Eurazeo : Déclaration hebdomadaire d'opérations effectuées du 4 au 8 juillet 2022 11/07/2022 | 18:04

Présentation agrégée par jour et par marché Code identifiant de Volume total Prix pondéré Nom de Code Identifiant de Jour de la moyen journalier l'instrument journalier (en nombre Marché l'émetteur l'émetteur transaction financier d'actions) d'acquisition des actions Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 04/07/2022 FR0000121121 6 171 59,115978 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 05/07/2022 FR0000121121 6 454 58,636876 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 06/07/2022 FR0000121121 6 488 59,306920 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 07/07/2022 FR0000121121 6 613 61,127688 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 08/07/2022 FR0000121121 6 661 61,982675 XPAR Détail transaction par transaction Nom de Code identifiant Prix Quantité Code identifiant Numéro de Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction de l'instrument unitaire Devise Objectif du rachat l'émetteur achetée marché référence de la financier (unité) transaction Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:03:10 FR0000121121 59,8500 EUR 141 XPAR OD_6wiMIHK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:03:10 FR0000121121 59,8500 EUR 29 XPAR OD_6wiMIHI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:03:17 FR0000121121 59,8000 EUR 12 XPAR OD_6wiMKHX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:03:17 FR0000121121 59,8000 EUR 295 XPAR OD_6wiMKHY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:03:17 FR0000121121 59,8000 EUR 62 XPAR OD_6wiMKHU-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:04:01 FR0000121121 59,7000 EUR 18 XPAR OD_6wiMVdu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:11:32 FR0000121121 59,8000 EUR 53 XPAR OD_6wiOOz8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:11:45 FR0000121121 59,7500 EUR 174 XPAR OD_6wiOSPU-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:11:45 FR0000121121 59,7500 EUR 51 XPAR OD_6wiOSPT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:13:10 FR0000121121 59,5500 EUR 16 XPAR OD_6wiOoYz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:13:13 FR0000121121 59,4500 EUR 15 XPAR OD_6wiOpIn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:16:57 FR0000121121 59,5000 EUR 14 XPAR OD_6wiPlX3-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:16:57 FR0000121121 59,5000 EUR 22 XPAR OD_6wiPlX2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:17:47 FR0000121121 59,5000 EUR 50 XPAR OD_6wiPydK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:17:47 FR0000121121 59,5000 EUR 1 XPAR OD_6wiPydM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:18:28 FR0000121121 59,3500 EUR 45 XPAR OD_6wiQ9LX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:20:06 FR0000121121 59,4000 EUR 53 XPAR OD_6wiQYhh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:20:06 FR0000121121 59,4000 EUR 17 XPAR OD_6wiQYhi-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:23:17 FR0000121121 59,2500 EUR 17 XPAR OD_6wiRMMv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:25:14 FR0000121121 59,2500 EUR 39 XPAR OD_6wiRquA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:30:53 FR0000121121 59,1500 EUR 17 XPAR OD_6wiTGxi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:30:53 FR0000121121 59,1500 EUR 58 XPAR OD_6wiTGxk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:30:53 FR0000121121 59,1500 EUR 19 XPAR OD_6wiTGxj-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:31:05 FR0000121121 59,0500 EUR 18 XPAR OD_6wiTK1i-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:34:28 FR0000121121 59,0500 EUR 31 XPAR OD_6wiUAr3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:34:28 FR0000121121 59,0500 EUR 18 XPAR OD_6wiUAr4-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:36:55 FR0000121121 59,0500 EUR 17 XPAR OD_6wiUnDY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:36:55 FR0000121121 59,0500 EUR 30 XPAR OD_6wiUnDa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:44:09 FR0000121121 59,0000 EUR 1 XPAR OD_6wiWc1D-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:44:19 FR0000121121 59,0000 EUR 15 XPAR OD_6wiWedL-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:46:56 FR0000121121 58,9500 EUR 76 XPAR OD_6wiXJcY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 09:50:58 FR0000121121 58,9000 EUR 16 XPAR OD_6wiYKZs-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 10:05:20 FR0000121121 59,1000 EUR 112 XPAR OD_6wibwpl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 10:05:20 FR0000121121 59,1000 EUR 23 XPAR OD_6wibwpu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 10:12:18 FR0000121121 59,0500 EUR 46 XPAR OD_6widhZo-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 10:12:18 FR0000121121 59,0500 EUR 3 XPAR OD_6widhZp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 10:12:18 FR0000121121 59,0500 EUR 26 XPAR OD_6widhZn-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 10:23:16 FR0000121121 59,0500 EUR 206 XPAR OD_6wigSa7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 10:23:16 FR0000121121 59,0500 EUR 39 XPAR OD_6wigSa8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 10:23:16 FR0000121121 59,0500 EUR 27 XPAR OD_6wigSa6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 10:23:17 FR0000121121 59,0000 EUR 6 XPAR OD_6wigT0E-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 10:23:17 FR0000121121 59,0000 EUR 18 XPAR OD_6wigT0F-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 10:23:17 FR0000121121 59,0000 EUR 24 XPAR OD_6wigT0E-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 10:30:02 FR0000121121 58,9500 EUR 52 XPAR OD_6wiiADY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 10:30:02 FR0000121121 58,9500 EUR 2 XPAR OD_6wiiADj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 10:38:49 FR0000121121 58,9500 EUR 17 XPAR OD_6wikNGq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 10:38:49 FR0000121121 58,9500 EUR 53 XPAR OD_6wikNGs-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 10:38:49 FR0000121121 58,9500 EUR 34 XPAR OD_6wikNGr-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 10:41:00 FR0000121121 58,9000 EUR 39 XPAR OD_6wikvQW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 10:41:04 FR0000121121 58,8500 EUR 19 XPAR OD_6wikwVn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 10:49:46 FR0000121121 58,9500 EUR 53 XPAR OD_6win8GM-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 10:49:46 FR0000121121 58,9500 EUR 23 XPAR OD_6win8GM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 11:02:38 FR0000121121 58,9500 EUR 90 XPAR OD_6wiqN0V-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 11:02:38 FR0000121121 58,9500 EUR 41 XPAR OD_6wiqN0X-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 11:02:38 FR0000121121 58,9500 EUR 24 XPAR OD_6wiqN0W-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 11:19:36 FR0000121121 58,9000 EUR 13 XPAR OD_6wiue2B-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 11:19:36 FR0000121121 58,9000 EUR 16 XPAR OD_6wiue23-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 11:39:52 FR0000121121 59,1500 EUR 3 XPAR OD_6wizkEj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 11:39:52 FR0000121121 59,1500 EUR 10 XPAR OD_6wizkEk-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 11:40:10 FR0000121121 59,1500 EUR 117 XPAR OD_6wizoul-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 11:40:10 FR0000121121 59,1500 EUR 174 XPAR OD_6wizoum-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 11:40:10 FR0000121121 59,1500 EUR 26 XPAR OD_6wizouo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 11:40:10 FR0000121121 59,1500 EUR 57 XPAR OD_6wizoul-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 11:50:30 FR0000121121 59,1000 EUR 70 XPAR OD_6wj2QLJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 12:00:39 FR0000121121 59,1500 EUR 50 XPAR OD_6wj4ym5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 12:00:39 FR0000121121 59,1500 EUR 30 XPAR OD_6wj4ym5-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 12:00:39 FR0000121121 59,1500 EUR 16 XPAR OD_6wj4ym4-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 12:02:36 FR0000121121 59,0500 EUR 16 XPAR OD_6wj5T0X-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 12:02:36 FR0000121121 59,0500 EUR 16 XPAR OD_6wj5T0W -00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 12:13:13 FR0000121121 59,0500 EUR 55 XPAR OD_6wj88pm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 12:16:00 FR0000121121 59,0500 EUR 12 XPAR OD_6wj8qG0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 12:34:53 FR0000121121 59,1000 EUR 78 XPAR OD_6wjDb2G-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 12:34:53 FR0000121121 59,1000 EUR 19 XPAR OD_6wjDb2H-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 12:34:53 FR0000121121 59,1000 EUR 13 XPAR OD_6wjDb28-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 12:34:53 FR0000121121 59,1000 EUR 19 XPAR OD_6wjDb28-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 13:16:22 FR0000121121 59,1000 EUR 26 XPAR OD_6wjO2VN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 13:16:22 FR0000121121 59,1000 EUR 149 XPAR OD_6wjO2VO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 13:16:22 FR0000121121 59,1000 EUR 58 XPAR OD_6wjO2VP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 13:16:22 FR0000121121 59,1000 EUR 26 XPAR OD_6wjO2VM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 13:16:22 FR0000121121 59,1000 EUR 26 XPAR OD_6wjO2VQ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 13:26:31 FR0000121121 58,9500 EUR 16 XPAR OD_6wjQaqF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 13:53:08 FR0000121121 59,0000 EUR 37 XPAR OD_6wjXIVF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 13:53:08 FR0000121121 59,0000 EUR 4 XPAR OD_6wjXIVQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 13:53:08 FR0000121121 59,0000 EUR 118 XPAR OD_6wjXIVS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 13:53:08 FR0000121121 59,0000 EUR 16 XPAR OD_6wjXIVR-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 13:53:08 FR0000121121 59,0000 EUR 20 XPAR OD_6wjXIVS-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 14:12:32 FR0000121121 59,1500 EUR 28 XPAR OD_6wjcBAf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 14:20:33 FR0000121121 59,2000 EUR 42 XPAR OD_6wjeCIi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 14:24:33 FR0000121121 59,2000 EUR 17 XPAR OD_6wjfCjg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 14:24:33 FR0000121121 59,2000 EUR 15 XPAR OD_6wjfCjh-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 14:26:51 FR0000121121 59,2000 EUR 16 XPAR OD_6wjfmdh-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 14:26:51 FR0000121121 59,2000 EUR 8 XPAR OD_6wjfmdi-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 14:28:33 FR0000121121 59,2000 EUR 26 XPAR OD_6wjgDAe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 14:31:36 FR0000121121 59,2000 EUR 24 XPAR OD_6wjgymd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 15:03:09 FR0000121121 59,2000 EUR 120 XPAR OD_6wjovN4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 15:03:09 FR0000121121 59,2000 EUR 223 XPAR OD_6wjovN5-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 15:03:09 FR0000121121 59,2000 EUR 27 XPAR OD_6wjovN4-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 15:03:09 FR0000121121 59,2000 EUR 25 XPAR OD_6wjovN5-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 15:03:09 FR0000121121 59,1500 EUR 25 XPAR OD_6wjovN6-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 15:08:03 FR0000121121 59,0500 EUR 63 XPAR OD_6wjq9tH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 15:15:59 FR0000121121 59,0500 EUR 16 XPAR OD_6wjs9aZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 15:15:59 FR0000121121 59,0500 EUR 32 XPAR OD_6wjs9aa-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 15:15:59 FR0000121121 59,0500 EUR 16 XPAR OD_6wjs9aU-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 15:29:22 FR0000121121 58,9500 EUR 40 XPAR OD_6wjvWNU-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 15:29:22 FR0000121121 58,9500 EUR 120 XPAR OD_6wjvWNV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 15:29:22 FR0000121121 58,9500 EUR 16 XPAR OD_6wjvWNT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 15:29:31 FR0000121121 58,8500 EUR 30 XPAR OD_6wjvYoU-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 15:29:31 FR0000121121 58,8500 EUR 30 XPAR OD_6wjvYoT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 16:00:02 FR0000121121 58,9500 EUR 69 XPAR OD_6wk3F6c-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 16:00:02 FR0000121121 58,9500 EUR 453 XPAR OD_6wk3F6f-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 16:00:02 FR0000121121 58,9500 EUR 29 XPAR OD_6wk3F6d-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 16:00:02 FR0000121121 58,9500 EUR 77 XPAR OD_6wk3F6e-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 16:12:38 FR0000121121 58,8000 EUR 45 XPAR OD_6wk6Pj1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 16:12:38 FR0000121121 58,8000 EUR 39 XPAR OD_6wk6Pj2-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 16:14:08 FR0000121121 58,7500 EUR 140 XPAR OD_6wk6n8x-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 16:21:15 FR0000121121 58,6500 EUR 122 XPAR OD_6wk8aOQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 16:21:15 FR0000121121 58,6500 EUR 11 XPAR OD_6wk8aOQ-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 16:21:15 FR0000121121 58,6500 EUR 27 XPAR OD_6wk8aOP-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 16:29:07 FR0000121121 58,5500 EUR 18 XPAR OD_6wkAZ5D-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 16:29:07 FR0000121121 58,5500 EUR 51 XPAR OD_6wkAZ5E-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 16:29:07 FR0000121121 58,5500 EUR 16 XPAR OD_6wkAZ5G-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 16:49:08 FR0000121121 58,6500 EUR 7 XPAR OD_6wkFbV3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 16:49:08 FR0000121121 58,6500 EUR 19 XPAR OD_6wkFbV4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 16:49:08 FR0000121121 58,6500 EUR 151 XPAR OD_6wkFbV5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 16:57:10 FR0000121121 58,6500 EUR 68 XPAR OD_6wkHctE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 16:57:10 FR0000121121 58,6500 EUR 17 XPAR OD_6wkHctF-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 16:58:25 FR0000121121 58,6500 EUR 31 XPAR OD_6wkHwOv-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 16:58:25 FR0000121121 58,6500 EUR 16 XPAR OD_6wkHwOw-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 16:58:27 FR0000121121 58,6500 EUR 6 XPAR OD_6wkHwvA-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/07/2022 17:25:05 FR0000121121 58,7000 EUR 77 XPAR OD_6wkOefM-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 09:02:51 FR0000121121 59,6000 EUR 27 XPAR OD_6woCk0k-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 09:02:51 FR0000121121 59,6000 EUR 111 XPAR OD_6woCk0j-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 09:02:51 FR0000121121 59,6000 EUR 21 XPAR OD_6woCk0l-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 09:03:00 FR0000121121 59,5500 EUR 64 XPAR OD_6woCmOm-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 09:03:00 FR0000121121 59,5500 EUR 315 XPAR OD_6woCmOm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 09:10:31 FR0000121121 59,4500 EUR 20 XPAR OD_6woEfna-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 09:10:31 FR0000121121 59,4500 EUR 21 XPAR OD_6woEfnb-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 09:10:31 FR0000121121 59,4500 EUR 82 XPAR OD_6woEfnX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 09:10:31 FR0000121121 59,4500 EUR 112 XPAR OD_6woEfna-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 09:10:35 FR0000121121 59,3500 EUR 2 XPAR OD_6woEgmM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 09:10:36 FR0000121121 59,3500 EUR 37 XPAR OD_6woEgxW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 09:19:45 FR0000121121 59,9000 EUR 21 XPAR OD_6woGznB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 09:19:45 FR0000121121 59,9000 EUR 12 XPAR OD_6woGznC-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 09:29:57 FR0000121121 60,1500 EUR 48 XPAR OD_6woJZ4t-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 09:29:57 FR0000121121 60,1500 EUR 169 XPAR OD_6woJZ4u-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 09:30:04 FR0000121121 60,1000 EUR 27 XPAR OD_6woJaot-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 09:30:04 FR0000121121 60,1000 EUR 135 XPAR OD_6woJaos-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 09:50:04 FR0000121121 60,3000 EUR 26 XPAR OD_6woOd1C-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 09:51:22 FR0000121121 60,2500 EUR 28 XPAR OD_6woOxSn-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 09:51:22 FR0000121121 60,2500 EUR 72 XPAR OD_6woOxSm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 09:51:22 FR0000121121 60,2500 EUR 61 XPAR OD_6woOxSo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 09:51:42 FR0000121121 60,2000 EUR 136 XPAR OD_6woP2Sr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 09:53:02 FR0000121121 60,1000 EUR 19 XPAR OD_6woPNE3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 09:59:13 FR0000121121 60,1000 EUR 5 XPAR OD_6woQvmP-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 10:00:09 FR0000121121 60,1000 EUR 11 XPAR OD_6woRAQS-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 10:00:09 FR0000121121 60,0500 EUR 34 XPAR OD_6woRAR3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 10:00:09 FR0000121121 60,0500 EUR 46 XPAR OD_6woRAR4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 10:03:37 FR0000121121 59,9500 EUR 16 XPAR OD_6woS2UW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 10:06:48 FR0000121121 59,9000 EUR 16 XPAR OD_6woSqFe-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 10:07:08 FR0000121121 59,8500 EUR 38 XPAR OD_6woSvTA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 10:09:36 FR0000121121 59,7000 EUR 31 XPAR OD_6woTXst-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 10:10:21 FR0000121121 59,7000 EUR 9 XPAR OD_6woTjcS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 10:17:03 FR0000121121 59,5000 EUR 25 XPAR OD_6woVQHS-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 10:17:03 FR0000121121 59,5000 EUR 72 XPAR OD_6woVQHT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 10:17:51 FR0000121121 59,4500 EUR 27 XPAR OD_6woVcfp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 10:21:25 FR0000121121 59,1500 EUR 17 XPAR OD_6woWWPs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 10:22:55 FR0000121121 59,0500 EUR 16 XPAR OD_6woWts5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 10:22:55 FR0000121121 59,0500 EUR 27 XPAR OD_6woWts5-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 10:25:15 FR0000121121 59,0000 EUR 17 XPAR OD_6woXUG2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 10:30:14 FR0000121121 58,9000 EUR 20 XPAR OD_6woYjyd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 10:30:14 FR0000121121 58,9000 EUR 36 XPAR OD_6woYjyw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 10:35:17 FR0000121121 58,9000 EUR 15 XPAR OD_6woa0iQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 10:36:17 FR0000121121 58,9000 EUR 23 XPAR OD_6woaGNv-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 10:36:17 FR0000121121 58,9000 EUR 33 XPAR OD_6woaGNv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 10:37:13 FR0000121121 58,8000 EUR 40 XPAR OD_6woaUv7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 10:49:32 FR0000121121 58,8500 EUR 24 XPAR OD_6wodb9q-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 10:49:32 FR0000121121 58,8500 EUR 80 XPAR OD_6wodb9r-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 10:53:14 FR0000121121 58,8000 EUR 22 XPAR OD_6woeX3E-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 10:53:34 FR0000121121 58,7500 EUR 30 XPAR OD_6woecAi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 10:57:51 FR0000121121 58,5500 EUR 2 XPAR OD_6wofh3r-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 10:59:14 FR0000121121 58,5500 EUR 16 XPAR OD_6wog2j0-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 11:08:14 FR0000121121 58,5500 EUR 16 XPAR OD_6woiJ0A-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 11:08:14 FR0000121121 58,5500 EUR 63 XPAR OD_6woiJ09-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 11:08:14 FR0000121121 58,5500 EUR 35 XPAR OD_6woiJ0A-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 11:08:14 FR0000121121 58,5500 EUR 33 XPAR OD_6woiJ0B-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 11:12:47 FR0000121121 58,5000 EUR 16 XPAR OD_6wojS6N-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 11:18:34 FR0000121121 58,5000 EUR 23 XPAR OD_6wokuX2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 11:18:34 FR0000121121 58,5000 EUR 59 XPAR OD_6wokuX3-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 11:22:40 FR0000121121 58,5000 EUR 25 XPAR OD_6wolwNb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 11:28:43 FR0000121121 58,4500 EUR 57 XPAR OD_6wonSvg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 11:30:37 FR0000121121 58,5000 EUR 22 XPAR OD_6wonwb2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 11:30:37 FR0000121121 58,5000 EUR 34 XPAR OD_6wonwb3-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 11:42:06 FR0000121121 58,6500 EUR 20 XPAR OD_6woqprY-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 11:42:06 FR0000121121 58,6500 EUR 96 XPAR OD_6woqprR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 12:03:55 FR0000121121 58,6000 EUR 33 XPAR OD_6wowKEG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 12:03:55 FR0000121121 58,6000 EUR 24 XPAR OD_6wowKEG-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 12:04:02 FR0000121121 58,5500 EUR 27 XPAR OD_6wowM5M-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 12:05:37 FR0000121121 58,5000 EUR 101 XPAR OD_6wowkoA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 12:05:37 FR0000121121 58,5000 EUR 31 XPAR OD_6wowkoB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 12:11:06 FR0000121121 58,5000 EUR 16 XPAR OD_6woy8Vy-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 12:19:30 FR0000121121 58,4500 EUR 16 XPAR OD_6wp0FQt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 12:19:30 FR0000121121 58,4500 EUR 43 XPAR OD_6wp0FQt-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 12:21:24 FR0000121121 58,4000 EUR 11 XPAR OD_6wp0jHM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 12:21:24 FR0000121121 58,4000 EUR 5 XPAR OD_6wp0jHN-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 12:40:37 FR0000121121 58,3500 EUR 19 XPAR OD_6wp5ZCQ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 12:40:37 FR0000121121 58,3500 EUR 17 XPAR OD_6wp5ZCR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 12:40:37 FR0000121121 58,3500 EUR 73 XPAR OD_6wp5ZCS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 12:46:00 FR0000121121 58,2500 EUR 16 XPAR OD_6wp6vB3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 12:56:17 FR0000121121 58,3500 EUR 27 XPAR OD_6wp9VXr-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 12:56:17 FR0000121121 58,3500 EUR 66 XPAR OD_6wp9VXq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 12:58:50 FR0000121121 58,2500 EUR 16 XPAR OD_6wpA9Tq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 13:07:55 FR0000121121 58,4000 EUR 16 XPAR OD_6wpCRBW -00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 13:07:55 FR0000121121 58,4000 EUR 51 XPAR OD_6wpCRBW -02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 13:14:54 FR0000121121 58,3500 EUR 33 XPAR OD_6wpECCz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 13:30:20 FR0000121121 58,3500 EUR 16 XPAR OD_6wpI5FF-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 13:30:20 FR0000121121 58,3500 EUR 53 XPAR OD_6wpI5FE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 13:40:19 FR0000121121 58,2000 EUR 20 XPAR OD_6wpKapU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 13:40:19 FR0000121121 58,2000 EUR 27 XPAR OD_6wpKapU-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 13:49:59 FR0000121121 58,2000 EUR 16 XPAR OD_6wpN1v8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 13:49:59 FR0000121121 58,2000 EUR 13 XPAR OD_6wpN1v9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 13:49:59 FR0000121121 58,2000 EUR 50 XPAR OD_6wpN1v9-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 13:54:32 FR0000121121 58,1000 EUR 17 XPAR OD_6wpOAzD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 13:54:46 FR0000121121 58,0500 EUR 24 XPAR OD_6wpOEd1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 13:56:15 FR0000121121 57,9500 EUR 16 XPAR OD_6wpObfX-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 14:03:33 FR0000121121 58,0000 EUR 17 XPAR OD_6wpQRhI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 14:05:13 FR0000121121 57,9000 EUR 35 XPAR OD_6wpQrgO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 14:06:38 FR0000121121 57,8500 EUR 17 XPAR OD_6wpRDpS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 14:12:02 FR0000121121 57,7500 EUR 16 XPAR OD_6wpSZxV-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 14:12:02 FR0000121121 57,7500 EUR 2 XPAR OD_6wpSZxW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 14:12:02 FR0000121121 57,7500 EUR 14 XPAR OD_6wpSZxW -02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 14:15:50 FR0000121121 57,6500 EUR 1 XPAR OD_6wpTXLI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 14:15:50 FR0000121121 57,6500 EUR 13 XPAR OD_6wpTXLJ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 14:16:42 FR0000121121 57,6500 EUR 3 XPAR OD_6wpTkpz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 14:17:26 FR0000121121 57,6500 EUR 8 XPAR OD_6wpTwAx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 14:18:33 FR0000121121 57,6500 EUR 12 XPAR OD_6wpUDmD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 14:19:54 FR0000121121 57,6000 EUR 12 XPAR OD_6wpUYup-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 14:21:12 FR0000121121 57,6000 EUR 4 XPAR OD_6wpUsz9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 14:21:38 FR0000121121 57,6000 EUR 17 XPAR OD_6wpUzwI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 14:23:38 FR0000121121 57,6000 EUR 8 XPAR OD_6wpVV6G-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 14:25:21 FR0000121121 57,7000 EUR 24 XPAR OD_6wpVvtW-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 14:30:51 FR0000121121 57,6000 EUR 16 XPAR OD_6wpXJau-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 14:30:51 FR0000121121 57,6000 EUR 18 XPAR OD_6wpXJat-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 14:35:56 FR0000121121 57,5000 EUR 10 XPAR OD_6wpYbBP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 14:35:56 FR0000121121 57,5000 EUR 20 XPAR OD_6wpYbBP-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 14:35:56 FR0000121121 57,5000 EUR 32 XPAR OD_6wpYbBQ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 14:47:05 FR0000121121 57,5500 EUR 23 XPAR OD_6wpbPAB-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 14:47:05 FR0000121121 57,5500 EUR 42 XPAR OD_6wpbPAA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 14:47:05 FR0000121121 57,5500 EUR 13 XPAR OD_6wpbPAC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 14:47:05 FR0000121121 57,5500 EUR 25 XPAR OD_6wpbPAC-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 14:53:30 FR0000121121 57,5000 EUR 16 XPAR OD_6wpd1Ed-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 14:53:30 FR0000121121 57,5000 EUR 16 XPAR OD_6wpd1Ec-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 14:53:30 FR0000121121 57,5000 EUR 31 XPAR OD_6wpd1Ed-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 14:58:10 FR0000121121 57,4000 EUR 17 XPAR OD_6wpeC3b-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 15:07:50 FR0000121121 57,5000 EUR 24 XPAR OD_6wpgcvZ-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 15:07:50 FR0000121121 57,4500 EUR 34 XPAR OD_6wpgcws-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 15:07:51 FR0000121121 57,4500 EUR 20 XPAR OD_6wpgdE9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 15:07:51 FR0000121121 57,4500 EUR 23 XPAR OD_6wpgdEA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 15:07:51 FR0000121121 57,4500 EUR 31 XPAR OD_6wpgdEA-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 15:30:14 FR0000121121 57,7000 EUR 96 XPAR OD_6wpmGZ3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 15:30:14 FR0000121121 57,7000 EUR 156 XPAR OD_6wpmGZ4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 15:30:43 FR0000121121 57,6500 EUR 42 XPAR OD_6wpmODt-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 15:33:21 FR0000121121 57,5500 EUR 15 XPAR OD_6wpn3Fw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 15:35:07 FR0000121121 57,6000 EUR 25 XPAR OD_6wpnUmb-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 15:35:07 FR0000121121 57,6000 EUR 46 XPAR OD_6wpnUma-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 15:37:46 FR0000121121 57,5500 EUR 27 XPAR OD_6wpoAAf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 15:45:02 FR0000121121 57,6500 EUR 28 XPAR OD_6wppzWL-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 15:45:02 FR0000121121 57,6500 EUR 125 XPAR OD_6wppzWK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 15:48:53 FR0000121121 57,8000 EUR 19 XPAR OD_6wpqxnB-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 15:48:53 FR0000121121 57,8000 EUR 91 XPAR OD_6wpqxnA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 16:04:36 FR0000121121 57,9000 EUR 16 XPAR OD_6wpuuvt-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 16:04:36 FR0000121121 57,9000 EUR 71 XPAR OD_6wpuuvt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 16:05:48 FR0000121121 57,8500 EUR 64 XPAR OD_6wpvDsE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 16:12:14 FR0000121121 58,0000 EUR 32 XPAR OD_6wpwqBq-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 16:12:14 FR0000121121 58,0000 EUR 63 XPAR OD_6wpwqBp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 16:12:14 FR0000121121 58,0000 EUR 36 XPAR OD_6wpwqBq-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 16:15:03 FR0000121121 58,0500 EUR 26 XPAR OD_6wpxYCR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 16:15:50 FR0000121121 58,0000 EUR 34 XPAR OD_6wpxkHb-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 16:15:50 FR0000121121 58,0000 EUR 17 XPAR OD_6wpxkHb-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 16:15:50 FR0000121121 58,0000 EUR 122 XPAR OD_6wpxkHc-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 16:19:20 FR0000121121 57,9500 EUR 16 XPAR OD_6wpycul-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 16:19:20 FR0000121121 57,9000 EUR 40 XPAR OD_6wpyd76-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 16:27:12 FR0000121121 58,0500 EUR 16 XPAR OD_6wq0blo-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 16:27:12 FR0000121121 58,0500 EUR 128 XPAR OD_6wq0blp-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 16:39:14 FR0000121121 58,5000 EUR 95 XPAR OD_6wq3dgA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 16:39:15 FR0000121121 58,4500 EUR 50 XPAR OD_6wq3dxu-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 16:39:15 FR0000121121 58,4500 EUR 140 XPAR OD_6wq3dxv-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 16:40:35 FR0000121121 58,4000 EUR 16 XPAR OD_6wq3yiA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 16:42:30 FR0000121121 58,3500 EUR 16 XPAR OD_6wq4ShJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 16:44:21 FR0000121121 58,3500 EUR 16 XPAR OD_6wq4vPd-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 16:45:04 FR0000121121 58,3000 EUR 22 XPAR OD_6wq56ka-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 16:48:12 FR0000121121 58,2000 EUR 37 XPAR OD_6wq5tap-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 17:00:14 FR0000121121 58,1000 EUR 25 XPAR OD_6wq8vLd-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 17:00:14 FR0000121121 58,1000 EUR 122 XPAR OD_6wq8vLf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 17:01:06 FR0000121121 58,0500 EUR 57 XPAR OD_6wq98rR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 17:01:08 FR0000121121 58,0500 EUR 17 XPAR OD_6wq99Mz-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 17:01:08 FR0000121121 58,0500 EUR 8 XPAR OD_6wq99Mz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 17:01:37 FR0000121121 57,9500 EUR 18 XPAR OD_6wq9H4m-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 17:11:56 FR0000121121 58,0000 EUR 117 XPAR OD_6wqBrvx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/07/2022 17:12:01 FR0000121121 58,0000 EUR 27 XPAR OD_6wqBtFR-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 09:04:48 FR0000121121 58,9500 EUR 26 XPAR OD_6wu3l2X-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 09:04:48 FR0000121121 58,9000 EUR 65 XPAR OD_6wu3l2f-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 09:04:48 FR0000121121 58,9500 EUR 131 XPAR OD_6wu3l2X-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 09:04:48 FR0000121121 58,9000 EUR 319 XPAR OD_6wu3l2g-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 09:06:45 FR0000121121 58,9500 EUR 29 XPAR OD_6wu4FWI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 09:06:45 FR0000121121 58,9500 EUR 139 XPAR OD_6wu4FWH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 09:07:32 FR0000121121 58,8500 EUR 19 XPAR OD_6wu4Rij-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 09:12:17 FR0000121121 58,9000 EUR 23 XPAR OD_6wu5dn3-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 09:12:17 FR0000121121 58,9000 EUR 90 XPAR OD_6wu5dn2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 09:13:36 FR0000121121 58,8000 EUR 33 XPAR OD_6wu5ySV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 09:14:12 FR0000121121 58,7500 EUR 22 XPAR OD_6wu67mu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 09:21:39 FR0000121121 59,1500 EUR 47 XPAR OD_6wu809P-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 09:21:39 FR0000121121 59,1500 EUR 176 XPAR OD_6wu809O-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 09:28:05 FR0000121121 59,2000 EUR 15 XPAR OD_6wu9cOr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 09:28:05 FR0000121121 59,2000 EUR 52 XPAR OD_6wu9cOs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 09:34:50 FR0000121121 59,0500 EUR 29 XPAR OD_6wuBJqM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 09:34:50 FR0000121121 59,0500 EUR 77 XPAR OD_6wuBJqM-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 09:45:11 FR0000121121 59,1000 EUR 18 XPAR OD_6wuDvVZ-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 09:45:11 FR0000121121 59,1000 EUR 45 XPAR OD_6wuDvVY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 09:45:11 FR0000121121 59,1000 EUR 41 XPAR OD_6wuDvVa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 09:46:33 FR0000121121 59,0000 EUR 59 XPAR OD_6wuEGdC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 09:54:23 FR0000121121 59,1000 EUR 33 XPAR OD_6wuGF84-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 09:54:23 FR0000121121 59,1000 EUR 6 XPAR OD_6wuGF80-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 09:54:23 FR0000121121 59,1000 EUR 94 XPAR OD_6wuGF85-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 09:57:47 FR0000121121 59,0000 EUR 17 XPAR OD_6wuH67x-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 10:03:48 FR0000121121 58,9500 EUR 17 XPAR OD_6wuIc0D-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 10:05:11 FR0000121121 58,9500 EUR 109 XPAR OD_6wuIxh4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 10:18:53 FR0000121121 59,1000 EUR 20 XPAR OD_6wuMPU0-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 10:18:53 FR0000121121 59,1000 EUR 58 XPAR OD_6wuMPU0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 10:18:53 FR0000121121 59,1000 EUR 2 XPAR OD_6wuMPU1-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 10:18:53 FR0000121121 59,1000 EUR 77 XPAR OD_6wuMPU2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 10:29:37 FR0000121121 59,0500 EUR 29 XPAR OD_6wuP6q2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 10:29:37 FR0000121121 59,0500 EUR 60 XPAR OD_6wuP6q3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 10:29:37 FR0000121121 59,0500 EUR 38 XPAR OD_6wuP6q3-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 10:30:05 FR0000121121 58,9500 EUR 8 XPAR OD_6wuPEKB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 10:30:05 FR0000121121 58,9500 EUR 17 XPAR OD_6wuPEKC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 10:40:09 FR0000121121 58,9500 EUR 32 XPAR OD_6wuRlTQ-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 10:40:09 FR0000121121 58,9500 EUR 27 XPAR OD_6wuRlTQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 10:40:09 FR0000121121 58,9500 EUR 69 XPAR OD_6wuRlTR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 10:41:04 FR0000121121 58,9000 EUR 17 XPAR OD_6wuRzbl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 10:57:39 FR0000121121 59,0000 EUR 25 XPAR OD_6wuWARS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 11:02:33 FR0000121121 58,9500 EUR 33 XPAR OD_6wuXP1e-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 11:02:33 FR0000121121 58,9500 EUR 117 XPAR OD_6wuXP1f-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 11:02:33 FR0000121121 58,9500 EUR 40 XPAR OD_6wuXP1f-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 11:03:29 FR0000121121 58,9500 EUR 17 XPAR OD_6wuXdgA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 11:13:46 FR0000121121 59,0500 EUR 23 XPAR OD_6wuaE6g-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 11:13:46 FR0000121121 59,0500 EUR 55 XPAR OD_6wuaE6g-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 11:14:28 FR0000121121 59,0000 EUR 32 XPAR OD_6wuaP2Y-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 11:22:12 FR0000121121 59,1000 EUR 20 XPAR OD_6wucLad-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 11:22:12 FR0000121121 59,1000 EUR 68 XPAR OD_6wucLac-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 11:27:53 FR0000121121 59,2500 EUR 34 XPAR OD_6wudmS9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 11:34:02 FR0000121121 59,2000 EUR 17 XPAR OD_6wufKQB-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 11:34:02 FR0000121121 59,2000 EUR 57 XPAR OD_6wufKQB-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 11:41:41 FR0000121121 59,2000 EUR 19 XPAR OD_6wuhFj3-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 11:50:02 FR0000121121 59,4500 EUR 3 XPAR OD_6wujM4H-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 11:50:29 FR0000121121 59,4000 EUR 134 XPAR OD_6wujT9Q-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 12:04:47 FR0000121121 59,3500 EUR 17 XPAR OD_6wun4I2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 12:04:47 FR0000121121 59,3500 EUR 33 XPAR OD_6wun4I3-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 12:04:47 FR0000121121 59,3500 EUR 77 XPAR OD_6wun4I3-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 12:11:28 FR0000121121 59,4000 EUR 20 XPAR OD_6wuokbb-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 12:11:28 FR0000121121 59,4000 EUR 18 XPAR OD_6wuokbc-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 12:11:28 FR0000121121 59,4000 EUR 25 XPAR OD_6wuokbd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 12:18:14 FR0000121121 59,4000 EUR 41 XPAR OD_6wuqSEd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 12:26:54 FR0000121121 59,5000 EUR 20 XPAR OD_6wusdXv-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 12:26:54 FR0000121121 59,5000 EUR 29 XPAR OD_6wusdXu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 12:42:12 FR0000121121 59,5500 EUR 17 XPAR OD_6wuwUWT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 12:42:12 FR0000121121 59,5500 EUR 72 XPAR OD_6wuwUWN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 12:45:26 FR0000121121 59,5000 EUR 17 XPAR OD_6wuxImw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 13:13:48 FR0000121121 59,5000 EUR 59 XPAR OD_6wv4RYU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 13:21:53 FR0000121121 59,5000 EUR 36 XPAR OD_6wv6TnC-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 13:21:53 FR0000121121 59,5000 EUR 111 XPAR OD_6wv6TnD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 13:26:47 FR0000121121 59,4500 EUR 27 XPAR OD_6wv7iEU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 13:44:02 FR0000121121 59,4000 EUR 17 XPAR OD_6wvC3WW -00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 13:44:02 FR0000121121 59,4000 EUR 29 XPAR OD_6wvC3WX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 13:44:02 FR0000121121 59,4000 EUR 66 XPAR OD_6wvC3WX-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 13:51:30 FR0000121121 59,3500 EUR 17 XPAR OD_6wvDwC2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 13:51:30 FR0000121121 59,3500 EUR 18 XPAR OD_6wvDwC2-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 13:51:30 FR0000121121 59,3500 EUR 24 XPAR OD_6wvDwC3-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 13:51:30 FR0000121121 59,3500 EUR 6 XPAR OD_6wvDwC4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 13:59:17 FR0000121121 59,3500 EUR 8 XPAR OD_6wvFtZ6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 14:02:05 FR0000121121 59,3500 EUR 25 XPAR OD_6wvGbCQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 14:02:05 FR0000121121 59,3500 EUR 16 XPAR OD_6wvGbCR-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 14:02:05 FR0000121121 59,3500 EUR 6 XPAR OD_6wvGbCS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 14:02:42 FR0000121121 59,2500 EUR 18 XPAR OD_6wvGkx7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 14:18:27 FR0000121121 59,2500 EUR 87 XPAR OD_6wvKifh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 14:19:43 FR0000121121 59,2500 EUR 33 XPAR OD_6wvL2dS-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 14:26:29 FR0000121121 59,2500 EUR 17 XPAR OD_6wvMkG4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 14:26:29 FR0000121121 59,2500 EUR 26 XPAR OD_6wvMkG6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 14:28:13 FR0000121121 59,2000 EUR 17 XPAR OD_6wvNB7F-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 14:28:13 FR0000121121 59,2000 EUR 1 XPAR OD_6wvNB7H-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 14:38:36 FR0000121121 59,3000 EUR 32 XPAR OD_6wvPnGG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 14:55:14 FR0000121121 59,4000 EUR 49 XPAR OD_6wvTyoF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 14:55:14 FR0000121121 59,4000 EUR 26 XPAR OD_6wvTyoG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 14:55:27 FR0000121121 59,4000 EUR 35 XPAR OD_6wvU2Bk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 15:04:56 FR0000121121 59,4000 EUR 23 XPAR OD_6wvWQDA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 15:08:56 FR0000121121 59,4500 EUR 93 XPAR OD_6wvXQe9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 15:11:32 FR0000121121 59,4500 EUR 27 XPAR OD_6wvY5EG-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 15:12:56 FR0000121121 59,4500 EUR 26 XPAR OD_6wvYR56-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 15:24:14 FR0000121121 59,5000 EUR 44 XPAR OD_6wvbHe2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 15:24:14 FR0000121121 59,5000 EUR 206 XPAR OD_6wvbHe3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 15:34:02 FR0000121121 59,5500 EUR 31 XPAR OD_6wvdkXl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 15:34:02 FR0000121121 59,5500 EUR 154 XPAR OD_6wvdkXk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 15:38:11 FR0000121121 59,5000 EUR 17 XPAR OD_6wvenM3-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 15:38:11 FR0000121121 59,5000 EUR 86 XPAR OD_6wvenM4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 15:39:59 FR0000121121 59,4000 EUR 20 XPAR OD_6wvfFT4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 15:45:31 FR0000121121 59,5000 EUR 20 XPAR OD_6wvgdhE-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 15:45:31 FR0000121121 59,5000 EUR 70 XPAR OD_6wvgdhD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 15:59:55 FR0000121121 59,5000 EUR 21 XPAR OD_6wvkGVM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 15:59:55 FR0000121121 59,5000 EUR 126 XPAR OD_6wvkGVN-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 16:00:00 FR0000121121 59,4500 EUR 29 XPAR OD_6wvkHlL-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 16:00:00 FR0000121121 59,4500 EUR 62 XPAR OD_6wvkHlM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 16:00:00 FR0000121121 59,4500 EUR 81 XPAR OD_6wvkHlM-04 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 16:01:01 FR0000121121 59,4500 EUR 20 XPAR OD_6wvkXdz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 16:04:44 FR0000121121 59,6500 EUR 67 XPAR OD_6wvlTZc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 16:04:52 FR0000121121 59,6000 EUR 23 XPAR OD_6wvlVr8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 16:10:47 FR0000121121 59,8000 EUR 18 XPAR OD_6wvn00u-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 16:10:47 FR0000121121 59,8000 EUR 77 XPAR OD_6wvn00t-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 16:13:16 FR0000121121 59,7000 EUR 20 XPAR OD_6wvnd1l-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 16:13:19 FR0000121121 59,6500 EUR 37 XPAR OD_6wvndbR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 16:18:14 FR0000121121 59,5000 EUR 17 XPAR OD_6wvosTA-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 16:18:14 FR0000121121 59,5000 EUR 31 XPAR OD_6wvosTB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 16:27:06 FR0000121121 59,8000 EUR 34 XPAR OD_6wvr6m6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 16:27:27 FR0000121121 59,7500 EUR 13 XPAR OD_6wvrC9Z-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 16:27:27 FR0000121121 59,7500 EUR 20 XPAR OD_6wvrC9b-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 16:27:27 FR0000121121 59,7500 EUR 136 XPAR OD_6wvrC9a-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 16:31:01 FR0000121121 59,7000 EUR 17 XPAR OD_6wvs600-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 16:31:23 FR0000121121 59,6000 EUR 54 XPAR OD_6wvsBb6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 16:33:11 FR0000121121 59,6500 EUR 18 XPAR OD_6wvsdfh-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 16:33:11 FR0000121121 59,6500 EUR 17 XPAR OD_6wvsdfi-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 16:37:04 FR0000121121 59,7000 EUR 17 XPAR OD_6wvtcHo-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 16:37:04 FR0000121121 59,7000 EUR 61 XPAR OD_6wvtcHn-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 16:42:28 FR0000121121 59,7500 EUR 70 XPAR OD_6wvuylg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 16:46:56 FR0000121121 59,7500 EUR 19 XPAR OD_6wvw6GZ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 16:46:56 FR0000121121 59,7500 EUR 41 XPAR OD_6wvw6GZ-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 16:47:38 FR0000121121 59,7000 EUR 50 XPAR OD_6wvwHQr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 16:51:28 FR0000121121 59,6500 EUR 17 XPAR OD_6wvxFGJ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 16:57:19 FR0000121121 59,6500 EUR 16 XPAR OD_6wvyiaD-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 16:59:11 FR0000121121 59,6500 EUR 1 XPAR OD_6wvzBb6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 17:03:20 FR0000121121 59,6000 EUR 17 XPAR OD_6ww0EH5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 17:03:20 FR0000121121 59,6500 EUR 28 XPAR OD_6ww0EGp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 17:03:20 FR0000121121 59,6000 EUR 17 XPAR OD_6ww0EH4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 17:03:20 FR0000121121 59,6000 EUR 129 XPAR OD_6ww0EH5-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 17:09:51 FR0000121121 59,7000 EUR 102 XPAR OD_6ww1sBd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 17:14:19 FR0000121121 59,7000 EUR 25 XPAR OD_6ww2ziI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 17:14:19 FR0000121121 59,7000 EUR 50 XPAR OD_6ww2ziI-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 17:17:40 FR0000121121 59,8000 EUR 1 XPAR OD_6ww3qBe-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 06/07/2022 17:17:45 FR0000121121 59,8000 EUR 1 XPAR OD_6ww3rSO-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 09:03:07 FR0000121121 61,0000 EUR 21 XPAR OD_6wztrQz-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 09:03:07 FR0000121121 60,9500 EUR 66 XPAR OD_6wztrRC-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 09:03:07 FR0000121121 61,0000 EUR 106 XPAR OD_6wztrQy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 09:03:07 FR0000121121 60,9500 EUR 324 XPAR OD_6wztrRC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 09:05:23 FR0000121121 60,9500 EUR 17 XPAR OD_6wzuQpQ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 09:05:23 FR0000121121 60,9500 EUR 74 XPAR OD_6wzuQpP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 09:10:15 FR0000121121 60,8500 EUR 17 XPAR OD_6wzvee5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 09:10:15 FR0000121121 60,8500 EUR 34 XPAR OD_6wzvee4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 09:10:15 FR0000121121 60,8500 EUR 99 XPAR OD_6wzvee5-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 09:13:07 FR0000121121 60,8000 EUR 16 XPAR OD_6wzwNLe-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 09:13:07 FR0000121121 60,8000 EUR 26 XPAR OD_6wzwNLj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 09:14:42 FR0000121121 60,6500 EUR 16 XPAR OD_6wzwmA2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 09:14:42 FR0000121121 60,6500 EUR 55 XPAR OD_6wzwmA1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 09:18:15 FR0000121121 60,6000 EUR 34 XPAR OD_6wzxfZP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 09:22:31 FR0000121121 60,7500 EUR 19 XPAR OD_6wzykE4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 09:22:39 FR0000121121 60,7500 EUR 33 XPAR OD_6wzymN9-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 09:22:39 FR0000121121 60,7500 EUR 140 XPAR OD_6wzymN8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 09:39:34 FR0000121121 61,0500 EUR 40 XPAR OD_6x032Om-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 09:41:03 FR0000121121 61,0000 EUR 66 XPAR OD_6x03Pba-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 09:42:34 FR0000121121 60,9500 EUR 124 XPAR OD_6x03n2D-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 09:42:34 FR0000121121 60,9500 EUR 30 XPAR OD_6x03n2P-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 09:51:24 FR0000121121 60,9000 EUR 25 XPAR OD_6x060xB-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 09:51:24 FR0000121121 60,9000 EUR 98 XPAR OD_6x060xA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 10:03:10 FR0000121121 61,0000 EUR 19 XPAR OD_6x08ydH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 10:11:32 FR0000121121 61,1500 EUR 52 XPAR OD_6x0B5BE-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 10:11:32 FR0000121121 61,1500 EUR 235 XPAR OD_6x0B5BD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 10:13:23 FR0000121121 61,0500 EUR 18 XPAR OD_6x0BYBs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 10:28:51 FR0000121121 60,9500 EUR 16 XPAR OD_6x0FRVf-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 10:28:51 FR0000121121 60,9500 EUR 41 XPAR OD_6x0FRVg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 10:28:51 FR0000121121 60,9500 EUR 30 XPAR OD_6x0FRVh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 10:28:51 FR0000121121 60,9500 EUR 64 XPAR OD_6x0FRVi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 10:28:53 FR0000121121 60,8500 EUR 25 XPAR OD_6x0FS5b-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 10:31:49 FR0000121121 60,9500 EUR 17 XPAR OD_6x0GBpU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 10:34:08 FR0000121121 60,9000 EUR 23 XPAR OD_6x0Gm1S-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 10:34:08 FR0000121121 60,9000 EUR 17 XPAR OD_6x0Gm1S-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 10:37:36 FR0000121121 60,8500 EUR 16 XPAR OD_6x0He3p-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 10:37:36 FR0000121121 60,8500 EUR 25 XPAR OD_6x0He3o-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 10:38:28 FR0000121121 60,8000 EUR 39 XPAR OD_6x0HrZO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 10:44:50 FR0000121121 60,7000 EUR 17 XPAR OD_6x0JT6b-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 10:44:50 FR0000121121 60,7000 EUR 31 XPAR OD_6x0JT6b-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 10:57:04 FR0000121121 60,7500 EUR 90 XPAR OD_6x0MY75-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 10:58:40 FR0000121121 60,7500 EUR 33 XPAR OD_6x0Mwqw-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 10:58:40 FR0000121121 60,7500 EUR 12 XPAR OD_6x0Mwqx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 10:58:41 FR0000121121 60,7000 EUR 19 XPAR OD_6x0MxKH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 11:23:02 FR0000121121 60,9500 EUR 43 XPAR OD_6x0T5Dp-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 11:23:02 FR0000121121 60,9500 EUR 193 XPAR OD_6x0T5Dq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 11:24:03 FR0000121121 60,9500 EUR 16 XPAR OD_6x0TLAt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 11:38:02 FR0000121121 60,9500 EUR 23 XPAR OD_6x0WrNJ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 11:38:02 FR0000121121 60,9500 EUR 29 XPAR OD_6x0WrNI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 11:38:02 FR0000121121 60,9500 EUR 73 XPAR OD_6x0WrNJ-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 11:39:04 FR0000121121 60,8500 EUR 21 XPAR OD_6x0X7dZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 11:47:24 FR0000121121 60,8500 EUR 16 XPAR OD_6x0ZDkU-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 11:47:24 FR0000121121 60,8500 EUR 40 XPAR OD_6x0ZDkV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 12:03:27 FR0000121121 60,9000 EUR 29 XPAR OD_6x0dGFi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 12:04:26 FR0000121121 60,8000 EUR 16 XPAR OD_6x0dVRw-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 12:06:37 FR0000121121 60,7500 EUR 111 XPAR OD_6x0e3Y7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 12:45:02 FR0000121121 60,9500 EUR 23 XPAR OD_6x0njA2-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 12:45:02 FR0000121121 60,9500 EUR 24 XPAR OD_6x0njA3-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 12:45:02 FR0000121121 60,9500 EUR 128 XPAR OD_6x0njA1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 12:55:32 FR0000121121 60,9500 EUR 16 XPAR OD_6x0qN16-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 12:55:32 FR0000121121 60,9500 EUR 107 XPAR OD_6x0qN17-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 12:55:32 FR0000121121 60,9500 EUR 28 XPAR OD_6x0qN18-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 12:56:24 FR0000121121 60,9000 EUR 17 XPAR OD_6x0qajQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 13:05:01 FR0000121121 61,3000 EUR 16 XPAR OD_6x0slEL-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 13:05:01 FR0000121121 61,2500 EUR 54 XPAR OD_6x0slEX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 13:12:19 FR0000121121 61,1500 EUR 16 XPAR OD_6x0ub21-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 13:41:02 FR0000121121 61,2000 EUR 25 XPAR OD_6x11pDN-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 13:41:02 FR0000121121 61,2000 EUR 110 XPAR OD_6x11pDN-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 13:43:35 FR0000121121 61,2500 EUR 30 XPAR OD_6x12TCd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 13:59:42 FR0000121121 61,4500 EUR 28 XPAR OD_6x16Wew-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 13:59:42 FR0000121121 61,4500 EUR 103 XPAR OD_6x16Wev-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 14:32:02 FR0000121121 61,4000 EUR 30 XPAR OD_6x1EfI7-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 14:32:02 FR0000121121 61,4000 EUR 78 XPAR OD_6x1EfI6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 14:42:08 FR0000121121 61,5000 EUR 97 XPAR OD_6x1HD6D-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 14:46:08 FR0000121121 61,5000 EUR 18 XPAR OD_6x1IDXB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 14:46:08 FR0000121121 61,5000 EUR 8 XPAR OD_6x1IDXC-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 14:46:53 FR0000121121 61,4500 EUR 32 XPAR OD_6x1IP58-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 14:47:46 FR0000121121 61,4000 EUR 92 XPAR OD_6x1Id3L-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 14:47:46 FR0000121121 61,4000 EUR 14 XPAR OD_6x1Id3a-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 14:49:08 FR0000121121 61,3500 EUR 16 XPAR OD_6x1IyAc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 14:58:56 FR0000121121 61,3000 EUR 16 XPAR OD_6x1LR8c-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 14:58:56 FR0000121121 61,3000 EUR 57 XPAR OD_6x1LR8b-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 15:16:26 FR0000121121 61,2500 EUR 21 XPAR OD_6x1PqNs-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 15:16:26 FR0000121121 61,2500 EUR 24 XPAR OD_6x1PqNt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 15:16:26 FR0000121121 61,2500 EUR 11 XPAR OD_6x1PqNt-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 15:18:53 FR0000121121 61,2500 EUR 16 XPAR OD_6x1QSYp-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 15:18:53 FR0000121121 61,2500 EUR 92 XPAR OD_6x1QSYq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 15:18:53 FR0000121121 61,2500 EUR 24 XPAR OD_6x1QSYr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 15:18:53 FR0000121121 61,2500 EUR 36 XPAR OD_6x1QSYs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 15:20:58 FR0000121121 61,1500 EUR 17 XPAR OD_6x1Qz4l-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 15:32:36 FR0000121121 61,1000 EUR 33 XPAR OD_6x1TuqA-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 15:32:36 FR0000121121 61,1000 EUR 67 XPAR OD_6x1TuqB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 15:32:36 FR0000121121 61,1000 EUR 75 XPAR OD_6x1TuqB-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 15:39:41 FR0000121121 61,3500 EUR 30 XPAR OD_6x1VhIq-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 15:39:41 FR0000121121 61,3500 EUR 144 XPAR OD_6x1VhIp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 15:40:35 FR0000121121 61,2500 EUR 16 XPAR OD_6x1VvLN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 15:58:37 FR0000121121 61,4500 EUR 36 XPAR OD_6x1aSuN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 15:59:46 FR0000121121 61,4500 EUR 36 XPAR OD_6x1ako8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 16:01:17 FR0000121121 61,4000 EUR 29 XPAR OD_6x1b8T2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 16:01:17 FR0000121121 61,4000 EUR 126 XPAR OD_6x1b8T3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 16:04:00 FR0000121121 61,3500 EUR 16 XPAR OD_6x1boja-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 16:04:00 FR0000121121 61,3500 EUR 143 XPAR OD_6x1boja-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 16:04:00 FR0000121121 61,3500 EUR 62 XPAR OD_6x1bojb-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 16:19:01 FR0000121121 61,4500 EUR 43 XPAR OD_6x1fbG9-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 16:19:01 FR0000121121 61,5000 EUR 85 XPAR OD_6x1fbG2-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 16:19:01 FR0000121121 61,4500 EUR 141 XPAR OD_6x1fbG9-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 16:19:14 FR0000121121 61,3500 EUR 24 XPAR OD_6x1fec9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 16:21:46 FR0000121121 61,2500 EUR 16 XPAR OD_6x1gI2I-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 16:25:41 FR0000121121 61,3000 EUR 23 XPAR OD_6x1hHAi-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 16:33:23 FR0000121121 61,3000 EUR 28 XPAR OD_6x1jDZW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 16:33:24 FR0000121121 61,3000 EUR 24 XPAR OD_6x1jDpd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 16:33:51 FR0000121121 61,2500 EUR 16 XPAR OD_6x1jKnw-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 16:57:20 FR0000121121 61,3000 EUR 56 XPAR OD_6x1pFMN-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 16:57:20 FR0000121121 61,3000 EUR 365 XPAR OD_6x1pFMN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 16:57:20 FR0000121121 61,3000 EUR 41 XPAR OD_6x1pFMO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 17:13:16 FR0000121121 61,3500 EUR 98 XPAR OD_6x1tFt3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 17:18:17 FR0000121121 61,3500 EUR 53 XPAR OD_6x1uWNg-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 17:18:17 FR0000121121 61,3500 EUR 381 XPAR OD_6x1uWNf-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/07/2022 17:23:06 FR0000121121 61,4000 EUR 53 XPAR OD_6x1vjN9-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/07/2022 09:00:58 FR0000121121 61,1000 EUR 327 XPAR OD_6x5jqHz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/07/2022 09:00:58 FR0000121121 61,1000 EUR 67 XPAR OD_6x5jqI3-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/07/2022 09:02:02 FR0000121121 61,1500 EUR 71 XPAR OD_6x5k74t-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/07/2022 09:02:25 FR0000121121 61,1000 EUR 9 XPAR OD_6x5kDD5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/07/2022 09:02:25 FR0000121121 61,1000 EUR 7 XPAR OD_6x5kDD6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/07/2022 09:06:01 FR0000121121 61,0500 EUR 38 XPAR OD_6x5l79V-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/07/2022 09:06:01 FR0000121121 61,0500 EUR 18 XPAR OD_6x5l79W -01 Affectation aux VMP Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. 