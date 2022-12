Eurazeo : Déclaration hebdomadaire d'opérations effectuées du 28 au 30 novembre 2022 01/12/2022 | 18:24 Envoyer par e-mail :

Présentation agrégée par jour et par marché Code identifiant de Volume total Prix pondéré Nom de Code Identifiant de Jour de la moyen journalier l'instrument journalier (en nombre Marché l'émetteur l'émetteur transaction financier d'actions) d'acquisition des actions Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 28/11/2022 FR0000121121 8 425 60,901733 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 29/11/2022 FR0000121121 8 554 60,678741 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 30/11/2022 FR0000121121 8 829 60,042887 XPAR Détail transaction par transaction Nom de Code identifiant Prix Quantité Code identifiant Numéro de Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction de l'instrument unitaire Devise Objectif du rachat l'émetteur achetée marché référence de la financier (unité) transaction Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 09:01:03 FR0000121121 61,1500 EUR 53 XPAR OD_7Aa885I-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 09:01:03 FR0000121121 61,1500 EUR 262 XPAR OD_7Aa885H-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 09:01:14 FR0000121121 61,0500 EUR 36 XPAR OD_7Aa8B3G-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 09:01:29 FR0000121121 60,9500 EUR 14 XPAR OD_7Aa8F23-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 09:02:01 FR0000121121 60,9500 EUR 2 XPAR OD_7Aa8NEa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 09:03:00 FR0000121121 60,9000 EUR 16 XPAR OD_7Aa8cfv-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 09:03:01 FR0000121121 60,8500 EUR 22 XPAR OD_7Aa8cjV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 09:04:10 FR0000121121 60,8000 EUR 43 XPAR OD_7Aa8uqe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 09:05:21 FR0000121121 60,7000 EUR 17 XPAR OD_7Aa9DE0-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 09:05:21 FR0000121121 60,7000 EUR 40 XPAR OD_7Aa9DDz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 09:27:45 FR0000121121 61,2500 EUR 91 XPAR OD_7AaEqvR-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 09:27:45 FR0000121121 61,2500 EUR 446 XPAR OD_7AaEqvQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 09:34:28 FR0000121121 61,5500 EUR 29 XPAR OD_7AaGXoL-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 09:34:28 FR0000121121 61,5000 EUR 38 XPAR OD_7AaGXoX-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 09:34:28 FR0000121121 61,5500 EUR 142 XPAR OD_7AaGXoK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 09:34:28 FR0000121121 61,5000 EUR 185 XPAR OD_7AaGXoW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 09:35:25 FR0000121121 61,5000 EUR 8 XPAR OD_7AaGmXI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 09:35:25 FR0000121121 61,5000 EUR 9 XPAR OD_7AaGmXP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 09:37:55 FR0000121121 61,3500 EUR 16 XPAR OD_7AaHPV5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 09:44:57 FR0000121121 61,3500 EUR 11 XPAR OD_7AaJBHf-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 09:44:57 FR0000121121 61,3500 EUR 18 XPAR OD_7AaJBHf-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 09:45:25 FR0000121121 61,3000 EUR 9 XPAR OD_7AaJIb3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 09:45:25 FR0000121121 61,3000 EUR 31 XPAR OD_7AaJIb4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 09:45:25 FR0000121121 61,3000 EUR 63 XPAR OD_7AaJIb4-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 09:49:05 FR0000121121 61,3500 EUR 18 XPAR OD_7AaKDmx-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 09:49:14 FR0000121121 61,3000 EUR 96 XPAR OD_7AaKGKz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 09:49:18 FR0000121121 61,2500 EUR 19 XPAR OD_7AaKH9m-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 09:59:04 FR0000121121 61,2500 EUR 16 XPAR OD_7AaMjcA-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 09:59:04 FR0000121121 61,2500 EUR 93 XPAR OD_7AaMjcB-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:00:12 FR0000121121 61,1500 EUR 17 XPAR OD_7AaN1Xu-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:00:12 FR0000121121 61,1500 EUR 46 XPAR OD_7AaN1Xt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:05:12 FR0000121121 61,1000 EUR 15 XPAR OD_7AaOHMD-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:05:12 FR0000121121 61,1000 EUR 1 XPAR OD_7AaOHMD-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:05:16 FR0000121121 61,0500 EUR 20 XPAR OD_7AaOITl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:05:16 FR0000121121 61,0500 EUR 63 XPAR OD_7AaOITm-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:09:02 FR0000121121 61,0000 EUR 17 XPAR OD_7AaPFLV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:13:18 FR0000121121 60,9000 EUR 17 XPAR OD_7AaQJtS-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:13:18 FR0000121121 60,9000 EUR 27 XPAR OD_7AaQJtR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:13:18 FR0000121121 60,9000 EUR 24 XPAR OD_7AaQJtS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:13:18 FR0000121121 60,9000 EUR 51 XPAR OD_7AaQJtT-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:23:20 FR0000121121 61,0500 EUR 32 XPAR OD_7AaSqae-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:23:20 FR0000121121 61,0500 EUR 8 XPAR OD_7AaSqac-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:23:20 FR0000121121 61,0500 EUR 111 XPAR OD_7AaSqad-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:23:57 FR0000121121 61,0000 EUR 16 XPAR OD_7AaT0F8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:27:07 FR0000121121 60,9500 EUR 17 XPAR OD_7AaTndp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:27:57 FR0000121121 60,9000 EUR 22 XPAR OD_7AaU0cF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:29:48 FR0000121121 60,8500 EUR 16 XPAR OD_7AaUTVl-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:29:48 FR0000121121 60,8500 EUR 16 XPAR OD_7AaUTVl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:30:00 FR0000121121 60,8500 EUR 16 XPAR OD_7AaUWZz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:32:08 FR0000121121 60,8500 EUR 17 XPAR OD_7AaV3kb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:32:56 FR0000121121 60,8000 EUR 1 XPAR OD_7AaVGIB-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:32:56 FR0000121121 60,8000 EUR 15 XPAR OD_7AaVGIB-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:47:30 FR0000121121 60,8000 EUR 23 XPAR OD_7AaYvpD-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:47:30 FR0000121121 60,8000 EUR 18 XPAR OD_7AaYvpE-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:47:30 FR0000121121 60,8000 EUR 71 XPAR OD_7AaYvpC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:47:30 FR0000121121 60,8000 EUR 86 XPAR OD_7AaYvpD-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:47:59 FR0000121121 60,7500 EUR 16 XPAR OD_7AaZ39u-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:51:25 FR0000121121 60,7000 EUR 29 XPAR OD_7AaZuvj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:58:18 FR0000121121 60,7000 EUR 22 XPAR OD_7AabeNM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:58:18 FR0000121121 60,7000 EUR 3 XPAR OD_7AabeNN-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 10:59:05 FR0000121121 60,6500 EUR 52 XPAR OD_7AabqUX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 11:16:17 FR0000121121 60,7500 EUR 38 XPAR OD_7AagB0w-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 11:16:17 FR0000121121 60,7500 EUR 36 XPAR OD_7AagB0x-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 11:20:18 FR0000121121 60,7500 EUR 41 XPAR OD_7AahBiR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 11:20:44 FR0000121121 60,7500 EUR 19 XPAR OD_7AahITF-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 11:32:37 FR0000121121 60,8500 EUR 52 XPAR OD_7AakHtQ-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 11:32:37 FR0000121121 60,8500 EUR 231 XPAR OD_7AakHtO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 11:32:37 FR0000121121 60,8500 EUR 31 XPAR OD_7AakHtP-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 11:40:29 FR0000121121 60,8500 EUR 10 XPAR OD_7AamGfH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 11:45:18 FR0000121121 60,9000 EUR 23 XPAR OD_7AanTqY-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 11:47:02 FR0000121121 60,8500 EUR 37 XPAR OD_7Aanuws-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 11:47:02 FR0000121121 60,8500 EUR 73 XPAR OD_7Aanuwt-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 11:54:21 FR0000121121 60,8500 EUR 23 XPAR OD_7Aapl5y-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 11:54:21 FR0000121121 60,8500 EUR 12 XPAR OD_7Aapl5y-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 11:54:21 FR0000121121 60,8500 EUR 38 XPAR OD_7Aapl5z-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 11:58:11 FR0000121121 60,8000 EUR 16 XPAR OD_7Aaqizl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 11:58:11 FR0000121121 60,8000 EUR 19 XPAR OD_7Aaqizm-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 12:01:24 FR0000121121 60,7500 EUR 16 XPAR OD_7AarXGA-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 12:01:24 FR0000121121 60,7500 EUR 35 XPAR OD_7AarXGA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 12:11:46 FR0000121121 60,8000 EUR 16 XPAR OD_7Aau968-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 12:11:46 FR0000121121 60,8000 EUR 28 XPAR OD_7Aau966-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 12:11:46 FR0000121121 60,8000 EUR 50 XPAR OD_7Aau967-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 12:11:46 FR0000121121 60,8000 EUR 33 XPAR OD_7Aau968-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 12:29:20 FR0000121121 60,8000 EUR 145 XPAR OD_7AayZGg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 12:29:23 FR0000121121 60,7500 EUR 22 XPAR OD_7Aaya1o-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 12:31:28 FR0000121121 60,6500 EUR 7 XPAR OD_7Aaz6Pn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 12:47:37 FR0000121121 60,7000 EUR 22 XPAR OD_7Ab3AZs-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 12:47:37 FR0000121121 60,7000 EUR 13 XPAR OD_7Ab3AZt-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 12:47:37 FR0000121121 60,7000 EUR 16 XPAR OD_7Ab3AZz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 12:47:37 FR0000121121 60,7000 EUR 80 XPAR OD_7Ab3AZz-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 12:47:37 FR0000121121 60,7000 EUR 18 XPAR OD_7Ab3Aa0-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 12:51:50 FR0000121121 60,7000 EUR 23 XPAR OD_7Ab4EHk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 12:57:13 FR0000121121 60,6500 EUR 9 XPAR OD_7Ab5aS2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 12:57:13 FR0000121121 60,6500 EUR 7 XPAR OD_7Ab5aS3-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 12:57:13 FR0000121121 60,6500 EUR 57 XPAR OD_7Ab5aS3-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 13:04:49 FR0000121121 60,6500 EUR 16 XPAR OD_7Ab7Uxe-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 13:04:49 FR0000121121 60,6500 EUR 48 XPAR OD_7Ab7Uxe-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 13:26:13 FR0000121121 60,7500 EUR 149 XPAR OD_7AbCt9X-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 13:28:01 FR0000121121 60,7000 EUR 33 XPAR OD_7AbDL4g-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 13:28:01 FR0000121121 60,7000 EUR 16 XPAR OD_7AbDL4g-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 13:37:33 FR0000121121 60,6500 EUR 3 XPAR OD_7AbFjv2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 13:51:10 FR0000121121 60,7500 EUR 33 XPAR OD_7AbJAQV-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 13:51:10 FR0000121121 60,7500 EUR 143 XPAR OD_7AbJAQU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 14:03:45 FR0000121121 60,7000 EUR 16 XPAR OD_7AbML1g-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 14:03:45 FR0000121121 60,7000 EUR 29 XPAR OD_7AbML1f-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 14:09:56 FR0000121121 60,7500 EUR 16 XPAR OD_7AbNtPx-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 14:09:56 FR0000121121 60,7500 EUR 126 XPAR OD_7AbNtPy-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 14:21:20 FR0000121121 60,7500 EUR 23 XPAR OD_7AbQlLl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 14:22:27 FR0000121121 60,7000 EUR 20 XPAR OD_7AbR2t1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 14:22:27 FR0000121121 60,7000 EUR 101 XPAR OD_7AbR2t1-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 14:39:54 FR0000121121 60,7500 EUR 50 XPAR OD_7AbVRD9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 14:41:42 FR0000121121 60,7000 EUR 16 XPAR OD_7AbVtEp-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 14:41:42 FR0000121121 60,7000 EUR 28 XPAR OD_7AbVtEr-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 14:41:42 FR0000121121 60,7000 EUR 54 XPAR OD_7AbVtEq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 14:41:42 FR0000121121 60,7000 EUR 105 XPAR OD_7AbVtEq-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 14:42:54 FR0000121121 60,6500 EUR 16 XPAR OD_7AbWC2z-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 14:52:40 FR0000121121 60,7000 EUR 25 XPAR OD_7AbYeTQ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 14:52:40 FR0000121121 60,7000 EUR 106 XPAR OD_7AbYeTR-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 14:53:14 FR0000121121 60,7000 EUR 16 XPAR OD_7AbYnHF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 15:04:41 FR0000121121 60,7000 EUR 21 XPAR OD_7Abbg6p-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 15:04:41 FR0000121121 60,7000 EUR 86 XPAR OD_7Abbg6p-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 15:04:41 FR0000121121 60,7000 EUR 47 XPAR OD_7Abbg6q-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 15:16:33 FR0000121121 60,7500 EUR 34 XPAR OD_7AbefGn-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 15:19:15 FR0000121121 60,8000 EUR 17 XPAR OD_7AbfLP3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 15:19:15 FR0000121121 60,8000 EUR 137 XPAR OD_7AbfLP4-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 15:29:52 FR0000121121 60,7000 EUR 16 XPAR OD_7Abi12P-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 15:29:52 FR0000121121 60,7000 EUR 47 XPAR OD_7Abi12P-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 15:29:52 FR0000121121 60,7000 EUR 99 XPAR OD_7Abi12Q-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 15:38:57 FR0000121121 60,9000 EUR 44 XPAR OD_7AbkIuM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 15:39:02 FR0000121121 60,9000 EUR 30 XPAR OD_7AbkKCt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 15:39:02 FR0000121121 60,9000 EUR 31 XPAR OD_7AbkKCt-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 15:40:11 FR0000121121 60,8500 EUR 34 XPAR OD_7Abkc2C-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 15:40:11 FR0000121121 60,8500 EUR 210 XPAR OD_7Abkc2D-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 15:41:39 FR0000121121 60,8000 EUR 39 XPAR OD_7Abkz5h-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 15:49:02 FR0000121121 60,8500 EUR 33 XPAR OD_7AbmqIO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 15:54:52 FR0000121121 60,8500 EUR 65 XPAR OD_7AboJRe-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 15:54:52 FR0000121121 60,8500 EUR 68 XPAR OD_7AboJRe-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 15:54:52 FR0000121121 60,8500 EUR 32 XPAR OD_7AboJRf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 15:57:25 FR0000121121 60,8500 EUR 31 XPAR OD_7Abox9I-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 15:57:25 FR0000121121 60,8500 EUR 34 XPAR OD_7Abox9J-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 15:57:25 FR0000121121 60,8500 EUR 14 XPAR OD_7Abox9J-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 16:06:43 FR0000121121 60,9500 EUR 56 XPAR OD_7AbrIGE-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 16:06:43 FR0000121121 60,9500 EUR 378 XPAR OD_7AbrIGD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 16:06:43 FR0000121121 60,9000 EUR 37 XPAR OD_7AbrINq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 16:06:43 FR0000121121 60,9000 EUR 2 XPAR OD_7AbrINr-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 16:16:21 FR0000121121 60,9000 EUR 177 XPAR OD_7AbtiXu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 16:20:55 FR0000121121 60,9000 EUR 66 XPAR OD_7AburuE-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 16:20:55 FR0000121121 60,9000 EUR 103 XPAR OD_7AburuD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 16:23:02 FR0000121121 60,8500 EUR 19 XPAR OD_7AbvOr5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 16:23:07 FR0000121121 60,7500 EUR 34 XPAR OD_7AbvQIl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 16:25:22 FR0000121121 60,7000 EUR 16 XPAR OD_7AbvzR7-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 16:25:22 FR0000121121 60,7000 EUR 10 XPAR OD_7AbvzR0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 16:25:22 FR0000121121 60,7000 EUR 8 XPAR OD_7AbvzR6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 16:37:49 FR0000121121 60,8000 EUR 89 XPAR OD_7Abz7k0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 16:37:49 FR0000121121 60,8000 EUR 13 XPAR OD_7Abz7k0-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 16:49:22 FR0000121121 60,7500 EUR 57 XPAR OD_7Ac2227-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 16:49:22 FR0000121121 60,7500 EUR 31 XPAR OD_7Ac222D-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 16:49:22 FR0000121121 60,7500 EUR 73 XPAR OD_7Ac2226-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 16:49:22 FR0000121121 60,7500 EUR 112 XPAR OD_7Ac2227-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 16:49:22 FR0000121121 60,7500 EUR 150 XPAR OD_7Ac2228-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 16:53:13 FR0000121121 60,7000 EUR 16 XPAR OD_7Ac2zyP-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 16:53:13 FR0000121121 60,7000 EUR 67 XPAR OD_7Ac2zyO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 16:53:22 FR0000121121 60,6500 EUR 69 XPAR OD_7Ac32XJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 17:04:51 FR0000121121 60,7000 EUR 39 XPAR OD_7Ac5veU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 17:06:39 FR0000121121 60,7000 EUR 85 XPAR OD_7Ac6Nn8-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 17:06:39 FR0000121121 60,7000 EUR 253 XPAR OD_7Ac6Nn7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/11/2022 17:06:39 FR0000121121 60,7000 EUR 64 XPAR OD_7Ac6Nn8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:00:28 FR0000121121 60,6000 EUR 52 XPAR OD_7AfyVee-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:00:28 FR0000121121 60,6000 EUR 94 XPAR OD_7AfyVed-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:00:28 FR0000121121 60,6000 EUR 161 XPAR OD_7AfyVef-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:03:13 FR0000121121 60,5500 EUR 16 XPAR OD_7AfzCZ5-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:03:13 FR0000121121 60,5500 EUR 18 XPAR OD_7AfzCZ5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:03:13 FR0000121121 60,5500 EUR 50 XPAR OD_7AfzCZ6-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:04:19 FR0000121121 60,4500 EUR 16 XPAR OD_7AfzTjO-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:04:19 FR0000121121 60,4500 EUR 64 XPAR OD_7AfzTjO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:13:04 FR0000121121 60,4000 EUR 81 XPAR OD_7Ag1gD3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:13:13 FR0000121121 60,3500 EUR 22 XPAR OD_7Ag1iYM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:15:04 FR0000121121 60,3500 EUR 23 XPAR OD_7Ag2BX8-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:15:04 FR0000121121 60,3500 EUR 166 XPAR OD_7Ag2BX7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:15:04 FR0000121121 60,3500 EUR 48 XPAR OD_7Ag2BX9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:16:30 FR0000121121 60,3000 EUR 13 XPAR OD_7Ag2XqK-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:16:30 FR0000121121 60,3000 EUR 33 XPAR OD_7Ag2XqL-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:17:37 FR0000121121 60,2500 EUR 81 XPAR OD_7Ag2pDe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:23:57 FR0000121121 60,3500 EUR 48 XPAR OD_7Ag4Q8l-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:23:57 FR0000121121 60,3500 EUR 194 XPAR OD_7Ag4Q8k-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:23:57 FR0000121121 60,3500 EUR 5 XPAR OD_7Ag4Q8m-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:25:02 FR0000121121 60,2500 EUR 17 XPAR OD_7Ag4gzU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:41:02 FR0000121121 60,7500 EUR 59 XPAR OD_7Ag8itk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:41:02 FR0000121121 60,7500 EUR 274 XPAR OD_7Ag8itj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:43:34 FR0000121121 60,7000 EUR 16 XPAR OD_7Ag9MQn-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:43:34 FR0000121121 60,7000 EUR 14 XPAR OD_7Ag9MQU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:43:34 FR0000121121 60,7000 EUR 43 XPAR OD_7Ag9MQm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:48:01 FR0000121121 60,6500 EUR 16 XPAR OD_7AgATkf-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:48:01 FR0000121121 60,6500 EUR 41 XPAR OD_7AgATke-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:48:01 FR0000121121 60,6500 EUR 64 XPAR OD_7AgATkf-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:50:07 FR0000121121 60,6500 EUR 33 XPAR OD_7AgB0UZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:52:41 FR0000121121 60,5500 EUR 8 XPAR OD_7AgBeYJ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:52:41 FR0000121121 60,5500 EUR 8 XPAR OD_7AgBeYJ-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:52:41 FR0000121121 60,5500 EUR 16 XPAR OD_7AgBeYI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:53:48 FR0000121121 60,4000 EUR 8 XPAR OD_7AgBw7y-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:53:48 FR0000121121 60,4000 EUR 18 XPAR OD_7AgBw7z-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 09:54:41 FR0000121121 60,3000 EUR 18 XPAR OD_7AgC9zT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 10:04:46 FR0000121121 60,4000 EUR 20 XPAR OD_7AgEhOf-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 10:04:46 FR0000121121 60,4000 EUR 134 XPAR OD_7AgEhOg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 10:19:26 FR0000121121 60,5500 EUR 26 XPAR OD_7AgIOJH-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 10:19:26 FR0000121121 60,5500 EUR 69 XPAR OD_7AgIOJ4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 10:23:27 FR0000121121 60,5500 EUR 53 XPAR OD_7AgJP0D-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 10:24:10 FR0000121121 60,5000 EUR 19 XPAR OD_7AgJaD4-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 10:24:10 FR0000121121 60,5000 EUR 24 XPAR OD_7AgJaD4-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 10:24:10 FR0000121121 60,5000 EUR 155 XPAR OD_7AgJaD3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 10:26:28 FR0000121121 60,3500 EUR 16 XPAR OD_7AgKA4k-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 10:32:50 FR0000121121 60,4500 EUR 17 XPAR OD_7AgLlU0-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 10:34:32 FR0000121121 60,4000 EUR 32 XPAR OD_7AgMBtM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 10:34:32 FR0000121121 60,4000 EUR 33 XPAR OD_7AgMBtN-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 10:34:32 FR0000121121 60,4000 EUR 50 XPAR OD_7AgMBtN-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 10:41:22 FR0000121121 60,4500 EUR 16 XPAR OD_7AgNudI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 10:41:22 FR0000121121 60,4500 EUR 59 XPAR OD_7AgNudI-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 10:41:22 FR0000121121 60,4500 EUR 3 XPAR OD_7AgNudJ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 10:46:12 FR0000121121 60,4500 EUR 20 XPAR OD_7AgP7yG-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 10:46:12 FR0000121121 60,4500 EUR 67 XPAR OD_7AgP7yF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 11:02:00 FR0000121121 60,5500 EUR 31 XPAR OD_7AgT6b1-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 11:07:11 FR0000121121 60,6000 EUR 48 XPAR OD_7AgUPcr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 11:14:28 FR0000121121 60,8000 EUR 3 XPAR OD_7AgWFDL-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 11:52:03 FR0000121121 60,8500 EUR 65 XPAR OD_7Agfhln-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 11:52:03 FR0000121121 60,8500 EUR 37 XPAR OD_7Agfhlo-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 11:52:03 FR0000121121 60,8500 EUR 398 XPAR OD_7Agfhlm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 11:52:03 FR0000121121 60,8500 EUR 139 XPAR OD_7Agfhln-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 11:52:03 FR0000121121 60,8500 EUR 38 XPAR OD_7Agfhlo-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 12:04:33 FR0000121121 60,8500 EUR 24 XPAR OD_7Agir1c-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 12:04:33 FR0000121121 60,8500 EUR 154 XPAR OD_7Agir1c-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 12:11:54 FR0000121121 60,8500 EUR 16 XPAR OD_7Agkhh7-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 12:11:54 FR0000121121 60,8500 EUR 58 XPAR OD_7Agkhh6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 12:16:43 FR0000121121 60,8500 EUR 44 XPAR OD_7AglukA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 12:30:49 FR0000121121 60,9000 EUR 29 XPAR OD_7AgpSsc-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 12:30:49 FR0000121121 60,9000 EUR 120 XPAR OD_7AgpSsd-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 12:45:54 FR0000121121 60,8500 EUR 16 XPAR OD_7AgtGQI-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 12:45:54 FR0000121121 60,8500 EUR 17 XPAR OD_7AgtGQI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 12:45:54 FR0000121121 60,8500 EUR 91 XPAR OD_7AgtGQJ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 12:55:00 FR0000121121 60,8500 EUR 22 XPAR OD_7AgvYNz-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 12:55:00 FR0000121121 60,8500 EUR 78 XPAR OD_7AgvYO0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 13:02:36 FR0000121121 60,8500 EUR 17 XPAR OD_7AgxSzF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 13:02:36 FR0000121121 60,8500 EUR 34 XPAR OD_7AgxSzG-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 13:21:38 FR0000121121 60,8500 EUR 16 XPAR OD_7Ah2GAh-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 13:21:38 FR0000121121 60,8500 EUR 55 XPAR OD_7Ah2GAg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 13:21:38 FR0000121121 60,8500 EUR 30 XPAR OD_7Ah2GAh-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 13:35:17 FR0000121121 60,9000 EUR 22 XPAR OD_7Ah5hCu-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 13:35:17 FR0000121121 60,9000 EUR 102 XPAR OD_7Ah5hCt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 13:35:17 FR0000121121 60,9000 EUR 3 XPAR OD_7Ah5hCv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 13:46:44 FR0000121121 60,8500 EUR 16 XPAR OD_7Ah8Zxl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 13:46:44 FR0000121121 60,8500 EUR 16 XPAR OD_7Ah8Zxk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 13:46:44 FR0000121121 60,8500 EUR 59 XPAR OD_7Ah8Zxl-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 14:02:38 FR0000121121 60,8500 EUR 16 XPAR OD_7AhCa9I-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 14:02:38 FR0000121121 60,8500 EUR 30 XPAR OD_7AhCa9J-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 14:02:38 FR0000121121 60,8500 EUR 80 XPAR OD_7AhCa9J-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 14:06:34 FR0000121121 60,8000 EUR 16 XPAR OD_7AhDZR7-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 14:06:34 FR0000121121 60,8000 EUR 33 XPAR OD_7AhDZR6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 14:10:53 FR0000121121 60,7000 EUR 32 XPAR OD_7AhEeyG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 14:10:53 FR0000121121 60,7000 EUR 30 XPAR OD_7AhEeyH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 14:12:46 FR0000121121 60,6000 EUR 16 XPAR OD_7AhF8I1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 14:13:13 FR0000121121 60,5500 EUR 16 XPAR OD_7AhFFK7-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 14:15:01 FR0000121121 60,5500 EUR 9 XPAR OD_7AhFhQr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 14:26:36 FR0000121121 60,7500 EUR 1 XPAR OD_7AhIcHA-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 14:26:36 FR0000121121 60,7500 EUR 20 XPAR OD_7AhIcHA-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 14:37:35 FR0000121121 60,8000 EUR 30 XPAR OD_7AhLNbK-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 14:41:24 FR0000121121 60,7500 EUR 33 XPAR OD_7AhMLIX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 14:41:24 FR0000121121 60,7500 EUR 211 XPAR OD_7AhMLIX-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 14:41:24 FR0000121121 60,7500 EUR 4 XPAR OD_7AhMLIY-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 14:41:24 FR0000121121 60,7500 EUR 5 XPAR OD_7AhMLIY-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 14:41:24 FR0000121121 60,7500 EUR 31 XPAR OD_7AhMLIZ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 15:07:13 FR0000121121 60,8000 EUR 24 XPAR OD_7AhSq5y-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 15:07:13 FR0000121121 60,8000 EUR 9 XPAR OD_7AhSq5z-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 15:07:13 FR0000121121 60,8000 EUR 205 XPAR OD_7AhSq5x-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 15:07:13 FR0000121121 60,8000 EUR 52 XPAR OD_7AhSq5y-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 15:07:23 FR0000121121 60,8000 EUR 21 XPAR OD_7AhSsnm-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 15:15:21 FR0000121121 60,8500 EUR 25 XPAR OD_7AhUtBN-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 15:15:21 FR0000121121 60,8500 EUR 84 XPAR OD_7AhUtBO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 15:15:21 FR0000121121 60,8500 EUR 45 XPAR OD_7AhUtBO-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 15:18:00 FR0000121121 60,8000 EUR 16 XPAR OD_7AhVYSy-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 15:18:00 FR0000121121 60,8000 EUR 25 XPAR OD_7AhVYSx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 15:19:11 FR0000121121 60,7500 EUR 31 XPAR OD_7AhVqxB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 15:27:03 FR0000121121 60,7000 EUR 16 XPAR OD_7AhXpb2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 15:28:04 FR0000121121 60,6000 EUR 18 XPAR OD_7AhY5YK-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 15:35:08 FR0000121121 60,7500 EUR 47 XPAR OD_7AhZruk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 15:43:41 FR0000121121 60,7500 EUR 26 XPAR OD_7Ahc1P3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 15:43:41 FR0000121121 60,7500 EUR 50 XPAR OD_7Ahc1P4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 15:43:41 FR0000121121 60,7500 EUR 68 XPAR OD_7Ahc1P4-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 15:43:41 FR0000121121 60,7500 EUR 120 XPAR OD_7Ahc1P5-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 15:43:41 FR0000121121 60,7500 EUR 140 XPAR OD_7Ahc1P6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 15:44:23 FR0000121121 60,7000 EUR 16 XPAR OD_7AhcCIq-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 15:44:23 FR0000121121 60,7000 EUR 23 XPAR OD_7AhcCIs-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 15:44:23 FR0000121121 60,7000 EUR 24 XPAR OD_7AhcCIp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 15:44:23 FR0000121121 60,7000 EUR 29 XPAR OD_7AhcCIq-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 15:44:23 FR0000121121 60,7000 EUR 94 XPAR OD_7AhcCIr-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 15:51:17 FR0000121121 60,8500 EUR 14 XPAR OD_7Ahdw1j-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 15:52:41 FR0000121121 60,8000 EUR 191 XPAR OD_7AheHr8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 15:55:27 FR0000121121 60,8000 EUR 26 XPAR OD_7Ahez1P-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 15:55:27 FR0000121121 60,8000 EUR 32 XPAR OD_7Ahez1Q-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:01:18 FR0000121121 60,8500 EUR 34 XPAR OD_7AhgSKf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:01:18 FR0000121121 60,8500 EUR 15 XPAR OD_7AhgSKg-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:01:40 FR0000121121 60,8000 EUR 29 XPAR OD_7AhgY00-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:01:40 FR0000121121 60,8000 EUR 165 XPAR OD_7AhgY01-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:05:22 FR0000121121 60,7000 EUR 16 XPAR OD_7AhhTve-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:05:22 FR0000121121 60,7000 EUR 31 XPAR OD_7AhhTve-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:11:28 FR0000121121 60,7500 EUR 16 XPAR OD_7Ahj16V-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:11:28 FR0000121121 60,7500 EUR 17 XPAR OD_7Ahj16W -02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:11:28 FR0000121121 60,7500 EUR 57 XPAR OD_7Ahj16W -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:12:43 FR0000121121 60,7000 EUR 3 XPAR OD_7AhjKZo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:12:43 FR0000121121 60,7000 EUR 109 XPAR OD_7AhjKZp-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:12:43 FR0000121121 60,7000 EUR 26 XPAR OD_7AhjKZq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:14:05 FR0000121121 60,6000 EUR 49 XPAR OD_7AhjfsF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:28:07 FR0000121121 60,8000 EUR 47 XPAR OD_7AhnCws-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:28:07 FR0000121121 60,8000 EUR 36 XPAR OD_7AhnCwu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:28:07 FR0000121121 60,8000 EUR 1 XPAR OD_7AhnCwv-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:28:26 FR0000121121 60,8000 EUR 29 XPAR OD_7AhnHtU-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:32:02 FR0000121121 60,7500 EUR 25 XPAR OD_7AhoBxw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:32:02 FR0000121121 60,7500 EUR 265 XPAR OD_7AhoByB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:32:06 FR0000121121 60,7000 EUR 16 XPAR OD_7AhoD3m-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:32:06 FR0000121121 60,7000 EUR 26 XPAR OD_7AhoD3n-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:32:06 FR0000121121 60,7000 EUR 9 XPAR OD_7AhoD3n-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:32:06 FR0000121121 60,7000 EUR 51 XPAR OD_7AhoD3o-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:36:04 FR0000121121 60,6000 EUR 20 XPAR OD_7AhpD19-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:39:22 FR0000121121 60,6000 EUR 32 XPAR OD_7Ahq2X0-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:42:04 FR0000121121 60,7000 EUR 50 XPAR OD_7Ahqigx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:43:44 FR0000121121 60,6500 EUR 16 XPAR OD_7Ahr8iI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:46:05 FR0000121121 60,6500 EUR 75 XPAR OD_7AhrjNp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:50:07 FR0000121121 60,7000 EUR 82 XPAR OD_7AhskLK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:51:15 FR0000121121 60,6500 EUR 22 XPAR OD_7Aht1uG-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:51:15 FR0000121121 60,6500 EUR 10 XPAR OD_7Aht1uH-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:54:08 FR0000121121 60,6500 EUR 77 XPAR OD_7Ahtl2G-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:56:59 FR0000121121 60,6000 EUR 13 XPAR OD_7AhuTWX-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:56:59 FR0000121121 60,6000 EUR 3 XPAR OD_7AhuTWY-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:56:59 FR0000121121 60,6000 EUR 127 XPAR OD_7AhuTWW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:56:59 FR0000121121 60,6000 EUR 3 XPAR OD_7AhuTWY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 16:59:53 FR0000121121 60,6000 EUR 16 XPAR OD_7AhvCdl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 17:04:17 FR0000121121 60,5500 EUR 16 XPAR OD_7AhwJMH-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 17:04:17 FR0000121121 60,5500 EUR 56 XPAR OD_7AhwJMF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 17:04:17 FR0000121121 60,5500 EUR 34 XPAR OD_7AhwJMG-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 17:04:17 FR0000121121 60,5500 EUR 53 XPAR OD_7AhwJMH-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 17:08:41 FR0000121121 60,4500 EUR 8 XPAR OD_7AhxQ4u-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 17:08:41 FR0000121121 60,5000 EUR 68 XPAR OD_7AhxQ0h-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 17:08:41 FR0000121121 60,5000 EUR 83 XPAR OD_7AhxQ0h-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 17:08:46 FR0000121121 60,4500 EUR 9 XPAR OD_7AhxRPh-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 17:08:51 FR0000121121 60,4500 EUR 2 XPAR OD_7AhxSok-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 17:08:51 FR0000121121 60,4500 EUR 39 XPAR OD_7AhxSol-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 17:08:51 FR0000121121 60,4500 EUR 15 XPAR OD_7AhxSom-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 29/11/2022 17:09:01 FR0000121121 60,4500 EUR 20 XPAR OD_7AhxVJc-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 09:02:01 FR0000121121 60,3500 EUR 29 XPAR OD_7AlpQNO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 09:02:01 FR0000121121 60,3500 EUR 142 XPAR OD_7AlpQNW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 09:09:15 FR0000121121 60,5000 EUR 23 XPAR OD_7AlrFIP-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 09:09:15 FR0000121121 60,5000 EUR 79 XPAR OD_7AlrFIQ-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 09:09:15 FR0000121121 60,4500 EUR 47 XPAR OD_7AlrFIV-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 09:09:15 FR0000121121 60,5000 EUR 499 XPAR OD_7AlrFIR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 09:09:15 FR0000121121 60,4500 EUR 229 XPAR OD_7AlrFIW -01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 09:18:22 FR0000121121 60,4500 EUR 16 XPAR OD_7AltXfD-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 09:18:22 FR0000121121 60,4500 EUR 94 XPAR OD_7AltXfE-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 09:18:22 FR0000121121 60,4500 EUR 66 XPAR OD_7AltXfF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 09:19:44 FR0000121121 60,3500 EUR 21 XPAR OD_7AltsxP-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 09:19:44 FR0000121121 60,3500 EUR 21 XPAR OD_7AltsxQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 09:20:55 FR0000121121 60,3000 EUR 24 XPAR OD_7AluBKp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 09:21:20 FR0000121121 60,3000 EUR 20 XPAR OD_7AluI2O-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 09:27:13 FR0000121121 60,1000 EUR 16 XPAR OD_7Alvlhu-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 09:27:13 FR0000121121 60,1000 EUR 16 XPAR OD_7Alvlhu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 09:27:31 FR0000121121 60,1000 EUR 30 XPAR OD_7AlvqZc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 09:33:18 FR0000121121 60,1000 EUR 18 XPAR OD_7AlxIn8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 09:33:18 FR0000121121 60,1000 EUR 27 XPAR OD_7AlxIn7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 09:33:18 FR0000121121 60,1000 EUR 47 XPAR OD_7AlxIn7-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 09:34:04 FR0000121121 60,1000 EUR 9 XPAR OD_7AlxUm4-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 09:34:04 FR0000121121 60,1000 EUR 8 XPAR OD_7AlxUm4-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 09:34:04 FR0000121121 60,1000 EUR 83 XPAR OD_7AlxUm3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 09:34:31 FR0000121121 60,0000 EUR 19 XPAR OD_7Alxbcs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 09:40:09 FR0000121121 60,1500 EUR 24 XPAR OD_7Alz1XD-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 09:40:09 FR0000121121 60,1500 EUR 99 XPAR OD_7Alz1XE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 09:41:26 FR0000121121 60,0500 EUR 29 XPAR OD_7AlzLlL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 10:04:38 FR0000121121 60,1000 EUR 48 XPAR OD_7Am5Biu-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 10:04:38 FR0000121121 60,1000 EUR 38 XPAR OD_7Am5Biv-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 10:04:38 FR0000121121 60,1000 EUR 225 XPAR OD_7Am5Biv-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 10:04:38 FR0000121121 60,1000 EUR 159 XPAR OD_7Am5Biw-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 10:04:38 FR0000121121 60,1000 EUR 45 XPAR OD_7Am5Bix-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 10:28:14 FR0000121121 60,3500 EUR 71 XPAR OD_7AmB83c-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 10:28:14 FR0000121121 60,3500 EUR 29 XPAR OD_7AmB83d-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 10:28:14 FR0000121121 60,3500 EUR 283 XPAR OD_7AmB83e-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 10:31:39 FR0000121121 60,3000 EUR 17 XPAR OD_7AmBzN4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 10:35:38 FR0000121121 60,2500 EUR 17 XPAR OD_7AmCzaA-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 10:35:38 FR0000121121 60,2500 EUR 39 XPAR OD_7AmCza3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 10:35:38 FR0000121121 60,2500 EUR 6 XPAR OD_7AmCza9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 10:38:22 FR0000121121 60,2000 EUR 16 XPAR OD_7AmDgH8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 10:38:22 FR0000121121 60,2000 EUR 52 XPAR OD_7AmDgH1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 10:38:22 FR0000121121 60,2000 EUR 28 XPAR OD_7AmDgH7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 10:42:14 FR0000121121 60,1000 EUR 31 XPAR OD_7AmEeia-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 10:43:18 FR0000121121 60,0500 EUR 42 XPAR OD_7AmEvKA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 11:01:53 FR0000121121 60,1500 EUR 18 XPAR OD_7AmJbLR-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 11:01:53 FR0000121121 60,1500 EUR 6 XPAR OD_7AmJbLS-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 11:01:53 FR0000121121 60,1500 EUR 8 XPAR OD_7AmJbLU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 11:01:53 FR0000121121 60,1500 EUR 51 XPAR OD_7AmJbLU-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 11:01:53 FR0000121121 60,1500 EUR 4 XPAR OD_7AmJbLV-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 11:04:17 FR0000121121 60,1000 EUR 7 XPAR OD_7AmKCqs-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 11:04:17 FR0000121121 60,1000 EUR 25 XPAR OD_7AmKCqs-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 11:04:17 FR0000121121 60,1000 EUR 155 XPAR OD_7AmKCqt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 11:05:41 FR0000121121 60,0500 EUR 51 XPAR OD_7AmKYcc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 11:25:25 FR0000121121 60,1000 EUR 26 XPAR OD_7AmPWhc-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 11:25:25 FR0000121121 60,1000 EUR 25 XPAR OD_7AmPWhc-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 11:25:25 FR0000121121 60,1000 EUR 107 XPAR OD_7AmPWhd-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 11:45:28 FR0000121121 60,1500 EUR 6 XPAR OD_7AmUZcn-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 11:45:28 FR0000121121 60,1500 EUR 14 XPAR OD_7AmUZco-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 11:45:28 FR0000121121 60,1500 EUR 1 XPAR OD_7AmUZcp-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 11:45:28 FR0000121121 60,1500 EUR 6 XPAR OD_7AmUZcp-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 11:45:28 FR0000121121 60,1500 EUR 54 XPAR OD_7AmUZd6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 11:45:28 FR0000121121 60,1500 EUR 23 XPAR OD_7AmUZd7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 11:49:30 FR0000121121 60,1500 EUR 6 XPAR OD_7AmVaa1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 11:49:30 FR0000121121 60,1500 EUR 18 XPAR OD_7AmVaa2-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 11:49:30 FR0000121121 60,1500 EUR 3 XPAR OD_7AmVaa2-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 11:52:22 FR0000121121 60,0500 EUR 28 XPAR OD_7AmWJH9-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 11:52:22 FR0000121121 60,0500 EUR 124 XPAR OD_7AmWJH9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 11:54:02 FR0000121121 60,0000 EUR 20 XPAR OD_7AmWjHq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 11:57:11 FR0000121121 59,9500 EUR 5 XPAR OD_7AmXWgH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 12:00:17 FR0000121121 59,9500 EUR 13 XPAR OD_7AmYIxs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 12:00:17 FR0000121121 59,9500 EUR 32 XPAR OD_7AmYIxs-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 12:04:44 FR0000121121 59,9000 EUR 20 XPAR OD_7AmZQIm-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 12:04:44 FR0000121121 59,9000 EUR 16 XPAR OD_7AmZQIn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 12:10:56 FR0000121121 59,9000 EUR 16 XPAR OD_7AmazCC-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 12:10:56 FR0000121121 59,9000 EUR 85 XPAR OD_7AmazCD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 12:53:27 FR0000121121 60,1000 EUR 79 XPAR OD_7AmlglA-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 12:53:27 FR0000121121 60,1000 EUR 379 XPAR OD_7AmlglB-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 13:24:16 FR0000121121 60,2000 EUR 8 XPAR OD_7AmtRlk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 13:24:16 FR0000121121 60,2000 EUR 28 XPAR OD_7AmtRlk-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 13:24:16 FR0000121121 60,2000 EUR 4 XPAR OD_7AmtRll-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 13:24:16 FR0000121121 60,2000 EUR 15 XPAR OD_7AmtRll-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 13:24:16 FR0000121121 60,2000 EUR 29 XPAR OD_7AmtRlm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 13:28:16 FR0000121121 60,2000 EUR 21 XPAR OD_7AmuSCj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 13:34:25 FR0000121121 60,2500 EUR 4 XPAR OD_7Amw0CV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 13:56:44 FR0000121121 60,3500 EUR 69 XPAR OD_7An1cY7-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 13:56:44 FR0000121121 60,3500 EUR 88 XPAR OD_7An1cY7-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 13:56:44 FR0000121121 60,3500 EUR 160 XPAR OD_7An1cY8-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 13:58:53 FR0000121121 60,3000 EUR 16 XPAR OD_7An2A7U-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 14:09:05 FR0000121121 60,2000 EUR 16 XPAR OD_7An4jIw-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 14:09:05 FR0000121121 60,2000 EUR 16 XPAR OD_7An4jIv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 14:17:37 FR0000121121 60,2000 EUR 67 XPAR OD_7An6sdT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 14:30:55 FR0000121121 60,2000 EUR 16 XPAR OD_7AnAE7S-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 14:30:55 FR0000121121 60,2000 EUR 32 XPAR OD_7AnAE7T-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 14:30:55 FR0000121121 60,2000 EUR 22 XPAR OD_7AnAE7T-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 14:30:55 FR0000121121 60,2000 EUR 40 XPAR OD_7AnAE7U-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 14:31:05 FR0000121121 60,1000 EUR 19 XPAR OD_7AnAGkU-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 14:31:05 FR0000121121 60,1000 EUR 29 XPAR OD_7AnAGkU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 14:33:13 FR0000121121 60,0500 EUR 16 XPAR OD_7AnAnx6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 14:37:02 FR0000121121 59,8500 EUR 16 XPAR OD_7AnBlbP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 14:40:04 FR0000121121 59,9000 EUR 29 XPAR OD_7AnCX53-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 14:58:04 FR0000121121 59,9500 EUR 31 XPAR OD_7AnH3ry-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 14:58:09 FR0000121121 59,9000 EUR 35 XPAR OD_7AnH5Au-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 14:58:09 FR0000121121 59,9000 EUR 16 XPAR OD_7AnH5Au-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 14:58:09 FR0000121121 59,9000 EUR 125 XPAR OD_7AnH5Av-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 15:04:29 FR0000121121 59,8500 EUR 21 XPAR OD_7AnIgAE-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 15:04:29 FR0000121121 59,8500 EUR 17 XPAR OD_7AnIgAD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 15:04:29 FR0000121121 59,8500 EUR 24 XPAR OD_7AnIgAD-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 15:14:55 FR0000121121 59,9500 EUR 16 XPAR OD_7AnLIup-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 15:14:55 FR0000121121 59,9500 EUR 42 XPAR OD_7AnLIuo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 15:14:55 FR0000121121 59,9500 EUR 10 XPAR OD_7AnLIup-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 15:14:55 FR0000121121 59,9500 EUR 49 XPAR OD_7AnLIuq-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 15:17:39 FR0000121121 59,9500 EUR 37 XPAR OD_7AnLzh5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 15:31:29 FR0000121121 59,9000 EUR 32 XPAR OD_7AnPTXZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 15:33:28 FR0000121121 59,8500 EUR 70 XPAR OD_7AnPySD-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 15:33:28 FR0000121121 59,8500 EUR 250 XPAR OD_7AnPySE-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 15:41:30 FR0000121121 59,9000 EUR 16 XPAR OD_7AnRzoF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 15:41:30 FR0000121121 59,9000 EUR 31 XPAR OD_7AnRzoF-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 15:46:01 FR0000121121 59,9500 EUR 28 XPAR OD_7AnT8JC-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 15:46:02 FR0000121121 59,9500 EUR 84 XPAR OD_7AnT8ZN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 15:46:02 FR0000121121 59,9500 EUR 8 XPAR OD_7AnT8ZO-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 15:47:00 FR0000121121 59,9000 EUR 38 XPAR OD_7AnTNe7-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 15:48:06 FR0000121121 59,8500 EUR 88 XPAR OD_7AnTezz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 15:48:06 FR0000121121 59,8500 EUR 98 XPAR OD_7AnTezz-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 15:49:39 FR0000121121 59,7500 EUR 42 XPAR OD_7AnU30c-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 15:51:42 FR0000121121 59,7000 EUR 30 XPAR OD_7AnUZAo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 16:00:35 FR0000121121 59,8500 EUR 43 XPAR OD_7AnWneh-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 16:00:35 FR0000121121 59,8500 EUR 80 XPAR OD_7AnWnei-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 16:00:35 FR0000121121 59,8500 EUR 56 XPAR OD_7AnWnej-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 16:00:53 FR0000121121 59,8000 EUR 44 XPAR OD_7AnWsRJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 16:00:53 FR0000121121 59,8000 EUR 8 XPAR OD_7AnWsRK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 16:16:39 FR0000121121 59,9000 EUR 50 XPAR OD_7AnaqSJ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 16:16:41 FR0000121121 59,9000 EUR 22 XPAR OD_7Anaqyt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 16:16:41 FR0000121121 59,9000 EUR 14 XPAR OD_7Anaqyu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 16:16:41 FR0000121121 59,9000 EUR 44 XPAR OD_7Anaqyu-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 16:17:57 FR0000121121 59,8000 EUR 48 XPAR OD_7AnbArT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 16:17:57 FR0000121121 59,8000 EUR 120 XPAR OD_7AnbArU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 16:17:57 FR0000121121 59,8000 EUR 231 XPAR OD_7AnbArU-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 16:26:12 FR0000121121 59,7000 EUR 16 XPAR OD_7AndFUL-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 16:26:12 FR0000121121 59,7000 EUR 24 XPAR OD_7AndFUM-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 16:26:12 FR0000121121 59,7000 EUR 203 XPAR OD_7AndFUN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 16:34:02 FR0000121121 59,6500 EUR 53 XPAR OD_7AnfDjm-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 16:46:47 FR0000121121 59,7500 EUR 40 XPAR OD_7AniQnb-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 16:46:47 FR0000121121 59,7000 EUR 41 XPAR OD_7AniQqb-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 16:46:47 FR0000121121 59,7000 EUR 21 XPAR OD_7AniQqb-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 16:46:47 FR0000121121 59,7000 EUR 110 XPAR OD_7AniQqa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 16:46:47 FR0000121121 59,7000 EUR 87 XPAR OD_7AniQqc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 16:46:47 FR0000121121 59,7000 EUR 359 XPAR OD_7AniQqc-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 16:54:33 FR0000121121 59,7000 EUR 165 XPAR OD_7AnkO2d-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 16:59:41 FR0000121121 59,7500 EUR 24 XPAR OD_7AnlgAg-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 16:59:41 FR0000121121 59,7500 EUR 89 XPAR OD_7AnlgAh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 16:59:41 FR0000121121 59,7500 EUR 54 XPAR OD_7AnlgAh-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 17:04:27 FR0000121121 59,7500 EUR 45 XPAR OD_7AnmsjQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 17:04:28 FR0000121121 59,7500 EUR 13 XPAR OD_7Anmsje-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 17:05:21 FR0000121121 59,7500 EUR 81 XPAR OD_7Ann6jF-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 17:05:21 FR0000121121 59,7500 EUR 39 XPAR OD_7Ann6jB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 17:05:21 FR0000121121 59,7500 EUR 74 XPAR OD_7Ann6jC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 17:05:21 FR0000121121 59,7500 EUR 33 XPAR OD_7Ann6jC-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 30/11/2022 17:05:21 FR0000121121 59,7500 EUR 188 XPAR OD_7Ann6jF-00 Annulation Attachments Original Link

