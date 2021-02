Eurazeo : Frédéric Stucin, lauréat de la 11ème édition du prix "un photographe pour Eurazeo"

FRÉDÉRIC STUCIN, LAURÉAT DE LA 11EME ÉDITION DU PRIX « UN PHOTOGRAPHE POUR EURAZEO »

UNE « MENTION SPÉCIALE » EST DÉCERNÉE À FLORENCE LEVILLAIN

Paris, le 17 février 2021 - Dans le cadre de son Prix « Un Photographe pour Eurazeo », le jury a consacré la très belle série de Frédéric Stucin, Le Décor, qui sublime les rues de Paris vides lors du premier confinement.

Ce Prix récompense, depuis 2010, le travail d'un photographe professionnel et est accompagné d'une dotation de 10 000 euros et d'une exposition des œuvres du lauréat. Comme chaque année ces derniers étaient invités à nous raconter une histoire qui leur tient particulièrement à cœur.

Plus de 100 dossiers, d'une très grande qualité artistique, ont été étudiés par notre jury présidé par Jean-François Camp.

Un Prix « Mention spéciale » du jury a été décerné à Florence Levillain, arrivée en finale du Prix pour la deuxième année consécutive, pour son attachante et très poétique série Nébuleuse.

Deux séries primées, deux styles photographiques, deux personnalités fortes mais un point commun : le confinement et l'impact qu'il a eu dans nos vies et dans le regard que nous portons sur le monde et les choses qui nous entourent. Deux belles Histoires qui nous ont touchés et nous ont transportés au-delà des limites de l'enfermement.

Parallèlement, dans le cadre du partenariat qu'Eurazeo a noué en 2019 avec l'Ecole Nationale

Supérieure de Photographie d'Arles (ENSP), deux bourses de 5 000 euros chacune sont attribuées à deux projets de jeunes diplômés : Hélène Bellenger pour White Powder et Marie Hervé et Elsa Martinez pour Le sable des bruits. Ces bourses soutiendront ces trois jeunes femmes qui seront accompagnées dans leur travail par un ancien lauréat de « Un Photographe pour Eurazeo ».

Philippe Audouin, Directeur Général Finances d'Eurazeo, a indiqué :

« C'est chaque année avec un plaisir immense que je découvre les œuvres que des dizaines de photographes nous soumettent. Je les remercie pour leur confiance qui honore notre Prix et en fait une référence aujourd'hui incontestable. En cette année si particulière où le monde culturel et artistique souffre tant, nous avons intensifié notre soutien à la photographie.

Ainsi en complément de notre Grand Prix, nous avons attribué une « Mention Spéciale » à une photographe fidèle à notre concours dont nous aimons la poésie et la douceur. Nous soutiendrons aussi à travers notre fonds de dotation, nouvellement créé, le travail de trois jeunes diplômées de l'ENSP. Merci encore à tous ces artistes qui nous font voir le monde autrement. »

Jean-François Camp, Président du jury a déclaré :

« Il est encourageant de constater que, malgré la crise sanitaire, « Un photographe pour Eurazeo » a été maintenu. Nous avons reçu de très nombreuses candidatures, pour certaine de photographes de grand renom. La qualité des dossiers est à souligner tant dans l'élaboration que dans la présentation. Nous avons choisi de distinguer deux personnalités aux imaginaires visuels opposés. Frédéric Stucin, notre lauréat, présente une série sur le confinement, ce qui n'était pas sans audace, compte tenu du nombre de dossiers traitant de ce sujet brûlant d'actualité. L'élégance de son regard sur un Paris vidé de ses habitants, en clair-obscur, avec de fulgurantes lumières et des personnages fuyants une réalité crépusculaire nous a littéralement subjugués.

A propos du thème de sa série, Frédéric Stucin précise :

« Lors du premier confinement, arpentant Paris, je me suis demandé si le cadre était bien réel. La ville était devenue un décor, le gigantesque plateau d'un tournage suspendu. Avec de rares passants, nous visitions le décor de nos vies arrêtées. C'est ce trouble, cette impression de nuit en plein jour, que j'ai voulu montrer en sillonnant la capitale tous les jours. C'est une joie immense que d'être lauréat d'un prix prestigieux comme celui d'Eurazeo. C'est aussi une grande fierté de voir travail intégrer la collection Eurazeo aux côtés de grands artistes. Ce prix constitue une reconnaissance et cela m'est très précieux. En ces temps troublés pour la culture et la photographie en particulier, la dotation du prix va me permettre de concrètiser mes projets en cours avec plus de sérénité. »

Florence Levillain a ajouté :

« Je suis heureuse d'intégrer la collection photographique d'Eurazeo et remercie le prix d'aider les photographes, particulièrement en ces temps très difficiles de pandémie où plus que jamais nous avons besoin de soutiens et d'encouragements pour continuer à créer.»

