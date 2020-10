EURAZEO PATRIMOINE SOUTIENT LE GROUPE C2S DANS SON DÉVELOPPEMENT AVEC L'ACQUISITION DE 4 NOUVELLES CLINIQUES

Paris, le 12 octobre 2020

Eurazeo Patrimoine, pôle spécialisé dans l'immobilier et dans les sociétés détenant et exploitant leurs actifs physiques, soutient depuis mars 2018 le Groupe C2S. Ce dernier annonce intensifier son développement avec l'acquisition de quatre cliniques en région Franche-Comté : la clinique Saint- Vincent et la polyclinique de Franche-Comté à Besançon, la clinique Saint-Pierre à Pontarlier et la clinique du Parc à Dole.

L'intégration de ces établissements de référence sur leur bassin, animés par des équipes de professionnels reconnus et disposant de plateaux techniques complets, va permettre au Groupe C2S de former un pôle territorial de santé de premier plan en Franche-Comté.

Depuis l'acquisition de C2S en 2018, Eurazeo Patrimoine, actionnaire engagé, a soutenu le groupe en lui apportant les ressources humaines et financières nécessaires à son développement, contribuant ainsi à faire doubler son activité en seulement trois ans et à étendre son réseau dans le Grand Est. L'intégration de sept nouvelles cliniques acquises en moins de trois ans à Auxerre, Vesoul, Grenoble, Besançon (2), Dole et Pontarlier, aux côtés des onze établissements déjà gérés par C2S en 2018 au moment de l'acquisition par Eurazeo Patrimoine, a permis au groupe de renforcer son maillage territorial au plus près des patients et de devenir le leader des cliniques généralistes en Auvergne- Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté.

Grâce à la vision stratégique commune aux dirigeants de C2S et à Eurazeo Patrimoine, le groupe a également pu durant cette phase de croissance asseoir davantage son modèle sur ses valeurs de proximité, de qualité, de gouvernance médicale et managériale équilibrée, et de développement responsable.

L'accompagnement du Groupe C2S par Eurazeo Patrimoine s'est enfin traduit par d'importants programmes d'investissement : immobiliers (extensions, rénovations, création de blocs opératoires, de nouveaux services ambulatoires ou de services d'urgence) pour moderniser les cliniques et accompagner le développement de l'activité ; médicaux (acquisition de robots chirurgicaux dont le premier robot européen CMR déployé en France) pour doter les établissements et leurs praticiens d'outils technologiques de pointe et offrir aux patients des soins d'excellence au cœur des territoires ; ainsi que dans le numérique, avec la digitalisation du parcours patient et un partenariat renforcé avec Doctolib dont Eurazeo est un des principaux actionnaires.

