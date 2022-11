Eurazeo : Déclaration hebdomadaire d'opérations effectuées du 7 au 11 novembre 2022 14/11/2022 | 19:05 Envoyer par e-mail :

Présentation agrégée par jour et par marché Code identifiant de Volume total Prix pondéré Nom de Code Identifiant de Jour de la moyen journalier l'instrument journalier (en nombre Marché l'émetteur l'émetteur transaction financier d'actions) d'acquisition des actions Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 07/11/2022 FR0000121121 9 367 58,932486 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 08/11/2022 FR0000121121 9 312 59,283247 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 09/11/2022 FR0000121121 9 251 58,339509 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 10/11/2022 FR0000121121 8 985 58,520501 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 11/11/2022 FR0000121121 8 524 61,063732 XPAR Détail transaction par transaction Nom de Code identifiant de Prix Quantité Code identifiant Numéro de Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction l'instrument unitaire Devise Objectif du rachat l'émetteur achetée marché référence de la financier (unité) transaction Identifiant PSI jour/heure de la transaction l'instrument unitaire Devise Objectif du rachat l'émetteur achetée marché référence de la financier (unité) transaction Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 09:00:37 FR0000121121 57,8500 EUR 57 XPAR OD_78bKzBQ-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 09:00:37 FR0000121121 57,8500 EUR 150 XPAR OD_78bKzBP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 09:00:37 FR0000121121 57,8500 EUR 128 XPAR OD_78bKzBR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 09:09:06 FR0000121121 57,9000 EUR 43 XPAR OD_78bN7Wi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 09:16:33 FR0000121121 58,2500 EUR 77 XPAR OD_78bOzfN-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 09:16:33 FR0000121121 58,2500 EUR 333 XPAR OD_78bOzfN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 09:19:22 FR0000121121 58,2000 EUR 49 XPAR OD_78bPhl1-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 09:19:22 FR0000121121 58,2000 EUR 194 XPAR OD_78bPhl0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 09:19:22 FR0000121121 58,2000 EUR 47 XPAR OD_78bPhl2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 09:23:50 FR0000121121 58,1500 EUR 37 XPAR OD_78bQpX8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 09:24:07 FR0000121121 58,1000 EUR 179 XPAR OD_78bQtwW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 10:06:45 FR0000121121 58,7500 EUR 195 XPAR OD_78bbdJa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 10:06:45 FR0000121121 58,7500 EUR 115 XPAR OD_78bbdJb-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 10:11:24 FR0000121121 59,0000 EUR 134 XPAR OD_78bcnmn-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 10:11:24 FR0000121121 58,9500 EUR 36 XPAR OD_78bcnmo-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 10:11:24 FR0000121121 59,0000 EUR 348 XPAR OD_78bcnmm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 10:11:24 FR0000121121 58,9500 EUR 177 XPAR OD_78bcnmn-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 10:11:26 FR0000121121 58,8500 EUR 36 XPAR OD_78bcoPe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 10:28:34 FR0000121121 59,0500 EUR 36 XPAR OD_78bh7oo-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 10:28:34 FR0000121121 59,0500 EUR 88 XPAR OD_78bh7on-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 10:28:34 FR0000121121 59,0500 EUR 33 XPAR OD_78bh7oo-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 10:28:34 FR0000121121 59,0500 EUR 67 XPAR OD_78bh7op-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 10:35:02 FR0000121121 59,0000 EUR 31 XPAR OD_78biktR-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 10:35:02 FR0000121121 59,0000 EUR 1 XPAR OD_78biktR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 10:35:02 FR0000121121 59,0000 EUR 50 XPAR OD_78biktS-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 10:35:02 FR0000121121 59,0000 EUR 51 XPAR OD_78biktT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 10:38:26 FR0000121121 59,0000 EUR 71 XPAR OD_78bjbr5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 10:52:50 FR0000121121 58,9000 EUR 17 XPAR OD_78bnEgi-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 10:52:50 FR0000121121 58,9000 EUR 29 XPAR OD_78bnEgq-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 10:52:50 FR0000121121 58,9000 EUR 18 XPAR OD_78bnEgi-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 10:52:50 FR0000121121 58,9000 EUR 142 XPAR OD_78bnEgr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 10:57:16 FR0000121121 58,7500 EUR 17 XPAR OD_78boLvD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 10:57:16 FR0000121121 58,7500 EUR 45 XPAR OD_78boLvE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 11:22:52 FR0000121121 58,9000 EUR 66 XPAR OD_78bunNo-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 11:22:52 FR0000121121 58,9000 EUR 254 XPAR OD_78bunNn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 11:22:52 FR0000121121 58,9000 EUR 44 XPAR OD_78bunNo-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 11:50:14 FR0000121121 58,9500 EUR 67 XPAR OD_78c1gcn-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 11:50:14 FR0000121121 58,9500 EUR 286 XPAR OD_78c1gcn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 11:52:02 FR0000121121 58,9000 EUR 18 XPAR OD_78c28nd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 12:15:50 FR0000121121 59,0500 EUR 50 XPAR OD_78c888v-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 12:15:50 FR0000121121 59,0500 EUR 11 XPAR OD_78c888w-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 12:23:52 FR0000121121 59,0500 EUR 60 XPAR OD_78cA9XK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 12:23:52 FR0000121121 59,0500 EUR 18 XPAR OD_78cA9XL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 12:37:25 FR0000121121 59,0000 EUR 46 XPAR OD_78cDZAP-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 12:37:25 FR0000121121 59,0000 EUR 38 XPAR OD_78cDZAQ-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 12:37:25 FR0000121121 59,0000 EUR 35 XPAR OD_78cDZAQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 12:37:25 FR0000121121 59,0000 EUR 99 XPAR OD_78cDZAR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 12:39:54 FR0000121121 59,0000 EUR 11 XPAR OD_78cEBnA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 12:39:54 FR0000121121 59,0000 EUR 25 XPAR OD_78cEBnB-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 12:54:12 FR0000121121 59,0500 EUR 36 XPAR OD_78cHn4a-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 12:54:12 FR0000121121 59,0500 EUR 245 XPAR OD_78cHn4Z-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 12:57:58 FR0000121121 59,0500 EUR 19 XPAR OD_78cIjw5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 12:58:59 FR0000121121 59,0000 EUR 32 XPAR OD_78cIzZc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 13:28:33 FR0000121121 59,1500 EUR 95 XPAR OD_78cQR9v-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 13:28:34 FR0000121121 59,1500 EUR 28 XPAR OD_78cQRQ6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 13:32:34 FR0000121121 59,1500 EUR 32 XPAR OD_78cRRqx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 13:36:35 FR0000121121 59,1500 EUR 7 XPAR OD_78cSSY8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 13:36:35 FR0000121121 59,1500 EUR 1 XPAR OD_78cSSY9-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 13:36:35 FR0000121121 59,1500 EUR 25 XPAR OD_78cSSYA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 13:40:36 FR0000121121 59,1500 EUR 20 XPAR OD_78cTTFM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 13:40:36 FR0000121121 59,1500 EUR 33 XPAR OD_78cTTFE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 13:44:36 FR0000121121 59,1500 EUR 31 XPAR OD_78cUTgK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 13:56:37 FR0000121121 59,1500 EUR 101 XPAR OD_78cXVFE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 13:56:38 FR0000121121 59,1500 EUR 21 XPAR OD_78cXVVa-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 14:00:04 FR0000121121 59,1000 EUR 30 XPAR OD_78cYN8X-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 14:00:04 FR0000121121 59,1000 EUR 149 XPAR OD_78cYN8W-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 14:10:04 FR0000121121 59,1000 EUR 24 XPAR OD_78catDD-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 14:10:04 FR0000121121 59,1000 EUR 19 XPAR OD_78catDD-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 14:10:04 FR0000121121 59,1000 EUR 84 XPAR OD_78catDE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 14:22:15 FR0000121121 59,0500 EUR 17 XPAR OD_78cdxSd-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 14:22:15 FR0000121121 59,0500 EUR 55 XPAR OD_78cdxSd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 14:22:15 FR0000121121 59,0500 EUR 39 XPAR OD_78cdxSe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 14:45:16 FR0000121121 59,0500 EUR 26 XPAR OD_78cjkgj-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 14:45:16 FR0000121121 59,0500 EUR 42 XPAR OD_78cjkgj-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 14:45:16 FR0000121121 59,0500 EUR 123 XPAR OD_78cjkgi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 14:45:16 FR0000121121 59,0000 EUR 162 XPAR OD_78cjkgt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 15:30:48 FR0000121121 59,1000 EUR 82 XPAR OD_78cvDGi-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 15:30:48 FR0000121121 59,1000 EUR 20 XPAR OD_78cvDGj-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 15:30:48 FR0000121121 59,1000 EUR 76 XPAR OD_78cvDGh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 15:30:48 FR0000121121 59,1000 EUR 311 XPAR OD_78cvDGi-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 15:30:48 FR0000121121 59,1000 EUR 38 XPAR OD_78cvDGj-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 15:31:49 FR0000121121 59,2500 EUR 39 XPAR OD_78cvT98-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 15:35:29 FR0000121121 59,2500 EUR 66 XPAR OD_78cwOOT-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 15:35:29 FR0000121121 59,2500 EUR 4 XPAR OD_78cwOOD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 15:35:29 FR0000121121 59,2500 EUR 8 XPAR OD_78cwOOD-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 15:35:29 FR0000121121 59,2500 EUR 120 XPAR OD_78cwOOE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 15:35:29 FR0000121121 59,2500 EUR 19 XPAR OD_78cwOOT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 15:36:45 FR0000121121 59,2000 EUR 57 XPAR OD_78cwi5h-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 15:36:45 FR0000121121 59,2000 EUR 171 XPAR OD_78cwi7N-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 15:38:10 FR0000121121 59,1000 EUR 51 XPAR OD_78cx4FM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 15:52:05 FR0000121121 59,1500 EUR 53 XPAR OD_78d0ZZQ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 15:52:05 FR0000121121 59,1500 EUR 20 XPAR OD_78d0ZZQ-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 15:52:05 FR0000121121 59,1500 EUR 203 XPAR OD_78d0ZZP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 15:52:05 FR0000121121 59,1500 EUR 101 XPAR OD_78d0ZZR-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 15:52:16 FR0000121121 59,1000 EUR 77 XPAR OD_78d0cTZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 15:53:02 FR0000121121 59,0500 EUR 17 XPAR OD_78d0oK5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 15:53:02 FR0000121121 59,0500 EUR 17 XPAR OD_78d0oK6-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 16:11:05 FR0000121121 59,2000 EUR 83 XPAR OD_78d5MEX-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 16:11:05 FR0000121121 59,2000 EUR 80 XPAR OD_78d5MEX-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 16:11:05 FR0000121121 59,2000 EUR 102 XPAR OD_78d5MEY-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 16:20:31 FR0000121121 59,2000 EUR 50 XPAR OD_78d7jLH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 16:20:32 FR0000121121 59,2000 EUR 50 XPAR OD_78d7jbQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 16:20:51 FR0000121121 59,1500 EUR 44 XPAR OD_78d7ocC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 16:20:51 FR0000121121 59,1500 EUR 346 XPAR OD_78d7ocD-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 16:20:52 FR0000121121 59,1000 EUR 54 XPAR OD_78d7oky-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 16:23:24 FR0000121121 59,1000 EUR 17 XPAR OD_78d8SF7-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 16:23:24 FR0000121121 59,1000 EUR 19 XPAR OD_78d8SF7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 16:36:20 FR0000121121 59,2000 EUR 58 XPAR OD_78dBiLA-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 16:36:20 FR0000121121 59,2000 EUR 45 XPAR OD_78dBiKn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 16:36:20 FR0000121121 59,2000 EUR 191 XPAR OD_78dBiL9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 16:36:20 FR0000121121 59,2000 EUR 93 XPAR OD_78dBiLA-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 16:39:05 FR0000121121 59,1500 EUR 22 XPAR OD_78dCP4B-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 16:39:26 FR0000121121 59,1500 EUR 5 XPAR OD_78dCUYT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 16:51:07 FR0000121121 59,2000 EUR 1 XPAR OD_78dFQzJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 16:55:08 FR0000121121 59,2000 EUR 83 XPAR OD_78dGRfJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 16:59:09 FR0000121121 59,2000 EUR 154 XPAR OD_78dHSMK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 16:59:59 FR0000121121 59,1500 EUR 34 XPAR OD_78dHfVk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 17:00:56 FR0000121121 59,1500 EUR 35 XPAR OD_78dHuLD-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 17:00:56 FR0000121121 59,1500 EUR 8 XPAR OD_78dHuLE-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 17:00:56 FR0000121121 59,1500 EUR 50 XPAR OD_78dHuLE-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 17:00:56 FR0000121121 59,1500 EUR 4 XPAR OD_78dHuKU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 17:00:56 FR0000121121 59,1500 EUR 44 XPAR OD_78dHuKY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 17:00:56 FR0000121121 59,1500 EUR 63 XPAR OD_78dHuLC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 17:00:56 FR0000121121 59,1500 EUR 61 XPAR OD_78dHuLD-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 17:07:54 FR0000121121 59,1000 EUR 17 XPAR OD_78dJf1f-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 17:07:54 FR0000121121 59,1000 EUR 18 XPAR OD_78dJf2m-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 17:07:54 FR0000121121 59,1000 EUR 81 XPAR OD_78dJf1e-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 17:07:54 FR0000121121 59,1000 EUR 13 XPAR OD_78dJf1g-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 17:07:54 FR0000121121 59,1000 EUR 22 XPAR OD_78dJf1q-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 17:07:54 FR0000121121 59,1000 EUR 14 XPAR OD_78dJf2H-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 17:07:54 FR0000121121 59,1000 EUR 40 XPAR OD_78dJf2m-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 17:11:06 FR0000121121 59,0500 EUR 17 XPAR OD_78dKSpW -01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 17:11:06 FR0000121121 59,0500 EUR 67 XPAR OD_78dKSpV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 17:14:40 FR0000121121 59,0500 EUR 8 XPAR OD_78dLMYZ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 17:26:37 FR0000121121 59,1000 EUR 50 XPAR OD_78dON76-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 07/11/2022 17:26:37 FR0000121121 59,1000 EUR 19 XPAR OD_78dON77-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 09:01:13 FR0000121121 58,5500 EUR 58 XPAR OD_78hBf9f-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 09:01:13 FR0000121121 58,5500 EUR 137 XPAR OD_78hBf9g-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 09:01:13 FR0000121121 58,5500 EUR 149 XPAR OD_78hBf9g-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 09:11:59 FR0000121121 58,4000 EUR 23 XPAR OD_78hEN72-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 09:11:59 FR0000121121 58,4000 EUR 109 XPAR OD_78hEN71-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 09:12:52 FR0000121121 58,3500 EUR 18 XPAR OD_78hEaoC-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 09:12:52 FR0000121121 58,3500 EUR 37 XPAR OD_78hEaoE-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 09:12:52 FR0000121121 58,3500 EUR 162 XPAR OD_78hEaoD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 09:12:52 FR0000121121 58,3500 EUR 62 XPAR OD_78hEaoD-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 09:12:52 FR0000121121 58,3500 EUR 46 XPAR OD_78hEaoE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 09:45:20 FR0000121121 58,8000 EUR 3 XPAR OD_78hMldf-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 10:00:09 FR0000121121 58,8000 EUR 211 XPAR OD_78hQUvr-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 10:00:09 FR0000121121 58,8000 EUR 39 XPAR OD_78hQUvt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 10:00:09 FR0000121121 58,8000 EUR 125 XPAR OD_78hQUvv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 10:00:09 FR0000121121 58,8000 EUR 375 XPAR OD_78hQUvw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 10:00:09 FR0000121121 58,8000 EUR 26 XPAR OD_78hQUvw-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 10:00:09 FR0000121121 58,8000 EUR 8 XPAR OD_78hQUvx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 10:00:09 FR0000121121 58,8000 EUR 298 XPAR OD_78hQUvx-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 10:00:09 FR0000121121 58,7500 EUR 73 XPAR OD_78hQUvy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 10:00:09 FR0000121121 58,7500 EUR 11 XPAR OD_78hQUvy-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 10:00:09 FR0000121121 58,7500 EUR 93 XPAR OD_78hQUvz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 10:15:24 FR0000121121 58,8000 EUR 25 XPAR OD_78hUKoC-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 10:15:24 FR0000121121 58,8000 EUR 26 XPAR OD_78hUKoD-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 10:15:24 FR0000121121 58,8000 EUR 3 XPAR OD_78hUKoE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 10:15:24 FR0000121121 58,8000 EUR 21 XPAR OD_78hUKoE-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 10:15:24 FR0000121121 58,8000 EUR 5 XPAR OD_78hUKoF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 10:15:24 FR0000121121 58,8000 EUR 4 XPAR OD_78hUKoF-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 10:18:03 FR0000121121 58,8000 EUR 40 XPAR OD_78hV0Hq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 10:18:03 FR0000121121 58,8000 EUR 11 XPAR OD_78hV0Hr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 10:18:03 FR0000121121 58,8000 EUR 45 XPAR OD_78hV0Hr-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 10:34:15 FR0000121121 59,0500 EUR 25 XPAR OD_78hZ5A7-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 10:34:45 FR0000121121 59,0500 EUR 70 XPAR OD_78hZCy0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 10:34:45 FR0000121121 59,0500 EUR 42 XPAR OD_78hZCy1-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 10:35:24 FR0000121121 59,0000 EUR 36 XPAR OD_78hZN5d-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 10:42:55 FR0000121121 59,1000 EUR 19 XPAR OD_78hbGXp-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 10:44:40 FR0000121121 59,1500 EUR 32 XPAR OD_78hbhkv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 10:49:37 FR0000121121 59,1000 EUR 2 XPAR OD_78hcx7g-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 10:49:37 FR0000121121 59,1000 EUR 27 XPAR OD_78hcx7h-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 10:49:37 FR0000121121 59,1000 EUR 246 XPAR OD_78hcx7i-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 10:54:36 FR0000121121 59,1000 EUR 1 XPAR OD_78heCsn-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 11:02:48 FR0000121121 59,1000 EUR 47 XPAR OD_78hgGlU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 11:02:48 FR0000121121 59,1000 EUR 89 XPAR OD_78hgGlU-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 11:17:01 FR0000121121 59,2000 EUR 84 XPAR OD_78hjqhK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 11:45:02 FR0000121121 59,3000 EUR 13 XPAR OD_78hqu0C-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 11:45:02 FR0000121121 59,3000 EUR 69 XPAR OD_78hqu0D-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 11:45:02 FR0000121121 59,3000 EUR 30 XPAR OD_78hqu0D-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 11:45:02 FR0000121121 59,3000 EUR 46 XPAR OD_78hqu0E-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 11:45:02 FR0000121121 59,3000 EUR 68 XPAR OD_78hqu0F-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 11:45:02 FR0000121121 59,3000 EUR 66 XPAR OD_78hqu0G-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 11:45:02 FR0000121121 59,3000 EUR 200 XPAR OD_78hqu0G-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 11:45:02 FR0000121121 59,3000 EUR 40 XPAR OD_78hqu0H-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 12:13:04 FR0000121121 59,3500 EUR 20 XPAR OD_78hxxZH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 12:13:04 FR0000121121 59,3500 EUR 116 XPAR OD_78hxxZI-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 12:13:04 FR0000121121 59,3500 EUR 67 XPAR OD_78hxxZJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 12:13:05 FR0000121121 59,3500 EUR 47 XPAR OD_78hxxpG-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 12:13:05 FR0000121121 59,3500 EUR 10 XPAR OD_78hxxpH-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 12:13:05 FR0000121121 59,3500 EUR 74 XPAR OD_78hxxpa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 12:13:05 FR0000121121 59,3500 EUR 5 XPAR OD_78hxxpa-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 12:17:07 FR0000121121 59,3500 EUR 36 XPAR OD_78hyymc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 12:21:08 FR0000121121 59,3500 EUR 36 XPAR OD_78hzzTl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 12:29:09 FR0000121121 59,3500 EUR 4 XPAR OD_78i20bj-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 12:31:25 FR0000121121 59,2500 EUR 13 XPAR OD_78i2a2z-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 12:31:25 FR0000121121 59,2500 EUR 17 XPAR OD_78i2a2z-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 12:31:25 FR0000121121 59,2500 EUR 21 XPAR OD_78i2a31-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 12:31:25 FR0000121121 59,2500 EUR 5 XPAR OD_78i2a31-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 12:31:25 FR0000121121 59,2500 EUR 37 XPAR OD_78i2a30-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 12:31:25 FR0000121121 59,2500 EUR 113 XPAR OD_78i2a30-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 12:34:33 FR0000121121 59,2500 EUR 30 XPAR OD_78i3MrY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 12:34:34 FR0000121121 59,2500 EUR 12 XPAR OD_78i3N5e-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 12:34:34 FR0000121121 59,2500 EUR 3 XPAR OD_78i3N5g-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 12:34:34 FR0000121121 59,2500 EUR 64 XPAR OD_78i3N5h-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 12:44:31 FR0000121121 59,1500 EUR 17 XPAR OD_78i5sOk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 12:53:02 FR0000121121 59,1500 EUR 1 XPAR OD_78i81St-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 12:53:02 FR0000121121 59,1500 EUR 51 XPAR OD_78i81TU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 12:53:02 FR0000121121 59,1500 EUR 37 XPAR OD_78i81TU-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 12:53:02 FR0000121121 59,1500 EUR 55 XPAR OD_78i81TV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 13:00:00 FR0000121121 59,1000 EUR 23 XPAR OD_78i9m2T-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 13:00:00 FR0000121121 59,1000 EUR 18 XPAR OD_78i9m2U-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 13:00:00 FR0000121121 59,1000 EUR 33 XPAR OD_78i9m2V-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 13:16:45 FR0000121121 59,0500 EUR 23 XPAR OD_78iDzTu-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 13:16:45 FR0000121121 59,0500 EUR 29 XPAR OD_78iDzTt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 13:16:45 FR0000121121 59,0500 EUR 123 XPAR OD_78iDzTv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 13:22:02 FR0000121121 59,0500 EUR 1 XPAR OD_78iFK2H-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 13:24:02 FR0000121121 59,0500 EUR 1 XPAR OD_78iFpIY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 13:38:44 FR0000121121 59,1500 EUR 1 XPAR OD_78iJWiS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 13:41:58 FR0000121121 59,1500 EUR 53 XPAR OD_78iKL8i-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 13:41:58 FR0000121121 59,1500 EUR 138 XPAR OD_78iKL8i-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 13:45:12 FR0000121121 59,1500 EUR 89 XPAR OD_78iL9iS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 14:09:02 FR0000121121 59,1500 EUR 2 XPAR OD_78iR9kW -00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 14:29:02 FR0000121121 59,3000 EUR 37 XPAR OD_78iWBtp-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 14:29:02 FR0000121121 59,3000 EUR 44 XPAR OD_78iWBtw-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 14:29:02 FR0000121121 59,3000 EUR 11 XPAR OD_78iWBtw-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 14:29:02 FR0000121121 59,3000 EUR 5 XPAR OD_78iWBtx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 14:29:02 FR0000121121 59,3000 EUR 189 XPAR OD_78iWBtx-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 14:44:03 FR0000121121 59,3500 EUR 45 XPAR OD_78iZyBB-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 14:51:18 FR0000121121 59,3500 EUR 21 XPAR OD_78ibnRx-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 15:06:30 FR0000121121 59,4500 EUR 36 XPAR OD_78ifcbu-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 15:06:30 FR0000121121 59,4500 EUR 74 XPAR OD_78ifcbv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 15:06:30 FR0000121121 59,4500 EUR 5 XPAR OD_78ifcbv-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 15:08:12 FR0000121121 59,5000 EUR 179 XPAR OD_78ig3B7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 15:08:12 FR0000121121 59,5000 EUR 271 XPAR OD_78ig3B8-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 15:12:14 FR0000121121 59,5000 EUR 49 XPAR OD_78ih48K-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 15:13:14 FR0000121121 59,5000 EUR 20 XPAR OD_78ihJkB-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 15:14:08 FR0000121121 59,4500 EUR 163 XPAR OD_78ihXj1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 15:23:59 FR0000121121 59,4500 EUR 36 XPAR OD_78ik1Tp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 15:24:00 FR0000121121 59,4500 EUR 17 XPAR OD_78ik1kC-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 15:24:00 FR0000121121 59,4500 EUR 39 XPAR OD_78ik1kB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 15:24:00 FR0000121121 59,4500 EUR 50 XPAR OD_78ik1kD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 15:36:09 FR0000121121 59,5000 EUR 75 XPAR OD_78in5SZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 15:45:31 FR0000121121 59,6500 EUR 50 XPAR OD_78ipRdz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 15:45:32 FR0000121121 59,6500 EUR 50 XPAR OD_78ipRu6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 15:45:32 FR0000121121 59,6500 EUR 38 XPAR OD_78ipRu7-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 15:45:32 FR0000121121 59,6500 EUR 50 XPAR OD_78ipRvx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 15:45:33 FR0000121121 59,6500 EUR 50 XPAR OD_78ipSAN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 15:46:02 FR0000121121 59,6000 EUR 169 XPAR OD_78ipZgY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 15:59:02 FR0000121121 59,6000 EUR 11 XPAR OD_78isqge-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 15:59:02 FR0000121121 59,6000 EUR 67 XPAR OD_78isqgf-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 15:59:02 FR0000121121 59,6000 EUR 70 XPAR OD_78isqgg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 15:59:02 FR0000121121 59,6000 EUR 125 XPAR OD_78isqgg-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 15:59:02 FR0000121121 59,6000 EUR 10 XPAR OD_78isqgi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 15:59:02 FR0000121121 59,6000 EUR 89 XPAR OD_78isqgj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 16:01:36 FR0000121121 59,6000 EUR 69 XPAR OD_78itUgX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 16:05:37 FR0000121121 59,6000 EUR 1 XPAR OD_78iuVNd-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 16:05:37 FR0000121121 59,6000 EUR 20 XPAR OD_78iuVNe-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 16:06:02 FR0000121121 59,6000 EUR 1 XPAR OD_78iubsi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 16:06:14 FR0000121121 59,6000 EUR 26 XPAR OD_78iuexH-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 16:06:14 FR0000121121 59,6000 EUR 119 XPAR OD_78iuexH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 16:13:39 FR0000121121 59,6000 EUR 1 XPAR OD_78iwWlu-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 16:23:02 FR0000121121 59,6500 EUR 76 XPAR OD_78iyt9v-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 16:23:02 FR0000121121 59,6500 EUR 379 XPAR OD_78iyt9u-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 16:25:41 FR0000121121 59,7000 EUR 36 XPAR OD_78izYb5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 16:25:41 FR0000121121 59,7000 EUR 34 XPAR OD_78izYb5-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 16:25:41 FR0000121121 59,7000 EUR 22 XPAR OD_78izYb6-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 16:28:52 FR0000121121 59,8000 EUR 37 XPAR OD_78j0MHb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 16:28:52 FR0000121121 59,8000 EUR 36 XPAR OD_78j0MHc-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 16:34:01 FR0000121121 59,8000 EUR 23 XPAR OD_78j1eeH-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 16:34:01 FR0000121121 59,8000 EUR 71 XPAR OD_78j1eeD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 16:35:54 FR0000121121 59,9000 EUR 45 XPAR OD_78j2846-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 16:35:54 FR0000121121 59,9000 EUR 94 XPAR OD_78j2845-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 16:38:41 FR0000121121 59,9000 EUR 46 XPAR OD_78j2pVV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 16:38:41 FR0000121121 59,9000 EUR 2 XPAR OD_78j2pVW -01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 16:38:41 FR0000121121 59,9000 EUR 16 XPAR OD_78j2pVX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 16:42:02 FR0000121121 59,8500 EUR 34 XPAR OD_78j3fji-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 16:42:02 FR0000121121 59,8500 EUR 216 XPAR OD_78j3fjh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 16:52:13 FR0000121121 59,9000 EUR 27 XPAR OD_78j6EgX-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 16:52:13 FR0000121121 59,9000 EUR 18 XPAR OD_78j6EgW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 16:57:35 FR0000121121 59,9000 EUR 33 XPAR OD_78j7aVq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 17:01:13 FR0000121121 59,8500 EUR 74 XPAR OD_78j8V9H-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 17:01:13 FR0000121121 59,8500 EUR 329 XPAR OD_78j8V9G-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 17:01:24 FR0000121121 59,8000 EUR 18 XPAR OD_78j8YBT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 17:16:55 FR0000121121 59,9000 EUR 44 XPAR OD_78jCSIP-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/11/2022 17:16:55 FR0000121121 59,9000 EUR 300 XPAR OD_78jCSIO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:00:28 FR0000121121 58,8000 EUR 29 XPAR OD_78n1zqO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:00:28 FR0000121121 58,8000 EUR 26 XPAR OD_78n1zqP-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:00:28 FR0000121121 58,8000 EUR 43 XPAR OD_78n1zqP-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:00:28 FR0000121121 58,8000 EUR 4 XPAR OD_78n1zqQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:00:28 FR0000121121 58,8000 EUR 19 XPAR OD_78n1zqR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:00:28 FR0000121121 58,8000 EUR 125 XPAR OD_78n1zqS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:00:28 FR0000121121 58,8000 EUR 38 XPAR OD_78n1zqS-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:00:28 FR0000121121 58,8000 EUR 42 XPAR OD_78n1zqT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:00:49 FR0000121121 58,7000 EUR 22 XPAR OD_78n25Iq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:06:32 FR0000121121 58,8000 EUR 29 XPAR OD_78n3Wex-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:06:32 FR0000121121 58,8000 EUR 28 XPAR OD_78n3Wey-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:06:32 FR0000121121 58,8000 EUR 92 XPAR OD_78n3Wez-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:09:49 FR0000121121 58,7000 EUR 12 XPAR OD_78n4LpJ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:11:02 FR0000121121 58,7000 EUR 29 XPAR OD_78n4eqa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:13:02 FR0000121121 58,6500 EUR 49 XPAR OD_78n5A3o-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:13:02 FR0000121121 58,6500 EUR 76 XPAR OD_78n5A3o-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:13:02 FR0000121121 58,6500 EUR 29 XPAR OD_78n5A3p-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:13:02 FR0000121121 58,6500 EUR 117 XPAR OD_78n5A3q-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:13:02 FR0000121121 58,6500 EUR 44 XPAR OD_78n5A3q-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:14:05 FR0000121121 58,4500 EUR 20 XPAR OD_78n5QP6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:14:05 FR0000121121 58,4500 EUR 52 XPAR OD_78n5QKc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:14:05 FR0000121121 58,4500 EUR 30 XPAR OD_78n5QP5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:15:29 FR0000121121 58,3500 EUR 33 XPAR OD_78n5mJu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:15:34 FR0000121121 58,2500 EUR 44 XPAR OD_78n5nXH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:18:24 FR0000121121 58,4500 EUR 10 XPAR OD_78n6Vnl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:18:24 FR0000121121 58,4500 EUR 6 XPAR OD_78n6Vnl-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:18:24 FR0000121121 58,4500 EUR 11 XPAR OD_78n6Vnm-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:18:24 FR0000121121 58,4500 EUR 70 XPAR OD_78n6Vnm-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:19:22 FR0000121121 58,5000 EUR 29 XPAR OD_78n6kvW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:26:35 FR0000121121 58,6000 EUR 39 XPAR OD_78n8ZQe-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:26:35 FR0000121121 58,6000 EUR 49 XPAR OD_78n8ZQf-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:26:35 FR0000121121 58,6000 EUR 87 XPAR OD_78n8ZQg-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:26:35 FR0000121121 58,6000 EUR 26 XPAR OD_78n8ZQh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:31:46 FR0000121121 58,6000 EUR 17 XPAR OD_78n9sQz-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:31:46 FR0000121121 58,6000 EUR 59 XPAR OD_78n9sQx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:31:46 FR0000121121 58,6000 EUR 25 XPAR OD_78n9sQy-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:32:50 FR0000121121 58,5500 EUR 52 XPAR OD_78nA91a-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:32:50 FR0000121121 58,5500 EUR 2 XPAR OD_78nA91b-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:34:39 FR0000121121 58,5000 EUR 17 XPAR OD_78nAbPO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:34:39 FR0000121121 58,5000 EUR 22 XPAR OD_78nAbPN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:47:46 FR0000121121 58,5500 EUR 35 XPAR OD_78nDuEL-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:47:46 FR0000121121 58,5500 EUR 180 XPAR OD_78nDuEM-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:47:46 FR0000121121 58,5500 EUR 35 XPAR OD_78nDuEN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:47:46 FR0000121121 58,5500 EUR 35 XPAR OD_78nDuEN-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:48:21 FR0000121121 58,4000 EUR 19 XPAR OD_78nE3Br-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:48:21 FR0000121121 58,4000 EUR 20 XPAR OD_78nE3Br-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:52:37 FR0000121121 58,3500 EUR 1 XPAR OD_78nF7mh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:53:47 FR0000121121 58,3000 EUR 16 XPAR OD_78nFQ1F-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:53:47 FR0000121121 58,3000 EUR 1 XPAR OD_78nFQ1G-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:53:47 FR0000121121 58,3000 EUR 11 XPAR OD_78nFQ1H-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:53:47 FR0000121121 58,3000 EUR 40 XPAR OD_78nFQA0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:54:00 FR0000121121 58,3000 EUR 26 XPAR OD_78nFTVJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 09:54:38 FR0000121121 58,2500 EUR 19 XPAR OD_78nFdSi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 10:06:22 FR0000121121 58,2000 EUR 16 XPAR OD_78nIaPh-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 10:06:22 FR0000121121 58,2000 EUR 28 XPAR OD_78nIaPi-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 10:06:22 FR0000121121 58,2000 EUR 16 XPAR OD_78nIaPg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 10:06:22 FR0000121121 58,2000 EUR 136 XPAR OD_78nIaPh-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 10:06:28 FR0000121121 58,1000 EUR 51 XPAR OD_78nIc4G-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 10:06:28 FR0000121121 58,1000 EUR 1 XPAR OD_78nIc4H-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 10:07:34 FR0000121121 58,1000 EUR 3 XPAR OD_78nItH1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 10:09:15 FR0000121121 58,0500 EUR 18 XPAR OD_78nJJdA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 10:10:12 FR0000121121 57,9500 EUR 16 XPAR OD_78nJYJg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 10:11:09 FR0000121121 57,9500 EUR 6 XPAR OD_78nJn4E-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 10:14:45 FR0000121121 57,9500 EUR 18 XPAR OD_78nKhHy-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 10:14:45 FR0000121121 57,9500 EUR 38 XPAR OD_78nKhHx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 10:15:58 FR0000121121 57,9000 EUR 9 XPAR OD_78nL0Fe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 10:18:05 FR0000121121 57,9000 EUR 29 XPAR OD_78nLXTc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 10:20:28 FR0000121121 57,9000 EUR 16 XPAR OD_78nM8ad-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 10:20:28 FR0000121121 57,9000 EUR 48 XPAR OD_78nM8ae-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 10:32:29 FR0000121121 57,9500 EUR 22 XPAR OD_78nPAEy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 10:37:01 FR0000121121 57,9500 EUR 205 XPAR OD_78nQJ1H-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 10:39:39 FR0000121121 57,9000 EUR 17 XPAR OD_78nQy1M-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 10:57:31 FR0000121121 57,9000 EUR 31 XPAR OD_78nVSz2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 10:57:31 FR0000121121 57,9000 EUR 39 XPAR OD_78nVSz3-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 10:57:31 FR0000121121 57,9000 EUR 24 XPAR OD_78nVSz2-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 10:57:31 FR0000121121 57,9000 EUR 228 XPAR OD_78nVSz3-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 11:07:14 FR0000121121 57,8000 EUR 16 XPAR OD_78nXuVj-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 11:07:14 FR0000121121 57,8000 EUR 21 XPAR OD_78nXuVl-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 11:07:14 FR0000121121 57,8000 EUR 17 XPAR OD_78nXuVk-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 11:07:14 FR0000121121 57,8000 EUR 102 XPAR OD_78nXuVl-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 11:13:51 FR0000121121 57,7500 EUR 15 XPAR OD_78nZZyp-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 11:13:51 FR0000121121 57,7500 EUR 18 XPAR OD_78nZZyo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 11:13:51 FR0000121121 57,7500 EUR 43 XPAR OD_78nZZyo-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 11:13:52 FR0000121121 57,7500 EUR 1 XPAR OD_78nZZzI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 11:17:57 FR0000121121 57,8000 EUR 58 XPAR OD_78nabpt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 11:40:38 FR0000121121 58,2000 EUR 101 XPAR OD_78ngJyY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 11:41:11 FR0000121121 58,1500 EUR 49 XPAR OD_78ngSP1-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 11:41:11 FR0000121121 58,1500 EUR 10 XPAR OD_78ngSP1-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 11:48:37 FR0000121121 58,2000 EUR 58 XPAR OD_78niKaN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 11:49:41 FR0000121121 58,2000 EUR 19 XPAR OD_78nib4p-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 11:52:38 FR0000121121 58,2500 EUR 41 XPAR OD_78njLHV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 11:52:38 FR0000121121 58,2500 EUR 23 XPAR OD_78njLHW -01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 12:08:32 FR0000121121 58,2500 EUR 50 XPAR OD_78nnLSY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 12:10:39 FR0000121121 58,2000 EUR 41 XPAR OD_78nnsIx-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 12:10:39 FR0000121121 58,2000 EUR 152 XPAR OD_78nnsIw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 12:10:39 FR0000121121 58,2000 EUR 111 XPAR OD_78nnsIx-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 12:30:40 FR0000121121 58,4000 EUR 46 XPAR OD_78nsuvu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 12:36:02 FR0000121121 58,4000 EUR 17 XPAR OD_78nuGeY-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 12:36:02 FR0000121121 58,4000 EUR 23 XPAR OD_78nuGeZ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 12:36:02 FR0000121121 58,4000 EUR 150 XPAR OD_78nuGeX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 12:36:02 FR0000121121 58,4000 EUR 35 XPAR OD_78nuGef-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 12:50:52 FR0000121121 58,3000 EUR 22 XPAR OD_78ny09U-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 12:50:52 FR0000121121 58,3000 EUR 28 XPAR OD_78ny09T-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 12:50:52 FR0000121121 58,3000 EUR 93 XPAR OD_78ny09V-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 12:57:06 FR0000121121 58,2500 EUR 16 XPAR OD_78nzZU1-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 12:57:06 FR0000121121 58,2500 EUR 7 XPAR OD_78nzZTp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 12:57:06 FR0000121121 58,2500 EUR 10 XPAR OD_78nzZU0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 12:57:06 FR0000121121 58,2500 EUR 31 XPAR OD_78nzZU1-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 13:10:00 FR0000121121 58,2000 EUR 113 XPAR OD_78o2oqX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 13:10:39 FR0000121121 58,1500 EUR 16 XPAR OD_78o2yzB-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 13:20:12 FR0000121121 58,1500 EUR 16 XPAR OD_78o5O98-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 13:20:12 FR0000121121 58,1500 EUR 30 XPAR OD_78o5O99-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 13:40:01 FR0000121121 58,2000 EUR 52 XPAR OD_78oANOu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 13:40:13 FR0000121121 58,1500 EUR 4 XPAR OD_78oAQS8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 13:47:07 FR0000121121 58,2000 EUR 125 XPAR OD_78oCA48-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 14:07:07 FR0000121121 58,3000 EUR 50 XPAR OD_78oHCOf-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 14:10:50 FR0000121121 58,2500 EUR 36 XPAR OD_78oI8SI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 14:10:50 FR0000121121 58,2500 EUR 266 XPAR OD_78oI8SJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 14:10:51 FR0000121121 58,2000 EUR 23 XPAR OD_78oI8fY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 14:20:31 FR0000121121 58,2000 EUR 29 XPAR OD_78oKZVx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 14:21:24 FR0000121121 58,2000 EUR 16 XPAR OD_78oKnLi-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 14:21:24 FR0000121121 58,2000 EUR 5 XPAR OD_78oKnLh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 14:21:24 FR0000121121 58,2000 EUR 38 XPAR OD_78oKnLj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 14:50:02 FR0000121121 58,3500 EUR 80 XPAR OD_78oS0Dk-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 14:50:02 FR0000121121 58,3500 EUR 172 XPAR OD_78oS0Dj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 14:50:02 FR0000121121 58,3500 EUR 194 XPAR OD_78oS0Dk-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 14:56:58 FR0000121121 58,2500 EUR 16 XPAR OD_78oTkLA-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 14:56:58 FR0000121121 58,2500 EUR 18 XPAR OD_78oTkL9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 14:56:58 FR0000121121 58,2500 EUR 47 XPAR OD_78oTkLA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 14:58:37 FR0000121121 58,2000 EUR 25 XPAR OD_78oUAF1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 15:01:45 FR0000121121 58,2500 EUR 16 XPAR OD_78oUxAD-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 15:21:58 FR0000121121 58,4000 EUR 29 XPAR OD_78oa2fM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 15:21:58 FR0000121121 58,4000 EUR 206 XPAR OD_78oa2fL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 15:21:58 FR0000121121 58,4000 EUR 3 XPAR OD_78oa2fM-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 15:21:58 FR0000121121 58,4000 EUR 46 XPAR OD_78oa2fN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 15:25:31 FR0000121121 58,3500 EUR 21 XPAR OD_78oawAJ-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 15:25:31 FR0000121121 58,3500 EUR 57 XPAR OD_78oawAJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 15:37:31 FR0000121121 58,3500 EUR 72 XPAR OD_78odxRI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 15:37:31 FR0000121121 58,3500 EUR 213 XPAR OD_78odxRH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 15:37:31 FR0000121121 58,3500 EUR 140 XPAR OD_78odxRH-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 15:42:03 FR0000121121 58,3500 EUR 82 XPAR OD_78of63l-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 15:42:03 FR0000121121 58,3500 EUR 32 XPAR OD_78of65v-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 15:42:23 FR0000121121 58,3500 EUR 49 XPAR OD_78ofBE0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 15:50:38 FR0000121121 58,4000 EUR 1 XPAR OD_78ohGAB-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 15:50:39 FR0000121121 58,4000 EUR 1 XPAR OD_78ohGQS-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 15:50:49 FR0000121121 58,3500 EUR 32 XPAR OD_78ohIx6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 15:57:03 FR0000121121 58,3500 EUR 17 XPAR OD_78oisAn-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 15:57:03 FR0000121121 58,3500 EUR 12 XPAR OD_78oisAn-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 15:57:03 FR0000121121 58,3500 EUR 48 XPAR OD_78oisAo-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 15:57:03 FR0000121121 58,3500 EUR 180 XPAR OD_78oisAg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 15:57:03 FR0000121121 58,3500 EUR 10 XPAR OD_78oisAm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 15:57:03 FR0000121121 58,3500 EUR 80 XPAR OD_78oisAp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 15:57:03 FR0000121121 58,3500 EUR 4 XPAR OD_78oisAp-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 16:04:53 FR0000121121 58,4000 EUR 50 XPAR OD_78okqaS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 16:04:53 FR0000121121 58,4000 EUR 3 XPAR OD_78okqaT-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 16:04:54 FR0000121121 58,4000 EUR 29 XPAR OD_78okqqk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 16:05:56 FR0000121121 58,4000 EUR 21 XPAR OD_78ol6xw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 16:07:02 FR0000121121 58,4500 EUR 23 XPAR OD_78olO4w-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 16:08:51 FR0000121121 58,4000 EUR 53 XPAR OD_78olqU0-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 16:08:51 FR0000121121 58,4000 EUR 215 XPAR OD_78olqTz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 16:19:27 FR0000121121 58,4500 EUR 43 XPAR OD_78ooVpQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 16:20:31 FR0000121121 58,5500 EUR 22 XPAR OD_78oombQ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 16:23:03 FR0000121121 58,5500 EUR 93 XPAR OD_78opQ5I-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 16:24:01 FR0000121121 58,5500 EUR 231 XPAR OD_78opfF1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 16:26:57 FR0000121121 58,5000 EUR 42 XPAR OD_78oqOsW -00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 16:26:57 FR0000121121 58,5000 EUR 17 XPAR OD_78oqOsY-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 16:26:57 FR0000121121 58,5000 EUR 2 XPAR OD_78oqOsY-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 16:26:57 FR0000121121 58,5000 EUR 28 XPAR OD_78oqOsX-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 16:29:03 FR0000121121 58,4000 EUR 67 XPAR OD_78oqvdJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 16:33:50 FR0000121121 58,3500 EUR 16 XPAR OD_78os8OB-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 16:34:09 FR0000121121 58,3000 EUR 28 XPAR OD_78osDK5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 16:34:09 FR0000121121 58,3000 EUR 142 XPAR OD_78osDK4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 16:35:55 FR0000121121 58,3000 EUR 41 XPAR OD_78oset3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 16:35:55 FR0000121121 58,3000 EUR 16 XPAR OD_78oset4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 16:40:24 FR0000121121 58,2500 EUR 17 XPAR OD_78otmlM-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 16:40:24 FR0000121121 58,2500 EUR 5 XPAR OD_78otmlL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 16:40:24 FR0000121121 58,2500 EUR 11 XPAR OD_78otmlL-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 16:40:24 FR0000121121 58,2500 EUR 84 XPAR OD_78otmlM-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 16:43:43 FR0000121121 58,2500 EUR 25 XPAR OD_78oucg1-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 16:43:43 FR0000121121 58,2500 EUR 66 XPAR OD_78oucg0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 16:51:03 FR0000121121 58,2000 EUR 18 XPAR OD_78owTCP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 16:51:03 FR0000121121 58,2000 EUR 82 XPAR OD_78owTCQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 16:52:44 FR0000121121 58,2000 EUR 61 XPAR OD_78owtRH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 17:02:03 FR0000121121 58,3000 EUR 25 XPAR OD_78ozEsv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 17:10:51 FR0000121121 58,5000 EUR 71 XPAR OD_78p1S79-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 17:10:51 FR0000121121 58,5000 EUR 50 XPAR OD_78p1S7A-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 17:10:51 FR0000121121 58,5000 EUR 7 XPAR OD_78p1S7A-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 17:10:51 FR0000121121 58,5000 EUR 56 XPAR OD_78p1S7B-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 17:10:51 FR0000121121 58,5000 EUR 57 XPAR OD_78p1S7B-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 17:10:51 FR0000121121 58,5000 EUR 34 XPAR OD_78p1S7C-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 17:10:51 FR0000121121 58,5000 EUR 53 XPAR OD_78p1S7O-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 17:10:51 FR0000121121 58,5000 EUR 4 XPAR OD_78p1S7O-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 17:10:51 FR0000121121 58,5000 EUR 70 XPAR OD_78p1S7P-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 17:13:13 FR0000121121 58,5500 EUR 1 XPAR OD_78p234D-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 17:13:13 FR0000121121 58,5500 EUR 1 XPAR OD_78p234E-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 17:13:13 FR0000121121 58,5500 EUR 39 XPAR OD_78p234E-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 17:13:13 FR0000121121 58,5500 EUR 2 XPAR OD_78p234R-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 17:14:08 FR0000121121 58,6000 EUR 33 XPAR OD_78p2HQ4-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/11/2022 17:14:08 FR0000121121 58,6000 EUR 45 XPAR OD_78p2HQM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:00:33 FR0000121121 57,7000 EUR 11 XPAR OD_78ssXjc-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:00:33 FR0000121121 57,7000 EUR 45 XPAR OD_78ssXjd-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:00:33 FR0000121121 57,7000 EUR 277 XPAR OD_78ssXjb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:04:50 FR0000121121 57,7500 EUR 22 XPAR OD_78stcb1-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:04:50 FR0000121121 57,7500 EUR 71 XPAR OD_78stcb0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:04:50 FR0000121121 57,7500 EUR 34 XPAR OD_78stcb0-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:11:28 FR0000121121 57,6500 EUR 41 XPAR OD_78svIJj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:12:02 FR0000121121 57,6000 EUR 61 XPAR OD_78svR8Z-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:12:02 FR0000121121 57,6000 EUR 259 XPAR OD_78svR8Y-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:13:03 FR0000121121 57,4500 EUR 3 XPAR OD_78svgqV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:13:03 FR0000121121 57,4500 EUR 53 XPAR OD_78svgqW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:13:45 FR0000121121 57,4000 EUR 31 XPAR OD_78svrmo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:14:08 FR0000121121 57,3500 EUR 19 XPAR OD_78svxmX-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:14:34 FR0000121121 57,3000 EUR 22 XPAR OD_78sw4Ty-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:19:25 FR0000121121 57,4500 EUR 34 XPAR OD_78sxIP2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:19:25 FR0000121121 57,4500 EUR 148 XPAR OD_78sxIP1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:20:18 FR0000121121 57,4500 EUR 19 XPAR OD_78sxWB2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:20:54 FR0000121121 57,3500 EUR 1 XPAR OD_78sxfPi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:20:54 FR0000121121 57,3500 EUR 1 XPAR OD_78sxfPj-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:20:54 FR0000121121 57,3500 EUR 18 XPAR OD_78sxfPk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:22:45 FR0000121121 57,3000 EUR 18 XPAR OD_78sy8QT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:23:18 FR0000121121 57,2500 EUR 17 XPAR OD_78syGzd-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:23:18 FR0000121121 57,2000 EUR 31 XPAR OD_78syGzn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:35:25 FR0000121121 57,2500 EUR 14 XPAR OD_78t1JxQ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:35:25 FR0000121121 57,2500 EUR 40 XPAR OD_78t1JxQ-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:37:02 FR0000121121 57,2000 EUR 109 XPAR OD_78t1jCF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:37:02 FR0000121121 57,2000 EUR 10 XPAR OD_78t1jCG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:37:02 FR0000121121 57,2000 EUR 166 XPAR OD_78t1jCG-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:37:30 FR0000121121 57,1500 EUR 23 XPAR OD_78t1qcP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:42:33 FR0000121121 57,1500 EUR 87 XPAR OD_78t37O8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:46:23 FR0000121121 57,1000 EUR 17 XPAR OD_78t456G-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:46:23 FR0000121121 57,1000 EUR 17 XPAR OD_78t456H-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:52:46 FR0000121121 57,0500 EUR 25 XPAR OD_78t5glE-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:52:46 FR0000121121 57,0500 EUR 55 XPAR OD_78t5glD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:52:46 FR0000121121 57,0500 EUR 64 XPAR OD_78t5glF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:53:08 FR0000121121 57,0000 EUR 21 XPAR OD_78t5mcg-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:53:08 FR0000121121 57,0000 EUR 35 XPAR OD_78t5mcg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 09:55:10 FR0000121121 56,9500 EUR 17 XPAR OD_78t6IDF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 10:00:02 FR0000121121 56,9000 EUR 17 XPAR OD_78t7WMW -00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 10:00:02 FR0000121121 56,9000 EUR 19 XPAR OD_78t7WMV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 10:00:02 FR0000121121 56,9000 EUR 64 XPAR OD_78t7WMW -02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 10:05:48 FR0000121121 56,9000 EUR 17 XPAR OD_78t8yNC-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 10:05:48 FR0000121121 56,9000 EUR 18 XPAR OD_78t8yNC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 10:05:48 FR0000121121 56,9000 EUR 68 XPAR OD_78t8yND-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 10:06:21 FR0000121121 56,8500 EUR 25 XPAR OD_78t96mq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 10:25:39 FR0000121121 56,9500 EUR 2 XPAR OD_78tDyE4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 10:25:39 FR0000121121 56,9500 EUR 250 XPAR OD_78tDyE4-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 10:25:39 FR0000121121 56,9500 EUR 1 XPAR OD_78tDyE5-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 10:28:09 FR0000121121 57,0000 EUR 36 XPAR OD_78tEbAk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 10:29:43 FR0000121121 57,0000 EUR 43 XPAR OD_78tEzWu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 10:38:12 FR0000121121 57,0500 EUR 115 XPAR OD_78tH7z6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 10:44:10 FR0000121121 57,1000 EUR 42 XPAR OD_78tIdAp-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 10:54:33 FR0000121121 57,1000 EUR 42 XPAR OD_78tLFF6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 10:54:36 FR0000121121 57,0000 EUR 32 XPAR OD_78tLG5T-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 10:54:36 FR0000121121 57,0000 EUR 17 XPAR OD_78tLG5U-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 10:54:36 FR0000121121 57,0000 EUR 137 XPAR OD_78tLG5U-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 11:06:39 FR0000121121 57,1000 EUR 20 XPAR OD_78tOI6p-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 11:14:41 FR0000121121 57,1000 EUR 19 XPAR OD_78tQJVK-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 11:16:15 FR0000121121 57,1000 EUR 50 XPAR OD_78tQhx4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 11:16:37 FR0000121121 57,0500 EUR 31 XPAR OD_78tQnhk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 11:16:37 FR0000121121 57,0500 EUR 42 XPAR OD_78tQnhl-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 11:16:37 FR0000121121 57,0500 EUR 111 XPAR OD_78tQnhl-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 11:16:37 FR0000121121 57,0500 EUR 44 XPAR OD_78tQnhm-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 11:43:33 FR0000121121 57,1500 EUR 1 XPAR OD_78tXZxy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 11:49:35 FR0000121121 57,1500 EUR 32 XPAR OD_78tZ6J3-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 11:49:35 FR0000121121 57,1500 EUR 1 XPAR OD_78tZ6J5-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 11:49:35 FR0000121121 57,1500 EUR 33 XPAR OD_78tZ6J5-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 11:49:35 FR0000121121 57,1500 EUR 135 XPAR OD_78tZ6J2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 11:49:35 FR0000121121 57,1500 EUR 24 XPAR OD_78tZ6J4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 11:49:35 FR0000121121 57,1500 EUR 141 XPAR OD_78tZ6J4-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 12:00:33 FR0000121121 57,3000 EUR 125 XPAR OD_78tbrUs-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 12:00:34 FR0000121121 57,3000 EUR 13 XPAR OD_78tbrUz-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 12:00:34 FR0000121121 57,3000 EUR 17 XPAR OD_78tbrV0-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 12:00:34 FR0000121121 57,3000 EUR 23 XPAR OD_78tbrUy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 12:05:27 FR0000121121 57,2000 EUR 18 XPAR OD_78td5jh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 12:05:27 FR0000121121 57,2000 EUR 36 XPAR OD_78td5ty-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 12:30:09 FR0000121121 57,3500 EUR 99 XPAR OD_78tjJL5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 12:32:55 FR0000121121 57,3500 EUR 51 XPAR OD_78tk0ZL-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 12:32:55 FR0000121121 57,3500 EUR 94 XPAR OD_78tk0ZK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 12:32:55 FR0000121121 57,3500 EUR 2 XPAR OD_78tk0ZK-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 12:32:55 FR0000121121 57,3500 EUR 34 XPAR OD_78tk0ZM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 12:46:21 FR0000121121 57,4500 EUR 23 XPAR OD_78tnOM5-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 12:46:21 FR0000121121 57,4500 EUR 26 XPAR OD_78tnOM4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 12:46:21 FR0000121121 57,4500 EUR 52 XPAR OD_78tnOM4-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 12:46:21 FR0000121121 57,4500 EUR 30 XPAR OD_78tnOM5-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 12:50:35 FR0000121121 57,4000 EUR 17 XPAR OD_78toSQG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 12:51:00 FR0000121121 57,4000 EUR 2 XPAR OD_78toYma-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 12:51:01 FR0000121121 57,4000 EUR 18 XPAR OD_78toZBl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 12:54:02 FR0000121121 57,3500 EUR 17 XPAR OD_78tpKCs-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 12:54:02 FR0000121121 57,3500 EUR 18 XPAR OD_78tpKCt-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 13:00:25 FR0000121121 57,3500 EUR 17 XPAR OD_78tqvgl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 13:26:48 FR0000121121 57,4500 EUR 13 XPAR OD_78txZg2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 13:50:07 FR0000121121 57,5000 EUR 66 XPAR OD_78u3RRN-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/11/2022 13:50:07 FR0000121121 57,5000 EUR 340 XPAR OD_78u3RRF-00 Annulation 