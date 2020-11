Eurazeo : cession des parts dans Iberchem finalisée

Eurazeo Capital annonce la réalisation de la cession de l'intégralité du capital d'Iberchem, dont elle était actionnaire depuis juillet 2017, à Croda International, une transaction annoncée la semaine dernière.



'Au cours des trois dernières années, Iberchem a significativement renforcé sa position sur le marché mondial des fragrances et des arômes servant plus spécifiquement les marques locales et régionales dans des marchés internationaux à forte croissance', note la société.



Les produits de cession représentent 564 millions d'euros pour Eurazeo et ses partenaires, dont 383 millions pour la quote-part Eurazeo. Elle cristallise une valeur supérieure de plus 30% à celle retenue dans l'ANR au 30 juin 2020 (soit environ 1,25 euro par action Eurazeo).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.