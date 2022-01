Eurazeo : LE FONDS DE VENTURE EURAZEO SMART CITY II RÉALISE SON DEUXIÈME CLOSING AVEC DE NOUVEAUX PARTENAIRES EN EUROPE ET EN ASIE ET ACCÉLÈRE VERS UN FONDS ÉLARGI A 250 MILLIONS D'EUROS

LE FONDS DE VENTURE EURAZEO SMART CITY II RÉALISE SON DEUXIÈME CLOSING AVEC DE NOUVEAUX PARTENAIRES EN EUROPE ET EN ASIE

ET ACCÉLÈRE VERS UN FONDS ÉLARGI A 250 MILLIONS D'EUROS

Paris, 20 janvier 2022

Eurazeo annonce le deuxième closing du fonds Eurazeo Smart City II Venture1 à 150 millions d'euros, avec de nouveaux partenaires institutionnels et corporate en Europe et en Asie.

L'expertise Smart City d'Eurazeo existe depuis 2016. Au carrefour des technologies numériques et de la transition vers des villes plus durables, le fonds Eurazeo Venture Smart City a pour objectif d'investir dans des entreprises innovantes à forte croissance favorisant la transition vers des villes plus durables. Le fonds investira en France, Europe, Etats-Unis, Asie dans les secteurs stratégiques de l'économie bas carbone : l'énergie, la mobilité, la logistique, le bâtiment et les technologies industrielles.

Après le succès du premier closing à 80 millions d'euros en 2021, cette deuxième opération réunit des investisseurs institutionnels et des corporates de premier plan, dont le Fonds européen d'investissement (FEI), la Korean Venture Investment Corporation (KVIC), Momentum Venture Capital (SMRT, Singapour), SCG (Thaïlande) et l'électricien allemand SWK. Ces nouveaux partenaires rejoignent un groupe solide qui réunit déjà, en Europe et en Asie, des acteurs français, allemands et asiatiques tels que le constructeur automobile Stellantis, les électriciens EDF et Mainova, l'opérateur de transport en commun RATP, le groupe énergétique Total, le champion de la logistique allemand Duisport et le promoteur immobilier thaï Sansiri, ainsi que des investisseurs institutionnels PRO BTP et des family offices.

Le succès de ce nouveau closing reflète les excellents résultats du précédent fonds de Smart City I, avec notamment 5 cessions réalisées en 2021 via des introductions en bourse ou des acquisitions : Volta Charging (US, sur NYSE), Bird (US, sur NYSE), Forsee Power (FR, sur Euronext), Glovo (ESP, acquisition par Delivery Hero), Grab (SG, sur NASDAQ). Deux autres sociétés du Fonds I se préparent pour une introduction en bourse dans les 12 prochains mois. Ces résultats témoignent du dynamisme des secteurs dans lesquels investit l'équipe Smart City tels que la mobilité électrique qui a été accélérée par la pandémie.

L'équipe Smart City a commencé à investir le nouveau Fonds II dans des sociétés numériques pionnières de la transformation vers des villes plus durables et des comportements de consommation responsables : recharge rapide pour la mobilité électrique en milieu urbain (Electra, France), souscription de vélos électriques par application mobile (Dance, Allemagne), emballages réutilisables (Pyxo, France), flotte de véhicules et taxis pilotés à distance (Vay, Allemagne), gestion personnalisée de l'immobilier d'entreprise (Witco, France) et chaîne logistique alternative pour les e-commerçants (Cubyn, France).

Fonds géré par Eurazeo Investment Manager

EURAZEO

1, rue Georges Berger - 75017 Paris