Eurazeo : Entrée au Comité Exécutif de Sophie Flak, Directrice de la RSE et du Digital

EURAZEO ANNONCE L'ENTREE AU COMITE EXECUTIF DE SOPHIE FLAK,

DIRECTRICE DE LA RSE ET DU DIGITAL

Paris, le 21 septembre 2020

Eurazeo annonce la nomination de Sophie Flak, directrice de la RSE et du Digital, à son Comité exécutif. Sophie Flak est engagée de longue date pour faire de la responsabilité sociale et du digital des axes majeurs de la stratégie et de la transformation des entreprises. Elle a rejoint Eurazeo en 2013, forte de 20 ans d'expérience dédiés à la transformation durable et technologique de groupes internationaux de premier plan.

Pionnier en matière de RSE, sous l'impulsion de Sophie Flak et son équipe, Eurazeo est désormais reconnu comme leader en RSE au sein des sociétés de capital-investissement.

La décision de positionner cette fonction stratégique au Comité exécutif témoigne de l'engagement d'Eurazeo pour un investissement durable et responsable et de l'importance stratégique de O+ la nouvelle étape ambitieuse de la stratégie ESG d'Eurazeo tournée particulièrement vers le climat et l'inclusion.

Virginie MORGON, Présidente du Directoire d'Eurazeo a déclaré :

Sophie Flak est une femme engagée qui œuvre depuis plus de 7 ans pour faire d'Eurazeo un des pionniers du private equity en matière de RSE et de digital. Dans un contexte où les modèles économiques sont en pleine mutation, Sophie est un formidable atout pour accélérer la transformation des entreprises du Groupe. Cette nomination intervient alors que nous annonçons O+ qui ancre résolument Eurazeo dans son ambition d'être un accélérateur de changement positif dans la société. Je suis ravie qu'elle rejoigne le Comité exécutif afin de lui apporter son expertise dans les domaines du développement durable et de la technologie.

Sophie FLAK a ajouté :

C'est un honneur de rejoindre le Comité exécutif d'Eurazeo. Je remercie Virginie Morgon et le Directoire de la confiance qu'ils m'accordent, ainsi qu'à mon équipe. Cette nomination témoigne de la place prépondérante accordée par Eurazeo à la RSE dans sa stratégie depuis de nombreuses années maintenant. Je suis fière de porter les ambitions du programme O+ pour impulser un changement positif dans la société en favorisant une économie bas carbone et plus inclusive.

