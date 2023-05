Eurazeo confirme ses perspectives 2023 après une hausse des actifs sous gestion au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Eurazeo a confirmé mardi ses perspectives pour 2023, après avoir enregistré une hausse de son activité au premier trimestre.

Sur les trois premiers mois de 2023, les actifs sous gestion (AUM) du groupe ont progressé de 10,1% sur un an, à 34,8 milliards d'euros, a indiqué Eurazeo dans un communiqué.

Les levées de fonds ont atteint 866 millions d'euros, contre 878 millions d'euros un an plus tôt. Hors levées de fonds de Rhône, ce montant représente une croissance de 42% sur un an, a précisé Eurazeo. La société a annoncé le mois dernier le denouement de participations croisées avec la société de capital-investissement Rhône Group.

"Eurazeo réalise un bon premier trimestre, dans un environnement complexe et incertain. La croissance à deux chiffres des commissions de gestion, une collecte satisfaisante et la bonne tenue des revenus des sociétés en portefeuille, témoignent de la qualité des stratégies", ont commenté les co-dirigeants de la société, Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, cités dans le communiqué.

Dans ce contexte, Eurazeo a confirmé viser pour l'exercice en cours et "dans un environnement normal de marché", une "nouvelle forte croissance de ses 'Fee Related Earnings', qui devraient être portés par des commissions de gestion en hausse et un bon contrôle des coûts". Les "Fee Related Earnings" (FRE), qui mesurent le résultat récurrent de l'activité, ont augmenté de 26% sur un an à 120 millions d'euros en 2022.

Eurazeo a par ailleurs confirmé les perspectives à cinq ans annoncées en mars 2022, à savoir notamment "la trajectoire de doublement de ses actifs sous gestion" qui pourraient atteindre 60 milliards d'euros, ainsi qu'une augmentation de la marge de FRE à moyen terme à 35%-40%.

Le groupe a par ailleurs confirmé le lancement fin mars d'un programme de rachat d'actions de 100 millions d'euros. "Les actions ainsi acquises sont destinées à être annulées", a rappelé Eurazeo.

