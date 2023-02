Eurazeo : NOV SANTE RENFORCE SON EXPERTISE SECTORIELLE AVEC L'ARRIVEE DE FRÉDÉRIC COLLET EN TANT QUE SENIOR ADVISOR

Lancé en février 2021, le fonds Nov Santé Actions Non Cotées d'Eurazeo, dédié au développement des filières de santé en France et au renforcement de la souveraineté sanitaire, a investi près de 35% des 420 millions d'euros qui lui ont été confiés par France Assureurs et la Caisse des Dépôts, au travers de cinq investissements :

Novair (générateurs d'oxygène installés dans les hôpitaux),

P.S.I.H. (logiciel de gestion hospitalière),

Seqens (fabrication de principes actifs pharmaceutiques),

Horus Pharma (ophtalmologie),

Imapôle (centres d'imagerie médicale).

Classé fonds d'investissement durable « Article 9-SFDR » et ayant obtenu le label « Relance », le fonds allie objectifs financiers et extra-financiers.

A l'occasion du deuxième anniversaire du Fonds, l'équipe d'investissement, composée de profils provenant de fonds d'investissement et de l'industrie pharmaceutique, se renforce avec l'arrivée de Frédéric Collet, en tant que Senior Advisor.

Ancien président de Novartis France, Frédéric Collet apporte une expérience de premier plan dans les industries de santé, tant par son parcours de dirigeant de différentes entités du groupe Novartis (Ciba Vision/Alcon en ophtalmologie, Sandoz dans les médicaments génériques et Biosimilaires, Novartis Oncologie dans les médicaments innovants), que par son rôle de président du LEEM (Les Entreprises du Médicament) qui l'a amené à être au cœur de l'écosystème de santé.

A ce titre, il a géré la période Covid et a été pour les entreprises du médicament, l'interlocuteur des pouvoirs publics et de l'ensemble des parties prenantes. En parallèle, il a conduit pour les industriels la nouvelle réforme de l'Accord Cadre (2021), la contribution du LEEM à la plateforme stratégique Santé 2030 portée par le Président de la République (CSIS 2021). Le LEEM a créé par ailleurs sous sa présidence l'Académie du Numérique en Santé et la Plateforme stratégie RSE du secteur.

En juin 2022, Frédéric Collet a quitté ses différents mandats et s'engage aujourd'hui sur les sujets d'attractivité de la France dans le domaine de la Santé. À ce titre il est notamment Ambassadeur du volet santé du programme France 2030, et Président de la Filière IA et Cancer (FIAC).

Frédéric Collet, Senior Advisor, Nov Santé Actions Non Cotées a déclaré :

« Je suis ravi de participer à l'aventure du fonds Nov Santé Actions Non Cotées en tant qu'expert du secteur. Ce choix est en cohérence avec mon engagement sur les enjeux d'attractivité et d'efficience de la santé en France. Nous partageons avec l'équipe d'Eurazeo une volonté commune de soutenir les PMEs et ETIs françaises et d'assurer leur développement dans le but de renforcer la souveraineté sanitaire française. Mon rôle sera d'accompagner les équipes de Nov Santé ainsi que les entreprises dans lesquelles le fond investit dans leur réflexion stratégique dans le domaine de la santé ».

Arnaud Vincent, Managing Director, Nov Santé Actions Non Cotées ajoute :

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir été choisis par Frédéric Collet, qui marque par ce nouveau mandat son engagement pour les industries de santé et l'attractivité de la France. Son arrivée va permettre d'accélérer la mission du fonds. Avec son aide, nous continuerons d'œuvrer pour soutenir les filières de santé en France et en Europe, et d'investir dans les enjeux majeurs de santé publique comme nous l'avons déjà fait au travers de nos 5 premiers investissements. »