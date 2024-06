Grape Hospitality est propriétaire-opérateur de 85 hôtels et gère également 22 hôtels, représentant au total plus de 10 000 chambres exploitées sous contrat de franchise dans sept pays européens. Depuis la création de Grape Hospitality en 2016, l'équipe Real Estate d'Eurazeo et la direction du groupe ont collaboré étroitement pour transformer et développer le portefeuille d'hôtels, notamment grâce à un travail de repositionnement opérationnel et immobilier et à la diversification des activités sur des segments innovants.

