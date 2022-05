Eurazeo : QUANTAFUEL ET EURAZEO ANNONCENT LA CRÉATION D'UNE JOINT VENTURE POUR UN CENTRE DE TRI AU DANEMARK

Quantafuel, spécialiste norvégien du recyclage des déchets plastiques, et Eurazeo, ont le plaisir d'annoncer la création d'une joint-venture à parts égales visant le développement, la construction et l'exploitation d'un centre de tri des déchets plastiques à Esbjerg, au Danemark. Ce centre, qui aura un impact positif notable sur le tri et le recyclage des déchets plastiques au Danemark, devrait être opérationnel au cours du second semestre 2023. Plus de 50 % des déchets plastiques danois étant actuellement envoyés à l'incinération , cette installation permettra de réduire de façon significative les émissions de CO2 et d'en augmenter le réemploi.

Eurazeo via son fonds Eurazeo Transition Infrastructure Fund va ainsi acquérir 50% des parts de Quantafuel Esbjerg Aps, filiale à 100 % de Quantafuel, qui développera et exploitera le centre de tri des déchets plastiques à Esbjerg.

Ce centre de tri des déchets plastiques sera la plus grande de ce type au Danemark et utilisera une technologie éprouvée. Elle disposera d'un système de tri à la pointe de la technologie, capable de séparer les déchets plastiques en mono fractions adaptées à la vente à tout type de centres de recyclage.

Lars Rosenløv, CEO de Quantafuel, déclare :

« Aujourd'hui, nous avons franchi une étape très importante de notre programme de croissance. Nous sommes ravis d'avoir un partenaire comme Eurazeo, dont l'objectif est d'investir de manière responsable et de poser les bases d'un avenir durable. Esbjerg est un investissement solide qui nous offre l'occasion de tirer parti d'un vaste potentiel inexploité sur le marché danois. Ce partenariat avec Eurazeo confirme les capacités de financement accrues de Quantafuel. Au fur et à mesure que Quantafuel se développe, nous élargissons également nos sources de financement.

Le projet est déjà bien avancé, et le démarrage de la construction imminent : les principaux fournisseurs sont engagés et les premiers équipements sont déjà sur site. Ce projet sera crucial à la réalisation des fortes ambitions du Danemark en matière de recyclage, et nous sommes ravis de pouvoir le réaliser de manière concertée avec le soutien de la communauté locale et de la municipalité d'Esbjerg. Lorsqu'elle sera opérationnelle à la fin de 2023, l'installation emploiera près de 50 personnes à temps plein et pourra trier jusqu'à 160 000 tonnes de déchets plastiques mixtes par an en fractions recyclables. »

Martin Sichelkow, Managing Director de l'équipe Infrastructure d'Eurazeo, ajoute :

« Nous sommes ravis de nous associer à une entreprise visionnaire et de premier plan comme Quantafuel, avec de forts engagements en matière de RSE et de développement durable, ce qui est totalement en ligne avec les objectifs de notre Fonds Eurazeo Transition Infrastructure Fund qui est Article 9. En fournissant aux municipalités et aux entreprises industrielles une solution locale pour le tri des déchets plastiques, nous contribuons à une meilleure traçabilité des déchets reçus et traités. Pour le bien des générations actuelles et futures, il est primordial que l'industrie et la finance unissent leurs efforts en vue de réduire l'empreinte carbone des déchets plastiques et contribuer au développement de l'économie circulaire. Ce projet incarne cette philosophie. Nous sommes fiers d'y participer et espérons qu'il s'agit de la première étape d'une longue collaboration avec Quantafuel. »