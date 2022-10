Eurazeo : Déclaration hebdomadaire d'opérations effectuées du 3 au 7 octobre 2022 10/10/2022 | 19:02 Envoyer par e-mail :

Présentation agrégée par jour et par marché Code identifiant de Volume total Prix pondéré Nom de Code Identifiant de Jour de la moyen journalier l'instrument journalier (en nombre Marché l'émetteur l'émetteur transaction financier d'actions) d'acquisition des actions Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 03/10/2022 FR0000121121 10 771 53,584871 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 04/10/2022 FR0000121121 10 947 55,829446 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 05/10/2022 FR0000121121 11 262 56,385846 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 06/10/2022 FR0000121121 11 434 56,488460 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 07/10/2022 FR0000121121 11 468 55,718124 XPAR Détail transaction par transaction Nom de Code identifiant de Prix Quantité Code identifiant Numéro de Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction l'instrument unitaire Devise Objectif du rachat l'émetteur achetée marché référence de la financier (unité) transaction Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:00:26 FR0000121121 53,1000 EUR 68 XPAR OD_75IRR5u-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:00:26 FR0000121121 53,1000 EUR 332 XPAR OD_75IRR5t-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:00:51 FR0000121121 52,9500 EUR 24 XPAR OD_75IRXlG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:01:30 FR0000121121 52,9000 EUR 41 XPAR OD_75IRhlh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:04:33 FR0000121121 52,7500 EUR 20 XPAR OD_75ISTNQ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:04:33 FR0000121121 52,7000 EUR 26 XPAR OD_75ISTOG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:08:43 FR0000121121 52,7500 EUR 59 XPAR OD_75ITWSV-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:08:43 FR0000121121 52,7500 EUR 213 XPAR OD_75ITWST-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:08:43 FR0000121121 52,7500 EUR 83 XPAR OD_75ITWSU-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:09:04 FR0000121121 52,6500 EUR 45 XPAR OD_75ITbxp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:10:56 FR0000121121 52,4500 EUR 18 XPAR OD_75IU56V-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:10:56 FR0000121121 52,4500 EUR 18 XPAR OD_75IU56U-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:10:56 FR0000121121 52,4000 EUR 82 XPAR OD_75IU57Q-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:17:49 FR0000121121 52,8000 EUR 100 XPAR OD_75IVoVm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:32:46 FR0000121121 53,0500 EUR 79 XPAR OD_75IZZtO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:32:46 FR0000121121 53,0500 EUR 45 XPAR OD_75IZZtO-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:32:46 FR0000121121 53,0000 EUR 49 XPAR OD_75IZZtb-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:32:46 FR0000121121 53,0500 EUR 132 XPAR OD_75IZZtN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:32:46 FR0000121121 53,0500 EUR 3 XPAR OD_75IZZtP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:32:46 FR0000121121 53,0500 EUR 424 XPAR OD_75IZZtQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:33:23 FR0000121121 52,8500 EUR 18 XPAR OD_75IZjNm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:37:07 FR0000121121 52,7500 EUR 18 XPAR OD_75Iafit-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:37:38 FR0000121121 52,6500 EUR 69 XPAR OD_75IanrF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:41:06 FR0000121121 52,6000 EUR 18 XPAR OD_75IbfrL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:44:02 FR0000121121 52,7000 EUR 18 XPAR OD_75IcPhj-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:44:02 FR0000121121 52,7000 EUR 93 XPAR OD_75IcPhj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:44:02 FR0000121121 52,7000 EUR 31 XPAR OD_75IcPlX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:52:17 FR0000121121 52,6500 EUR 18 XPAR OD_75IeUN5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:52:17 FR0000121121 52,6500 EUR 57 XPAR OD_75IeUN6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:52:17 FR0000121121 52,6500 EUR 80 XPAR OD_75IeUN6-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:52:53 FR0000121121 52,6000 EUR 25 XPAR OD_75Iedkd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:53:14 FR0000121121 52,6000 EUR 22 XPAR OD_75IejCv-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 09:53:14 FR0000121121 52,6000 EUR 2 XPAR OD_75IejCu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 10:00:03 FR0000121121 52,6500 EUR 20 XPAR OD_75IgRfp-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 10:00:03 FR0000121121 52,6500 EUR 101 XPAR OD_75IgRfp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 10:02:06 FR0000121121 52,6000 EUR 18 XPAR OD_75IgxlI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 10:02:06 FR0000121121 52,6000 EUR 48 XPAR OD_75IgxlG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 10:02:15 FR0000121121 52,5500 EUR 43 XPAR OD_75Ih04a-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 10:10:53 FR0000121121 52,5000 EUR 19 XPAR OD_75IjAqk-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 10:10:53 FR0000121121 52,5000 EUR 19 XPAR OD_75IjAqj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 10:10:53 FR0000121121 52,5000 EUR 26 XPAR OD_75IjAqk-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 10:10:53 FR0000121121 52,5000 EUR 53 XPAR OD_75IjAql-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 10:10:53 FR0000121121 52,4500 EUR 63 XPAR OD_75IjAt3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 10:12:17 FR0000121121 52,5000 EUR 19 XPAR OD_75IjWWF-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 10:12:17 FR0000121121 52,5000 EUR 3 XPAR OD_75IjWWG-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 10:12:18 FR0000121121 52,5000 EUR 13 XPAR OD_75IjWrK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 10:12:18 FR0000121121 52,5000 EUR 3 XPAR OD_75IjWrL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 10:13:20 FR0000121121 52,5000 EUR 18 XPAR OD_75Ijn3s-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 10:21:57 FR0000121121 52,6500 EUR 28 XPAR OD_75Ilxb4-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 10:21:57 FR0000121121 52,6500 EUR 119 XPAR OD_75Ilxb3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 10:22:41 FR0000121121 52,6000 EUR 15 XPAR OD_75Im956-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 10:22:41 FR0000121121 52,6000 EUR 10 XPAR OD_75Im956-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 10:27:30 FR0000121121 52,5500 EUR 26 XPAR OD_75InMAq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 10:27:31 FR0000121121 52,5500 EUR 18 XPAR OD_75InMRY-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 10:27:31 FR0000121121 52,5500 EUR 2 XPAR OD_75InMRX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 10:30:53 FR0000121121 52,6000 EUR 95 XPAR OD_75IoD30-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 10:31:25 FR0000121121 52,5500 EUR 18 XPAR OD_75IoLJL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 10:38:27 FR0000121121 52,6500 EUR 38 XPAR OD_75Iq72G-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 10:38:27 FR0000121121 52,6500 EUR 109 XPAR OD_75Iq72F-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 10:47:34 FR0000121121 52,7000 EUR 117 XPAR OD_75IsPFE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 10:48:34 FR0000121121 52,6500 EUR 18 XPAR OD_75Isf2T-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 10:48:34 FR0000121121 52,6500 EUR 19 XPAR OD_75Isf2U-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 11:01:15 FR0000121121 52,7500 EUR 26 XPAR OD_75IvqqA-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 11:01:15 FR0000121121 52,7500 EUR 80 XPAR OD_75Ivqq9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 11:01:15 FR0000121121 52,7500 EUR 54 XPAR OD_75IvqqA-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 11:03:03 FR0000121121 52,7500 EUR 21 XPAR OD_75IwJ9V-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 11:03:03 FR0000121121 52,7500 EUR 46 XPAR OD_75IwJ9U-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 11:17:29 FR0000121121 52,9500 EUR 45 XPAR OD_75IzwJL-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 11:17:29 FR0000121121 52,9500 EUR 218 XPAR OD_75IzwJK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 11:21:36 FR0000121121 53,0000 EUR 19 XPAR OD_75J0yfY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 11:37:57 FR0000121121 53,2500 EUR 53 XPAR OD_75J55r2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 11:37:57 FR0000121121 53,2500 EUR 242 XPAR OD_75J55r0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 11:43:31 FR0000121121 53,2000 EUR 54 XPAR OD_75J6Ukh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 11:48:46 FR0000121121 53,2000 EUR 10 XPAR OD_75J7oXj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 11:48:46 FR0000121121 53,2000 EUR 58 XPAR OD_75J7oXj-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 11:52:11 FR0000121121 53,2500 EUR 31 XPAR OD_75J8fuL-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 11:52:11 FR0000121121 53,2500 EUR 31 XPAR OD_75J8fuK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 12:05:13 FR0000121121 53,3500 EUR 95 XPAR OD_75JBxQj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 12:05:50 FR0000121121 53,3500 EUR 35 XPAR OD_75JC73w-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 12:05:50 FR0000121121 53,3500 EUR 72 XPAR OD_75JC73w-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 12:08:17 FR0000121121 53,4000 EUR 38 XPAR OD_75JCj7k-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 12:22:47 FR0000121121 53,5500 EUR 40 XPAR OD_75JGNVW -00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 12:22:47 FR0000121121 53,5500 EUR 158 XPAR OD_75JGNVV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 12:38:10 FR0000121121 53,5500 EUR 140 XPAR OD_75JKFhA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 12:52:23 FR0000121121 53,6500 EUR 54 XPAR OD_75JNpWg-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 12:52:23 FR0000121121 53,6500 EUR 125 XPAR OD_75JNpWf-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 12:58:24 FR0000121121 53,5500 EUR 63 XPAR OD_75JPLTo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 13:00:01 FR0000121121 53,5500 EUR 18 XPAR OD_75JPkpJ-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 13:00:01 FR0000121121 53,5500 EUR 22 XPAR OD_75JPkpJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 13:00:03 FR0000121121 53,5500 EUR 18 XPAR OD_75JPlL0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 13:02:29 FR0000121121 53,5000 EUR 19 XPAR OD_75JQN9W -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 13:04:21 FR0000121121 53,4000 EUR 20 XPAR OD_75JQqMg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 13:10:50 FR0000121121 53,4000 EUR 18 XPAR OD_75JSThl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 13:10:50 FR0000121121 53,4000 EUR 18 XPAR OD_75JSThk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 13:10:50 FR0000121121 53,4000 EUR 35 XPAR OD_75JSThl-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 13:16:53 FR0000121121 53,4500 EUR 17 XPAR OD_75JU01f-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 13:18:15 FR0000121121 53,4500 EUR 18 XPAR OD_75JULEd-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 13:18:15 FR0000121121 53,4500 EUR 35 XPAR OD_75JULE0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 13:27:28 FR0000121121 53,4500 EUR 18 XPAR OD_75JWf8p-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 13:27:28 FR0000121121 53,4500 EUR 96 XPAR OD_75JWf8o-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 13:30:24 FR0000121121 53,5000 EUR 19 XPAR OD_75JXP4G-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 13:43:02 FR0000121121 53,5500 EUR 116 XPAR OD_75Jaa3t-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 13:47:56 FR0000121121 53,6000 EUR 28 XPAR OD_75JbogN-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 13:47:56 FR0000121121 53,6000 EUR 10 XPAR OD_75JbogO-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 13:50:16 FR0000121121 53,5500 EUR 58 XPAR OD_75JcP6f-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 13:57:04 FR0000121121 53,5500 EUR 17 XPAR OD_75Je75y-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 13:57:06 FR0000121121 53,5500 EUR 1 XPAR OD_75Je7h5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 14:12:00 FR0000121121 53,6500 EUR 62 XPAR OD_75JhsPv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 14:26:40 FR0000121121 53,7500 EUR 57 XPAR OD_75JlZHk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 14:43:05 FR0000121121 54,0000 EUR 50 XPAR OD_75JphM6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 14:44:31 FR0000121121 53,9500 EUR 107 XPAR OD_75Jq3qa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 14:44:31 FR0000121121 53,9500 EUR 412 XPAR OD_75Jq3qb-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 14:44:31 FR0000121121 53,9500 EUR 50 XPAR OD_75Jq3qc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 14:59:22 FR0000121121 53,9500 EUR 40 XPAR OD_75JtngP-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 14:59:22 FR0000121121 53,9500 EUR 182 XPAR OD_75JtngQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 15:03:12 FR0000121121 54,0000 EUR 18 XPAR OD_75JulUG-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 15:03:12 FR0000121121 54,0000 EUR 64 XPAR OD_75JulUG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 15:06:55 FR0000121121 53,9500 EUR 32 XPAR OD_75JvhWV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 15:21:39 FR0000121121 54,0500 EUR 159 XPAR OD_75JzPVX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 15:21:39 FR0000121121 54,0500 EUR 23 XPAR OD_75JzPVX-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 15:21:39 FR0000121121 54,0500 EUR 62 XPAR OD_75JzPVY-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 15:21:48 FR0000121121 54,0000 EUR 34 XPAR OD_75JzRpp-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 15:21:48 FR0000121121 54,0000 EUR 7 XPAR OD_75JzRpq-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 15:26:53 FR0000121121 54,0000 EUR 34 XPAR OD_75K0j9X-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 15:26:53 FR0000121121 54,0000 EUR 77 XPAR OD_75K0j9W -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 15:26:57 FR0000121121 53,9500 EUR 37 XPAR OD_75K0k4t-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 15:28:03 FR0000121121 54,0000 EUR 33 XPAR OD_75K11EO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 15:31:43 FR0000121121 53,9500 EUR 18 XPAR OD_75K1wXY-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 15:31:43 FR0000121121 53,9500 EUR 21 XPAR OD_75K1wXY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 15:32:35 FR0000121121 53,8500 EUR 23 XPAR OD_75K2A8X-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 15:32:35 FR0000121121 53,8500 EUR 138 XPAR OD_75K2A8X-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 15:33:18 FR0000121121 53,8000 EUR 27 XPAR OD_75K2LKi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 15:40:08 FR0000121121 53,8500 EUR 41 XPAR OD_75K43sQ-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 15:40:08 FR0000121121 53,8500 EUR 146 XPAR OD_75K43sP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 15:44:52 FR0000121121 54,0000 EUR 24 XPAR OD_75K5Fri-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 15:44:52 FR0000121121 54,0000 EUR 144 XPAR OD_75K5Frh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 15:51:20 FR0000121121 54,1500 EUR 21 XPAR OD_75K6sqY-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 15:51:20 FR0000121121 54,1500 EUR 15 XPAR OD_75K6srE-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 15:51:20 FR0000121121 54,1500 EUR 102 XPAR OD_75K6sqY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 15:51:20 FR0000121121 54,1500 EUR 112 XPAR OD_75K6sqZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 15:51:20 FR0000121121 54,1500 EUR 32 XPAR OD_75K6srE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 15:52:19 FR0000121121 54,2000 EUR 22 XPAR OD_75K78Cd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 15:52:41 FR0000121121 54,1500 EUR 14 XPAR OD_75K7DvM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 16:05:56 FR0000121121 54,5000 EUR 33 XPAR OD_75KAYcT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 16:05:56 FR0000121121 54,5000 EUR 138 XPAR OD_75KAYcS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 16:10:04 FR0000121121 54,5500 EUR 60 XPAR OD_75KBbBW -02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 16:10:04 FR0000121121 54,5500 EUR 286 XPAR OD_75KBbBV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 16:10:04 FR0000121121 54,5500 EUR 6 XPAR OD_75KBbBW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 16:14:47 FR0000121121 54,5500 EUR 31 XPAR OD_75KCmsQ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 16:14:47 FR0000121121 54,5500 EUR 100 XPAR OD_75KCmsO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 16:14:47 FR0000121121 54,5500 EUR 54 XPAR OD_75KCmsP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 16:16:13 FR0000121121 54,5000 EUR 40 XPAR OD_75KD98d-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 16:18:04 FR0000121121 54,4500 EUR 19 XPAR OD_75KDc5c-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 16:18:04 FR0000121121 54,4500 EUR 52 XPAR OD_75KDc5c-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 16:21:07 FR0000121121 54,5000 EUR 18 XPAR OD_75KENmz-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 16:21:07 FR0000121121 54,5000 EUR 67 XPAR OD_75KENmy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 16:28:32 FR0000121121 54,5500 EUR 40 XPAR OD_75KGFJ2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 16:28:32 FR0000121121 54,5500 EUR 141 XPAR OD_75KGFJ1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 16:32:18 FR0000121121 54,5000 EUR 19 XPAR OD_75KHCGc-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 16:32:18 FR0000121121 54,5000 EUR 106 XPAR OD_75KHCGc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 16:39:08 FR0000121121 54,6000 EUR 28 XPAR OD_75KIul8-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 16:39:08 FR0000121121 54,6000 EUR 201 XPAR OD_75KIul7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 16:41:37 FR0000121121 54,5500 EUR 29 XPAR OD_75KJXdG-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 16:41:37 FR0000121121 54,5500 EUR 57 XPAR OD_75KJXd5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 16:41:37 FR0000121121 54,5500 EUR 80 XPAR OD_75KJXdF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 16:42:55 FR0000121121 54,5000 EUR 21 XPAR OD_75KJrnt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 16:46:37 FR0000121121 54,5000 EUR 18 XPAR OD_75KKnmT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 16:49:14 FR0000121121 54,5000 EUR 18 XPAR OD_75KLSRb-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 16:49:14 FR0000121121 54,5000 EUR 118 XPAR OD_75KLSRa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 16:50:33 FR0000121121 54,5000 EUR 56 XPAR OD_75KLmyC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 17:03:54 FR0000121121 54,6000 EUR 264 XPAR OD_75KP9Sa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 17:13:31 FR0000121121 54,6500 EUR 68 XPAR OD_75KRZeO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 17:13:31 FR0000121121 54,6500 EUR 71 XPAR OD_75KRZeO-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 17:13:31 FR0000121121 54,6500 EUR 140 XPAR OD_75KRZeP-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 17:18:23 FR0000121121 54,7500 EUR 1 XPAR OD_75KSnZs-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 17:18:23 FR0000121121 54,7500 EUR 4 XPAR OD_75KSnZt-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 17:18:23 FR0000121121 54,7500 EUR 76 XPAR OD_75KSnZu-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 03/10/2022 17:18:23 FR0000121121 54,7500 EUR 34 XPAR OD_75KSnZu-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:00:18 FR0000121121 55,0500 EUR 69 XPAR OD_75OHvY9-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:00:18 FR0000121121 55,0500 EUR 49 XPAR OD_75OHvYA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:00:18 FR0000121121 55,0500 EUR 288 XPAR OD_75OHvYB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:05:22 FR0000121121 55,1000 EUR 48 XPAR OD_75OJCfu-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:05:22 FR0000121121 55,1000 EUR 235 XPAR OD_75OJCfu-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:13:55 FR0000121121 55,5500 EUR 74 XPAR OD_75OLMBP-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:13:55 FR0000121121 55,5500 EUR 40 XPAR OD_75OLMBO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:15:28 FR0000121121 55,5500 EUR 18 XPAR OD_75OLkG4-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:15:53 FR0000121121 55,5000 EUR 4 XPAR OD_75OLqzM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:15:53 FR0000121121 55,5000 EUR 19 XPAR OD_75OLqzM-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:15:53 FR0000121121 55,5000 EUR 7 XPAR OD_75OLqzN-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:15:53 FR0000121121 55,5000 EUR 279 XPAR OD_75OLqzS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:25:29 FR0000121121 55,5500 EUR 44 XPAR OD_75OOGoZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:25:29 FR0000121121 55,5500 EUR 12 XPAR OD_75OOGoa-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:25:29 FR0000121121 55,5500 EUR 47 XPAR OD_75OOGoa-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:25:29 FR0000121121 55,5500 EUR 45 XPAR OD_75OOGob-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:25:41 FR0000121121 55,5000 EUR 60 XPAR OD_75OOJlJ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:25:41 FR0000121121 55,5000 EUR 248 XPAR OD_75OOJlI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:25:58 FR0000121121 55,4000 EUR 38 XPAR OD_75OOOKV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:27:53 FR0000121121 55,5000 EUR 18 XPAR OD_75OOs4l-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:28:15 FR0000121121 55,4500 EUR 33 XPAR OD_75OOxvU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:29:56 FR0000121121 55,3500 EUR 42 XPAR OD_75OPO6S-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:39:12 FR0000121121 55,3500 EUR 27 XPAR OD_75ORisG-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:39:12 FR0000121121 55,3500 EUR 20 XPAR OD_75ORisN-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:39:12 FR0000121121 55,3500 EUR 35 XPAR OD_75ORisF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:39:12 FR0000121121 55,3500 EUR 55 XPAR OD_75ORisH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:39:12 FR0000121121 55,3500 EUR 6 XPAR OD_75ORisL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:39:12 FR0000121121 55,3500 EUR 7 XPAR OD_75ORisM-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:39:12 FR0000121121 55,3500 EUR 98 XPAR OD_75ORisN-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:43:08 FR0000121121 55,3000 EUR 21 XPAR OD_75OSiAv-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:43:08 FR0000121121 55,3000 EUR 104 XPAR OD_75OSiAw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:43:08 FR0000121121 55,3000 EUR 47 XPAR OD_75OSiF6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:46:03 FR0000121121 55,4000 EUR 20 XPAR OD_75OTRoW -00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:49:29 FR0000121121 55,4000 EUR 74 XPAR OD_75OUJKY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:53:31 FR0000121121 55,4000 EUR 25 XPAR OD_75OVKAj-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 09:53:31 FR0000121121 55,4000 EUR 99 XPAR OD_75OVKAk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 10:05:10 FR0000121121 55,5500 EUR 29 XPAR OD_75OYGE7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 10:08:07 FR0000121121 55,5500 EUR 1 XPAR OD_75OZ0CV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 10:12:20 FR0000121121 55,5500 EUR 362 XPAR OD_75Oa3tq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 10:16:04 FR0000121121 55,5500 EUR 63 XPAR OD_75Ob0Ew-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 10:16:04 FR0000121121 55,5500 EUR 23 XPAR OD_75Ob0Ex-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 10:16:04 FR0000121121 55,5500 EUR 18 XPAR OD_75Ob0Ev-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 10:16:40 FR0000121121 55,5000 EUR 49 XPAR OD_75Ob9Ws-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 10:22:35 FR0000121121 55,5000 EUR 19 XPAR OD_75Ocdt0-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 10:22:35 FR0000121121 55,5000 EUR 87 XPAR OD_75Ocdsz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 10:26:25 FR0000121121 55,5000 EUR 18 XPAR OD_75Odbko-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 10:28:45 FR0000121121 55,5500 EUR 104 XPAR OD_75OeC9J-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 10:42:33 FR0000121121 55,7500 EUR 52 XPAR OD_75Ohfct-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 10:44:31 FR0000121121 55,7000 EUR 149 XPAR OD_75OiAHF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 10:44:31 FR0000121121 55,7000 EUR 57 XPAR OD_75OiAHF-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 10:44:33 FR0000121121 55,6500 EUR 44 XPAR OD_75OiAri-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 11:08:46 FR0000121121 55,8000 EUR 76 XPAR OD_75OoGxq-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 11:08:46 FR0000121121 55,8000 EUR 77 XPAR OD_75OoGxr-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 11:08:46 FR0000121121 55,8000 EUR 250 XPAR OD_75OoGxs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 11:11:46 FR0000121121 55,7000 EUR 6 XPAR OD_75Op1js-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 11:11:46 FR0000121121 55,7000 EUR 14 XPAR OD_75Op1jt-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 11:11:57 FR0000121121 55,6500 EUR 35 XPAR OD_75Op4cg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 11:13:50 FR0000121121 55,5500 EUR 18 XPAR OD_75OpXtR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 11:14:13 FR0000121121 55,5500 EUR 18 XPAR OD_75OpdrI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 11:32:42 FR0000121121 55,7500 EUR 37 XPAR OD_75OuIM5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 11:32:48 FR0000121121 55,7500 EUR 7 XPAR OD_75OuK2V-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 11:38:41 FR0000121121 55,8500 EUR 146 XPAR OD_75OvnpV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 11:42:42 FR0000121121 55,8500 EUR 51 XPAR OD_75OwoWb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 11:46:43 FR0000121121 55,8500 EUR 49 XPAR OD_75OxpDe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 11:46:52 FR0000121121 55,8000 EUR 18 XPAR OD_75OxrUp-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 11:46:52 FR0000121121 55,8000 EUR 184 XPAR OD_75OxrUq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 11:46:55 FR0000121121 55,7500 EUR 24 XPAR OD_75OxsEc-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 11:55:26 FR0000121121 55,9000 EUR 18 XPAR OD_75P01Hk-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 11:55:26 FR0000121121 55,9000 EUR 28 XPAR OD_75P01He-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 11:55:26 FR0000121121 55,9000 EUR 22 XPAR OD_75P01Hk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 11:55:26 FR0000121121 55,9000 EUR 49 XPAR OD_75P01Hl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 11:58:37 FR0000121121 55,8500 EUR 19 XPAR OD_75P0oqD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 12:02:57 FR0000121121 55,8500 EUR 18 XPAR OD_75P1uZ0-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 12:02:57 FR0000121121 55,8500 EUR 74 XPAR OD_75P1uZ1-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 12:08:10 FR0000121121 55,8000 EUR 19 XPAR OD_75P3E5S-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 12:15:26 FR0000121121 55,8500 EUR 21 XPAR OD_75P53QN-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 12:15:26 FR0000121121 55,8500 EUR 70 XPAR OD_75P53QO-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 12:15:26 FR0000121121 55,8500 EUR 41 XPAR OD_75P53QP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 12:26:17 FR0000121121 56,0000 EUR 20 XPAR OD_75P7muL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 12:43:03 FR0000121121 56,1000 EUR 3 XPAR OD_75PC0Vp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 12:43:04 FR0000121121 56,1000 EUR 13 XPAR OD_75PC0m3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 12:54:04 FR0000121121 56,0500 EUR 68 XPAR OD_75PEma9-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 12:54:04 FR0000121121 56,0500 EUR 83 XPAR OD_75PEma8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 12:54:04 FR0000121121 56,0500 EUR 249 XPAR OD_75PEmaA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 12:57:30 FR0000121121 56,0000 EUR 22 XPAR OD_75PFe2J-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 12:57:30 FR0000121121 56,0000 EUR 29 XPAR OD_75PFe2J-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 13:00:13 FR0000121121 55,9500 EUR 35 XPAR OD_75PGKLq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 13:00:18 FR0000121121 55,9000 EUR 16 XPAR OD_75PGLja-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 13:00:18 FR0000121121 55,9000 EUR 14 XPAR OD_75PGLjb-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 13:21:55 FR0000121121 55,8500 EUR 18 XPAR OD_75PLn6Y-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 13:21:55 FR0000121121 55,8500 EUR 29 XPAR OD_75PLn6Z-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 13:21:55 FR0000121121 55,8500 EUR 18 XPAR OD_75PLn6Y-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 13:21:55 FR0000121121 55,8500 EUR 146 XPAR OD_75PLn6Z-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 13:21:58 FR0000121121 55,8000 EUR 38 XPAR OD_75PLnzR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 13:32:01 FR0000121121 55,9500 EUR 26 XPAR OD_75POKl7-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 13:32:01 FR0000121121 55,9500 EUR 6 XPAR OD_75POKl8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 13:32:01 FR0000121121 55,9500 EUR 86 XPAR OD_75POKlG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 13:34:50 FR0000121121 55,9000 EUR 18 XPAR OD_75PP2t7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 13:46:43 FR0000121121 55,9000 EUR 26 XPAR OD_75PS2MM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 14:13:18 FR0000121121 55,9000 EUR 18 XPAR OD_75PYjBc-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 14:13:18 FR0000121121 55,9000 EUR 21 XPAR OD_75PYjBc-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 14:13:18 FR0000121121 55,9000 EUR 4 XPAR OD_75PYjBd-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 14:13:18 FR0000121121 55,9500 EUR 371 XPAR OD_75PYj9S-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 14:15:32 FR0000121121 56,0000 EUR 9 XPAR OD_75PZI1t-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 14:15:32 FR0000121121 56,0000 EUR 25 XPAR OD_75PZI1u-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 14:21:03 FR0000121121 55,9500 EUR 18 XPAR OD_75Pag5O-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 14:21:03 FR0000121121 55,9500 EUR 19 XPAR OD_75Pag5P-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 14:21:03 FR0000121121 55,9500 EUR 44 XPAR OD_75Pag5P-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 14:34:34 FR0000121121 55,9000 EUR 18 XPAR OD_75Pe51X-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 14:34:34 FR0000121121 55,9000 EUR 45 XPAR OD_75Pe51Y-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 14:34:34 FR0000121121 55,9000 EUR 145 XPAR OD_75Pe51Z-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 14:41:58 FR0000121121 55,9000 EUR 44 XPAR OD_75Pfwgl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 14:41:58 FR0000121121 55,9000 EUR 20 XPAR OD_75Pfwgk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 14:41:58 FR0000121121 55,9000 EUR 50 XPAR OD_75Pfwgl-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 14:51:38 FR0000121121 55,9000 EUR 18 XPAR OD_75PiNUi-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 14:51:38 FR0000121121 55,9000 EUR 53 XPAR OD_75PiNUj-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 14:51:38 FR0000121121 55,9000 EUR 81 XPAR OD_75PiNUk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 14:51:41 FR0000121121 55,8500 EUR 18 XPAR OD_75PiOI5-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 14:51:41 FR0000121121 55,8500 EUR 22 XPAR OD_75PiOI5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 15:00:45 FR0000121121 55,8500 EUR 24 XPAR OD_75PkflK-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 15:00:45 FR0000121121 55,8500 EUR 118 XPAR OD_75PkflL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 15:09:38 FR0000121121 55,8000 EUR 18 XPAR OD_75PmuY4-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 15:09:38 FR0000121121 55,8000 EUR 46 XPAR OD_75PmuY3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 15:09:38 FR0000121121 55,8000 EUR 16 XPAR OD_75PmuY4-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 15:09:38 FR0000121121 55,8000 EUR 41 XPAR OD_75PmuY5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 15:13:31 FR0000121121 55,8500 EUR 18 XPAR OD_75PntAJ-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 15:13:31 FR0000121121 55,8500 EUR 64 XPAR OD_75PntAJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 15:22:33 FR0000121121 55,8500 EUR 18 XPAR OD_75PqAAM-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 15:22:33 FR0000121121 55,8500 EUR 83 XPAR OD_75PqAAL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 15:22:33 FR0000121121 55,8500 EUR 58 XPAR OD_75PqAAM-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 15:26:39 FR0000121121 55,8000 EUR 18 XPAR OD_75PrCDY-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 15:34:19 FR0000121121 55,9500 EUR 26 XPAR OD_75Pt7eI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 15:37:10 FR0000121121 55,9500 EUR 29 XPAR OD_75PtqJg-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 15:37:10 FR0000121121 55,9500 EUR 6 XPAR OD_75PtqJh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 15:37:10 FR0000121121 55,9500 EUR 150 XPAR OD_75PtqJh-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 15:41:31 FR0000121121 55,9500 EUR 75 XPAR OD_75Puw3d-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 15:41:31 FR0000121121 55,9500 EUR 9 XPAR OD_75Puw3e-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 15:41:31 FR0000121121 55,9500 EUR 119 XPAR OD_75Puw3e-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 15:44:06 FR0000121121 55,9500 EUR 18 XPAR OD_75PvaVO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 15:44:13 FR0000121121 55,9000 EUR 246 XPAR OD_75PvcCs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 15:50:40 FR0000121121 55,9500 EUR 41 XPAR OD_75PxEpy-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 15:50:40 FR0000121121 55,9500 EUR 271 XPAR OD_75PxEpx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:02:25 FR0000121121 56,1000 EUR 65 XPAR OD_75Q0CFX-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:05:55 FR0000121121 56,1500 EUR 19 XPAR OD_75Q14x1-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:05:55 FR0000121121 56,1500 EUR 125 XPAR OD_75Q14x1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:07:52 FR0000121121 56,1500 EUR 18 XPAR OD_75Q1ZJI-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:07:52 FR0000121121 56,1500 EUR 222 XPAR OD_75Q1ZJH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:07:52 FR0000121121 56,1500 EUR 114 XPAR OD_75Q1ZJJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:07:52 FR0000121121 56,1500 EUR 38 XPAR OD_75Q1ZJJ-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:14:43 FR0000121121 56,1000 EUR 18 XPAR OD_75Q3IIR-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:14:43 FR0000121121 56,1000 EUR 76 XPAR OD_75Q3IIQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:14:43 FR0000121121 56,1000 EUR 108 XPAR OD_75Q3IIR-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:21:05 FR0000121121 56,0500 EUR 22 XPAR OD_75Q4tq2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:21:05 FR0000121121 56,0500 EUR 21 XPAR OD_75Q4tq2-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:21:05 FR0000121121 56,0500 EUR 109 XPAR OD_75Q4tq3-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:29:39 FR0000121121 56,1000 EUR 3 XPAR OD_75Q73N0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:29:40 FR0000121121 56,1000 EUR 28 XPAR OD_75Q73pK-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:29:40 FR0000121121 56,1000 EUR 154 XPAR OD_75Q73pJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:29:40 FR0000121121 56,1000 EUR 90 XPAR OD_75Q73pK-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:36:15 FR0000121121 56,3500 EUR 211 XPAR OD_75Q8iZN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:37:52 FR0000121121 56,3500 EUR 42 XPAR OD_75Q97gw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:39:19 FR0000121121 56,3500 EUR 4 XPAR OD_75Q9UKz-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:39:19 FR0000121121 56,3500 EUR 37 XPAR OD_75Q9UL0-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:42:14 FR0000121121 56,4500 EUR 32 XPAR OD_75QADrh-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:44:18 FR0000121121 56,4000 EUR 48 XPAR OD_75QAkAi-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:51:50 FR0000121121 56,3500 EUR 18 XPAR OD_75QCdmm-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:51:50 FR0000121121 56,3500 EUR 100 XPAR OD_75QCdmn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:51:50 FR0000121121 56,3500 EUR 57 XPAR OD_75QCdmp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:51:50 FR0000121121 56,3500 EUR 150 XPAR OD_75QCdmp-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:51:50 FR0000121121 56,3500 EUR 8 XPAR OD_75QCdmq-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:52:29 FR0000121121 56,3000 EUR 31 XPAR OD_75QCno7-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:52:29 FR0000121121 56,3000 EUR 43 XPAR OD_75QCno7-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:58:52 FR0000121121 56,3000 EUR 16 XPAR OD_75QEPMV-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:58:52 FR0000121121 56,3000 EUR 3 XPAR OD_75QEPMW -02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:58:52 FR0000121121 56,3000 EUR 26 XPAR OD_75QEPMU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 16:58:52 FR0000121121 56,3000 EUR 98 XPAR OD_75QEPMW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 17:09:42 FR0000121121 56,4500 EUR 24 XPAR OD_75QH8h1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 17:09:42 FR0000121121 56,4500 EUR 155 XPAR OD_75QH8h1-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 17:09:42 FR0000121121 56,4500 EUR 14 XPAR OD_75QH8h2-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 17:09:42 FR0000121121 56,4500 EUR 180 XPAR OD_75QH8h2-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2022 17:09:48 FR0000121121 56,4500 EUR 83 XPAR OD_75QHAG6-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:00:35 FR0000121121 56,2000 EUR 71 XPAR OD_75U8WXz-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:00:35 FR0000121121 56,2000 EUR 350 XPAR OD_75U8WXy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:02:31 FR0000121121 56,7500 EUR 27 XPAR OD_75U90sW -00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:02:31 FR0000121121 56,7500 EUR 130 XPAR OD_75U90sW -02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:05:10 FR0000121121 56,9000 EUR 27 XPAR OD_75U9gFT-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:05:10 FR0000121121 56,9000 EUR 132 XPAR OD_75U9gFS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:06:08 FR0000121121 56,7500 EUR 18 XPAR OD_75U9vAz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:07:36 FR0000121121 56,5000 EUR 18 XPAR OD_75UAIAL-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:07:36 FR0000121121 56,5000 EUR 44 XPAR OD_75UAIAK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:10:40 FR0000121121 56,5000 EUR 37 XPAR OD_75UB45d-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:10:40 FR0000121121 56,5000 EUR 80 XPAR OD_75UB45d-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:10:40 FR0000121121 56,5000 EUR 34 XPAR OD_75UB45e-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:10:40 FR0000121121 56,5000 EUR 93 XPAR OD_75UB45e-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:14:23 FR0000121121 56,5500 EUR 17 XPAR OD_75UC02q-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:14:23 FR0000121121 56,5500 EUR 45 XPAR OD_75UC02p-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:14:23 FR0000121121 56,5500 EUR 58 XPAR OD_75UC02q-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:14:23 FR0000121121 56,5500 EUR 33 XPAR OD_75UC02r-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:16:50 FR0000121121 56,5000 EUR 28 XPAR OD_75UCcHg-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:16:50 FR0000121121 56,5000 EUR 84 XPAR OD_75UCcHg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:20:53 FR0000121121 56,3500 EUR 17 XPAR OD_75UDdQS-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:20:53 FR0000121121 56,3500 EUR 24 XPAR OD_75UDdQS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:20:53 FR0000121121 56,3500 EUR 136 XPAR OD_75UDdQT-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:23:26 FR0000121121 56,0500 EUR 14 XPAR OD_75UEHNb-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:23:26 FR0000121121 56,0500 EUR 4 XPAR OD_75UEHNc-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:23:26 FR0000121121 56,0500 EUR 20 XPAR OD_75UEHNb-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:42:17 FR0000121121 56,4500 EUR 110 XPAR OD_75UJ1Wq-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:42:17 FR0000121121 56,4500 EUR 526 XPAR OD_75UJ1Wp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:44:15 FR0000121121 56,3500 EUR 1 XPAR OD_75UJW9B-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:45:13 FR0000121121 56,3500 EUR 28 XPAR OD_75UJlOG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:50:05 FR0000121121 56,4000 EUR 33 XPAR OD_75UKzKV-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:55:35 FR0000121121 56,4500 EUR 17 XPAR OD_75UMN4W-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:56:28 FR0000121121 56,4500 EUR 42 XPAR OD_75UMawn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:56:28 FR0000121121 56,4000 EUR 182 XPAR OD_75UMaxY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:56:28 FR0000121121 56,4000 EUR 31 XPAR OD_75UMaxY-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:58:07 FR0000121121 56,3500 EUR 17 XPAR OD_75UN0a8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 09:58:38 FR0000121121 56,3000 EUR 19 XPAR OD_75UN8cw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 10:07:49 FR0000121121 56,2500 EUR 36 XPAR OD_75UPS2k-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 10:07:49 FR0000121121 56,2500 EUR 213 XPAR OD_75UPS2l-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 10:11:00 FR0000121121 56,2500 EUR 17 XPAR OD_75UQFj7-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 10:11:00 FR0000121121 56,2500 EUR 36 XPAR OD_75UQFj6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 10:20:28 FR0000121121 56,1500 EUR 17 XPAR OD_75USdeO-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 10:20:28 FR0000121121 56,1500 EUR 39 XPAR OD_75USdeO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 10:20:28 FR0000121121 56,1500 EUR 138 XPAR OD_75USdeP-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 10:20:53 FR0000121121 55,9500 EUR 18 XPAR OD_75USk1M-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 10:20:53 FR0000121121 55,9500 EUR 5 XPAR OD_75USk1M-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 10:20:53 FR0000121121 55,9500 EUR 21 XPAR OD_75USk1N-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 10:42:25 FR0000121121 56,2000 EUR 30 XPAR OD_75UYAA8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 10:42:25 FR0000121121 56,2000 EUR 97 XPAR OD_75UYAA1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 10:42:25 FR0000121121 56,2000 EUR 51 XPAR OD_75UYAA2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 10:48:07 FR0000121121 56,0500 EUR 20 XPAR OD_75UZb8I-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 11:02:27 FR0000121121 56,2000 EUR 138 XPAR OD_75UdCrB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 11:02:27 FR0000121121 56,2000 EUR 30 XPAR OD_75UdCrC-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 11:10:31 FR0000121121 56,1500 EUR 55 XPAR OD_75UfEsV-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 11:21:41 FR0000121121 56,1500 EUR 2 XPAR OD_75Ui33c-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 11:25:35 FR0000121121 56,3500 EUR 104 XPAR OD_75Uj21Q-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 11:25:35 FR0000121121 56,3500 EUR 477 XPAR OD_75Uj21P-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 11:25:35 FR0000121121 56,3500 EUR 122 XPAR OD_75Uj21Q-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 11:34:34 FR0000121121 56,5000 EUR 28 XPAR OD_75UlI8T-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 11:35:44 FR0000121121 56,4500 EUR 67 XPAR OD_75UlaLU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 11:35:44 FR0000121121 56,4500 EUR 56 XPAR OD_75UlaLU-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 11:38:25 FR0000121121 56,4500 EUR 54 XPAR OD_75UmGMr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 11:44:40 FR0000121121 56,3500 EUR 17 XPAR OD_75Unpnd-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 11:44:40 FR0000121121 56,3500 EUR 19 XPAR OD_75Unpnd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 11:44:40 FR0000121121 56,3500 EUR 49 XPAR OD_75Unpne-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 11:47:37 FR0000121121 56,3500 EUR 17 XPAR OD_75UoZkA-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 11:47:37 FR0000121121 56,3500 EUR 25 XPAR OD_75UoZk9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 11:48:57 FR0000121121 56,3500 EUR 50 XPAR OD_75UoujD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 11:55:04 FR0000121121 56,3500 EUR 17 XPAR OD_75UqS3Y-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 11:55:04 FR0000121121 56,3500 EUR 5 XPAR OD_75UqS3X-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 11:55:04 FR0000121121 56,3500 EUR 12 XPAR OD_75UqS3Z-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 11:55:04 FR0000121121 56,3500 EUR 50 XPAR OD_75UqS3Z-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 11:59:35 FR0000121121 56,4000 EUR 66 XPAR OD_75Uragp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 12:20:38 FR0000121121 56,5000 EUR 3 XPAR OD_75UwtCY-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 12:34:59 FR0000121121 56,7500 EUR 85 XPAR OD_75V0VFk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 12:34:59 FR0000121121 56,7500 EUR 363 XPAR OD_75V0VFj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 12:36:07 FR0000121121 56,6500 EUR 30 XPAR OD_75V0mlX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 12:43:05 FR0000121121 56,6500 EUR 17 XPAR OD_75V2Xif-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 12:43:05 FR0000121121 56,6500 EUR 17 XPAR OD_75V2Xie-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 12:43:05 FR0000121121 56,6500 EUR 14 XPAR OD_75V2Xif-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 12:43:05 FR0000121121 56,6500 EUR 24 XPAR OD_75V2Xig-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 12:45:38 FR0000121121 56,6500 EUR 24 XPAR OD_75V3BOK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 12:45:48 FR0000121121 56,5500 EUR 25 XPAR OD_75V3Dsm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 12:55:58 FR0000121121 56,7000 EUR 30 XPAR OD_75V5mZZ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 12:55:58 FR0000121121 56,7000 EUR 63 XPAR OD_75V5mZY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 12:55:58 FR0000121121 56,7000 EUR 32 XPAR OD_75V5mZZ-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 13:11:25 FR0000121121 56,7500 EUR 17 XPAR OD_75V9foK-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 13:11:25 FR0000121121 56,7500 EUR 62 XPAR OD_75V9fnh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 13:11:25 FR0000121121 56,7500 EUR 69 XPAR OD_75V9foL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 13:11:25 FR0000121121 56,7500 EUR 8 XPAR OD_75V9foL-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 13:14:12 FR0000121121 56,8000 EUR 19 XPAR OD_75VANQ1-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 13:14:12 FR0000121121 56,8000 EUR 34 XPAR OD_75VANQ0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 13:34:09 FR0000121121 56,8500 EUR 30 XPAR OD_75VFOhg-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 13:34:09 FR0000121121 56,8500 EUR 149 XPAR OD_75VFOhf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 13:34:09 FR0000121121 56,8500 EUR 39 XPAR OD_75VFOhh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 13:36:35 FR0000121121 56,7000 EUR 18 XPAR OD_75VG0i5-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 13:42:27 FR0000121121 56,7000 EUR 24 XPAR OD_75VHU7T-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 13:42:27 FR0000121121 56,7000 EUR 60 XPAR OD_75VHU7S-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 13:47:33 FR0000121121 56,8000 EUR 64 XPAR OD_75VIltD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 13:55:43 FR0000121121 56,7500 EUR 25 XPAR OD_75VKpG7-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 13:55:43 FR0000121121 56,7500 EUR 57 XPAR OD_75VKpG6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 14:01:35 FR0000121121 56,7500 EUR 53 XPAR OD_75VMIqV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 14:06:19 FR0000121121 56,7500 EUR 17 XPAR OD_75VNUhc-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 14:06:19 FR0000121121 56,7500 EUR 19 XPAR OD_75VNUhb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 14:06:19 FR0000121121 56,7500 EUR 42 XPAR OD_75VNUhc-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 14:06:22 FR0000121121 56,7000 EUR 26 XPAR OD_75VNVd2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 14:08:17 FR0000121121 56,7500 EUR 18 XPAR OD_75VNzXE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 14:19:41 FR0000121121 56,8500 EUR 34 XPAR OD_75VQrVI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 14:19:41 FR0000121121 56,8500 EUR 69 XPAR OD_75VQrVH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 14:19:41 FR0000121121 56,8500 EUR 23 XPAR OD_75VQrVI-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 14:20:13 FR0000121121 56,7500 EUR 15 XPAR OD_75VQzpc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 14:20:13 FR0000121121 56,7500 EUR 16 XPAR OD_75VQzpe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 14:38:40 FR0000121121 56,7500 EUR 48 XPAR OD_75VVdpk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 14:39:17 FR0000121121 56,7000 EUR 17 XPAR OD_75VVnLC-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 14:39:17 FR0000121121 56,7000 EUR 37 XPAR OD_75VVnLE-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 14:39:17 FR0000121121 56,7000 EUR 196 XPAR OD_75VVnLD-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 14:46:36 FR0000121121 56,6500 EUR 11 XPAR OD_75VXdTg-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 14:46:36 FR0000121121 56,6500 EUR 27 XPAR OD_75VXdTf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 14:53:58 FR0000121121 56,7000 EUR 19 XPAR OD_75VZUXe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 14:54:02 FR0000121121 56,7000 EUR 38 XPAR OD_75VZVUU-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 14:54:02 FR0000121121 56,7000 EUR 180 XPAR OD_75VZVUT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 14:56:25 FR0000121121 56,6000 EUR 19 XPAR OD_75Va6s8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 15:04:36 FR0000121121 56,6000 EUR 29 XPAR OD_75VcAR3-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 15:08:27 FR0000121121 56,5500 EUR 87 XPAR OD_75Vd8i6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 15:08:27 FR0000121121 56,5500 EUR 32 XPAR OD_75Vd8i6-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 15:08:27 FR0000121121 56,5500 EUR 28 XPAR OD_75Vd8i7-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 15:18:22 FR0000121121 56,5500 EUR 40 XPAR OD_75VfdNs-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 15:18:22 FR0000121121 56,5500 EUR 167 XPAR OD_75VfdNs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 15:19:50 FR0000121121 56,5000 EUR 29 XPAR OD_75Vg0Jg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 15:31:36 FR0000121121 56,6000 EUR 45 XPAR OD_75Viy1v-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 15:31:38 FR0000121121 56,5500 EUR 76 XPAR OD_75ViyX4-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 15:31:38 FR0000121121 56,5500 EUR 307 XPAR OD_75ViyX4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 15:38:21 FR0000121121 56,6000 EUR 21 XPAR OD_75VkfIV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 15:38:21 FR0000121121 56,6000 EUR 131 XPAR OD_75VkfIV-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 15:38:55 FR0000121121 56,5500 EUR 42 XPAR OD_75Vko7h-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 15:43:22 FR0000121121 56,4500 EUR 18 XPAR OD_75VlvTz-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 15:43:22 FR0000121121 56,4500 EUR 179 XPAR OD_75VlvU0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 15:43:29 FR0000121121 56,3000 EUR 31 XPAR OD_75VlxJk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 15:45:17 FR0000121121 56,2500 EUR 13 XPAR OD_75VmPPI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 15:45:17 FR0000121121 56,2500 EUR 4 XPAR OD_75VmPPK-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 15:45:17 FR0000121121 56,2500 EUR 18 XPAR OD_75VmPPL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 15:45:57 FR0000121121 56,2000 EUR 16 XPAR OD_75Vma0G-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 15:50:07 FR0000121121 56,2500 EUR 22 XPAR OD_75VncsP-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 15:50:07 FR0000121121 56,2500 EUR 25 XPAR OD_75VncrV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 15:50:07 FR0000121121 56,2500 EUR 40 XPAR OD_75VncsP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 15:57:07 FR0000121121 56,2500 EUR 36 XPAR OD_75VpOCD-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 15:57:07 FR0000121121 56,2500 EUR 195 XPAR OD_75VpOCD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 15:57:25 FR0000121121 56,2000 EUR 20 XPAR OD_75VpSna-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 15:58:20 FR0000121121 56,1500 EUR 96 XPAR OD_75VphA6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:00:31 FR0000121121 56,3500 EUR 8 XPAR OD_75VqFKS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:00:52 FR0000121121 56,3500 EUR 20 XPAR OD_75VqKdM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:00:52 FR0000121121 56,3500 EUR 90 XPAR OD_75VqKdL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:04:04 FR0000121121 56,3000 EUR 17 XPAR OD_75Vr8ac-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:04:04 FR0000121121 56,2500 EUR 26 XPAR OD_75Vr8ak-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:05:07 FR0000121121 56,1000 EUR 99 XPAR OD_75VrP43-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:08:43 FR0000121121 55,9500 EUR 17 XPAR OD_75VsJFi-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:08:43 FR0000121121 55,9500 EUR 33 XPAR OD_75VsJFh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:23:32 FR0000121121 55,9500 EUR 85 XPAR OD_75Vw2Qi-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:23:32 FR0000121121 55,9500 EUR 61 XPAR OD_75Vw2Qi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:23:32 FR0000121121 55,9500 EUR 111 XPAR OD_75Vw2Qj-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:23:40 FR0000121121 55,9500 EUR 7 XPAR OD_75Vw4Xt-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:23:40 FR0000121121 55,9500 EUR 11 XPAR OD_75Vw4Xu-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:29:33 FR0000121121 56,0500 EUR 28 XPAR OD_75VxYQs-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:29:33 FR0000121121 56,0500 EUR 472 XPAR OD_75VxYQr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:32:15 FR0000121121 55,9500 EUR 2 XPAR OD_75VyEV8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:32:15 FR0000121121 55,9500 EUR 15 XPAR OD_75VyEVx-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:32:15 FR0000121121 55,9500 EUR 33 XPAR OD_75VyEV7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:34:55 FR0000121121 55,8500 EUR 17 XPAR OD_75VyuMH-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:34:55 FR0000121121 55,8500 EUR 2 XPAR OD_75VyuMH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:34:55 FR0000121121 55,8500 EUR 75 XPAR OD_75VyuMI-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:46:59 FR0000121121 56,1000 EUR 46 XPAR OD_75W1waL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:46:59 FR0000121121 56,1000 EUR 60 XPAR OD_75W1waL-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:46:59 FR0000121121 56,1000 EUR 37 XPAR OD_75W1waM-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:51:00 FR0000121121 56,1000 EUR 50 XPAR OD_75W2xHQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:51:00 FR0000121121 56,1000 EUR 53 XPAR OD_75W2xHR-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:51:01 FR0000121121 56,1000 EUR 39 XPAR OD_75W2xXj-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:55:20 FR0000121121 56,0500 EUR 68 XPAR OD_75W42mh-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:55:20 FR0000121121 56,0500 EUR 56 XPAR OD_75W42mh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:55:41 FR0000121121 56,0000 EUR 225 XPAR OD_75W48Mq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:55:41 FR0000121121 56,0000 EUR 12 XPAR OD_75W48Mr-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:56:16 FR0000121121 55,9500 EUR 7 XPAR OD_75W4HN2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 16:56:16 FR0000121121 55,9500 EUR 52 XPAR OD_75W4HNJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 17:00:10 FR0000121121 55,9000 EUR 52 XPAR OD_75W5GI8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 17:00:10 FR0000121121 55,9000 EUR 34 XPAR OD_75W5GI8-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 17:00:10 FR0000121121 55,9000 EUR 12 XPAR OD_75W5GI9-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 17:00:10 FR0000121121 55,9000 EUR 55 XPAR OD_75W5GIM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 17:00:10 FR0000121121 55,9000 EUR 120 XPAR OD_75W5GIN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 17:00:10 FR0000121121 55,9000 EUR 54 XPAR OD_75W5GId-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 17:00:10 FR0000121121 55,9000 EUR 93 XPAR OD_75W5GId-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2022 17:05:17 FR0000121121 56,0500 EUR 90 XPAR OD_75W6YLg-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:04:19 FR0000121121 56,6000 EUR 107 XPAR OD_75ZzzOT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:04:19 FR0000121121 56,6000 EUR 78 XPAR OD_75ZzzOS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:13:47 FR0000121121 56,7000 EUR 212 XPAR OD_75a2NIk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:13:47 FR0000121121 56,7000 EUR 428 XPAR OD_75a2NIl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:14:01 FR0000121121 56,6500 EUR 96 XPAR OD_75a2R21-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:14:01 FR0000121121 56,6500 EUR 38 XPAR OD_75a2R22-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:14:01 FR0000121121 56,6500 EUR 26 XPAR OD_75a2R22-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:14:01 FR0000121121 56,6500 EUR 244 XPAR OD_75a2R3M-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:16:57 FR0000121121 56,6000 EUR 15 XPAR OD_75a3Anw-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:16:57 FR0000121121 56,6000 EUR 8 XPAR OD_75a3AoC-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:16:57 FR0000121121 56,6000 EUR 19 XPAR OD_75a3Anh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:16:57 FR0000121121 56,6000 EUR 58 XPAR OD_75a3Anv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:20:03 FR0000121121 56,5000 EUR 17 XPAR OD_75a3xB7-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:20:05 FR0000121121 56,4500 EUR 43 XPAR OD_75a3xi9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:24:25 FR0000121121 56,4500 EUR 25 XPAR OD_75a53G4-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:24:25 FR0000121121 56,4500 EUR 71 XPAR OD_75a53G4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:24:25 FR0000121121 56,4500 EUR 94 XPAR OD_75a53G5-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:32:32 FR0000121121 56,4500 EUR 26 XPAR OD_75a75yY-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:32:32 FR0000121121 56,4500 EUR 25 XPAR OD_75a75ya-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:32:32 FR0000121121 56,4500 EUR 127 XPAR OD_75a75yZ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:32:32 FR0000121121 56,4500 EUR 77 XPAR OD_75a75ya-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:32:32 FR0000121121 56,4500 EUR 46 XPAR OD_75a75yb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:37:26 FR0000121121 56,3500 EUR 18 XPAR OD_75a8KKm-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:37:26 FR0000121121 56,3500 EUR 20 XPAR OD_75a8KKm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:37:26 FR0000121121 56,3500 EUR 37 XPAR OD_75a8KKn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:37:26 FR0000121121 56,3500 EUR 101 XPAR OD_75a8KKn-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:44:57 FR0000121121 56,2000 EUR 19 XPAR OD_75aADfI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:44:57 FR0000121121 56,2000 EUR 17 XPAR OD_75aADfK-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:44:57 FR0000121121 56,2000 EUR 20 XPAR OD_75aADfJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:44:57 FR0000121121 56,2000 EUR 87 XPAR OD_75aADfJ-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:57:56 FR0000121121 56,1500 EUR 4 XPAR OD_75aDUKj-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:57:56 FR0000121121 56,1500 EUR 34 XPAR OD_75aDUKo-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/10/2022 09:57:56 FR0000121121 56,1500 EUR 183 XPAR OD_75aDUKp-00 Annulation 