Eurazeo : arrivée d'une équipe infrastructures durables

Eurazeo annonce l'arrivée, au sein de sa filiale Eurazeo Patrimoine, d'une équipe dédiée à l'investissement dans les infrastructures durables, équipe qui a pour objectif d'accompagner les mutations en cours en Europe.



Cette équipe est composée de profils expérimentés ayant travaillé ensemble au cours des 10 dernières années chez Marguerite : ensemble, ils ont investi dans des projets représentant en tout plus de 10 milliards d'euros de valeur d'entreprise.



Elle va initier une levée de fonds destinée à développer un portefeuille équilibré d'actifs durables, en adéquation avec l'engagement ESG du groupe et en lien avec les Objectifs de Développement Durable de l'ONU et de la nouvelle directive européenne sur la taxonomie.



