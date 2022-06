Eurazeo : HOMMAGE A MICHEL DAVID-WEILL

C'est avec profonde tristesse que les membres du Conseil de Surveillance, les dirigeants et tous les collaborateurs d'Eurazeo ont appris le décès de Michel David-Weill dans sa quatre-vingt-dixième année, grand actionnaire et administrateur du Groupe dont il fût le Président du Conseil de Surveillance pendant 20 ans.

Eurazeo est en deuil et adresse ses condoléances les plus attristées à Madame Hélène David-Weill, son épouse, ses quatre filles Béatrice, Natalie, Cécile et Agathe, ses proches, ainsi qu'à Olivier Merveilleux du Vignaux, son gendre, Vice-Président du Conseil de Surveillance. Le Groupe adresse également une pensée amicale et confraternelle aux collaborateurs de Lazard que Michel David-Weill a dirigé pendant plus de 25 ans.

Eurazeo perd son fondateur, son bâtisseur, celui qui, jusque dans les derniers jours, continuait à lui apporter son exceptionnelle intelligence, son inaltérable passion, sa fidélité sereine et son regard unique sur le monde des affaires, reconnu pour sa hauteur de vue, sa curiosité intellectuelle, son sens du temps long et son audace.

La trajectoire d'Eurazeo se confond avec la vie de Michel David-Weill. De la création de la Société, jusqu'au groupe d'investissement mondial qu'Eurazeo est devenu, il aura mis au service du Groupe sa passion de toujours : le développement des entreprises, le financement de l'innovation et des entrepreneurs, et la croissance durable.

Les dirigeants et les collaborateurs d'Eurazeo se souviendront d'une personnalité exceptionnelle, dotée d'une culture immense des enjeux économiques, de l'histoire, des civilisations, de la littérature et des arts, une capacité à appréhender avec simplicité les enjeux les plus complexes qui suscitaient l'admiration et le respect. Son élégance, son humanité, son attention aux autres et son éthique ont profondément marqué la culture du Groupe.

Eurazeo veut aussi saluer la contribution inestimable de Michel David-Weill au rayonnement de la France. Grand-Croix de la Légion d'Honneur, il aura à travers son parcours de capitaine d'industrie, de grand mécène et de promoteur des arts et de la culture, été un des meilleurs ambassadeurs de notre pays à l'étranger.

Le Conseil de Surveillance d'Eurazeo s'est réuni aujourd'hui pour rendre hommage à Michel David-Weill.

Jean-Charles Decaux, Président du Conseil de Surveillance, a déclaré :

« Le Conseil de Surveillance d'Eurazeo exprime sa profonde tristesse à l'annonce du décès de Michel David-Weill. Notre Groupe perd celui qui, avec sa famille, fut l'un de ses pères bâtisseurs et le Conseil, celui qui fut son Président pendant plus de 20 ans. A titre personnel et au nom de ma famille, je salue avec émotion et affection la mémoire de celui qui fut un partenaire exceptionnel. Comme grands actionnaires d'Eurazeo et membres de son Conseil de Surveillance, nous avons bâti avec la famille David-Weill au cours des dernières années une relation de grande proximité fondée sur une identité commune d'investisseurs responsables de long terme. J'adresse ma reconnaissance à l'homme si inspirant, élégant et passionné. La formidable transformation du Groupe doit beaucoup à ce lien si précieux entre nos deux familles qui a permis une passation de la Présidence du Conseil de Surveillance exemplaire avec Michel David-Weill. Nous adressons à sa famille nos plus sincères condoléances. »

Virginie Morgon, Présidente du Directoire, a déclaré :

« Avec la disparation de Michel David-Weill, le groupe Eurazeo perd son fondateur, un de ses grands actionnaires qui, avec sa famille, n'a eu de cesse de le faire grandir et rayonner. Je suis aujourd'hui profondément reconnaissante pour ce qu'il a permis à Eurazeo de devenir. Avec Bruno Roger et Patrick Sayer, anciens dirigeants d'Eurazeo, je rends hommage à la liberté qu'il nous a donné, à la confiance témoignée, à l'exigence qui pousse au dépassement. Michel David-Weill était un homme à part doté d'une très grande sagesse et d'une très grande originalité de pensée. Une façon bien à lui de dire avec simplicité et évidence ce qui ne l'est pas. A titre personnel, je perds un homme qui a compté durant toute ma vie professionnelle, un repère et une référence qui continuera de m'inspirer. J'adresse à Madame David-Weill, à ses filles et à ses proches, mes condoléances le plus attristées et l'expression de ma profonde affection. »