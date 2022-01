Eurazeo : a levé 5,2 milliards d'euros en 2021

Le groupe Eurazeo a réalisé en 2021 un nouveau record de levées de fonds auprès d'investisseurs tiers à 5,2 milliards d'euros, soit une hausse de 80% par rapport à 2020 et de 125% par rapport au montant moyen levé sur les 3 dernières années. Les clients internationaux représentent en 2021 près des deux-tiers des montants levés, contre moins d’un quart historiquement. En Private Equity, la société d'investissement a reçu 3,1 milliards d’euros de nouveaux engagements en 2021 (+30% sur un an), alors que la collecte en Private Debt a été de 2 milliards (multiplication par près de 4).



"Le montant record de fonds levés en 2021 témoigne de notre attractivité auprès des investisseurs internationaux qui reconnaissent en Eurazeo une diversification pertinente, de fortes expertises sectorielles, en particulier dans la Tech et la Santé, une capacité d'innovation, et un engagement fort en faveur d'une croissance durable", a déclaré Virginie Morgon, Présidente du Directoire d'Eurazeo.



Pour répondre à la demande croissante des investisseurs, Eurazeo dispose d'un programme important de fonds en levée en 2022 et 2023 lui permettant de poursuivre son développement ambitieux.