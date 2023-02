Eurazeo : MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU DIRECTOIRE

Le Conseil de Surveillance d'Eurazeo annonce ce jour la mise en place d'un nouveau Directoire. Le nouveau Directoire est composé de deux Présidents, Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, ainsi que Sophie Flak et Olivier Millet.

Ce nouveau Directoire, désigné à l'unanimité par le Conseil de Surveillance, a pour mission d'accélérer le développement d'Eurazeo vers la gestion pour compte de tiers, d'optimiser la stratégie d'allocation des ressources et de poursuivre l'amélioration des performances financières et extra-financières de la Société pour ses clients et ses actionnaires, en s'appuyant sur les équipes talentueuses d'Eurazeo.

Le Conseil de Surveillance et Virginie Morgon ont décidé conjointement qu'il soit mis fin à ses fonctions de Présidente et membre du Directoire d'Eurazeo. Les mandats de MM. Nicolas Huet, Secrétaire Général d'Eurazeo et Marc Frappier, en charge de l'activité Mid-large buyout, ont également pris fin. Ces derniers continueront à exercer leurs fonctions jusqu'à fin avril 2023.

Jean-Charles Decaux, Président du Conseil de Surveillance a déclaré :

« Le Conseil remercie chaleureusement Virginie Morgon pour son rôle à la tête du Directoire d'Eurazeo et sa contribution majeure à l'entreprise. Depuis qu'elle a rejoint Eurazeo en 2008, Virginie Morgon a accéléré la croissance, la diversification et l'internationalisation du Groupe. Sous son impulsion, Eurazeo est devenu une des plateformes d'investissement privé leader en Europe, capable d'accompagner les entreprises depuis le capital-risque jusqu'aux opérations d'envergure. Son engagement fort en faveur de l'ESG a permis à Eurazeo de bénéficier d'un facteur clé de différenciation stratégique parmi les acteurs de la gestion d'actifs. Le Conseil salue et remercie également Nicolas Huet et Marc Frappier pour leur contribution au développement d'Eurazeo.

Avec la mise en place d'un nouveau Directoire, collégial et resserré, formé de Christophe Bavière, William Kadouch-Chassaing, Sophie Flak et Olivier Millet, le Conseil a souhaité insuffler une nouvelle dynamique pour accélérer le développement des activités d'Eurazeo et déployer une stratégie performante et créatrice de valeur au bénéfice de toutes ses parties prenantes. Le Conseil de Surveillance place toute sa confiance dans le nouveau Directoire, regroupant des profils et des compétences complémentaires et expérimentés pour amplifier la transformation d'Eurazeo et faire de la Société un acteur majeur de la gestion d'actifs en Europe en s'appuyant sur la diversité de tous les talents de ses équipes ».

Virginie Morgon a déclaré :

« Je quitte mes fonctions après 14 ans à la direction d'Eurazeo avec l'immense fierté de la transformation réussie du Groupe, devenu un des grands leaders de l'investissement privé en Europe. Un Groupe performant qui a connu une croissance à deux chiffres au cours des cinq dernières années. Un Groupe devenu mondial, présent dans 10 pays. Un Groupe diversifié en métiers, chacun positionné comme leader sur son marché. Un Groupe devenu moderne, pionnier et leader en ESG. Une institution indépendante, responsable, éthique, actrice de la Cité et financeur de l'économie réelle, des entrepreneurs et de l'innovation. Ma gratitude est immense pour les équipes d'Eurazeo qui m'ont inspirée pendant toutes ces années, pour nos clients, nos actionnaires et les dirigeants d'entreprises qui m'ont fait confiance. »

Les résultats de l'année 2022 seront présentés comme annoncé le 8 mars 2023. Eurazeo réaffirme sa confiance dans la qualité de ses actifs, de ses stratégies d'investissement et la solidité de son modèle économique et financier.

Biographies

Christophe Bavière

Christophe Bavière, 58 ans, membre du Directoire d'Eurazeo depuis 2021, est le Président fondateur de la société d'investissement Idinvest Partners, rapprochée d'Eurazeo en 2018 et complètement intégrée en 2020. Dans sa carrière, Christophe Bavière a géré l'ensemble des programmes d'investissements du Groupe Allianz en Private Equity. Il a su développer avec succès Idinvest, asset manager dont les encours ont été multipliés par 7 en 10 ans. Chez Eurazeo, Christophe Bavière dirigeait jusqu'ici l'ensemble des équipes de levée de fonds, de marketing et les relations du Groupe avec ses investisseurs institutionnels et particuliers. Il chapotait par ailleurs les activités d'investissement en Private Debt, en transactions secondaires et en fonds de fonds.

William Kadouch-Chassaing

William Kadouch-Chassaing, 53 ans, est membre du Directoire d'Eurazeo depuis mars 2022, Directeur Général Finances et Stratégie et Chief Investment Officer. Banquier d'affaires, de 1996 à 2013, notamment au sein de JP Morgan à Londres et Société Générale Corporate & Investment Banking à Paris, il est devenu directeur de la stratégie et directeur financier adjoint du groupe Société Générale en 2013, avant de prendre les fonctions de directeur financier en 2018, puis de directeur général adjoint. Il a notamment œuvré au repositionnement stratégique des activités du groupe Société Générale, à l'amélioration de sa rentabilité et de sa base de capital. Membre du Conseil d'Administration d'Amundi, premier gestionnaire d'actifs européen de 2013 à 2015, puis de 2018 à 2022, il a également acquis une forte expérience de la gestion d'actifs.

Sophie Flak

Sophie Flak, 51 ans, a rejoint Eurazeo en 2013. Managing Partner en charge de l'ESG et du Digital, membre du Partners Committee, Sophie Flak cumule plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la transformation durable et technologique des entreprises qu'elle considère comme de puissants leviers de performance et résilience des entreprises. Senior executive au sein de la branche stratégie du cabinet Accenture où elle a passé 11 ans puis membre du Comité Exécutif du groupe Accor avec la responsabilité des technologies et du développement durable, Sophie Flak a aussi été membre du Conseil National du Numérique et du groupe de travail de l'EFRAG, groupe consultatif auprès de la Commission Européenne sur la performance extra-financière des entreprises.

Olivier Millet

Olivier Millet, 58 ans, membre du Directoire d'Eurazeo depuis 2018. Il dirige l'activité d'investissement dédiée aux ETI et PME et supervise au sein du Groupe le développement de l'activité Healthcare. Olivier Millet accompagne également les dirigeants de Kurma Partners, société de gestion du groupe Eurazeo spécialisée dans les biotechnologies et l'innovation médicale. Il a été Président de France Invest (ex AFIC) de 2016 et 2018 et Vice-Président de l'AFIC de 2014 à 2016. Olivier Millet a débuté sa carrière comme entrepreneur en 1986 en créant Capital Finance. Il a participé au sein de Barclays Private Equity France pendant 11 ans au développement et au succès de ce fonds pan-européen. Olivier Millet a été Président du directoire d'OFI Private Equity, société d'investissement cotée en 2007 et devenue en 2011 Eurazeo PME.

Les fonctions de Président du Directoire et de Directeur Général feront l'objet d'une rotation annuelle ; le premier Président du Directoire sera Christophe Bavière, le premier Directeur Général sera William Kadouch-Chassaing.