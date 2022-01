Eurazeo : acquiert une participation majoritaire dans un spécialiste belge du photovoltaïque

Eurazeo a annoncé l’acquisition d’une participation de 80 % dans Ikaros Solar, un fournisseur belge de solutions photovoltaïques, auprès de ses fondateurs et de Capenergie 2, un fonds géré par Omnes Capital. Cette acquisition concrétise l’ambition du Groupe d’investir dans la transition énergétique et numérique et de contribuer à une économie durable et à faibles émissions carbone. Eurazeo s’est engagé à hauteur de 45 millions d’euros.



Ikaros Solar développe, construit, détient et exploite des centrales solaires photovoltaïques en toiture et au sol au Benelux, en France, au Portugal et au Royaume-Uni. La société, qui a déjà installé plus de 200 MWp, dispose d'un pipeline de développement de 300 MWp supplémentaires.



Eurazeo accompagnera Ikaros dans sa transformation vers un producteur d'électricité indépendant européen en lui fournissant les moyens financiers lui permettant de se développer, en lui facilitant l'accès à son vaste réseau d'entreprises, ainsi qu'à ses capacités de structuration de projets et de financement.