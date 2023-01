Eurazeo : Déclaration hebdomadaire d'opérations effectuées du 26 au 30 décembre 2022 02/01/2023 | 17:58 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Présentation agrégée par jour et par marché Code identifiant de Volume total Prix pondéré Nom de Code Identifiant de Jour de la moyen journalier l'instrument journalier (en nombre Marché l'émetteur l'émetteur transaction financier d'actions) d'acquisition des actions Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 27/12/2022 FR0000121121 12 731 59,029255 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 28/12/2022 FR0000121121 12 488 58,852959 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 29/12/2022 FR0000121121 11 392 58,530324 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 30/12/2022 FR0000121121 11 158 58,814478 XPAR Détail transaction par transaction Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 09:09:25 FR0000121121 59,4000 EUR 50 XPAR OD_7DJjTkc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 09:12:36 FR0000121121 59,3500 EUR 515 XPAR OD_7DJkHZx-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 09:12:36 FR0000121121 59,3500 EUR 112 XPAR OD_7DJkHZw-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 09:12:36 FR0000121121 59,3500 EUR 3 XPAR OD_7DJkHZx-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 09:25:28 FR0000121121 59,4000 EUR 3 XPAR OD_7DJnWGu-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 09:25:28 FR0000121121 59,4000 EUR 6 XPAR OD_7DJnWGs-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 09:25:28 FR0000121121 59,4000 EUR 69 XPAR OD_7DJnWGt-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 09:25:28 FR0000121121 59,4000 EUR 73 XPAR OD_7DJnWGu-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 09:27:15 FR0000121121 59,4000 EUR 112 XPAR OD_7DJny7n-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 09:27:15 FR0000121121 59,4000 EUR 611 XPAR OD_7DJny7n-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 09:27:15 FR0000121121 59,3500 EUR 276 XPAR OD_7DJnyDx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 09:27:15 FR0000121121 59,3500 EUR 58 XPAR OD_7DJnyDw-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 09:28:52 FR0000121121 59,2500 EUR 60 XPAR OD_7DJoNT3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 09:28:52 FR0000121121 59,2500 EUR 17 XPAR OD_7DJoNT4-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 09:29:01 FR0000121121 59,2000 EUR 59 XPAR OD_7DJoPg7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 09:36:05 FR0000121121 59,1500 EUR 146 XPAR OD_7DJqBt4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 09:36:05 FR0000121121 59,1500 EUR 42 XPAR OD_7DJqBt4-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 09:41:56 FR0000121121 59,0500 EUR 16 XPAR OD_7DJrfJx-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 09:41:56 FR0000121121 59,0500 EUR 20 XPAR OD_7DJrfJy-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 09:52:37 FR0000121121 59,1000 EUR 25 XPAR OD_7DJuM0q-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 09:52:37 FR0000121121 59,1000 EUR 383 XPAR OD_7DJuM0q-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 09:52:37 FR0000121121 59,1000 EUR 43 XPAR OD_7DJuM0p-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 09:56:50 FR0000121121 59,0000 EUR 61 XPAR OD_7DJvPzX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 09:56:50 FR0000121121 59,0000 EUR 75 XPAR OD_7DJvPzY-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 09:56:50 FR0000121121 59,0000 EUR 6 XPAR OD_7DJvPzZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 09:56:50 FR0000121121 59,0000 EUR 16 XPAR OD_7DJvPzY-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 09:57:23 FR0000121121 59,0000 EUR 16 XPAR OD_7DJvYS2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 09:58:34 FR0000121121 59,0000 EUR 19 XPAR OD_7DJvqzz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 10:00:37 FR0000121121 59,0000 EUR 28 XPAR OD_7DJwMsU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 10:00:37 FR0000121121 59,0000 EUR 49 XPAR OD_7DJwMvB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 10:00:38 FR0000121121 59,0000 EUR 16 XPAR OD_7DJwNBj-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 10:01:20 FR0000121121 59,0000 EUR 18 XPAR OD_7DJwY6V-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 10:02:04 FR0000121121 59,0000 EUR 18 XPAR OD_7DJwjZF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 10:02:59 FR0000121121 59,0000 EUR 17 XPAR OD_7DJwxtm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 10:05:59 FR0000121121 58,9000 EUR 18 XPAR OD_7DJxief-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 10:05:59 FR0000121121 58,9000 EUR 16 XPAR OD_7DJxieg-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 10:06:57 FR0000121121 58,8000 EUR 64 XPAR OD_7DJxxqV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 10:39:03 FR0000121121 59,0000 EUR 40 XPAR OD_7DK62oa-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 10:39:03 FR0000121121 59,0000 EUR 50 XPAR OD_7DK62ob-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 10:46:32 FR0000121121 59,1000 EUR 33 XPAR OD_7DK7vcx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 10:46:32 FR0000121121 59,1000 EUR 100 XPAR OD_7DK7vcy-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 10:46:32 FR0000121121 59,1000 EUR 50 XPAR OD_7DK7vcz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 10:46:32 FR0000121121 59,0500 EUR 224 XPAR OD_7DK7vdT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 10:46:32 FR0000121121 59,1000 EUR 1 XPAR OD_7DK7vcV-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 10:48:06 FR0000121121 59,0000 EUR 328 XPAR OD_7DK8KD8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 10:48:06 FR0000121121 59,0000 EUR 25 XPAR OD_7DK8KD7-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 11:33:40 FR0000121121 59,1500 EUR 284 XPAR OD_7DKJnFh-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 11:33:40 FR0000121121 59,1500 EUR 207 XPAR OD_7DKJnFi-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 11:33:40 FR0000121121 59,1500 EUR 200 XPAR OD_7DKJnFj-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 11:33:40 FR0000121121 59,1500 EUR 7 XPAR OD_7DKJnFh-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 11:33:40 FR0000121121 59,1500 EUR 110 XPAR OD_7DKJnFi-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 11:33:40 FR0000121121 59,1500 EUR 71 XPAR OD_7DKJnFj-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 11:34:54 FR0000121121 59,1000 EUR 53 XPAR OD_7DKK6bI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 12:02:03 FR0000121121 59,1000 EUR 5 XPAR OD_7DKQwGP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 12:02:03 FR0000121121 59,1000 EUR 38 XPAR OD_7DKQwGO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 12:19:02 FR0000121121 59,1500 EUR 1 XPAR OD_7DKVDQe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 12:27:03 FR0000121121 59,1500 EUR 2 XPAR OD_7DKXEYi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 12:35:05 FR0000121121 59,1500 EUR 85 XPAR OD_7DKZFwv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 12:53:30 FR0000121121 59,1000 EUR 127 XPAR OD_7DKdtUZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 12:53:51 FR0000121121 59,1000 EUR 56 XPAR OD_7DKdypw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 12:53:51 FR0000121121 59,1000 EUR 521 XPAR OD_7DKdypx-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 12:53:51 FR0000121121 59,1000 EUR 15 XPAR OD_7DKdypy-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 12:53:51 FR0000121121 59,0500 EUR 83 XPAR OD_7DKdyqx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 12:53:51 FR0000121121 59,0500 EUR 10 XPAR OD_7DKdyqx-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 12:53:51 FR0000121121 59,0500 EUR 13 XPAR OD_7DKdyrR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 12:53:51 FR0000121121 59,1000 EUR 22 XPAR OD_7DKdypx-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 12:53:51 FR0000121121 59,1000 EUR 103 XPAR OD_7DKdypy-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 12:53:51 FR0000121121 59,0500 EUR 41 XPAR OD_7DKdyqw-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 13:04:37 FR0000121121 59,0500 EUR 82 XPAR OD_7DKggwI-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 13:04:37 FR0000121121 59,0500 EUR 60 XPAR OD_7DKggwJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 13:04:37 FR0000121121 59,0500 EUR 50 XPAR OD_7DKggwJ-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 13:04:37 FR0000121121 59,0500 EUR 16 XPAR OD_7DKggwH-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 13:05:26 FR0000121121 59,0000 EUR 31 XPAR OD_7DKgtiK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 13:05:26 FR0000121121 59,0000 EUR 24 XPAR OD_7DKgtiL-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 13:26:32 FR0000121121 59,0500 EUR 32 XPAR OD_7DKmD1G-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 13:30:33 FR0000121121 59,0500 EUR 18 XPAR OD_7DKnDiL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 13:30:33 FR0000121121 59,0500 EUR 22 XPAR OD_7DKnDiM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 13:34:35 FR0000121121 59,0500 EUR 36 XPAR OD_7DKoEfY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 13:34:35 FR0000121121 59,0500 EUR 10 XPAR OD_7DKoEfZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 13:34:36 FR0000121121 58,9500 EUR 190 XPAR OD_7DKoEvj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 13:34:36 FR0000121121 59,0500 EUR 24 XPAR OD_7DKoEvg-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 13:34:36 FR0000121121 58,9500 EUR 39 XPAR OD_7DKoEvj-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 13:54:52 FR0000121121 58,9500 EUR 2 XPAR OD_7DKtLGa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 13:54:53 FR0000121121 58,9500 EUR 16 XPAR OD_7DKtLX3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 13:54:53 FR0000121121 58,9500 EUR 3 XPAR OD_7DKtLX3-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 13:58:55 FR0000121121 58,9500 EUR 2 XPAR OD_7DKuMTw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 14:02:57 FR0000121121 58,9500 EUR 4 XPAR OD_7DKvNRB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 14:02:57 FR0000121121 58,9500 EUR 17 XPAR OD_7DKvNRB-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 14:02:57 FR0000121121 58,9500 EUR 67 XPAR OD_7DKvNRC-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 14:05:43 FR0000121121 58,9000 EUR 45 XPAR OD_7DKw4d3-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 14:05:43 FR0000121121 58,9000 EUR 163 XPAR OD_7DKw4d4-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 14:05:43 FR0000121121 58,9000 EUR 34 XPAR OD_7DKw4d2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 14:05:43 FR0000121121 58,9000 EUR 38 XPAR OD_7DKw4d4-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 14:18:24 FR0000121121 58,9500 EUR 139 XPAR OD_7DKzGX6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 14:18:24 FR0000121121 58,9500 EUR 59 XPAR OD_7DKzGX7-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 14:30:29 FR0000121121 59,0500 EUR 54 XPAR OD_7DL2JJI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 14:33:08 FR0000121121 59,0500 EUR 21 XPAR OD_7DL2yYt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 14:37:07 FR0000121121 59,0500 EUR 39 XPAR OD_7DL3yjl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 14:37:07 FR0000121121 59,0500 EUR 45 XPAR OD_7DL3yjl-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 14:37:42 FR0000121121 59,0000 EUR 3 XPAR OD_7DL47yd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 14:38:10 FR0000121121 59,0000 EUR 99 XPAR OD_7DL4FAe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 14:38:10 FR0000121121 59,0000 EUR 77 XPAR OD_7DL4FAf-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 14:38:10 FR0000121121 59,0000 EUR 62 XPAR OD_7DL4FAg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 14:38:10 FR0000121121 59,0000 EUR 24 XPAR OD_7DL4FAf-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 14:41:16 FR0000121121 58,9000 EUR 3 XPAR OD_7DL51PS-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 14:41:16 FR0000121121 58,9000 EUR 14 XPAR OD_7DL51PS-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 14:41:16 FR0000121121 58,9000 EUR 28 XPAR OD_7DL51PR-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 14:43:44 FR0000121121 58,8500 EUR 34 XPAR OD_7DL5e6O-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 14:43:44 FR0000121121 58,8500 EUR 16 XPAR OD_7DL5e6O-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 14:59:37 FR0000121121 58,8500 EUR 187 XPAR OD_7DL9dwG-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 14:59:37 FR0000121121 58,8500 EUR 67 XPAR OD_7DL9dwH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 14:59:37 FR0000121121 58,8500 EUR 31 XPAR OD_7DL9dwG-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 14:59:37 FR0000121121 58,8500 EUR 30 XPAR OD_7DL9dwn-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:22:49 FR0000121121 58,9500 EUR 307 XPAR OD_7DLFU3w-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:22:49 FR0000121121 58,9500 EUR 128 XPAR OD_7DLFU3x-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:22:49 FR0000121121 58,9500 EUR 73 XPAR OD_7DLFU3v-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:28:38 FR0000121121 58,9000 EUR 47 XPAR OD_7DLGwv2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:28:38 FR0000121121 58,9000 EUR 1 XPAR OD_7DLGwv3-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:28:38 FR0000121121 58,9000 EUR 102 XPAR OD_7DLGwv4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:31:02 FR0000121121 58,8500 EUR 98 XPAR OD_7DLHYEd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:31:02 FR0000121121 58,8500 EUR 46 XPAR OD_7DLHYEc-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:31:02 FR0000121121 58,8500 EUR 1 XPAR OD_7DLHYEd-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:36:06 FR0000121121 58,8000 EUR 201 XPAR OD_7DLIpS9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:36:06 FR0000121121 58,8000 EUR 46 XPAR OD_7DLIpS8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:36:52 FR0000121121 58,8000 EUR 47 XPAR OD_7DLJ1Oy-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:36:52 FR0000121121 58,8000 EUR 29 XPAR OD_7DLJ1Oy-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:40:47 FR0000121121 58,8000 EUR 80 XPAR OD_7DLK0Wz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:40:47 FR0000121121 58,8000 EUR 19 XPAR OD_7DLK0X0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:40:47 FR0000121121 58,8000 EUR 16 XPAR OD_7DLK0Wz-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:49:01 FR0000121121 58,8000 EUR 145 XPAR OD_7DLM4ul-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:49:01 FR0000121121 58,8000 EUR 146 XPAR OD_7DLM4um-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:49:01 FR0000121121 58,8000 EUR 17 XPAR OD_7DLM4ul-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:49:01 FR0000121121 58,8000 EUR 29 XPAR OD_7DLM4un-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:51:25 FR0000121121 58,8000 EUR 13 XPAR OD_7DLMgYB-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:51:25 FR0000121121 58,8000 EUR 20 XPAR OD_7DLMgQP-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:51:25 FR0000121121 58,8000 EUR 7 XPAR OD_7DLMgYA-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:51:47 FR0000121121 58,8000 EUR 128 XPAR OD_7DLMmDt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:52:50 FR0000121121 58,7500 EUR 20 XPAR OD_7DLN2Zp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:52:50 FR0000121121 58,7500 EUR 16 XPAR OD_7DLN2Zq-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:52:51 FR0000121121 58,7000 EUR 52 XPAR OD_7DLN2mI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:55:40 FR0000121121 58,7500 EUR 78 XPAR OD_7DLNkpf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:55:40 FR0000121121 58,7500 EUR 18 XPAR OD_7DLNkpg-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:59:21 FR0000121121 58,7000 EUR 31 XPAR OD_7DLOgLa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 15:59:21 FR0000121121 58,7000 EUR 16 XPAR OD_7DLOgLb-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 16:28:56 FR0000121121 58,8500 EUR 497 XPAR OD_7DLW8At-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 16:28:56 FR0000121121 58,8500 EUR 447 XPAR OD_7DLW8Av-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 16:28:56 FR0000121121 58,8500 EUR 125 XPAR OD_7DLW8Aw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 16:28:56 FR0000121121 58,8500 EUR 180 XPAR OD_7DLW8Au-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 16:28:56 FR0000121121 58,8500 EUR 26 XPAR OD_7DLW8Av-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 16:31:37 FR0000121121 58,8000 EUR 42 XPAR OD_7DLWnrB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 16:31:37 FR0000121121 58,8000 EUR 17 XPAR OD_7DLWnrB-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 16:55:15 FR0000121121 58,9000 EUR 115 XPAR OD_7DLckrk-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 16:55:15 FR0000121121 58,9000 EUR 350 XPAR OD_7DLckrl-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 16:55:15 FR0000121121 58,9000 EUR 39 XPAR OD_7DLckrk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 16:55:15 FR0000121121 58,9000 EUR 80 XPAR OD_7DLckrl-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 17:21:28 FR0000121121 58,9500 EUR 62 XPAR OD_7DLjM01-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 17:21:28 FR0000121121 58,9500 EUR 138 XPAR OD_7DLjM02-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 17:21:28 FR0000121121 58,9500 EUR 131 XPAR OD_7DLjM03-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 17:21:28 FR0000121121 58,9500 EUR 200 XPAR OD_7DLjM04-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 17:21:28 FR0000121121 58,9500 EUR 37 XPAR OD_7DLjM05-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 17:21:28 FR0000121121 58,9500 EUR 71 XPAR OD_7DLjM05-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/12/2022 17:21:28 FR0000121121 58,9500 EUR 99 XPAR OD_7DLjM02-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:05:18 FR0000121121 58,9000 EUR 36 XPAR OD_7DPYyEF-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:05:18 FR0000121121 58,9000 EUR 100 XPAR OD_7DPYyEE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:05:18 FR0000121121 58,9000 EUR 79 XPAR OD_7DPYyEF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:05:56 FR0000121121 58,8500 EUR 87 XPAR OD_7DPZ7ry-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:05:56 FR0000121121 58,8500 EUR 428 XPAR OD_7DPZ7rx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:07:37 FR0000121121 58,8500 EUR 43 XPAR OD_7DPZYO3-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:07:37 FR0000121121 58,8500 EUR 68 XPAR OD_7DPZYO1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:07:37 FR0000121121 58,8500 EUR 137 XPAR OD_7DPZYO2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:12:37 FR0000121121 58,8500 EUR 45 XPAR OD_7DPaoBa-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:12:37 FR0000121121 58,8500 EUR 112 XPAR OD_7DPaoBY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:12:37 FR0000121121 58,8500 EUR 109 XPAR OD_7DPaoBZ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:13:48 FR0000121121 58,8000 EUR 38 XPAR OD_7DPb6qs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:19:23 FR0000121121 58,8500 EUR 52 XPAR OD_7DPcVpc-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:19:58 FR0000121121 58,8000 EUR 174 XPAR OD_7DPcewY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:19:58 FR0000121121 58,8000 EUR 28 XPAR OD_7DPcewY-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:24:23 FR0000121121 58,7500 EUR 42 XPAR OD_7DPdm6G-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:25:28 FR0000121121 58,7000 EUR 218 XPAR OD_7DPe2wj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:27:54 FR0000121121 58,7500 EUR 16 XPAR OD_7DPeeyZ-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:27:54 FR0000121121 58,7500 EUR 68 XPAR OD_7DPeeyZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:29:08 FR0000121121 58,6500 EUR 7 XPAR OD_7DPey7I-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:29:08 FR0000121121 58,6500 EUR 23 XPAR OD_7DPeyBH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:29:10 FR0000121121 58,6500 EUR 18 XPAR OD_7DPeyhy-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:29:10 FR0000121121 58,6500 EUR 5 XPAR OD_7DPeyhx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:29:10 FR0000121121 58,6500 EUR 24 XPAR OD_7DPeyhy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:37:05 FR0000121121 58,7000 EUR 1 XPAR OD_7DPgy5H-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:47:13 FR0000121121 58,7500 EUR 100 XPAR OD_7DPjWKe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:47:13 FR0000121121 58,7500 EUR 169 XPAR OD_7DPjWKf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:47:16 FR0000121121 58,7500 EUR 47 XPAR OD_7DPjX73-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:50:33 FR0000121121 58,7000 EUR 21 XPAR OD_7DPkMQp-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:50:33 FR0000121121 58,7000 EUR 2 XPAR OD_7DPkMQq-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:50:33 FR0000121121 58,7000 EUR 28 XPAR OD_7DPkMQq-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:50:33 FR0000121121 58,7000 EUR 50 XPAR OD_7DPkMQn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:50:33 FR0000121121 58,7000 EUR 179 XPAR OD_7DPkMQo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:50:33 FR0000121121 58,7000 EUR 21 XPAR OD_7DPkMQp-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 09:50:36 FR0000121121 58,6000 EUR 77 XPAR OD_7DPkN3n-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 10:00:22 FR0000121121 58,6500 EUR 28 XPAR OD_7DPmpbi-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 10:00:22 FR0000121121 58,6500 EUR 56 XPAR OD_7DPmpbh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 10:00:22 FR0000121121 58,6500 EUR 83 XPAR OD_7DPmpbi-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 10:10:07 FR0000121121 58,7000 EUR 68 XPAR OD_7DPpHmm-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 10:10:07 FR0000121121 58,7000 EUR 253 XPAR OD_7DPpHml-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 10:10:13 FR0000121121 58,6500 EUR 32 XPAR OD_7DPpJPF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 10:19:14 FR0000121121 58,7000 EUR 38 XPAR OD_7DPraB3-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 10:19:14 FR0000121121 58,7000 EUR 153 XPAR OD_7DPraB2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 10:19:22 FR0000121121 58,6500 EUR 1 XPAR OD_7DPrcGy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 10:19:23 FR0000121121 58,6500 EUR 19 XPAR OD_7DPrcYP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 10:25:29 FR0000121121 58,6000 EUR 16 XPAR OD_7DPt9gU-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 10:25:29 FR0000121121 58,6000 EUR 17 XPAR OD_7DPt9gU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 10:25:29 FR0000121121 58,6000 EUR 69 XPAR OD_7DPt9gV-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 10:29:14 FR0000121121 58,6000 EUR 16 XPAR OD_7DPu6EW -01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 10:29:14 FR0000121121 58,6000 EUR 40 XPAR OD_7DPu6EV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 10:57:15 FR0000121121 58,7500 EUR 86 XPAR OD_7DQ19Su-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 11:02:46 FR0000121121 58,7500 EUR 108 XPAR OD_7DQ2Xfq-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 11:02:46 FR0000121121 58,7500 EUR 130 XPAR OD_7DQ2Xfr-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 11:59:12 FR0000121121 59,1000 EUR 78 XPAR OD_7DQGkQm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 11:59:12 FR0000121121 59,1000 EUR 41 XPAR OD_7DQGkQm-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 11:59:13 FR0000121121 59,1000 EUR 85 XPAR OD_7DQGkgc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 11:59:14 FR0000121121 59,1000 EUR 82 XPAR OD_7DQGkxM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 11:59:14 FR0000121121 59,1000 EUR 92 XPAR OD_7DQGkxN-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 11:59:14 FR0000121121 59,1000 EUR 61 XPAR OD_7DQGkxO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 11:59:15 FR0000121121 59,0500 EUR 124 XPAR OD_7DQGlCr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 11:59:15 FR0000121121 59,0500 EUR 192 XPAR OD_7DQGlCs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 11:59:16 FR0000121121 59,0000 EUR 30 XPAR OD_7DQGlWT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 12:05:23 FR0000121121 59,0000 EUR 1 XPAR OD_7DQIJ61-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 12:26:24 FR0000121121 59,0000 EUR 25 XPAR OD_7DQNauC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 12:50:14 FR0000121121 59,0000 EUR 2 XPAR OD_7DQTb8X-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 13:03:15 FR0000121121 59,0500 EUR 50 XPAR OD_7DQWsAM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 13:36:55 FR0000121121 59,1000 EUR 356 XPAR OD_7DQfLoc-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 13:36:55 FR0000121121 59,1000 EUR 20 XPAR OD_7DQfLoa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 13:36:55 FR0000121121 59,1000 EUR 155 XPAR OD_7DQfLob-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 13:36:55 FR0000121121 59,1000 EUR 87 XPAR OD_7DQfLob-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 13:36:55 FR0000121121 59,1000 EUR 1087 XPAR OD_7DQfLoc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 13:36:55 FR0000121121 59,1000 EUR 46 XPAR OD_7DQfLod-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 13:36:59 FR0000121121 59,0500 EUR 40 XPAR OD_7DQfMk8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 13:36:59 FR0000121121 59,0500 EUR 61 XPAR OD_7DQfMk9-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 14:01:57 FR0000121121 59,0500 EUR 29 XPAR OD_7DQleOm-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 14:02:16 FR0000121121 59,0000 EUR 41 XPAR OD_7DQljPT-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 14:02:16 FR0000121121 59,0000 EUR 16 XPAR OD_7DQljPT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 14:02:16 FR0000121121 59,0000 EUR 124 XPAR OD_7DQljPU-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 14:02:16 FR0000121121 59,0000 EUR 95 XPAR OD_7DQljPU-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 14:09:33 FR0000121121 58,9500 EUR 16 XPAR OD_7DQnYwf-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 14:09:33 FR0000121121 58,9500 EUR 47 XPAR OD_7DQnYwd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 14:09:33 FR0000121121 58,9500 EUR 25 XPAR OD_7DQnYwe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 14:09:33 FR0000121121 58,9500 EUR 23 XPAR OD_7DQnYwe-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 14:14:15 FR0000121121 58,8500 EUR 35 XPAR OD_7DQokUy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 14:14:15 FR0000121121 58,8500 EUR 48 XPAR OD_7DQokUy-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 14:30:02 FR0000121121 58,9000 EUR 21 XPAR OD_7DQsiso-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 14:30:02 FR0000121121 58,9000 EUR 37 XPAR OD_7DQsisr-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 14:30:02 FR0000121121 58,9000 EUR 53 XPAR OD_7DQsisp-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 14:30:02 FR0000121121 58,9000 EUR 92 XPAR OD_7DQsisq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 14:30:02 FR0000121121 58,9000 EUR 77 XPAR OD_7DQsisq-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 14:44:28 FR0000121121 58,8000 EUR 16 XPAR OD_7DQwM24-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 14:44:28 FR0000121121 58,8000 EUR 27 XPAR OD_7DQwM25-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 14:44:28 FR0000121121 58,8000 EUR 31 XPAR OD_7DQwM24-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 14:44:28 FR0000121121 58,8000 EUR 19 XPAR OD_7DQwM25-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 14:44:28 FR0000121121 58,8000 EUR 150 XPAR OD_7DQwM29-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 14:44:28 FR0000121121 58,8000 EUR 36 XPAR OD_7DQwM2A-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 15:31:23 FR0000121121 58,8000 EUR 31 XPAR OD_7DR8AMW -00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 15:31:23 FR0000121121 58,8000 EUR 167 XPAR OD_7DR8AMZ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 15:31:23 FR0000121121 58,8000 EUR 70 XPAR OD_7DR8AMX-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 15:31:23 FR0000121121 58,8000 EUR 302 XPAR OD_7DR8AMY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 15:31:23 FR0000121121 58,8000 EUR 526 XPAR OD_7DR8AMY-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 15:43:27 FR0000121121 59,0000 EUR 9 XPAR OD_7DRBCgf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 15:43:27 FR0000121121 59,0000 EUR 20 XPAR OD_7DRBCgg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 15:45:20 FR0000121121 59,0000 EUR 47 XPAR OD_7DRBg1h-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 15:45:20 FR0000121121 59,0000 EUR 20 XPAR OD_7DRBg1d-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 15:45:20 FR0000121121 59,0000 EUR 123 XPAR OD_7DRBg1d-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 15:45:20 FR0000121121 59,0000 EUR 104 XPAR OD_7DRBg1g-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 15:47:28 FR0000121121 59,0000 EUR 39 XPAR OD_7DRCDNg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 15:50:56 FR0000121121 58,9500 EUR 53 XPAR OD_7DRD5UD-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 15:50:56 FR0000121121 58,9500 EUR 26 XPAR OD_7DRD5UE-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 15:50:56 FR0000121121 58,9500 EUR 290 XPAR OD_7DRD5UC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 15:50:56 FR0000121121 58,9500 EUR 100 XPAR OD_7DRD5UG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 15:53:29 FR0000121121 58,8000 EUR 33 XPAR OD_7DRDjIe-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 15:53:29 FR0000121121 58,8000 EUR 116 XPAR OD_7DRDjIe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 16:02:46 FR0000121121 58,7500 EUR 25 XPAR OD_7DRG4J3-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 16:02:46 FR0000121121 58,7500 EUR 32 XPAR OD_7DRG4J4-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 16:02:46 FR0000121121 58,7500 EUR 119 XPAR OD_7DRG4J3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 16:02:46 FR0000121121 58,7500 EUR 157 XPAR OD_7DRG4J4-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 16:07:57 FR0000121121 58,7500 EUR 66 XPAR OD_7DRHNAE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 16:17:24 FR0000121121 58,8500 EUR 110 XPAR OD_7DRJkaR-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 16:17:24 FR0000121121 58,8500 EUR 300 XPAR OD_7DRJkaP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 16:17:24 FR0000121121 58,8500 EUR 72 XPAR OD_7DRJkaQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 16:17:24 FR0000121121 58,8500 EUR 40 XPAR OD_7DRJkaQ-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 16:25:18 FR0000121121 58,8000 EUR 41 XPAR OD_7DRLjpN-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 16:25:18 FR0000121121 58,8000 EUR 232 XPAR OD_7DRLjpM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 16:31:40 FR0000121121 58,8000 EUR 3 XPAR OD_7DRNLHs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 16:31:40 FR0000121121 58,8000 EUR 32 XPAR OD_7DRNLHt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 16:34:50 FR0000121121 58,7500 EUR 31 XPAR OD_7DRO8qK-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 16:34:50 FR0000121121 58,7500 EUR 28 XPAR OD_7DRO8qL-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 16:34:50 FR0000121121 58,7500 EUR 282 XPAR OD_7DRO8qI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 16:36:52 FR0000121121 58,6500 EUR 20 XPAR OD_7DROeUj-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 16:36:52 FR0000121121 58,6500 EUR 98 XPAR OD_7DROeUj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 16:48:54 FR0000121121 58,7000 EUR 5 XPAR OD_7DRRgHL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 16:48:54 FR0000121121 58,7000 EUR 69 XPAR OD_7DRRgHM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 16:48:54 FR0000121121 58,7000 EUR 50 XPAR OD_7DRRgHM-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 16:51:03 FR0000121121 58,6500 EUR 85 XPAR OD_7DRSDmU-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 16:52:54 FR0000121121 58,6500 EUR 107 XPAR OD_7DRSgiK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 16:56:55 FR0000121121 58,6500 EUR 2 XPAR OD_7DRThPM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 16:56:55 FR0000121121 58,6500 EUR 6 XPAR OD_7DRThPN-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 16:56:55 FR0000121121 58,6500 EUR 37 XPAR OD_7DRThPO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 16:56:56 FR0000121121 58,6500 EUR 1 XPAR OD_7DRThfW-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 16:56:56 FR0000121121 58,6500 EUR 4 XPAR OD_7DRThfW-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 17:04:39 FR0000121121 58,6500 EUR 6 XPAR OD_7DRVe7V-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 17:04:39 FR0000121121 58,6500 EUR 7 XPAR OD_7DRVe7W -00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 17:07:07 FR0000121121 58,6000 EUR 23 XPAR OD_7DRWGeK-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 17:07:07 FR0000121121 58,6000 EUR 43 XPAR OD_7DRWGeL-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 17:07:07 FR0000121121 58,6000 EUR 39 XPAR OD_7DRWGeI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 17:07:07 FR0000121121 58,6000 EUR 70 XPAR OD_7DRWGeJ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 17:07:07 FR0000121121 58,6000 EUR 478 XPAR OD_7DRWGeL-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 17:08:03 FR0000121121 58,6000 EUR 4 XPAR OD_7DRWVGg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 17:08:03 FR0000121121 58,6000 EUR 5 XPAR OD_7DRWVGv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 17:08:03 FR0000121121 58,6000 EUR 24 XPAR OD_7DRWVGy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/12/2022 17:08:11 FR0000121121 58,6000 EUR 21 XPAR OD_7DRWXHP-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 09:00:33 FR0000121121 58,2000 EUR 81 XPAR OD_7DVOIWm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 09:00:33 FR0000121121 58,2000 EUR 258 XPAR OD_7DVOIWm-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 09:00:33 FR0000121121 58,2000 EUR 69 XPAR OD_7DVOIWl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 09:02:20 FR0000121121 58,0500 EUR 28 XPAR OD_7DVOkJ6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 09:12:02 FR0000121121 58,2000 EUR 247 XPAR OD_7DVRBrk-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 09:12:02 FR0000121121 58,2000 EUR 164 XPAR OD_7DVRBrl-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 09:12:02 FR0000121121 58,2000 EUR 90 XPAR OD_7DVRBrk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 09:15:18 FR0000121121 58,1000 EUR 78 XPAR OD_7DVS0nB-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 09:15:18 FR0000121121 58,1000 EUR 75 XPAR OD_7DVS0nB-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 09:15:18 FR0000121121 58,1000 EUR 16 XPAR OD_7DVS0n9-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 09:15:18 FR0000121121 58,1000 EUR 15 XPAR OD_7DVS0nA-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 09:18:08 FR0000121121 58,0500 EUR 124 XPAR OD_7DVSiv1-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 09:18:08 FR0000121121 58,0500 EUR 26 XPAR OD_7DVSiv1-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 09:25:25 FR0000121121 57,9500 EUR 56 XPAR OD_7DVUYm9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 09:25:25 FR0000121121 57,9500 EUR 45 XPAR OD_7DVUYm8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 09:25:26 FR0000121121 57,9500 EUR 18 XPAR OD_7DVUZ20-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 09:32:36 FR0000121121 57,9500 EUR 148 XPAR OD_7DVWMgX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 09:32:36 FR0000121121 57,9500 EUR 81 XPAR OD_7DVWMgZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 09:32:36 FR0000121121 57,9500 EUR 150 XPAR OD_7DVWMgZ-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 09:32:36 FR0000121121 57,9500 EUR 2 XPAR OD_7DVWMgY-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 09:32:36 FR0000121121 57,9500 EUR 42 XPAR OD_7DVWMgY-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 09:32:41 FR0000121121 57,8500 EUR 69 XPAR OD_7DVWOEq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 09:42:30 FR0000121121 58,0500 EUR 178 XPAR OD_7DVYrGP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 09:42:30 FR0000121121 58,0500 EUR 15 XPAR OD_7DVYrGN-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 09:42:30 FR0000121121 58,0500 EUR 39 XPAR OD_7DVYrGO-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 09:42:45 FR0000121121 58,0000 EUR 48 XPAR OD_7DVYvDr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 09:59:12 FR0000121121 58,2000 EUR 219 XPAR OD_7DVd3xb-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 09:59:12 FR0000121121 58,2000 EUR 98 XPAR OD_7DVd3xc-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 09:59:12 FR0000121121 58,2000 EUR 75 XPAR OD_7DVd3xb-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 10:02:01 FR0000121121 58,1500 EUR 17 XPAR OD_7DVdlsI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 10:16:53 FR0000121121 58,3000 EUR 143 XPAR OD_7DVhW6e-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 10:16:53 FR0000121121 58,3000 EUR 44 XPAR OD_7DVhW6f-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 10:16:53 FR0000121121 58,3000 EUR 126 XPAR OD_7DVhW6f-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 10:16:53 FR0000121121 58,3000 EUR 67 XPAR OD_7DVhW6d-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 10:30:41 FR0000121121 58,4500 EUR 28 XPAR OD_7DVkzMP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 11:30:44 FR0000121121 58,6000 EUR 442 XPAR OD_7DW06fs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 11:30:44 FR0000121121 58,6000 EUR 212 XPAR OD_7DW06fs-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 11:30:44 FR0000121121 58,6000 EUR 303 XPAR OD_7DW06ft-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 11:30:44 FR0000121121 58,6000 EUR 53 XPAR OD_7DW06ft-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 11:30:44 FR0000121121 58,6000 EUR 184 XPAR OD_7DW06fr-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 11:30:44 FR0000121121 58,5500 EUR 40 XPAR OD_7DW06hu-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 11:50:04 FR0000121121 58,6000 EUR 288 XPAR OD_7DW4yQO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 11:50:54 FR0000121121 58,5500 EUR 18 XPAR OD_7DW5BOc-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 11:50:54 FR0000121121 58,5500 EUR 47 XPAR OD_7DW5BOb-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 11:55:46 FR0000121121 58,5000 EUR 18 XPAR OD_7DW6PMW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 11:55:46 FR0000121121 58,5000 EUR 17 XPAR OD_7DW6PMW -02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 12:03:00 FR0000121121 58,4500 EUR 97 XPAR OD_7DW8EQF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 12:03:00 FR0000121121 58,4500 EUR 17 XPAR OD_7DW8EQG-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 12:17:33 FR0000121121 58,4000 EUR 40 XPAR OD_7DWBtPG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 12:17:33 FR0000121121 58,4000 EUR 133 XPAR OD_7DWBtPI-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 12:17:33 FR0000121121 58,4000 EUR 14 XPAR OD_7DWBtPH-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 12:17:33 FR0000121121 58,4000 EUR 3 XPAR OD_7DWBtPI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 12:37:36 FR0000121121 58,4500 EUR 38 XPAR OD_7DWGwNG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 12:37:36 FR0000121121 58,4500 EUR 24 XPAR OD_7DWGwMy-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 12:37:37 FR0000121121 58,4500 EUR 18 XPAR OD_7DWGwd8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 12:41:37 FR0000121121 58,4500 EUR 41 XPAR OD_7DWHx46-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 12:45:35 FR0000121121 58,4000 EUR 53 XPAR OD_7DWIwzN-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 12:53:37 FR0000121121 58,4000 EUR 114 XPAR OD_7DWKyN1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 13:05:38 FR0000121121 58,4000 EUR 23 XPAR OD_7DWNzw1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 13:19:42 FR0000121121 58,4000 EUR 21 XPAR OD_7DWRXf2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 13:19:42 FR0000121121 58,4000 EUR 258 XPAR OD_7DWRXfO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 13:19:42 FR0000121121 58,4000 EUR 113 XPAR OD_7DWRXfP-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 13:19:42 FR0000121121 58,4000 EUR 43 XPAR OD_7DWRXfP-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 13:19:42 FR0000121121 58,4000 EUR 23 XPAR OD_7DWRXfQ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 13:43:21 FR0000121121 58,4000 EUR 91 XPAR OD_7DWXUZz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 13:43:21 FR0000121121 58,4000 EUR 23 XPAR OD_7DWXUa1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 13:43:21 FR0000121121 58,4000 EUR 93 XPAR OD_7DWXUa1-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 13:43:21 FR0000121121 58,4000 EUR 17 XPAR OD_7DWXUa0-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 13:43:21 FR0000121121 58,4000 EUR 24 XPAR OD_7DWXUa2-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 14:07:40 FR0000121121 58,4000 EUR 20 XPAR OD_7DWdcLr-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 14:10:41 FR0000121121 58,5000 EUR 188 XPAR OD_7DWeNNV-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 14:10:41 FR0000121121 58,5000 EUR 46 XPAR OD_7DWeNNW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 14:10:41 FR0000121121 58,5000 EUR 19 XPAR OD_7DWeNNU-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 14:35:15 FR0000121121 58,5000 EUR 38 XPAR OD_7DWkYmI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 14:47:34 FR0000121121 58,6500 EUR 124 XPAR OD_7DWnf6i-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 15:02:33 FR0000121121 58,6500 EUR 333 XPAR OD_7DWrQsc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 15:02:33 FR0000121121 58,6500 EUR 461 XPAR OD_7DWrQsd-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 15:02:33 FR0000121121 58,6500 EUR 43 XPAR OD_7DWrQsd-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 15:29:23 FR0000121121 58,6000 EUR 26 XPAR OD_7DWyBh7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 15:29:23 FR0000121121 58,6000 EUR 65 XPAR OD_7DWyBh9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 15:29:23 FR0000121121 58,6000 EUR 150 XPAR OD_7DWyBh9-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 15:29:23 FR0000121121 58,6000 EUR 178 XPAR OD_7DWyBhA-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 15:29:23 FR0000121121 58,6000 EUR 25 XPAR OD_7DWyBh8-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 15:29:23 FR0000121121 58,6000 EUR 75 XPAR OD_7DWyBhA-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 15:32:19 FR0000121121 58,5000 EUR 136 XPAR OD_7DWyvav-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 15:32:19 FR0000121121 58,5000 EUR 26 XPAR OD_7DWyvau-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 15:53:09 FR0000121121 58,6500 EUR 674 XPAR OD_7DX4AjO-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 15:53:09 FR0000121121 58,6500 EUR 137 XPAR OD_7DX4AjO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 16:03:33 FR0000121121 58,7500 EUR 52 XPAR OD_7DX6mzT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 16:03:33 FR0000121121 58,7500 EUR 31 XPAR OD_7DX6mzO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 16:04:37 FR0000121121 58,7000 EUR 3 XPAR OD_7DX73l9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 16:04:37 FR0000121121 58,7000 EUR 91 XPAR OD_7DX73lA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 16:10:08 FR0000121121 58,8000 EUR 464 XPAR OD_7DX8RkF-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 16:10:08 FR0000121121 58,8000 EUR 95 XPAR OD_7DX8RkE-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 16:26:22 FR0000121121 58,8500 EUR 237 XPAR OD_7DXCX6x-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 16:26:22 FR0000121121 58,8500 EUR 110 XPAR OD_7DXCX6y-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 16:26:22 FR0000121121 58,8500 EUR 62 XPAR OD_7DXCX6y-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 16:26:22 FR0000121121 58,8500 EUR 22 XPAR OD_7DXCX6z-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 16:26:45 FR0000121121 58,8000 EUR 100 XPAR OD_7DXCdAL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 16:31:35 FR0000121121 58,8500 EUR 35 XPAR OD_7DXDqZb-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 16:38:17 FR0000121121 58,9500 EUR 40 XPAR OD_7DXFX8U-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 16:46:19 FR0000121121 58,9500 EUR 19 XPAR OD_7DXHYWa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 16:46:19 FR0000121121 58,9500 EUR 31 XPAR OD_7DXHYWX-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 16:46:20 FR0000121121 58,9500 EUR 50 XPAR OD_7DXHYms-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 16:51:39 FR0000121121 59,0000 EUR 402 XPAR OD_7DXItpB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 16:51:39 FR0000121121 59,0000 EUR 138 XPAR OD_7DXItpB-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 16:51:39 FR0000121121 59,0000 EUR 74 XPAR OD_7DXItpA-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 16:55:39 FR0000121121 59,0000 EUR 150 XPAR OD_7DXJuNe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 16:55:39 FR0000121121 59,0000 EUR 150 XPAR OD_7DXJuNf-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 16:55:39 FR0000121121 59,0000 EUR 3 XPAR OD_7DXJuNw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 16:55:39 FR0000121121 59,0000 EUR 236 XPAR OD_7DXJuO6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 16:55:47 FR0000121121 59,0000 EUR 50 XPAR OD_7DXJwHw-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/12/2022 16:55:47 FR0000121121 59,0000 EUR 61 XPAR OD_7DXJwHx-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 09:05:45 FR0000121121 59,0500 EUR 40 XPAR OD_7DbG8EI-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 09:05:45 FR0000121121 59,0000 EUR 38 XPAR OD_7DbG8EX-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 09:05:45 FR0000121121 59,0000 EUR 36 XPAR OD_7DbG8EX-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 09:05:45 FR0000121121 59,0500 EUR 35 XPAR OD_7DbG8EH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 09:05:45 FR0000121121 59,0500 EUR 162 XPAR OD_7DbG8EH-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 09:05:45 FR0000121121 59,0000 EUR 365 XPAR OD_7DbG8EW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 09:06:02 FR0000121121 59,0000 EUR 36 XPAR OD_7DbGCkZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 09:06:02 FR0000121121 59,0000 EUR 46 XPAR OD_7DbGCka-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 09:11:41 FR0000121121 59,0000 EUR 57 XPAR OD_7DbHd2L-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 09:11:41 FR0000121121 59,0000 EUR 143 XPAR OD_7DbHd2M-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 09:11:42 FR0000121121 59,0000 EUR 1 XPAR OD_7DbHd4Y-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 09:21:07 FR0000121121 59,0000 EUR 57 XPAR OD_7DbK03P-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 09:21:07 FR0000121121 59,0000 EUR 327 XPAR OD_7DbK03O-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 09:34:14 FR0000121121 59,0500 EUR 82 XPAR OD_7DbNIoI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 09:34:14 FR0000121121 59,0500 EUR 466 XPAR OD_7DbNIoJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 09:52:20 FR0000121121 59,1000 EUR 96 XPAR OD_7DbRrJc-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 09:52:20 FR0000121121 59,1000 EUR 406 XPAR OD_7DbRrJb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 09:56:26 FR0000121121 59,0500 EUR 16 XPAR OD_7DbStW7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 09:58:36 FR0000121121 58,9500 EUR 15 XPAR OD_7DbTRKR-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 09:58:36 FR0000121121 58,9500 EUR 2 XPAR OD_7DbTRKR-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 09:58:36 FR0000121121 58,9500 EUR 62 XPAR OD_7DbTRKQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 09:59:00 FR0000121121 58,9000 EUR 45 XPAR OD_7DbTXaS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 10:11:10 FR0000121121 58,9000 EUR 28 XPAR OD_7DbWbK4-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 10:11:10 FR0000121121 58,9000 EUR 5 XPAR OD_7DbWbKA-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 10:11:13 FR0000121121 58,8500 EUR 66 XPAR OD_7DbWcFP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 10:11:57 FR0000121121 58,8500 EUR 2 XPAR OD_7DbWnaH-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 10:14:51 FR0000121121 58,8500 EUR 24 XPAR OD_7DbXWqX-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 10:26:37 FR0000121121 58,8000 EUR 15 XPAR OD_7DbaUem-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 10:26:37 FR0000121121 58,8000 EUR 1 XPAR OD_7DbaUem-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 10:26:37 FR0000121121 58,8000 EUR 43 XPAR OD_7DbaUel-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 10:26:37 FR0000121121 58,8000 EUR 13 XPAR OD_7DbaUen-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 10:27:35 FR0000121121 58,8000 EUR 31 XPAR OD_7Dbajbw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 11:14:37 FR0000121121 58,9500 EUR 26 XPAR OD_7DbmZdY-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 11:14:37 FR0000121121 58,9500 EUR 22 XPAR OD_7DbmZdZ-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 11:14:37 FR0000121121 58,9500 EUR 73 XPAR OD_7DbmZdZ-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 11:14:37 FR0000121121 58,9500 EUR 25 XPAR OD_7DbmZdb-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 11:14:37 FR0000121121 58,9000 EUR 39 XPAR OD_7DbmZry-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 11:14:37 FR0000121121 58,9500 EUR 621 XPAR OD_7DbmZda-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 11:14:37 FR0000121121 58,9500 EUR 260 XPAR OD_7DbmZdb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 11:14:37 FR0000121121 58,9000 EUR 158 XPAR OD_7DbmZrz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 11:48:24 FR0000121121 59,0000 EUR 72 XPAR OD_7Dbv5B4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 11:50:49 FR0000121121 59,0000 EUR 3 XPAR OD_7Dbvgtv-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 11:52:25 FR0000121121 59,0000 EUR 1 XPAR OD_7Dbw5sD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 11:54:51 FR0000121121 59,0000 EUR 58 XPAR OD_7Dbwhr1-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 11:58:00 FR0000121121 58,9500 EUR 22 XPAR OD_7DbxUpV-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 11:58:00 FR0000121121 58,9500 EUR 16 XPAR OD_7DbxUpW-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 11:58:00 FR0000121121 58,9500 EUR 50 XPAR OD_7DbxUpT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 11:58:00 FR0000121121 58,9500 EUR 99 XPAR OD_7DbxUpU-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 11:58:00 FR0000121121 58,9500 EUR 28 XPAR OD_7DbxUpV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 11:58:00 FR0000121121 58,9500 EUR 289 XPAR OD_7DbxUpW-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 12:03:03 FR0000121121 58,9000 EUR 16 XPAR OD_7Dbyljp-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 12:03:03 FR0000121121 58,9000 EUR 1 XPAR OD_7Dbyljo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 12:03:03 FR0000121121 58,9000 EUR 19 XPAR OD_7Dbyljp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 12:03:03 FR0000121121 58,9000 EUR 50 XPAR OD_7Dbyljq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 12:09:15 FR0000121121 58,7500 EUR 17 XPAR OD_7Dc0KUR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 12:35:22 FR0000121121 58,9000 EUR 20 XPAR OD_7Dc6u9Q-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 12:35:22 FR0000121121 58,9000 EUR 32 XPAR OD_7Dc6u9R-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 12:35:22 FR0000121121 58,9000 EUR 1 XPAR OD_7Dc6u9O-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 12:35:22 FR0000121121 58,9000 EUR 221 XPAR OD_7Dc6u9P-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 12:35:22 FR0000121121 58,9000 EUR 18 XPAR OD_7Dc6u9R-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 12:35:22 FR0000121121 58,9000 EUR 23 XPAR OD_7Dc6u9S-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 12:44:25 FR0000121121 58,8500 EUR 24 XPAR OD_7Dc9BUj-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 13:02:50 FR0000121121 58,8500 EUR 18 XPAR OD_7DcDoy1-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 13:02:50 FR0000121121 58,8500 EUR 32 XPAR OD_7DcDoy3-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 13:02:50 FR0000121121 58,8500 EUR 38 XPAR OD_7DcDoy0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 13:02:50 FR0000121121 58,8500 EUR 73 XPAR OD_7DcDoy2-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 13:02:50 FR0000121121 58,8500 EUR 154 XPAR OD_7DcDoy2-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 13:21:02 FR0000121121 58,9500 EUR 61 XPAR OD_7DcIP4D-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 13:21:02 FR0000121121 58,9500 EUR 13 XPAR OD_7DcIP4E-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 13:25:03 FR0000121121 58,9500 EUR 10 XPAR OD_7DcJPlO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 13:25:03 FR0000121121 58,9500 EUR 30 XPAR OD_7DcJPlO-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 13:28:28 FR0000121121 58,9500 EUR 18 XPAR OD_7DcKH5n-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 13:29:08 FR0000121121 58,9000 EUR 212 XPAR OD_7DcKRKv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 13:29:22 FR0000121121 58,8500 EUR 36 XPAR OD_7DcKUwX-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 13:37:23 FR0000121121 58,8000 EUR 16 XPAR OD_7DcMWAg-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 13:37:23 FR0000121121 58,8000 EUR 17 XPAR OD_7DcMWAe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 13:37:23 FR0000121121 58,8000 EUR 38 XPAR OD_7DcMWAf-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 13:59:27 FR0000121121 58,8000 EUR 40 XPAR OD_7DcS4cq-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 13:59:27 FR0000121121 58,8000 EUR 23 XPAR OD_7DcS4cr-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 13:59:27 FR0000121121 58,8000 EUR 110 XPAR OD_7DcS4cs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 13:59:30 FR0000121121 58,8000 EUR 56 XPAR OD_7DcS5IX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 13:59:30 FR0000121121 58,8000 EUR 1 XPAR OD_7DcS5IY-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 13:59:30 FR0000121121 58,8000 EUR 30 XPAR OD_7DcS5IZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 14:30:08 FR0000121121 58,8000 EUR 18 XPAR OD_7DcZnbf-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 14:30:08 FR0000121121 58,8000 EUR 55 XPAR OD_7DcZnbh-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 14:30:08 FR0000121121 58,8000 EUR 47 XPAR OD_7DcZnbe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 14:30:08 FR0000121121 58,8000 EUR 56 XPAR OD_7DcZnbf-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 14:30:08 FR0000121121 58,8000 EUR 147 XPAR OD_7DcZnbg-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 14:30:08 FR0000121121 58,8000 EUR 95 XPAR OD_7DcZnbg-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 14:42:08 FR0000121121 58,8000 EUR 45 XPAR OD_7Dccow7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 14:46:08 FR0000121121 58,8000 EUR 6 XPAR OD_7DcdpN4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 14:46:08 FR0000121121 58,8000 EUR 50 XPAR OD_7DcdpN4-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 14:47:36 FR0000121121 58,8000 EUR 24 XPAR OD_7DceCGS-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 15:06:08 FR0000121121 58,8000 EUR 74 XPAR OD_7DcirY5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 15:06:08 FR0000121121 58,8000 EUR 35 XPAR OD_7DcirY6-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 15:06:08 FR0000121121 58,8000 EUR 209 XPAR OD_7DcirY7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 15:07:38 FR0000121121 58,8000 EUR 66 XPAR OD_7DcjExY-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 15:18:07 FR0000121121 58,8000 EUR 69 XPAR OD_7Dclsag-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 15:19:39 FR0000121121 58,8000 EUR 27 XPAR OD_7DcmGWa-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 15:22:08 FR0000121121 58,8000 EUR 1 XPAR OD_7DcmtHn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 15:23:40 FR0000121121 58,8000 EUR 23 XPAR OD_7DcnHDz-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 15:45:26 FR0000121121 58,7000 EUR 37 XPAR OD_7Dcskz1-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 15:45:26 FR0000121121 58,7000 EUR 31 XPAR OD_7Dcskz2-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 15:45:26 FR0000121121 58,7000 EUR 63 XPAR OD_7Dcskz2-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 15:45:26 FR0000121121 58,7000 EUR 166 XPAR OD_7Dcskz0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 15:45:26 FR0000121121 58,7000 EUR 62 XPAR OD_7Dcskz1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 15:45:26 FR0000121121 58,7000 EUR 318 XPAR OD_7Dcskz3-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 15:45:26 FR0000121121 58,7000 EUR 103 XPAR OD_7Dcskz4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 15:45:27 FR0000121121 58,6500 EUR 21 XPAR OD_7Dcskzc-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 15:45:27 FR0000121121 58,6500 EUR 32 XPAR OD_7Dcskzm-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 15:45:27 FR0000121121 58,6500 EUR 55 XPAR OD_7DcskzX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 15:45:27 FR0000121121 58,6500 EUR 3 XPAR OD_7Dcskza-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 15:45:27 FR0000121121 58,6500 EUR 114 XPAR OD_7Dcskza-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 15:45:27 FR0000121121 58,6500 EUR 91 XPAR OD_7Dcskzb-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 15:47:22 FR0000121121 58,6500 EUR 17 XPAR OD_7DctF7T-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 15:47:22 FR0000121121 58,6500 EUR 122 XPAR OD_7DctF7R-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 15:47:22 FR0000121121 58,6500 EUR 102 XPAR OD_7DctF7S-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 16:15:22 FR0000121121 58,6000 EUR 3 XPAR OD_7Dd0IBu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 16:41:31 FR0000121121 58,6000 EUR 84 XPAR OD_7Dd6sMO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 16:48:22 FR0000121121 58,6000 EUR 200 XPAR OD_7Dd8bD5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 16:48:22 FR0000121121 58,6000 EUR 176 XPAR OD_7Dd8bDm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 16:48:22 FR0000121121 58,6000 EUR 24 XPAR OD_7Dd8bDm-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 16:48:22 FR0000121121 58,6000 EUR 130 XPAR OD_7Dd8bDn-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 16:48:22 FR0000121121 58,6000 EUR 70 XPAR OD_7Dd8bDx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 16:48:22 FR0000121121 58,6000 EUR 24 XPAR OD_7Dd8bE2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 16:48:23 FR0000121121 58,6000 EUR 176 XPAR OD_7Dd8bTW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 16:48:23 FR0000121121 58,6000 EUR 143 XPAR OD_7Dd8bTi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 16:48:24 FR0000121121 58,6000 EUR 57 XPAR OD_7Dd8bju-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 16:49:33 FR0000121121 58,6000 EUR 39 XPAR OD_7Dd8tka-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 16:58:22 FR0000121121 58,5500 EUR 20 XPAR OD_7DdB7Ab-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 16:58:22 FR0000121121 58,5500 EUR 4 XPAR OD_7DdB7Ad-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 16:58:22 FR0000121121 58,5500 EUR 50 XPAR OD_7DdB7An-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 16:58:22 FR0000121121 58,5500 EUR 161 XPAR OD_7DdB7As-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 16:58:22 FR0000121121 58,5500 EUR 123 XPAR OD_7DdB7Ac-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 16:58:22 FR0000121121 58,5500 EUR 74 XPAR OD_7DdB7Ac-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 16:58:22 FR0000121121 58,5500 EUR 19 XPAR OD_7DdB7Ad-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 16:58:22 FR0000121121 58,5500 EUR 39 XPAR OD_7DdB7At-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 16:58:22 FR0000121121 58,5500 EUR 388 XPAR OD_7DdB7Au-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 16:58:22 FR0000121121 58,5500 EUR 1 XPAR OD_7DdB7BX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 16:58:52 FR0000121121 58,5000 EUR 47 XPAR OD_7DdBEza-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 16:58:52 FR0000121121 58,5000 EUR 6 XPAR OD_7DdBEzL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 16:58:52 FR0000121121 58,5000 EUR 98 XPAR OD_7DdBEzM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 16:58:52 FR0000121121 58,5000 EUR 31 XPAR OD_7DdBEzZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 17:06:20 FR0000121121 58,5000 EUR 5 XPAR OD_7DdD7ek-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 17:06:22 FR0000121121 58,5000 EUR 44 XPAR OD_7DdD8DH-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 17:06:22 FR0000121121 58,5000 EUR 116 XPAR OD_7DdD8DE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 17:06:22 FR0000121121 58,5000 EUR 29 XPAR OD_7DdD8DF-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 17:06:22 FR0000121121 58,5000 EUR 62 XPAR OD_7DdD8DG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 17:06:22 FR0000121121 58,5000 EUR 100 XPAR OD_7DdD8DG-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/12/2022 17:06:22 FR0000121121 58,5000 EUR 140 XPAR OD_7DdD8DH-00 Annulation Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer Eurazeo SA published this content on 02 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 January 2023 16:57:03 UTC.

© Publicnow 2023 Toute l'actualité sur EURAZEO SE 17:58 Eurazeo : Déclaration hebdomadaire d'opérations effectuées du 26 au 30 décembre 2022 PU 2022 Eurazeo : Déclaration hebdomadaire d'opérations effectuéers du 19 au 23 décembre 2022 PU 2022 Paris éteinte avant Noël AW 2022 Eurazeo investit dans un courtier en assurance londonien AW 2022 Paris prépare son réveillon avant l'inflation AW 2022 Eurazeo : vers une prise de participation dans BMS Group CF 2022 Eurazeo et ses partenaires investiront jusqu'à 355 mlns de livres dans BMS Group DJ 2022 Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 23 décembre 2022 AO 2022 Eurazeo et ses partenaires vont acquérir jusqu'à 34 % du capital de BMS Group AO 2022 La société française Eurazeo décroche jusqu'à 34 % du capital de BMS Group grâce à un i.. MT Recommandations des analystes sur EURAZEO SE 2022 Avis d'analystes du jour : Eurazeo, Adecco, Aston Martin, Idors.. 2022 Avis d'analystes du jour : Airbus, Logitech, Valeo, Melexis, Eu.. 2022 Avis d'analystes du jour : Airbus, BNP Paribas, EDF, Safran, So..