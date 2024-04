Eurazeo : accord pour investir dans Eres Group

Eurazeo annonce avoir signé, au travers de son équipe Mid-large buyout, un accord pour investir dans Eres Group et acquérir -auprès d'IK Partners- une participation majoritaire aux côtés de l'équipe dirigeante de l'entreprise et des collaborateurs d'Eres Group.



Fondé en 2005, Eres fait figure de principal acteur indépendant français dans le conseil et la structuration, la gestion d'actifs et la distribution de plans d'épargne salariale (PEE, PERECO), de régimes de retraite (PER) et de plans d'actionnariat salarié.



L'investissement d'Eurazeo devrait permettre à Eres de consolider davantage sa position. Les informations financières définitives seront divulguées après la finalisation de la transaction, soumise à l'obtention des approbations réglementaires.



