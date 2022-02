Eurazeo : PAUL HERMELIN REJOINT EURAZEO COMME SENIOR ADVISOR

PAUL HERMELIN REJOINT EURAZEO COMME SENIOR ADVISOR

Paris, le 17 février 2022

Eurazeo a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Paul Hermelin comme Senior Advisor du Groupe.

Actuel Président du Conseil d'administration de Capgemini dont il fut le Directeur Général puis Président-Directeur Général pendant 18 ans, M. Hermelin est une des personnalités les plus reconnues internationalement des secteurs du conseil et des services numériques. Sous son impulsion et leadership, Capgemini est devenu un des leaders mondiaux de la transformation et de la digitalisation des entreprises avec plus de 300 000 collaborateurs présents dans 50 pays. Chef d'entreprise multinationale, expert de l'innovation, spécialiste de l'organisation des entreprises et de leur internationalisation, M. Hermelin apportera son expérience et sa compétence unique au service du développement des sociétés de portefeuille d'Eurazeo, notamment dans le secteur de la tech dont le Groupe est l'un des premiers financeurs en Europe.

M. Hermelin sera également nommé membre de l'Advisory Council d'Eurazeo et, à ce titre, accompagnera les dirigeants et les équipes d'investissement du Groupe dans leurs réflexions stratégiques, leurs projets d'expansion géographique, la recherche de partenariats et l'analyse des secteurs et des opportunités d'investissement.

La nomination de M. Hermelin témoigne de la forte ambition d'Eurazeo et de la volonté d'offrir à ses actionnaires, à ses investisseurs partenaires et aux entrepreneurs du Groupe, les meilleures compétences internationales pour poursuivre sa dynamique de croissance.

Virginie Morgon, Présidente d'Eurazeo, a déclaré :

Je suis heureuse et fière qu'une personnalité aussi visionnaire, talentueuse et respectée au niveau mondial que Paul Hermelin rejoigne Eurazeo et fasse bénéficier tout notre écosystème de son expérience unique en matière de croissance, de transformation et de digitalisation des entreprises. Paul sera un interlocuteur, un référent et un appui formidable pour les entrepreneurs que nous accompagnons. C'est une chance pour Eurazeo, notre ambition et notre recherche permanente d'excellence. »

Paul Hermelin, a déclaré :

Je suis ravi et impatient d'accompagner les équipes d'Eurazeo et les dirigeants des sociétés de son portefeuille dans leurs perspectives de développement et leurs projets d'innovation. Son ambition internationale, la variété de son portefeuille, son statut de leader de l'investissement technologique et son expertise reconnue en matière de développement durable et responsable font d'Eurazeo un groupe singulier auquel je suis heureux d'apporter mes compétences et mon expérience. »

