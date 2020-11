Eurazeo : annonce la réalisation de la cession de sa participation dans Iberchem

EURAZEO ANNONCE LA REALISATION DE LA CESSION DE SA

PARTICIPATION DANS IBERCHEM

Paris, le 24 novembre 2020

Eurazeo Capital annonce aujourd'hui la réalisation de la cession de l'intégralité du capital d'Iberchem, dont elle était actionnaire depuis juillet 2017, à Croda International Plc (LON : CRDA).

Au cours des 3 dernières années, Iberchem a significativement renforcé sa position sur le marché mondial des fragrances et des arômes servant plus spécifiquement les marques locales et régionales dans des marchés internationaux à forte croissance. Grâce son positionnement stratégique, la société a combiné une croissance organique de +15% par an de chiffre d'affaires en moyenne sur les 10 dernières années et des croissances externes ciblées avec l'appui du réseau d'Eurazeo, notamment en Chine et en Malaisie.

Les produits de cession relatifs à cette opération représentent 564 millions d'euros pour Eurazeo et ses partenaires investisseurs, dont 383 millions d'euros pour la quote-part Eurazeo, soit un multiple cash- on-cash de 2,1x et un Taux de Retour Interne (TRI) d'environ 25%. Elle cristallise par ailleurs une valeur supérieure de plus 30 % à celle retenue dans notre ANR au 30 juin 2020 (soit environ 1,25€ par action Eurazeo).

Ramón Fernández, Directeur Général et Fondateur d'Iberchem, a déclaré :

Ce fut un plaisir de travailler avec les équipes d'Eurazeo au cours de ces dernières années. Nous avons su tirer parti de leurs expériences professionnelles et de leur réseau ainsi que de leur compréhension fine des spécificités et des forces du modèle Iberchem. »

Marc Frappier, Managing Partner, responsable d'Eurazeo Capital, a déclaré :

Nous tenons à remercier le management et les collaborateurs d'Iberchem, menés par Ramón Fernández, Directeur Général et Fondateur de la société, pour le fantastique partenariat noué au cours des trois dernières années. Nous sommes fiers d'avoir soutenu cette belle histoire de croissance mondiale. Nous leur souhaitons tout le succès qu'ils méritent pour la suite de leur aventure avec Croda qui est le parfait partenaire pour le développement futur d'Iberchem . »

