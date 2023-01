Eurazeo : LIVRAISON DU CAMPUS HIGHLIGHT ET ARRIVÉE DE NOUVEAUX OCCUPANTS

L'équipe Real Estate d'Eurazeo annonce la location d'environ 3 900 m² à Grape Hospitality, la Compagnie des Fromages et RichesMonts et CBRE GWS au sein du campus Highlight situé à Courbevoie sur les quais de Seine. Le taux d'occupation du campus atteint désormais près de 80%.

Cette dynamique de commercialisation illustre la pertinence du concept et l'attractivité du campus en parfaite adéquation avec les attentes actuelles des utilisateurs. Highlight dispose de multiples offres de services avec notamment trois espaces de restauration, un centre de conférences et une salle de fitness. De plus, le campus est organisé autour d'espaces extérieurs généreux dont un jardin paysager de 850 m², trois rooftops végétalisés et 2 900 m² de terrasses avec des vues panoramiques sur Paris. Les espaces restant à commercialiser sont situés sur les étages élevés de l'immeuble côté Seine (R+10 à R+14) soit 5 300 m².

Livré fin juillet 2022, Highlight accueille d'ores et déjà le siège de Kaufmann & Broad et celui de l'agence de l'eau Seine-Normandie (AESN). Doté d'une localisation stratégique, au cœur du plus grand quartier d'affaires européen, ce campus de 24 000 m² à l'architecture moderne et élégante, comprend deux immeubles de bureaux lourdement restructurés pour offrir des espaces de travail en premier jour ainsi que de nombreux espaces pour « travailler autrement ».

Le campus Hightlight bénéficie de standards environnementaux élevés et est certifié HQE Rénovation niveau Excellent, BREEAM Very Good, WiredScore niveau Gold et Well niveau Gold.

Frédéric Maman, Managing Director, Real Estate :

« La forte attractivité du campus Highlight auprès des preneurs témoigne de la pertinence de son positionnement au coeur des attentes actuelles pour un usage de bureau - positions de travail démultipliées, services diversifiés autour d'une offre F&B moderne, empreinte environnementale vertueuse - validant ainsi le savoir faire des équipes Real Estate d'Eurazeo dans un marché en pleine mutation. Nous souhaitons une belle arrivée aux collaborateurs de nos locataires dans ce nouvel ensemble innovant et idéalement situé. »