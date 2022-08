Eurazeo : Déclaration hebdomadaire d'opérations effectuées du 8 au 12 août 2022 16/08/2022 | 08:02 Envoyer par e-mail :

Présentation agrégée par jour et par marché Code identifiant de Volume total Prix pondéré Nom de Code Identifiant de Jour de la moyen journalier l'instrument journalier (en nombre Marché l'émetteur l'émetteur transaction financier d'actions) d'acquisition des actions Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 08/08/2022 FR0000121121 4 284 65,282937 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 09/08/2022 FR0000121121 4 332 64,637373 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 10/08/2022 FR0000121121 4 296 64,371939 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 11/08/2022 FR0000121121 4 369 65,519890 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 12/08/2022 FR0000121121 4 235 65,307379 XPAR Détail transaction par transaction Nom de Code identifiant Prix Quantité Code identifiant Numéro de Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction de l'instrument unitaire Devise Objectif du rachat l'émetteur achetée marché référence de la financier (unité) transaction Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 09:12:27 FR0000121121 65,3500 EUR 1 XPAR OD_70131j5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 09:15:12 FR0000121121 65,3000 EUR 86 XPAR OD_7013in7-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 09:16:28 FR0000121121 65,3500 EUR 116 XPAR OD_70142QG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 09:16:28 FR0000121121 65,3500 EUR 22 XPAR OD_70142QH-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 09:16:29 FR0000121121 65,3500 EUR 40 XPAR OD_70142gN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 09:16:29 FR0000121121 65,3500 EUR 21 XPAR OD_70142gN-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 09:16:30 FR0000121121 65,3500 EUR 12 XPAR OD_70142wT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 09:16:30 FR0000121121 65,3500 EUR 20 XPAR OD_70142wU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 09:18:07 FR0000121121 65,2500 EUR 46 XPAR OD_7014SMx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 09:18:07 FR0000121121 65,2500 EUR 14 XPAR OD_7014SMy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 09:18:07 FR0000121121 65,2500 EUR 94 XPAR OD_7014SN3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 09:18:08 FR0000121121 65,2500 EUR 46 XPAR OD_7014SWt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 09:18:08 FR0000121121 65,2500 EUR 36 XPAR OD_7014SWu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 09:18:08 FR0000121121 65,2500 EUR 25 XPAR OD_7014SWu-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 09:18:08 FR0000121121 65,2500 EUR 37 XPAR OD_7014SWt-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 09:18:53 FR0000121121 65,2000 EUR 114 XPAR OD_7014eCM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 09:20:25 FR0000121121 65,1500 EUR 31 XPAR OD_70152B6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 09:20:26 FR0000121121 65,1500 EUR 6 XPAR OD_70152Rg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 09:24:36 FR0000121121 65,1500 EUR 39 XPAR OD_70165Uy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 09:24:36 FR0000121121 65,1500 EUR 16 XPAR OD_70165Uy-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 09:34:07 FR0000121121 65,0500 EUR 92 XPAR OD_7018U5S-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 09:34:07 FR0000121121 65,0500 EUR 15 XPAR OD_7018U5R-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 09:36:34 FR0000121121 65,0000 EUR 39 XPAR OD_70196Bl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 09:36:34 FR0000121121 65,0000 EUR 15 XPAR OD_70196Bm-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 09:38:50 FR0000121121 64,9000 EUR 22 XPAR OD_7019fiV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 09:42:10 FR0000121121 64,8500 EUR 15 XPAR OD_701AVfr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 09:48:07 FR0000121121 64,9000 EUR 64 XPAR OD_701C0b1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 09:48:07 FR0000121121 64,9000 EUR 17 XPAR OD_701C0b1-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 09:56:10 FR0000121121 64,9000 EUR 65 XPAR OD_701E257-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 10:01:45 FR0000121121 64,8500 EUR 15 XPAR OD_701FRRj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 10:01:45 FR0000121121 64,8500 EUR 32 XPAR OD_701FRRj-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 10:01:45 FR0000121121 64,8500 EUR 15 XPAR OD_701FRRi-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 10:08:11 FR0000121121 64,8000 EUR 16 XPAR OD_701H3r5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 10:08:11 FR0000121121 64,8000 EUR 33 XPAR OD_701H3r6-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 10:08:11 FR0000121121 64,8000 EUR 15 XPAR OD_701H3r6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 10:14:37 FR0000121121 64,8000 EUR 33 XPAR OD_701IgHI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 10:47:27 FR0000121121 64,9000 EUR 1 XPAR OD_701QwYt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 10:47:27 FR0000121121 64,9000 EUR 17 XPAR OD_701QwYu-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 10:47:28 FR0000121121 64,9000 EUR 12 XPAR OD_701Qwof-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 10:48:12 FR0000121121 64,9000 EUR 9 XPAR OD_701R8GQ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 10:48:12 FR0000121121 64,9000 EUR 1 XPAR OD_701R8GR-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 10:48:12 FR0000121121 64,9000 EUR 5 XPAR OD_701R8GR-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 10:52:56 FR0000121121 64,9000 EUR 33 XPAR OD_701SK99-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 10:52:56 FR0000121121 64,9000 EUR 171 XPAR OD_701SK9B-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 10:52:56 FR0000121121 64,9000 EUR 29 XPAR OD_701SK9A-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 10:53:41 FR0000121121 64,8500 EUR 15 XPAR OD_701SW0j-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 11:12:39 FR0000121121 64,9500 EUR 37 XPAR OD_701XI5K-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 11:12:39 FR0000121121 64,9500 EUR 18 XPAR OD_701XI5K-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 11:16:33 FR0000121121 64,9500 EUR 19 XPAR OD_701YGlr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 11:20:33 FR0000121121 64,9500 EUR 14 XPAR OD_701ZHCt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 11:20:33 FR0000121121 64,9500 EUR 7 XPAR OD_701ZHCu-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 11:21:24 FR0000121121 64,9000 EUR 46 XPAR OD_701ZUXj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 11:21:24 FR0000121121 64,9000 EUR 44 XPAR OD_701ZUXk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 11:24:32 FR0000121121 64,9000 EUR 15 XPAR OD_701aHV2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 11:35:53 FR0000121121 64,8500 EUR 18 XPAR OD_701d8bd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 11:35:53 FR0000121121 64,8500 EUR 36 XPAR OD_701d8be-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 11:47:22 FR0000121121 64,9500 EUR 26 XPAR OD_701g1ym-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 12:08:33 FR0000121121 65,1000 EUR 40 XPAR OD_701lMQX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 12:08:33 FR0000121121 65,1000 EUR 11 XPAR OD_701lMQY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 12:08:37 FR0000121121 65,1000 EUR 26 XPAR OD_701lNT4-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 12:16:34 FR0000121121 65,0500 EUR 31 XPAR OD_701nNYf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 12:51:40 FR0000121121 65,2000 EUR 142 XPAR OD_701wDWr-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 12:51:40 FR0000121121 65,2000 EUR 22 XPAR OD_701wDWs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 12:51:40 FR0000121121 65,2000 EUR 23 XPAR OD_701wDWq-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 13:17:06 FR0000121121 65,3000 EUR 70 XPAR OD_7022cV7-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 13:17:06 FR0000121121 65,3000 EUR 19 XPAR OD_7022cV6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 13:17:59 FR0000121121 65,3000 EUR 16 XPAR OD_7022qCt-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 13:21:58 FR0000121121 65,2500 EUR 16 XPAR OD_7023qau-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 13:25:00 FR0000121121 65,2000 EUR 15 XPAR OD_7024bmb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 13:47:02 FR0000121121 65,1000 EUR 29 XPAR OD_702A9hH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 13:47:02 FR0000121121 65,1000 EUR 32 XPAR OD_702A9hI-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 13:47:02 FR0000121121 65,1000 EUR 18 XPAR OD_702A9hI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 13:55:27 FR0000121121 65,2000 EUR 46 XPAR OD_702CGzm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 14:08:15 FR0000121121 65,3000 EUR 45 XPAR OD_702FV0w-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 14:08:15 FR0000121121 65,3000 EUR 16 XPAR OD_702FV0w-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 14:31:34 FR0000121121 65,3500 EUR 5 XPAR OD_702LMji-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 14:31:34 FR0000121121 65,3500 EUR 27 XPAR OD_702LMjj-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 14:35:34 FR0000121121 65,3500 EUR 24 XPAR OD_702MNAt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 14:37:29 FR0000121121 65,6000 EUR 83 XPAR OD_702MrJp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 14:37:29 FR0000121121 65,6000 EUR 29 XPAR OD_702MrJo-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 14:46:18 FR0000121121 65,4000 EUR 15 XPAR OD_702P4rU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 15:00:35 FR0000121121 65,5000 EUR 18 XPAR OD_702SfqZ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 15:01:21 FR0000121121 65,4500 EUR 51 XPAR OD_702Srcz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 15:01:21 FR0000121121 65,4500 EUR 39 XPAR OD_702Srd0-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 15:04:57 FR0000121121 65,3500 EUR 16 XPAR OD_702Tlu0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 15:13:11 FR0000121121 65,3000 EUR 3 XPAR OD_702VqNk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 15:13:11 FR0000121121 65,3000 EUR 16 XPAR OD_702VqNl-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 15:13:11 FR0000121121 65,3000 EUR 15 XPAR OD_702VqNl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 15:29:01 FR0000121121 65,5000 EUR 16 XPAR OD_702ZpSn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 15:29:01 FR0000121121 65,5000 EUR 34 XPAR OD_702ZpSn-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 15:32:26 FR0000121121 65,5000 EUR 15 XPAR OD_702agrt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 15:36:25 FR0000121121 65,5500 EUR 25 XPAR OD_702bgxn-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 15:45:36 FR0000121121 65,7500 EUR 100 XPAR OD_702e0Ix-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 15:45:36 FR0000121121 65,7500 EUR 40 XPAR OD_702e0Iy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 15:45:36 FR0000121121 65,7500 EUR 19 XPAR OD_702e0Iy-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 15:45:36 FR0000121121 65,7500 EUR 26 XPAR OD_702e0Iz-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 15:48:12 FR0000121121 65,8000 EUR 24 XPAR OD_702eeyx-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 15:48:24 FR0000121121 65,7500 EUR 114 XPAR OD_702ei6Y-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 15:48:24 FR0000121121 65,7500 EUR 20 XPAR OD_702ei6X-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 15:52:34 FR0000121121 65,7500 EUR 31 XPAR OD_702flEW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 15:53:12 FR0000121121 65,7000 EUR 31 XPAR OD_702fv1d-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 15:58:51 FR0000121121 65,6000 EUR 15 XPAR OD_702hLFF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 15:58:51 FR0000121121 65,6000 EUR 42 XPAR OD_702hLFG-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 15:58:51 FR0000121121 65,6000 EUR 23 XPAR OD_702hLFG-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 16:00:07 FR0000121121 65,5000 EUR 17 XPAR OD_702heva-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 16:10:40 FR0000121121 65,5500 EUR 24 XPAR OD_702kJZ6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 16:21:00 FR0000121121 65,5000 EUR 44 XPAR OD_702mv3O-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 16:21:00 FR0000121121 65,5000 EUR 38 XPAR OD_702mv3P-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 16:21:00 FR0000121121 65,5000 EUR 25 XPAR OD_702mv3P-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 16:21:00 FR0000121121 65,5000 EUR 24 XPAR OD_702mv3Q-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 16:22:41 FR0000121121 65,5000 EUR 37 XPAR OD_702nL86-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 16:22:41 FR0000121121 65,5000 EUR 8 XPAR OD_702nL86-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 16:30:41 FR0000121121 65,5000 EUR 16 XPAR OD_702pM08-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 16:30:41 FR0000121121 65,5000 EUR 40 XPAR OD_702pM08-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 16:30:41 FR0000121121 65,5000 EUR 19 XPAR OD_702pM09-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 16:32:21 FR0000121121 65,5000 EUR 117 XPAR OD_702pm8J-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 16:32:21 FR0000121121 65,5000 EUR 27 XPAR OD_702pm8J-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 16:37:09 FR0000121121 65,5500 EUR 60 XPAR OD_702qyz0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 16:48:05 FR0000121121 65,5000 EUR 33 XPAR OD_702tjpl-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 16:48:05 FR0000121121 65,5000 EUR 46 XPAR OD_702tjpm-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 16:48:05 FR0000121121 65,5000 EUR 15 XPAR OD_702tjpl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 16:55:17 FR0000121121 65,4000 EUR 15 XPAR OD_702vY6t-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 16:55:17 FR0000121121 65,4000 EUR 25 XPAR OD_702vY6t-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 16:55:17 FR0000121121 65,4000 EUR 1 XPAR OD_702vY6P-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 16:55:17 FR0000121121 65,4000 EUR 14 XPAR OD_702vY6s-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 17:01:28 FR0000121121 65,4500 EUR 40 XPAR OD_702x6aU-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 17:01:28 FR0000121121 65,4500 EUR 40 XPAR OD_702x6aV-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 17:01:28 FR0000121121 65,4500 EUR 66 XPAR OD_702x6al-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 17:01:28 FR0000121121 65,4500 EUR 21 XPAR OD_702x6al-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 17:01:42 FR0000121121 65,4500 EUR 40 XPAR OD_702xABg-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 08/08/2022 17:01:42 FR0000121121 65,4500 EUR 1 XPAR OD_702xABh-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 09:00:04 FR0000121121 64,9500 EUR 38 XPAR OD_706qRF6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 09:00:04 FR0000121121 64,9500 EUR 206 XPAR OD_706qRF6-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 09:00:04 FR0000121121 64,9500 EUR 50 XPAR OD_706qRF5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 09:12:39 FR0000121121 65,0500 EUR 36 XPAR OD_706tbWe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 09:12:39 FR0000121121 65,0500 EUR 112 XPAR OD_706tbWf-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 09:12:39 FR0000121121 65,0000 EUR 121 XPAR OD_706tbWi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 09:12:39 FR0000121121 65,0500 EUR 54 XPAR OD_706tbWe-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 09:16:16 FR0000121121 65,1000 EUR 5 XPAR OD_706uVsh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 09:16:16 FR0000121121 65,1000 EUR 40 XPAR OD_706uVsi-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 09:16:16 FR0000121121 65,1000 EUR 32 XPAR OD_706uVsi-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 09:18:24 FR0000121121 65,0500 EUR 17 XPAR OD_706v3BO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 09:18:51 FR0000121121 65,0000 EUR 13 XPAR OD_706vAO3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 09:18:51 FR0000121121 65,0000 EUR 5 XPAR OD_706vAO4-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 09:26:52 FR0000121121 64,9500 EUR 32 XPAR OD_706xBTk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 09:26:52 FR0000121121 64,9500 EUR 5 XPAR OD_706xBTk-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 09:43:12 FR0000121121 64,9500 EUR 45 XPAR OD_7071IQh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 09:43:12 FR0000121121 64,9500 EUR 171 XPAR OD_7071IQj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 09:43:12 FR0000121121 64,9500 EUR 38 XPAR OD_7071IQi-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 09:46:00 FR0000121121 64,9000 EUR 28 XPAR OD_707201g-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 09:46:00 FR0000121121 64,9000 EUR 23 XPAR OD_707201g-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 09:54:57 FR0000121121 64,8500 EUR 80 XPAR OD_7074Fiu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 09:54:57 FR0000121121 64,8500 EUR 16 XPAR OD_7074Fiv-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 10:07:49 FR0000121121 64,9000 EUR 87 XPAR OD_7077Ufl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 10:07:49 FR0000121121 64,9000 EUR 15 XPAR OD_7077Ufk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 10:23:53 FR0000121121 65,0000 EUR 112 XPAR OD_707BXS3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 10:23:53 FR0000121121 65,0000 EUR 26 XPAR OD_707BXS2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 10:23:59 FR0000121121 64,9000 EUR 19 XPAR OD_707BYuB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 10:36:38 FR0000121121 65,0500 EUR 70 XPAR OD_707EkOV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 10:36:38 FR0000121121 65,0500 EUR 18 XPAR OD_707EkOU-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 10:49:37 FR0000121121 65,1500 EUR 80 XPAR OD_707I19g-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 11:25:08 FR0000121121 65,1500 EUR 24 XPAR OD_707QxTk-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 11:25:08 FR0000121121 65,1500 EUR 140 XPAR OD_707QxTl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 11:25:08 FR0000121121 65,1500 EUR 20 XPAR OD_707QxTj-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 11:25:09 FR0000121121 65,1500 EUR 9 XPAR OD_707QxjQ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 11:25:09 FR0000121121 65,1500 EUR 10 XPAR OD_707QxjQ-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 11:30:42 FR0000121121 65,1000 EUR 31 XPAR OD_707SMJc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 11:30:42 FR0000121121 65,1000 EUR 19 XPAR OD_707SMJd-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 11:33:21 FR0000121121 65,1000 EUR 16 XPAR OD_707T1nY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 11:39:52 FR0000121121 65,1500 EUR 25 XPAR OD_707UfQD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 11:41:06 FR0000121121 65,0500 EUR 15 XPAR OD_707UyZF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 11:52:36 FR0000121121 65,0500 EUR 10 XPAR OD_707Xs9M-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 11:52:36 FR0000121121 65,0500 EUR 15 XPAR OD_707Xs9N-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 11:52:36 FR0000121121 65,0500 EUR 19 XPAR OD_707Xs9O-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 11:52:36 FR0000121121 65,0500 EUR 15 XPAR OD_707Xs9O-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 12:00:45 FR0000121121 64,9000 EUR 15 XPAR OD_707ZvHH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 12:09:34 FR0000121121 64,9000 EUR 19 XPAR OD_707c8vc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 12:09:34 FR0000121121 64,9000 EUR 38 XPAR OD_707c8ve-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 12:09:34 FR0000121121 64,9000 EUR 18 XPAR OD_707c8vd-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 12:11:32 FR0000121121 64,8000 EUR 15 XPAR OD_707cdmf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 12:16:04 FR0000121121 64,7500 EUR 15 XPAR OD_707dmXH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 12:22:33 FR0000121121 64,7000 EUR 16 XPAR OD_707fPm9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 12:35:34 FR0000121121 64,6500 EUR 15 XPAR OD_707igit-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 12:35:34 FR0000121121 64,6500 EUR 21 XPAR OD_707igiv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 12:35:34 FR0000121121 64,6500 EUR 15 XPAR OD_707igiu-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 12:44:45 FR0000121121 64,7000 EUR 28 XPAR OD_707l0AT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 12:54:09 FR0000121121 64,6500 EUR 15 XPAR OD_707nMoN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 12:54:09 FR0000121121 64,6500 EUR 15 XPAR OD_707nMoO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 13:05:14 FR0000121121 64,6500 EUR 56 XPAR OD_707q9yc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 13:08:05 FR0000121121 64,6000 EUR 15 XPAR OD_707qsNK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 13:42:26 FR0000121121 64,5000 EUR 29 XPAR OD_707zWUC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 13:42:26 FR0000121121 64,5000 EUR 61 XPAR OD_707zWUC-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 13:42:26 FR0000121121 64,5000 EUR 18 XPAR OD_707zWUB-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 13:59:28 FR0000121121 64,3500 EUR 49 XPAR OD_7083oHg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 13:59:28 FR0000121121 64,3500 EUR 22 XPAR OD_7083oHh-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 14:06:45 FR0000121121 64,4000 EUR 27 XPAR OD_7085e4b-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 14:11:11 FR0000121121 64,3500 EUR 27 XPAR OD_7086lNi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 14:14:54 FR0000121121 64,2500 EUR 15 XPAR OD_7087hL8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 14:29:34 FR0000121121 64,3000 EUR 31 XPAR OD_708BOCq-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 14:29:34 FR0000121121 64,3000 EUR 39 XPAR OD_708BOCr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 14:29:34 FR0000121121 64,3000 EUR 16 XPAR OD_708BOCp-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 14:30:33 FR0000121121 64,2500 EUR 15 XPAR OD_708Bddu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 14:30:33 FR0000121121 64,2500 EUR 15 XPAR OD_708Bddv-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 14:52:56 FR0000121121 64,2500 EUR 29 XPAR OD_708HGyM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 14:52:56 FR0000121121 64,2500 EUR 3 XPAR OD_708HGyN-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 14:52:56 FR0000121121 64,2500 EUR 6 XPAR OD_708HGyO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 14:56:57 FR0000121121 64,2500 EUR 20 XPAR OD_708IHfA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 15:00:25 FR0000121121 64,2000 EUR 71 XPAR OD_708J9if-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 15:00:25 FR0000121121 64,2000 EUR 23 XPAR OD_708J9if-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 15:19:39 FR0000121121 64,2500 EUR 64 XPAR OD_708Nzqh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 15:19:39 FR0000121121 64,2500 EUR 35 XPAR OD_708Nzqi-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 15:19:39 FR0000121121 64,2500 EUR 18 XPAR OD_708Nzqi-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 15:32:03 FR0000121121 64,3500 EUR 49 XPAR OD_708R7U1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 15:32:03 FR0000121121 64,3500 EUR 48 XPAR OD_708R7U2-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 15:32:03 FR0000121121 64,3500 EUR 15 XPAR OD_708R7U2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 15:37:33 FR0000121121 64,3500 EUR 72 XPAR OD_708SVKl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 15:37:33 FR0000121121 64,3500 EUR 25 XPAR OD_708SVKk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 15:46:34 FR0000121121 64,4500 EUR 20 XPAR OD_708UmAf-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 15:48:21 FR0000121121 64,4500 EUR 23 XPAR OD_708VE3J-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 15:48:21 FR0000121121 64,4500 EUR 6 XPAR OD_708VE3I-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 15:48:46 FR0000121121 64,4000 EUR 99 XPAR OD_708VKN3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 15:53:21 FR0000121121 64,4000 EUR 61 XPAR OD_708WTuX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 15:53:31 FR0000121121 64,3500 EUR 15 XPAR OD_708WWcA-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 16:01:20 FR0000121121 64,3500 EUR 19 XPAR OD_708YUbg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 16:05:20 FR0000121121 64,3500 EUR 44 XPAR OD_708ZV2c-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 16:07:35 FR0000121121 64,3000 EUR 97 XPAR OD_708a44y-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 16:07:35 FR0000121121 64,3000 EUR 15 XPAR OD_708a44x-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 16:07:35 FR0000121121 64,3000 EUR 17 XPAR OD_708a44z-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 16:19:36 FR0000121121 64,3000 EUR 17 XPAR OD_708d5j9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 16:22:46 FR0000121121 64,3000 EUR 33 XPAR OD_708dt3w-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 16:23:37 FR0000121121 64,3000 EUR 40 XPAR OD_708e6Q9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 16:23:37 FR0000121121 64,3000 EUR 20 XPAR OD_708e6QA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 16:23:39 FR0000121121 64,3000 EUR 20 XPAR OD_708e6wR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 16:24:32 FR0000121121 64,2000 EUR 90 XPAR OD_708eKil-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 16:29:47 FR0000121121 64,2000 EUR 3 XPAR OD_708fegB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 16:37:38 FR0000121121 64,3000 EUR 1 XPAR OD_708hdCn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 16:37:38 FR0000121121 64,3000 EUR 40 XPAR OD_708hdCo-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 16:40:31 FR0000121121 64,2500 EUR 97 XPAR OD_708iM7c-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 16:40:31 FR0000121121 64,2000 EUR 36 XPAR OD_708iMHo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 16:40:31 FR0000121121 64,2500 EUR 33 XPAR OD_708iM7b-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 16:51:40 FR0000121121 64,1500 EUR 17 XPAR OD_708lAFG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 16:51:40 FR0000121121 64,1500 EUR 50 XPAR OD_708lAFH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 16:51:40 FR0000121121 64,1500 EUR 15 XPAR OD_708lAFG-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 16:53:16 FR0000121121 64,1000 EUR 15 XPAR OD_708lZGI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 16:57:56 FR0000121121 64,0000 EUR 217 XPAR OD_708mk9g-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 09/08/2022 16:57:56 FR0000121121 64,0000 EUR 52 XPAR OD_708mk9g-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 09:00:25 FR0000121121 63,7500 EUR 1 XPAR OD_70Ch38L-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 09:00:25 FR0000121121 63,7500 EUR 246 XPAR OD_70Ch38M-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 09:00:25 FR0000121121 63,7500 EUR 50 XPAR OD_70Ch38L-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 09:00:54 FR0000121121 63,6500 EUR 16 XPAR OD_70ChAgJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 09:02:02 FR0000121121 63,5500 EUR 19 XPAR OD_70ChSJX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 09:02:06 FR0000121121 63,5000 EUR 27 XPAR OD_70ChTVK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 09:03:26 FR0000121121 63,4500 EUR 19 XPAR OD_70ChoLT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 09:03:26 FR0000121121 63,5000 EUR 17 XPAR OD_70ChoLS-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 09:04:14 FR0000121121 63,3500 EUR 20 XPAR OD_70Ci0ia-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 09:08:34 FR0000121121 63,2500 EUR 22 XPAR OD_70Cj6SR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 09:08:34 FR0000121121 63,2500 EUR 85 XPAR OD_70Cj6ST-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 09:08:34 FR0000121121 63,2500 EUR 15 XPAR OD_70Cj6SS-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 09:10:04 FR0000121121 63,0500 EUR 16 XPAR OD_70CjTtu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 09:10:04 FR0000121121 63,0500 EUR 15 XPAR OD_70CjTtu-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 09:32:02 FR0000121121 63,7000 EUR 100 XPAR OD_70Cp0dN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 09:32:02 FR0000121121 63,7000 EUR 101 XPAR OD_70Cp0dO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 09:32:03 FR0000121121 63,7000 EUR 40 XPAR OD_70Cp0tW-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 09:33:45 FR0000121121 63,7500 EUR 18 XPAR OD_70CpRPQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 09:34:39 FR0000121121 63,7000 EUR 30 XPAR OD_70CpfW3-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 09:34:39 FR0000121121 63,7000 EUR 67 XPAR OD_70CpfW4-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 09:34:39 FR0000121121 63,7000 EUR 24 XPAR OD_70CpfW3-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 09:44:39 FR0000121121 63,6000 EUR 15 XPAR OD_70CsBe1-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 09:48:44 FR0000121121 63,6500 EUR 40 XPAR OD_70CtDEa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 09:48:44 FR0000121121 63,6500 EUR 51 XPAR OD_70CtDEa-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 09:54:45 FR0000121121 63,8000 EUR 55 XPAR OD_70Cuj9c-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 09:54:45 FR0000121121 63,8500 EUR 15 XPAR OD_70Cuj9L-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 09:55:59 FR0000121121 63,7000 EUR 16 XPAR OD_70Cv2RP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 10:17:10 FR0000121121 63,9500 EUR 150 XPAR OD_70D0NCQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 10:17:10 FR0000121121 63,9500 EUR 34 XPAR OD_70D0NCR-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 10:18:43 FR0000121121 63,9000 EUR 15 XPAR OD_70D0lMp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 10:24:31 FR0000121121 63,9500 EUR 27 XPAR OD_70D2E0l-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 10:27:24 FR0000121121 63,8500 EUR 16 XPAR OD_70D2wo3-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 10:27:24 FR0000121121 63,8500 EUR 15 XPAR OD_70D2wo3-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 10:46:09 FR0000121121 64,0500 EUR 31 XPAR OD_70D7fWi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 10:46:09 FR0000121121 64,0500 EUR 93 XPAR OD_70D7fWj-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 10:46:09 FR0000121121 64,0500 EUR 18 XPAR OD_70D7fWj-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 10:59:09 FR0000121121 64,1000 EUR 15 XPAR OD_70DAwPs-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 10:59:09 FR0000121121 64,1000 EUR 33 XPAR OD_70DAwPt-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 10:59:09 FR0000121121 64,1000 EUR 15 XPAR OD_70DAwPt-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 11:14:50 FR0000121121 64,1500 EUR 19 XPAR OD_70DEtGV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 11:15:00 FR0000121121 64,1500 EUR 3 XPAR OD_70DEvs4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 11:15:00 FR0000121121 64,1500 EUR 18 XPAR OD_70DEvs4-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 11:15:56 FR0000121121 64,1000 EUR 73 XPAR OD_70DFAMI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 11:23:53 FR0000121121 64,0000 EUR 15 XPAR OD_70DHAeF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 11:23:53 FR0000121121 64,0000 EUR 24 XPAR OD_70DHAeG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 11:27:00 FR0000121121 63,9500 EUR 15 XPAR OD_70DHxGx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 11:32:47 FR0000121121 64,0000 EUR 19 XPAR OD_70DJPXT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 11:37:49 FR0000121121 63,9500 EUR 33 XPAR OD_70DKfwt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 11:37:49 FR0000121121 63,9500 EUR 1 XPAR OD_70DKfwu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 11:37:49 FR0000121121 63,9500 EUR 20 XPAR OD_70DKfwu-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 11:59:00 FR0000121121 64,0500 EUR 22 XPAR OD_70DQ0bH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 12:00:59 FR0000121121 64,0000 EUR 72 XPAR OD_70DQVdW -02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 12:00:59 FR0000121121 64,0000 EUR 23 XPAR OD_70DQVdW -00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 12:12:07 FR0000121121 63,9000 EUR 15 XPAR OD_70DTJIj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 12:12:07 FR0000121121 63,9000 EUR 35 XPAR OD_70DTJIj-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 12:27:22 FR0000121121 63,8500 EUR 29 XPAR OD_70DX9Y8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 12:27:22 FR0000121121 63,8500 EUR 24 XPAR OD_70DX9Y8-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 12:27:22 FR0000121121 63,8500 EUR 15 XPAR OD_70DX9Y7-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 12:41:18 FR0000121121 63,8500 EUR 15 XPAR OD_70DaeoV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 12:41:18 FR0000121121 63,8500 EUR 24 XPAR OD_70DaeoX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 12:41:18 FR0000121121 63,8500 EUR 15 XPAR OD_70DaeoW -01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 13:08:15 FR0000121121 63,9000 EUR 73 XPAR OD_70DhRZM-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 13:08:15 FR0000121121 63,9000 EUR 17 XPAR OD_70DhRZL-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 13:09:29 FR0000121121 63,8500 EUR 23 XPAR OD_70Dhkp0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 13:19:45 FR0000121121 63,7500 EUR 19 XPAR OD_70DkKxi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 13:19:45 FR0000121121 63,7500 EUR 5 XPAR OD_70DkKxj-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 13:44:01 FR0000121121 63,8000 EUR 62 XPAR OD_70DqRm2-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 13:44:01 FR0000121121 63,8000 EUR 18 XPAR OD_70DqRm2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 13:49:34 FR0000121121 63,7000 EUR 16 XPAR OD_70DrqNT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 13:51:34 FR0000121121 63,7000 EUR 20 XPAR OD_70DsLas-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 14:13:29 FR0000121121 63,9500 EUR 70 XPAR OD_70Dxrjx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 14:13:29 FR0000121121 63,9500 EUR 23 XPAR OD_70Dxrjx-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 14:25:31 FR0000121121 63,9000 EUR 33 XPAR OD_70E0tXw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 14:25:31 FR0000121121 63,9000 EUR 36 XPAR OD_70E0tXx-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 14:28:03 FR0000121121 64,0500 EUR 17 XPAR OD_70E1XD5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 14:30:32 FR0000121121 64,1500 EUR 28 XPAR OD_70E29wF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 14:34:33 FR0000121121 64,6000 EUR 19 XPAR OD_70E3Aao-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 14:45:29 FR0000121121 65,0000 EUR 43 XPAR OD_70E5vCl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 14:45:29 FR0000121121 65,0000 EUR 15 XPAR OD_70E5vCm-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 14:56:31 FR0000121121 65,3500 EUR 18 XPAR OD_70E8hNy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 14:56:31 FR0000121121 65,3500 EUR 19 XPAR OD_70E8hNy-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 14:56:31 FR0000121121 65,3500 EUR 19 XPAR OD_70E8hNz-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 14:57:38 FR0000121121 65,3500 EUR 15 XPAR OD_70E8yyM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 14:57:38 FR0000121121 65,3500 EUR 15 XPAR OD_70E8yyN-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 15:00:06 FR0000121121 65,3500 EUR 15 XPAR OD_70E9bOm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 15:01:39 FR0000121121 65,2000 EUR 15 XPAR OD_70E9zia-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 15:11:30 FR0000121121 65,3000 EUR 44 XPAR OD_70ECTPI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 15:11:30 FR0000121121 65,3000 EUR 15 XPAR OD_70ECTPI-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 15:20:20 FR0000121121 65,3500 EUR 35 XPAR OD_70EEhEx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 15:28:08 FR0000121121 65,4000 EUR 55 XPAR OD_70EGerI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 15:30:12 FR0000121121 65,3500 EUR 18 XPAR OD_70EHB9e-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 15:36:04 FR0000121121 65,3000 EUR 22 XPAR OD_70EIery-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 15:36:04 FR0000121121 65,3000 EUR 29 XPAR OD_70EIerz-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 15:36:04 FR0000121121 65,3000 EUR 28 XPAR OD_70EIerz-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 15:36:04 FR0000121121 65,3000 EUR 15 XPAR OD_70EIery-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 15:47:35 FR0000121121 65,4000 EUR 61 XPAR OD_70ELYRJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 15:47:35 FR0000121121 65,4000 EUR 35 XPAR OD_70ELYRK-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 15:50:08 FR0000121121 65,4500 EUR 50 XPAR OD_70EMCIf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 15:54:39 FR0000121121 65,4000 EUR 96 XPAR OD_70ENKlk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 15:54:39 FR0000121121 65,4000 EUR 40 XPAR OD_70ENKll-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 15:54:39 FR0000121121 65,4000 EUR 15 XPAR OD_70ENKll-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 15:56:48 FR0000121121 65,3500 EUR 16 XPAR OD_70ENsLs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 15:59:48 FR0000121121 65,2500 EUR 16 XPAR OD_70EOd9g-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 16:00:55 FR0000121121 65,2500 EUR 35 XPAR OD_70EOugT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 16:00:55 FR0000121121 65,2500 EUR 16 XPAR OD_70EOugU-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 16:03:10 FR0000121121 65,2000 EUR 23 XPAR OD_70EPTql-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 16:14:30 FR0000121121 65,2500 EUR 32 XPAR OD_70ESKdL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 16:19:02 FR0000121121 65,2000 EUR 136 XPAR OD_70ETTTu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 16:19:29 FR0000121121 65,1500 EUR 15 XPAR OD_70ETaVP-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 16:19:29 FR0000121121 65,1500 EUR 25 XPAR OD_70ETaVP-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 16:20:25 FR0000121121 65,0500 EUR 17 XPAR OD_70ETp7o-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 16:34:58 FR0000121121 65,1500 EUR 29 XPAR OD_70EXUBV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 16:34:58 FR0000121121 65,1500 EUR 81 XPAR OD_70EXUBW -02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 16:34:58 FR0000121121 65,1500 EUR 31 XPAR OD_70EXUBW -00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 16:37:32 FR0000121121 65,2000 EUR 72 XPAR OD_70EY8Bw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 16:39:50 FR0000121121 65,1000 EUR 15 XPAR OD_70EYi5I-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 16:44:17 FR0000121121 65,1000 EUR 16 XPAR OD_70EZpgg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 16:44:17 FR0000121121 65,1000 EUR 15 XPAR OD_70EZpgh-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 16:48:56 FR0000121121 65,1000 EUR 41 XPAR OD_70Eb01d-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 16:48:56 FR0000121121 65,1000 EUR 261 XPAR OD_70Eb01e-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 10/08/2022 16:48:56 FR0000121121 65,1000 EUR 62 XPAR OD_70Eb01f-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 09:05:20 FR0000121121 65,9000 EUR 128 XPAR OD_70IYoWb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 09:05:20 FR0000121121 65,9000 EUR 26 XPAR OD_70IYoWa-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 09:05:53 FR0000121121 65,8500 EUR 5 XPAR OD_70IYxCS-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 09:05:53 FR0000121121 65,8500 EUR 42 XPAR OD_70IYxCR-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 09:06:04 FR0000121121 65,8500 EUR 64 XPAR OD_70IZ065-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 09:06:04 FR0000121121 65,8500 EUR 136 XPAR OD_70IZ066-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 09:18:37 FR0000121121 65,9000 EUR 60 XPAR OD_70Ic9qY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 09:18:37 FR0000121121 65,9000 EUR 65 XPAR OD_70Ic9qZ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 09:18:37 FR0000121121 65,9000 EUR 26 XPAR OD_70Ic9qY-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 09:19:15 FR0000121121 65,8500 EUR 78 XPAR OD_70IcJfW-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 09:19:15 FR0000121121 65,8500 EUR 38 XPAR OD_70IcJfX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 09:19:15 FR0000121121 65,8500 EUR 23 XPAR OD_70IcJfW-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 09:19:27 FR0000121121 65,8000 EUR 42 XPAR OD_70IcMsJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 09:29:48 FR0000121121 65,7000 EUR 15 XPAR OD_70IeyUG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 09:29:48 FR0000121121 65,7000 EUR 87 XPAR OD_70IeyUH-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 09:29:49 FR0000121121 65,6500 EUR 32 XPAR OD_70Ieybz-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 09:40:15 FR0000121121 65,5500 EUR 96 XPAR OD_70IhbUy-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 09:40:15 FR0000121121 65,5500 EUR 15 XPAR OD_70IhbUx-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 09:48:51 FR0000121121 65,5500 EUR 44 XPAR OD_70Ijlgf-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 09:48:51 FR0000121121 65,5500 EUR 5 XPAR OD_70Ijlgf-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 09:48:53 FR0000121121 65,5500 EUR 34 XPAR OD_70IjmKv-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 09:48:53 FR0000121121 65,5500 EUR 10 XPAR OD_70IjmKu-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 09:53:46 FR0000121121 65,4000 EUR 15 XPAR OD_70Il0Uw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 09:54:46 FR0000121121 65,3500 EUR 3 XPAR OD_70IlGF4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 09:54:46 FR0000121121 65,3500 EUR 23 XPAR OD_70IlGF5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 09:59:15 FR0000121121 65,4000 EUR 35 XPAR OD_70ImOD7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 09:59:15 FR0000121121 65,4000 EUR 19 XPAR OD_70ImOD6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 10:05:00 FR0000121121 65,3500 EUR 15 XPAR OD_70Inps1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 10:05:00 FR0000121121 65,3500 EUR 33 XPAR OD_70Inps2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 10:12:21 FR0000121121 65,3000 EUR 15 XPAR OD_70IpgTN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 10:12:21 FR0000121121 65,3000 EUR 34 XPAR OD_70IpgTO-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 10:12:21 FR0000121121 65,3000 EUR 15 XPAR OD_70IpgTO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 10:21:29 FR0000121121 65,2500 EUR 48 XPAR OD_70IrzBB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 10:21:29 FR0000121121 65,3000 EUR 15 XPAR OD_70IrzAa-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 10:32:12 FR0000121121 65,2000 EUR 17 XPAR OD_70IugSU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 10:32:12 FR0000121121 65,2000 EUR 48 XPAR OD_70IugSW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 10:32:12 FR0000121121 65,2000 EUR 15 XPAR OD_70IugSV-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 10:48:39 FR0000121121 65,3500 EUR 17 XPAR OD_70IypEA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 10:48:39 FR0000121121 65,3500 EUR 12 XPAR OD_70IypEB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 10:48:39 FR0000121121 65,3500 EUR 10 XPAR OD_70IypEB-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 10:51:02 FR0000121121 65,2500 EUR 72 XPAR OD_70IzQNy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 10:51:02 FR0000121121 65,2500 EUR 22 XPAR OD_70IzQNz-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 11:07:32 FR0000121121 65,2500 EUR 78 XPAR OD_70J3Zys-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 11:07:32 FR0000121121 65,2500 EUR 15 XPAR OD_70J3Zyt-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 11:07:39 FR0000121121 65,2000 EUR 19 XPAR OD_70J3boB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 11:14:25 FR0000121121 65,1500 EUR 15 XPAR OD_70J5JQN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 11:32:26 FR0000121121 65,4000 EUR 33 XPAR OD_70J9qd7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 11:34:45 FR0000121121 65,3500 EUR 29 XPAR OD_70JAQcy-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 11:38:36 FR0000121121 65,3500 EUR 87 XPAR OD_70JBOuV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 11:38:36 FR0000121121 65,3500 EUR 8 XPAR OD_70JBOuW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 12:04:55 FR0000121121 65,3500 EUR 12 XPAR OD_70JI1ea-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 12:04:55 FR0000121121 65,3500 EUR 36 XPAR OD_70JI1eb-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 12:10:02 FR0000121121 65,3000 EUR 74 XPAR OD_70JJJSL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 12:10:02 FR0000121121 65,3000 EUR 31 XPAR OD_70JJJSM-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 12:13:01 FR0000121121 65,2000 EUR 23 XPAR OD_70JK45g-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 12:16:03 FR0000121121 65,1500 EUR 15 XPAR OD_70JKpJb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 12:21:03 FR0000121121 65,1000 EUR 15 XPAR OD_70JM5RX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 12:35:30 FR0000121121 65,2500 EUR 43 XPAR OD_70JPj0t-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 12:35:30 FR0000121121 65,2500 EUR 18 XPAR OD_70JPj0u-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 12:49:41 FR0000121121 65,2000 EUR 19 XPAR OD_70JTIJ7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 12:49:41 FR0000121121 65,2000 EUR 23 XPAR OD_70JTIJ8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 12:52:52 FR0000121121 65,1500 EUR 15 XPAR OD_70JU65r-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 12:58:31 FR0000121121 65,1000 EUR 15 XPAR OD_70JVWG6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 12:58:31 FR0000121121 65,1000 EUR 15 XPAR OD_70JVWG7-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 13:13:05 FR0000121121 65,1000 EUR 29 XPAR OD_70JZBZX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 13:13:05 FR0000121121 65,1000 EUR 22 XPAR OD_70JZBZY-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 13:17:47 FR0000121121 65,2500 EUR 15 XPAR OD_70JaN0S-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 13:30:03 FR0000121121 65,2000 EUR 16 XPAR OD_70JdSVs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 13:30:03 FR0000121121 65,2000 EUR 18 XPAR OD_70JdSVs-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 13:52:53 FR0000121121 65,2500 EUR 27 XPAR OD_70JjCsS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 13:54:46 FR0000121121 65,2000 EUR 31 XPAR OD_70JjgC7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 13:54:46 FR0000121121 65,2000 EUR 50 XPAR OD_70JjgC8-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 13:54:46 FR0000121121 65,2000 EUR 15 XPAR OD_70JjgC7-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 14:30:38 FR0000121121 65,7000 EUR 68 XPAR OD_70Jsi4O-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 14:45:44 FR0000121121 65,7000 EUR 121 XPAR OD_70JwVea-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 14:45:44 FR0000121121 65,7000 EUR 18 XPAR OD_70JwVea-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 14:45:44 FR0000121121 65,7000 EUR 29 XPAR OD_70JwVeZ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 14:49:12 FR0000121121 65,6000 EUR 15 XPAR OD_70JxNjn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 14:49:12 FR0000121121 65,6000 EUR 21 XPAR OD_70JxNjm-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 14:56:12 FR0000121121 65,7000 EUR 50 XPAR OD_70Jz94o-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 15:01:21 FR0000121121 65,6500 EUR 15 XPAR OD_70K0RSD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 15:01:21 FR0000121121 65,6500 EUR 15 XPAR OD_70K0RSE-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 15:08:37 FR0000121121 65,6500 EUR 42 XPAR OD_70K2Gw1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 15:13:36 FR0000121121 65,6000 EUR 15 XPAR OD_70K3WfA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 15:13:36 FR0000121121 65,6000 EUR 13 XPAR OD_70K3WfA-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 15:22:07 FR0000121121 65,6000 EUR 19 XPAR OD_70K5fZl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 15:22:07 FR0000121121 65,6000 EUR 14 XPAR OD_70K5fZm-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 15:22:07 FR0000121121 65,6000 EUR 19 XPAR OD_70K5fZl-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 15:33:07 FR0000121121 65,6500 EUR 12 XPAR OD_70K8ROV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 15:34:41 FR0000121121 65,6000 EUR 130 XPAR OD_70K8pp1-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 15:34:41 FR0000121121 65,6000 EUR 15 XPAR OD_70K8pp0-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 15:38:31 FR0000121121 65,5000 EUR 17 XPAR OD_70K9nhB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 15:38:31 FR0000121121 65,5000 EUR 16 XPAR OD_70K9nhC-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 15:45:44 FR0000121121 65,5000 EUR 44 XPAR OD_70KBcCT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 15:45:44 FR0000121121 65,5000 EUR 47 XPAR OD_70KBcCU-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 15:45:44 FR0000121121 65,5000 EUR 15 XPAR OD_70KBcCU-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 15:55:37 FR0000121121 65,5000 EUR 25 XPAR OD_70KE6VZ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 15:55:37 FR0000121121 65,5000 EUR 23 XPAR OD_70KE6VY-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 15:59:04 FR0000121121 65,5500 EUR 17 XPAR OD_70KEyJi-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 16:02:24 FR0000121121 65,5500 EUR 183 XPAR OD_70KFoLX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 16:10:59 FR0000121121 65,6000 EUR 15 XPAR OD_70KHyQD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 16:10:59 FR0000121121 65,6000 EUR 82 XPAR OD_70KHyQD-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 16:10:59 FR0000121121 65,6000 EUR 29 XPAR OD_70KHyQC-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 16:17:29 FR0000121121 65,6500 EUR 44 XPAR OD_70KJbtu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 16:17:29 FR0000121121 65,6500 EUR 13 XPAR OD_70KJbtv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 16:24:32 FR0000121121 65,6000 EUR 18 XPAR OD_70KLNpU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 16:24:32 FR0000121121 65,6000 EUR 46 XPAR OD_70KLNpV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 16:24:32 FR0000121121 65,6000 EUR 15 XPAR OD_70KLNpU-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 16:27:44 FR0000121121 65,5500 EUR 23 XPAR OD_70KMBhx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 16:37:48 FR0000121121 65,6000 EUR 25 XPAR OD_70KOj1D-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 16:38:34 FR0000121121 65,6000 EUR 12 XPAR OD_70KOuzE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 16:42:30 FR0000121121 65,5000 EUR 16 XPAR OD_70KPuEz-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 16:42:30 FR0000121121 65,5000 EUR 125 XPAR OD_70KPuF0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 16:42:30 FR0000121121 65,5000 EUR 20 XPAR OD_70KPuEz-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 16:48:40 FR0000121121 65,4500 EUR 34 XPAR OD_70KRSaN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 16:48:40 FR0000121121 65,4500 EUR 29 XPAR OD_70KRSaO-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 16:48:40 FR0000121121 65,4500 EUR 15 XPAR OD_70KRSaN-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 16:53:30 FR0000121121 65,4000 EUR 1 XPAR OD_70KSfud-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 16:53:30 FR0000121121 65,4000 EUR 1 XPAR OD_70KSfue-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 16:53:30 FR0000121121 65,4000 EUR 4 XPAR OD_70KSfut-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 16:53:30 FR0000121121 65,4000 EUR 8 XPAR OD_70KSfv5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 16:53:30 FR0000121121 65,4000 EUR 279 XPAR OD_70KSfv5-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 16:53:30 FR0000121121 65,4000 EUR 19 XPAR OD_70KSfv6-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 16:53:38 FR0000121121 65,4000 EUR 20 XPAR OD_70KSi3V-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 11/08/2022 16:53:38 FR0000121121 65,4000 EUR 43 XPAR OD_70KSi3X-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 09:01:55 FR0000121121 65,0000 EUR 245 XPAR OD_70OOTfb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 09:01:55 FR0000121121 65,0000 EUR 26 XPAR OD_70OOTfb-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 09:01:55 FR0000121121 65,0000 EUR 55 XPAR OD_70OOTfa-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 09:09:10 FR0000121121 64,9000 EUR 158 XPAR OD_70OQIsV-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 09:09:10 FR0000121121 64,9000 EUR 32 XPAR OD_70OQIsV-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 09:18:33 FR0000121121 65,1000 EUR 51 XPAR OD_70OSfRb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 09:31:53 FR0000121121 65,4500 EUR 197 XPAR OD_70OW1Yn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 09:31:53 FR0000121121 65,4500 EUR 51 XPAR OD_70OW1Yl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 09:44:09 FR0000121121 65,4500 EUR 111 XPAR OD_70OZ71z-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 09:44:12 FR0000121121 65,3500 EUR 82 XPAR OD_70OZ7hM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 09:44:18 FR0000121121 65,3000 EUR 15 XPAR OD_70OZ9Gh-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 09:55:01 FR0000121121 65,6000 EUR 26 XPAR OD_70Obqds-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 09:59:02 FR0000121121 65,6000 EUR 14 XPAR OD_70OcrLG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 09:59:02 FR0000121121 65,6000 EUR 18 XPAR OD_70OcrLH-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 10:14:43 FR0000121121 65,6500 EUR 126 XPAR OD_70Ogo8O-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 10:14:43 FR0000121121 65,6500 EUR 31 XPAR OD_70Ogo8I-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 10:15:03 FR0000121121 65,7000 EUR 78 XPAR OD_70OgtLE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 10:22:48 FR0000121121 65,6000 EUR 15 XPAR OD_70OiqIK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 10:22:48 FR0000121121 65,6000 EUR 26 XPAR OD_70OiqIK-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 10:22:48 FR0000121121 65,6000 EUR 16 XPAR OD_70OiqIJ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 10:23:59 FR0000121121 65,5500 EUR 15 XPAR OD_70Oj8pA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 10:50:34 FR0000121121 65,5000 EUR 18 XPAR OD_70Oppk1-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 10:50:34 FR0000121121 65,5000 EUR 13 XPAR OD_70Oppk2-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 10:50:34 FR0000121121 65,5000 EUR 121 XPAR OD_70Oppk3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 10:50:34 FR0000121121 65,5000 EUR 20 XPAR OD_70Oppk1-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 10:54:49 FR0000121121 65,4000 EUR 15 XPAR OD_70Oqu57-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 10:54:49 FR0000121121 65,4000 EUR 23 XPAR OD_70Oqu56-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 10:59:44 FR0000121121 65,1500 EUR 15 XPAR OD_70Os8eu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 11:07:11 FR0000121121 65,1000 EUR 40 XPAR OD_70Ou0vG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 11:07:11 FR0000121121 65,1000 EUR 15 XPAR OD_70Ou0vH-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 11:19:30 FR0000121121 65,1500 EUR 75 XPAR OD_70Ox7AI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 11:19:30 FR0000121121 65,1500 EUR 15 XPAR OD_70Ox7AI-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 11:45:17 FR0000121121 65,1000 EUR 104 XPAR OD_70P3bnD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 11:45:17 FR0000121121 65,1000 EUR 21 XPAR OD_70P3bnE-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 12:01:40 FR0000121121 65,1500 EUR 64 XPAR OD_70P7jQh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 12:01:40 FR0000121121 65,1500 EUR 19 XPAR OD_70P7jQj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 12:01:40 FR0000121121 65,1500 EUR 15 XPAR OD_70P7jQi-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 12:17:57 FR0000121121 65,0500 EUR 20 XPAR OD_70PBpar-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 12:17:57 FR0000121121 65,0500 EUR 44 XPAR OD_70PBpat-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 12:17:57 FR0000121121 65,0500 EUR 15 XPAR OD_70PBpas-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 12:20:57 FR0000121121 65,0000 EUR 15 XPAR OD_70PCaNl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 12:47:44 FR0000121121 65,3000 EUR 18 XPAR OD_70PJKX1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 12:55:45 FR0000121121 65,2500 EUR 25 XPAR OD_70PLLf8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 12:59:16 FR0000121121 65,2000 EUR 28 XPAR OD_70PMEVx-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 13:01:27 FR0000121121 65,1500 EUR 70 XPAR OD_70PMmgK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 13:01:42 FR0000121121 65,1000 EUR 21 XPAR OD_70PMqbn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 13:22:31 FR0000121121 65,1000 EUR 52 XPAR OD_70PS5K5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 13:46:49 FR0000121121 65,2000 EUR 58 XPAR OD_70PYCkz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 13:46:49 FR0000121121 65,2000 EUR 25 XPAR OD_70PYCky-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 13:59:30 FR0000121121 65,2000 EUR 55 XPAR OD_70PbOfq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 13:59:30 FR0000121121 65,2000 EUR 15 XPAR OD_70PbOfr-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 14:27:35 FR0000121121 65,2500 EUR 23 XPAR OD_70PiT4Y-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 14:27:35 FR0000121121 65,2500 EUR 111 XPAR OD_70PiT4a-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 14:27:35 FR0000121121 65,2500 EUR 15 XPAR OD_70PiT4Z-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 15:18:15 FR0000121121 65,6000 EUR 239 XPAR OD_70PvDlt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 15:18:15 FR0000121121 65,6000 EUR 19 XPAR OD_70PvDlu-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 15:18:15 FR0000121121 65,6000 EUR 43 XPAR OD_70PvDlu-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 15:20:00 FR0000121121 65,5000 EUR 19 XPAR OD_70PvfJg-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 15:28:22 FR0000121121 65,4500 EUR 22 XPAR OD_70Pxljj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 15:28:22 FR0000121121 65,4500 EUR 10 XPAR OD_70Pxljl-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 15:28:22 FR0000121121 65,4500 EUR 49 XPAR OD_70Pxljm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 15:28:22 FR0000121121 65,4500 EUR 10 XPAR OD_70Pxljk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 15:28:22 FR0000121121 65,4500 EUR 5 XPAR OD_70Pxljl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 15:34:07 FR0000121121 65,3000 EUR 68 XPAR OD_70PzDdx-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 15:34:07 FR0000121121 65,3000 EUR 15 XPAR OD_70PzDdw-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 15:38:50 FR0000121121 65,2500 EUR 16 XPAR OD_70Q0PEL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 15:38:50 FR0000121121 65,2500 EUR 44 XPAR OD_70Q0PEM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 15:48:51 FR0000121121 65,3500 EUR 23 XPAR OD_70Q2vXF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 15:54:55 FR0000121121 65,3500 EUR 36 XPAR OD_70Q4S8c-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 15:54:55 FR0000121121 65,3500 EUR 24 XPAR OD_70Q4S8d-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 15:55:59 FR0000121121 65,3500 EUR 32 XPAR OD_70Q4isO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 15:55:59 FR0000121121 65,3500 EUR 11 XPAR OD_70Q4isO-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 16:00:00 FR0000121121 65,2500 EUR 93 XPAR OD_70Q5jY3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 16:00:00 FR0000121121 65,2500 EUR 48 XPAR OD_70Q5jc1-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 16:00:00 FR0000121121 65,3000 EUR 35 XPAR OD_70Q5jQL-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 16:14:13 FR0000121121 65,4000 EUR 23 XPAR OD_70Q9JXp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 16:14:54 FR0000121121 65,4000 EUR 1 XPAR OD_70Q9U8n-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 16:14:54 FR0000121121 65,4000 EUR 33 XPAR OD_70Q9U8o-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 16:18:54 FR0000121121 65,4500 EUR 48 XPAR OD_70QAUZm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/08/2022 16:21:19 FR0000121121 65,4500 EUR 30 XPAR OD_70QB6IV-00 Affectation aux VMP Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. 