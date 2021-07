Eurazeo : a dépassé son objectif de levée de fonds pour financer sa stratégie Growth

Eurazeo annonce avoir dépassé son objectif de levée de fonds pour financer sa stratégie Growth dédiée aux investissements en capital dans les leaders technologiques européens. Le montant levé s’établit à 1,6 milliard d’euros dont 320 millions engagés par le groupe Eurazeo. La part de gestion privée représente 200 millions d’euros. Née en France en 2014, cette stratégie soutient des leaders technologiques dans les secteurs figurant parmi les plus prometteurs du SaaS, de la santé digitale, des fintechs ou encore des places de marché en ligne.



Elle a notamment grandement contribué à l'essor de la French Tech et accompagne en particulier 24 des sociétés du Next 40 parmi lesquelles les licornes Backmarket, Contentsquare, Doctolib, ManoMano ou encore Vestiaire Collective.



Parmi ses derniers investissements figurent des sociétés telles que Thought Machine (Royaume-Uni, logiciel de core banking), PPRO (Allemagne, fournisseur d'infrastructures pour les moyens de paiement alternatifs transfrontaliers), MessageBird (Pays-Bas, plateforme mondiale leader de la communication omnicanale), Neo4J (née en Suède, leader de la technologie de base de données graphe), ou encore Tink (Suède, leader de l'open banking en Europe).