Eurazeo : Disclosure of transactions in own shares on September 19 to September 23, 2022

Présentation agrégée par jour et par marché Code identifiant de Volume total Prix pondéré Nom de Code Identifiant de Jour de la moyen journalier l'instrument journalier (en nombre Marché l'émetteur l'émetteur transaction financier d'actions) d'acquisition des actions Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 19/09/2022 FR0000121121 10 508 56,933484 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 20/09/2022 FR0000121121 10 457 56,249039 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 21/09/2022 FR0000121121 10 664 55,466753 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 22/09/2022 FR0000121121 10 672 55,289351 XPAR Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 23/09/2022 FR0000121121 10 826 54,138514 XPAR Détail transaction par transaction Nom de Code identifiant de Prix Quantité Code identifiant Numéro de Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction l'instrument unitaire Devise Objectif du rachat l'émetteur achetée marché référence de la financier (unité) transaction Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:00:04 FR0000121121 56,6500 EUR 62 XPAR OD_73yZzKu-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:00:04 FR0000121121 56,6500 EUR 304 XPAR OD_73yZzKv-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:02:28 FR0000121121 56,6000 EUR 19 XPAR OD_73yaabf-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:02:28 FR0000121121 56,6000 EUR 75 XPAR OD_73yaabe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:04:52 FR0000121121 56,5000 EUR 18 XPAR OD_73ybC6Q-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:04:52 FR0000121121 56,5000 EUR 84 XPAR OD_73ybC6P-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:06:17 FR0000121121 56,4000 EUR 106 XPAR OD_73ybY8F-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:13:10 FR0000121121 56,6500 EUR 60 XPAR OD_73ydHdX-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:13:10 FR0000121121 56,6500 EUR 10 XPAR OD_73ydHdY-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:13:10 FR0000121121 56,6500 EUR 259 XPAR OD_73ydHdZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:13:50 FR0000121121 56,6000 EUR 19 XPAR OD_73ydS3X-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:14:51 FR0000121121 56,5500 EUR 54 XPAR OD_73ydhyH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:14:54 FR0000121121 56,5500 EUR 2 XPAR OD_73ydiki-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:15:00 FR0000121121 56,5500 EUR 36 XPAR OD_73ydkB1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:18:35 FR0000121121 56,6500 EUR 32 XPAR OD_73yeeGZ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:18:35 FR0000121121 56,6500 EUR 158 XPAR OD_73yeeGa-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:19:54 FR0000121121 56,5500 EUR 24 XPAR OD_73yeyu6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:21:00 FR0000121121 56,5000 EUR 18 XPAR OD_73yfG1N-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:21:00 FR0000121121 56,5000 EUR 41 XPAR OD_73yfG1M-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:25:46 FR0000121121 56,4000 EUR 17 XPAR OD_73ygSKG-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:25:46 FR0000121121 56,4000 EUR 35 XPAR OD_73ygSKF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:25:46 FR0000121121 56,4000 EUR 94 XPAR OD_73ygSKG-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:25:46 FR0000121121 56,4000 EUR 8 XPAR OD_73ygSKH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:32:22 FR0000121121 56,4000 EUR 30 XPAR OD_73yi7PA-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:32:22 FR0000121121 56,4000 EUR 113 XPAR OD_73yi7PB-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:37:19 FR0000121121 56,4000 EUR 140 XPAR OD_73yjMjm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:51:43 FR0000121121 56,5000 EUR 57 XPAR OD_73ymzNA-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:51:43 FR0000121121 56,5000 EUR 32 XPAR OD_73ymzNB-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:51:43 FR0000121121 56,5000 EUR 140 XPAR OD_73ymzNB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:51:43 FR0000121121 56,5000 EUR 159 XPAR OD_73ymzNC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:53:27 FR0000121121 56,5000 EUR 54 XPAR OD_73ynQOw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:53:48 FR0000121121 56,4500 EUR 17 XPAR OD_73ynVxv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:54:17 FR0000121121 56,4500 EUR 17 XPAR OD_73yndOg-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:55:07 FR0000121121 56,4000 EUR 19 XPAR OD_73ynqWO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:57:13 FR0000121121 56,6000 EUR 37 XPAR OD_73yoNCq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 09:58:07 FR0000121121 56,5500 EUR 17 XPAR OD_73yobFS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 10:00:13 FR0000121121 56,4500 EUR 18 XPAR OD_73yp7xQ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 10:00:13 FR0000121121 56,4500 EUR 1 XPAR OD_73yp7xJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 10:00:13 FR0000121121 56,4500 EUR 1 XPAR OD_73yp7xK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 10:00:13 FR0000121121 56,4500 EUR 17 XPAR OD_73yp7xP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 10:07:00 FR0000121121 56,5500 EUR 32 XPAR OD_73yqpxD-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 10:07:00 FR0000121121 56,5500 EUR 161 XPAR OD_73yqpxE-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 10:17:45 FR0000121121 56,5500 EUR 23 XPAR OD_73ytXoq-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 10:17:45 FR0000121121 56,5500 EUR 113 XPAR OD_73ytXor-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 10:17:45 FR0000121121 56,5500 EUR 65 XPAR OD_73ytXor-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 10:20:30 FR0000121121 56,5000 EUR 17 XPAR OD_73yuEbE-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 10:20:30 FR0000121121 56,5000 EUR 17 XPAR OD_73yuEbE-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 10:32:32 FR0000121121 56,5500 EUR 14 XPAR OD_73yxGPh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 10:40:15 FR0000121121 56,6500 EUR 6 XPAR OD_73yzCrV-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 10:40:15 FR0000121121 56,6500 EUR 22 XPAR OD_73yzCrW -01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 10:40:33 FR0000121121 56,6500 EUR 28 XPAR OD_73yzHYN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 10:40:34 FR0000121121 56,6500 EUR 50 XPAR OD_73yzHnr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 10:40:35 FR0000121121 56,6500 EUR 50 XPAR OD_73yzI43-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 10:43:13 FR0000121121 56,5500 EUR 38 XPAR OD_73yzxAl-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 10:43:13 FR0000121121 56,5500 EUR 142 XPAR OD_73yzxAm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 10:43:13 FR0000121121 56,5500 EUR 43 XPAR OD_73yzxAm-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 10:49:41 FR0000121121 56,5000 EUR 17 XPAR OD_73z1aIW-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 10:49:41 FR0000121121 56,5000 EUR 13 XPAR OD_73z1aIU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 10:49:41 FR0000121121 56,5000 EUR 24 XPAR OD_73z1aIV-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 10:49:41 FR0000121121 56,5000 EUR 55 XPAR OD_73z1aIW-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 10:55:41 FR0000121121 56,5000 EUR 85 XPAR OD_73z35o0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 10:56:27 FR0000121121 56,4500 EUR 17 XPAR OD_73z3Hnm-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 10:56:27 FR0000121121 56,4500 EUR 24 XPAR OD_73z3Hnn-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 10:59:38 FR0000121121 56,4000 EUR 2 XPAR OD_73z45QQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 11:04:12 FR0000121121 56,5000 EUR 32 XPAR OD_73z5EiA-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 11:04:12 FR0000121121 56,5000 EUR 117 XPAR OD_73z5EiB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 11:19:34 FR0000121121 56,5500 EUR 17 XPAR OD_73z96Xh-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 11:19:34 FR0000121121 56,5500 EUR 20 XPAR OD_73z96Xi-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 11:19:34 FR0000121121 56,5500 EUR 50 XPAR OD_73z96Xg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 11:19:34 FR0000121121 56,5500 EUR 100 XPAR OD_73z96Xi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 11:32:13 FR0000121121 56,5000 EUR 7 XPAR OD_73zCHwz-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 11:32:13 FR0000121121 56,5000 EUR 10 XPAR OD_73zCHx0-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 11:32:13 FR0000121121 56,5000 EUR 52 XPAR OD_73zCHwz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 11:32:13 FR0000121121 56,5000 EUR 130 XPAR OD_73zCHx0-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 11:32:13 FR0000121121 56,5000 EUR 21 XPAR OD_73zCHx1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 11:32:26 FR0000121121 56,5000 EUR 20 XPAR OD_73zCLOv-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 11:33:24 FR0000121121 56,5000 EUR 17 XPAR OD_73zCaZc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 11:37:59 FR0000121121 56,5500 EUR 48 XPAR OD_73zDk67-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 11:39:08 FR0000121121 56,5000 EUR 17 XPAR OD_73zE24s-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 11:39:08 FR0000121121 56,5000 EUR 18 XPAR OD_73zE24r-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 11:44:52 FR0000121121 56,4500 EUR 15 XPAR OD_73zFTVJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 11:44:52 FR0000121121 56,4500 EUR 2 XPAR OD_73zFTVK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 11:44:52 FR0000121121 56,4500 EUR 34 XPAR OD_73zFTVK-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 11:44:52 FR0000121121 56,4500 EUR 13 XPAR OD_73zFTVL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 12:05:55 FR0000121121 56,5000 EUR 46 XPAR OD_73zKmAX-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 12:05:55 FR0000121121 56,5000 EUR 47 XPAR OD_73zKmAY-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 12:05:55 FR0000121121 56,5000 EUR 210 XPAR OD_73zKmAY-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 12:36:52 FR0000121121 56,8000 EUR 55 XPAR OD_73zSZ6Q-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 12:36:52 FR0000121121 56,8000 EUR 50 XPAR OD_73zSZ6Q-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 12:40:53 FR0000121121 56,7500 EUR 50 XPAR OD_73zTZnV-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 12:40:53 FR0000121121 56,7500 EUR 8 XPAR OD_73zTZnW -00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 12:40:53 FR0000121121 56,7500 EUR 81 XPAR OD_73zTZnb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 12:52:51 FR0000121121 56,7500 EUR 1 XPAR OD_73zWaa9-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 12:52:51 FR0000121121 56,7500 EUR 21 XPAR OD_73zWaaA-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 12:52:55 FR0000121121 56,7500 EUR 52 XPAR OD_73zWbd2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 13:00:56 FR0000121121 56,8000 EUR 14 XPAR OD_73zYckk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 13:00:56 FR0000121121 56,8000 EUR 82 XPAR OD_73zYckk-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 13:00:56 FR0000121121 56,8000 EUR 41 XPAR OD_73zYckl-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 13:04:52 FR0000121121 56,8500 EUR 24 XPAR OD_73zZc98-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 13:04:57 FR0000121121 56,8500 EUR 41 XPAR OD_73zZdRp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 13:21:19 FR0000121121 57,0000 EUR 5 XPAR OD_73zdkuV-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 13:21:19 FR0000121121 57,0000 EUR 1 XPAR OD_73zdkuW -00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 13:24:45 FR0000121121 56,9500 EUR 34 XPAR OD_73zechO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 13:24:45 FR0000121121 56,9500 EUR 23 XPAR OD_73zechQ-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 13:24:45 FR0000121121 56,9500 EUR 134 XPAR OD_73zechP-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 13:24:45 FR0000121121 56,9500 EUR 34 XPAR OD_73zechQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 13:27:45 FR0000121121 56,9000 EUR 172 XPAR OD_73zfNTk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 13:43:33 FR0000121121 56,9000 EUR 32 XPAR OD_73zjM3S-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 13:43:33 FR0000121121 56,9000 EUR 135 XPAR OD_73zjM3T-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 13:56:32 FR0000121121 56,9000 EUR 25 XPAR OD_73zmcec-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 13:56:32 FR0000121121 56,9000 EUR 148 XPAR OD_73zmced-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 14:17:16 FR0000121121 56,9000 EUR 2 XPAR OD_73zrqL0-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 14:17:16 FR0000121121 56,9000 EUR 23 XPAR OD_73zrqL0-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 14:17:16 FR0000121121 56,9000 EUR 24 XPAR OD_73zrqL2-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 14:17:16 FR0000121121 56,9000 EUR 97 XPAR OD_73zrqL1-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 14:17:16 FR0000121121 56,9000 EUR 75 XPAR OD_73zrqL2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 14:18:18 FR0000121121 56,8500 EUR 42 XPAR OD_73zs6P4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 14:39:01 FR0000121121 56,9000 EUR 1 XPAR OD_73zxJi1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 14:44:05 FR0000121121 56,9500 EUR 1 XPAR OD_73zyanE-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 14:44:05 FR0000121121 56,9500 EUR 21 XPAR OD_73zyanF-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 14:44:05 FR0000121121 56,9500 EUR 12 XPAR OD_73zyanF-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 14:51:23 FR0000121121 57,0000 EUR 4 XPAR OD_7400QsA-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 14:52:15 FR0000121121 57,0000 EUR 51 XPAR OD_7400eOu-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 14:52:15 FR0000121121 57,0000 EUR 425 XPAR OD_7400eOv-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 14:54:04 FR0000121121 56,9500 EUR 18 XPAR OD_74016ba-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 14:54:04 FR0000121121 56,9500 EUR 23 XPAR OD_74016cW -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 14:56:31 FR0000121121 56,9000 EUR 18 XPAR OD_7401j2e-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 15:10:32 FR0000121121 56,8500 EUR 10 XPAR OD_7405Fmr-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 15:10:32 FR0000121121 56,8500 EUR 7 XPAR OD_7405Fms-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 15:10:32 FR0000121121 56,8500 EUR 34 XPAR OD_7405Fmt-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 15:10:32 FR0000121121 56,8500 EUR 17 XPAR OD_7405Fmq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 15:10:32 FR0000121121 56,8500 EUR 170 XPAR OD_7405Fms-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 15:23:42 FR0000121121 56,8000 EUR 17 XPAR OD_7408ZAn-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 15:23:42 FR0000121121 56,8000 EUR 54 XPAR OD_7408ZAm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 15:23:42 FR0000121121 56,8000 EUR 137 XPAR OD_7408ZAn-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 15:24:28 FR0000121121 56,7500 EUR 25 XPAR OD_7408l9o-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 15:24:28 FR0000121121 56,7500 EUR 18 XPAR OD_7408l9p-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 15:29:07 FR0000121121 56,7000 EUR 18 XPAR OD_7409vsI-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 15:29:07 FR0000121121 56,7000 EUR 17 XPAR OD_7409vsI-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 15:29:07 FR0000121121 56,7000 EUR 136 XPAR OD_7409vsJ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 16:00:12 FR0000121121 57,2000 EUR 77 XPAR OD_740HktB-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 16:00:12 FR0000121121 57,2000 EUR 112 XPAR OD_740HktC-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 16:00:12 FR0000121121 57,2000 EUR 388 XPAR OD_740HktC-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 16:00:12 FR0000121121 57,2000 EUR 224 XPAR OD_740HktD-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 16:01:20 FR0000121121 57,1500 EUR 246 XPAR OD_740I2Ww-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 16:03:54 FR0000121121 57,1000 EUR 18 XPAR OD_740Iger-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 16:03:58 FR0000121121 57,0500 EUR 62 XPAR OD_740IhsD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 16:15:00 FR0000121121 57,1500 EUR 1 XPAR OD_740LTqY-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 16:15:05 FR0000121121 57,1500 EUR 61 XPAR OD_740LVCe-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 16:15:05 FR0000121121 57,1500 EUR 326 XPAR OD_740LVCf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 16:30:41 FR0000121121 57,6000 EUR 43 XPAR OD_740PQgT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 16:31:19 FR0000121121 57,6000 EUR 209 XPAR OD_740Pae1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 16:53:14 FR0000121121 57,8500 EUR 118 XPAR OD_740V6i7-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 16:53:14 FR0000121121 57,8500 EUR 745 XPAR OD_740V6i8-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 16:54:56 FR0000121121 57,8500 EUR 43 XPAR OD_740VXH5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 16:54:56 FR0000121121 57,8500 EUR 44 XPAR OD_740VXH5-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 17:10:39 FR0000121121 58,0000 EUR 10 XPAR OD_740ZUhJ-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 17:10:39 FR0000121121 58,0000 EUR 1 XPAR OD_740ZUhK-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 17:10:39 FR0000121121 58,0000 EUR 84 XPAR OD_740ZUhL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 17:10:39 FR0000121121 58,0000 EUR 93 XPAR OD_740ZUhL-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 17:10:39 FR0000121121 58,0000 EUR 72 XPAR OD_740ZUhM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 17:10:39 FR0000121121 58,0000 EUR 176 XPAR OD_740ZUhM-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2022 17:10:53 FR0000121121 58,0000 EUR 90 XPAR OD_740ZY8Y-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:00:27 FR0000121121 57,5000 EUR 66 XPAR OD_744Qbfw-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:00:27 FR0000121121 57,5000 EUR 323 XPAR OD_744Qbfx-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:02:17 FR0000121121 57,3500 EUR 18 XPAR OD_744R4Kk-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:02:17 FR0000121121 57,3500 EUR 87 XPAR OD_744R4Kk-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:02:51 FR0000121121 57,2000 EUR 27 XPAR OD_744RD8F-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:04:36 FR0000121121 57,1000 EUR 28 XPAR OD_744ReRj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:13:29 FR0000121121 57,4500 EUR 97 XPAR OD_744Tt5u-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:13:29 FR0000121121 57,4500 EUR 372 XPAR OD_744Tt5v-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:13:29 FR0000121121 57,4500 EUR 15 XPAR OD_744Tt5v-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:13:29 FR0000121121 57,4500 EUR 33 XPAR OD_744Tt5w-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:18:03 FR0000121121 57,3000 EUR 17 XPAR OD_744V2Us-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:18:03 FR0000121121 57,3000 EUR 42 XPAR OD_744V2Us-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:18:03 FR0000121121 57,3000 EUR 17 XPAR OD_744V2Ut-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:18:03 FR0000121121 57,3000 EUR 117 XPAR OD_744V2Uu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:19:48 FR0000121121 57,2500 EUR 18 XPAR OD_744VTro-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:25:47 FR0000121121 57,3000 EUR 17 XPAR OD_744Wz8P-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:25:52 FR0000121121 57,3000 EUR 23 XPAR OD_744X0NO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:25:52 FR0000121121 57,3000 EUR 21 XPAR OD_744X0NQ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:25:52 FR0000121121 57,3000 EUR 82 XPAR OD_744X0NP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:25:52 FR0000121121 57,3000 EUR 104 XPAR OD_744X0NP-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:26:36 FR0000121121 57,1500 EUR 30 XPAR OD_744XBuS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:32:16 FR0000121121 57,2000 EUR 30 XPAR OD_744YcJf-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:32:16 FR0000121121 57,2000 EUR 119 XPAR OD_744YcJf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:35:20 FR0000121121 57,1000 EUR 17 XPAR OD_744ZOEJ-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:35:20 FR0000121121 57,1000 EUR 42 XPAR OD_744ZOEJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:35:20 FR0000121121 57,1000 EUR 9 XPAR OD_744ZOEK-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:39:18 FR0000121121 57,0500 EUR 18 XPAR OD_744aODR-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:39:18 FR0000121121 57,0500 EUR 12 XPAR OD_744aODQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:39:18 FR0000121121 57,0500 EUR 60 XPAR OD_744aODR-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:40:38 FR0000121121 57,0000 EUR 80 XPAR OD_744aiup-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:42:33 FR0000121121 56,8500 EUR 17 XPAR OD_744bCne-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:42:33 FR0000121121 56,8500 EUR 26 XPAR OD_744bCnd-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:45:14 FR0000121121 56,7500 EUR 38 XPAR OD_744bsf6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:49:51 FR0000121121 56,7500 EUR 28 XPAR OD_744d2oJ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:49:51 FR0000121121 56,7500 EUR 120 XPAR OD_744d2oK-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:51:24 FR0000121121 56,6500 EUR 23 XPAR OD_744dQwS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:54:11 FR0000121121 56,7500 EUR 17 XPAR OD_744e8Q7-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:54:11 FR0000121121 56,7500 EUR 61 XPAR OD_744e8Q7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 09:56:23 FR0000121121 56,6500 EUR 19 XPAR OD_744egrO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 10:05:21 FR0000121121 56,6500 EUR 17 XPAR OD_744gwoP-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 10:05:21 FR0000121121 56,6500 EUR 36 XPAR OD_744gwoO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 10:05:21 FR0000121121 56,6500 EUR 121 XPAR OD_744gwoQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 10:05:21 FR0000121121 56,6500 EUR 40 XPAR OD_744gwoQ-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 10:05:56 FR0000121121 56,5500 EUR 3 XPAR OD_744h5lD-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 10:06:25 FR0000121121 56,5500 EUR 28 XPAR OD_744hDLp-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 10:06:25 FR0000121121 56,5500 EUR 20 XPAR OD_744hDLp-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 10:07:49 FR0000121121 56,4500 EUR 5 XPAR OD_744hZMD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 10:07:49 FR0000121121 56,4500 EUR 14 XPAR OD_744hZMD-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 10:11:00 FR0000121121 56,3500 EUR 17 XPAR OD_744iN30-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 10:11:00 FR0000121121 56,3500 EUR 23 XPAR OD_744iN2z-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 10:17:32 FR0000121121 56,4000 EUR 32 XPAR OD_744k0sx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 10:19:23 FR0000121121 56,4000 EUR 17 XPAR OD_744kTvT-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 10:19:23 FR0000121121 56,4000 EUR 58 XPAR OD_744kTvS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 10:19:23 FR0000121121 56,4000 EUR 65 XPAR OD_744kTvT-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 10:22:22 FR0000121121 56,3500 EUR 17 XPAR OD_744lEW2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 10:22:22 FR0000121121 56,3500 EUR 32 XPAR OD_744lEW1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 10:24:14 FR0000121121 56,3000 EUR 46 XPAR OD_744lhf0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 10:45:27 FR0000121121 56,4000 EUR 52 XPAR OD_744r2hR-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 10:45:27 FR0000121121 56,4000 EUR 259 XPAR OD_744r2hS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 10:45:27 FR0000121121 56,4000 EUR 55 XPAR OD_744r2hS-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 10:52:33 FR0000121121 56,3000 EUR 22 XPAR OD_744spQc-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 10:52:33 FR0000121121 56,3000 EUR 22 XPAR OD_744spQc-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 10:52:33 FR0000121121 56,3000 EUR 46 XPAR OD_744spQd-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 10:52:33 FR0000121121 56,3000 EUR 8 XPAR OD_744spQd-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 10:54:13 FR0000121121 56,2500 EUR 20 XPAR OD_744tFSu-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 10:54:13 FR0000121121 56,2500 EUR 40 XPAR OD_744tFSt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 10:58:32 FR0000121121 56,2000 EUR 21 XPAR OD_744uKuq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 10:58:32 FR0000121121 56,2000 EUR 53 XPAR OD_744uKuq-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 11:10:14 FR0000121121 56,2000 EUR 33 XPAR OD_744xHPn-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 11:10:14 FR0000121121 56,2000 EUR 9 XPAR OD_744xHPo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 11:10:14 FR0000121121 56,2000 EUR 82 XPAR OD_744xHPo-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 11:10:14 FR0000121121 56,2000 EUR 54 XPAR OD_744xHPp-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 11:14:27 FR0000121121 56,2000 EUR 71 XPAR OD_744yLP0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 11:31:00 FR0000121121 56,3000 EUR 32 XPAR OD_7452VjM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 11:31:00 FR0000121121 56,3000 EUR 4 XPAR OD_7452VjP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 11:35:32 FR0000121121 56,2500 EUR 37 XPAR OD_7453eMn-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 11:35:32 FR0000121121 56,2500 EUR 158 XPAR OD_7453eMo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 11:35:32 FR0000121121 56,2500 EUR 32 XPAR OD_7453eMo-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 11:35:32 FR0000121121 56,2500 EUR 69 XPAR OD_7453eMp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 11:45:00 FR0000121121 56,1500 EUR 17 XPAR OD_745627P-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 11:45:00 FR0000121121 56,1500 EUR 47 XPAR OD_745627Q-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 11:45:00 FR0000121121 56,1500 EUR 28 XPAR OD_745627R-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 11:45:00 FR0000121121 56,1500 EUR 37 XPAR OD_745627R-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 11:52:04 FR0000121121 56,2000 EUR 68 XPAR OD_7457oOo-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 12:02:24 FR0000121121 56,2000 EUR 44 XPAR OD_745APoj-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 12:02:24 FR0000121121 56,2000 EUR 66 XPAR OD_745APoi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 12:02:24 FR0000121121 56,2000 EUR 47 XPAR OD_745APok-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 12:05:53 FR0000121121 56,1500 EUR 4 XPAR OD_745BI7F-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 12:05:53 FR0000121121 56,1500 EUR 8 XPAR OD_745BI7F-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 12:05:53 FR0000121121 56,1500 EUR 5 XPAR OD_745BI7G-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 12:05:53 FR0000121121 56,1500 EUR 32 XPAR OD_745BI7E-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 12:30:45 FR0000121121 56,2500 EUR 56 XPAR OD_745HYIY-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 12:30:45 FR0000121121 56,2500 EUR 274 XPAR OD_745HYIZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 12:41:37 FR0000121121 56,2500 EUR 17 XPAR OD_745KI1O-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 12:41:37 FR0000121121 56,2500 EUR 57 XPAR OD_745KI1N-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 12:41:37 FR0000121121 56,2500 EUR 38 XPAR OD_745KI1O-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 12:46:46 FR0000121121 56,2000 EUR 26 XPAR OD_745LaHQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 12:46:46 FR0000121121 56,2000 EUR 36 XPAR OD_745LaHQ-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 13:02:37 FR0000121121 56,3500 EUR 43 XPAR OD_745PZj7-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 13:02:37 FR0000121121 56,3500 EUR 138 XPAR OD_745PZj8-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 13:11:37 FR0000121121 56,3000 EUR 17 XPAR OD_745RqDE-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 13:11:37 FR0000121121 56,3000 EUR 35 XPAR OD_745RqDD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 13:11:37 FR0000121121 56,3000 EUR 57 XPAR OD_745RqDE-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 13:21:18 FR0000121121 56,3500 EUR 32 XPAR OD_745UHPg-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 13:21:21 FR0000121121 56,3500 EUR 17 XPAR OD_745UICQ-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 13:21:21 FR0000121121 56,3500 EUR 43 XPAR OD_745UICQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 13:23:56 FR0000121121 56,3000 EUR 18 XPAR OD_745UwRk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 13:40:20 FR0000121121 56,2500 EUR 17 XPAR OD_745Z4Sz-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 13:40:20 FR0000121121 56,2500 EUR 22 XPAR OD_745Z4T0-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 13:41:13 FR0000121121 56,2000 EUR 167 XPAR OD_745ZIGn-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 13:53:14 FR0000121121 56,1500 EUR 17 XPAR OD_745cJj6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 13:53:14 FR0000121121 56,1500 EUR 3 XPAR OD_745cJj7-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 13:53:14 FR0000121121 56,1500 EUR 14 XPAR OD_745cJj7-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 13:53:14 FR0000121121 56,1500 EUR 76 XPAR OD_745cJj8-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 13:54:13 FR0000121121 56,1000 EUR 31 XPAR OD_745cZ2W -00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 13:57:14 FR0000121121 56,0500 EUR 17 XPAR OD_745dKFi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 14:19:04 FR0000121121 56,0500 EUR 56 XPAR OD_745ioxi-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 14:19:04 FR0000121121 56,0500 EUR 208 XPAR OD_745ioxi-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 14:19:04 FR0000121121 56,0500 EUR 9 XPAR OD_745ioxj-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 14:26:31 FR0000121121 56,0000 EUR 17 XPAR OD_745khGV-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 14:26:31 FR0000121121 56,0000 EUR 20 XPAR OD_745khGU-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 14:26:31 FR0000121121 56,0000 EUR 41 XPAR OD_745khGV-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 14:31:22 FR0000121121 56,0000 EUR 17 XPAR OD_745lusq-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 14:38:31 FR0000121121 56,0500 EUR 17 XPAR OD_745niVM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 14:38:31 FR0000121121 56,0500 EUR 141 XPAR OD_745niVL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 14:38:31 FR0000121121 56,0500 EUR 53 XPAR OD_745niVM-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 14:44:37 FR0000121121 56,1000 EUR 17 XPAR OD_745pFh2-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 14:44:37 FR0000121121 56,1000 EUR 60 XPAR OD_745pFh1-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 14:44:37 FR0000121121 56,1000 EUR 6 XPAR OD_745pFh2-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 14:50:13 FR0000121121 56,1000 EUR 73 XPAR OD_745qfBQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:07:19 FR0000121121 56,1000 EUR 29 XPAR OD_745uy0f-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:07:19 FR0000121121 56,1000 EUR 33 XPAR OD_745uy0g-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:07:19 FR0000121121 56,1000 EUR 88 XPAR OD_745uy0e-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:07:19 FR0000121121 56,1000 EUR 78 XPAR OD_745uy0f-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:07:19 FR0000121121 56,1000 EUR 56 XPAR OD_745uy0g-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:07:19 FR0000121121 56,1000 EUR 21 XPAR OD_745uy0h-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:11:48 FR0000121121 56,0500 EUR 69 XPAR OD_745w680-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:13:18 FR0000121121 56,0500 EUR 17 XPAR OD_745wTWt-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:13:18 FR0000121121 56,0500 EUR 1 XPAR OD_745wTWt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:20:31 FR0000121121 56,1000 EUR 14 XPAR OD_745yICm-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:20:31 FR0000121121 56,1000 EUR 3 XPAR OD_745yICn-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:20:31 FR0000121121 56,1000 EUR 34 XPAR OD_745yICm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:20:31 FR0000121121 56,1000 EUR 55 XPAR OD_745yICn-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:22:33 FR0000121121 56,0000 EUR 32 XPAR OD_745ynoM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:22:33 FR0000121121 56,0000 EUR 1 XPAR OD_745ynoN-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:29:13 FR0000121121 55,9500 EUR 10 XPAR OD_7460Trz-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:29:13 FR0000121121 55,9500 EUR 19 XPAR OD_7460Ts0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:29:13 FR0000121121 55,9500 EUR 73 XPAR OD_7460Ts0-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:31:34 FR0000121121 55,9000 EUR 44 XPAR OD_74614d1-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:31:34 FR0000121121 55,9000 EUR 106 XPAR OD_74614d1-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:38:53 FR0000121121 55,8500 EUR 24 XPAR OD_7462uiC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:41:43 FR0000121121 55,8500 EUR 30 XPAR OD_7463d6e-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:41:43 FR0000121121 55,8500 EUR 2 XPAR OD_7463d6f-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:41:43 FR0000121121 55,8500 EUR 2 XPAR OD_7463d6V-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:41:43 FR0000121121 55,8500 EUR 113 XPAR OD_7463d6W -01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:50:47 FR0000121121 55,9000 EUR 30 XPAR OD_7465ucx-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:50:47 FR0000121121 55,9000 EUR 142 XPAR OD_7465ucx-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:50:48 FR0000121121 55,9000 EUR 2 XPAR OD_7465uoN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:51:18 FR0000121121 55,8500 EUR 49 XPAR OD_74662cM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:51:18 FR0000121121 55,8500 EUR 22 XPAR OD_74662cO-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:51:18 FR0000121121 55,8500 EUR 209 XPAR OD_74662cN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:51:18 FR0000121121 55,8500 EUR 33 XPAR OD_74662cN-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:51:18 FR0000121121 55,8500 EUR 65 XPAR OD_74662cO-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:51:18 FR0000121121 55,8500 EUR 42 XPAR OD_74662cO-04 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:52:13 FR0000121121 55,8000 EUR 17 XPAR OD_7466Gv6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:52:46 FR0000121121 55,7500 EUR 18 XPAR OD_7466PVe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:58:18 FR0000121121 55,8000 EUR 21 XPAR OD_7467nxA-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 15:58:18 FR0000121121 55,8000 EUR 68 XPAR OD_7467nx9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:01:40 FR0000121121 55,7500 EUR 18 XPAR OD_7468eRS-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:01:40 FR0000121121 55,7500 EUR 78 XPAR OD_7468eRJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:01:40 FR0000121121 55,7500 EUR 5 XPAR OD_7468eRR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:02:40 FR0000121121 55,7000 EUR 100 XPAR OD_7468u3O-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:04:27 FR0000121121 55,7000 EUR 30 XPAR OD_7469Lrm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:06:14 FR0000121121 55,7000 EUR 44 XPAR OD_7469noc-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:11:43 FR0000121121 55,7500 EUR 23 XPAR OD_746BBKp-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:11:43 FR0000121121 55,7500 EUR 201 XPAR OD_746BBKp-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:11:51 FR0000121121 55,7000 EUR 37 XPAR OD_746BDMA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:14:17 FR0000121121 55,6500 EUR 17 XPAR OD_746BpRz-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:14:17 FR0000121121 55,6500 EUR 11 XPAR OD_746BpRy-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:14:17 FR0000121121 55,6500 EUR 13 XPAR OD_746BpRz-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:15:13 FR0000121121 55,6000 EUR 43 XPAR OD_746C3sw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:15:36 FR0000121121 55,5500 EUR 23 XPAR OD_746C9oC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:19:55 FR0000121121 55,5000 EUR 18 XPAR OD_746DFQA-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:22:19 FR0000121121 55,5000 EUR 20 XPAR OD_746Dqn8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:25:47 FR0000121121 55,5000 EUR 18 XPAR OD_746Eive-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:25:47 FR0000121121 55,5000 EUR 22 XPAR OD_746Eivf-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:28:33 FR0000121121 55,4500 EUR 29 XPAR OD_746FQ3q-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:28:33 FR0000121121 55,4500 EUR 220 XPAR OD_746FQ3p-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:28:33 FR0000121121 55,4500 EUR 23 XPAR OD_746FQ3r-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:36:32 FR0000121121 55,3500 EUR 17 XPAR OD_746HQdt-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:36:32 FR0000121121 55,3500 EUR 61 XPAR OD_746HQdt-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:36:32 FR0000121121 55,3500 EUR 105 XPAR OD_746HQdu-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:37:43 FR0000121121 55,3000 EUR 38 XPAR OD_746Hj5N-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:37:43 FR0000121121 55,3000 EUR 28 XPAR OD_746Hj5O-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:37:47 FR0000121121 55,3000 EUR 48 XPAR OD_746Hk9p-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:38:41 FR0000121121 55,3000 EUR 24 XPAR OD_746HyKX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:43:21 FR0000121121 55,3500 EUR 27 XPAR OD_746J92g-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:43:21 FR0000121121 55,3500 EUR 135 XPAR OD_746J92f-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:45:55 FR0000121121 55,3000 EUR 17 XPAR OD_746JnBj-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:46:25 FR0000121121 55,2500 EUR 28 XPAR OD_746Juw9-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 16:49:18 FR0000121121 55,2500 EUR 96 XPAR OD_746Ke46-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 17:02:39 FR0000121121 55,3500 EUR 71 XPAR OD_746O0Pg-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 17:02:39 FR0000121121 55,3500 EUR 154 XPAR OD_746O0Ph-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 17:02:39 FR0000121121 55,3500 EUR 154 XPAR OD_746O0Ph-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 17:03:05 FR0000121121 55,3000 EUR 58 XPAR OD_746O6xf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 17:06:29 FR0000121121 55,3500 EUR 56 XPAR OD_746OyEv-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 17:13:42 FR0000121121 55,6000 EUR 122 XPAR OD_746Qml5-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 17:13:42 FR0000121121 55,6000 EUR 63 XPAR OD_746Qml6-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2022 17:13:42 FR0000121121 55,6000 EUR 24 XPAR OD_746Qml7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 09:00:27 FR0000121121 54,6000 EUR 96 XPAR OD_74AH8Tb-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 09:00:27 FR0000121121 54,6000 EUR 219 XPAR OD_74AH8Tc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 09:00:27 FR0000121121 54,6000 EUR 64 XPAR OD_74AH8Ta-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 09:03:10 FR0000121121 54,7000 EUR 131 XPAR OD_74AHoj4-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 09:03:10 FR0000121121 54,7000 EUR 27 XPAR OD_74AHoj4-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 09:20:03 FR0000121121 54,9500 EUR 344 XPAR OD_74AM4QS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 09:20:03 FR0000121121 54,9500 EUR 70 XPAR OD_74AM4QT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 09:20:05 FR0000121121 54,9000 EUR 272 XPAR OD_74AM4ha-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 09:20:05 FR0000121121 54,9000 EUR 55 XPAR OD_74AM4hb-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 09:29:57 FR0000121121 55,1500 EUR 7 XPAR OD_74AOYwC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 09:29:57 FR0000121121 55,1500 EUR 89 XPAR OD_74AOYwD-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 09:29:57 FR0000121121 55,1500 EUR 21 XPAR OD_74AOYwD-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 09:34:20 FR0000121121 55,2000 EUR 75 XPAR OD_74APfLu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 09:40:06 FR0000121121 55,2000 EUR 83 XPAR OD_74AR7A3-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 09:40:06 FR0000121121 55,2000 EUR 316 XPAR OD_74AR7A4-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 09:40:06 FR0000121121 55,2000 EUR 32 XPAR OD_74AR7A4-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 09:40:06 FR0000121121 55,2000 EUR 64 XPAR OD_74AR7A5-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 09:41:09 FR0000121121 55,1000 EUR 36 XPAR OD_74ARNi7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 09:44:20 FR0000121121 55,1500 EUR 41 XPAR OD_74ASBS7-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 09:44:20 FR0000121121 55,1500 EUR 18 XPAR OD_74ASBS8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 09:45:07 FR0000121121 55,1000 EUR 45 XPAR OD_74ASNYr-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 09:52:30 FR0000121121 55,3000 EUR 34 XPAR OD_74AUEjy-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 09:54:19 FR0000121121 55,2500 EUR 91 XPAR OD_74AUhCR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 09:54:19 FR0000121121 55,2500 EUR 33 XPAR OD_74AUhCS-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 09:54:34 FR0000121121 55,2000 EUR 66 XPAR OD_74AUkwp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 10:05:08 FR0000121121 55,1000 EUR 19 XPAR OD_74AXQ7b-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 10:05:08 FR0000121121 55,1000 EUR 161 XPAR OD_74AXQ7c-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 10:05:08 FR0000121121 55,1000 EUR 18 XPAR OD_74AXQ7b-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 10:05:08 FR0000121121 55,1000 EUR 33 XPAR OD_74AXQ7d-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 10:05:53 FR0000121121 55,0000 EUR 37 XPAR OD_74AXbke-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 10:50:22 FR0000121121 55,5000 EUR 90 XPAR OD_74AinwK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 10:50:22 FR0000121121 55,5000 EUR 119 XPAR OD_74AinwL-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 10:50:22 FR0000121121 55,5000 EUR 25 XPAR OD_74AinwM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 10:50:22 FR0000121121 55,5000 EUR 21 XPAR OD_74AinwM-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 10:50:40 FR0000121121 55,4500 EUR 148 XPAR OD_74Aisgz-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 10:54:25 FR0000121121 55,4000 EUR 76 XPAR OD_74Ajp7Q-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 10:54:25 FR0000121121 55,4000 EUR 98 XPAR OD_74Ajp7Q-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 10:54:25 FR0000121121 55,4000 EUR 13 XPAR OD_74Ajp7R-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 10:54:25 FR0000121121 55,4000 EUR 119 XPAR OD_74Ajp7R-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 11:03:48 FR0000121121 55,3500 EUR 238 XPAR OD_74AmBpM-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 11:03:48 FR0000121121 55,3500 EUR 59 XPAR OD_74AmBpN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 11:03:48 FR0000121121 55,3500 EUR 18 XPAR OD_74AmBpM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 11:03:50 FR0000121121 55,3000 EUR 22 XPAR OD_74AmCI4-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 11:03:50 FR0000121121 55,3000 EUR 20 XPAR OD_74AmCI4-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 11:38:02 FR0000121121 55,5500 EUR 23 XPAR OD_74AunxX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 11:38:02 FR0000121121 55,5500 EUR 108 XPAR OD_74AunxY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 11:38:02 FR0000121121 55,5500 EUR 8 XPAR OD_74AunxY-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 11:43:38 FR0000121121 55,6000 EUR 83 XPAR OD_74AwDLh-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 11:43:38 FR0000121121 55,6000 EUR 234 XPAR OD_74AwDLi-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 11:43:38 FR0000121121 55,6000 EUR 48 XPAR OD_74AwDLj-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 11:43:38 FR0000121121 55,6000 EUR 94 XPAR OD_74AwDLj-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 11:46:34 FR0000121121 55,5500 EUR 18 XPAR OD_74AwxGf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 11:46:34 FR0000121121 55,5500 EUR 18 XPAR OD_74AwxGf-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 11:50:01 FR0000121121 55,4500 EUR 24 XPAR OD_74Axp7S-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 12:02:02 FR0000121121 55,5500 EUR 144 XPAR OD_74B0qls-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 12:02:02 FR0000121121 55,5500 EUR 25 XPAR OD_74B0qlt-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 12:02:02 FR0000121121 55,5500 EUR 8 XPAR OD_74B0qlu-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 12:02:02 FR0000121121 55,5500 EUR 1 XPAR OD_74B0qm0-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 12:02:02 FR0000121121 55,5500 EUR 37 XPAR OD_74B0qm1-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 12:22:45 FR0000121121 55,6500 EUR 212 XPAR OD_74B63y7-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 12:22:45 FR0000121121 55,6500 EUR 42 XPAR OD_74B63y6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 12:32:11 FR0000121121 55,6000 EUR 89 XPAR OD_74B8RHQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 12:32:11 FR0000121121 55,6000 EUR 18 XPAR OD_74B8RHP-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 12:35:18 FR0000121121 55,6000 EUR 8 XPAR OD_74B9Dwb-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 12:35:18 FR0000121121 55,6000 EUR 42 XPAR OD_74B9Dwb-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 13:11:25 FR0000121121 55,6000 EUR 4 XPAR OD_74BIJkl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 13:11:25 FR0000121121 55,6000 EUR 51 XPAR OD_74BIJko-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 13:11:25 FR0000121121 55,6000 EUR 263 XPAR OD_74BIJkq-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 13:11:25 FR0000121121 55,6000 EUR 31 XPAR OD_74BIJkp-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 13:11:25 FR0000121121 55,6000 EUR 40 XPAR OD_74BIJkp-03 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 13:18:55 FR0000121121 55,5000 EUR 23 XPAR OD_74BKCeM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 13:18:55 FR0000121121 55,5000 EUR 33 XPAR OD_74BKCeN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 13:18:55 FR0000121121 55,5000 EUR 18 XPAR OD_74BKCeN-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 13:20:11 FR0000121121 55,4500 EUR 32 XPAR OD_74BKWNY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 13:23:15 FR0000121121 55,3500 EUR 18 XPAR OD_74BLIEQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 13:23:15 FR0000121121 55,2500 EUR 22 XPAR OD_74BLIGp-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 13:26:08 FR0000121121 55,4000 EUR 19 XPAR OD_74BM1S9-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 13:26:08 FR0000121121 55,4000 EUR 18 XPAR OD_74BM1S8-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 13:54:39 FR0000121121 55,4500 EUR 21 XPAR OD_74BTCNQ-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 13:55:19 FR0000121121 55,4500 EUR 14 XPAR OD_74BTMmO-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 13:55:19 FR0000121121 55,4500 EUR 90 XPAR OD_74BTMmP-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 13:55:19 FR0000121121 55,4500 EUR 5 XPAR OD_74BTMmQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 13:59:20 FR0000121121 55,4500 EUR 38 XPAR OD_74BUNTP-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 14:03:21 FR0000121121 55,4500 EUR 41 XPAR OD_74BVOAc-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 14:06:00 FR0000121121 55,5000 EUR 6 XPAR OD_74BW3X5-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 14:22:47 FR0000121121 55,4500 EUR 21 XPAR OD_74BaHWO-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 14:22:47 FR0000121121 55,4500 EUR 207 XPAR OD_74BaHWP-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 14:22:47 FR0000121121 55,4500 EUR 101 XPAR OD_74BaHWQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 14:22:47 FR0000121121 55,4500 EUR 26 XPAR OD_74BaHWR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 14:22:47 FR0000121121 55,4500 EUR 35 XPAR OD_74BaHWN-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 14:22:47 FR0000121121 55,4500 EUR 47 XPAR OD_74BaHWP-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 14:39:50 FR0000121121 55,5500 EUR 149 XPAR OD_74BeZip-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 14:39:50 FR0000121121 55,5500 EUR 55 XPAR OD_74BeZiq-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 14:39:50 FR0000121121 55,5500 EUR 40 XPAR OD_74BeZiq-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 14:51:41 FR0000121121 55,5000 EUR 5 XPAR OD_74BhYls-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 14:51:41 FR0000121121 55,5000 EUR 46 XPAR OD_74BhYlt-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 14:51:41 FR0000121121 55,5000 EUR 85 XPAR OD_74BhYlt-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 14:51:41 FR0000121121 55,5000 EUR 19 XPAR OD_74BhYls-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 14:54:01 FR0000121121 55,4500 EUR 51 XPAR OD_74Bi91k-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 14:54:01 FR0000121121 55,4500 EUR 31 XPAR OD_74Bi92R-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 15:07:30 FR0000121121 55,5500 EUR 34 XPAR OD_74BlXTR-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 15:11:32 FR0000121121 55,5500 EUR 57 XPAR OD_74BmYQH-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 15:12:35 FR0000121121 55,5000 EUR 40 XPAR OD_74Bmp1m-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 15:12:35 FR0000121121 55,5000 EUR 128 XPAR OD_74Bmp1n-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 15:12:35 FR0000121121 55,5000 EUR 34 XPAR OD_74Bmp1o-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 15:14:07 FR0000121121 55,4500 EUR 33 XPAR OD_74BnCkx-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 15:14:07 FR0000121121 55,4500 EUR 10 XPAR OD_74BnCky-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 15:15:21 FR0000121121 55,4500 EUR 10 XPAR OD_74BnVxT-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 15:15:21 FR0000121121 55,4500 EUR 12 XPAR OD_74BnVxU-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 15:15:21 FR0000121121 55,4500 EUR 15 XPAR OD_74BnVxT-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 15:28:17 FR0000121121 55,5000 EUR 14 XPAR OD_74BqlsF-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 15:28:17 FR0000121121 55,5000 EUR 33 XPAR OD_74BqlsG-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 15:33:10 FR0000121121 55,4500 EUR 35 XPAR OD_74Bs06Y-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 15:33:10 FR0000121121 55,4500 EUR 393 XPAR OD_74Bs06Z-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 15:33:10 FR0000121121 55,4500 EUR 19 XPAR OD_74Bs06Z-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 15:33:10 FR0000121121 55,4500 EUR 29 XPAR OD_74Bs06a-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 15:33:28 FR0000121121 55,4000 EUR 20 XPAR OD_74Bs4no-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 15:53:58 FR0000121121 55,6000 EUR 185 XPAR OD_74BxEn4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 15:53:58 FR0000121121 55,6000 EUR 299 XPAR OD_74BxEn5-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 15:53:58 FR0000121121 55,6000 EUR 76 XPAR OD_74BxEn6-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 15:53:58 FR0000121121 55,6000 EUR 24 XPAR OD_74BxEn6-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 15:54:57 FR0000121121 55,5000 EUR 4 XPAR OD_74BxUEj-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 15:54:57 FR0000121121 55,5000 EUR 81 XPAR OD_74BxUEm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 15:54:57 FR0000121121 55,5000 EUR 18 XPAR OD_74BxUEm-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 15:55:19 FR0000121121 55,4500 EUR 23 XPAR OD_74BxZqs-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 15:57:17 FR0000121121 55,4000 EUR 20 XPAR OD_74By4a2-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 16:06:01 FR0000121121 55,4500 EUR 84 XPAR OD_74C0Gxl-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 16:06:01 FR0000121121 55,4500 EUR 190 XPAR OD_74C0Gxm-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 16:06:01 FR0000121121 55,4500 EUR 65 XPAR OD_74C0Gxm-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 16:06:45 FR0000121121 55,4000 EUR 34 XPAR OD_74C0SR4-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 16:08:08 FR0000121121 55,3500 EUR 21 XPAR OD_74C0nw7-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 16:40:39 FR0000121121 55,9000 EUR 55 XPAR OD_74C8zXX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 16:40:39 FR0000121121 55,9000 EUR 500 XPAR OD_74C8zXY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 16:40:39 FR0000121121 55,9000 EUR 230 XPAR OD_74C8zXY-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 16:40:39 FR0000121121 55,9000 EUR 50 XPAR OD_74C8zXZ-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 16:40:39 FR0000121121 55,9000 EUR 31 XPAR OD_74C8zXZ-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 16:40:39 FR0000121121 55,9000 EUR 23 XPAR OD_74C8zXa-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 16:40:39 FR0000121121 55,9000 EUR 166 XPAR OD_74C8zXb-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 16:48:16 FR0000121121 55,9500 EUR 3 XPAR OD_74CAuRC-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 16:48:16 FR0000121121 55,9500 EUR 173 XPAR OD_74CAuRC-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 16:48:16 FR0000121121 55,9500 EUR 36 XPAR OD_74CAuRD-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 16:48:56 FR0000121121 56,0000 EUR 21 XPAR OD_74CB4uF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 16:56:53 FR0000121121 56,1000 EUR 67 XPAR OD_74CD4pD-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 16:56:53 FR0000121121 56,1000 EUR 1 XPAR OD_74CD4pD-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 16:56:53 FR0000121121 56,1000 EUR 52 XPAR OD_74CD4pE-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 16:56:58 FR0000121121 56,1000 EUR 50 XPAR OD_74CD6D9-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 16:56:58 FR0000121121 56,1000 EUR 146 XPAR OD_74CD6DA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 16:56:58 FR0000121121 56,1000 EUR 1 XPAR OD_74CD6DA-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 16:56:58 FR0000121121 56,1000 EUR 47 XPAR OD_74CD6DB-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2022 16:56:58 FR0000121121 56,1000 EUR 320 XPAR OD_74CD6DB-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 09:15:46 FR0000121121 54,9500 EUR 100 XPAR OD_74GBW0K-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 09:15:46 FR0000121121 54,9500 EUR 81 XPAR OD_74GBW0K-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 09:15:46 FR0000121121 54,9500 EUR 126 XPAR OD_74GBW0v-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 09:15:46 FR0000121121 54,9500 EUR 151 XPAR OD_74GBW0w-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 09:15:46 FR0000121121 54,9500 EUR 42 XPAR OD_74GBW0w-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 09:15:52 FR0000121121 54,9500 EUR 42 XPAR OD_74GBXUv-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 09:15:52 FR0000121121 54,9500 EUR 1 XPAR OD_74GBXUw-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 09:15:52 FR0000121121 54,9500 EUR 457 XPAR OD_74GBXUw-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 09:53:32 FR0000121121 55,5500 EUR 250 XPAR OD_74GL1aq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 09:53:32 FR0000121121 55,5500 EUR 250 XPAR OD_74GL1aq-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 09:54:05 FR0000121121 55,5500 EUR 223 XPAR OD_74GLA0H-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 09:54:05 FR0000121121 55,5500 EUR 50 XPAR OD_74GLA0I-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 09:54:05 FR0000121121 55,5500 EUR 227 XPAR OD_74GLA0I-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 11:02:26 FR0000121121 55,7500 EUR 135 XPAR OD_74GcMsq-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 11:02:26 FR0000121121 55,7500 EUR 125 XPAR OD_74GcMsq-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 11:02:26 FR0000121121 55,7500 EUR 125 XPAR OD_74GcMsr-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 11:02:26 FR0000121121 55,7500 EUR 115 XPAR OD_74GcMsr-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 11:02:26 FR0000121121 55,7500 EUR 385 XPAR OD_74GcMss-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 11:02:26 FR0000121121 55,7500 EUR 115 XPAR OD_74GcMst-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 11:19:23 FR0000121121 55,6500 EUR 17 XPAR OD_74GgdR2-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 11:19:23 FR0000121121 55,6500 EUR 233 XPAR OD_74GgdR3-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 11:19:28 FR0000121121 55,6500 EUR 50 XPAR OD_74Gges0-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 11:19:28 FR0000121121 55,6500 EUR 200 XPAR OD_74Gges0-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 11:26:06 FR0000121121 55,7000 EUR 3 XPAR OD_74GiKFJ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 11:26:06 FR0000121121 55,7000 EUR 6 XPAR OD_74GiKFJ-02 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 11:26:06 FR0000121121 55,7000 EUR 35 XPAR OD_74GiKFK-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 11:26:06 FR0000121121 55,7000 EUR 52 XPAR OD_74GiKFK-03 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 11:26:06 FR0000121121 55,7000 EUR 154 XPAR OD_74GiKFL-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 11:26:10 FR0000121121 55,7000 EUR 35 XPAR OD_74GiLRB-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 11:26:10 FR0000121121 55,7000 EUR 16 XPAR OD_74GiLRC-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 11:26:10 FR0000121121 55,7000 EUR 54 XPAR OD_74GiLRC-02 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 11:26:10 FR0000121121 55,7000 EUR 145 XPAR OD_74GiLRD-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 12:14:22 FR0000121121 55,4500 EUR 20 XPAR OD_74GuTrX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 12:59:52 FR0000121121 55,7000 EUR 63 XPAR OD_74H5w3g-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 12:59:52 FR0000121121 55,7000 EUR 24 XPAR OD_74H5w3i-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 12:59:52 FR0000121121 55,7000 EUR 500 XPAR OD_74H5w3e-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 12:59:52 FR0000121121 55,7000 EUR 60 XPAR OD_74H5w3f-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 12:59:52 FR0000121121 55,7000 EUR 45 XPAR OD_74H5w3h-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 13:01:00 FR0000121121 55,6500 EUR 44 XPAR OD_74H6DgL-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 13:08:35 FR0000121121 55,6500 EUR 18 XPAR OD_74H87sM-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 13:08:35 FR0000121121 55,6500 EUR 31 XPAR OD_74H87sK-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 13:08:35 FR0000121121 55,6500 EUR 43 XPAR OD_74H87sL-01 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 13:09:36 FR0000121121 55,6000 EUR 18 XPAR OD_74H8NnM-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 13:12:35 FR0000121121 55,5000 EUR 19 XPAR OD_74H98Nf-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 13:14:43 FR0000121121 55,5000 EUR 25 XPAR OD_74H9fin-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 13:21:33 FR0000121121 55,5500 EUR 18 XPAR OD_74HBOUR-00 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 13:21:33 FR0000121121 55,5500 EUR 28 XPAR OD_74HBOUF-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 13:21:33 FR0000121121 55,5500 EUR 45 XPAR OD_74HBOUQ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 13:22:18 FR0000121121 55,5000 EUR 19 XPAR OD_74HBaDN-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 13:26:52 FR0000121121 55,5000 EUR 10 XPAR OD_74HCjOA-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 13:29:39 FR0000121121 55,4000 EUR 51 XPAR OD_74HDQlk-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 13:34:41 FR0000121121 55,3500 EUR 18 XPAR OD_74HEhMZ-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 13:34:41 FR0000121121 55,3500 EUR 24 XPAR OD_74HEhMY-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 13:34:41 FR0000121121 55,3500 EUR 44 XPAR OD_74HEhMe-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 13:48:08 FR0000121121 55,3500 EUR 18 XPAR OD_74HI5KY-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 13:48:08 FR0000121121 55,3500 EUR 43 XPAR OD_74HI5KX-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 13:48:08 FR0000121121 55,3500 EUR 106 XPAR OD_74HI5KZ-00 Annulation Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 13:59:35 FR0000121121 55,5000 EUR 21 XPAR OD_74HKy9i-01 Affectation aux VMP Eurazeo SE 969500C656AA39O94N60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 22/09/2022 13:59:35 FR0000121121 55,5000 EUR 118 XPAR 