Eurazeo : Déclaration hebdomadaire d'opérations effectuées du 26 au 30 septembre 2022 03/10/2022 | 18:53 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Présentation agrégée par jour et par marché Code identifiant de Volume total Prix pondéré Nom de Code Identifiant de Jour de la moyen journalier l'instrument journalier (en nombre Marché l'émetteur l'émetteur transaction financier d'actions) d'acquisition des actions Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 26/09/2022 FR0000121121 10 952 54,016787 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 27/09/2022 FR0000121121 11 055 53,585391 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 28/09/2022 FR0000121121 11 216 52,854280 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 29/09/2022 FR0000121121 10 605 52,556256 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 30/09/2022 FR0000121121 10 576 53,586507 XPAR Détail transaction par transaction Nom de Code identifiant de Prix Quantité Code identifiant Numéro de Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction l'instrument unitaire Devise Objectif du rachat l'émetteur achetée marché référence de la financier (unité) transaction Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:00:03 FR0000121121 53,8000 EUR 62 XPAR OD_74dVf15-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:00:03 FR0000121121 53,8000 EUR 306 XPAR OD_74dVf15-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:01:12 FR0000121121 53,7500 EUR 54 XPAR OD_74dVx3a-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:01:12 FR0000121121 53,7500 EUR 2 XPAR OD_74dVx3a-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:01:20 FR0000121121 53,7500 EUR 21 XPAR OD_74dVz4c-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:02:41 FR0000121121 53,8500 EUR 31 XPAR OD_74dWK60-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:02:41 FR0000121121 53,8500 EUR 75 XPAR OD_74dWK61-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:03:35 FR0000121121 53,7500 EUR 24 XPAR OD_74dWYJs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:03:35 FR0000121121 53,7500 EUR 2 XPAR OD_74dWYJt-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:04:08 FR0000121121 53,6500 EUR 26 XPAR OD_74dWgiW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:06:10 FR0000121121 53,7000 EUR 31 XPAR OD_74dXCeP-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:06:10 FR0000121121 53,7000 EUR 98 XPAR OD_74dXCeO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:16:37 FR0000121121 53,8000 EUR 45 XPAR OD_74dZpfQ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:16:37 FR0000121121 53,8000 EUR 35 XPAR OD_74dZpfS-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:16:37 FR0000121121 53,8000 EUR 115 XPAR OD_74dZpfR-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:16:37 FR0000121121 53,8000 EUR 106 XPAR OD_74dZpfS-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:16:37 FR0000121121 53,8000 EUR 176 XPAR OD_74dZpfT-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:17:09 FR0000121121 53,7000 EUR 44 XPAR OD_74dZxyC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:24:29 FR0000121121 54,1500 EUR 53 XPAR OD_74dboQu-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:26:12 FR0000121121 54,1000 EUR 197 XPAR OD_74dcFL9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:26:13 FR0000121121 54,0500 EUR 76 XPAR OD_74dcFOY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:30:41 FR0000121121 54,0500 EUR 25 XPAR OD_74ddNE7-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:30:41 FR0000121121 54,0500 EUR 58 XPAR OD_74ddNE8-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:33:28 FR0000121121 54,1500 EUR 19 XPAR OD_74de4hd-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:49:03 FR0000121121 54,1500 EUR 34 XPAR OD_74dhzyB-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:49:03 FR0000121121 54,1500 EUR 33 XPAR OD_74dhzyD-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:49:03 FR0000121121 54,1500 EUR 80 XPAR OD_74dhzyC-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:49:03 FR0000121121 54,1500 EUR 340 XPAR OD_74dhzyD-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:49:06 FR0000121121 54,1000 EUR 33 XPAR OD_74di0hk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:53:05 FR0000121121 54,2000 EUR 1 XPAR OD_74dj0mr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:53:53 FR0000121121 54,2000 EUR 18 XPAR OD_74djDMK-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:53:53 FR0000121121 54,2000 EUR 30 XPAR OD_74djDMK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 09:57:39 FR0000121121 54,1500 EUR 18 XPAR OD_74dkA6Z-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 10:07:09 FR0000121121 54,1000 EUR 29 XPAR OD_74dmYW8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 10:07:09 FR0000121121 54,1000 EUR 213 XPAR OD_74dmYW7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 10:07:09 FR0000121121 54,0500 EUR 38 XPAR OD_74dmYWJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 10:07:09 FR0000121121 54,1000 EUR 65 XPAR OD_74dmYWh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 10:18:41 FR0000121121 54,1500 EUR 27 XPAR OD_74dpSO0-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 10:18:41 FR0000121121 54,1500 EUR 70 XPAR OD_74dpSO0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 10:18:41 FR0000121121 54,1500 EUR 47 XPAR OD_74dpSO1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 10:18:41 FR0000121121 54,1500 EUR 18 XPAR OD_74dpSO1-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 10:30:48 FR0000121121 54,3500 EUR 22 XPAR OD_74dsVfl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 10:30:48 FR0000121121 54,3500 EUR 38 XPAR OD_74dsVfm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 10:34:48 FR0000121121 54,3500 EUR 62 XPAR OD_74dtW70-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 10:36:32 FR0000121121 54,2500 EUR 40 XPAR OD_74dtx9Z-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 10:36:32 FR0000121121 54,2500 EUR 198 XPAR OD_74dtx9Y-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 10:42:22 FR0000121121 54,2000 EUR 19 XPAR OD_74dvQ7p-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 10:42:22 FR0000121121 54,2000 EUR 28 XPAR OD_74dvQ7p-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 10:42:22 FR0000121121 54,2000 EUR 55 XPAR OD_74dvQ7q-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 10:46:46 FR0000121121 54,4500 EUR 24 XPAR OD_74dwWrO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 10:46:46 FR0000121121 54,4500 EUR 16 XPAR OD_74dwWrP-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 10:46:46 FR0000121121 54,4500 EUR 51 XPAR OD_74dwWrQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 10:48:03 FR0000121121 54,4000 EUR 19 XPAR OD_74dwqfu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 10:48:36 FR0000121121 54,3500 EUR 19 XPAR OD_74dwzLJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 10:51:44 FR0000121121 54,2500 EUR 21 XPAR OD_74dxmIe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 11:05:23 FR0000121121 54,3000 EUR 42 XPAR OD_74e1DKw-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 11:05:23 FR0000121121 54,3000 EUR 39 XPAR OD_74e1DKx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 11:05:23 FR0000121121 54,3000 EUR 106 XPAR OD_74e1DKx-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 11:05:23 FR0000121121 54,3000 EUR 61 XPAR OD_74e1DKy-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 11:06:28 FR0000121121 54,2500 EUR 18 XPAR OD_74e1U9d-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 11:21:46 FR0000121121 54,2000 EUR 14 XPAR OD_74e5L5D-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 11:22:26 FR0000121121 54,2000 EUR 20 XPAR OD_74e5VOg-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 11:22:26 FR0000121121 54,2000 EUR 29 XPAR OD_74e5VOi-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 11:22:26 FR0000121121 54,2000 EUR 35 XPAR OD_74e5VOg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 11:22:26 FR0000121121 54,2000 EUR 122 XPAR OD_74e5VOh-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 11:24:59 FR0000121121 54,1500 EUR 36 XPAR OD_74e69HE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 11:32:43 FR0000121121 54,0500 EUR 18 XPAR OD_74e865B-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 11:32:43 FR0000121121 54,0500 EUR 19 XPAR OD_74e867A-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 11:32:43 FR0000121121 54,0500 EUR 30 XPAR OD_74e865B-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 11:32:43 FR0000121121 54,0500 EUR 52 XPAR OD_74e865C-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 11:32:43 FR0000121121 54,0500 EUR 34 XPAR OD_74e867A-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 11:32:43 FR0000121121 54,0500 EUR 15 XPAR OD_74e867B-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 11:34:45 FR0000121121 54,0000 EUR 20 XPAR OD_74e8bnz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 11:38:25 FR0000121121 53,9500 EUR 18 XPAR OD_74e9Wur-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 11:41:02 FR0000121121 53,8500 EUR 18 XPAR OD_74eABkY-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 11:41:02 FR0000121121 53,8500 EUR 34 XPAR OD_74eABkY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 11:46:44 FR0000121121 53,8500 EUR 73 XPAR OD_74eBclx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 11:46:44 FR0000121121 53,8500 EUR 5 XPAR OD_74eBcly-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 11:51:33 FR0000121121 53,8500 EUR 27 XPAR OD_74eCpwn-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 11:52:16 FR0000121121 53,8000 EUR 70 XPAR OD_74eD18D-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 11:58:25 FR0000121121 53,8000 EUR 18 XPAR OD_74eEZ9P-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 11:58:25 FR0000121121 53,8000 EUR 86 XPAR OD_74eEZ9O-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 12:11:11 FR0000121121 53,8500 EUR 18 XPAR OD_74eHmLc-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 12:11:11 FR0000121121 53,8500 EUR 118 XPAR OD_74eHmLc-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 12:13:05 FR0000121121 53,8000 EUR 24 XPAR OD_74eIG7n-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 12:13:05 FR0000121121 53,8000 EUR 5 XPAR OD_74eIG7o-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 12:28:21 FR0000121121 54,0000 EUR 47 XPAR OD_74eM6ME-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 12:28:21 FR0000121121 54,0000 EUR 172 XPAR OD_74eM6MF-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 12:54:27 FR0000121121 54,1500 EUR 50 XPAR OD_74eSfcK-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 12:58:01 FR0000121121 54,2000 EUR 253 XPAR OD_74eTZXW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 12:58:46 FR0000121121 54,1500 EUR 29 XPAR OD_74eTl2h-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 13:02:35 FR0000121121 54,1000 EUR 18 XPAR OD_74eUicl-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 13:08:58 FR0000121121 54,1000 EUR 22 XPAR OD_74eWKNa-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 13:08:58 FR0000121121 54,1000 EUR 54 XPAR OD_74eWKNZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 13:11:42 FR0000121121 54,0500 EUR 30 XPAR OD_74eX172-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 13:20:03 FR0000121121 54,1000 EUR 93 XPAR OD_74eZ7Ce-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 13:21:43 FR0000121121 54,1000 EUR 19 XPAR OD_74eZXT1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 13:24:03 FR0000121121 54,0500 EUR 19 XPAR OD_74ea7de-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 13:24:03 FR0000121121 54,0500 EUR 6 XPAR OD_74ea7df-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 13:24:03 FR0000121121 54,0500 EUR 18 XPAR OD_74ea7df-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 13:33:46 FR0000121121 54,1000 EUR 20 XPAR OD_74ecZYd-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 13:33:46 FR0000121121 54,1000 EUR 54 XPAR OD_74ecZYc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 13:38:40 FR0000121121 54,1000 EUR 37 XPAR OD_74ednvZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 13:38:40 FR0000121121 54,1000 EUR 36 XPAR OD_74ednva-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 13:59:49 FR0000121121 54,1000 EUR 12 XPAR OD_74ej8AD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 14:00:14 FR0000121121 54,0500 EUR 48 XPAR OD_74ejEX7-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 14:00:14 FR0000121121 54,0500 EUR 153 XPAR OD_74ejEX8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 14:00:14 FR0000121121 54,0500 EUR 15 XPAR OD_74ejEXt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 14:00:14 FR0000121121 54,0500 EUR 28 XPAR OD_74ejEXu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 14:05:37 FR0000121121 53,9500 EUR 18 XPAR OD_74ekae9-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 14:05:37 FR0000121121 53,9500 EUR 18 XPAR OD_74ekae9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 14:08:59 FR0000121121 53,9000 EUR 39 XPAR OD_74elR5b-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 14:25:19 FR0000121121 54,0000 EUR 20 XPAR OD_74epXvu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 14:32:09 FR0000121121 54,0000 EUR 46 XPAR OD_74erGbF-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 14:32:09 FR0000121121 54,0000 EUR 191 XPAR OD_74erGbH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 14:32:09 FR0000121121 54,0000 EUR 43 XPAR OD_74erGbH-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 14:32:09 FR0000121121 54,0000 EUR 20 XPAR OD_74erGbI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 14:33:03 FR0000121121 53,9000 EUR 18 XPAR OD_74erUsi-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 14:33:03 FR0000121121 53,9000 EUR 25 XPAR OD_74erUsh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 14:55:27 FR0000121121 54,0000 EUR 44 XPAR OD_74ex8Sp-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 14:55:27 FR0000121121 54,0000 EUR 19 XPAR OD_74ex8Sq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 14:55:27 FR0000121121 54,0000 EUR 199 XPAR OD_74ex8Sq-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 14:55:27 FR0000121121 54,0000 EUR 53 XPAR OD_74ex8Sr-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 14:57:12 FR0000121121 53,9500 EUR 15 XPAR OD_74exZao-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 14:57:12 FR0000121121 53,9500 EUR 3 XPAR OD_74exZap-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 14:57:12 FR0000121121 53,9500 EUR 29 XPAR OD_74exZan-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 15:07:41 FR0000121121 53,9000 EUR 18 XPAR OD_74f0DEV-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 15:07:41 FR0000121121 53,9000 EUR 25 XPAR OD_74f0DEV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 15:07:41 FR0000121121 53,9000 EUR 115 XPAR OD_74f0DEc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 15:15:28 FR0000121121 53,8500 EUR 18 XPAR OD_74f2AsB-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 15:15:28 FR0000121121 53,8500 EUR 33 XPAR OD_74f2AsA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 15:15:28 FR0000121121 53,8500 EUR 53 XPAR OD_74f2AsB-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 15:23:26 FR0000121121 53,9000 EUR 38 XPAR OD_74f4BFj-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 15:23:26 FR0000121121 53,9000 EUR 52 XPAR OD_74f4BFi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 15:23:26 FR0000121121 53,9000 EUR 89 XPAR OD_74f4BFj-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 15:27:20 FR0000121121 53,8000 EUR 23 XPAR OD_74f5A2U-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 15:27:24 FR0000121121 53,8000 EUR 18 XPAR OD_74f5B9z-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 15:41:37 FR0000121121 54,1000 EUR 47 XPAR OD_74f8l2S-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 15:41:37 FR0000121121 54,1000 EUR 79 XPAR OD_74f8l2T-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 15:41:37 FR0000121121 54,1000 EUR 214 XPAR OD_74f8l2U-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 15:41:56 FR0000121121 54,0500 EUR 49 XPAR OD_74f8pvh-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 15:41:56 FR0000121121 54,0500 EUR 242 XPAR OD_74f8pvi-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 15:57:58 FR0000121121 54,1500 EUR 81 XPAR OD_74fCsEh-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 15:57:58 FR0000121121 54,1500 EUR 137 XPAR OD_74fCsEg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 15:57:58 FR0000121121 54,1500 EUR 27 XPAR OD_74fCsEh-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 15:57:59 FR0000121121 54,1000 EUR 232 XPAR OD_74fCsLS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:02:02 FR0000121121 54,1000 EUR 12 XPAR OD_74fDtiH-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:02:02 FR0000121121 54,1000 EUR 6 XPAR OD_74fDtiI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:02:02 FR0000121121 54,1000 EUR 55 XPAR OD_74fDtiG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:02:13 FR0000121121 54,0500 EUR 120 XPAR OD_74fDwTV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:03:27 FR0000121121 54,0000 EUR 20 XPAR OD_74fEFiI-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:03:27 FR0000121121 54,0000 EUR 19 XPAR OD_74fEFiJ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:07:37 FR0000121121 53,9000 EUR 24 XPAR OD_74fFImh-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:07:37 FR0000121121 53,9000 EUR 21 XPAR OD_74fFImg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:07:37 FR0000121121 53,9000 EUR 111 XPAR OD_74fFImh-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:10:36 FR0000121121 53,8000 EUR 18 XPAR OD_74fG3QE-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:10:36 FR0000121121 53,8000 EUR 22 XPAR OD_74fG3QD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:10:57 FR0000121121 53,7000 EUR 58 XPAR OD_74fG8k2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:24:53 FR0000121121 54,1500 EUR 70 XPAR OD_74fJeGx-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:24:53 FR0000121121 54,1500 EUR 218 XPAR OD_74fJeGt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:24:53 FR0000121121 54,1500 EUR 106 XPAR OD_74fJeGw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:26:05 FR0000121121 54,1000 EUR 46 XPAR OD_74fJx9z-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:26:21 FR0000121121 54,0500 EUR 31 XPAR OD_74fK1Ej-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:27:37 FR0000121121 54,0500 EUR 18 XPAR OD_74fKKsb-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:27:37 FR0000121121 54,0500 EUR 20 XPAR OD_74fKKsb-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:28:27 FR0000121121 54,0000 EUR 21 XPAR OD_74fKXvL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:30:31 FR0000121121 53,9500 EUR 22 XPAR OD_74fL4IM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:33:17 FR0000121121 53,9000 EUR 18 XPAR OD_74fLlUm-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:33:17 FR0000121121 53,9000 EUR 56 XPAR OD_74fLlUl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:40:43 FR0000121121 53,9000 EUR 40 XPAR OD_74fNdNI-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:40:43 FR0000121121 53,9000 EUR 172 XPAR OD_74fNdNI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:41:00 FR0000121121 53,8500 EUR 83 XPAR OD_74fNhyV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:45:36 FR0000121121 53,8500 EUR 28 XPAR OD_74fOrfm-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:45:36 FR0000121121 53,8500 EUR 55 XPAR OD_74fOrfn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:48:21 FR0000121121 53,8000 EUR 18 XPAR OD_74fPYiW -02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:48:21 FR0000121121 53,8000 EUR 64 XPAR OD_74fPYiW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:48:56 FR0000121121 53,7500 EUR 64 XPAR OD_74fPhlU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:51:04 FR0000121121 53,8500 EUR 12 XPAR OD_74fQF24-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:51:04 FR0000121121 53,8500 EUR 28 XPAR OD_74fQF25-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:51:09 FR0000121121 53,8000 EUR 19 XPAR OD_74fQGJZ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:51:09 FR0000121121 53,8000 EUR 23 XPAR OD_74fQGJa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:55:35 FR0000121121 53,9000 EUR 19 XPAR OD_74fRNTy-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:55:35 FR0000121121 53,9000 EUR 56 XPAR OD_74fRNTx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 16:55:35 FR0000121121 53,9000 EUR 15 XPAR OD_74fRNTy-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 17:00:37 FR0000121121 53,9500 EUR 107 XPAR OD_74fSe9f-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 17:00:37 FR0000121121 53,9500 EUR 76 XPAR OD_74fSe9f-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 17:00:37 FR0000121121 53,9500 EUR 17 XPAR OD_74fSe9y-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 17:00:37 FR0000121121 53,9500 EUR 120 XPAR OD_74fSe9z-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 17:00:37 FR0000121121 53,9500 EUR 80 XPAR OD_74fSeA0-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 17:00:37 FR0000121121 53,9500 EUR 80 XPAR OD_74fSeA1-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 17:00:38 FR0000121121 53,9500 EUR 120 XPAR OD_74fSeEh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 17:02:08 FR0000121121 53,9500 EUR 153 XPAR OD_74fT1lt-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2022 17:02:08 FR0000121121 53,9500 EUR 157 XPAR OD_74fT1lt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 09:02:56 FR0000121121 53,7000 EUR 71 XPAR OD_74jMucx-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 09:02:56 FR0000121121 53,7000 EUR 348 XPAR OD_74jMucx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 09:09:50 FR0000121121 53,9000 EUR 55 XPAR OD_74jOeJi-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 09:09:50 FR0000121121 53,9000 EUR 42 XPAR OD_74jOeJj-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 09:10:31 FR0000121121 53,8500 EUR 93 XPAR OD_74jOozG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 09:10:58 FR0000121121 53,8000 EUR 331 XPAR OD_74jOvvB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 09:12:50 FR0000121121 53,7000 EUR 19 XPAR OD_74jPPE9-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 09:12:50 FR0000121121 53,7000 EUR 118 XPAR OD_74jPPE9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 09:24:33 FR0000121121 54,1500 EUR 36 XPAR OD_74jSM9X-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 09:28:02 FR0000121121 54,2500 EUR 14 XPAR OD_74jTEMA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 09:31:03 FR0000121121 54,3500 EUR 31 XPAR OD_74jTzdE-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 09:31:03 FR0000121121 54,3500 EUR 273 XPAR OD_74jTzdD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 09:31:03 FR0000121121 54,3500 EUR 66 XPAR OD_74jTzdF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 09:39:13 FR0000121121 54,4000 EUR 91 XPAR OD_74jW32g-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 09:39:13 FR0000121121 54,4000 EUR 202 XPAR OD_74jW32f-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 09:39:13 FR0000121121 54,4000 EUR 246 XPAR OD_74jW32h-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 09:43:24 FR0000121121 54,3000 EUR 110 XPAR OD_74jX6Fs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 09:45:34 FR0000121121 54,2500 EUR 18 XPAR OD_74jXe5a-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 09:45:34 FR0000121121 54,2500 EUR 21 XPAR OD_74jXe5b-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 09:57:17 FR0000121121 54,3500 EUR 35 XPAR OD_74jaazt-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 09:57:17 FR0000121121 54,3500 EUR 82 XPAR OD_74jaazu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 09:57:17 FR0000121121 54,3500 EUR 123 XPAR OD_74jaazu-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:12:32 FR0000121121 54,3000 EUR 76 XPAR OD_74jeR50-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:12:32 FR0000121121 54,3000 EUR 294 XPAR OD_74jeR50-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:16:18 FR0000121121 54,2500 EUR 102 XPAR OD_74jfNkl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:17:10 FR0000121121 54,2000 EUR 18 XPAR OD_74jfbJV-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:17:10 FR0000121121 54,2000 EUR 18 XPAR OD_74jfbJW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:18:38 FR0000121121 54,1000 EUR 19 XPAR OD_74jfyAE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:20:28 FR0000121121 54,0500 EUR 18 XPAR OD_74jgQvG-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:20:28 FR0000121121 54,0500 EUR 20 XPAR OD_74jgQvF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:30:15 FR0000121121 54,0000 EUR 18 XPAR OD_74jitUh-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:30:15 FR0000121121 54,0000 EUR 3 XPAR OD_74jitUg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:30:15 FR0000121121 54,0000 EUR 28 XPAR OD_74jitUh-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:30:15 FR0000121121 54,0000 EUR 125 XPAR OD_74jitUq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:32:33 FR0000121121 53,9000 EUR 18 XPAR OD_74jjTXw-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:32:33 FR0000121121 53,9000 EUR 29 XPAR OD_74jjTXv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:35:18 FR0000121121 53,9500 EUR 59 XPAR OD_74jkANy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:37:05 FR0000121121 53,8000 EUR 18 XPAR OD_74jkcAf-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:37:05 FR0000121121 53,8000 EUR 24 XPAR OD_74jkcAe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:37:32 FR0000121121 53,7500 EUR 27 XPAR OD_74jkjF9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:43:03 FR0000121121 53,7000 EUR 18 XPAR OD_74jm7PB-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:43:03 FR0000121121 53,7000 EUR 18 XPAR OD_74jm7PA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:43:03 FR0000121121 53,7000 EUR 57 XPAR OD_74jm7PB-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:47:24 FR0000121121 53,7000 EUR 20 XPAR OD_74jnDEW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:49:31 FR0000121121 53,6500 EUR 18 XPAR OD_74jnkCO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:49:31 FR0000121121 53,6500 EUR 1 XPAR OD_74jnkCN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:49:31 FR0000121121 53,6500 EUR 51 XPAR OD_74jnkCP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:54:37 FR0000121121 53,5500 EUR 30 XPAR OD_74jp1uO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:54:37 FR0000121121 53,5500 EUR 7 XPAR OD_74jp1uP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:54:48 FR0000121121 53,5500 EUR 18 XPAR OD_74jp4iF-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:54:48 FR0000121121 53,5500 EUR 47 XPAR OD_74jp4iE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:57:27 FR0000121121 53,5000 EUR 19 XPAR OD_74jpk7Q-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 10:57:30 FR0000121121 53,4500 EUR 35 XPAR OD_74jpkoP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 11:04:32 FR0000121121 53,4000 EUR 18 XPAR OD_74jrWjS-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 11:04:32 FR0000121121 53,4000 EUR 80 XPAR OD_74jrWjT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 11:05:32 FR0000121121 53,3500 EUR 29 XPAR OD_74jrmMy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 11:07:44 FR0000121121 53,2500 EUR 18 XPAR OD_74jsKeH-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 11:07:44 FR0000121121 53,2500 EUR 18 XPAR OD_74jsKeG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 11:09:01 FR0000121121 53,1500 EUR 28 XPAR OD_74jseYq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 11:22:18 FR0000121121 53,2500 EUR 43 XPAR OD_74jvzxe-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 11:22:18 FR0000121121 53,2500 EUR 33 XPAR OD_74jvzxe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 11:22:18 FR0000121121 53,2500 EUR 155 XPAR OD_74jvzxf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 11:24:54 FR0000121121 53,2000 EUR 18 XPAR OD_74jweYs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 11:27:54 FR0000121121 53,1500 EUR 19 XPAR OD_74jxPUr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 11:50:44 FR0000121121 53,3500 EUR 37 XPAR OD_74k39iu-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 11:51:55 FR0000121121 53,3500 EUR 13 XPAR OD_74k3SBv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 11:51:55 FR0000121121 53,3500 EUR 69 XPAR OD_74k3SBw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 11:51:55 FR0000121121 53,3500 EUR 80 XPAR OD_74k3SBw-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 11:55:55 FR0000121121 53,3500 EUR 51 XPAR OD_74k4Scq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 11:57:44 FR0000121121 53,2500 EUR 38 XPAR OD_74k4vAv-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 11:57:44 FR0000121121 53,2500 EUR 187 XPAR OD_74k4vAw-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 12:10:59 FR0000121121 53,2000 EUR 48 XPAR OD_74k8FoA-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 12:10:59 FR0000121121 53,2000 EUR 121 XPAR OD_74k8Fo9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 12:10:59 FR0000121121 53,2000 EUR 43 XPAR OD_74k8FoB-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 12:15:23 FR0000121121 53,3000 EUR 61 XPAR OD_74k9MU5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 12:17:21 FR0000121121 53,2500 EUR 20 XPAR OD_74k9rAO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 12:36:46 FR0000121121 53,3500 EUR 50 XPAR OD_74kEkSM-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 12:36:46 FR0000121121 53,3500 EUR 166 XPAR OD_74kEkSL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 12:51:02 FR0000121121 53,3500 EUR 18 XPAR OD_74kIKt9-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 12:51:02 FR0000121121 53,4000 EUR 171 XPAR OD_74kIKt8-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 12:59:06 FR0000121121 53,4500 EUR 30 XPAR OD_74kKMq0-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 12:59:06 FR0000121121 53,4500 EUR 62 XPAR OD_74kKMq1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 12:59:33 FR0000121121 53,4000 EUR 24 XPAR OD_74kKU1N-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 13:00:53 FR0000121121 53,5000 EUR 19 XPAR OD_74kKoho-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 13:13:28 FR0000121121 53,4500 EUR 25 XPAR OD_74kNz3a-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 13:13:28 FR0000121121 53,4500 EUR 57 XPAR OD_74kNz3Z-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 13:13:28 FR0000121121 53,4500 EUR 36 XPAR OD_74kNz3a-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 13:18:48 FR0000121121 53,3500 EUR 23 XPAR OD_74kPKPH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 13:18:48 FR0000121121 53,3500 EUR 37 XPAR OD_74kPKPI-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 13:23:29 FR0000121121 53,3000 EUR 26 XPAR OD_74kQVR4-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 13:23:29 FR0000121121 53,3000 EUR 57 XPAR OD_74kQVR4-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 13:44:00 FR0000121121 53,3500 EUR 2 XPAR OD_74kVfpx-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 13:44:16 FR0000121121 53,3500 EUR 38 XPAR OD_74kVjxI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 13:44:16 FR0000121121 53,3500 EUR 63 XPAR OD_74kVjxJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 13:54:40 FR0000121121 53,6500 EUR 18 XPAR OD_74kYMLG-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 13:54:40 FR0000121121 53,6500 EUR 170 XPAR OD_74kYMLH-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 13:54:40 FR0000121121 53,6500 EUR 49 XPAR OD_74kYMLI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 13:57:47 FR0000121121 53,5500 EUR 19 XPAR OD_74kZ8pC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 13:58:14 FR0000121121 53,5000 EUR 31 XPAR OD_74kZFzn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 14:18:04 FR0000121121 53,6000 EUR 50 XPAR OD_74keFOC-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 14:18:27 FR0000121121 53,5500 EUR 180 XPAR OD_74keLNg-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 14:18:27 FR0000121121 53,5500 EUR 33 XPAR OD_74keLOU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 14:26:31 FR0000121121 53,5000 EUR 18 XPAR OD_74kgNNy-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 14:26:31 FR0000121121 53,5000 EUR 18 XPAR OD_74kgNNx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 14:26:31 FR0000121121 53,5000 EUR 42 XPAR OD_74kgNNz-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 14:37:54 FR0000121121 53,6000 EUR 16 XPAR OD_74kjF9V-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 14:37:54 FR0000121121 53,6000 EUR 13 XPAR OD_74kjF9X-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 14:37:54 FR0000121121 53,6000 EUR 151 XPAR OD_74kjF9W -01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 14:41:44 FR0000121121 53,5000 EUR 18 XPAR OD_74kkCsD-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 14:41:44 FR0000121121 53,5000 EUR 48 XPAR OD_74kkCsE-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 14:42:37 FR0000121121 53,4000 EUR 48 XPAR OD_74kkQc3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 14:50:40 FR0000121121 53,4500 EUR 18 XPAR OD_74kmSJa-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 14:50:40 FR0000121121 53,4500 EUR 48 XPAR OD_74kmSJZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 14:50:40 FR0000121121 53,4500 EUR 56 XPAR OD_74kmSJb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 14:55:05 FR0000121121 53,3500 EUR 18 XPAR OD_74knZAk-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 14:55:05 FR0000121121 53,3500 EUR 18 XPAR OD_74knZAj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 14:55:05 FR0000121121 53,3500 EUR 54 XPAR OD_74knZAl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 14:56:24 FR0000121121 53,3000 EUR 18 XPAR OD_74knts9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 15:00:45 FR0000121121 53,2500 EUR 18 XPAR OD_74kozc4-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 15:00:45 FR0000121121 53,2500 EUR 18 XPAR OD_74kozc4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 15:01:04 FR0000121121 53,2000 EUR 10 XPAR OD_74kp4ZV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 15:01:06 FR0000121121 53,2000 EUR 45 XPAR OD_74kp564-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 15:05:27 FR0000121121 53,1500 EUR 21 XPAR OD_74kqB1x-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 15:12:20 FR0000121121 53,1500 EUR 8 XPAR OD_74kruRS-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 15:15:38 FR0000121121 53,1500 EUR 17 XPAR OD_74ksjxB-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 15:15:38 FR0000121121 53,1500 EUR 69 XPAR OD_74ksjxC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 15:21:09 FR0000121121 53,2000 EUR 33 XPAR OD_74ku813-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 15:21:09 FR0000121121 53,2000 EUR 190 XPAR OD_74ku814-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 15:24:01 FR0000121121 53,1500 EUR 21 XPAR OD_74kuqo0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 15:25:11 FR0000121121 53,1000 EUR 37 XPAR OD_74kv91Y-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 15:41:57 FR0000121121 53,5500 EUR 75 XPAR OD_74kzMrd-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 15:41:57 FR0000121121 53,5500 EUR 296 XPAR OD_74kzMrd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 15:42:02 FR0000121121 53,5000 EUR 50 XPAR OD_74kzO8G-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 15:42:02 FR0000121121 53,5000 EUR 153 XPAR OD_74kzO8H-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 15:42:02 FR0000121121 53,5000 EUR 95 XPAR OD_74kzO8H-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 15:48:44 FR0000121121 53,4500 EUR 208 XPAR OD_74l14hq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 15:49:01 FR0000121121 53,4000 EUR 19 XPAR OD_74l199t-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 15:49:01 FR0000121121 53,4000 EUR 24 XPAR OD_74l199u-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 15:49:01 FR0000121121 53,4000 EUR 21 XPAR OD_74l199u-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 15:49:41 FR0000121121 53,3000 EUR 19 XPAR OD_74l1JNT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 15:50:24 FR0000121121 53,2500 EUR 19 XPAR OD_74l1Umd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 15:56:35 FR0000121121 53,2000 EUR 38 XPAR OD_74l339Y-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 15:56:35 FR0000121121 53,2000 EUR 119 XPAR OD_74l339X-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 15:59:44 FR0000121121 53,1500 EUR 18 XPAR OD_74l3qKJ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 15:59:44 FR0000121121 53,1500 EUR 48 XPAR OD_74l3qKI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:00:41 FR0000121121 53,1000 EUR 101 XPAR OD_74l454s-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:01:48 FR0000121121 53,0000 EUR 30 XPAR OD_74l4Me6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:01:55 FR0000121121 52,9500 EUR 18 XPAR OD_74l4OUz-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:02:13 FR0000121121 52,9500 EUR 34 XPAR OD_74l4T4N-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:08:36 FR0000121121 52,9500 EUR 35 XPAR OD_74l64jN-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:11:16 FR0000121121 53,1000 EUR 22 XPAR OD_74l6kJy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:12:00 FR0000121121 53,1000 EUR 26 XPAR OD_74l6vkb-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:12:32 FR0000121121 53,0500 EUR 46 XPAR OD_74l747h-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:12:32 FR0000121121 53,0500 EUR 197 XPAR OD_74l747i-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:15:34 FR0000121121 53,0500 EUR 18 XPAR OD_74l7pZC-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:15:34 FR0000121121 53,0500 EUR 10 XPAR OD_74l7pZB-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:15:34 FR0000121121 53,0500 EUR 65 XPAR OD_74l7pZC-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:21:45 FR0000121121 53,0500 EUR 25 XPAR OD_74l9O9Z-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:21:45 FR0000121121 53,0500 EUR 33 XPAR OD_74l9O9Z-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:21:45 FR0000121121 53,0500 EUR 105 XPAR OD_74l9O9a-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:21:47 FR0000121121 53,0500 EUR 75 XPAR OD_74l9OQ0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:27:05 FR0000121121 53,2000 EUR 133 XPAR OD_74lAjHR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:28:05 FR0000121121 53,1500 EUR 34 XPAR OD_74lAyzO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:28:05 FR0000121121 53,1500 EUR 2 XPAR OD_74lAyzV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:28:05 FR0000121121 53,1500 EUR 8 XPAR OD_74lAyzs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:28:05 FR0000121121 53,1500 EUR 12 XPAR OD_74lAz0F-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:34:42 FR0000121121 53,2500 EUR 50 XPAR OD_74lCe5H-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:34:42 FR0000121121 53,2500 EUR 183 XPAR OD_74lCe5H-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:38:34 FR0000121121 53,2500 EUR 18 XPAR OD_74lDcZv-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:38:34 FR0000121121 53,2500 EUR 77 XPAR OD_74lDcZw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:38:34 FR0000121121 53,2500 EUR 29 XPAR OD_74lDcZx-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:42:17 FR0000121121 53,1500 EUR 18 XPAR OD_74lEYVN-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:42:17 FR0000121121 53,1500 EUR 20 XPAR OD_74lEYVM-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:45:33 FR0000121121 53,3500 EUR 21 XPAR OD_74lFNd6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:45:33 FR0000121121 53,3500 EUR 151 XPAR OD_74lFNd7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:46:44 FR0000121121 53,3500 EUR 43 XPAR OD_74lFg5C-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:54:09 FR0000121121 53,4500 EUR 29 XPAR OD_74lHXji-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 16:54:09 FR0000121121 53,4500 EUR 99 XPAR OD_74lHXjj-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 17:05:02 FR0000121121 53,4500 EUR 88 XPAR OD_74lKHbV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 17:06:11 FR0000121121 53,5000 EUR 68 XPAR OD_74lKZUv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 17:11:29 FR0000121121 53,6000 EUR 73 XPAR OD_74lLuBJ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 17:11:29 FR0000121121 53,6000 EUR 36 XPAR OD_74lLuBJ-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 17:11:34 FR0000121121 53,6000 EUR 66 XPAR OD_74lLvWE-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 17:11:34 FR0000121121 53,6000 EUR 161 XPAR OD_74lLvWF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 17:11:34 FR0000121121 53,6000 EUR 100 XPAR OD_74lLvWF-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2022 17:11:34 FR0000121121 53,6000 EUR 46 XPAR OD_74lLvWG-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:00:32 FR0000121121 52,5500 EUR 73 XPAR OD_74pCpig-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:00:32 FR0000121121 52,5500 EUR 359 XPAR OD_74pCpif-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:01:35 FR0000121121 52,8500 EUR 70 XPAR OD_74pD66u-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:02:25 FR0000121121 52,7500 EUR 20 XPAR OD_74pDJ4k-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:02:25 FR0000121121 52,7500 EUR 27 XPAR OD_74pDJ4l-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:04:02 FR0000121121 52,7500 EUR 20 XPAR OD_74pDiQQ-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:04:02 FR0000121121 52,7500 EUR 57 XPAR OD_74pDiQP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:04:02 FR0000121121 52,7500 EUR 26 XPAR OD_74pDiQQ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:04:44 FR0000121121 52,6500 EUR 15 XPAR OD_74pDtH0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:04:44 FR0000121121 52,6500 EUR 6 XPAR OD_74pDtH0-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:06:21 FR0000121121 52,7500 EUR 24 XPAR OD_74pEIfa-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:06:21 FR0000121121 52,7500 EUR 93 XPAR OD_74pEIfb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:07:13 FR0000121121 52,6500 EUR 36 XPAR OD_74pEW5v-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:07:35 FR0000121121 52,4500 EUR 8 XPAR OD_74pEbi5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:10:01 FR0000121121 52,4500 EUR 32 XPAR OD_74pFDix-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:11:13 FR0000121121 52,4500 EUR 48 XPAR OD_74pFWUk-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:11:13 FR0000121121 52,4500 EUR 178 XPAR OD_74pFWUk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:13:18 FR0000121121 52,3000 EUR 23 XPAR OD_74pG3As-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:14:14 FR0000121121 52,2500 EUR 20 XPAR OD_74pGHf5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:14:14 FR0000121121 52,2500 EUR 72 XPAR OD_74pGHf6-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:14:47 FR0000121121 52,2000 EUR 28 XPAR OD_74pGQ7j-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:21:12 FR0000121121 52,3000 EUR 34 XPAR OD_74pI2Id-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:21:12 FR0000121121 52,3000 EUR 138 XPAR OD_74pI2Ic-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:21:21 FR0000121121 52,2000 EUR 21 XPAR OD_74pI4ee-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:21:21 FR0000121121 52,2000 EUR 103 XPAR OD_74pI4ed-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:23:51 FR0000121121 52,2000 EUR 19 XPAR OD_74pIhcD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:24:40 FR0000121121 52,0500 EUR 19 XPAR OD_74pIuXY-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:24:40 FR0000121121 52,0500 EUR 54 XPAR OD_74pIuXX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:30:36 FR0000121121 52,0500 EUR 20 XPAR OD_74pKPC6-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:30:36 FR0000121121 52,0500 EUR 108 XPAR OD_74pKPC5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:30:37 FR0000121121 52,0500 EUR 89 XPAR OD_74pKPEW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:31:55 FR0000121121 51,9500 EUR 19 XPAR OD_74pKjeJ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:31:55 FR0000121121 51,9500 EUR 22 XPAR OD_74pKjeJ-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:32:23 FR0000121121 51,8500 EUR 20 XPAR OD_74pKqrE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:34:29 FR0000121121 51,8500 EUR 19 XPAR OD_74pLNZU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:36:49 FR0000121121 51,8500 EUR 1 XPAR OD_74pLyCO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:36:49 FR0000121121 51,8500 EUR 86 XPAR OD_74pLyCO-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:36:49 FR0000121121 51,8500 EUR 1 XPAR OD_74pLyCT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:36:51 FR0000121121 51,8000 EUR 19 XPAR OD_74pLyXr-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:45:08 FR0000121121 51,9500 EUR 43 XPAR OD_74pO41C-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:45:08 FR0000121121 51,9500 EUR 166 XPAR OD_74pO41B-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:50:37 FR0000121121 52,0500 EUR 19 XPAR OD_74pPRbc-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:50:37 FR0000121121 52,0500 EUR 95 XPAR OD_74pPRbb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:55:14 FR0000121121 52,1500 EUR 20 XPAR OD_74pQbXO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 09:59:39 FR0000121121 52,2500 EUR 183 XPAR OD_74pRibu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 10:00:42 FR0000121121 52,2000 EUR 19 XPAR OD_74pRz0w-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 10:00:42 FR0000121121 52,2000 EUR 31 XPAR OD_74pRz0x-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 10:03:51 FR0000121121 52,0500 EUR 23 XPAR OD_74pSm3Y-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 10:07:37 FR0000121121 52,0500 EUR 36 XPAR OD_74pTimx-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 10:18:51 FR0000121121 52,1000 EUR 27 XPAR OD_74pWYFT-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 10:18:51 FR0000121121 52,1000 EUR 71 XPAR OD_74pWYFS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 10:18:51 FR0000121121 52,1000 EUR 187 XPAR OD_74pWYFT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 10:18:51 FR0000121121 52,1000 EUR 68 XPAR OD_74pWYFU-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 10:27:34 FR0000121121 52,3000 EUR 37 XPAR OD_74pYkBz-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 10:27:34 FR0000121121 52,3000 EUR 113 XPAR OD_74pYkBy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 10:27:40 FR0000121121 52,2500 EUR 32 XPAR OD_74pYlnf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 10:27:40 FR0000121121 52,2500 EUR 5 XPAR OD_74pYlnf-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 10:31:31 FR0000121121 52,0500 EUR 19 XPAR OD_74pZjsQ-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 10:31:31 FR0000121121 52,0500 EUR 20 XPAR OD_74pZjsP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 10:38:15 FR0000121121 52,1000 EUR 19 XPAR OD_74pbR0S-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 10:40:17 FR0000121121 52,0500 EUR 100 XPAR OD_74pbwm8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 10:40:17 FR0000121121 52,0500 EUR 12 XPAR OD_74pbwm9-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 10:40:17 FR0000121121 52,0500 EUR 59 XPAR OD_74pbwmA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 10:48:06 FR0000121121 52,2000 EUR 32 XPAR OD_74pduqp-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 10:49:14 FR0000121121 52,1500 EUR 19 XPAR OD_74peCUT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 10:49:14 FR0000121121 52,1500 EUR 58 XPAR OD_74peCV4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 10:49:14 FR0000121121 52,1500 EUR 33 XPAR OD_74peCV5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 10:51:01 FR0000121121 52,1000 EUR 31 XPAR OD_74peeFl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 11:03:32 FR0000121121 52,1000 EUR 22 XPAR OD_74phniL-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 11:03:32 FR0000121121 52,1000 EUR 76 XPAR OD_74phniK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 11:03:32 FR0000121121 52,1000 EUR 100 XPAR OD_74phniL-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 11:03:32 FR0000121121 52,1000 EUR 20 XPAR OD_74phniM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 11:05:46 FR0000121121 52,0500 EUR 21 XPAR OD_74piMPW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 11:06:09 FR0000121121 52,0000 EUR 26 XPAR OD_74piSRZ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 11:06:09 FR0000121121 52,0000 EUR 26 XPAR OD_74piSRZ-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 11:11:51 FR0000121121 51,9000 EUR 19 XPAR OD_74pjtVJ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 11:11:51 FR0000121121 51,9000 EUR 73 XPAR OD_74pjtVK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 11:15:08 FR0000121121 51,9000 EUR 20 XPAR OD_74pkilF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 11:21:55 FR0000121121 51,8000 EUR 19 XPAR OD_74pmQdR-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 11:21:55 FR0000121121 51,8000 EUR 31 XPAR OD_74pmQdQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 11:21:55 FR0000121121 51,8000 EUR 55 XPAR OD_74pmQdS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 11:52:35 FR0000121121 52,0000 EUR 51 XPAR OD_74pu9KQ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 11:52:35 FR0000121121 52,0000 EUR 330 XPAR OD_74pu9KR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 11:56:04 FR0000121121 52,0000 EUR 50 XPAR OD_74pv1YS-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 11:56:04 FR0000121121 52,0000 EUR 87 XPAR OD_74pv1YT-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 11:56:04 FR0000121121 52,0000 EUR 47 XPAR OD_74pv1YU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 12:00:47 FR0000121121 52,0500 EUR 54 XPAR OD_74pwDDm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 12:05:11 FR0000121121 52,7000 EUR 22 XPAR OD_74pxJqf-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 12:05:11 FR0000121121 52,7000 EUR 49 XPAR OD_74pxJqf-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 12:05:11 FR0000121121 52,7000 EUR 4 XPAR OD_74pxJqg-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 12:05:27 FR0000121121 52,6500 EUR 27 XPAR OD_74pxO02-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 12:13:19 FR0000121121 52,9000 EUR 21 XPAR OD_74pzMpN-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 12:13:19 FR0000121121 52,9000 EUR 76 XPAR OD_74pzMpM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 12:23:22 FR0000121121 53,1500 EUR 22 XPAR OD_74q1tdM-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 12:23:22 FR0000121121 53,1500 EUR 108 XPAR OD_74q1tdM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 12:25:44 FR0000121121 53,1000 EUR 20 XPAR OD_74q2UhL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 12:31:15 FR0000121121 53,2000 EUR 19 XPAR OD_74q3sv6-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 12:31:15 FR0000121121 53,2000 EUR 60 XPAR OD_74q3sv5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 12:45:13 FR0000121121 53,3000 EUR 43 XPAR OD_74q7OiX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 12:45:13 FR0000121121 53,3000 EUR 1 XPAR OD_74q7OiY-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 12:46:08 FR0000121121 53,2500 EUR 27 XPAR OD_74q7d76-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 12:46:08 FR0000121121 53,2500 EUR 108 XPAR OD_74q7d76-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 12:48:31 FR0000121121 53,1500 EUR 20 XPAR OD_74q8EHR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 12:51:25 FR0000121121 53,1500 EUR 36 XPAR OD_74q8xYj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 12:51:25 FR0000121121 53,1500 EUR 7 XPAR OD_74q8xYk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 12:57:25 FR0000121121 53,1000 EUR 19 XPAR OD_74qATIf-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 12:57:25 FR0000121121 53,1000 EUR 19 XPAR OD_74qATIf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 12:57:25 FR0000121121 53,1000 EUR 42 XPAR OD_74qATIg-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 13:02:28 FR0000121121 52,9500 EUR 19 XPAR OD_74qBjxf-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 13:02:28 FR0000121121 52,9500 EUR 19 XPAR OD_74qBjxe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 13:04:30 FR0000121121 52,8500 EUR 36 XPAR OD_74qCFqt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 13:06:20 FR0000121121 52,7500 EUR 22 XPAR OD_74qCiSB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 13:08:56 FR0000121121 52,6500 EUR 19 XPAR OD_74qDN07-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 13:14:04 FR0000121121 52,6000 EUR 19 XPAR OD_74qEfBG-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 13:14:04 FR0000121121 52,6000 EUR 16 XPAR OD_74qEfBE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 13:14:04 FR0000121121 52,6000 EUR 4 XPAR OD_74qEfBF-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 13:14:04 FR0000121121 52,6000 EUR 36 XPAR OD_74qEfBG-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 13:20:58 FR0000121121 52,6000 EUR 55 XPAR OD_74qGOhA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 13:20:58 FR0000121121 52,6000 EUR 22 XPAR OD_74qGOi1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 13:27:19 FR0000121121 52,6000 EUR 25 XPAR OD_74qI01Y-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 13:27:19 FR0000121121 52,6000 EUR 25 XPAR OD_74qI01Y-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 13:35:25 FR0000121121 52,7000 EUR 19 XPAR OD_74qK2F0-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 13:35:25 FR0000121121 52,7000 EUR 60 XPAR OD_74qK2Ez-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 13:35:28 FR0000121121 52,6500 EUR 54 XPAR OD_74qK316-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 13:56:44 FR0000121121 52,6000 EUR 27 XPAR OD_74qPP8y-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 13:56:44 FR0000121121 52,6000 EUR 136 XPAR OD_74qPP8z-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 13:56:44 FR0000121121 52,6000 EUR 40 XPAR OD_74qPP90-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 14:00:29 FR0000121121 52,6500 EUR 25 XPAR OD_74qQLVx-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 14:00:29 FR0000121121 52,6500 EUR 25 XPAR OD_74qQLW3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 14:00:52 FR0000121121 52,6500 EUR 16 XPAR OD_74qQRdd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 14:00:52 FR0000121121 52,6500 EUR 6 XPAR OD_74qQRde-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 14:00:52 FR0000121121 52,6500 EUR 25 XPAR OD_74qQRde-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 14:10:01 FR0000121121 52,6500 EUR 19 XPAR OD_74qSkUp-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 14:10:01 FR0000121121 52,6000 EUR 73 XPAR OD_74qSkV1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 14:19:34 FR0000121121 52,7000 EUR 21 XPAR OD_74qV9YR-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 14:19:34 FR0000121121 52,7000 EUR 119 XPAR OD_74qV9YR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 14:26:37 FR0000121121 52,7500 EUR 19 XPAR OD_74qWvcr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 14:26:37 FR0000121121 52,7500 EUR 43 XPAR OD_74qWvcr-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 14:46:08 FR0000121121 53,0000 EUR 68 XPAR OD_74qbqDd-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 14:46:08 FR0000121121 53,0000 EUR 272 XPAR OD_74qbqDe-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 14:55:06 FR0000121121 52,9500 EUR 30 XPAR OD_74qe6Av-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 15:04:31 FR0000121121 53,1000 EUR 21 XPAR OD_74qgT5j-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 15:04:31 FR0000121121 53,1000 EUR 249 XPAR OD_74qgT5i-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 15:09:49 FR0000121121 53,0500 EUR 48 XPAR OD_74qhnrV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 15:10:18 FR0000121121 53,0500 EUR 19 XPAR OD_74qhvTr-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 15:10:18 FR0000121121 53,0500 EUR 4 XPAR OD_74qhvTr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 15:10:18 FR0000121121 53,0500 EUR 57 XPAR OD_74qhvTs-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 15:30:05 FR0000121121 53,3500 EUR 53 XPAR OD_74qmu3N-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 15:30:05 FR0000121121 53,3500 EUR 28 XPAR OD_74qmu3O-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 15:30:05 FR0000121121 53,3500 EUR 240 XPAR OD_74qmu3N-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 15:30:05 FR0000121121 53,3500 EUR 141 XPAR OD_74qmu3O-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 15:32:22 FR0000121121 53,2000 EUR 21 XPAR OD_74qnTgk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 15:32:22 FR0000121121 53,2000 EUR 53 XPAR OD_74qnTgj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 15:33:10 FR0000121121 53,2000 EUR 85 XPAR OD_74qngNM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 15:33:28 FR0000121121 53,2000 EUR 26 XPAR OD_74qnkyd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 15:35:20 FR0000121121 53,2000 EUR 26 XPAR OD_74qoEDK-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 15:35:20 FR0000121121 53,2000 EUR 36 XPAR OD_74qoEDL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 15:35:20 FR0000121121 53,2000 EUR 29 XPAR OD_74qoEDL-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 15:37:42 FR0000121121 53,2000 EUR 40 XPAR OD_74qop7b-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 15:38:03 FR0000121121 53,2000 EUR 35 XPAR OD_74qouVD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 16:02:05 FR0000121121 53,7000 EUR 71 XPAR OD_74quxcI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 16:02:05 FR0000121121 53,7000 EUR 87 XPAR OD_74quxcJ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 16:02:05 FR0000121121 53,7000 EUR 413 XPAR OD_74quxcJ-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 16:02:05 FR0000121121 53,7000 EUR 80 XPAR OD_74quxcK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 16:02:05 FR0000121121 53,7000 EUR 34 XPAR OD_74quxcK-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 16:02:05 FR0000121121 53,7000 EUR 169 XPAR OD_74quxcL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 16:08:25 FR0000121121 53,5500 EUR 36 XPAR OD_74qwYZU-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 16:08:25 FR0000121121 53,5500 EUR 173 XPAR OD_74qwYZV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 16:09:10 FR0000121121 53,4500 EUR 12 XPAR OD_74qwkCn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 16:11:13 FR0000121121 53,4500 EUR 15 XPAR OD_74qxG9A-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 16:15:27 FR0000121121 53,5500 EUR 39 XPAR OD_74qyKB6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 16:15:27 FR0000121121 53,5500 EUR 165 XPAR OD_74qyKB7-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 16:26:02 FR0000121121 53,7000 EUR 52 XPAR OD_74r0zQH-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 16:26:02 FR0000121121 53,7000 EUR 253 XPAR OD_74r0zQI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 16:32:00 FR0000121121 53,7000 EUR 39 XPAR OD_74r2Ue5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 16:32:00 FR0000121121 53,7000 EUR 191 XPAR OD_74r2Ue6-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 16:33:20 FR0000121121 53,6000 EUR 14 XPAR OD_74r2pPI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 16:33:20 FR0000121121 53,6000 EUR 3 XPAR OD_74r2pPL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 16:33:20 FR0000121121 53,6000 EUR 2 XPAR OD_74r2pPM-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 16:34:09 FR0000121121 53,6000 EUR 26 XPAR OD_74r326M-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 16:39:00 FR0000121121 53,6500 EUR 37 XPAR OD_74r4Fqk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 16:39:00 FR0000121121 53,6500 EUR 136 XPAR OD_74r4Fql-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 16:49:14 FR0000121121 53,7500 EUR 47 XPAR OD_74r6pT4-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 16:49:14 FR0000121121 53,7500 EUR 231 XPAR OD_74r6pT5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 16:50:49 FR0000121121 53,7500 EUR 17 XPAR OD_74r7ECl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 16:53:33 FR0000121121 53,7500 EUR 5 XPAR OD_74r7v2K-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 17:02:09 FR0000121121 53,8000 EUR 112 XPAR OD_74rA59d-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 17:02:09 FR0000121121 53,8000 EUR 100 XPAR OD_74rA59c-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 17:02:09 FR0000121121 53,8000 EUR 255 XPAR OD_74rA59e-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 17:02:09 FR0000121121 53,8000 EUR 100 XPAR OD_74rA59f-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 17:02:09 FR0000121121 53,8000 EUR 30 XPAR OD_74rA59f-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 17:02:09 FR0000121121 53,8000 EUR 100 XPAR OD_74rA59g-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2022 17:02:09 FR0000121121 53,8000 EUR 66 XPAR OD_74rA59h-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/09/2022 09:01:53 FR0000121121 53,5500 EUR 65 XPAR OD_74v3hJT-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/09/2022 09:01:53 FR0000121121 53,5500 EUR 320 XPAR OD_74v3hJS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/09/2022 09:03:26 FR0000121121 53,4500 EUR 27 XPAR OD_74v45dN-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/09/2022 09:03:26 FR0000121121 53,4500 EUR 37 XPAR OD_74v45dM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/09/2022 09:03:26 FR0000121121 53,4500 EUR 95 XPAR OD_74v45dM-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/09/2022 09:04:28 FR0000121121 53,3500 EUR 61 XPAR OD_74v4LmL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/09/2022 09:05:30 FR0000121121 53,3000 EUR 20 XPAR OD_74v4bpq-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/09/2022 09:05:30 FR0000121121 53,3000 EUR 1 XPAR OD_74v4bpr-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/09/2022 09:05:30 FR0000121121 53,3000 EUR 27 XPAR OD_74v4bps-01 Annulation Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer Eurazeo SA published this content on 03 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 October 2022 16:49:45 UTC.

© Publicnow 2022 Toute l'actualité sur EURAZEO SE 26/09 Eurazeo : Disclosure of transactions in own shares on September 19 to September 23, 2022 PU 26/09 Eurazeo : Déclaration hebdomadaire d'opérations effectuées du 19 au 23 septembre 2022 PU 20/09 Google LLC a acquis BreezoMeter Ltd. CI 19/09 Eurazeo : Déclaration hebdomadaire d'opérations effectuées du 12 au 16 septembre 2022 PU 16/09 L'ombre des Sorcières et de la Fed plane sur les marchés 16/09 EN DIRECT DES MARCHES : Engie, Danone, Sanofi, Bouygues, Technip E.. 15/09 Eurazeo : Élargit son offre de fonds ouverts aux particuliers avec le lancement du fcpr eu.. PU 12/09 Eurazeo : Déclaration hebdomadaire d'opérations effectuées du 5 au 9 septembre 2022 PU 08/09 Le fonds Eurazeo prend une participation minoritaire dans le groupe d'imagerie médicale.. MT 08/09 Eurazeo : investissement de 50 ME dans le groupe Imapole CF Recommandations des analystes sur EURAZEO SE 28/07 Avis d'analystes du jour : Airbus, Logitech, Valeo, Melexis, Eu.. 06/06 Avis d'analystes du jour : Airbus, BNP Paribas, EDF, Safran, So.. 12/04 Avis d'analystes du jour : STMicroelectronics, Atos, Thales, Va..