Eurazeo annonce un nouveau directoire composé de deux présidents

(Précisions)

6 février (Reuters) - Eurazeo a fait savoir que le conseil de surveillance avait décidé de la mise en place ce lundi d'un nouveau directoire, désigné à l'unanimité, composé de deux présidents, Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, ainsi que Sophie Flak et Olivier Millet.

Dans un communiqué, le groupe indique que le conseil de surveillance et Virginie Morgon ont décidé conjointement de la fin de ses fonctions de présidente et membre du directoire.

Les mandats de Nicolas Huet, secrétaire général d'Eurazeo, et Marc Frappier, en charge de l'activité Mid-large buyout, ont également pris fin. Ces derniers continueront à exercer leurs fonctions jusqu'à fin avril 2023, est-il indiqué.

Ce changement de directoire a "pour mission d'accélérer le développement d'Eurazeo vers la gestion pour compte de tiers, d'optimiser la stratégie d'allocation des ressources et de poursuivre l'amélioration des performances financières et extra-financières de la société pour ses clients et ses actionnaires".

Les fonctions de président du directoire et de directeur général feront l'objet d'une rotation annuelle, précise le communiqué. Le premier président du directoire sera Christophe Bavière, le premier directeur général sera William Kadouch-Chassaing. (Rédigé par Jean Terzian)