Eurazeo : Disclosure of transactions in own shares on October 17 to October 21, 2022

Présentation agrégée par jour et par marché Code identifiant de Volume total Prix pondéré Nom de Code Identifiant de Jour de la moyen journalier l'instrument journalier (en nombre Marché l'émetteur l'émetteur transaction financier d'actions) d'acquisition des actions Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 17/10/2022 FR0000121121 11 120 54,446254 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 18/10/2022 FR0000121121 11 159 55,930173 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 19/10/2022 FR0000121121 10 906 55,048015 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 20/10/2022 FR0000121121 10 836 54,536997 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 21/10/2022 FR0000121121 10 792 54,024073 XPAR Détail transaction par transaction Nom de Code identifiant de Prix Quantité Code identifiant Numéro de Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction l'instrument unitaire Devise Objectif du rachat l'émetteur achetée marché référence de la financier (unité) transaction Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 09:00:43 FR0000121121 53,4000 EUR 71 XPAR OD_76cIroe-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 09:00:43 FR0000121121 53,4000 EUR 348 XPAR OD_76cIrof-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 09:06:02 FR0000121121 53,4500 EUR 32 XPAR OD_76cKCir-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 09:06:02 FR0000121121 53,4500 EUR 20 XPAR OD_76cKCis-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 09:06:02 FR0000121121 53,4500 EUR 156 XPAR OD_76cKCir-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 09:06:02 FR0000121121 53,4500 EUR 65 XPAR OD_76cKCis-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 09:06:02 FR0000121121 53,4500 EUR 27 XPAR OD_76cKCit-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 09:11:12 FR0000121121 53,3500 EUR 41 XPAR OD_76cLVS4-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 09:11:12 FR0000121121 53,3500 EUR 208 XPAR OD_76cLVS5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 09:16:59 FR0000121121 53,4000 EUR 56 XPAR OD_76cMxj2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 09:16:59 FR0000121121 53,4000 EUR 23 XPAR OD_76cMxj3-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 09:16:59 FR0000121121 53,4000 EUR 249 XPAR OD_76cMxj3-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 09:16:59 FR0000121121 53,4000 EUR 49 XPAR OD_76cMxjz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 09:18:36 FR0000121121 53,3500 EUR 16 XPAR OD_76cNMsH-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 09:18:36 FR0000121121 53,3500 EUR 2 XPAR OD_76cNMsI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 09:18:36 FR0000121121 53,3500 EUR 19 XPAR OD_76cNMsG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 09:19:38 FR0000121121 53,2500 EUR 35 XPAR OD_76cNd4v-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 09:22:53 FR0000121121 53,2500 EUR 19 XPAR OD_76cORiD-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 09:22:53 FR0000121121 53,2500 EUR 53 XPAR OD_76cORiC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 09:38:45 FR0000121121 53,5000 EUR 100 XPAR OD_76cSRYT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 09:39:31 FR0000121121 53,5000 EUR 42 XPAR OD_76cSdKp-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 09:39:31 FR0000121121 53,4500 EUR 47 XPAR OD_76cSdL3-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 09:39:31 FR0000121121 53,5000 EUR 161 XPAR OD_76cSdKo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 09:39:31 FR0000121121 53,5000 EUR 205 XPAR OD_76cSdKp-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 09:44:48 FR0000121121 53,6000 EUR 19 XPAR OD_76cTxtV-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 09:44:48 FR0000121121 53,6000 EUR 3 XPAR OD_76cTxtV-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 09:44:48 FR0000121121 53,6000 EUR 100 XPAR OD_76cTxtU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 09:44:48 FR0000121121 53,6000 EUR 59 XPAR OD_76cTxwj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 10:10:25 FR0000121121 53,9500 EUR 32 XPAR OD_76caPoi-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 10:10:25 FR0000121121 53,9500 EUR 63 XPAR OD_76caPoj-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 10:10:25 FR0000121121 53,9500 EUR 74 XPAR OD_76caPoj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 10:10:25 FR0000121121 53,9500 EUR 333 XPAR OD_76caPok-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 10:12:16 FR0000121121 53,9000 EUR 21 XPAR OD_76cash7-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 10:12:16 FR0000121121 53,9000 EUR 6 XPAR OD_76cash6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 10:12:16 FR0000121121 53,9000 EUR 96 XPAR OD_76cash8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 10:12:53 FR0000121121 53,8000 EUR 31 XPAR OD_76cb2K2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 10:16:28 FR0000121121 53,8000 EUR 18 XPAR OD_76cbwCp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 10:27:07 FR0000121121 53,8500 EUR 43 XPAR OD_76cecLs-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 10:27:07 FR0000121121 53,8500 EUR 163 XPAR OD_76cecLs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 10:27:07 FR0000121121 53,8500 EUR 58 XPAR OD_76cecLt-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 10:27:07 FR0000121121 53,8500 EUR 5 XPAR OD_76cecLt-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 10:41:37 FR0000121121 53,8500 EUR 51 XPAR OD_76ciGbM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 10:41:37 FR0000121121 53,8500 EUR 183 XPAR OD_76ciGbM-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 10:48:22 FR0000121121 53,9000 EUR 22 XPAR OD_76cjy3G-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 10:48:22 FR0000121121 53,9000 EUR 109 XPAR OD_76cjy3F-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 10:48:23 FR0000121121 53,8000 EUR 36 XPAR OD_76cjyRr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 10:58:04 FR0000121121 53,9000 EUR 28 XPAR OD_76cmPMd-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 10:58:04 FR0000121121 53,9000 EUR 43 XPAR OD_76cmPMN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 10:58:04 FR0000121121 53,9000 EUR 25 XPAR OD_76cmPMO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 10:58:04 FR0000121121 53,9000 EUR 55 XPAR OD_76cmPMd-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 11:01:42 FR0000121121 53,9000 EUR 5 XPAR OD_76cnKEb-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 11:01:42 FR0000121121 53,9000 EUR 20 XPAR OD_76cnKEc-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 11:02:11 FR0000121121 53,9000 EUR 13 XPAR OD_76cnRcb-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 11:02:11 FR0000121121 53,9000 EUR 47 XPAR OD_76cnRcc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 11:06:37 FR0000121121 53,8500 EUR 8 XPAR OD_76coYrY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 11:06:37 FR0000121121 53,8500 EUR 10 XPAR OD_76coYrZ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 11:07:09 FR0000121121 53,8000 EUR 55 XPAR OD_76cohD6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 11:07:09 FR0000121121 53,8000 EUR 3 XPAR OD_76cohD8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 11:34:37 FR0000121121 53,9500 EUR 91 XPAR OD_76cvbtd-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 11:50:16 FR0000121121 53,9500 EUR 2 XPAR OD_76czYMZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 12:05:49 FR0000121121 54,1500 EUR 17 XPAR OD_76d3Sz1-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 12:05:49 FR0000121121 54,1500 EUR 25 XPAR OD_76d3Sz2-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 12:05:49 FR0000121121 54,1500 EUR 124 XPAR OD_76d3Sz5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 12:19:19 FR0000121121 54,1500 EUR 20 XPAR OD_76d6riL-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 12:19:19 FR0000121121 54,1500 EUR 26 XPAR OD_76d6riM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 12:19:19 FR0000121121 54,1500 EUR 669 XPAR OD_76d6riK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 12:19:19 FR0000121121 54,1500 EUR 44 XPAR OD_76d6riL-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 12:19:20 FR0000121121 54,1000 EUR 2 XPAR OD_76d6s3Q-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 12:23:24 FR0000121121 54,1000 EUR 23 XPAR OD_76d7tNW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 12:39:33 FR0000121121 54,1000 EUR 26 XPAR OD_76dBxQh-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 12:39:33 FR0000121121 54,1000 EUR 38 XPAR OD_76dBxQi-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 12:39:33 FR0000121121 54,1000 EUR 42 XPAR OD_76dBxQg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 12:39:33 FR0000121121 54,1000 EUR 180 XPAR OD_76dBxQh-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 13:10:09 FR0000121121 54,3000 EUR 10 XPAR OD_76dJf9b-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 13:14:11 FR0000121121 54,3500 EUR 136 XPAR OD_76dKg7B-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 13:14:11 FR0000121121 54,3500 EUR 14 XPAR OD_76dKg7C-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 13:14:11 FR0000121121 54,3500 EUR 28 XPAR OD_76dKg7C-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 13:16:29 FR0000121121 54,3500 EUR 38 XPAR OD_76dLG0f-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 13:23:48 FR0000121121 54,4000 EUR 39 XPAR OD_76dN64u-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 13:23:48 FR0000121121 54,4000 EUR 250 XPAR OD_76dN64u-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 13:26:41 FR0000121121 54,3500 EUR 21 XPAR OD_76dNp4C-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 14:10:49 FR0000121121 54,5500 EUR 70 XPAR OD_76dYw5U-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 14:10:49 FR0000121121 54,5500 EUR 65 XPAR OD_76dYw5Z-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 14:10:49 FR0000121121 54,5500 EUR 69 XPAR OD_76dYw5Z-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 14:10:49 FR0000121121 54,5500 EUR 147 XPAR OD_76dYw5a-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 14:13:00 FR0000121121 54,5000 EUR 35 XPAR OD_76dZUAq-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 14:13:00 FR0000121121 54,5000 EUR 20 XPAR OD_76dZUAq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 14:13:00 FR0000121121 54,5000 EUR 155 XPAR OD_76dZUAr-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 14:13:13 FR0000121121 54,4500 EUR 24 XPAR OD_76dZXZE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 14:43:37 FR0000121121 54,6500 EUR 8 XPAR OD_76dhC3X-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 14:43:37 FR0000121121 54,6500 EUR 16 XPAR OD_76dhC3Y-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 14:58:59 FR0000121121 54,7000 EUR 105 XPAR OD_76dl3lN-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 14:58:59 FR0000121121 54,7000 EUR 190 XPAR OD_76dl3lN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 14:58:59 FR0000121121 54,7000 EUR 411 XPAR OD_76dl3lO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 15:06:18 FR0000121121 54,8000 EUR 23 XPAR OD_76dmu3h-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 15:06:18 FR0000121121 54,8000 EUR 30 XPAR OD_76dmu3i-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 15:06:18 FR0000121121 54,8000 EUR 83 XPAR OD_76dmu3j-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 15:06:27 FR0000121121 54,7500 EUR 28 XPAR OD_76dmwS9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 15:07:49 FR0000121121 54,7500 EUR 19 XPAR OD_76dnHrm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 15:45:25 FR0000121121 55,1500 EUR 163 XPAR OD_76dwkZU-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 15:45:25 FR0000121121 55,1500 EUR 25 XPAR OD_76dwkZV-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 15:45:25 FR0000121121 55,1500 EUR 388 XPAR OD_76dwkZT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 15:45:25 FR0000121121 55,1500 EUR 230 XPAR OD_76dwkZU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 15:50:34 FR0000121121 55,2500 EUR 40 XPAR OD_76dy2wT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 15:50:34 FR0000121121 55,2500 EUR 450 XPAR OD_76dy2wU-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 15:54:30 FR0000121121 55,2500 EUR 22 XPAR OD_76dz2XG-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 15:55:32 FR0000121121 55,2000 EUR 6 XPAR OD_76dzIah-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 15:55:32 FR0000121121 55,2000 EUR 15 XPAR OD_76dzIam-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 15:56:23 FR0000121121 55,2000 EUR 101 XPAR OD_76dzVgt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 16:00:54 FR0000121121 55,1500 EUR 1 XPAR OD_76e0eNZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 16:06:19 FR0000121121 55,2000 EUR 70 XPAR OD_76e20vv-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 16:09:52 FR0000121121 55,3000 EUR 101 XPAR OD_76e2uDd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 16:09:52 FR0000121121 55,3000 EUR 87 XPAR OD_76e2uDf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 16:17:08 FR0000121121 55,3500 EUR 90 XPAR OD_76e4jjT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 16:29:10 FR0000121121 55,4500 EUR 27 XPAR OD_76e7lYc-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 16:29:10 FR0000121121 55,4500 EUR 58 XPAR OD_76e7lYc-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 16:29:10 FR0000121121 55,4500 EUR 4 XPAR OD_76e7lYe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 16:39:26 FR0000121121 55,5000 EUR 96 XPAR OD_76eALr3-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 16:39:26 FR0000121121 55,5000 EUR 169 XPAR OD_76eALr4-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 16:39:26 FR0000121121 55,5000 EUR 110 XPAR OD_76eALr5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 16:39:26 FR0000121121 55,5000 EUR 406 XPAR OD_76eALr5-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 16:41:13 FR0000121121 55,5000 EUR 36 XPAR OD_76eAne4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 16:41:13 FR0000121121 55,5000 EUR 73 XPAR OD_76eAne5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 16:48:10 FR0000121121 55,4000 EUR 18 XPAR OD_76eCY2c-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 16:48:10 FR0000121121 55,4000 EUR 21 XPAR OD_76eCY2e-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 16:48:10 FR0000121121 55,4000 EUR 241 XPAR OD_76eCY2d-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 16:48:10 FR0000121121 55,4000 EUR 104 XPAR OD_76eCY2e-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 16:49:25 FR0000121121 55,3000 EUR 14 XPAR OD_76eCreh-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 16:49:48 FR0000121121 55,3000 EUR 6 XPAR OD_76eCxhT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 16:51:07 FR0000121121 55,2500 EUR 74 XPAR OD_76eDI2X-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 16:51:11 FR0000121121 55,2000 EUR 75 XPAR OD_76eDJ8Q-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 17:07:28 FR0000121121 55,3000 EUR 141 XPAR OD_76eHPRg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 17:08:06 FR0000121121 55,3000 EUR 56 XPAR OD_76eHZGD-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 17:08:55 FR0000121121 55,2500 EUR 45 XPAR OD_76eHlxx-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 17:08:55 FR0000121121 55,2500 EUR 31 XPAR OD_76eHlxn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 17:08:55 FR0000121121 55,2500 EUR 215 XPAR OD_76eHlxx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 17:09:19 FR0000121121 55,2000 EUR 60 XPAR OD_76eHsFB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 17:12:34 FR0000121121 55,2000 EUR 1 XPAR OD_76eIgsn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 17/10/2022 17:12:37 FR0000121121 55,2000 EUR 6 XPAR OD_76eIhbr-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 09:03:18 FR0000121121 55,8500 EUR 43 XPAR OD_76iA2ZC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 09:03:18 FR0000121121 55,8000 EUR 430 XPAR OD_76iA2jC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 09:03:18 FR0000121121 55,8500 EUR 18 XPAR OD_76iA2ZD-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 09:03:18 FR0000121121 55,8000 EUR 84 XPAR OD_76iA2jB-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 09:06:55 FR0000121121 55,6500 EUR 36 XPAR OD_76iAx9k-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 09:06:56 FR0000121121 55,6500 EUR 22 XPAR OD_76iAxTY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 09:06:56 FR0000121121 55,6500 EUR 19 XPAR OD_76iAxTZ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 09:14:49 FR0000121121 55,7000 EUR 97 XPAR OD_76iCwPI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 09:14:49 FR0000121121 55,7000 EUR 75 XPAR OD_76iCwPJ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 09:16:31 FR0000121121 55,6500 EUR 181 XPAR OD_76iDMtX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 09:19:30 FR0000121121 55,7500 EUR 2 XPAR OD_76iE7T0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 09:19:50 FR0000121121 55,7500 EUR 100 XPAR OD_76iECfF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 09:20:08 FR0000121121 55,7000 EUR 30 XPAR OD_76iEHPU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 09:20:08 FR0000121121 55,7000 EUR 249 XPAR OD_76iEHPU-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 09:20:08 FR0000121121 55,7000 EUR 47 XPAR OD_76iEHPT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 09:20:18 FR0000121121 55,6000 EUR 13 XPAR OD_76iEJxf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 09:20:18 FR0000121121 55,6000 EUR 35 XPAR OD_76iEJxg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 09:28:18 FR0000121121 55,7000 EUR 167 XPAR OD_76iGKtQ-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 09:28:18 FR0000121121 55,7000 EUR 44 XPAR OD_76iGKtQ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 09:45:11 FR0000121121 55,9000 EUR 168 XPAR OD_76iKaPd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 09:45:11 FR0000121121 55,9000 EUR 16 XPAR OD_76iKaPe-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 09:45:11 FR0000121121 55,9000 EUR 38 XPAR OD_76iKaPe-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 09:46:02 FR0000121121 55,8500 EUR 176 XPAR OD_76iKneX-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 09:46:02 FR0000121121 55,8500 EUR 48 XPAR OD_76iKneY-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 09:46:02 FR0000121121 55,8500 EUR 26 XPAR OD_76iKneX-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 09:46:02 FR0000121121 55,8500 EUR 19 XPAR OD_76iKneY-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 09:52:42 FR0000121121 55,8000 EUR 99 XPAR OD_76iMTsX-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 09:52:42 FR0000121121 55,8000 EUR 67 XPAR OD_76iMTsY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 09:52:42 FR0000121121 55,8000 EUR 24 XPAR OD_76iMTsW -00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:04:40 FR0000121121 55,9500 EUR 184 XPAR OD_76iPUYf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:04:40 FR0000121121 55,9500 EUR 85 XPAR OD_76iPUYf-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:04:40 FR0000121121 55,9500 EUR 49 XPAR OD_76iPUYe-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:05:17 FR0000121121 55,9000 EUR 6 XPAR OD_76iPeHp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:05:17 FR0000121121 55,9000 EUR 21 XPAR OD_76iPeHp-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:05:17 FR0000121121 55,9000 EUR 23 XPAR OD_76iPeHo-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:22:11 FR0000121121 55,9500 EUR 138 XPAR OD_76iTu4t-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:22:11 FR0000121121 55,9500 EUR 51 XPAR OD_76iTu4s-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:33:40 FR0000121121 56,1000 EUR 3 XPAR OD_76iWnBT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:35:08 FR0000121121 56,1000 EUR 2 XPAR OD_76iX9zo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:37:56 FR0000121121 56,1000 EUR 30 XPAR OD_76iXroB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:37:56 FR0000121121 56,1000 EUR 14 XPAR OD_76iXroC-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:37:56 FR0000121121 56,1000 EUR 67 XPAR OD_76iXroC-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:37:56 FR0000121121 56,1000 EUR 8 XPAR OD_76iXroD-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:37:56 FR0000121121 56,1000 EUR 272 XPAR OD_76iXroD-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:37:56 FR0000121121 56,1000 EUR 58 XPAR OD_76iXroB-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:42:01 FR0000121121 56,0000 EUR 1 XPAR OD_76iYtbC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:42:01 FR0000121121 56,0000 EUR 26 XPAR OD_76iYtbD-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:42:01 FR0000121121 56,0000 EUR 35 XPAR OD_76iYtbS-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:42:01 FR0000121121 56,0000 EUR 23 XPAR OD_76iYtbd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:42:01 FR0000121121 56,0000 EUR 4 XPAR OD_76iYtbD-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:42:01 FR0000121121 56,0000 EUR 1 XPAR OD_76iYtbE-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:42:01 FR0000121121 56,0000 EUR 12 XPAR OD_76iYtbS-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:44:50 FR0000121121 56,0000 EUR 5 XPAR OD_76iZbNj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:58:03 FR0000121121 56,0000 EUR 12 XPAR OD_76icvmG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:58:03 FR0000121121 56,0000 EUR 26 XPAR OD_76icvmH-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:58:03 FR0000121121 56,0000 EUR 17 XPAR OD_76icvmH-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:58:15 FR0000121121 56,0000 EUR 6 XPAR OD_76icyrg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:58:25 FR0000121121 56,0000 EUR 45 XPAR OD_76id1Ts-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:58:59 FR0000121121 56,0000 EUR 89 XPAR OD_76idAFt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 10:58:59 FR0000121121 56,0000 EUR 22 XPAR OD_76idAFu-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 11:01:41 FR0000121121 55,9000 EUR 9 XPAR OD_76idqOT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 11:01:41 FR0000121121 55,9000 EUR 48 XPAR OD_76idqOU-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 11:01:41 FR0000121121 55,9000 EUR 17 XPAR OD_76idqOU-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 11:02:30 FR0000121121 55,8500 EUR 42 XPAR OD_76ie3HY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 11:08:06 FR0000121121 55,8500 EUR 35 XPAR OD_76ifSk5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 11:08:06 FR0000121121 55,8500 EUR 5 XPAR OD_76ifSk6-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 11:08:06 FR0000121121 55,8500 EUR 54 XPAR OD_76ifSk6-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 11:08:06 FR0000121121 55,8500 EUR 17 XPAR OD_76ifSk5-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 11:14:28 FR0000121121 55,8500 EUR 2 XPAR OD_76ih3w4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 11:26:25 FR0000121121 55,8500 EUR 52 XPAR OD_76ik4RX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 11:26:25 FR0000121121 55,8500 EUR 3 XPAR OD_76ik4RY-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 11:34:16 FR0000121121 55,8500 EUR 55 XPAR OD_76im3Ap-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 11:34:16 FR0000121121 55,8500 EUR 69 XPAR OD_76im3Aq-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 11:34:16 FR0000121121 55,8500 EUR 14 XPAR OD_76im3Ao-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 11:34:16 FR0000121121 55,8500 EUR 44 XPAR OD_76im3Ap-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 11:37:02 FR0000121121 55,8500 EUR 3 XPAR OD_76imkDj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 11:37:49 FR0000121121 55,8500 EUR 55 XPAR OD_76imwOG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 11:39:00 FR0000121121 55,8500 EUR 88 XPAR OD_76inF4r-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 11:39:00 FR0000121121 55,8500 EUR 56 XPAR OD_76inF4s-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 11:39:00 FR0000121121 55,8500 EUR 17 XPAR OD_76inF4s-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 11:41:18 FR0000121121 55,8500 EUR 17 XPAR OD_76inovr-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 12:27:08 FR0000121121 56,2000 EUR 35 XPAR OD_76izMKC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 12:27:08 FR0000121121 56,2000 EUR 385 XPAR OD_76izMKD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 12:27:39 FR0000121121 56,2000 EUR 69 XPAR OD_76izUNv-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 12:27:39 FR0000121121 56,2000 EUR 5 XPAR OD_76izUNw-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 12:30:30 FR0000121121 56,1000 EUR 33 XPAR OD_76j0CuK-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 12:30:30 FR0000121121 56,1000 EUR 3 XPAR OD_76j0CuK-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 12:31:09 FR0000121121 56,1000 EUR 42 XPAR OD_76j0N1C-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 12:33:29 FR0000121121 56,0500 EUR 104 XPAR OD_76j0xOV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 12:33:29 FR0000121121 56,0500 EUR 77 XPAR OD_76j0xOW-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 12:38:53 FR0000121121 56,0500 EUR 66 XPAR OD_76j2JYN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 12:38:53 FR0000121121 56,0500 EUR 25 XPAR OD_76j2JYO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 12:57:26 FR0000121121 56,0000 EUR 1 XPAR OD_76j6z7q-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 12:57:26 FR0000121121 56,0000 EUR 37 XPAR OD_76j6z7s-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 12:57:26 FR0000121121 56,0000 EUR 22 XPAR OD_76j6z7s-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 12:57:26 FR0000121121 56,0000 EUR 17 XPAR OD_76j6z7r-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 13:20:03 FR0000121121 56,0500 EUR 37 XPAR OD_76jCg8D-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 13:20:03 FR0000121121 56,0500 EUR 310 XPAR OD_76jCg8E-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 13:20:03 FR0000121121 56,0500 EUR 37 XPAR OD_76jCg8C-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 13:34:29 FR0000121121 56,0000 EUR 37 XPAR OD_76jGJTU-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 13:34:29 FR0000121121 56,0000 EUR 12 XPAR OD_76jGJTV-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 13:34:29 FR0000121121 56,0000 EUR 11 XPAR OD_76jGJTW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 13:34:29 FR0000121121 56,0000 EUR 73 XPAR OD_76jGJTW -02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 13:34:29 FR0000121121 56,0000 EUR 28 XPAR OD_76jGJTU-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 13:34:29 FR0000121121 56,0000 EUR 24 XPAR OD_76jGJTV-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 13:36:27 FR0000121121 55,9500 EUR 1 XPAR OD_76jGoE4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 13:37:31 FR0000121121 55,9500 EUR 16 XPAR OD_76jH4yG-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 13:57:33 FR0000121121 56,0000 EUR 11 XPAR OD_76jM7cD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 14:08:36 FR0000121121 55,9500 EUR 5 XPAR OD_76jOu9J-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 14:18:03 FR0000121121 56,1500 EUR 50 XPAR OD_76jRHaY-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 14:22:05 FR0000121121 56,1500 EUR 3 XPAR OD_76jSIXu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 14:22:05 FR0000121121 56,1500 EUR 11 XPAR OD_76jSIXv-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 14:22:05 FR0000121121 56,1500 EUR 5 XPAR OD_76jSIXw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 14:22:05 FR0000121121 56,1500 EUR 50 XPAR OD_76jSIXw-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 14:26:04 FR0000121121 56,1500 EUR 21 XPAR OD_76jTIid-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 14:26:07 FR0000121121 56,1500 EUR 49 XPAR OD_76jTJV7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 14:46:08 FR0000121121 56,2000 EUR 25 XPAR OD_76jYLw6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 14:50:56 FR0000121121 56,1500 EUR 40 XPAR OD_76jZYpU-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 14:54:09 FR0000121121 56,2000 EUR 13 XPAR OD_76jaN4F-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 14:58:01 FR0000121121 56,2000 EUR 2 XPAR OD_76jbLPz-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 14:59:24 FR0000121121 56,1500 EUR 114 XPAR OD_76jbh13-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 14:59:24 FR0000121121 56,1500 EUR 667 XPAR OD_76jbh14-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 14:59:24 FR0000121121 56,1500 EUR 53 XPAR OD_76jbh14-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 15:06:01 FR0000121121 56,1500 EUR 3 XPAR OD_76jdMHu-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 15:06:01 FR0000121121 56,1500 EUR 3 XPAR OD_76jdMHv-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 15:19:48 FR0000121121 56,1000 EUR 83 XPAR OD_76jgpRy-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 15:19:48 FR0000121121 56,1000 EUR 221 XPAR OD_76jgpRz-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 15:19:48 FR0000121121 56,1000 EUR 17 XPAR OD_76jgpS0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 15:19:48 FR0000121121 56,1000 EUR 40 XPAR OD_76jgpRx-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 15:19:48 FR0000121121 56,1000 EUR 56 XPAR OD_76jgpRz-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 15:31:50 FR0000121121 56,1000 EUR 3 XPAR OD_76jjrFx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 15:31:50 FR0000121121 56,1000 EUR 10 XPAR OD_76jjrFy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 15:31:51 FR0000121121 56,1000 EUR 2 XPAR OD_76jjrW5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 15:40:05 FR0000121121 56,0500 EUR 7 XPAR OD_76jlvtd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 15:40:05 FR0000121121 56,0500 EUR 598 XPAR OD_76jlvtd-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 15:40:05 FR0000121121 56,0500 EUR 123 XPAR OD_76jlvtc-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 15:40:23 FR0000121121 56,0000 EUR 40 XPAR OD_76jm0ms-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 15:45:12 FR0000121121 56,0000 EUR 40 XPAR OD_76jnDmF-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 15:45:12 FR0000121121 56,0000 EUR 17 XPAR OD_76jnDmF-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 15:46:53 FR0000121121 55,9500 EUR 125 XPAR OD_76jne5M-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 15:46:53 FR0000121121 55,9500 EUR 21 XPAR OD_76jne5L-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 15:51:01 FR0000121121 55,9500 EUR 1 XPAR OD_76jogkn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 15:51:01 FR0000121121 55,9500 EUR 17 XPAR OD_76jogkm-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 15:51:48 FR0000121121 55,9500 EUR 166 XPAR OD_76joswQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 15:51:48 FR0000121121 55,9500 EUR 3 XPAR OD_76joswS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 15:51:48 FR0000121121 55,9500 EUR 19 XPAR OD_76joswT-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 15:53:48 FR0000121121 55,9000 EUR 24 XPAR OD_76jpO0D-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 15:54:14 FR0000121121 55,8000 EUR 50 XPAR OD_76jpUkc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:05:35 FR0000121121 55,9500 EUR 80 XPAR OD_76jsM46-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:05:35 FR0000121121 55,9500 EUR 10 XPAR OD_76jsM48-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:05:35 FR0000121121 55,9500 EUR 33 XPAR OD_76jsM47-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:14:15 FR0000121121 55,9500 EUR 130 XPAR OD_76juXOW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:19:26 FR0000121121 55,9500 EUR 256 XPAR OD_76jvqBI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:19:26 FR0000121121 55,9500 EUR 80 XPAR OD_76jvqBI-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:19:29 FR0000121121 55,9000 EUR 40 XPAR OD_76jvqqc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:21:15 FR0000121121 55,9000 EUR 19 XPAR OD_76jwIZR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:21:15 FR0000121121 55,9000 EUR 18 XPAR OD_76jwIZS-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:23:11 FR0000121121 55,9000 EUR 41 XPAR OD_76jwmgW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:26:53 FR0000121121 55,8500 EUR 64 XPAR OD_76jxiQV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:26:53 FR0000121121 55,8500 EUR 15 XPAR OD_76jxiQW -00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:26:53 FR0000121121 55,8500 EUR 3 XPAR OD_76jxiQW -02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:29:02 FR0000121121 55,8000 EUR 43 XPAR OD_76jyFw6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:29:02 FR0000121121 55,8000 EUR 80 XPAR OD_76jyFw6-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:29:02 FR0000121121 55,8000 EUR 22 XPAR OD_76jyFw5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:30:39 FR0000121121 55,7000 EUR 75 XPAR OD_76jyfHo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:30:39 FR0000121121 55,7000 EUR 17 XPAR OD_76jyfHp-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:32:02 FR0000121121 55,6500 EUR 10 XPAR OD_76jz0wy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:32:02 FR0000121121 55,6500 EUR 46 XPAR OD_76jz0x6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:32:02 FR0000121121 55,6500 EUR 17 XPAR OD_76jz0x7-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:35:57 FR0000121121 55,6500 EUR 17 XPAR OD_76jzzym-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:37:18 FR0000121121 55,5500 EUR 180 XPAR OD_76k0L8d-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:37:18 FR0000121121 55,5500 EUR 17 XPAR OD_76k0L8d-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:39:59 FR0000121121 55,5000 EUR 38 XPAR OD_76k10r1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:39:59 FR0000121121 55,5000 EUR 2 XPAR OD_76k10r2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:52:18 FR0000121121 55,8000 EUR 45 XPAR OD_76k475b-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:52:18 FR0000121121 55,8000 EUR 6 XPAR OD_76k475c-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:52:18 FR0000121121 55,8000 EUR 2 XPAR OD_76k475U-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:52:18 FR0000121121 55,8000 EUR 30 XPAR OD_76k475V-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:52:18 FR0000121121 55,8000 EUR 27 XPAR OD_76k475V-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:52:18 FR0000121121 55,8000 EUR 5 XPAR OD_76k475W -01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:52:19 FR0000121121 55,8000 EUR 50 XPAR OD_76k47M1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:52:20 FR0000121121 55,8000 EUR 50 XPAR OD_76k47bu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:52:21 FR0000121121 55,8000 EUR 68 XPAR OD_76k47rz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:52:21 FR0000121121 55,8000 EUR 50 XPAR OD_76k47s0-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:56:18 FR0000121121 55,8000 EUR 4 XPAR OD_76k57Wr-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:59:14 FR0000121121 55,7500 EUR 227 XPAR OD_76k5rUc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:59:14 FR0000121121 55,7500 EUR 80 XPAR OD_76k5rUc-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 16:59:14 FR0000121121 55,7500 EUR 29 XPAR OD_76k5rUb-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 17:05:54 FR0000121121 55,8000 EUR 31 XPAR OD_76k7Xa4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 17:06:04 FR0000121121 55,8000 EUR 192 XPAR OD_76k7a6J-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 17:06:04 FR0000121121 55,8000 EUR 83 XPAR OD_76k7a6K-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 17:07:17 FR0000121121 55,7500 EUR 20 XPAR OD_76k7sxT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 17:07:26 FR0000121121 55,7500 EUR 76 XPAR OD_76k7vLH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 17:09:40 FR0000121121 55,7000 EUR 1 XPAR OD_76k8UAE-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/10/2022 17:09:40 FR0000121121 55,7000 EUR 5 XPAR OD_76k8UA3-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:03:33 FR0000121121 55,6500 EUR 81 XPAR OD_76o0d6l-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:03:33 FR0000121121 55,6500 EUR 395 XPAR OD_76o0d6m-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:05:07 FR0000121121 55,5000 EUR 4 XPAR OD_76o11kp-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:05:07 FR0000121121 55,5000 EUR 22 XPAR OD_76o11kq-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:05:07 FR0000121121 55,5000 EUR 127 XPAR OD_76o11kp-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:05:39 FR0000121121 55,3500 EUR 18 XPAR OD_76o1A1A-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:05:39 FR0000121121 55,3500 EUR 79 XPAR OD_76o1A19-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:06:17 FR0000121121 55,1500 EUR 26 XPAR OD_76o1JpJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:14:45 FR0000121121 55,2000 EUR 20 XPAR OD_76o3Rt4-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:14:45 FR0000121121 55,2000 EUR 32 XPAR OD_76o3Rt4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:28:17 FR0000121121 55,4000 EUR 44 XPAR OD_76o6rIU-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:28:17 FR0000121121 55,4000 EUR 39 XPAR OD_76o6rIV-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:28:17 FR0000121121 55,3500 EUR 49 XPAR OD_76o6rIn-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:28:17 FR0000121121 55,4000 EUR 455 XPAR OD_76o6rIV-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:28:17 FR0000121121 55,3500 EUR 38 XPAR OD_76o6rIn-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:28:17 FR0000121121 55,3500 EUR 201 XPAR OD_76o6rIo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:28:26 FR0000121121 55,2500 EUR 62 XPAR OD_76o6tSl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:32:26 FR0000121121 55,1500 EUR 27 XPAR OD_76o7tze-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:32:26 FR0000121121 55,1500 EUR 42 XPAR OD_76o7tzf-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:32:26 FR0000121121 55,1500 EUR 8 XPAR OD_76o7tzg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:32:26 FR0000121121 55,1500 EUR 19 XPAR OD_76o7tzg-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:35:34 FR0000121121 55,1000 EUR 19 XPAR OD_76o8gqC-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:47:07 FR0000121121 55,0500 EUR 44 XPAR OD_76oBbKl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:47:07 FR0000121121 55,1000 EUR 93 XPAR OD_76oBbKQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:47:07 FR0000121121 55,0500 EUR 126 XPAR OD_76oBbKl-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:47:07 FR0000121121 55,0500 EUR 1 XPAR OD_76oBbKm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:47:07 FR0000121121 55,0500 EUR 91 XPAR OD_76oBbKm-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:49:50 FR0000121121 55,1000 EUR 18 XPAR OD_76oCHaP-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:49:50 FR0000121121 55,1000 EUR 25 XPAR OD_76oCHa9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:49:50 FR0000121121 55,1000 EUR 16 XPAR OD_76oCHa9-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 09:49:50 FR0000121121 55,1000 EUR 38 XPAR OD_76oCHaO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 10:00:15 FR0000121121 55,2000 EUR 38 XPAR OD_76oEu5N-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 10:00:15 FR0000121121 55,2000 EUR 184 XPAR OD_76oEu5N-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 10:00:15 FR0000121121 55,2000 EUR 10 XPAR OD_76oEu5O-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 10:00:29 FR0000121121 55,1500 EUR 32 XPAR OD_76oExiJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 10:10:31 FR0000121121 55,2000 EUR 45 XPAR OD_76oHURr-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 10:11:57 FR0000121121 55,1500 EUR 104 XPAR OD_76oHqqp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 10:11:57 FR0000121121 55,1500 EUR 50 XPAR OD_76oHqqq-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 10:11:57 FR0000121121 55,1500 EUR 18 XPAR OD_76oHqqr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 10:15:01 FR0000121121 55,1000 EUR 44 XPAR OD_76oIcfR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 10:19:38 FR0000121121 55,0500 EUR 32 XPAR OD_76oJmoL-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 10:20:06 FR0000121121 55,0000 EUR 51 XPAR OD_76oJu2b-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 10:20:06 FR0000121121 55,0000 EUR 67 XPAR OD_76oJu2c-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 10:35:23 FR0000121121 55,0500 EUR 44 XPAR OD_76oNkU3-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 10:35:23 FR0000121121 55,0500 EUR 189 XPAR OD_76oNkU2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 10:35:23 FR0000121121 55,0500 EUR 65 XPAR OD_76oNkU4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 10:38:56 FR0000121121 55,0000 EUR 12 XPAR OD_76oOe63-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 10:38:56 FR0000121121 55,0000 EUR 6 XPAR OD_76oOe6D-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 10:38:56 FR0000121121 55,0000 EUR 34 XPAR OD_76oOe62-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 10:48:44 FR0000121121 55,0000 EUR 18 XPAR OD_76oR754-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 10:48:44 FR0000121121 55,0000 EUR 79 XPAR OD_76oR753-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 10:48:44 FR0000121121 55,0000 EUR 55 XPAR OD_76oR755-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 10:55:56 FR0000121121 55,0000 EUR 9 XPAR OD_76oSvH9-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 10:55:56 FR0000121121 55,0000 EUR 9 XPAR OD_76oSvHA-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 10:55:56 FR0000121121 55,0000 EUR 52 XPAR OD_76oSvH9-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 10:55:56 FR0000121121 55,0000 EUR 26 XPAR OD_76oSvHF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 12:06:24 FR0000121121 55,3000 EUR 1 XPAR OD_76okfLO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 12:11:37 FR0000121121 55,2500 EUR 37 XPAR OD_76olyc0-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 12:11:37 FR0000121121 55,2500 EUR 144 XPAR OD_76olyc1-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 12:11:37 FR0000121121 55,2500 EUR 13 XPAR OD_76olyc2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 12:11:37 FR0000121121 55,2500 EUR 957 XPAR OD_76olyc1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 12:13:37 FR0000121121 55,1500 EUR 37 XPAR OD_76omTo5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 12:21:40 FR0000121121 55,2000 EUR 102 XPAR OD_76ooVYl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 12:37:25 FR0000121121 55,1500 EUR 26 XPAR OD_76osTUv-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 12:37:25 FR0000121121 55,1500 EUR 33 XPAR OD_76osTUw-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 12:37:25 FR0000121121 55,1500 EUR 18 XPAR OD_76osTUw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 12:37:25 FR0000121121 55,1500 EUR 122 XPAR OD_76osTUx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 12:40:16 FR0000121121 55,1000 EUR 24 XPAR OD_76otBrf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 13:03:31 FR0000121121 55,0500 EUR 22 XPAR OD_76oz2rH-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 13:03:45 FR0000121121 55,0000 EUR 18 XPAR OD_76oz6TV-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 13:03:45 FR0000121121 55,0000 EUR 32 XPAR OD_76oz6TX-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 13:03:45 FR0000121121 55,0000 EUR 26 XPAR OD_76oz6TW -01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 13:03:45 FR0000121121 55,0000 EUR 193 XPAR OD_76oz6TX-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 13:12:48 FR0000121121 54,9500 EUR 36 XPAR OD_76p1NeO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 13:12:48 FR0000121121 54,9500 EUR 69 XPAR OD_76p1NeP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 13:21:32 FR0000121121 54,8000 EUR 1 XPAR OD_76p3a4F-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 13:21:32 FR0000121121 54,8000 EUR 18 XPAR OD_76p3a49-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 13:21:32 FR0000121121 54,8000 EUR 37 XPAR OD_76p3a4A-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 13:28:36 FR0000121121 54,8000 EUR 17 XPAR OD_76p5MHJ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 13:28:36 FR0000121121 54,8000 EUR 34 XPAR OD_76p5MHK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 13:28:36 FR0000121121 54,8000 EUR 35 XPAR OD_76p5MHK-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 13:47:20 FR0000121121 54,7500 EUR 33 XPAR OD_76pA4gO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 13:47:20 FR0000121121 54,7500 EUR 5 XPAR OD_76pA4gP-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 13:47:20 FR0000121121 54,7500 EUR 31 XPAR OD_76pA4gP-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 13:47:20 FR0000121121 54,7500 EUR 144 XPAR OD_76pA4gQ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 13:47:20 FR0000121121 54,7500 EUR 26 XPAR OD_76pA4mZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 13:52:03 FR0000121121 54,7500 EUR 22 XPAR OD_76pBGKU-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 14:02:05 FR0000121121 54,8500 EUR 138 XPAR OD_76pDn2J-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 14:03:27 FR0000121121 54,8000 EUR 10 XPAR OD_76pE8CZ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 14:03:59 FR0000121121 54,8000 EUR 8 XPAR OD_76pEGV1-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 14:03:59 FR0000121121 54,8000 EUR 18 XPAR OD_76pEGV1-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 14:07:23 FR0000121121 54,8000 EUR 18 XPAR OD_76pF7XR-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 14:07:58 FR0000121121 54,7500 EUR 18 XPAR OD_76pFGnu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 14:20:12 FR0000121121 54,8000 EUR 18 XPAR OD_76pILjr-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 14:20:12 FR0000121121 54,8000 EUR 26 XPAR OD_76pILjq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 14:20:12 FR0000121121 54,8000 EUR 84 XPAR OD_76pILjs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 14:20:12 FR0000121121 54,8000 EUR 43 XPAR OD_76pILjs-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 14:23:47 FR0000121121 54,8000 EUR 19 XPAR OD_76pJFZs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 14:25:27 FR0000121121 54,8000 EUR 2 XPAR OD_76pJfak-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 14:25:49 FR0000121121 54,8000 EUR 17 XPAR OD_76pJlJf-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 14:30:49 FR0000121121 54,7500 EUR 18 XPAR OD_76pL1K2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 14:30:49 FR0000121121 54,7500 EUR 5 XPAR OD_76pL1Jv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 14:30:49 FR0000121121 54,7500 EUR 17 XPAR OD_76pL1K1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 14:30:49 FR0000121121 54,7500 EUR 56 XPAR OD_76pL1K2-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 14:57:21 FR0000121121 54,8500 EUR 21 XPAR OD_76pRhWd-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 14:57:21 FR0000121121 54,8500 EUR 17 XPAR OD_76pRhWe-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 14:57:21 FR0000121121 54,8500 EUR 28 XPAR OD_76pRhWf-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 14:57:21 FR0000121121 54,8500 EUR 33 XPAR OD_76pRhWd-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 14:57:21 FR0000121121 54,8500 EUR 330 XPAR OD_76pRhWe-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:03:00 FR0000121121 54,8000 EUR 18 XPAR OD_76pT7ga-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:03:00 FR0000121121 54,8000 EUR 56 XPAR OD_76pT7gb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:03:00 FR0000121121 54,8000 EUR 62 XPAR OD_76pT7gb-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:04:25 FR0000121121 54,8000 EUR 1 XPAR OD_76pTTou-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:05:03 FR0000121121 54,8000 EUR 25 XPAR OD_76pTdkT-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:05:03 FR0000121121 54,8000 EUR 4 XPAR OD_76pTdkV-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:05:15 FR0000121121 54,8000 EUR 11 XPAR OD_76pTgw9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:09:12 FR0000121121 54,7500 EUR 14 XPAR OD_76pUgWi-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:09:12 FR0000121121 54,7500 EUR 4 XPAR OD_76pUgWk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:09:12 FR0000121121 54,7500 EUR 19 XPAR OD_76pUgWj-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:13:24 FR0000121121 54,7500 EUR 31 XPAR OD_76pVjyH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:13:24 FR0000121121 54,7500 EUR 77 XPAR OD_76pVjyY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:18:30 FR0000121121 54,7000 EUR 18 XPAR OD_76pX1nI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:18:30 FR0000121121 54,7000 EUR 18 XPAR OD_76pX1nJ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:18:30 FR0000121121 54,7000 EUR 58 XPAR OD_76pX1nK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:35:36 FR0000121121 54,9500 EUR 49 XPAR OD_76pbKWH-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:35:36 FR0000121121 54,9500 EUR 2 XPAR OD_76pbKWI-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:35:36 FR0000121121 54,9500 EUR 154 XPAR OD_76pbKWI-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:39:00 FR0000121121 54,9000 EUR 19 XPAR OD_76pcBjU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:39:02 FR0000121121 54,9000 EUR 55 XPAR OD_76pcC3X-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:39:02 FR0000121121 54,9000 EUR 25 XPAR OD_76pcC3Y-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:39:02 FR0000121121 54,9000 EUR 125 XPAR OD_76pcC3W-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:39:02 FR0000121121 54,9000 EUR 128 XPAR OD_76pcC3X-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:39:02 FR0000121121 54,9000 EUR 119 XPAR OD_76pcC3Z-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:41:05 FR0000121121 54,8000 EUR 22 XPAR OD_76pci5K-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:41:05 FR0000121121 54,8000 EUR 1 XPAR OD_76pci5Z-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:42:42 FR0000121121 54,7500 EUR 49 XPAR OD_76pd7K6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:42:42 FR0000121121 54,7500 EUR 4 XPAR OD_76pd7K9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:42:42 FR0000121121 54,7500 EUR 5 XPAR OD_76pd7Mk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:48:32 FR0000121121 54,7000 EUR 18 XPAR OD_76peaQB-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:48:32 FR0000121121 54,7000 EUR 25 XPAR OD_76peaQC-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:48:32 FR0000121121 54,7000 EUR 49 XPAR OD_76peaQC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:48:32 FR0000121121 54,7000 EUR 120 XPAR OD_76peaQD-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:48:45 FR0000121121 54,6000 EUR 53 XPAR OD_76pedq2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:49:36 FR0000121121 54,6000 EUR 8 XPAR OD_76perBr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:49:36 FR0000121121 54,6000 EUR 1 XPAR OD_76perBu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:49:40 FR0000121121 54,6000 EUR 1 XPAR OD_76pesGW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 15:49:42 FR0000121121 54,6000 EUR 8 XPAR OD_76pesee-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 16:00:17 FR0000121121 54,6500 EUR 30 XPAR OD_76phXqq-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 16:00:17 FR0000121121 54,6500 EUR 31 XPAR OD_76phXqr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 16:03:42 FR0000121121 54,7000 EUR 2 XPAR OD_76piPIE-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 16:06:39 FR0000121121 54,7500 EUR 87 XPAR OD_76pj98A-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 16:06:39 FR0000121121 54,7500 EUR 9 XPAR OD_76pj988-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 16:06:39 FR0000121121 54,7500 EUR 13 XPAR OD_76pj989-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 16:06:39 FR0000121121 54,7500 EUR 125 XPAR OD_76pj98A-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 16:06:39 FR0000121121 54,7500 EUR 287 XPAR OD_76pj98B-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 16:31:52 FR0000121121 55,0500 EUR 130 XPAR OD_76ppUk0-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 16:31:52 FR0000121121 55,0500 EUR 150 XPAR OD_76ppUk0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 16:31:52 FR0000121121 55,0500 EUR 3 XPAR OD_76ppUk1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 16:31:52 FR0000121121 55,0500 EUR 120 XPAR OD_76ppUk1-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 16:31:52 FR0000121121 55,0500 EUR 119 XPAR OD_76ppUk2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 16:32:52 FR0000121121 55,0500 EUR 10 XPAR OD_76ppkY7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 16:34:30 FR0000121121 55,0000 EUR 19 XPAR OD_76pq9tI-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 16:34:30 FR0000121121 55,0000 EUR 16 XPAR OD_76pq9tJ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 16:34:30 FR0000121121 55,0000 EUR 330 XPAR OD_76pq9tK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 16:39:30 FR0000121121 55,0000 EUR 39 XPAR OD_76prPx2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 16:41:03 FR0000121121 54,9500 EUR 45 XPAR OD_76proIX-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 16:41:03 FR0000121121 54,9500 EUR 103 XPAR OD_76proIY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 16:41:31 FR0000121121 54,9000 EUR 63 XPAR OD_76prvQD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 16:41:31 FR0000121121 54,9000 EUR 1 XPAR OD_76prvRF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 16:52:15 FR0000121121 54,8500 EUR 17 XPAR OD_76pucsq-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 16:52:15 FR0000121121 54,8500 EUR 1 XPAR OD_76pucsr-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 16:52:15 FR0000121121 54,8500 EUR 41 XPAR OD_76pucss-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 16:52:15 FR0000121121 54,8500 EUR 20 XPAR OD_76pucsp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 16:52:15 FR0000121121 54,8500 EUR 13 XPAR OD_76pucsr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 16:52:15 FR0000121121 54,8500 EUR 186 XPAR OD_76pucss-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 17:12:37 FR0000121121 54,9000 EUR 23 XPAR OD_76pzko2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 17:12:37 FR0000121121 54,9000 EUR 89 XPAR OD_76pzko3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 17:12:42 FR0000121121 54,9000 EUR 165 XPAR OD_76pzmIQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 17:13:02 FR0000121121 54,9000 EUR 25 XPAR OD_76pzrIw-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 17:18:50 FR0000121121 55,0000 EUR 132 XPAR OD_76q1Jxc-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 17:18:50 FR0000121121 55,0000 EUR 19 XPAR OD_76q1Jxd-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 17:18:50 FR0000121121 55,0000 EUR 117 XPAR OD_76q1Jxe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/10/2022 17:19:03 FR0000121121 55,0000 EUR 81 XPAR OD_76q1NR3-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:00:26 FR0000121121 54,4500 EUR 18 XPAR OD_76tqN4P-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:00:26 FR0000121121 54,4500 EUR 50 XPAR OD_76tqN4Q-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:00:26 FR0000121121 54,4500 EUR 334 XPAR OD_76tqN4Q-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:00:47 FR0000121121 54,6000 EUR 34 XPAR OD_76tqSVk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:02:02 FR0000121121 54,4500 EUR 18 XPAR OD_76tqm6X-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:02:02 FR0000121121 54,4500 EUR 23 XPAR OD_76tqm6W -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:03:05 FR0000121121 54,2000 EUR 60 XPAR OD_76tr2Wi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:04:39 FR0000121121 54,3500 EUR 26 XPAR OD_76trQsb-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:04:39 FR0000121121 54,3500 EUR 1 XPAR OD_76trQsc-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:04:39 FR0000121121 54,3500 EUR 16 XPAR OD_76trQsc-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:04:39 FR0000121121 54,3500 EUR 86 XPAR OD_76trQsh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:13:03 FR0000121121 54,7000 EUR 77 XPAR OD_76ttXyo-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:13:03 FR0000121121 54,7000 EUR 6 XPAR OD_76ttXyn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:13:03 FR0000121121 54,7000 EUR 33 XPAR OD_76ttXyo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:19:32 FR0000121121 54,7500 EUR 17 XPAR OD_76tvB9P-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:19:32 FR0000121121 54,7500 EUR 276 XPAR OD_76tvB9Q-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:19:46 FR0000121121 54,7000 EUR 6 XPAR OD_76tvEnu-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:19:46 FR0000121121 54,7000 EUR 41 XPAR OD_76tvEnv-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:19:46 FR0000121121 54,7000 EUR 195 XPAR OD_76tvEnu-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:19:46 FR0000121121 54,7000 EUR 76 XPAR OD_76tvEnv-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:19:48 FR0000121121 54,6000 EUR 34 XPAR OD_76tvFN6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:27:10 FR0000121121 54,7500 EUR 34 XPAR OD_76tx6R6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:27:10 FR0000121121 54,7500 EUR 93 XPAR OD_76tx6R6-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:27:10 FR0000121121 54,7500 EUR 41 XPAR OD_76tx6R7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:27:16 FR0000121121 54,6500 EUR 70 XPAR OD_76tx7zU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:30:43 FR0000121121 54,6500 EUR 26 XPAR OD_76txzpf-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:30:43 FR0000121121 54,6500 EUR 43 XPAR OD_76txzpg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:30:43 FR0000121121 54,6500 EUR 13 XPAR OD_76txzpi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:35:51 FR0000121121 54,5500 EUR 18 XPAR OD_76tzI1t-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:35:51 FR0000121121 54,5500 EUR 38 XPAR OD_76tzI1t-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:35:51 FR0000121121 54,5500 EUR 11 XPAR OD_76tzI1u-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:35:51 FR0000121121 54,5500 EUR 100 XPAR OD_76tzI1v-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:36:02 FR0000121121 54,4500 EUR 18 XPAR OD_76tzKut-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:36:02 FR0000121121 54,4500 EUR 28 XPAR OD_76tzKus-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:39:50 FR0000121121 54,5000 EUR 26 XPAR OD_76u0I9Z-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:50:02 FR0000121121 54,5500 EUR 38 XPAR OD_76u2rMz-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:50:02 FR0000121121 54,5500 EUR 96 XPAR OD_76u2rN0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:50:02 FR0000121121 54,5500 EUR 62 XPAR OD_76u2rN0-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 09:50:02 FR0000121121 54,5500 EUR 82 XPAR OD_76u2rN1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 10:06:03 FR0000121121 54,7500 EUR 41 XPAR OD_76u6tDl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 10:06:03 FR0000121121 54,7500 EUR 123 XPAR OD_76u6tDl-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 10:10:05 FR0000121121 54,7000 EUR 44 XPAR OD_76u7uBZ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 10:10:05 FR0000121121 54,7000 EUR 217 XPAR OD_76u7uBZ-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 10:10:05 FR0000121121 54,7000 EUR 67 XPAR OD_76u7uBa-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 10:13:43 FR0000121121 54,5000 EUR 18 XPAR OD_76u8p5R-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 10:13:43 FR0000121121 54,5000 EUR 18 XPAR OD_76u8p5S-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 10:13:49 FR0000121121 54,4500 EUR 29 XPAR OD_76u8qeK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 10:13:52 FR0000121121 54,4500 EUR 16 XPAR OD_76u8rMI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 10:39:41 FR0000121121 54,6500 EUR 50 XPAR OD_76uFMEa-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 10:50:23 FR0000121121 54,5500 EUR 39 XPAR OD_76uI3DX-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 10:50:23 FR0000121121 54,5500 EUR 28 XPAR OD_76uI3DY-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 10:50:23 FR0000121121 54,5500 EUR 56 XPAR OD_76uI3DY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 10:50:23 FR0000121121 54,5500 EUR 136 XPAR OD_76uI3DZ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 10:50:23 FR0000121121 54,5500 EUR 97 XPAR OD_76uI3DZ-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 10:50:23 FR0000121121 54,5500 EUR 180 XPAR OD_76uI3Da-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 10:52:28 FR0000121121 54,5000 EUR 94 XPAR OD_76uIZkQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 10:57:05 FR0000121121 54,4000 EUR 2 XPAR OD_76uJjxT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 10:57:05 FR0000121121 54,4000 EUR 16 XPAR OD_76uJjxU-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 10:57:05 FR0000121121 54,4000 EUR 27 XPAR OD_76uJjxU-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 10:57:05 FR0000121121 54,4000 EUR 45 XPAR OD_76uJjxV-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 10:57:05 FR0000121121 54,4000 EUR 6 XPAR OD_76uJjxj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 10:59:02 FR0000121121 54,3500 EUR 18 XPAR OD_76uKELD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 11:24:02 FR0000121121 54,5000 EUR 57 XPAR OD_76uQWZu-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/10/2022 11:24:02 FR0000121121 54,5000 EUR 97 XPAR OD_76uQWZv-01 Annulation This is an excerpt of the original content. Permalink Disclaimer Eurazeo SA published this content on 24 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 October 2022 19:21:02 UTC.

