Eurazeo : choisi par les assureurs pour gérer un fonds santé

EURAZEO CHOISI PAR LES ASSUREURS POUR GERER UN FONDS DE 420M D'EUROS DEDIE AU DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE D'EXCELLENCE « FRENCH CARE »

Paris, le 14 décembre 2020 -

Eurazeo, acteur de premier plan de la gestion d'actifs sur les marchés privés, a été sélectionné pour gérer le Fonds Nov Santé Actions Non Cotées à l'issue d'un processus compétitif exigeant. Lancé à l'initiative de la Fédération Française de l'Assurance et de la Caisse des Dépôts dans le cadre de son programme d'investissement « Assureurs - Caisse de Dépôts Relance Durable France », ce fonds de 420 millions d'euros témoigne de la volonté des assureurs de s'engager dans le développement de projets entrepreneuriaux et industriels dans le domaine de la santé en France.

Eurazeo a été retenu, parmi des acteurs financiers de référence, grâce à son savoir-faire reconnu dans la transformation et le développement des PME et des ETI, sa capacité à contribuer à la croissance internationale des sociétés grâce à une présence dans 10 pays, ses équipes spécialisées pour accompagner les entreprises à tous les stades de leur développement et son statut de leader en matière d'investissement responsable et durable.

Le choix d'Eurazeo par ces investisseurs de premier plan témoigne de l'expertise éprouvée du Groupe dans le domaine de la santé depuis plus de 15 ans avec 1,2 milliard d'euros investis dans 72 sociétés. Avec des participations dans des biotechnologies, des opérateurs de soin, des solutions pour l'industrie, des services

la personne ou encore des entreprises de pharmacie et d'équipement médical, Eurazeo dispose d'une solide connaissance du secteur et accompagne le développement de sociétés phares de ces secteurs, telles que Seqens, C2S, Intech, Dynacure ou encore Doctolib.

La France dispose d'une des industries de santé les plus performantes et innovantes du monde avec 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, plus de 3 000 sociétés et 2 500 sites répartis sur l'ensemble du territoire, totalisant 455 000 emplois directs et associés. Si la crise sanitaire a démontré la qualité du système de santé français autant que l'engagement et le professionnalisme de ses acteurs, elle a aussi mis en lumière les enjeux de renforcement de la souveraineté sanitaire et industrielle de la France. C'est toute la stratégie du fonds Nov Santé, à travers lequel Eurazeo investira notamment dans les domaines de la recherche, de l'industrie et des services de santé. Le Groupe affirme ainsi son ambition de contribuer à mettre en place une dynamique nationale de filière d'excellence, la « French Care ».

