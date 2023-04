Eurazeo : Franchissements de seuils et déclaration d'intention

223C0563 FR0000121121-FS0287-PA16-PA17-PA18

11 avril 2023

Déclarations de franchissements de seuils et déclaration d'intention

(article L. 233-7 du code de commerce)

Fin d'une convention conclue entre actionnaires (article L. 233-11 du code de commerce)

Fin d'action de concert (article L. 233-10 du code de commerce)

Convention conclue entre actionnaires (article L. 233-11 du code de commerce)

Déclaration d'action de concert (article L. 233-10 du code de commerce)

EURAZEO

(Euronext Paris)

1. Par courrier reçu le 6 avril 2023, le concert composé de Michel David-Weill, la société de droit de l'Etat du Delaware Quatre Sœurs LLC1, la société de droit belge Palmes CPM SA2, la société de droit de l'Etat du Delaware CB Eurazeo LLC3, Mme Natalie Merveilleux du Vignaux, Mme Cécile David-Weill, Mme Laure Renom de la Baume, Mme Alice Renom de la Baume, M. Pierre Renom de la Baume, Mme Béatrice David-Weill Stern, Mme Agathe de Mordacq, M. Amaury de Solages, Mme Céleste Xialu Armelle Ung, M. Barnabé Xia-Tan Roland Ung, Mme Myriam de Solages, M. Jean-Manuel de Solages et Mmes Clara et Maya de Solages a déclaré avoir franchi en baisse, le 6 avril 2023, les seuils de 15%, 10% et 5% du capital et des droits de vote de la société EURAZEO et ne plus détenir aucune action de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte de l'arrivée du terme, le 6 avril 2023, du pacte conclu le 6 avril 2018 entre les parties susmentionnées et entraîne la fin de l'action de concert entre lesdites parties vis-à-vis de la société EURAZEO4.

2. Par le même courrier, le concert composé de la société de droit de l'Etat du Delaware Quatre Sœurs LLC1, la société de droit belge Palmes CPM SA2, Mme Natalie Merveilleux du Vignaux, Mme Cécile David-Weill, Mme Laure Renom de la Baume, Mme Alice Renom de la Baume, M. Pierre Renom de la Baume, Mme Béatrice David-Weill Stern et Mme Agathe Mordacq, a déclaré avoir franchi en hausse, le 6 avril 2023, les seuils de 5% du capital et des droits de vote et 10% des droits de vote de la société EURAZEO et détenir 7 419 992 actions EURAZEO représentant 14 839 984 droits de vote, soit 9,37% du capital et 13,10% des droits de vote de cette société5, répartis comme suit :

1 Domiciliée 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis et contrôlée par Mmes Béatrice David-Weill-Stern, Cécile David-Weill et Agathe Mordacq.

2 Domiciliée 27 rue Ducale, 1000 Bruxelles, Belgique et contrôlée par Mme Nathalie Merveilleux du Vignaux.

3 Domiciliée 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis et contrôlée par Mme Constance Broz de Solages.

4 Cf. notamment D&I 218C0715 du 11 avril 2018.

5 Sur la base d'un capital composé de 79 224 529 actions représentant 113 256 076 droits de vote, en application du 2ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général.

