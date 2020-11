Eurazeo : a cédé l'ensemble de ses titres Farfetch

03/11/2020 | 09:08

Eurazeo annonce avoir cédé sur le marché au cours de ces derniers jours, l'ensemble de ses titres Farfetch, société du portefeuille d'Eurazeo Growth.



Cette opération a permis de réaliser un produit de cession de 90,4 ME. Il s'agit de la deuxième sortie d'Eurazeo Growth après PeopleDoc en 2018.



' Le Groupe a accompagné la croissance de la société, en particulier dans son développement commercial auprès des marques de luxe et géographique notamment en Chine ' indique la direction.



