4000 EUR 344 XPAR OD_77TKr1a-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 10:41:05 FR0000121121 57,4000 EUR 41 XPAR OD_77TKrdI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 10:47:02 FR0000121121 57,3500 EUR 17 XPAR OD_77TMMXy-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 10:47:02 FR0000121121 57,3500 EUR 18 XPAR OD_77TMMXx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 10:47:02 FR0000121121 57,3500 EUR 52 XPAR OD_77TMMXy-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 10:51:34 FR0000121121 57,3000 EUR 17 XPAR OD_77TNVHX-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 11:07:25 FR0000121121 57,3500 EUR 30 XPAR OD_77TRUZk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 11:07:25 FR0000121121 57,3500 EUR 48 XPAR OD_77TRUZl-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 11:07:25 FR0000121121 57,3500 EUR 152 XPAR OD_77TRUZl-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 11:07:25 FR0000121121 57,3500 EUR 59 XPAR OD_77TRUZm-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 11:11:48 FR0000121121 57,2000 EUR 7 XPAR OD_77TSbAo-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 11:11:48 FR0000121121 57,2000 EUR 11 XPAR OD_77TSbAo-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 11:11:48 FR0000121121 57,2000 EUR 24 XPAR OD_77TSbAn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 11:11:48 FR0000121121 57,2000 EUR 18 XPAR OD_77TSbAp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 11:11:48 FR0000121121 57,2000 EUR 31 XPAR OD_77TSbAp-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 11:22:20 FR0000121121 57,1500 EUR 28 XPAR OD_77TVFXG-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 11:22:20 FR0000121121 57,2000 EUR 117 XPAR OD_77TVFTL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 11:26:35 FR0000121121 57,1500 EUR 17 XPAR OD_77TWJkn-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 11:49:11 FR0000121121 57,3500 EUR 13 XPAR OD_77Tc0Vx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 11:49:11 FR0000121121 57,3500 EUR 149 XPAR OD_77Tc0Vx-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 11:49:30 FR0000121121 57,3500 EUR 58 XPAR OD_77Tc5dt-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 11:54:20 FR0000121121 57,4000 EUR 207 XPAR OD_77TdJ4B-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 11:54:21 FR0000121121 57,4000 EUR 28 XPAR OD_77TdJ9y-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 12:02:28 FR0000121121 57,3500 EUR 19 XPAR OD_77TfM3l-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 12:02:28 FR0000121121 57,3500 EUR 45 XPAR OD_77TfM3m-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 12:09:13 FR0000121121 57,3500 EUR 44 XPAR OD_77Th3Hl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 12:11:02 FR0000121121 57,3000 EUR 6 XPAR OD_77ThVdd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 12:11:02 FR0000121121 57,3000 EUR 39 XPAR OD_77ThVde-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 12:11:02 FR0000121121 57,3000 EUR 68 XPAR OD_77ThVdf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 12:23:03 FR0000121121 57,2500 EUR 17 XPAR OD_77TkX8T-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 12:23:03 FR0000121121 57,2500 EUR 59 XPAR OD_77TkX8S-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 12:23:03 FR0000121121 57,2500 EUR 42 XPAR OD_77TkX8T-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 12:43:03 FR0000121121 57,5000 EUR 27 XPAR OD_77TpZJ6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 12:50:12 FR0000121121 57,4500 EUR 37 XPAR OD_77TrN6k-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 12:50:12 FR0000121121 57,4500 EUR 21 XPAR OD_77TrN6l-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 12:50:12 FR0000121121 57,4500 EUR 36 XPAR OD_77TrN6l-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 12:50:12 FR0000121121 57,4500 EUR 106 XPAR OD_77TrN6m-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 12:50:12 FR0000121121 57,4500 EUR 82 XPAR OD_77TrN6n-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 13:26:03 FR0000121121 57,6000 EUR 65 XPAR OD_77U0OiT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 13:26:03 FR0000121121 57,6000 EUR 316 XPAR OD_77U0OiU-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 13:26:04 FR0000121121 57,6000 EUR 32 XPAR OD_77U0Ok2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 13:38:14 FR0000121121 57,6000 EUR 17 XPAR OD_77U3Srd-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 13:38:14 FR0000121121 57,6000 EUR 37 XPAR OD_77U3Sre-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 13:38:14 FR0000121121 57,6000 EUR 57 XPAR OD_77U3Sre-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 13:45:01 FR0000121121 57,5500 EUR 18 XPAR OD_77U5Ac3-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 13:45:01 FR0000121121 57,5500 EUR 18 XPAR OD_77U5Ac2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 13:45:01 FR0000121121 57,5500 EUR 36 XPAR OD_77U5Ac4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 13:45:02 FR0000121121 57,5000 EUR 26 XPAR OD_77U5AnJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 14:19:02 FR0000121121 57,5000 EUR 64 XPAR OD_77UDjd9-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 14:19:02 FR0000121121 57,5000 EUR 220 XPAR OD_77UDjdA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 14:19:02 FR0000121121 57,5000 EUR 58 XPAR OD_77UDjdA-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 14:19:02 FR0000121121 57,5000 EUR 43 XPAR OD_77UDjdB-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 14:21:02 FR0000121121 57,4500 EUR 18 XPAR OD_77UEEme-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 14:33:00 FR0000121121 57,4000 EUR 21 XPAR OD_77UHFXN-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 14:33:00 FR0000121121 57,4000 EUR 25 XPAR OD_77UHFXO-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 14:33:00 FR0000121121 57,4000 EUR 59 XPAR OD_77UHFXN-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 14:33:00 FR0000121121 57,4000 EUR 69 XPAR OD_77UHFXO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 14:37:34 FR0000121121 57,3500 EUR 50 XPAR OD_77UIOml-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 14:37:34 FR0000121121 57,3500 EUR 54 XPAR OD_77UIOmm-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 14:45:08 FR0000121121 57,3000 EUR 17 XPAR OD_77UKIxs-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 14:45:08 FR0000121121 57,3000 EUR 18 XPAR OD_77UKIxt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 14:45:08 FR0000121121 57,3000 EUR 17 XPAR OD_77UKIxt-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 14:45:08 FR0000121121 57,3000 EUR 18 XPAR OD_77UKIxu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 14:45:08 FR0000121121 57,3000 EUR 15 XPAR OD_77UKIxu-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 14:53:22 FR0000121121 57,3500 EUR 35 XPAR OD_77UMNTj-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 14:53:22 FR0000121121 57,3500 EUR 70 XPAR OD_77UMNTk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 14:53:22 FR0000121121 57,3500 EUR 47 XPAR OD_77UMNTk-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 14:54:33 FR0000121121 57,3500 EUR 27 XPAR OD_77UMfre-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 15:17:04 FR0000121121 57,5000 EUR 24 XPAR OD_77USLJN-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 15:22:38 FR0000121121 57,5000 EUR 46 XPAR OD_77UTkCk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 15:22:38 FR0000121121 57,5000 EUR 176 XPAR OD_77UTkCl-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 15:25:04 FR0000121121 57,5000 EUR 34 XPAR OD_77UUMBK-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 15:26:40 FR0000121121 57,5000 EUR 57 XPAR OD_77UUl9i-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 15:30:41 FR0000121121 57,5000 EUR 76 XPAR OD_77UVlqs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 15:31:02 FR0000121121 57,4000 EUR 68 XPAR OD_77UVrMe-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 15:31:02 FR0000121121 57,4000 EUR 178 XPAR OD_77UVrMf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 15:31:02 FR0000121121 57,4000 EUR 50 XPAR OD_77UVrMf-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 15:31:02 FR0000121121 57,4000 EUR 67 XPAR OD_77UVrMg-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 15:41:15 FR0000121121 57,7000 EUR 1 XPAR OD_77UYQma-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 15:41:15 FR0000121121 57,7000 EUR 26 XPAR OD_77UYQmb-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 15:41:15 FR0000121121 57,7000 EUR 69 XPAR OD_77UYQme-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 15:42:51 FR0000121121 57,7500 EUR 53 XPAR OD_77UYpkz-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 15:43:17 FR0000121121 57,7000 EUR 250 XPAR OD_77UYwXy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 15:51:02 FR0000121121 57,8000 EUR 34 XPAR OD_77Uatd5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 15:51:02 FR0000121121 57,8000 EUR 175 XPAR OD_77Uatd5-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 15:52:39 FR0000121121 57,7500 EUR 19 XPAR OD_77UbIu4-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 15:52:39 FR0000121121 57,7500 EUR 90 XPAR OD_77UbIu3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 15:58:40 FR0000121121 57,7000 EUR 20 XPAR OD_77Uconi-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 15:58:40 FR0000121121 57,7000 EUR 100 XPAR OD_77Uconj-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 15:58:40 FR0000121121 57,7000 EUR 4 XPAR OD_77Uconk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 15:59:17 FR0000121121 57,6000 EUR 3 XPAR OD_77UcyOV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 16:01:55 FR0000121121 57,9000 EUR 34 XPAR OD_77UddW6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 16:01:55 FR0000121121 57,9000 EUR 45 XPAR OD_77UddXR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 16:01:55 FR0000121121 57,9000 EUR 108 XPAR OD_77UddXS-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 16:02:00 FR0000121121 57,8000 EUR 41 XPAR OD_77Udees-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 16:04:51 FR0000121121 57,7500 EUR 17 XPAR OD_77UeNC0-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 16:05:08 FR0000121121 57,7000 EUR 20 XPAR OD_77UeRYS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 16:06:51 FR0000121121 57,7000 EUR 18 XPAR OD_77UesVJ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 16:06:51 FR0000121121 57,7000 EUR 73 XPAR OD_77UesVI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 16:08:42 FR0000121121 57,7500 EUR 64 XPAR OD_77UfLGf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 16:08:45 FR0000121121 57,7500 EUR 23 XPAR OD_77UfM7r-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 16:09:09 FR0000121121 57,7000 EUR 18 XPAR OD_77UfSGh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 16:10:10 FR0000121121 57,7000 EUR 17 XPAR OD_77UfiKt-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 16:10:10 FR0000121121 57,7000 EUR 17 XPAR OD_77UfiKt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 16:23:51 FR0000121121 57,8000 EUR 89 XPAR OD_77Uj9jQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 16:26:16 FR0000121121 57,8000 EUR 15 XPAR OD_77UjlR3-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 16:26:16 FR0000121121 57,8000 EUR 24 XPAR OD_77UjlR3-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 16:34:30 FR0000121121 57,9500 EUR 84 XPAR OD_77Ulq89-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 16:34:30 FR0000121121 57,9500 EUR 237 XPAR OD_77Ulq8A-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 16:34:30 FR0000121121 57,9500 EUR 279 XPAR OD_77Ulq8A-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 16:36:48 FR0000121121 57,9000 EUR 21 XPAR OD_77UmPqL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 16:36:48 FR0000121121 57,9000 EUR 18 XPAR OD_77UmPqO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 16:53:05 FR0000121121 58,0000 EUR 73 XPAR OD_77UqWE4-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 16:53:05 FR0000121121 58,0000 EUR 19 XPAR OD_77UqWE5-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 16:53:05 FR0000121121 58,0000 EUR 272 XPAR OD_77UqWE4-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 16:53:05 FR0000121121 58,0000 EUR 138 XPAR OD_77UqWE5-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 17:04:44 FR0000121121 58,1500 EUR 85 XPAR OD_77UtRqq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 17:04:44 FR0000121121 58,1500 EUR 4 XPAR OD_77UtRqr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 17:06:22 FR0000121121 58,1500 EUR 27 XPAR OD_77UtrLY-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 17:17:24 FR0000121121 58,3000 EUR 132 XPAR OD_77Uwdle-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 17:17:24 FR0000121121 58,3000 EUR 124 XPAR OD_77Uwdlu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 17:17:25 FR0000121121 58,3000 EUR 72 XPAR OD_77Uwe2R-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2022 17:17:25 FR0000121121 58,3000 EUR 134 XPAR OD_77Uwe2Q-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 09:00:17 FR0000121121 57,9000 EUR 63 XPAR OD_77Ym0sX-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 09:00:17 FR0000121121 57,9000 EUR 308 XPAR OD_77Ym0sX-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 09:00:28 FR0000121121 57,7500 EUR 21 XPAR OD_77Ym3lp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 09:01:45 FR0000121121 57,7500 EUR 17 XPAR OD_77YmNfP-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 09:01:45 FR0000121121 57,7500 EUR 61 XPAR OD_77YmNfQ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 09:05:25 FR0000121121 57,9000 EUR 20 XPAR OD_77YnJ0w-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 09:05:25 FR0000121121 57,9000 EUR 81 XPAR OD_77YnJ0v-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 09:05:25 FR0000121121 57,9000 EUR 19 XPAR OD_77YnJ0v-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 09:06:34 FR0000121121 57,7500 EUR 1 XPAR OD_77Ynb5q-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 09:13:34 FR0000121121 57,8500 EUR 102 XPAR OD_77YpM9d-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 09:13:52 FR0000121121 58,0000 EUR 89 XPAR OD_77YpQov-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 09:13:52 FR0000121121 58,0000 EUR 9 XPAR OD_77YpQow-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 09:13:52 FR0000121121 58,0000 EUR 328 XPAR OD_77YpQox-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 09:15:00 FR0000121121 57,9000 EUR 27 XPAR OD_77Ypifw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 09:18:57 FR0000121121 57,8000 EUR 21 XPAR OD_77YqiMY-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 09:18:57 FR0000121121 57,8000 EUR 20 XPAR OD_77YqiMY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 09:27:35 FR0000121121 57,8500 EUR 42 XPAR OD_77Yst4f-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 09:27:35 FR0000121121 57,8500 EUR 18 XPAR OD_77Yst4g-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 09:27:35 FR0000121121 57,9000 EUR 114 XPAR OD_77Yst4G-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 09:27:35 FR0000121121 57,8500 EUR 11 XPAR OD_77Yst4h-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 09:27:35 FR0000121121 57,8500 EUR 30 XPAR OD_77Yst4h-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 09:27:35 FR0000121121 57,8500 EUR 28 XPAR OD_77Yst4i-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 09:27:35 FR0000121121 57,8500 EUR 163 XPAR OD_77Yst4j-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 09:36:12 FR0000121121 57,9500 EUR 28 XPAR OD_77Yv3SF-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 09:36:12 FR0000121121 57,9500 EUR 108 XPAR OD_77Yv3SG-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 09:36:12 FR0000121121 57,9500 EUR 31 XPAR OD_77Yv3SH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 09:49:36 FR0000121121 57,9500 EUR 49 XPAR OD_77YyQkV-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 09:49:36 FR0000121121 57,9500 EUR 88 XPAR OD_77YyQkU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 09:52:01 FR0000121121 57,9000 EUR 20 XPAR OD_77Yz2TA-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 09:52:01 FR0000121121 57,9500 EUR 281 XPAR OD_77Yz2T7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 10:07:50 FR0000121121 57,9500 EUR 49 XPAR OD_77Z31B3-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 10:07:50 FR0000121121 57,9500 EUR 20 XPAR OD_77Z31Bj-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 10:07:50 FR0000121121 57,9500 EUR 207 XPAR OD_77Z31B4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 10:07:50 FR0000121121 57,9500 EUR 77 XPAR OD_77Z31B4-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 10:15:08 FR0000121121 57,9500 EUR 74 XPAR OD_77Z4rG8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 10:15:08 FR0000121121 57,9500 EUR 8 XPAR OD_77Z4rGb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 10:15:14 FR0000121121 57,9500 EUR 17 XPAR OD_77Z4sgA-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 10:15:14 FR0000121121 57,9500 EUR 2 XPAR OD_77Z4sg9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 10:16:23 FR0000121121 57,9000 EUR 52 XPAR OD_77Z5Aj0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 10:20:01 FR0000121121 58,0500 EUR 56 XPAR OD_77Z65Xk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 10:25:12 FR0000121121 58,0000 EUR 17 XPAR OD_77Z7OMk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 10:25:12 FR0000121121 58,0000 EUR 21 XPAR OD_77Z7OMl-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 10:25:12 FR0000121121 58,0000 EUR 58 XPAR OD_77Z7OMm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 10:28:32 FR0000121121 58,0000 EUR 26 XPAR OD_77Z8ESy-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 10:28:32 FR0000121121 58,0500 EUR 59 XPAR OD_77Z8EKn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 10:41:34 FR0000121121 58,1000 EUR 35 XPAR OD_77ZBVpQ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 10:41:34 FR0000121121 58,1000 EUR 18 XPAR OD_77ZBVpR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 10:41:34 FR0000121121 58,1000 EUR 135 XPAR OD_77ZBVpR-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 10:42:45 FR0000121121 58,0500 EUR 3 XPAR OD_77ZBoKi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 10:42:45 FR0000121121 58,0500 EUR 40 XPAR OD_77ZBoKj-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 10:46:22 FR0000121121 58,0500 EUR 17 XPAR OD_77ZCijQ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 10:55:34 FR0000121121 58,0500 EUR 17 XPAR OD_77ZF2Ei-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 10:55:34 FR0000121121 58,0500 EUR 123 XPAR OD_77ZF2Eh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 10:55:34 FR0000121121 58,0500 EUR 47 XPAR OD_77ZF2Ej-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 11:06:44 FR0000121121 58,0500 EUR 17 XPAR OD_77ZHqWA-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 11:06:44 FR0000121121 58,0500 EUR 23 XPAR OD_77ZHqWC-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 11:06:44 FR0000121121 58,0500 EUR 75 XPAR OD_77ZHqWA-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 11:06:44 FR0000121121 58,0500 EUR 60 XPAR OD_77ZHqWB-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 11:06:44 FR0000121121 58,0500 EUR 32 XPAR OD_77ZHqXe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 11:21:26 FR0000121121 58,1500 EUR 37 XPAR OD_77ZLXws-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 11:24:08 FR0000121121 58,1500 EUR 5 XPAR OD_77ZME8W -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 11:25:37 FR0000121121 58,1000 EUR 164 XPAR OD_77ZMbSu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 11:25:37 FR0000121121 58,1000 EUR 43 XPAR OD_77ZMbSv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 11:26:42 FR0000121121 58,0500 EUR 19 XPAR OD_77ZMsHB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 11:27:02 FR0000121121 58,0000 EUR 17 XPAR OD_77ZMxRa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 11:32:18 FR0000121121 57,9500 EUR 18 XPAR OD_77ZOHl8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 11:32:18 FR0000121121 57,9500 EUR 17 XPAR OD_77ZOHl9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 11:38:56 FR0000121121 58,0000 EUR 21 XPAR OD_77ZPx9C-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 11:38:56 FR0000121121 58,0000 EUR 87 XPAR OD_77ZPx9D-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 12:17:28 FR0000121121 58,0000 EUR 19 XPAR OD_77ZZef7-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 12:17:28 FR0000121121 58,0000 EUR 35 XPAR OD_77ZZef8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 12:17:28 FR0000121121 58,0000 EUR 46 XPAR OD_77ZZef6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 12:17:28 FR0000121121 58,0000 EUR 356 XPAR OD_77ZZefE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 12:28:02 FR0000121121 57,9500 EUR 34 XPAR OD_77ZcJcI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 12:28:02 FR0000121121 57,9500 EUR 25 XPAR OD_77ZcJcJ-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 12:28:02 FR0000121121 57,9500 EUR 41 XPAR OD_77ZcJcI-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 12:28:02 FR0000121121 57,9500 EUR 105 XPAR OD_77ZcJcJ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 12:35:38 FR0000121121 57,9000 EUR 17 XPAR OD_77ZeEDk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 12:35:38 FR0000121121 57,9000 EUR 24 XPAR OD_77ZeEDj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 12:35:38 FR0000121121 57,9000 EUR 40 XPAR OD_77ZeEDj-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 12:35:58 FR0000121121 57,8500 EUR 36 XPAR OD_77ZeJXt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 12:50:44 FR0000121121 57,8000 EUR 24 XPAR OD_77Zi1pl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 12:50:44 FR0000121121 57,8000 EUR 3 XPAR OD_77Zi1pm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 12:50:44 FR0000121121 57,8000 EUR 121 XPAR OD_77Zi1pm-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 13:00:02 FR0000121121 57,6500 EUR 17 XPAR OD_77ZkN7B-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 13:00:02 FR0000121121 57,6500 EUR 52 XPAR OD_77ZkN7A-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 13:00:02 FR0000121121 57,6500 EUR 41 XPAR OD_77ZkN7C-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/10/2022 13:06:06 FR0000121121 57,6000 EUR 17 XPAR OD_77Zltgu-01 Affectation aux VMP 