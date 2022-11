Jours : Heures : Minutes : Secondes Eurazeo : Disclosure of transactions in own shares on November 21 to November 25, 2022 28/11/2022 | 21:45 Envoyer par e-mail :

Présentation agrégée par jour et par marché Code identifiant de Volume total Prix pondéré Nom de Code Identifiant de Jour de la moyen journalier l'instrument journalier (en nombre Marché l'émetteur l'émetteur transaction financier d'actions) d'acquisition des actions Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 21/11/2022 FR0000121121 8 768 60,409289 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 22/11/2022 FR0000121121 8 853 61,078007 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 23/11/2022 FR0000121121 8 762 60,693906 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 24/11/2022 FR0000121121 8 572 61,590416 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 25/11/2022 FR0000121121 8 552 61,381683 XPAR Détail transaction par transaction Nom de Code identifiant de Prix Quantité Code identifiant Numéro de Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction l'instrument unitaire Devise Objectif du rachat l'émetteur achetée marché référence de la financier (unité) transaction Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 09:02:03 FR0000121121 60,2000 EUR 28 XPAR OD_79vChdC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 09:02:03 FR0000121121 60,2000 EUR 232 XPAR OD_79vChdC-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 09:02:03 FR0000121121 60,2000 EUR 53 XPAR OD_79vChdB-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 09:03:21 FR0000121121 60,1000 EUR 95 XPAR OD_79vD219-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 09:03:21 FR0000121121 60,1000 EUR 19 XPAR OD_79vD218-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 09:05:27 FR0000121121 60,0000 EUR 53 XPAR OD_79vDYif-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 09:05:27 FR0000121121 60,0000 EUR 25 XPAR OD_79vDYig-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 09:16:03 FR0000121121 60,1000 EUR 141 XPAR OD_79vGE4j-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 09:16:03 FR0000121121 60,1000 EUR 20 XPAR OD_79vGE4k-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 09:16:13 FR0000121121 60,0500 EUR 49 XPAR OD_79vGGsB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 09:16:13 FR0000121121 60,0500 EUR 187 XPAR OD_79vGGsC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 09:16:13 FR0000121121 60,0500 EUR 47 XPAR OD_79vGGsB-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 09:16:41 FR0000121121 59,9500 EUR 67 XPAR OD_79vGO0d-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 09:20:22 FR0000121121 60,0000 EUR 49 XPAR OD_79vHJgV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 09:20:22 FR0000121121 60,0000 EUR 56 XPAR OD_79vHJga-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 09:20:22 FR0000121121 60,0000 EUR 32 XPAR OD_79vHJgW -01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 09:34:31 FR0000121121 60,0000 EUR 33 XPAR OD_79vKsVK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 09:34:31 FR0000121121 60,0000 EUR 10 XPAR OD_79vKsVL-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 09:34:31 FR0000121121 60,0000 EUR 53 XPAR OD_79vKsVL-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 09:34:37 FR0000121121 59,9500 EUR 88 XPAR OD_79vKu3Y-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 09:34:37 FR0000121121 59,9500 EUR 116 XPAR OD_79vKu3Z-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 09:35:58 FR0000121121 59,9000 EUR 67 XPAR OD_79vLF8P-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 09:35:58 FR0000121121 59,9000 EUR 16 XPAR OD_79vLF8Q-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 09:38:02 FR0000121121 59,8000 EUR 27 XPAR OD_79vLlQu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 09:52:37 FR0000121121 59,7000 EUR 60 XPAR OD_79vPQs5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 09:52:37 FR0000121121 59,7500 EUR 55 XPAR OD_79vPQrr-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 09:52:46 FR0000121121 59,6500 EUR 169 XPAR OD_79vPTGV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 10:04:23 FR0000121121 59,9000 EUR 161 XPAR OD_79vSOY5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 10:04:23 FR0000121121 59,9000 EUR 22 XPAR OD_79vSOY6-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 10:04:23 FR0000121121 59,9000 EUR 3 XPAR OD_79vSOY7-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 10:12:45 FR0000121121 60,0000 EUR 21 XPAR OD_79vUVF9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 10:20:34 FR0000121121 60,1000 EUR 57 XPAR OD_79vWTFe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 10:20:34 FR0000121121 60,1000 EUR 4 XPAR OD_79vWTFe-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 10:24:36 FR0000121121 60,1500 EUR 47 XPAR OD_79vXUCm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 10:24:36 FR0000121121 60,1500 EUR 2 XPAR OD_79vXUCm-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 10:28:03 FR0000121121 60,1500 EUR 73 XPAR OD_79vYM13-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 10:28:37 FR0000121121 60,1500 EUR 50 XPAR OD_79vYUty-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 10:28:37 FR0000121121 60,1500 EUR 51 XPAR OD_79vYUtz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 10:40:37 FR0000121121 60,1500 EUR 14 XPAR OD_79vbWCm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 10:47:43 FR0000121121 60,2000 EUR 23 XPAR OD_79vdJ1k-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 10:48:38 FR0000121121 60,2000 EUR 98 XPAR OD_79vdXKv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 10:48:38 FR0000121121 60,2000 EUR 132 XPAR OD_79vdXKw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 10:55:50 FR0000121121 60,2500 EUR 50 XPAR OD_79vfLie-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 10:55:50 FR0000121121 60,2500 EUR 30 XPAR OD_79vfLif-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 10:55:50 FR0000121121 60,2500 EUR 18 XPAR OD_79vfLig-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 10:59:48 FR0000121121 60,2000 EUR 50 XPAR OD_79vgLcT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 10:59:48 FR0000121121 60,2000 EUR 25 XPAR OD_79vgLcT-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 10:59:48 FR0000121121 60,2000 EUR 74 XPAR OD_79vgLcU-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 10:59:48 FR0000121121 60,2000 EUR 30 XPAR OD_79vgLcU-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 11:13:41 FR0000121121 60,2000 EUR 145 XPAR OD_79vjqNo-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 11:13:41 FR0000121121 60,2000 EUR 42 XPAR OD_79vjqNp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 11:13:41 FR0000121121 60,2000 EUR 35 XPAR OD_79vjqNo-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 11:22:11 FR0000121121 60,2000 EUR 11 XPAR OD_79vlytz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 11:22:11 FR0000121121 60,2000 EUR 38 XPAR OD_79vlyu0-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 11:22:11 FR0000121121 60,2000 EUR 42 XPAR OD_79vlyu1-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 11:22:11 FR0000121121 60,2000 EUR 16 XPAR OD_79vlyu0-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 11:24:31 FR0000121121 60,2000 EUR 32 XPAR OD_79vmZOT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 11:24:41 FR0000121121 60,2000 EUR 3 XPAR OD_79vmbzY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 11:24:41 FR0000121121 60,2000 EUR 8 XPAR OD_79vmbzZ-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 11:25:02 FR0000121121 60,2000 EUR 8 XPAR OD_79vmhXB-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 11:58:16 FR0000121121 60,1500 EUR 52 XPAR OD_79vv4Fj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 11:58:16 FR0000121121 60,1500 EUR 70 XPAR OD_79vv4Fk-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 11:58:16 FR0000121121 60,1500 EUR 136 XPAR OD_79vv4Fl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 11:58:16 FR0000121121 60,1500 EUR 39 XPAR OD_79vv4Fl-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 11:58:16 FR0000121121 60,1500 EUR 51 XPAR OD_79vv4Fk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 12:26:35 FR0000121121 60,1000 EUR 51 XPAR OD_79w2CGq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 12:26:35 FR0000121121 60,1000 EUR 214 XPAR OD_79w2CGr-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 12:26:35 FR0000121121 60,1000 EUR 23 XPAR OD_79w2CGq-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 12:26:35 FR0000121121 60,1000 EUR 46 XPAR OD_79w2CGs-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 12:35:58 FR0000121121 60,0500 EUR 11 XPAR OD_79w4Yaw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 12:35:58 FR0000121121 60,0500 EUR 58 XPAR OD_79w4Yax-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 12:35:58 FR0000121121 60,0500 EUR 35 XPAR OD_79w4Yay-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 12:35:58 FR0000121121 60,0500 EUR 16 XPAR OD_79w4Yay-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 12:57:46 FR0000121121 60,0000 EUR 164 XPAR OD_79wA2xC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 12:57:46 FR0000121121 60,0000 EUR 34 XPAR OD_79wA2xB-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 13:18:27 FR0000121121 60,2000 EUR 14 XPAR OD_79wFFmi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 13:18:27 FR0000121121 60,2000 EUR 14 XPAR OD_79wFFmj-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 13:27:07 FR0000121121 60,2500 EUR 14 XPAR OD_79wHR3u-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 13:35:23 FR0000121121 60,3000 EUR 259 XPAR OD_79wJW57-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 13:35:23 FR0000121121 60,3000 EUR 4 XPAR OD_79wJW58-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 13:36:42 FR0000121121 60,3000 EUR 17 XPAR OD_79wJqTz-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 13:36:42 FR0000121121 60,3000 EUR 40 XPAR OD_79wJqTz-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 14:21:18 FR0000121121 60,5000 EUR 182 XPAR OD_79wV4nN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 14:21:18 FR0000121121 60,5000 EUR 38 XPAR OD_79wV4nO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 14:21:18 FR0000121121 60,5000 EUR 34 XPAR OD_79wV4nT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 14:25:20 FR0000121121 60,5500 EUR 36 XPAR OD_79wW5kf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 14:25:20 FR0000121121 60,5500 EUR 21 XPAR OD_79wW5ki-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 14:31:06 FR0000121121 60,5500 EUR 44 XPAR OD_79wXXdR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 14:31:06 FR0000121121 60,5500 EUR 157 XPAR OD_79wXXdT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 14:31:06 FR0000121121 60,5500 EUR 41 XPAR OD_79wXXdS-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 14:32:36 FR0000121121 60,4500 EUR 27 XPAR OD_79wXv3R-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 14:56:09 FR0000121121 60,5500 EUR 62 XPAR OD_79wdqq4-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 15:00:37 FR0000121121 60,5500 EUR 74 XPAR OD_79weyTf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 15:00:37 FR0000121121 60,5500 EUR 14 XPAR OD_79weyTg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 15:00:37 FR0000121121 60,5500 EUR 2 XPAR OD_79weyTg-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 15:00:38 FR0000121121 60,5500 EUR 56 XPAR OD_79weyjo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 15:03:09 FR0000121121 60,5000 EUR 47 XPAR OD_79wfbyt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 15:03:09 FR0000121121 60,5000 EUR 156 XPAR OD_79wfbyu-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 15:03:09 FR0000121121 60,5000 EUR 16 XPAR OD_79wfbyu-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 15:18:18 FR0000121121 60,6000 EUR 207 XPAR OD_79wjQNj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 15:18:18 FR0000121121 60,6000 EUR 42 XPAR OD_79wjQNk-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 15:34:00 FR0000121121 60,7000 EUR 102 XPAR OD_79wnNdF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 15:34:00 FR0000121121 60,7000 EUR 156 XPAR OD_79wnNdG-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 15:34:00 FR0000121121 60,7000 EUR 52 XPAR OD_79wnNdF-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 15:43:44 FR0000121121 60,8000 EUR 50 XPAR OD_79wppTX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 15:49:10 FR0000121121 60,8500 EUR 73 XPAR OD_79wrCJg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 15:49:10 FR0000121121 60,8500 EUR 72 XPAR OD_79wrCKE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 15:49:10 FR0000121121 60,8500 EUR 40 XPAR OD_79wrCKF-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 15:55:06 FR0000121121 61,0000 EUR 12 XPAR OD_79wsgtZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 15:55:06 FR0000121121 61,0000 EUR 38 XPAR OD_79wsgtZ-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 15:55:06 FR0000121121 61,0000 EUR 20 XPAR OD_79wsgta-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 15:55:07 FR0000121121 61,0000 EUR 31 XPAR OD_79wsh9x-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 15:58:12 FR0000121121 60,9500 EUR 291 XPAR OD_79wtTCs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 15:58:19 FR0000121121 60,9000 EUR 38 XPAR OD_79wtVBo-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 16:01:30 FR0000121121 61,0000 EUR 31 XPAR OD_79wuIhm-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 16:04:11 FR0000121121 60,9500 EUR 162 XPAR OD_79wuyaO-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 16:04:11 FR0000121121 60,9500 EUR 45 XPAR OD_79wuyaN-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 16:05:04 FR0000121121 60,9000 EUR 74 XPAR OD_79wvCQK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 16:05:04 FR0000121121 60,9000 EUR 16 XPAR OD_79wvCQK-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 16:11:29 FR0000121121 60,9000 EUR 127 XPAR OD_79wwodY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 16:11:29 FR0000121121 60,9000 EUR 20 XPAR OD_79wwodX-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 16:16:23 FR0000121121 60,9500 EUR 125 XPAR OD_79wy36A-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 16:16:23 FR0000121121 60,9500 EUR 34 XPAR OD_79wy36B-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 16:20:06 FR0000121121 60,9500 EUR 69 XPAR OD_79wyz4Q-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 16:20:06 FR0000121121 60,9500 EUR 17 XPAR OD_79wyz4Q-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 16:20:22 FR0000121121 60,9000 EUR 32 XPAR OD_79wz38m-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 16:22:04 FR0000121121 60,8000 EUR 17 XPAR OD_79wzTfj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 16:33:31 FR0000121121 60,9000 EUR 225 XPAR OD_79x2MaY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 16:33:31 FR0000121121 60,9000 EUR 36 XPAR OD_79x2MaZ-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 16:33:31 FR0000121121 60,9000 EUR 14 XPAR OD_79x2Maa-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 16:43:58 FR0000121121 60,8500 EUR 9 XPAR OD_79x4zi5-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 16:43:58 FR0000121121 60,8500 EUR 211 XPAR OD_79x4zi6-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 16:43:58 FR0000121121 60,8500 EUR 45 XPAR OD_79x4zi5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 16:44:15 FR0000121121 60,8000 EUR 50 XPAR OD_79x549P-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 16:50:06 FR0000121121 60,7500 EUR 16 XPAR OD_79x6XJG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 16:50:06 FR0000121121 60,7500 EUR 38 XPAR OD_79x6XJH-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 16:50:06 FR0000121121 60,7500 EUR 41 XPAR OD_79x6XJI-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 16:50:06 FR0000121121 60,7500 EUR 10 XPAR OD_79x6XJH-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 16:50:06 FR0000121121 60,7500 EUR 6 XPAR OD_79x6XJI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 16:57:40 FR0000121121 60,8000 EUR 102 XPAR OD_79x8RVa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 16:57:40 FR0000121121 60,8000 EUR 34 XPAR OD_79x8RVb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 16:57:40 FR0000121121 60,8000 EUR 41 XPAR OD_79x8RVb-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 17:09:22 FR0000121121 60,9000 EUR 60 XPAR OD_79xBOAo-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 17:09:22 FR0000121121 60,9000 EUR 53 XPAR OD_79xBOAp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 17:09:22 FR0000121121 60,9000 EUR 16 XPAR OD_79xBOAp-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 17:09:22 FR0000121121 60,9000 EUR 45 XPAR OD_79xBOAo-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 17:10:38 FR0000121121 60,9000 EUR 81 XPAR OD_79xBhoG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 17:10:38 FR0000121121 60,9000 EUR 9 XPAR OD_79xBhoG-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 17:10:38 FR0000121121 60,9000 EUR 1 XPAR OD_79xBhoH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/11/2022 17:10:43 FR0000121121 60,9000 EUR 1 XPAR OD_79xBjFt-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 09:01:44 FR0000121121 60,7000 EUR 54 XPAR OD_7A139CW -00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 09:01:44 FR0000121121 60,7000 EUR 266 XPAR OD_7A139CV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 09:06:30 FR0000121121 60,6500 EUR 22 XPAR OD_7A14LjD-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 09:06:30 FR0000121121 60,6500 EUR 79 XPAR OD_7A14LjC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 09:06:30 FR0000121121 60,6500 EUR 20 XPAR OD_7A14LjD-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 09:07:10 FR0000121121 60,5000 EUR 33 XPAR OD_7A14WAZ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 09:07:10 FR0000121121 60,5000 EUR 34 XPAR OD_7A14WAa-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 09:07:10 FR0000121121 60,5000 EUR 137 XPAR OD_7A14WAb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 09:12:54 FR0000121121 60,5000 EUR 39 XPAR OD_7A15xet-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 09:12:54 FR0000121121 60,5000 EUR 190 XPAR OD_7A15xeu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 09:24:01 FR0000121121 60,5500 EUR 17 XPAR OD_7A18l9Q-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 09:24:01 FR0000121121 60,5500 EUR 18 XPAR OD_7A18l9P-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 09:30:01 FR0000121121 60,8000 EUR 66 XPAR OD_7A1AGmA-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 09:30:01 FR0000121121 60,8000 EUR 19 XPAR OD_7A1AGmB-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 09:30:01 FR0000121121 60,8000 EUR 249 XPAR OD_7A1AGmC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 09:30:01 FR0000121121 60,8000 EUR 121 XPAR OD_7A1AGmC-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 09:31:23 FR0000121121 60,7000 EUR 38 XPAR OD_7A1Ac7E-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 09:31:23 FR0000121121 60,7000 EUR 15 XPAR OD_7A1Ac7E-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 09:31:26 FR0000121121 60,6500 EUR 17 XPAR OD_7A1Acol-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 09:32:10 FR0000121121 60,6000 EUR 4 XPAR OD_7A1AoGL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 09:32:10 FR0000121121 60,6000 EUR 27 XPAR OD_7A1AoGM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 09:40:39 FR0000121121 60,6000 EUR 16 XPAR OD_7A1CwnR-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 09:40:39 FR0000121121 60,6000 EUR 108 XPAR OD_7A1CwnS-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 09:40:39 FR0000121121 60,6000 EUR 30 XPAR OD_7A1CwnS-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 09:42:26 FR0000121121 60,5000 EUR 20 XPAR OD_7A1DOcd-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 09:42:26 FR0000121121 60,5000 EUR 34 XPAR OD_7A1DOce-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 10:02:26 FR0000121121 61,0000 EUR 27 XPAR OD_7A1IQib-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 10:02:26 FR0000121121 61,0000 EUR 134 XPAR OD_7A1IQib-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 10:09:03 FR0000121121 61,1000 EUR 23 XPAR OD_7A1K65E-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 10:09:03 FR0000121121 61,1000 EUR 110 XPAR OD_7A1K65F-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 10:11:40 FR0000121121 61,0500 EUR 36 XPAR OD_7A1Kko6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 10:11:40 FR0000121121 61,0500 EUR 146 XPAR OD_7A1Kko6-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 10:21:27 FR0000121121 61,1500 EUR 34 XPAR OD_7A1NDXv-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 10:21:27 FR0000121121 61,1500 EUR 26 XPAR OD_7A1NDXw-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 10:21:27 FR0000121121 61,1500 EUR 169 XPAR OD_7A1NDXx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 10:25:20 FR0000121121 61,1000 EUR 14 XPAR OD_7A1OCBv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 10:31:07 FR0000121121 61,2000 EUR 6 XPAR OD_7A1Pea7-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 10:31:07 FR0000121121 61,2000 EUR 23 XPAR OD_7A1Pea9-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 10:42:02 FR0000121121 61,3000 EUR 50 XPAR OD_7A1SOzB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 10:42:02 FR0000121121 61,3000 EUR 14 XPAR OD_7A1SOzC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 10:46:03 FR0000121121 61,3000 EUR 14 XPAR OD_7A1TPgO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 10:46:03 FR0000121121 61,3000 EUR 89 XPAR OD_7A1TPgP-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 10:47:07 FR0000121121 61,2000 EUR 26 XPAR OD_7A1TgKW -00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 10:47:07 FR0000121121 61,2000 EUR 155 XPAR OD_7A1TgKV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 11:02:51 FR0000121121 61,3500 EUR 3 XPAR OD_7A1XduJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 11:02:51 FR0000121121 61,3500 EUR 30 XPAR OD_7A1XduJ-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 11:04:04 FR0000121121 61,2500 EUR 34 XPAR OD_7A1Xwhn-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 11:04:04 FR0000121121 61,2500 EUR 97 XPAR OD_7A1Xwho-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 11:04:04 FR0000121121 61,2500 EUR 46 XPAR OD_7A1Xwho-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 11:22:09 FR0000121121 61,2500 EUR 6 XPAR OD_7A1cV5e-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 11:22:09 FR0000121121 61,2500 EUR 25 XPAR OD_7A1cV5g-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 11:22:09 FR0000121121 61,2500 EUR 26 XPAR OD_7A1cV5h-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 11:22:09 FR0000121121 61,2500 EUR 25 XPAR OD_7A1cV5f-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 11:22:09 FR0000121121 61,2500 EUR 50 XPAR OD_7A1cV5g-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 11:22:09 FR0000121121 61,2500 EUR 119 XPAR OD_7A1cV5h-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 11:22:09 FR0000121121 61,2500 EUR 8 XPAR OD_7A1cV5i-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 11:22:28 FR0000121121 61,2000 EUR 27 XPAR OD_7A1cZyq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 11:46:00 FR0000121121 61,3000 EUR 50 XPAR OD_7A1iVMs-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 11:46:00 FR0000121121 61,3000 EUR 192 XPAR OD_7A1iVMr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 11:46:00 FR0000121121 61,3000 EUR 40 XPAR OD_7A1iVMs-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 11:49:47 FR0000121121 61,2000 EUR 16 XPAR OD_7A1jSR3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 12:11:28 FR0000121121 61,3000 EUR 38 XPAR OD_7A1oulS-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 12:11:28 FR0000121121 61,3000 EUR 156 XPAR OD_7A1oulT-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 12:11:28 FR0000121121 61,3000 EUR 38 XPAR OD_7A1oulU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 12:14:12 FR0000121121 61,2500 EUR 18 XPAR OD_7A1pbaj-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 12:14:12 FR0000121121 61,2500 EUR 50 XPAR OD_7A1pbai-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 12:14:15 FR0000121121 61,2000 EUR 23 XPAR OD_7A1pcCN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 12:26:57 FR0000121121 61,1000 EUR 16 XPAR OD_7A1sobt-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 12:26:57 FR0000121121 61,1000 EUR 36 XPAR OD_7A1sobt-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 12:26:57 FR0000121121 61,1000 EUR 55 XPAR OD_7A1sobu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 12:34:12 FR0000121121 61,0500 EUR 16 XPAR OD_7A1udjA-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 12:34:12 FR0000121121 61,0500 EUR 19 XPAR OD_7A1udj9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 12:34:12 FR0000121121 61,0500 EUR 34 XPAR OD_7A1udjB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 12:39:12 FR0000121121 61,0000 EUR 16 XPAR OD_7A1vtdr-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 12:39:12 FR0000121121 61,0000 EUR 3 XPAR OD_7A1vtdm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 12:39:12 FR0000121121 61,0000 EUR 24 XPAR OD_7A1vtdq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 12:39:12 FR0000121121 61,0000 EUR 32 XPAR OD_7A1vtdr-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 13:04:25 FR0000121121 61,0000 EUR 4 XPAR OD_7A22FPX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 13:44:19 FR0000121121 61,0000 EUR 42 XPAR OD_7A2CHyU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 13:53:47 FR0000121121 61,0000 EUR 54 XPAR OD_7A2Efv5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 13:53:47 FR0000121121 61,0000 EUR 37 XPAR OD_7A2Efv6-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 13:53:47 FR0000121121 61,0000 EUR 215 XPAR OD_7A2Efv4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 13:53:47 FR0000121121 61,0000 EUR 193 XPAR OD_7A2Efv5-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 13:53:47 FR0000121121 61,0000 EUR 28 XPAR OD_7A2Efv6-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 13:53:47 FR0000121121 61,0000 EUR 54 XPAR OD_7A2Efv7-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 13:54:28 FR0000121121 60,9500 EUR 26 XPAR OD_7A2EqOG-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 13:54:28 FR0000121121 60,9500 EUR 41 XPAR OD_7A2EqOG-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 14:11:35 FR0000121121 60,9000 EUR 7 XPAR OD_7A2J9lu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 14:50:54 FR0000121121 61,0000 EUR 25 XPAR OD_7A2T3Te-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 14:50:54 FR0000121121 61,0000 EUR 12 XPAR OD_7A2T3Tf-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 14:50:54 FR0000121121 61,0000 EUR 51 XPAR OD_7A2T3Tg-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 14:51:27 FR0000121121 60,9000 EUR 79 XPAR OD_7A2TBwp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 14:51:27 FR0000121121 60,9000 EUR 465 XPAR OD_7A2TBwq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 14:53:04 FR0000121121 60,8500 EUR 32 XPAR OD_7A2Tb7L-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 14:53:04 FR0000121121 60,8500 EUR 43 XPAR OD_7A2Tb7L-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 14:56:31 FR0000121121 60,7500 EUR 19 XPAR OD_7A2UT42-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 15:26:34 FR0000121121 61,0500 EUR 14 XPAR OD_7A2c2Bj-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 15:26:34 FR0000121121 61,0500 EUR 42 XPAR OD_7A2c2Bj-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 15:30:01 FR0000121121 61,1000 EUR 14 XPAR OD_7A2cu2h-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 15:31:22 FR0000121121 61,0500 EUR 35 XPAR OD_7A2dEzd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 15:31:22 FR0000121121 61,0500 EUR 497 XPAR OD_7A2dEze-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 15:34:36 FR0000121121 61,1500 EUR 29 XPAR OD_7A2e3Pl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 15:36:36 FR0000121121 61,1500 EUR 65 XPAR OD_7A2eYil-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 15:36:36 FR0000121121 61,1500 EUR 162 XPAR OD_7A2eYil-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 15:39:21 FR0000121121 61,1500 EUR 16 XPAR OD_7A2fFaR-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 15:39:21 FR0000121121 61,1500 EUR 34 XPAR OD_7A2fFaQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 15:41:19 FR0000121121 61,0500 EUR 50 XPAR OD_7A2fkKy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 15:52:36 FR0000121121 61,2500 EUR 14 XPAR OD_7A2iaXI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 15:52:36 FR0000121121 61,2500 EUR 12 XPAR OD_7A2iaXJ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 15:52:36 FR0000121121 61,2500 EUR 74 XPAR OD_7A2iaXZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 15:52:36 FR0000121121 61,2500 EUR 14 XPAR OD_7A2iaXZ-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 15:52:36 FR0000121121 61,2500 EUR 29 XPAR OD_7A2iaXa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 15:56:37 FR0000121121 61,2000 EUR 18 XPAR OD_7A2jbEM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 15:56:38 FR0000121121 61,2000 EUR 1 XPAR OD_7A2jbUl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 15:56:38 FR0000121121 61,2000 EUR 3 XPAR OD_7A2jbUm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 15:56:38 FR0000121121 61,2000 EUR 24 XPAR OD_7A2jbUm-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 15:58:12 FR0000121121 61,1500 EUR 83 XPAR OD_7A2jzkO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 15:58:12 FR0000121121 61,1500 EUR 174 XPAR OD_7A2jzkP-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 16:00:01 FR0000121121 61,2000 EUR 52 XPAR OD_7A2kSH6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 16:07:36 FR0000121121 61,3500 EUR 38 XPAR OD_7A2mMf8-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 16:07:36 FR0000121121 61,3500 EUR 227 XPAR OD_7A2mMf8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 16:16:01 FR0000121121 61,4500 EUR 41 XPAR OD_7A2oTnZ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 16:16:01 FR0000121121 61,4500 EUR 215 XPAR OD_7A2oTna-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 16:17:47 FR0000121121 61,3500 EUR 26 XPAR OD_7A2ovRa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 16:21:03 FR0000121121 61,3500 EUR 24 XPAR OD_7A2pkb2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 16:21:03 FR0000121121 61,3500 EUR 95 XPAR OD_7A2pkb2-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 16:32:14 FR0000121121 61,3500 EUR 53 XPAR OD_7A2sYvD-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 16:32:14 FR0000121121 61,3500 EUR 12 XPAR OD_7A2sYv9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 16:32:14 FR0000121121 61,3500 EUR 182 XPAR OD_7A2sYvD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 16:38:15 FR0000121121 61,3500 EUR 16 XPAR OD_7A2u4x0-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 16:38:15 FR0000121121 61,3500 EUR 54 XPAR OD_7A2u4x0-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 16:38:15 FR0000121121 61,3500 EUR 107 XPAR OD_7A2u4x1-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 16:47:43 FR0000121121 61,4500 EUR 42 XPAR OD_7A2wSqK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 16:51:43 FR0000121121 61,4500 EUR 13 XPAR OD_7A2xTHE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 16:52:37 FR0000121121 61,4000 EUR 64 XPAR OD_7A2xh6Q-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 16:52:37 FR0000121121 61,4000 EUR 256 XPAR OD_7A2xh6R-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 16:57:45 FR0000121121 61,4000 EUR 96 XPAR OD_7A2yzO9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 17:11:42 FR0000121121 61,4000 EUR 66 XPAR OD_7A32V8i-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 17:11:42 FR0000121121 61,4000 EUR 31 XPAR OD_7A32V8h-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/11/2022 17:11:42 FR0000121121 61,4000 EUR 175 XPAR OD_7A32V8i-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:01:00 FR0000121121 61,3000 EUR 58 XPAR OD_7A6tUJw-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:01:00 FR0000121121 61,3000 EUR 224 XPAR OD_7A6tUJw-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:01:00 FR0000121121 61,3000 EUR 59 XPAR OD_7A6tUJx-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:01:07 FR0000121121 61,1500 EUR 25 XPAR OD_7A6tWJ0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:01:45 FR0000121121 61,1500 EUR 18 XPAR OD_7A6tgCS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:02:32 FR0000121121 60,9500 EUR 16 XPAR OD_7A6tsR8-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:02:32 FR0000121121 61,0000 EUR 17 XPAR OD_7A6tsR7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:02:34 FR0000121121 60,8500 EUR 26 XPAR OD_7A6tstw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:04:21 FR0000121121 60,9000 EUR 22 XPAR OD_7A6uKdb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:05:10 FR0000121121 60,8500 EUR 17 XPAR OD_7A6uXP5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:05:10 FR0000121121 60,9000 EUR 44 XPAR OD_7A6uXP4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:06:36 FR0000121121 60,7500 EUR 7 XPAR OD_7A6utr1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:09:39 FR0000121121 60,8500 EUR 28 XPAR OD_7A6vfTU-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:09:39 FR0000121121 60,8500 EUR 106 XPAR OD_7A6vfTU-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:09:39 FR0000121121 60,8500 EUR 30 XPAR OD_7A6vfTV-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:09:52 FR0000121121 60,7500 EUR 56 XPAR OD_7A6viy5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:11:49 FR0000121121 60,7000 EUR 24 XPAR OD_7A6wDHw-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:11:49 FR0000121121 60,7000 EUR 1 XPAR OD_7A6wDHx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:12:19 FR0000121121 60,7000 EUR 13 XPAR OD_7A6wL7E-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:12:19 FR0000121121 60,7000 EUR 51 XPAR OD_7A6wL7I-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:19:09 FR0000121121 60,6500 EUR 16 XPAR OD_7A6y3dG-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:19:09 FR0000121121 60,6500 EUR 23 XPAR OD_7A6y3dI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:19:09 FR0000121121 60,6500 EUR 22 XPAR OD_7A6y3dG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:19:09 FR0000121121 60,6500 EUR 120 XPAR OD_7A6y3dH-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:23:48 FR0000121121 60,6500 EUR 19 XPAR OD_7A6zEJW -00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:23:48 FR0000121121 60,6500 EUR 141 XPAR OD_7A6zEJV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:28:31 FR0000121121 60,6500 EUR 31 XPAR OD_7A70Puc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:29:21 FR0000121121 60,6500 EUR 38 XPAR OD_7A70d37-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:29:21 FR0000121121 60,6500 EUR 53 XPAR OD_7A70d38-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:29:35 FR0000121121 60,6000 EUR 16 XPAR OD_7A70gYK-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:29:35 FR0000121121 60,6000 EUR 37 XPAR OD_7A70gYL-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:29:55 FR0000121121 60,5500 EUR 18 XPAR OD_7A70lkZ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:30:32 FR0000121121 60,4500 EUR 17 XPAR OD_7A70vJm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:46:56 FR0000121121 60,5000 EUR 23 XPAR OD_7A753WR-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:47:03 FR0000121121 60,5000 EUR 10 XPAR OD_7A755Ft-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:47:25 FR0000121121 60,5000 EUR 26 XPAR OD_7A75AyU-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:47:25 FR0000121121 60,5000 EUR 99 XPAR OD_7A75AyV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:47:25 FR0000121121 60,5000 EUR 125 XPAR OD_7A75AyV-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:47:25 FR0000121121 60,5000 EUR 58 XPAR OD_7A75AyW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 09:47:34 FR0000121121 60,4500 EUR 27 XPAR OD_7A75DDM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 10:05:49 FR0000121121 60,7000 EUR 62 XPAR OD_7A79o36-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 10:05:49 FR0000121121 60,7000 EUR 280 XPAR OD_7A79o37-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 10:07:28 FR0000121121 60,5500 EUR 23 XPAR OD_7A7ADrm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 10:24:57 FR0000121121 60,7000 EUR 46 XPAR OD_7A7Ecow-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 10:24:57 FR0000121121 60,7000 EUR 6 XPAR OD_7A7Ecox-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 10:24:57 FR0000121121 60,7000 EUR 189 XPAR OD_7A7Ecox-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 10:44:36 FR0000121121 60,8000 EUR 34 XPAR OD_7A7JZYW -00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 10:45:48 FR0000121121 60,8000 EUR 20 XPAR OD_7A7JsES-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 10:45:48 FR0000121121 60,8000 EUR 110 XPAR OD_7A7JsET-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 10:45:49 FR0000121121 60,8000 EUR 41 XPAR OD_7A7JsXj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 10:45:49 FR0000121121 60,8000 EUR 115 XPAR OD_7A7JsXj-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 10:57:25 FR0000121121 60,8000 EUR 16 XPAR OD_7A7Mnh5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 10:57:25 FR0000121121 60,8000 EUR 65 XPAR OD_7A7Mnh4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 10:57:25 FR0000121121 60,8000 EUR 8 XPAR OD_7A7Mnh5-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 10:57:38 FR0000121121 60,8000 EUR 33 XPAR OD_7A7MqvD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 11:02:37 FR0000121121 60,8500 EUR 21 XPAR OD_7A7O6lZ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 11:08:12 FR0000121121 60,8500 EUR 16 XPAR OD_7A7PVzr-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 11:08:12 FR0000121121 60,8500 EUR 51 XPAR OD_7A7PVzr-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 11:08:21 FR0000121121 60,8500 EUR 20 XPAR OD_7A7PY6p-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 11:08:38 FR0000121121 60,8500 EUR 13 XPAR OD_7A7Pcby-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 11:08:45 FR0000121121 60,8500 EUR 17 XPAR OD_7A7PeZh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 11:20:11 FR0000121121 60,8500 EUR 16 XPAR OD_7A7SX28-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 11:20:11 FR0000121121 60,8500 EUR 65 XPAR OD_7A7SX28-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 11:20:11 FR0000121121 60,8500 EUR 123 XPAR OD_7A7SX29-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 11:37:33 FR0000121121 60,8000 EUR 19 XPAR OD_7A7Wttk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 11:37:38 FR0000121121 60,7500 EUR 30 XPAR OD_7A7WvCF-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 11:37:38 FR0000121121 60,7500 EUR 66 XPAR OD_7A7WvCG-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 11:37:52 FR0000121121 60,7500 EUR 64 XPAR OD_7A7Wz00-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 11:37:52 FR0000121121 60,7500 EUR 12 XPAR OD_7A7Wz01-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 11:39:51 FR0000121121 60,7000 EUR 4 XPAR OD_7A7XTu0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 11:39:52 FR0000121121 60,7000 EUR 40 XPAR OD_7A7XUDw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 11:42:43 FR0000121121 60,6500 EUR 19 XPAR OD_7A7YCkj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 11:44:25 FR0000121121 60,6000 EUR 6 XPAR OD_7A7Yd5d-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 11:44:25 FR0000121121 60,6000 EUR 21 XPAR OD_7A7Yd5e-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 11:50:48 FR0000121121 60,5000 EUR 17 XPAR OD_7A7aElD-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 11:50:48 FR0000121121 60,5000 EUR 18 XPAR OD_7A7aElC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 11:50:48 FR0000121121 60,5000 EUR 40 XPAR OD_7A7aElD-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 12:06:25 FR0000121121 60,7000 EUR 40 XPAR OD_7A7eATR-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 12:06:25 FR0000121121 60,7000 EUR 167 XPAR OD_7A7eATR-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 12:28:25 FR0000121121 60,6500 EUR 37 XPAR OD_7A7jhqB-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 12:28:25 FR0000121121 60,6500 EUR 183 XPAR OD_7A7jhqB-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 12:50:41 FR0000121121 60,5500 EUR 16 XPAR OD_7A7pJXm-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 12:50:41 FR0000121121 60,5500 EUR 18 XPAR OD_7A7pJXn-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 12:50:41 FR0000121121 60,5500 EUR 14 XPAR OD_7A7pJXV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 12:50:41 FR0000121121 60,5500 EUR 20 XPAR OD_7A7pJXl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 12:50:41 FR0000121121 60,5500 EUR 136 XPAR OD_7A7pJXn-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 13:02:21 FR0000121121 60,5000 EUR 16 XPAR OD_7A7sFWl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 13:02:21 FR0000121121 60,5000 EUR 28 XPAR OD_7A7sFWk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 13:02:21 FR0000121121 60,5000 EUR 52 XPAR OD_7A7sFWl-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 13:06:29 FR0000121121 60,5000 EUR 35 XPAR OD_7A7tI6S-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 13:26:48 FR0000121121 60,5000 EUR 23 XPAR OD_7A7yP9t-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 13:29:29 FR0000121121 60,5000 EUR 17 XPAR OD_7A7z52J-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 13:30:48 FR0000121121 60,5000 EUR 28 XPAR OD_7A7zPah-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 13:34:49 FR0000121121 60,5000 EUR 25 XPAR OD_7A80QHl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 13:38:58 FR0000121121 60,4500 EUR 17 XPAR OD_7A81T3a-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 13:45:29 FR0000121121 60,5000 EUR 10 XPAR OD_7A836mY-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 13:55:14 FR0000121121 60,5500 EUR 57 XPAR OD_7A85Z3T-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 13:55:14 FR0000121121 60,5500 EUR 277 XPAR OD_7A85Z3U-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 14:23:49 FR0000121121 60,4500 EUR 50 XPAR OD_7A8Cl5E-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 14:23:49 FR0000121121 60,4500 EUR 31 XPAR OD_7A8Cl5C-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 14:23:49 FR0000121121 60,4500 EUR 129 XPAR OD_7A8Cl5D-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 14:23:49 FR0000121121 60,4500 EUR 25 XPAR OD_7A8Cl5E-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 14:30:00 FR0000121121 60,3500 EUR 16 XPAR OD_7A8EJqb-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 14:30:00 FR0000121121 60,3500 EUR 61 XPAR OD_7A8EJqZ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 14:30:00 FR0000121121 60,3500 EUR 47 XPAR OD_7A8EJqa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 14:32:08 FR0000121121 60,3000 EUR 33 XPAR OD_7A8Eqw9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 14:32:21 FR0000121121 60,2500 EUR 28 XPAR OD_7A8EuLY-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 14:35:36 FR0000121121 60,2500 EUR 16 XPAR OD_7A8Fj0x-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 14:46:30 FR0000121121 60,2500 EUR 16 XPAR OD_7A8ITKm-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 14:46:30 FR0000121121 60,2500 EUR 42 XPAR OD_7A8ITKn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 14:46:30 FR0000121121 60,2500 EUR 28 XPAR OD_7A8ITKn-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 14:55:02 FR0000121121 60,3500 EUR 43 XPAR OD_7A8KcUb-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 14:55:02 FR0000121121 60,3500 EUR 171 XPAR OD_7A8KcUc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 15:00:40 FR0000121121 60,4000 EUR 6 XPAR OD_7A8M2V2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 15:12:06 FR0000121121 60,5000 EUR 54 XPAR OD_7A8Oukw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 15:16:07 FR0000121121 60,5000 EUR 45 XPAR OD_7A8PvSE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 15:20:07 FR0000121121 60,5000 EUR 33 XPAR OD_7A8QvtJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 16:00:50 FR0000121121 60,6000 EUR 166 XPAR OD_7A8bBSS-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 16:00:50 FR0000121121 60,6000 EUR 19 XPAR OD_7A8bBST-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 16:00:50 FR0000121121 60,6000 EUR 79 XPAR OD_7A8bBSB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 16:00:50 FR0000121121 60,6000 EUR 1 XPAR OD_7A8bBSM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 16:00:50 FR0000121121 60,6000 EUR 2 XPAR OD_7A8bBSN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 16:00:50 FR0000121121 60,6000 EUR 622 XPAR OD_7A8bBSR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 16:00:50 FR0000121121 60,6000 EUR 279 XPAR OD_7A8bBSS-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 16:03:19 FR0000121121 60,6000 EUR 80 XPAR OD_7A8boOl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 16:09:07 FR0000121121 60,6500 EUR 17 XPAR OD_7A8dGmg-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 16:09:07 FR0000121121 60,6500 EUR 285 XPAR OD_7A8dGmg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 16:09:09 FR0000121121 60,5000 EUR 9 XPAR OD_7A8dHGA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 16:11:08 FR0000121121 60,5500 EUR 15 XPAR OD_7A8dmEN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 16:29:41 FR0000121121 60,7500 EUR 96 XPAR OD_7A8iRjV-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 16:29:41 FR0000121121 60,7500 EUR 421 XPAR OD_7A8iRjV-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 16:29:41 FR0000121121 60,7500 EUR 29 XPAR OD_7A8iRjW -01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 16:39:18 FR0000121121 60,9000 EUR 9 XPAR OD_7A8krq6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 16:39:18 FR0000121121 60,9000 EUR 27 XPAR OD_7A8krq6-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 16:43:19 FR0000121121 60,8500 EUR 81 XPAR OD_7A8lsXB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 16:52:30 FR0000121121 60,9000 EUR 317 XPAR OD_7A8oC5f-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 17:02:57 FR0000121121 60,9000 EUR 93 XPAR OD_7A8qp53-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 17:02:57 FR0000121121 60,9000 EUR 26 XPAR OD_7A8qp56-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 17:02:57 FR0000121121 60,9000 EUR 16 XPAR OD_7A8qp57-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 17:02:57 FR0000121121 60,9000 EUR 51 XPAR OD_7A8qp54-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 17:02:57 FR0000121121 60,9000 EUR 36 XPAR OD_7A8qp54-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 17:02:57 FR0000121121 60,9000 EUR 28 XPAR OD_7A8qp55-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 17:02:57 FR0000121121 60,9000 EUR 99 XPAR OD_7A8qp55-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 17:03:45 FR0000121121 60,8500 EUR 29 XPAR OD_7A8r1fR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 17:15:28 FR0000121121 61,0000 EUR 190 XPAR OD_7A8tyZw-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 23/11/2022 17:21:34 FR0000121121 61,0500 EUR 43 XPAR OD_7A8vVj7-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 09:01:15 FR0000121121 61,2000 EUR 52 XPAR OD_7ACk4qP-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 09:01:15 FR0000121121 61,2000 EUR 210 XPAR OD_7ACk4qO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 09:01:15 FR0000121121 61,2000 EUR 46 XPAR OD_7ACk4qO-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 09:01:15 FR0000121121 61,2000 EUR 20 XPAR OD_7ACk4qQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 09:05:09 FR0000121121 61,0500 EUR 23 XPAR OD_7ACl3qK-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 09:05:09 FR0000121121 61,0500 EUR 36 XPAR OD_7ACl3qJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 09:14:56 FR0000121121 61,2500 EUR 68 XPAR OD_7ACnWQG-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 09:14:56 FR0000121121 61,2500 EUR 172 XPAR OD_7ACnWQG-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 09:15:56 FR0000121121 61,2000 EUR 28 XPAR OD_7ACnmDS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 09:15:56 FR0000121121 61,2000 EUR 208 XPAR OD_7ACnmDS-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 09:32:47 FR0000121121 61,4500 EUR 81 XPAR OD_7ACs11l-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 09:32:47 FR0000121121 61,4500 EUR 18 XPAR OD_7ACs11m-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 09:32:47 FR0000121121 61,4500 EUR 11 XPAR OD_7ACs11k-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 09:32:47 FR0000121121 61,4500 EUR 367 XPAR OD_7ACs11k-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 09:32:47 FR0000121121 61,4500 EUR 88 XPAR OD_7ACs11l-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 09:39:18 FR0000121121 61,7000 EUR 22 XPAR OD_7ACtejk-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 09:39:18 FR0000121121 61,7000 EUR 103 XPAR OD_7ACtejj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 09:40:10 FR0000121121 61,7500 EUR 23 XPAR OD_7ACtsGb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 09:41:25 FR0000121121 61,8000 EUR 24 XPAR OD_7ACuBsW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 09:52:51 FR0000121121 61,8000 EUR 42 XPAR OD_7ACx4Dt-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 09:52:51 FR0000121121 61,8000 EUR 104 XPAR OD_7ACx4Ds-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 09:52:51 FR0000121121 61,8000 EUR 40 XPAR OD_7ACx4Ds-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 10:08:30 FR0000121121 62,0000 EUR 33 XPAR OD_7AD10ko-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 10:08:30 FR0000121121 62,0000 EUR 175 XPAR OD_7AD10kn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 10:08:30 FR0000121121 62,0000 EUR 65 XPAR OD_7AD10ko-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 10:09:07 FR0000121121 62,0000 EUR 20 XPAR OD_7AD1AKW -02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 10:09:07 FR0000121121 62,0000 EUR 32 XPAR OD_7AD1AKW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 10:10:45 FR0000121121 62,0500 EUR 23 XPAR OD_7AD1Zhk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 10:15:55 FR0000121121 62,1000 EUR 17 XPAR OD_7AD2sRB-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 10:15:55 FR0000121121 62,1000 EUR 65 XPAR OD_7AD2sRB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 10:16:30 FR0000121121 62,0000 EUR 16 XPAR OD_7AD31TN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 10:21:26 FR0000121121 61,9500 EUR 16 XPAR OD_7AD4GRU-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 10:21:26 FR0000121121 61,9500 EUR 16 XPAR OD_7AD4GRT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 10:25:55 FR0000121121 61,9500 EUR 97 XPAR OD_7AD5ONV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 10:31:30 FR0000121121 61,9000 EUR 16 XPAR OD_7AD6nWH-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 10:31:30 FR0000121121 61,9000 EUR 16 XPAR OD_7AD6nWH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 10:31:30 FR0000121121 61,9000 EUR 48 XPAR OD_7AD6nWI-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 10:34:40 FR0000121121 61,8500 EUR 16 XPAR OD_7AD7b1j-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 10:34:40 FR0000121121 61,8500 EUR 16 XPAR OD_7AD7b1j-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 10:43:33 FR0000121121 61,8000 EUR 2 XPAR OD_7AD9pm0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 10:45:00 FR0000121121 61,8000 EUR 16 XPAR OD_7ADACH6-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 10:45:00 FR0000121121 61,8000 EUR 2 XPAR OD_7ADACH5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 10:45:00 FR0000121121 61,8000 EUR 30 XPAR OD_7ADACH6-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 10:45:00 FR0000121121 61,8000 EUR 91 XPAR OD_7ADACH7-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 10:50:16 FR0000121121 61,7500 EUR 2 XPAR OD_7ADBWVL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 10:50:27 FR0000121121 61,7500 EUR 2 XPAR OD_7ADBZHi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 10:56:34 FR0000121121 61,7500 EUR 24 XPAR OD_7ADD6oR-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 10:56:34 FR0000121121 61,7500 EUR 65 XPAR OD_7ADD6oQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 10:56:34 FR0000121121 61,7500 EUR 41 XPAR OD_7ADD6oR-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 10:56:38 FR0000121121 61,7000 EUR 36 XPAR OD_7ADD7su-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 11:28:54 FR0000121121 61,9000 EUR 70 XPAR OD_7ADLFXz-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 11:28:54 FR0000121121 61,9000 EUR 294 XPAR OD_7ADLFXz-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 11:28:54 FR0000121121 61,9000 EUR 39 XPAR OD_7ADLFY0-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 11:32:03 FR0000121121 61,8500 EUR 16 XPAR OD_7ADM2hJ-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 11:32:03 FR0000121121 61,8500 EUR 17 XPAR OD_7ADM2hI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 11:32:15 FR0000121121 61,8000 EUR 21 XPAR OD_7ADM5mB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 11:32:15 FR0000121121 61,8000 EUR 6 XPAR OD_7ADM5mC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 11:35:31 FR0000121121 61,8000 EUR 20 XPAR OD_7ADMuw5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 11:43:16 FR0000121121 61,8500 EUR 16 XPAR OD_7ADOrt7-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 11:43:16 FR0000121121 61,8500 EUR 45 XPAR OD_7ADOrt6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 11:43:16 FR0000121121 61,8500 EUR 37 XPAR OD_7ADOrt8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 11:54:17 FR0000121121 61,8000 EUR 5 XPAR OD_7ADRdtC-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 12:00:56 FR0000121121 61,9000 EUR 1 XPAR OD_7ADTJe9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 12:01:35 FR0000121121 61,9000 EUR 2 XPAR OD_7ADTThw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 12:02:19 FR0000121121 61,9000 EUR 2 XPAR OD_7ADTf9Q-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 12:02:55 FR0000121121 61,9000 EUR 2 XPAR OD_7ADToPa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 12:03:34 FR0000121121 61,9000 EUR 2 XPAR OD_7ADTyiV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 12:04:14 FR0000121121 61,9000 EUR 2 XPAR OD_7ADU978-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 12:05:26 FR0000121121 61,9000 EUR 4 XPAR OD_7ADURkQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 12:09:13 FR0000121121 61,9000 EUR 2 XPAR OD_7ADVOp8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 12:10:46 FR0000121121 61,9000 EUR 2 XPAR OD_7ADVmwM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 12:11:24 FR0000121121 61,9000 EUR 2 XPAR OD_7ADVx3z-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 12:12:03 FR0000121121 61,9000 EUR 2 XPAR OD_7ADW7Cu-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 12:12:41 FR0000121121 61,9000 EUR 2 XPAR OD_7ADWH4P-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 12:13:16 FR0000121121 61,9000 EUR 2 XPAR OD_7ADWPzN-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 12:13:41 FR0000121121 61,9000 EUR 24 XPAR OD_7ADWWVN-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 12:13:41 FR0000121121 61,9000 EUR 26 XPAR OD_7ADWWVT-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 12:13:41 FR0000121121 61,9000 EUR 14 XPAR OD_7ADWWVO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 12:13:41 FR0000121121 61,9000 EUR 22 XPAR OD_7ADWWVP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 12:13:41 FR0000121121 61,9000 EUR 13 XPAR OD_7ADWWVS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 12:13:41 FR0000121121 61,9000 EUR 177 XPAR OD_7ADWWVT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 12:13:48 FR0000121121 61,8500 EUR 38 XPAR OD_7ADWYHI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 12:17:37 FR0000121121 61,8500 EUR 16 XPAR OD_7ADXW1i-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 12:23:00 FR0000121121 61,8500 EUR 24 XPAR OD_7ADYs88-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 12:23:00 FR0000121121 61,8500 EUR 27 XPAR OD_7ADYs89-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 12:26:18 FR0000121121 61,8000 EUR 16 XPAR OD_7ADZhbU-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 12:26:18 FR0000121121 61,8000 EUR 17 XPAR OD_7ADZhbV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 12:41:13 FR0000121121 61,7000 EUR 16 XPAR OD_7ADdSO9-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 12:41:13 FR0000121121 61,7000 EUR 32 XPAR OD_7ADdSOA-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 12:41:13 FR0000121121 61,7000 EUR 84 XPAR OD_7ADdSOB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:04:01 FR0000121121 61,7500 EUR 41 XPAR OD_7ADjCKP-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:04:01 FR0000121121 61,7500 EUR 136 XPAR OD_7ADjCKP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:04:01 FR0000121121 61,7500 EUR 34 XPAR OD_7ADjCKQ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:04:36 FR0000121121 61,7000 EUR 15 XPAR OD_7ADjLKT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:04:59 FR0000121121 61,7000 EUR 5 XPAR OD_7ADjREk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:10:52 FR0000121121 61,7500 EUR 2 XPAR OD_7ADkv0y-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:10:52 FR0000121121 61,7500 EUR 14 XPAR OD_7ADkv0z-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:10:52 FR0000121121 61,7500 EUR 22 XPAR OD_7ADkv0y-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:19:44 FR0000121121 61,7000 EUR 16 XPAR OD_7ADn9fQ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:19:44 FR0000121121 61,7000 EUR 26 XPAR OD_7ADn9fP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:19:44 FR0000121121 61,7000 EUR 56 XPAR OD_7ADn9fQ-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:26:43 FR0000121121 61,6000 EUR 16 XPAR OD_7ADouQQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:26:48 FR0000121121 61,6000 EUR 2 XPAR OD_7ADovkb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:26:48 FR0000121121 61,6000 EUR 25 XPAR OD_7ADovkc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:38:57 FR0000121121 61,5500 EUR 7 XPAR OD_7ADrzMD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:41:27 FR0000121121 61,5500 EUR 4 XPAR OD_7ADscWH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:42:40 FR0000121121 61,5500 EUR 2 XPAR OD_7ADsva0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:43:07 FR0000121121 61,5500 EUR 2 XPAR OD_7ADt2cq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:43:42 FR0000121121 61,5500 EUR 1 XPAR OD_7ADtBeE-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:43:42 FR0000121121 61,5500 EUR 1 XPAR OD_7ADtBeD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:43:54 FR0000121121 61,5500 EUR 2 XPAR OD_7ADtEeT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:44:24 FR0000121121 61,5500 EUR 2 XPAR OD_7ADtMao-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:44:48 FR0000121121 61,5500 EUR 2 XPAR OD_7ADtSkq-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:45:14 FR0000121121 61,5500 EUR 2 XPAR OD_7ADtZRv-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:45:56 FR0000121121 61,5500 EUR 2 XPAR OD_7ADtkPt-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:46:27 FR0000121121 61,5500 EUR 4 XPAR OD_7ADtsgE-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:47:02 FR0000121121 61,5500 EUR 1 XPAR OD_7ADu1is-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:47:02 FR0000121121 61,5500 EUR 1 XPAR OD_7ADu1it-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:47:31 FR0000121121 61,5500 EUR 2 XPAR OD_7ADu99C-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:48:06 FR0000121121 61,5500 EUR 4 XPAR OD_7ADuIBt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:48:44 FR0000121121 61,5500 EUR 2 XPAR OD_7ADuS7Q-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:49:17 FR0000121121 61,5500 EUR 2 XPAR OD_7ADuatG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:49:32 FR0000121121 61,5500 EUR 2 XPAR OD_7ADuegq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:49:53 FR0000121121 61,5500 EUR 24 XPAR OD_7ADuk6E-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:49:53 FR0000121121 61,5500 EUR 2 XPAR OD_7ADuk6C-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:49:53 FR0000121121 61,5500 EUR 50 XPAR OD_7ADuk6D-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:49:53 FR0000121121 61,5500 EUR 52 XPAR OD_7ADuk6D-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 13:49:53 FR0000121121 61,5500 EUR 30 XPAR OD_7ADuk6E-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 14:00:56 FR0000121121 61,5000 EUR 29 XPAR OD_7ADxWjz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 14:00:56 FR0000121121 61,5000 EUR 20 XPAR OD_7ADxWk0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 14:01:12 FR0000121121 61,5000 EUR 22 XPAR OD_7ADxajO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 14:01:12 FR0000121121 61,5000 EUR 32 XPAR OD_7ADxajN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 14:03:59 FR0000121121 61,4500 EUR 28 XPAR OD_7ADyIEM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 14:08:49 FR0000121121 61,4000 EUR 55 XPAR OD_7ADzVjD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 14:35:17 FR0000121121 61,4500 EUR 23 XPAR OD_7AE6AtT-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 14:35:17 FR0000121121 61,4500 EUR 36 XPAR OD_7AE6AtU-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 14:35:17 FR0000121121 61,4500 EUR 55 XPAR OD_7AE6AtS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 14:36:25 FR0000121121 61,4500 EUR 1 XPAR OD_7AE6SPP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 14:45:07 FR0000121121 61,4500 EUR 2 XPAR OD_7AE8eH2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 14:45:54 FR0000121121 61,4500 EUR 2 XPAR OD_7AE8qYx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 14:56:17 FR0000121121 61,4500 EUR 27 XPAR OD_7AEBSVr-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 14:56:17 FR0000121121 61,4500 EUR 25 XPAR OD_7AEBSVs-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 14:56:17 FR0000121121 61,4500 EUR 210 XPAR OD_7AEBSVq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 14:56:17 FR0000121121 61,4500 EUR 82 XPAR OD_7AEBSVs-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/11/2022 14:56:17 FR0000121121 61,4500 EUR 34 XPAR OD_7AEBSVt-01 Annulation This is an excerpt of the original content. 