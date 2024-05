PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Eurazeo a confirmé jeudi ses perspectives pour 2024, après avoir enregistré une hausse de son activité au premier trimestre.

Sur les trois premiers mois de 2024, les actifs sous gestion (AUM) du groupe ont augmenté de 8% sur un an, à 34,81 milliards d'euros. Les levées de fonds ont atteint 210 millions d'euros, contre 866 millions d'euros un an plus tôt.

"Le début d'année 2024 est marqué par une reprise progressive dans notre secteur, dont les tendances de long terme sont favorables", ont commenté les co-dirigeants de la société, Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, cités dans un communiqué.

"Dans ce contexte, nous sommes concentrés sur l'exécution de notre feuille de route stratégique et opérationnelle, et confirmons nos perspectives pour 2024 : programme de levée de fonds riche et diversifié, augmentation du niveau des cessions sur l'année et affirmation de notre leadership sur l'ESG [environnement, social et gouvernance, ndlr] et l'impact", ont-ils ajouté.

L'ensemble des cessions réalisées et annoncées en 2023 a représenté 1 milliard d'euros pour le bilan du groupe, soit 13% de la valeur nette du portefeuille.

