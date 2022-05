Eurazeo confirme ses objectifs à moyen terme et lance un programme de rachat d'actions

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Eurazeo a confirmé jeudi ses objectifs à moyen terme et lancé un programme de rachat d'actions de 100 millions d'euros, après une hausse de son chiffre d'affaires économique au premier trimestre.

"La bonne performance des sociétés du portefeuille au premier trimestre reflète la pertinence des choix sectoriels d'Eurazeo. Dans un contexte économique volatil, le groupe bénéficie d'un portefeuille diversifié et de qualité, positionné sur des segments structurellement porteurs tels que la santé, les services aux entreprises, le digital, les marques consommateurs fortes ou la transition énergétique", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Sur les trois premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires économique, qui correspond au chiffre d'affaires consolidé auquel est ajoutée la part proportionnelle du chiffre d'affaires des sociétés mises en équivalence, s'est inscrit à 1,1 milliard d'euros, en hausse sur un an de 38% en données publiées et de 31% à périmètre Eurazeo et à taux de change constants.

Les actifs sous gestion (AUM) du groupe ont progressé de 45% sur un an et de 4,2% par rapport à fin décembre 2021, à 32,16 milliards d'euros.

Les levées de fonds ont atteint 878 millions d'euros, contre 785 millions d'euros un an plus tôt.

Eurazeo a confirmé s'attendre à un doublement de ses actifs sous gestion dans un horizon de cinq à sept ans. Les actifs sous gestion devraient alors atteindre 60 milliards d'euros, a rappelé Eurazeo.

Le groupe vise toujours une augmentation de sa marge de FRE ("Fee related earnings") à moyen terme à 35-40%, contre environ 30% en 2021.

Le groupe a par ailleurs décidé de lancer un programme de rachat d'actions de 100 millions d'euros. "Les actions ainsi acquises sont destinées à être annulées", a indiqué Eurazeo.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS D'EURAZEO:

https://www.eurazeo.com/fr/mediacenter/

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2022 01:44 ET (05:44 GMT)