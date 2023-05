Eurazeo : actifs sous gestion accrus de 10% sur un an

Le groupe d'investissement Eurazeo revendique des actifs sous gestion de 34,8 milliards d'euros à fin mars 2023, en hausse de 10% sur 12 mois, dont 24,6 milliards pour compte de tiers (Limited Partners et clients particuliers), en augmentation de 8%.



Au cours du premier trimestre, il a levé 866 millions d'euros auprès de ses clients (+42% hors levées de fonds de Rhône) et ses commissions de gestion sont ressorties à 105 millions, en hausse de 28% à périmètre et change constant.



Eurazeo confirme ses perspectives et déclare viser, pour 2023 et dans un environnement normal de marché, une nouvelle forte croissance de ses fee related earnings, qui devraient être portés par des commissions de gestion en hausse et un bon contrôle des coûts.



